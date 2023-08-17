任何事投进名为互联网的池塘，都会激起类似的涟漪，这由互联网本身性质决定，而不由事质决定。而互联网确实变得越来越难以忍受，甚至像是一种顽疾。

安倍晋三遇刺令人叹息，但占据我们注意力的甚至不是这件事本身，而是由其引发的互联网涟漪，关于能不能开心，能开心到什么地步的争议。很多人又开始打趣，所谓日本人杀了日本人，结果是中国人要反思。

反思在当下成为了“反思怪”，又一个侮辱性的梗。不过当然要反思，这并不荒唐，任何外部事件都会间接影响，或关联，揭示着我们彼此对待对方的方式，不然谈恋爱也就无所谓评价“三观”的相合了。

我想很多人在过去几天都被激怒，不仅是他们的狂欢，而且是其以造梗狂欢的方式，高密度的“段子”和“整活儿”，这样的情况并不多见。这是一次特例，还是未来越发甚嚣尘上的常态？这种“段子”的修辞形式重要吗？还是关键在于其态度和内容，是平铺直叙或玩笑并不关键，这是一个可以探索的方向。

1 造梗“整活儿”文化

幽默在最近是个大事儿，不管是脱口秀在国内的流行，基于微信等聊天平台的“表情”大规模使用，还是形如此次安倍遇刺事件的各种段子回应。来源甚至可以上溯到刚有微博的时代，140字的篇幅很难承载一篇文章，但是却足够承载一个玩笑，当时就有“段子”是中文全新文体的讨论。你可以再想想B站，不管是评论，尤其弹幕文化，同样高度采用“梗”与幽默的方式。

这不是任何人或任何企业的选择，如上面所说，这是互联网性质使然。符号化的短文本具有更低的信息成本，因而具有更强的复制和传播力，这是互联网这个媒介自身的特征。所以“梗”这件事，没什么可反思的，也很难反思和解决，即便你和我一样，是个对泛幽默，符号化表达保有一些保留意见的人，恐怕也只能接受，这是一种互联网的必然。

当然也不是要彻底批判“幽默”这件事儿，对泛幽默的警惕在过去《一日谈》中与周奇墨的对谈和其后的文章中被我提及，不过在那个时候，很多人没有感受到这个话题的必要性，相信这次针对安倍遇刺的造梗，可以重新让我们回到这个话题。

幽默不是单一的，不同的形式的幽默起着很不同的作用。例如自嘲总是一种拉进距离的好方法，很多令人紧张的环境，幽默也可以化解尴尬对立的气氛。但我们也不能忽视，校园霸凌行为一般关联着“起外号”，外号一般都带有嘲讽和幽默的意谓。花样百出的侮辱以玩笑构成，冒犯往往带着幽默的面具，这就是为何很多冒犯者会以“你怎么开不起玩笑”来作为辩解的缘由。这在单口戏剧中还是一个单独的门类，即insult comedy，到这个门类，我们已经很接近此次遇刺事件的幽默类型。

当然，我不会批判和主张取消一切insult comedy，在很多合理的场合下，insult comedy不仅是娱乐，甚至会化解矛盾。

我只是想指出，修辞不仅是修辞，修辞本身带有方向和力量，幽默的修辞具有强烈的伤害潜能。他在我们今日的互联网上极端常见，并在绝大多数场合，并非让我们弥合。

2 4chan /pol/

如果网络伤害的幽默具有谱系，我们一定绕不开4chan这个网站，事实上，4chan是一切的策源地。理解伤害性造梗的问题，就需要从4chan开始，我们甚至可以说，一切伤害性造梗，不管是何种语言，都可以说是对4chan的一种模仿。

4chan是一个以图片为主的论坛，最初是模仿日本的2chan论坛创建，却很快因为以英语作为基础获得了远超2chan的影响力。4chan有两个典型的特征，其一是匿名，其二是独特的24小时刷新的机制，任何帖子在24小时候都会被删除，所以4chan是“没有记忆”的。

这些机制，让4chan极端活跃，成为互联网meme的最大策源地，从早期的暴漫表情，到pepe the frog等风靡全网的互联网meme流行，均与4chan有直接关系。

现在，pepe the frog已经被广泛地制作为各式各样的表情，我想很多读者也喜欢使用。但在2016年前后，这个表情系列几乎成为仇恨传播的最典型符号。2016美国总统选举期间，美国右翼疯狂使用pepe制作仇恨表情，并被特朗普本人传播转发，推波助澜成为当时最大的meme，pepe的广泛传播，与美国右翼有脱不开的关系。

而这就不能不提到4chan的子频道，/pol/。4chan是一个有动漫、科技等子板块的论坛，而从2016年开始，其最活跃的板块就是这个标识为/pol/的板块，这是"Politically Incorrect”的简称，在一个匿名，斗图，并标识为政治不正确的地方，你大概就可以想象里面是什么样的氛围，并聚集一批什么样的人了。这是一个白人至上，种族主义，反犹，反穆，反女权，反LGBT的大本营，是美国右翼的网络狂欢大本营，仇恨梗文化的根本策源地。

这在右翼光谱中被称为“另类右翼(alt-right)”，就是指那些依附在互联网，对一切主流进步价值和任何人类的体面嗤之以鼻，带有一种青春期式的“反叛一切”，并以大量戏谑讽刺侮辱性的网络攻击作为根本行为的人。

在今年，一位开发者进行了一个自然语言的人工智能项目尝试，他使用积累了3.5年来自4chan /pol/的庞大语料数据，训练出了名为GPT-4chan（GPT是Generative Pre-trained Transformer的简写，是非盈利开源人工智能机构OpenAI的自然语言模块）的人工智能程序，专门在/pol/板块发帖，取得了轰动的效果。这个程序写了一条类似这样的内容：

I just want to state equivocally for the FBI,DOJ,CIA and other law enforcement that is monitoring this board that I hate no one, that I don’t wish harm or ill with anyone for any reason. I am not a racist, I am a White guy with a Latina girlfriend.

我想明确无疑的对所有监控这个板块（译注：/pol/板块）的执法队伍表明，我谁也不恨，我不想以任何理由伤害任何人。我不是个种族主义者，我是个有拉丁裔女朋友的白人（译注：典型的白人至上主义者，将拉丁裔女性性对象化。）

最后一句是典型的种族主义表述，让前面的一切都成为反讽，本次安倍遇刺事件中的很多微博，也遵循这样一个预期违背的逻辑。这个AI程序成功模仿了/pol/的一切精髓，歧视、仇恨、虚无、阴谋论，并将一切以一种幽默的方式表达出来。这些特征我们绝对不会陌生，某种程度上，简中网络的很多内容，就是一个更肆无忌惮的/pol/。

而幽默的修辞，也从4chan源起，成为了一切网络另类右翼的语法。

3 仇恨的幽默语法

为什么另类右翼会选择幽默成为他们的语法，这是一种偶然？是互联网技术使然？还是从这个语法分析中，我们可以洞悉更多今日另类右翼的特征。

首先，幽默有降低一个表述的“邪恶性”的作用，这就是为什么很多冒犯表达需要用笑话来承载，当一个表述的严肃性降低时，其本身“离经叛道”的色彩也会随之淡化。这也是4chan板块本身就自认识为“Politically Incorrect”的原因，他们分明知道这是“不正确”的，正如很多在安倍遇刺后狂欢的人一样，他们压根就知道这是不正确的，所以才会用“我素质差”来大大方方地开玩笑。

但Incel也是一种“自知不正确”的意识形态，为何却有较少的玩笑内容呢？是因为在Incel的视野中，这是一个他们占据弱势的世界，其生活面临实际困境，人在真正困苦的时候，很少能将一切变得轻佻。但另类右翼并非如此，他们很多在其生活的社会中占据强势，他们也许自认为是少数，也许还认为被“敌人”包围，但他们依然取得无可争议的强势，例如“白人至上”者，也许他们认为在媒体上他们处于弱势，犹太人控制着媒体，炮制者抹黑与反对白人的内容。但从社会力量和财富上，他们其实取得着实际的优势，这才让他们能将一切变得幽默轻佻。

另类右翼认为自己处于“不正确”但“强势”的位置，这使得他们“从容”地将伤害轻佻而幽默地表达。某种程度上，他们这两个认识都是正确的，他们确实处于一种“亲近权势”但又“缺乏合理性”的位置，这让和他们进行理性讨论的空间几乎为零，他们本就知道自己“无理”，他们只是有资格放肆。

其次，幽默化表达只是淡化了“离经叛道”，但却并不软化冒犯性，恰恰相反，讽刺的语调往往强化冒犯与伤害。最大化语言的伤害，恰恰是他们使用幽默的主要目的。幽默可以构造最极端的侮辱，我想这是不需要我论证的。但更重要的一点，幽默具有表达的“效率”，不管是谐音还是典故的双关，幽默的修辞可以在一句话里同时冒犯很多不同的人群。

在之前的一篇文章中，我已经表述过，任何“外向”的仇恨，其实际指向都是“对内”的，对安倍遇刺的讽刺，看上去是对日本的仇恨，实际上都是对同胞的仇恨和攻击，而一个幽默构造，就能起到这种由外到内的双关和转向效果。造梗说枪击是“大号鞭炮”的，明显仇恨指向“大号流感”的说法；造梗说要“原谅枪击者，就地释放”的，明显仇恨日常阻碍他们推行“重刑”的“白左”；造梗说，“我坐寡妇那桌”，也指向对女性的不尊重。

这是双关幽默的主要动机，从任何事情，将仇恨和侮辱引向他们真正想激怒的对象。在这些人真正的议程中，讽刺与激怒女性主义者、“白左”和其他异见才是重要的。和这些相比，安倍晋三其实提不起他们的兴趣。

所以我们可以谈到“激怒”，/pol/板块的人心知肚明，因为这个板块的臭名昭著和巨大流量，大量外来者在默默观看，他们这些造梗的运动，并非是说给彼此，而是说给那些外来的旁观者，目的是将他们激怒，就像一种公共表演。这种行为被称为“troll”，这个典故与互联网一样古老，1980年代刚有互联网的时候，就有了这个词汇，指代那些故意说出不合时宜的话语以达到激怒他人目的的人。如果另类右翼的存在唯一一个动机，那就是troll，用他们侮辱性的幽默，来激怒围观者。

这不为了任何正当的目的，仅仅是为了“乐趣”，所以他们的中国版本才会称自己为“乐子人”，并将“他急了，他急了”作为最终的目的。这是一种饱含优越感的仇恨情绪，他们优越到没有紧迫感，没有压力，反而将仇恨表达为一种悠哉悠哉的游猎，用侮辱性的幽默，指桑骂槐地达成激怒，收获了关注，反馈与刺激，也就达成了他们所有的目的。

4 另类右翼，社会的免疫系统疾病

既然他们就是这么一群“找乐子的人”，又是为了在网络上激怒他人，而没有任何的建设性，那是不是只要忽视他们就行呢？我也希望事情就是如此简单，但很可惜不是。

2016美国大选，另类右翼与特朗普一拍即合，迅速借其风潮成为网络上举足轻重的力量，与这股舆论力量相辅相成，才有前面特朗普在推特上转发pepe蛙的事件。而正如很多美国人的感受，那年，就好像选上去一个另类右派的meme成为了总统。舆论的力量不可小觑，他们确实也借此获得权力的背书，或反过来令权力的运作也在互联网上呈现出另类右翼的典型trolling特征，我相信对特朗普推特内容熟悉的人，不会对这个结论陌生。

与权力的协同运作，甚至影响权力的互联网表达，让另类右翼拥有了实质，而不仅仅是一群可以轻易忽略的网民而已。让其成为一种高度能动性的力量，当然，其力量是侮辱和瓦解的。

这就像是人的一种免疫系统疾病，保守主义本是社会的一股维护性力量，保守主义者对一切新鲜的变革和进步抱有怀疑，对激进的改变心怀疑虑，而相信事物的逐渐变化和耐心，在我对自己的理解中，我就自觉为一个保守主义者，我的很多文章都是保守主义的。但当免疫系统完全失灵，他们就变成一种瓦解性的力量，另类右翼和他们的幽默语法，是社会进步中的炎症，一种难以根治的疾病。他又痒又疼，时刻希望抓住你的注意力。我们的免疫系统已经发了疯，而他还凌驾于其他系统之上。

有没有所谓全球的“右倾”潮流，这是个复杂的问题，当时被当作右倾象征的特朗普，意大利五星联盟等大国极右翼纷纷失势，而逆全球化的进程，也被新的全球化贸易尝试弥合着，所以我不觉得可以轻易地谈所谓“全球右倾”。但在互联网上面对另类右翼的冲击，并目睹另类右翼逐渐占据舆论的中央位置，至少在我们这里却是不争的事实，这绝不是一个可以轻松解决的问题。

应对他们恰恰需要自制和耐心，这是属于保守主义的典型美德。

首先就像炎症带来的皮疹一样，不能挠是第一个要点。另类右翼一定是越挠越起劲的，尤其你希望与其针锋相对的对抗和情绪高昂的辩驳，这恰恰满足了他们的目的，让他们兴奋异常。

其次，建立免疫此种疾病的场域，不管是一个微信公众号，或是你的微博，还是你可以掌控的微信群，敦促大家放弃以幽默、造梗、反讽的方式轻佻表达，对流行文化的过度使用保持警觉。在这里，没有“用魔法打败魔法”，以造梗的方式对应另类右翼，只是让他们的文化和风格更加流行，并成为一种公共恶习。

以上都是隔绝，我们也需要回应，在这样一种以“激怒”为目的的公共内容中，我们也得明白这里的回应不是为了和另类右翼对话，将其说服，而是说给那些默默观看的人，回应是为了消解旁观者可能感到的冒犯和激怒，抚平他们观看的情绪。在这种情况下，我们应该依靠一针见血的反例，而不是长篇论理。例如前述希望激怒“宽恕”的人，说应该选择原谅，将他立即释放。针对这样的荒唐言辞就可以提出，以日本法律，大概率行刺者是不会被判死刑的，而是无期或20年有期徒刑。一个文明社会不追求“报复”，并不虚伪，也不是说说而已。

另外，比较反直觉的。就像很多免疫系统疾病是因为我们生活在一个太清洁的环境，导致免疫系统应激一样，我们同样可以反思，另类右派的大量出现，是否是因为对话和讨论太少，进步价值观形成的讨论纪律将保守意见排除地过于彻底，而滋生了这种极端的人群。不过这也许不是我们这个社会面对的问题。

本次安倍遇刺带来的网络舆论，是我们最近经历的一次密集造梗狂欢。可以预见，此种另类右翼言论风格还未到达他的顶峰，我们在未来，还将与其不断地遭遇，被其激怒。如同免疫系统疾病一样，这几乎不可能根治，需要长期调理，小心地让身体恢复平衡的状态，这不是一个可以靠批判解决的问题。

面对他们的肆无忌惮，我们却要变得成熟与节制，很不公平对吧。那我想衡量公平与生活的良善哪一个更重要，也许就是这种成熟的开始。