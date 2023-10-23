当我们在网上学习太多哲学和理论

我们又迎来一波哲学热潮，不管是在B站还是各个音频平台，哲学和社科理论内容越来越多。不管是中哲西哲、经济学、精神分析、社会学等，还是针对社会事件背后的“本质分析”和“深层揭露”。

我们已经太频繁地听到关于“本质”的讲述，在论证问题时提到“有一个理论”，遇到问题时发现问题已经本”分为三种”，不管是性别问题、工作问题、公正问题、人生意义、情绪与感觉，我们都拥有一种“理论”的能力，好让我们的判断是被充分论证和支撑的。

这当然也是一种自上而下的狂热，时代被描绘为一种宏大的变化，那背后不是策略，不是时运，不是偶然与细节。而是天命，是本质之争，是历史深处一贯而来的伟大必然。

自此小到我们情绪波动与佛学庄子，再到我们日常生活起居与资本主义的激烈冲突和克服，大到整体生活命运与萨特叔本华哲学的对接，我们在内卷中看到社会竞争的本质，在恋爱中洞悉心灵的规律，在科学争执中熟练物质世界真假的辨析，在艺术和疯狂中接近更深的“人性”。

学着他人的话语和精心包装的理论，我们早已超脱表象生活和言辞，时时紧扣“背后”的深刻。这种哲学狂热和理论狂热已经成为挟移动互联网的巨大传播和复制，覆盖整个互联网环境的风气和文化，不分人群。这是个哲学和理论的时代。

1 大问题大答案

仅仅是上面的表述，看上去似乎还没什么问题，与人类历史的经典和智慧紧紧连接，以获得今天生活的养分，为我们的生活解困，这能有什么问题？

这让我们想到最近连官媒都批判的“限电大棋论”，将一个经验性的停电问题，解释为运筹帷幄的大棋，电不再是电，而是“背后”更深刻的，被商品生产和价格理论支持的大战略。这种说法本身被网民熟练地理解、传播，本身就是互联网已经习惯这种“理论挖掘深刻缘由”证明。

看山不是山，而是“背后被理论支撑的深层冲突”，已经是一种为我们再熟悉不过的思维。可以说，我们脑里都有着数盘“大棋”。如何理解这样一种倾向呢？我们为何关心大问题，渴望大答案。我想可以换一个视角，我们关心远问题，渴望远答案。

互联网确实塑造了一种生活方式，很多我们关心的问题，都已经远超了我们的经验。如同前一段时间的阿富汗变局，这对于我们任何人都是一个全然陌生的国度，我们知道的都是粗放得不能再粗放的大线索。帝国坟场啊，穆斯林派别划分啊，美国在伊拉克和阿富汗的占领政策啊等等，但话题袭来，我们似乎又不得不对这个话题作出评价和判断，对于这样一个远在天边的问题，我们当然就像是随手在空中抓住一条理论线索，就对其下了判断。

如何阿富汗一样的问题很多，一个遥远省份的限电也是如此，一个遥远的人与人的争议，一场官司，发生在其他国家的争端。不如说这就是“媒介”本身的意谓，我们对隔壁街道的境况不熟悉，也不感兴趣，却有可能接入远在天边的一个更具话题新，也确实更“剧烈”的事件。

我不认为这完全是坏事，也不认为这样的“媒介状况”有任何逆转的可能，而只是在分析一个“新世界”，一个在无数遥远事件中呈现的“理论世界”。这就像一个企业的加班政策总有他自己和行业的特殊境况，例如那个老板自己的性格和管理的风气，或者所在行业的、城市的具体处境，这是每一个身在其中人面临的最真实语境。但如果我们选择首先面对最知名和受关注的互联网企业的加班政策，我们便相信这是来自“企业家的贪婪”和“资本主义制度的必然”，这里便是属于哲学和理论的世界了。

更不必说加上“内卷”，这甚至超出了对“经济制度”的分析和理解，开始进入一种更巨大的话题，“东亚文化”，或者“世界资源格局”。更大的棋扑面而来。

将个体情绪和处境推向”人的心理本质之大棋“，将婚恋与情感处境推向”性别纷争之大棋“，将个体意义的感受推向”人之存在哲学大棋“，将个体际遇变化推向”时代变局之大棋“，这是一种显然的哲学和理论旨趣。正是因着移动互联网塑造的这个遥远而非经验性的抽象世界，我们就越发认为一切的根源都来自于那个更遥远的本质，在这里，大问题与大答案，就变成了远问题与远答案。

我必须指出，这里明显存在着一种对当下的”无力感“，每当我们逼近”大棋的解释“，我们总是首先放弃了对具体处境的关注。认为加班是”资本主义必然“甚至”世界资源格局“，自然已经放弃了立足自己所在企业的具体处境，改变一个局部共识的可能。一旦一个情感问题进入漫长的性别视野，也就很难立足于两个人非常具体的人生历程得到具体沟通的可能。

”心学“与”心理学“也类似，我们不再立足于对于处境的改变，而是立足于如何改变对处境的”接纳“，请注意这里存在一种与”限电“同样的二阶逻辑，本来面对失败和不顺利，人产生负面的情绪是一件正常的事情，怎么情绪能够好，当然就是事情顺利了就能好。但我们突然开始关注”对情绪的处理“起来，便时而认为，不接纳而产生负面情绪是错误，时而认为有负面情绪关注他是个错误，时而还认为不允许自己产生负面情绪才是个错误，当然实际的理论与”心灵哲学“比我这里的举例要精致地多，不过其背后都是这样模棱两可与互相矛盾的”二阶大棋“，随后对情绪的处理就形成了习惯，习惯就主宰了性格，性格甚至于就决定了我们的命运。

因而今日对情绪的一点点操作，也就成为一件命运攸关的事。

这是我们哲学与理论热忱的另一面，放弃了对于近处问题的关切和改善后，哲学承诺你一个”大胜“。在国际环境，我们信国运，在个体生活，我们信命运，无数当下的忍耐和问题暂且不顾，理论总是给你个基于未来的巨大承诺，这像是一种预支，也像是一种透支，很有一点宗教承诺的意谓。在说着未来，但总是一种当下的快感。

在这里，我们理解了这种问题”远近“之分，或者问题的”个殊性“与想象中的”普遍性“之分，哲学和理论热，让我们关注远问题，关注本质与普遍性，并从中得到远的胜利，这本身会带来一个新的问题。

2 理知与感知

这不是个轻巧问题，既然有哲学和理论的旨趣，且也让我用一个哲学分辨来做进一步的分析。上述远近问题，经验与非经验的问题，可以化作理知与感知的问题，这个问题陈嘉映老师在《说理》一书中有比较详细的脉络梳理和认识。

我这里仅就与生活最为相关的一些面相给予一些分析。感知与理知的区别当然每个人都不陌生，例如经常有观点认为丈夫永远无法理解妻子与孩子的关系，因为他永远无法拥有怀胎的感觉，永远无法亲自感受分娩的痛苦，虽然从道理上，他明白妻子的”辛苦“，但这仅仅就是理知，因为感知的缺乏，他实际上不可能真正理解。而这个也被当作他们矛盾的一种”本质解释“。

这个例子并不如他看到的那样明显，但至少提示我们一个重要的问题，感觉在塑造”认识“问题上的重要性，你管这个叫”身体性“也行。这对我们的影响非常直白，例如大家都可以理解，感知至少会强烈影响我们对重要性的排序。我们都从道理上知道世界上有各式各样的痛苦和问题，但我们真正给予关注和牵挂的，恐怕还是我们亲自感受过的领域。例如养过宠物的人会关心宠物的问题，有子女的关心小孩，农村出生的人关心乡村，女性主义者大多为女性，而我们大多关注自己的家乡，这太自然了，这种来自“感知”的重要性，不被我们当作狭隘。

然后我想回到上一个问题，丈夫对妻子的“辛苦”虽然没有“切肤之痛”，但并非全然没有”感知“，因为丈夫会实际面对妻子病痛的表达。这非常重要，请想象一种疾病，例如”肺动脉高压“，我想阅读本文的大多数读者都对这个疾病并不知晓，这是一种会”感觉“体力入职，气喘，稍微运动便需要大量休息，甚至到接受烈日暴晒都会心悸的疾病。从道理上，我想大家都大概知晓了。

我想全国各个肺病医生，本身也不会有罹患肺动脉高压的经历，但却会近距离接触病人，聆听他们的感受表达，看到他们的身体处境。我想没有人会认为我们与肺病医生一样，都对肺动脉高压仅有”理知“。我做这个分辨的重要性，是留出人与人理解的可能。不然我们一定会走向另一种极端，也就是主张不同肺动脉高压病人之间难道是同一种病痛吗？他们先天禀赋不同，肺活量不同，对身体的理解认识都不同，难道他们的”感觉“是一样的吗？我们就会主张，这个世界上根本没有什么”感知“，因为”人与人的感觉并不相通“。

这里的关键是看到那些真正无法”感知“的东西，由我们的哲学和理论狂热构成的，例如”潜意识“的过程，例如”多巴胺的分泌“，例如”与自己和解“，例如”国格“，例如”子罕言利，与命，与仁。“其中的命与仁，也都是无法感知的概念构造，例如大棋中的东西，抽象的产业升级，价格与货币霸权，都是纯粹概念的推演。

除了这些概念外，还有一类浪漫主义的感知，例如承诺在艺术的精妙层次中，有难以言表的巨大重要性，例如相信疯狂的价值，相信奇观性的表象（我们在绝大多数现代艺术中发现的东西），相信非理性这样一些模棱两可的东西。

还有些完全悖论之物，例如”人没有自由意志“，例如《黑客帝国》式的缸中之脑设想，例如”表达者的宿命就是误解“。当然还有对于远方之物的粗暴概括，例如我们对阿富汗可能的认识，对乡村的认识，对其他国家和文化的粗暴猜忌和总结。

不如说，在很大程度上，理论就是一种与感知矛盾之物，我们看到筷子插入水中弯折，但理论告诉我们实际上筷子依然是直的，感知的弯折不过是我们的幻觉。透过理论我们大幅度地怀疑着感知，你以为重要的，其实不重要，你以为好的，其实是坏，你以为正义的，其实邪恶。

我当然不会彻底否定理论，否定哲学思辨，正如筷子确实没有弯折，很多时候理论在帮助我们呈现出”更真实的“，只不过这需要非常苛刻的条件和论断，在大量看似构成”更深理知“的理论背后，不过是极其粗浅的偏见和懒惰。

不论是理知还是感知，这都是一种”知“，知就是我们用来构成沟通和共识的东西。在一个哲学和理论热潮的时代，我们拥有大量基于”理论“的共识，我必须说他们大多数咄咄逼人，强烈地否定。

3 具体经验与具体共识

有感知，与无感知的”知“，有巨大的区别。例如《论语•颜渊》中孔子对齐景公献言的”君君，臣臣，父父，子子。“与他在《论语•子路》所讲的”名正言顺“，看上去都是些死理儿，迂腐而教条。

但如果你知道齐景公问政时，国内已经由大夫陈恒篡权，景公又无嫡子，因而不立太子，其他诸子之间勾心斗角，就可见这句话中的”君臣父子“其实是一个有深厚感知的道理。

而孔子对子路所言的名正言顺，也是因为所问的卫国当时正是父子争权，卫出公的父亲蒯聩废掉自己的孩子自立为君。而这场兵变还直接导致孔子至爱弟子子路的死亡，可见这里的”名正言顺“也绝非一个死理儿。但对于我们而言，这个背景的补充，依然是能够了解到对于齐景公和子路，孔子所言的完全是一个”感知之理“，对于两千年后的我们，如此简单的”道听途说“仅仅能让我们知道这不是一个教条而已，这里面的身体亲知，我们是丝毫也没有的。因而这个道理的紧迫性，仅仅是这两个例子还完全不足以论证。

这便是感知的”说服之道“，感知不是一种单一理论，感知用经验完成说服，这里的经验像医生一样，未必是亲身体验，但也至少是具有一定”身体性“的亲知，而非道听途说。因此不管是感知道理的承载者还是言说者，除了”理“的形成，其中重要的都是经验的获取和扩充，相信对处境的体认也是说服的关键。

而”理知“的说服则是不由分说的，既然”本质“和”真理“已经被证明，则不接受者的理由只能说愚蠢和狭隘，这是一种非常激进的道理。而我恐怕这样的道理已经充斥着网络，在这一波哲学和理论热潮中，大量内容关涉基本社会公正和共识，关涉基本正义和权利，但都已经不由分说地被论证为一种绝对的”本质“和”真理“，而丝毫不考虑基本的感受与经验的共通，而反对者恐怕也是”以魔法对抗魔法“，我们不断切割和漠视经验，发明各种”根本原理“互相对抗。

这成为今天网络论争的基本面相，我恐怕更多哲学与理论的热忱，只会让这样的情况更加剧烈。

4 不应关心的问题和哲学

人是拥有身体的生物，我们的个体性，理解的完整，必然是一种有身体性的构成，而身体性绝不指总是被艺术窄化的非理性和疯狂，我也不相信我们的身体性受到迷狂体验的宰制。身体性就是眼耳鼻舌在其中，对同一件事情每多一点具体的了解和体认，就多一点身体性。

我们真正珍惜的东西，道德、同理心、良知，这些显然是有身体的感知，我们都应该见多了未必饱学之士的身上，拥有这种质朴的情操。

而我也同样见得多了，人们热切地关心他们不该关心的话题，那些过于巨大的模式和原则，人们对他们毫无把握，毫无经验的事情言之凿凿，因而相信一些太过奇怪的道理。我没有见到他们在这种理知中变得豁达宽容，变得同情。我只见到这些旨趣让他们残酷而否定，他们开始无节制的接受必要之恶，相信一些虚无的，个人或群体的胜利和伟大，有时候又相信些毫无缘由的虚无和卑微。

我见识失去身体的人在概念的汪洋中沉浮，拥有的都是极端而激烈的情绪。这便是我在最近哲学和理论的狂热中的见闻，我恐怕看到的不是求知的热情和求真的伟大，更多是自以为是的。

我十分确定，我们不会需要如此多的哲学和理论，但却需要很多很多的经验、事态、见识。如果非要选择，我宁愿我们从来没有这些哲学和道理吧。