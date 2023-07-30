〔 做事的人 〕个人能为自然和乡村做什么？一种“别样生活”的重塑

自然。

在翻转电台中非常高频出现的词汇，这个词汇在今天有非常丰富的意涵与指向。

自然是旅行游玩的消费对象；自然是是提供健康和生态产品的土壤；自然是遥远想象的乡愁；自然是农村更接近，而城市更远离的环境；自然是我们判断一件事本来面目的基础；自然也是我们设想公共正义的出发点。

但实际上，我们与自然已经彻底分离。这构成我们与自然中的人与事的双向分离，既是我们以伤害环境的方式从自然中掠夺的这一面；也是我们自身与自然分割而造成的无根性。

这是一个浪漫的表述吗？还是我们需要接受物质自然已经成为一个纯粹的“技术对象”，任何对其技术性以外的想象都只是一种怀古的热情。那么今天的故事，可能会令你对这个问题有更多的认识。

今天“做事的人”从一个村庄开始。

一、朝阳村

朝阳村位于陕西长青国家级自然保护区的腹地，这是1995年获批的国家级自然保护区，以保护大熊猫、金丝猴等生物的栖息地为主。

地处秦岭深处，竹林丛生，林地满覆，东汉年间即建的倘骆古道于山林中艰难攀越，这里是难于上青天的蜀道北线中重要的一条，险峻而厚重。从这样浪漫的角度描述，朝阳村满足着我们对美妙自然的一切想象。

但对村民而言，自然的代价是贫困。因为地处自然保护区周边，一切针对保护地的经济种植开采都不可行。一种传统“靠山吃山”的模式，例如林木砍伐，耕地种植等，在这里都很难开展。

这个议题被称为“生态公平”，即我们在城市中生活，可以毫无阻碍地自由使用自然商品和资源，生态保护这件事，并没有对我们的生活造成直接而实际的影响。而对于朝阳村的村民们，整体自然保护的目的，却实质性地限制着他们的经济生活。

很多人在努力维护“生态公平”。公益组织“山水自然保护中心”孵化的社会企业“山水伙伴”就在朝阳村做了诸多的努力，在这样优美的自然之地，半野生的中华蜜蜂，汲取着保护区的野花，以缓慢的方法，凝结着一年收割一次的生态蜂蜜。这被包装为“熊猫森林蜜”，希望通过这样产品的销售为保护区中的村庄带来经济的补偿。

这当然是合理的路径，但限于产量和项目运营的计算，250g蜂蜜售价高达168元，确实限制着产品的竞争力。市场经济中更加规模化和专业的运营带来很大的压力，同样处于秦岭中的其他土蜂蜜产品，250g售价可以在50元左右，再加上其他规模化的普通蜂蜜，进口蜂蜜等琳琅满目的选择，让朝阳村的“熊猫森林蜜”项目无法一帆风顺。

当然自然村庄本身蕴含很多其他的商业机遇，例如曾有教育集团谋求在村中建立培训营地，不过这样外来的商业集团的运作，一与自然保护区的严格保护条件冲突，二来恐怕其经营利润也很难对村民有什么样的辐射和留存，并会对村民的生活方式造成极大冲击。

这就是今天故事发生的地方了，一个为了我们而保护的自然，但却因为和我们的隔绝，无法建立联系而忍受贫困的村庄。

二、吴同学

曾在建筑事务所工作，也在山水担任过蜂蜜项目志愿者的吴同学，因为工作缘由与这个村庄结缘。

之前在建筑事务所的淡季，他们希望拿出一个作品参与公益建筑设计比赛。吴同学便向“山水自然保护中心”的同仁询问是否有合适的地点推荐，陕西朝阳村就进入了她的视野。2019年4月，她第一次来到村里，并于同年11月带建筑师们赴村中考察，其后拿出项目设计参赛，并将这个项目图纸赠送给了村里。

一般来讲，这样的项目作品设计是概念性的，事务所通常不会负责项目的实际建成。不过这个项目却因为村民的需要，而诞生了负责任的后续，原有设计被改为一个造价更低，更可实现的信息亭项目，并帮助村民募资建造。

一件事的开端，通常不是某种高瞻远瞩和周密计划的产物，而来自机缘和巧合，不过这样的巧合是否能够成为一个实际的机遇，这其中还是依靠人的决定和努力。

和这样的村庄深度接触并合作，让吴同学对这个村庄产生了强烈的共情，不仅是自然，也是自然中生存的人。朝阳村中年轻而活跃的海波，一直对各种探索和新方式保持着好奇与冲劲，与保护区的合作，与山水的合作，海波都在其中积极地参与。不过这样的积极并不容易得到其他村民的全力支持，因为在这样的大山里，村民一年的收入需要靠很多元的途径获得，生活的重量不容易让他们对更多的可能性保持兴趣。

不过人的可能性，从来不是在一种真空的内在中完成的。在人与人的依存中，一个人的可能性，需要为其他人打开可能性来完成。这个道理恐怕在所有“做事的人”故事中，都是一个坚实的主轴。

海波从野保专家与不少外来者口中听来了“自然教育”这个时髦的概念，他生在朝阳村，长在朝阳村，对自然有的是“亲知”，但何谓“自然教育”？对于一帮来自于城里的成年人或孩子，自然意味着什么，他却没什么主意。

吴同学认为这是个好机会，她之前接触过自然教育类型的项目，这确实是适合朝阳村的方式，不是通过一种商品实现与外界的沟通，也不是通过一种自然包装的“民宿”形态，而是透过将自然以自然的方式呈现，这既符合保护区的原则，又能够将这个过程的收益直接给予村民。但这里需要一个中介，一头是朝阳村与海波，一头是城市的受众。

恰逢她从建筑事务所离开之机，她就决定专心做好朝阳村的自然教育事业。但这件事从0到1，并不是一个立即可以实现收益的事业，这里她也遭遇到这个经典冲突，既做事与稳定工作，或稳定收入间的张力。

自然教育成形需要大量筹备和沟通，也需要在都市中宣传、成团，工作量极大。好在她在北京生活没有房租负担，之前的工作也有一点积蓄，不过这种物质条件与所谓的“财务自由”之间相去甚远。因此她选择一种较低物欲的生活，通过很多案头自由职业工作谋生，例如写稿和翻译，维持了她对自然教育的投入。这是大多数“做事的人”恐怕需要的素质，降低物欲，维持多元收入，这促使我们可以脱离必须赚到足够的钱才能开始做事的定势。

这会带来一些不确定性，也无法充分地消费享乐。当然她能够接到稳定的写稿和翻译工作，也需要能力与社会资源的积累，不过这种工作与收入模式带来的时间与空间，是从事一些事情的先决条件。

不过这并非所有“做事”的唯一可能，如同第一篇文章所示，在大企业中，也有做事的可能。但对很多人，这种低物欲和多元收入的工作，是一个必须的阶段。“做事的人”无法指出一种财富与价值双收的“划算”人生。不过在我接触过的人中，我经常听到生活优渥的人抱怨了无生趣的日常，后悔职业的选择。而我接触的“做事的人”，我相信他们都真实地为金钱焦虑痛苦。但我却没有听到过抱怨和后悔。

三、在自然中的教育

自然教育是个在近年十分火热的概念，在全国也已经有了各种各样的实践，如果吴同学想照搬一种他人的模式，会十分简单。不过我想如果她并非对自然有真正的感悟和情感，她是不可能完成这件事的，而如果她有这样的真诚性，她就不可能照搬其他的模式。

确实，当下诸多自然教育都是城市思维和模式对自然的延伸和改造，其中以下的方式是最多的。

第一是“体验经济”的模式，这种自然教育强调对自然的“感触和体验”，大多数会安排浪漫的体验过程，例如夜晚观看星空，脱鞋赤脚走在林间等强调“感官体验”的模式，并承诺这样的差异性的感官体验会帮助人“打开内心”。

第二是“博物学”的模式，这种自然教育强调对自然世界的知识性吸收，像博物学家一样识别动植物，生物分类与习性，然后制作标本，拿回城市中。承诺这样的方式能够提供人的“见识”与“自然知识”。

第三是“环境意识形态”的模式，这种自然教育强调对环境保护意识形态中知识的体验和传授，例如对“生物多样性”的系统化认识，全球变暖现象对自然影响的观察和理解，以及生态农业和生活方式的环境价值的理解。承诺这样的方式能够唤醒人的“环保”意识。

第四是“内在化”的模式，这种自然教育强调城市生活对于人心的腐蚀，以及在自然环境中通过对自然的精神崇拜实现的精神净化，或对人的“精神健康”的积极影响。这样的自然教育会开展“敬山仪式”，在山林中冥想等类灵修的方式。

第五是“项目教育”的模式，这种自然教育将PBL的理念深入到自然环境中，在环境中设计项目和目标，促使参与教育者完成这些目标，在这个过程中学习自然知识、合作。这也是最多面向儿童的自然教育所采取的模式。

当然以上五种方式并非对自然教育模式的穷举，而是最有代表性的方式。当然它们并不“错误”，也不是毫无道理。但吴同学却感觉这些都是一种“城市文明”为主导的欲求和各种城市人的心灵假设。她天然地感觉这些自然教育缺乏一种真诚性，或是并没有真实地呈现自然，而是对自然的某种“切片”。

她与海波积极地讨论自然教育的可能，不从城市人的需要，而是了解朝阳村与海波的禀赋，她才知道海波在自然保护区设立前其实是个猎人，这代表他其实对森林拥有远超普通村民的了解。他不能像博物学家一样叫出林中各种生物的“学名”，却能够知晓他们的用途，哪些可以食用，哪些可以在冬天长冻疮时缓解，哪些可以食用，哪些会带来危险。

而海波于朝阳村生长，也对山林抱有深厚情感，在山水机构和一些野保专家的鼓励下，他组织同村人于保护区巡护。每隔一两月，就沿着专家组织的路线去清理去清理偷猎者布置的猎套，搜寻滥砍滥伐者的蛛丝马迹，或是偷渔者下到河里的渔网甚至电网。这延续着他与自然真实接触的深度。

这种真实的生活，山林巡护，村里的半野蜜蜂养殖，不加雕饰的与自然的共生状态，是超越知识与都市意识形态的，具有实际功能的“别样生活”。吴同学拒绝将“自然教育”打造为另一种中产阶级的进步性life style，却希望能够还原朝阳村的生活之道，还原村里人的辛劳与乐趣。

在这样的视野下，自然教育不是去理解一种“无人的物质自然性”，也不是将自然切片作为都市人的“知识需要”和“心灵需要”，这两种方式都没有为都市人展开新的生活可能。而这些知识和体验，其实并不需要一定走入自然中才可获得，例如博物学式的方法，通过书籍或纪录片的方式，可能可以更快地完成这种知识的学习。

而吴同学希望扭转这种都市人对自然与乡村的旁观，而将其替换为一种“海波视角”，让我们彻底放下城市的身份，而代入这种“别样生活”。所以这种自然教育并不仅仅针对儿童，更是一种所有都市人都可以参与的教育。

在这样的设想下，她和海波讨论林中的线路，协助海波和其他村民完善村中的接待能力。到这个暑假结束时，吴同学完成三个批次的自然教育成团，也会在这个过程中持续迭代。当然她认为现在这样的尝试仍处于最初探索的阶段，上述这种视角的扭转并不容易，都市人的“旁观心态”在项目中仍然存在，这件事有着丰沛的深度和进一步优化的可能。

对这样一种自然教育，她采取的付费方式也非常特别，在成行前，每个人只会收取覆盖成本的较少费用。而在完成所有行程时，所有参与者可以自愿地完成一个后续的捐赠付费，而后续付费除去吴同学自己维持她低物欲生活的部分，留出一半资金都会用于村庄中设施的建设和升级。因此村民除了在接待中获得收入，还会有另一笔可以用于村庄发展的资金。这会帮助村中有更好的接待能力和村民自身更好地享受生活，不成为生态保护的纯粹代价承担者。

四、再看自然与人的关系

不管我们如何在城市中生活，我们都离不开自然环境。只是在绝大多数的情况下，我们与自然的中介是企业与商品化过程，自然被交予我们手中，是经过了数次加工的终端商品。

而作为心灵避难所的自然，作为知识来源地的自然，作为想象中文明对应物的盖娅自然，作为实际生态危机来源的自然，都是一种站在客体化的都市人旁观视角下的自然。这些自然当然也通过很多中介与我们接触，他们是Guru，博物学家，环保工作者。

但吴同学，同样作为一个中介，却在充分共情与关怀另一群人的情况下，发掘了另一种“自然与人”的综合生活方式。让我们得以从都市的视野中获得一种真正的脱离，而投入到另一种生活中，在这里自然不再是自然，而是一种“自然生活”。在她的讲述后，我认为这兴许才是一种更加逼近我们需要的自然教育形态吧。

这不来源于高瞻远瞩，来源于一个做事的人，和她对他人生活的关心、好奇与谦