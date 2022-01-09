针对文章本身的讨论
针对文章本身衍生创作方向的发散
从文章的衍生方向发散进行创作（这是最主要的）
前两个活动都是在文章页面进行讨论完成即可，第三个活动是在社区中以“CreatPub”的方式进行，创作的时候，请至少选择“共创-COCREATE”这一个tag。
你可以想象每一个方向就是那个集子的一个章节。
城市生活形式对生育的影响（人口爆炸是因为最初的城市吗？城市这种形式与人口数量之间是什么关系？@Cheng Chern的评论）
城市生活形式对知识生活的影响（例如1 其中的“APP生活”，微信、短视频、游戏，是跟着什么样的城市生活被塑造的，例如“王者荣耀”与高校集中就有很直接的关系。@伊 卡的评论 / 2 城市让哪些东西成为不不必思考的，哪些东西又必须思考，这如何改变了我们的mindset@luka leung的评论）
城市管制政策带来的实际影响（@Andrew Yang的评论）
个体的经验（例如一个人如何从点外卖到不点外卖的例子 @Dingzi Liu&kuaizi liu@carolina z的讨论）
城市生活真的更幸福吗（@dd y的评论）
城市生活被谁决定的（塔勒布的“非对称”视角 @沉 钟&@zhang Linda的评论）
城市到底有哪些代价（@luka leung的评论）
城市的“速度”带来的好处和坏处如何看待（@How Fang的评论）
城市生活的不可持续性（@dd y&@Andrew Yang的评论）
我会重新写这篇文章
根据这篇文章的话题，大家进行创作（不需要很长的文章，我觉得每一篇2000字左右这样，写明白一个问题就行）
创作内容形成一个合集进行传播
一个精美排版的PDF卷轴式文件
一个微信公众号集合文章（如果你有自己的公众号更适合）
也许以MOOK方式参与ABC书展等展会