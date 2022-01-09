测试活动的三个主要方式

针对文章本身的讨论 针对文章本身衍生创作方向的发散 从文章的衍生方向发散进行创作（这是最主要的）

前两个活动都是在文章页面进行讨论完成即可，第三个活动是在社区中以“CreatPub”的方式进行，创作的时候，请至少选择“共创-COCREATE”这一个tag。