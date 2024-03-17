问题不靠解决“他们”而完成

一直以来，我的文章下面有一种疑问，这是个很关键的疑问。例如在上一篇文章的下面，有读者评论：

会不会，能看完这篇文章的人大概率不是文中的“暴民”，文中的“暴民”也不会看懂这篇文章，作者会不会感觉很无力很无奈呀？

还例如，

然而最让人绝望的是，他们也并不会关注你，他们圈地自萌，抱团自嗨，从头至尾可能都觉得你在说个屁。

这样的观点，很契合我们现在对互联网的一种“同温层”或叫“信息茧房”的理解，即不同的信息并不能顺畅地“出圈”，因而大家永远都是“各说各话”，无法达成共识。

当然这个问题是存在的，因此对于上面问题的答案，我的回应恰恰不是“如何出圈”，而是，我们得换个想法看待这个问题。

首先就是，我们的目标，不是解决和改变“他们”。

一、“他们”思路的某种狭隘

当然，耐心讲理，而不是提供情绪价值的文章能被更多人读到是最好，尤其是作出文中被批判行为的人，例如实际去辱骂奥运代表队运动员的人，实际去其他服装品牌的直播室撒野的人。或是任何一次令人痛心的社会行为，当然都会有一个，或一群实际的加害者。

在这个角度上，确实有一个“他们”，而问题的解决，当然就是对“他们”的解决，不管是教育说服，还是惩罚，甚至是更过分的事。

但写文章其实更容易被这样二分法中的“我们”看到，这是我很早就写文章的预设，我没有设想通过文章改变“他们”。有很多原因，其中最重要的原因是，刚才这个“解决了他们”，就解决了问题的思路，其实”他们“也这样想。

如果你看过任何一种“他们”的文章和内容，其实我就是指几乎所有的社会批判，其中都有一个简单的范式，一种“有害行为”，一种“有害思想”，一种“有害群体”的三合一。很多内容，当然还包含了对“他们”进行处理的更激进的建议，不管是禁言，还是更激烈的措施。

在上一篇文章的末尾，我提到：

为此，在过去的十几年中，我们为彼此发明了大量罪名，大量纪律，大量新的修辞，并针对这些东西针锋相对地争斗。回到文章的最初，互联网这种自由落体式的恶化，就是我们发明的这些纪律和罪名已经几乎覆盖了人们的一言一行，只要稍有动作，就总是触碰了某种整体的大是大非。

这里面的争斗，包含了“他们”，当然也包含了“我们”。不过有几个事实，我想指出。

首先，其实没有明确的“他们”与“我们”。我肯定在某些事情之中，也会变成“他们”，之前有不少文章，在评论区中，能看到文中观点大家是不一定都认可的，我作为一个男性，且对当下女性主义不是全然接受的男性，当然有很大的机会变成“他们”。你也一定遇到过，你以为是“我们”的人，在某个视角或事件的细节中，猛然发现一个巨大的差异，这个人或这类人陡然变成了“他们”。

其次，在很多地方，“我们”和“他们”其实一样，我之前写的关于“公正”的一系列反思文章，评论区总是会有读者表达读完后产生“自我反省”的评论。其实很多问题，在“我们”和“他们”的身上都存在，人与人的差异比我们想象的要小。例如“道德激情”，例如“公正算计”，例如“对攻击和伤害的渴望”，难以遏制的“阴阳怪气和讽刺”，以及”轻易的绝望“，以及如果你认为上述五个你都没有，那么还会遇到“对自己真诚”的问题。

越是针锋相对的人，很多时候越是类似。我这样讲并不想磨灭一切人与人的差异，我们所有人突然变得一样糟糕了，看这篇文章读者的素养无论如何都远好于平均网民的水平。“我们”与“他们”也许是五十步与百步的区别，当然陈嘉映老师给过一个重要的启发，就是关键的区别，就是五十步与百步的区别。

二、从“他们”中衍生的“丛林社会”诱惑

我在这里要说明这个五十步和百步的关系，先说明为什么是五十步和百步，他们的相似之处，再说明他们的区别。

“丛林社会”对于各位不会是陌生的词汇，激烈拥抱丛林社会的人，认为丛林社会挺好，或者被称为推进社会达尔文主义价值观的人。对“我们”而言，大概会被看为狭隘有害的。

在这里，依靠这种价值观的区分，又有了“我们”和“他们”。

不过吊诡的是，如果我们维持着这个我们和他们的硬区分，并认为他们不会听到我们说的，他们不可改变。那么对“丛林社会”解决的唯一希望就在于对他们的克服和消灭，这本身就是一个超级丛林社会的想法。

在这里，“我们”就成为了“他们”。这是很多人现在真实相信的，即“丛林社会不好，但丛林社会在当下无可避免。”然后，所有的“我们”就会拥有共同的行动纲领，例如“占据舆论”，例如“必要之恶”，例如把对方看作“非理性”和“愚蠢”的。在这些方面，“我们”和”他们“何其类似。

但这里依然是五十步和百步的，而且五十步和百步的区分非常重要，就是“我们”至少觉得你死我活的丛林社会不好，但确实有一种“他们”觉得丛林社会是真正的公平，渴望伤害，渴望胜利。对后者说，我有一个方法，兴许可以避免丛林社会的现状，他恐怕还会觉得扰了他的兴致。但这是前者的旨趣，这个差异就最重要了，因为关键的改善是由这部分“五十步”的人带来的。

因为只有五十步的人才会想到要改变，希望能够拥有更好的秩序，在他们之中才会产生战争中的主和派，争端的调解人，谈判或规则的订立者。当然说到这里，你就会发现，即使是五十步之中，这样的人也不会太多，但不论如何，五十步的人会倾向于探索和聆听这样的新可能。

所以，我写的文章，就是写给“我们五十步”看的。

三、穿透我们与他们身份的共识

文章的出发点当然大多是一个具体的“问题”，对于”问题“，有很多应对的方式，批判这个问题带来的恶果，或是分析问题的成因，说明”他们“如何坏，或者他们将导致什么样的衍生问题。我当然也写过很多这样的文章，不过写多了，总会意识到这些文章的帮助不大，即便这些文章确实提供了一些人们不知道的，更精致的关于”如何坏“的解释，好像对于如何克服这些问题，都没有太大帮助。

因为这些文章都明确地将人群在一个话题下分为”我们“和”他们“，在这个视野中，我们是不用改变的，”我们“已经获得了正确知识和视角的，问题的解决仰赖他们的改变。而正如这篇文章最开始的问题所示，他们也许并不会阅读这样的文章。

即便他们阅读了这样的文章，面对一个将”他们“当作问题来源，希望解决”他们“的文章，我也很怀疑这样的文章就能让他们”洗心革面“。

试想在一个谈判中，提出协议方案的一方如果不能与对方达成一致，发现现在是纯粹的”我们“与”他们“的区隔，会怎么样呢？除了妥协外，还能怎么做？在实际生活中，那当然是找到其他的条件，或者从另外的角度阐释一个条件来达成共识。

所以，面对一个”问题“，也许一个探索的方向，就是找到一些视角和道理，在这些视角和道理之下，我们能够获得一种具有穿透性的共识，这些共识不是在”同温层“或”信息茧房“中的共识，而是更广泛的共识，因此，这种探索，就不是一种针对”他们“的改造计划，而是针对更大的”我们“。

这种想法并不罕见，对于女性主义而言，一直有一个观点，即”男性也是父权制的受害者“，这就是一个尝试穿透女性和男性分野的视角。例如大家更熟悉的那个，”纳粹把共产党人抓走的时候，我没说话，我又不是共产党人。他们把社民党人关起来的时候，我没说话，我又不是社民党人……“依靠呈现一种传递性的唇亡齿寒关系来实现一种穿透身份的共识。

这都是一些借由抹除”我们“与”他们“界限，通过构成更大”我们“而达成共识的策略。不过我得坦率地说，上述的两个说法效果并不好，尤其是后者，不论我们在各种社会事件中如何反复提起这个道理，也并没有引起不同身份之间互相守望的紧迫和共情。

是因为他们是两个”逻辑上“几乎天衣无缝的共识，其实他们都在求助于一个简明的逻辑：”伤害我的也同样会伤害你“，依靠这个简单的逻辑实现共识，当然不会如此简单。我们需要一种对不同身份真正的穿透力。

四、简明而切身的共识

在这里，我会进一步说明，为何公共表达可以不必着急向”他们“喊话，担忧他们并不阅读到这样的内容，而应当先从”我们“开始。

因为建立具有穿透力的共识，并不容易，上述”伤害我的也同样会伤害你“，对于”我们“并无认识的难度，但对另外的人则不然，因为对他们而言，这种”伤害“并无切身认识，我们可以在此指责他们短视，缺乏同理心，从某种角度来看，这些也是真的。

只是这样的指责对于共识的达成也没有帮助。因此在这里，首先需要改变的不是”他们“，而是”我们“。我们必须转变视角，改变我们认识自己问题的方式，对那个原有的，舒服而清晰的敌我划分模糊起来。把旧问题变成新问题，例如上一篇文章，就是把理性不理性，真爱国与假爱国问题，尊重与暴力的问题，变成分工社会与”本职“的问题。

因为这个问题，对于新政策频发，新政策挟对社会”大是大非“的关切，对很多人的实际的经济生活造成影响之际，这种对分工本职的介入，才成为一种切身的问题，而这个切身的问题，才成为共识的可能。

我想诸位大概都有至少超过5年的互联网历史，见识过大大小小，反反复复的互联网思潮变更，层出不穷的争端。应该明白，在这个情况下，我们不可能取得对同理心或道德能力要求过高的共识，这不是”他们“的问题，扪心自问，我们对于和我们身份并不类似的，并非遭受大苦难的人，有匀得出多少同理心呢？因此，社会需要简明而切身的共识，这里面没有妥协，没有改弦更张，而是换视角认识和在阐释我们问题的能力。

他需要我们走出”议题“的舒适圈，换方式领会我们生活困境的能力和胆识，在这种新的”看法“之下，公约数才在更大的”我们“之间产生。因此，急需改变的不是”他们“，而是”我们“。

当然，如上次评论中很多人意识到的，”本职“的观念不是天衣无缝的，无法涵盖所有问题，并且会带来新的困难，例如一个人是否可以用”本职“来消解自己一切对他人的道德义务呢？这些问题让”伤害我的也伤害你“这样的逻辑变得诱人，后者简单，天衣无缝，一下子似乎把”我们“的关切直接”复制“给了”他们“。

不过我早就放弃了可以得到完美道理，毕其功于一役，一次性完成共识建设，让疑惑和问题，分歧完全消失的期待。人类文明5000年，哪个完美道理，彻底对任何分歧盖棺定论了吗？我们需要不完美，但有穿透力的道理，它当然不能完美得说服所有人，甚至不能完美得说服哪怕一个人，但这足够了，我们的沟通和交谈会继续下去的，因此这才是一种沟通和交谈，而不是道理的发明和教化。

我们将学会一再挖掘在具体社会环境中简明切身，触目有力的共识，接受它的瑕疵与在某些问题上的无力。并耐心而持续地求索下去。

五、新可能

这是我长期进行公共表达的一点心得分享，也是回应那个”他们不会看这种文章“的疑惑。

这也是维特根斯坦那动人的教诲，他促使我们放下”唯我“的执迷，放下对事实加逻辑等于完美道理，任何不接受之人非坏即蠢的狂想，放下对敌我二分的无奈接受。从而对”我们“产生一种信念。确实性永远栖身与”我们“之中，不在我，也不在逻辑，不在理论，不在事实。

确实性栖身于不断形成的新共识，栖身于新的看法和观点，如果我们持续对这产生兴趣和探索。不把世界看作对”他们“的克服、战胜、改变。而看作不断从四面八方走向一个更大”我们“的过程，可能性就永不会在生活中缺席。

因此，要改变的永远首要是”我们“，而不是”他们“。