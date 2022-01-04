外卖与996，城市的代价

读《昨日的世界》有感
儘管當時經濟景氣得十分誘人，我父親仍然採取那種小心謹慎的擴大方式，那種剋制而絶不貪婪的性格，時代的信條是“穩妥第一”，擁有一家依靠自己的資本而“紮紮實實”的企業，比通過銀行貸款或者什麼抵押而擴建成一家大規模的企業更為重要，他一生的唯一驕傲，在自己最可靠的信貸銀行裡：羅思柴爾德始終處在貸方，畢生從未有人在一張債據上、一張期票上見到過他的名字。
他討厭任何投機，不冒一點點風險。一生從未參與過一筆不瞭解的交易。當他漸漸有錢和愈來愈有錢時，也從不歸功于大膽的投機或者特別有遠見的行動，而歸功于自己適應了那個小心謹慎的時代最普遍的方法，即始終只用收入的極小一部分來作開銷，而把逐年遞增的巨額款項用來補充資本。
像同輩中的絶大多數人一樣，如果看到一個人把自己收入的一半無憂無慮地花盡，而不“想一想以後”，就會視為一個靠不住的敗家子。
當時國家還沒有想到要從巨額收益中多徵收百分之幾的稅，有價證券和工業股票卻能帶來很高的利息。而這種保守的生財之道值得，是因為當時還不象以後通貨膨脹時期那樣，克勤克儉的遭到偷盜，規矩正派的遇到詐騙，當時，恰恰是最有耐心的人、不搞投機的人得利最多。
「這種藏於內心的自豪感對他來說比任何外表都顯得更為重要」
使我联想到，与其说是“城市病”，或是要说“時代病”，1900s的维也纳，无疑是座典型的城市，不同的可能更在時代意識/精神？
进一步推想，那些小心翼翼积累的财富/意識同样也禁不住時代的涤荡，如果以“良好生活”为问题意识的话，当下的時代或可以说源迹于美国？那么，如果再超脱来看，是否还存在“周期/动力”的问题？即，或许也值得古今中外多维度的比照分析。
我认为现代城市生活的“目的”更重要的不是奢侈，而是一个巨大的“安全”体系：清洁的水、充足食物、安全住房、医疗手段、教育、体面尊严。文中提到的“奢侈”是伴随着这些目的不断发展演变才出现的。早期的城市没有滴滴，那么即使乘坐马车也是一种奢侈吗？和乡村诊所比起来，城市大医院也无疑是一种奢侈，用各种手段延长绝症患者的生命也是一种奢侈？
所以说，怎样区分什么才是必要的福祉，而什么是奢侈？如果能够区分，我们是不是可以让发展的脚步就恰好停在这个分位点上？如果可以这样规划，那么剩下的人应该去做什么，难道应该什么改变也不做？我很难想象。
如果这篇文章的立场是反对“奢侈”，那么似乎也不应该反对“痛苦”？如果“996”的劳动成果是必要的话，那么忍受加班为什么不被视为一种“美德”？毕竟，农民为了果腹也要一年到头辛勤劳作，付出的汗水不必任何一个城市人少，为什么没有人质疑这不是必要的？
有点感觉是，「应然」的价值和「实然」的生活挑战之间的困境。富有我倒觉得是不缺乏的，加速是让“剥削”这个事情被隐藏了起来，但是富有有点感觉是从古至今绝大部分人的追求。绿色和健康，肯定也在大部分人所追求的生活方式以内，无论是花更多的钱去请健身教练，买好看的健身设备等等。但是“智慧”和“幸福”这两个概念就很不一样了，抽象程度比“富有（如果单纯指物质财富）、绿色、健康这些高很多。
”智慧“是指什么呢，翻电一直在批判的知识的显性作用，如果没有翻电的提醒我觉得可能自己都很难意识到，但意识到了之后确实带来的是更多的负担。前两天和朋友和朋友开展一个比较严肃的讨论，是关于要不要形成自己比较严肃的、立场鲜明的观点，以及要不要影响他人，讨论到后面，朋友突然问我：那如果我不深入思考，可以么？我一下愣住了，说：”当然可以啊，确实现代社会那么多消遣的东西，不需要深入思考也可以过一辈子。“so，智慧在这里是，我可以引导朋友主动的去想：我可以怎么更好地去了解一件事情，然后找到自己的论点和论据么？
城市带来的本能和感知问题，就是城市让哪些东西必须思考，哪些东西不必思考，也是个好问题啊
钱没有价值，让钱能换取生活必需品的社会是人构建的。而我们很多人没斟酌过生活得以实现的逻辑。老板发给员工的钱可不是戏法变出来的，这也许是工薪阶层比较难看到的点。
然而，如果靠一个人发钱是我们生活的主要乃至唯一指望，而我们又不知道钱是怎么来的，那么我们的生活方式就只能是言听计从。若非如此，我们就要面对生活难以为继的困难。
看到这被隐藏的逻辑很重要：
那些促成我们满足的人，他们也有意图。亏上百亿的人，在想的是什么？
为了让我们得到满足，有人参与其中。你愿意去送外卖吗，少了那些干你不愿意干的事的人你能吃到便宜快捷的外卖吗？
忽略前者会让我们以为自己爽是自然而然，忽略后者会让我们觉得自己爽是天经地义。
如果即便老板给钱，但让我们 996 我们还是难受，我们又凭什么能以「我给了钱」为由觉得自己被满足是理所当然？
一个代价，或者说风险是，一些科技正在把逻辑藏得越来越深。并提供表面上的蝇头小利和便捷来培养用户的使用习惯，并从中谋利，而用户难有意识。先免费、再少量付费还会给很多所谓折扣套餐的付费形式，网文、网络视频、手游，盖莫如是。这极端考验人的自我意识和自控力。最玄妙（如果不说糟糕的话）的是，当你上头花了钱之后也不会怪罪到这套形式的提供者头上，因为你觉得没人拿刀架在你的脖子上让你付钱。
第二个风险是，生活的便捷使得消费的人和付出的人的生活空间越发隔离，人与人止步于金钱关系：对给我送外卖的人我至多就在门口和他打个照面，知道他骑车辛苦；而做我这份外卖的人、提供食材的人过的是什么生活我这辈子根本不会见到。假如有一天他们的生计将被取代，我很难共情，我首先关心很可能是外卖是不是要涨价。
第三个风险是，假设我们脱离了消费视角，手握能让他人更爽、更快的爽、更多的爽之能力的时候，面对可能的收益，我们很可能找不到理由不这么做。而这正是大多数人信奉的。
最后小小地收束一下，全文没有谈想要创造什么，而都是在谈正在消受什么然后为此担忧。如果有消受事物之外的意图，会更能指导实践。而不是教条式的为了反抗而反抗。我想这也是为什么 @Luka 所提的洗碗机与文章中例子感觉如此不同的原因：他提出了目的明确的要事：陪伴重要的人。陪伴谈得上更快更爽吗？
所以这个代价究竟是什么呢？什么代价需要我们这么在意，需要去反抗这些“更多选择、更爽、更少等待”，大部分人的眼中，我们要付出的代价就只是金钱。
换一个例子，洗碗机。譬如我们公司是6点半下班，回到家7点半，做完饭吃完差不多可能9点了。如果这个时候还要洗碗，假设是一个已经有了孩子的家庭，洗碗机的出现也是一种便利，它可以让你有时间投入到更重要的事情-陪伴家人/辅导孩子作业之类的事情当中。当然，往前回溯，我们可以说，如果工作时间、通勤时间不用那么长，那是不是就可以有更多的时间可以陪孩子、做家务、和家人聊天，答案当然是这样。
所以，城市病的来源是，我们不可抗拒地，一出生就成为了“现代的城市人”？也凭借着理性，我们可以反思，反思现代社会的一切，但我对于刚刚的问题还是没有很好的答案，这些”时代病“下，我们到底付出的是什么？似乎一切问题又回到了每个人的”何为良好生活“这个讨论之上….
又一次深深地感受到，我们对于除了现在城市生活以外生活方式想象的贫乏….
这句是“为了对他人网开一面放弃自己的便利性”的意思？
在“看理想”公众号看到的时候就有点疑惑。
这句话确实写绕了，我觉得这里要表达的是，就是我们不太可能牺牲自己的便利性来对他人放低要求，例如不太可能放弃对外卖送餐和网购的速度要求。
不禁联想到「不爲圣贤，便爲禽兽」，不知先贤是不是也曾有过类似的困境思考，以及，该追索的重心，是在城市，或是在人？既或，如果将人置换出城市的环境（变量），会否仍遇近似的困境（门槛）；又或，代价是在「城市」，或是「规模」，可能也值得斟酌。
这种奢侈生活风格是一个整体，没有从细节上变化的可能，如果仅仅停止外卖，或关掉空调，你只会显得更蠢，这些改变都“没有必要”。如果没有某种根本上的视角转变，城市生活会成为我们唯一可以想象的生活方式。
与这段话勾连的是维特根斯坦23中的一段话：
因为在我们看来啊，我们的生活当然比一个农民的生活好很多啊，我们更有钱，更有知识，更有见识，那我们的生活应该比他们活的更好啊，但其实从深度上来讲啊，我们跟这个农民的生活，其实我们的深度要浅的多，这个观点啊，还真不是我今天新想出来的，你看我截这个图，这不就是在这个一日团跟梁红老师那期吗，但是为什么这个一日谈最好的一期？如果你对这个话题感兴趣，可以去看看这个节目里面，我就说过啊，我们从什么视角来看，城市生活是一种巨大的匮乏，而乡村生活是一个丰富。我们想一想啊，我们说一个农村社会，我们甚至说一个更传统的农村社会，我们不要想让他们出去务工啊，我们就想那种生活在农村里的人，他周遭的环境几乎周遭非常大范围的自然环境，家庭周围的村落，他们整个宗室宗族，自己在这个地方的记忆是为了一草一木，我们知道在农村里面，人跟自然，我就拿自然举个例子，我们这树就是树，所以反正城市的树一用来看，二用来遮阳避雨，没有什么别的功能，甚至避雨的功能啊，很多人可能也并没有感受到。但在农村里啊，这些植物都有用途，什么可以吃，什么可以治一些小病，什么可以放养养牛，什么可以喂猪等等啊，这些植物都包括有些根本就是他们自己的作物，所以这些作物都跟他们的生活相关联，这些作物呢，又与土地相关，土地呢又与家庭相关，整个生活形式其实是高度的融为一体的。
以及与梁鸿一日谈中梁鸿老师说的一段话：
但是但是我是在想着做一个写作者，或者作为一个在乡村长大的一个孩子。那当你再重新书写这片土地的时候，那你是否就一定用那种单一的观念的理解，你的乡村生活。也许吴奶奶永远不自知。也许四个打牌的人永远不知道这个时间的流动意味着什么，但是我想，我们在理解这种生活的时候，它是否也包含着我们对文明的一种想象。因为今天我想现在是科技文明，时间文明，是时不我待。对这种文明，那这是否是一种真正的生命形态，或者是一种唯一的生命形态。包括今天我们说这种这种慢的时间的感觉，这都是难得的一定不可能的，我们每个人难道就一定要这么焦虑。就是这么这么大的一种成功的欲望，失败的感觉。对不对？那是否是不是意味着我们可能对时间，我们对人的精神划分太过机械，太过简单。这是有可能的，所以我们返回可以反思城市生活本身，这并非是说乡村一定就包含着他们对自我的认知。但是当我们用这种，当我们拥有这种形态，当我们觉得它可能包含某种东西的时候，我们用这种眼光再反观城市，可能就发现它的可能性了。
看了因为身材焦虑，就可以徒步2公里去吃午餐，真是太汗颜了。天下真是不缺有行动力的人。与她相反，我是那种特别缺乏行动力的人，也就是连下载点外卖软件，选选外卖，动手点一点都觉得麻烦的人，所以我也不吃外卖！平时轮到晚上值班，也就吃一碗留在值班室里的泡面就行了。唯一一次被逼点外卖，是被单位安排春节晚上值班，可以报销点外卖的钱，领导也在值班，得帮她一起点外卖，一起报销。因为报销的钱必须走一张单位发的信用卡，觉得麻烦，委托了另一位经常点外卖的同事帮着点了2份外卖。所以，我和身材焦虑不吃外卖的两个人，也算是奇葩了，构成了特例，所以也不值得太过关注。这个问题，得看社会上大多数的人怎么做。确实，外卖公司给第一次点外卖的人现金奖励，简便的软件操作，外卖可以节约工作忙的人时间，这许多使得“转变”的门槛很低，越来越多的人顺利跨过了门槛，习惯了点外卖这种生活方式，便构成了博主所说的问题。
因为身材焦虑不点外卖本身还是城市生活方式，这里需要打破唯一可以想象的生活方式中的唯一
关于梁鸿的部分有一定的启发，但我的认识和这个“唯一”的想象相反，可以说城市的生活方式恰恰并不是一个焊死的唯一，更像是许许多多“必要”的碎片拼接起来的。如果放到乡村生活方式的旁边进行对比，城市生活方式最大的特点就是这种类似碎片的，模块化功能化的拼凑，是许许多多零碎的“贪婪”需求。但每一个贪婪的需求是否真的像涂了胶水的乐高零件那般，一旦安装就难再拆卸，以我的经验出发，我是保持怀疑的。
正如所谓身材焦虑，可能大家对何谓好身材的想象比较统一，但只要没有一个“必要”的限制，大家有充分的自由不强迫自己趋近那个“必要”的好身材。
而城市病可能正是因为城市的胜利，因为我们每个人以及我们携带的欲望、“贪婪”和不得不为此付出的代价拼凑出来。
我觉得“习惯”不一定会导致“奢侈”。举个例子，我们单位要推行一款网站自助申请，自助打印证书的功能，这个功能的前期设置比较复杂，需要上传很多照片，更新控件，但确实可以减轻客户负担，客户可以全程在网上操作领取证书，最重要的是免费！但是，无论怎么推广(开会做宣传，写简单的指南)客户都不愿意改变。最后动用了一些强制力去推广(不让他们现场打印)，慢慢的，大家也都转变了过来，习惯了一种更简便，舒适的新工作方法。这和现在疫情导致的在家工作有点像，有时候，“转变”是迫不得已的，而“习惯”就是转变带来的后果。人总能习惯新的生活方式，有可能变得奢侈，也有可能变得朴素，所以，我认为关键在于如何推动“转变”。
仅仅是以我的生活来说，这个“不可能”中还包含一个原因：人们对于“沟通”、“交换意见”的排斥。其实很多时候，在一个人的情况下，人想要不开空调还比较容易，但是一群人生活在一起时，开空调的几率会大大增加。不只是因为人多了温度会上升，还因为一个人提出“开空调”后，其他人放弃了主张“不开”。
那个决定开空调的人是改变者！其他人只是跟随。我现在的办公室是一个大厅，通常情况就是，某一天大家都觉得好热，好热，但中央空调的开关在大厅外，没人想到要去留意在什么位置，怎么调控，所以提出开关空调的只会有两个人，一女是个刺头，看到什么不公，就要跳出来，比如看到街上商店里养一条城市禁养的大狗，她会连着打110投诉，把人家逼回乡下去养。另一男，是个热心人，他总会管些大家都不愿意管的事，比如每天提醒我们吃饭时间到了。
这两个例子之间的关联没有能够很好地展开。
城市生活之“奢侈”不可持续在这里是一个“假设”，有更多的例证可以说明这一点吗？
蛋壳的溃散同样也是如此，通过高收低租这种奢侈的手段来快速聚集房源和租客，即使背靠庞大的现代金融市场，蛋壳也难逃一劫。当然了，今天有无数的公司采用同样奢侈的手段扩张，不是个个都落得蛋壳同样的下场，持有认为自己一定不会成为那个倒霉蛋想法也非不可理喻。但那些为曾经的奢侈承担代价的人们是理所应当的吗。蛋壳执行董事长曾言「作为一家创业公司，当你做的事情变成风口的时候，必须要拼命高速发展，甚至短时间内牺牲投资人的利益，我们宁愿多亏钱，依然要追求发展速度」若是秉持如此的想法，那确实是「他」自己活该
由「城市」和「加速」引发的一些联想，翻电曾经介绍过达马西奥的观点，「人的意识可能有两类，一种类似生物本能反应，另一种好比自传式 Biography的自我感受」；结合我自己的感触，许多时候会感觉像“金鱼只有7s的记忆”那样，大量的事情是经过即忘的（或是一种马尔可夫性 Markov？），但有一些事，对自我产生如此重要的影响，乃至可以将人生划分为事前、事后的两段，即自我的意识（或认知）存在类似「跃迁」的现象，而可能引发「跃迁」的往往是人作的决策（行为）；
之前，翻电还介绍过「城市心灵」和「农业心灵」的概念，相较农村，城市环境的一大不同是「带给个体大量的陌生场景」，人在陌生环境下就面临更高发的决策挑战；即，城市≈「大数（人口）」×「高频（交互）」，当我们说人的生理在长久的历史中并没有太多进化时，会不会「城市」让人的心智演化有了指数式的快进？
可观察的现象，伴随（城市）人口爆炸的同时，人的故事（eg.小说 ...）也存在（创作/信息）爆炸？
在关于宇宙丰度的现象解释中，世界由最初基本粒子氢、氦伴随膨胀，逐步聚合产生了所有的自然元素，其中有一道门槛，是由“3氦核聚合出稳定的碳12”，即，是一种临界极端环境而引发的尽管极小概率、但关键事件的发生；由此解释了从大爆炸最初的粒子汤，伴随膨胀而衍生出的世界；而关于城市、社会和人，让我有一种倒映式的联想，即，宇宙从奇点衍向稀薄，而人（或社会）是不是正逐步由稀薄聚向奇点？而城市，在类似于实现一种“人的量子效应”（eg.遍历/跃迁/突破临界）
而城市的另外一面，则是「分工/（极致高效地、乃至科学？）」，这一方面让社会又越来越像一座不断叠加的乌龟塔，另一方面也让本能发自「反馈-反应」链越来越长，甚至可能会成为一种“衔尾蛇”（自噬）？这会不会是城市结构可能导致的一种风险。
> 主要是感触在，“没有人是一座孤岛”@John Donne（1572－1631），正越来越有具象的打动，可又越来越像一句纸面的诗
以上只是发散思考，没能深思斟酌，如果有不妥或不当的地方，很希望得到指正。
反过来想，加速没有任何意义和优势吗？
这部分其实可以从分散和间接两部分来很好地论证一下，但是没有，比较可惜。
因为国家政策，996已经被放弃了，所以在这个视野下，如何看待城市病和政策调控的关系呢？
前段听在快递物流公司一线（上海）就职的一位同学提到，他们加班需要提交加班申请，经过领导审批。结果是他们周末加班从不打卡，也就没有提交申请表这回事。想说的是，政策调控似乎是无效的。
其实今天有很多人确实是不看抖音的，他们是怎么实现的呢？
是的，像我手机到现在都没有抖音之类的短视频软件。这几个“同样”有点牵强，没觉得哪里“同样”。
有幸参与讨论，顺着思路进一步联想，感觉到「生育·率」是一个值得梳理的问题
1、首先，或许可以把生育/率细分为二个概念
2、就生育率而言，举例来说，“如果样本为5名妇女，总体繁衍了5名子女”，那么我感觉“每名妇女各生育了1个后代”，和“只有1名妇女单个生育了5名子女”，是不同的现象/意义
3、沿着“哒 咕”的思路，我有另一种感觉，生育子女对现代人类来说，或孩子对现代个体（人生）而言，有独特的价值
4、即，我如果尝试梳理生育的作用，会想到，第一层，生育是人的要件（被写入基因的底层目的，人≈工具/载体？）；第二层，是传统的“养儿防老”（理性人选择？）；第三层，则是现代人满足以自我为原因的快乐（宠物行业的方兴未艾，乃至各类情感绑架？）；第四层，是打动我的纪伯伦（1883－1931）的诗“你的孩子，并不是你的孩子”，指向的是一种对人的成就（或见证），而经历一种成就，本身对人有独特的价值；也即，现代社会，生育可能在一些方面没有那么必然，但在另一些层面，可能更加重要
5、而人，往往会先有了行动，再想为什么/解释（或怎么办），所以我联想到，生育率数字的背后，行为的动机/解释也值得被考虑
6、发达国家（富裕）、教育、城市化等情况，明显伴有低生育率现象，我想这是共识；不过也有一种直观的感受，少子化（例如我们特有的独生子女环境）会不会涉及到地域/文化（甚至政策）因素（eg.东亚），即，如果有生育意愿的低落趋势，多大程度源于人内在的认知，多大程度源于外在的压力/或理性选择
7、如果再进一步的话，「生·育」或许也值得细分为二个概念（eg. 生≈生理，育≈行为），因为由纪伯伦总让我联想到孔子，孔子可能很大程度塑造了东亚文化下的亲子伦理（eg. 孝@“无违”、“色難”、“子生三年，然後免於父母之懷”），即，相对于纪伯伦，在亲子之间，孔子往往多是对下位者、弱势者、资源后手方的教化/规劝，尽管的确都是一种善上的智慧；但反之，似乎转个角度，东亚文化中，由上而下的视角下，更多是恶上智慧的方法/技术了（@法家 etc.）
8、而我另外的直观感受，即使是孔子所推崇的理念，在现代也面临很大的践行阻力，可能是因为物质而言，相对于轴心时代的匮乏社会，我们可能正处于一个充裕时代，以及，我们现在是不是可以有这么一个问题，「如果成其父母，是因为生，还是因为育」，或者说，成为父母，是否需要学习，作为父母，是否需要要求
9、例如，极端来说，戈培尔（1897－1945），他也是六个孩子的父亲；普通来说，每天流连5～6小时看娱乐电视剧（亦或TIKTOK etc.）的芸芸众人，为人父母者应该也为数不少，进而，当甜咸粽子/月饼也能成为争议话题的时候，其实背后都是高油/盐/糖的饮食习惯；传统≈习惯，背后有特定历史的烙印，但如果现在是一个快进时代的话，过去认为理想的侍亲伦理，现在会让我感觉做起来很难
10、发散来说，我很认可一句话，「人会有一种悲哀，即生在大国而不读书」（≈不求上进？），可现在共识存在的Social Media喧嚣的背后，即各类网民标签的背后，往往同时也是为人父母/子女者，类似诸多代际之间观念/认知的张力（乃至互不认同），或许也会投射向生育意愿
11、那么，如果存在低生育率现象的话，成因的梳理（eg. 质vs量）可能会再值得细分
12、另外，关于孔子的言教，我个人有一种感觉，教化的初衷可能有其特定的对象（vs 有教无类），例如，是普适在士以上的阶层（eg. 公子申生值得克已孝父），但或未必言及全民（eg. 小人）（但这也是我存疑的理解）
13、至少，我会有一种感觉，孔子的一些言教，会好比几何原理的第五条，在现代正变成一条定理而非公理，值得再慎重的审视
其实我最近逐渐认为，低生育率也是一种“城市病”，是城市生活形式本身剥夺了人的生育意愿，生育这种行为和极盛城市生活并不相容。
这里是否是一种中产阶级对城市的吹毛求疵？例如对很多低收入者而言，其实进入城市，确实就是一种更好的生活，有哪些数据可以支持我们这方面的想象呢？例如医疗问题和教育问题等。
国家统计局于2021统计年鉴发表的分城乡医疗卫生机构床位数