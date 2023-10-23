第一个人造意识诞生，但也可能是末人时代的降临

虽然其开发公司OpenAI声称这不是通用型人工智能，更不是所谓“强人工智能”。但毫无疑问，第一个可以被称作人造意识的计算机程序产生了。

这是持续带来冲击与风暴，AI应用元年2022年年末的炸弹。在chatGPT前，我们已经经历了绘图AI的震撼。在年初，蹒跚学步的自然语言图像生成程序（如DALL•E或Stable Diffusion）还因为无法把握人与事物的结构被嘲笑，仅仅经过半年，这个领域的AI程序就可以进入产业链成熟使用，并几乎必然的将造成绘图领域的技术性失业了。

就在11月，OpenAI开启chatGPT的公开测试，不仅为ai行业，也为人类社会带来惊艳。这股热潮持续4个月不断，chatGPT不断刷新着互联网服务用户数和活跃用户数的最速增长记录。这早已经不是极客圈或AI领域的小圈子话题，甚至不是知识阶层的新鲜玩意儿，chatGPT已经字面意义上席卷全球。

这是一个开始，他的影响将无远弗届。

一、首个人造意识的诞生

我其实对chatGPT现在所能实现的功能有非常谨慎和有所保留的评价。从技术路线上，chatGPT其实可以看作你所使用的输入法“自动填充”功能的无限放大版。他并不内含任何记忆、知识、推理能力，仅仅是根据既有语词向下“续写”，就像很多你已经见过和用过输入法的“ai帮写”功能。

不要被chatGPT对话的形式蒙蔽，感觉程序似乎真的在与你对话。实际上你可以将程序看作在完成一个“撰写对话”的任务，根据你给出的语词，完成一个对话的续写。输入法只能根据你的输入往后提供10个字左右的续写，而chatGPT可以输入3000个英文单词左右长度的续写。

因此，程序从不和你“对话”，而是一个撰写对话剧本的编剧，他并不真正理解你的对话的意义，不了解你使用的概念和语境。程序仅仅计算你使用了什么“词汇”符号，根据这些词汇纯粹的“能指”符号，并根据这些能指符号在过去46TB文本中学到的人类能指符号排列的规律，继续往下排列词汇而已。chatGPT背后的基础GPT3.5玩的就是这样一个人类词汇排列游戏，排列的依据是这些词汇过去在人类46TB文本中的规律，包括词与词共同出现的频次、距离、顺序等等。现在这个词语排列游戏，他就在chatGPT中和我们输入的词汇一起玩。

这样的技术路线包含很多步骤，也会在实际会话中造成很多问题和缺陷，不过这些都太过细节了，如果你对GPT的原理和深入的分析感兴趣，你可以去听我在自己电台中的两期分析节目。

但即便这些缺陷的存在，我依然要说这无疑就是首个人造意识，这个结果如此明显，让什么图灵测试，他心测试变得苍白。当一个程序，可以在如此广泛的问题上，用自然语言的方式和你沟通，他一定会被当作是“有意识的”。我们对”意识“最直白的体验，可能就是自然语言对话吧，使用自然语言自如和广泛的交谈，而不是像Siri一样总是”不明白“，是我们对”意识体“最充分的想象和体验，其比较高级的形态就像《Her》这部电影展现的那样。而chatGPT就是第一个超过门槛，给我们提供这种体验的程序。

不要低估这一刻对人类文化，甚至可以说文明带来的影响，现在一切才仅是午夜零点的开始。

二、剧变将至

当人造意识加入到这个世界中，会对整个社会造成何种影响，这是一个很难预料的问题。但我们可以从一些角度来探讨，最被提及的问题是“技术性失业”，但实际存在很多比失业问题更深刻的结构性改变，在这里，我仅举两个例子来展现。

1 我们与手机和电脑交互方式的剧变

我们过去与手机的主要交互方式是我们的手指，Siri这样的语音助手在尝试扩展我我们通过自然语言与手机交流的途径，但显然是非常有限的。

但chatGPT的方式开启了我们使用语音与手机大范围交互的可能，这是明显的。这不仅仅会扩大用例，可能会进一步改变信息推送的根本形式。当前这种”推荐算法“逻辑其实受限于一个基础假设，即用户的”零输入“，通过用户浏览以零输入方法自动推荐。但自然语言优化了输入体验后，整个”推荐算法“生态也许会产生根本的改变。

不要小看这样的改变，试想以后拿着手机，看到任何一篇文章，你可以直接对着手机说”上面提到的chatGPT46TB训练数据的信息，给我推一些文章“，或直接说”和这篇文章主要观点相反的文章，给我推送一些“。这样功能实现后，我们面对的信息生态会有什么根本的变化？某种程度上，这会不会是我们大幅降低“信息茧房”突破成本的关键时刻？

说到电脑，我们可以从他对搜索引擎的替代讲起。其实大家从日常经验中也可以发现，很多人与搜索引擎交互的方式早就是”自然语言“式的，即他们在搜索框中输入的并不是关键词，而是一个完整的问题。这当然很大程度上会限制搜索的效果，但结合了chatGPT或类似AI的搜索引擎则不然（现有水平还完全做不到），我们从互联网获取信息（更重要的是“文本”）的方式将彻底改变。

设想这样的功能被整合进我现在正撰写文章的这个软件，如果随着我的输入，软件都在自动为我提供接下来段落的数种选择方式，这在多大程度上会帮助或扭曲文章撰写的行业和领域。毫无疑问，自然语言AI会被很快整合进任何一个需要我们输入文本以撰写文章、制作幻灯片等操作的程序，并彻底改变这些软件，进而彻底改变这些工作。这就是自然语言交互的魅力，是”人造意识“所呈现的巨大威力。

对这个必然发生的改变，是好是坏？我很难预料。

2 AIGC行业必然滥用的剧变

在chatGPT带来令人惊艳的效果后，AIGC（AI Generate Content/AI生成信息）这个领域终于在投资圈爆火，资本当然嗅到了这背后蕴含的巨大商业机会。

确实，chatGPT已经展示出它可以生产较为成熟信息的潜力，大家这几日应该已经看到一种纯AI影片的尝试了。即使用chatGPT生成文本，用文本转语音的AI将这段文本转化为一段音频，再到类似于剪映这样的语音自动生成视频的AI平台制作成成品视频。

至此，一个完全没有人为操作，由3个AI平台制作的成品视频就完成了。从最近我看到的视频效果上评估，当前这样工作流的最短板已经不是chatGPT的文本部分，而是音频转视频的AI剪辑部分。但从技术上，这部分的难度反而不是最大的，在市场需要的刺激下，技术潜力应该会快速爆发，且GPT4的多模态识别和交互如果可以推进，对于这一部分还会有非常大的帮助。

在AIGC领域，我们正在见证这样一个跨越式的发展，即从人的创作，直接跨越到人辅助，AI主创的阶段。按理说，中间应当有一个AI辅助，人主创的阶段过渡，但很显然，chatGPT展示出的能力，已经几乎可以超出人作为主创的阶段。直接将我们渡向未来。

请不要小看人为主，或是AI为主的区别，这里的区别不是尊严或主体性，而是实际的——工作效率的区别。人作为AI辅助的创作，将把当前的内容生产效率提高到一个可怕的水平。

其结果是让信息爆炸的互联网经历再一次的大爆炸，且这次不会局限在某一种媒介，而会是全面的爆炸，文章、音频、短视频、长视频、商品的、宣传的、艺术的。当然，你也可以想象其与微信这样messenger的深度绑定，只要你想，这让你可以使用程序与他人对话，在这里，输入法都可以退到次要地位。

你应当已经嗅到了一些怪异又危险的气息，诚然，这会让一个例如使用微信进行销售的人，像拥有一整个庞大的销售团队一样高效；但同时，也可能让一个在感情中不忠而又欺骗的人，在人与人之间更加游刃有余。

这会带来巨大的衍生结果。AIGC的滥用，将导致社会节奏再次加速，这个影响是深远的。首先，热点事件、风潮的生命周期进一步缩短，如果我们进入一个每天早、中、晚都暴发一件“大事”的信息环境，那社会便像每天经历三次海啸的沙滩，在这些冲刷下几乎什么都不会留下。而随着节奏加速，信息竞争也会进一步加剧，这会在根本上影响互联网内容生态，其方向很难预料，且会在方方面面带来根本的改变。其中也许可预期的一点是当信息爆炸进一步加剧，信息主体爆炸性增长的情况下，社会将更难对“公信力”一事达成共识，我们将出现一个更在技术冲击下分散，更各自为战的社会，在这样的社会，所有的事都不可能以确凿的方式呈现，一切都是危险，恐惧会成为几乎唯一具有共识价值的语法，当然这是一个非常令人担忧的情况。

这对AI伦理问题产生了很高的期待和需要，但这是另一个巨大问题了。

三、AI的均值化掩埋——”末人时代“彻底到来

说到伦理问题，我想提出另一个伦理价值更隐藏的忧虑，这与chatGPT以及AI的智慧水平相关。诚然，上述AIGC和手机电脑交互的场景的成熟使用，依现有chatGPT的能力是无法做到的，但在这个技术高速发展的情况下，实现上述水平应该在两年之内。

但是否可能在短时间内进一步发展，从而具有真正的前瞻性和智慧，引领人类的进步，这一步几乎不可能。论述过程我在电台节目里有详细介绍，在这里先按下不表，我直接说结论。chatGPT提供的文本，是一种非常“普通”的文本，或者说，一种“平庸”的文本，因为其代表了语言符号分布最“广泛”和“可能”的情况，也是维持”有理“的最好策略，你可以把人类语用现象为一种正态分布，而AI就会输出类似中段的峰值的均值化文本。这种特质直接蕴含在这样的技术路线内部，几乎很难改变。

也就是说，AI不会具有事实的创造性和突破性。但它普通、稳定、高效，与这个商业、交换理性的社会可说完美嵌入。因而在效率和可复制性的促逼下，当很多人慢慢成为AI的辅助工作者，在AI程序的推动中最高效运转之时。这个社会就最彻底地被这个理性系统挟持了。这是一种”意识“级的挟持，将突破马克思•韦伯对”工具理性“铁笼的论述。既然AI作为”人造意识“进入社会，其对社会的控制就不是系统和逻辑等级，而是通过与其协作生成的文本，对全社会进行了文本等级，意识等级的深度影响。

一种”均值化“的文本，普通、可用、了无新意，这其实就是我们现在所经历的一切，但AI程序会将其几句，文本的多样化水平会更收缩，且呈现被技术路线锁死的状态。我们得到的东西不会很遭，绝对有趣，看似很有帮助，一再重复你已经知道的，对你遭遇问题的反复重申。但要再多一些，就不可能了。

你也许认为我言过其实，因为我们永远可以选择自己言说的方式不是么？语言怎么可能被程序绑架呢？请注意我们这里谈论的是社会的整体状况，你可以把社会整体文本水平当作一种涌现秩序，这是全社会文本共同呈现作用的结果，结合上一部分AIGC滥用的例子，在其中的单个个体，就算流量巨大，但对整体文本潮流和文化的影响是非常有限的。你可以想象由AI驱动的均值化文本，因为其效率和对工具、产业链的深度嵌入，在社会整体文本中占比逐渐增大，这就更不是少数个体可以撼动和改变的处境。

这便是尼采所揭示的”历史终结“和”末人“时代的彻底降临，新的文本和新的表达不再重要，不再出现的时代。请注意，这不代表社会进入不再有矛盾和问题的时代，而是这样的矛盾和问题也成为永恒的，我们将困于这些问题中，一再走入同一条河流。

在过去两三年，我们一再谈论语言的蜕化，语言的衰败，我想在过去这都包含某种隐喻的意谓。但这一次，彻底的，根本的语言蜕化和衰败，随着人造意识的文本创造真正来临了。

END

在这篇文章中，我表达了很多坏的可能。我对人造意识的降临确实有兴奋，但更多的是担忧，当然这种担忧本身的载体也是文本，也会被其他文本冲刷，替代。特德•姜那种煞有介事的，对AI算法”压缩“的比喻，好像chatGPT”不过如此”的文学反抗，显然低估了人造意识的影响；而乔姆斯基的”剽窃“指责，更像是一种更情绪化的应对。

不仅如何与人造意识共存合作需要练习，如何反思与真正认识人造意识对社会的深层影响，更是一种必要的经验和熟练，这首先就从对我们使用语言文本的思考和练习开始，这对绝大多数人都是陌生的。语言，是我们最熟悉，也最陌生的东西，人造意识提供了一面镜子，我们可以好好端详镜子里的自己了。

当然这个逐渐铺开的，注定曲折的人造意识故事中，并非没有闪光点。chatGPT的创造者，OpenAI这家企业的股份结构非常特别，他们接受了硅谷一众大佬和微软的巨额投资。但其股权结构却设置了一个逐渐退出的机制。随着OpanAI逐渐的盈利，在他渐次满足硅谷天使投资人、微软、创世团队和员工之后，在总利润达到1500亿美元后，这家企业将会成为一家非盈利机构。从企业创立之初，这家公司的愿景就是将人工智能的效益公益化、普惠化。这本身是个伟大的创举。

所以在这场与理性、普通、效率、人造意识背后巨大系统的角力中，人类也未必会失败。