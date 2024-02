《会饮篇》II：短短开篇中关于爱的奥秘

嗯,啊大家好,我是刘晨,欢迎收听新一期的翻脸special,我们这期special呢继续来谈会影片来谈爱这个话题啊,呃,上期我们谈过一次会影片,但是很抱歉,在上期节目最后呢,我说我们应该会很快把这个会影片继续谈下去,但是由于上一周确实事情比较多,比较忙,所以我确实还没有来得及把这个事情推进的这么快,但最近呢,我应该能把它弄得稍微快一点点啊。所以今天呢,我们就来谈谈这个会影片,我们的第二部分,今天的部分呢,其实非常特殊,因为上一次呢我们已经谈了会影片的问题意识以及会影片在什么背景之下写出来的,按理说呢,今天啊我们就应该来谈在这个著名的艳影之上,各个人来谈爱这个问题到底是怎么谈的了,但也许有的同学还没有听过上一期,所以并不知道什么是会影片呃还是很值得去把上一期听一听的呃,但如果你现在就要想继续听下去,也没问题,我大概说说啊,这会影片是柏拉图写的非常著名的一天一篇对话录,这个对话录呢写的是苏格拉底参加桂冠诗人阿嘎送在获得桂冠诗人称号第二天会饮这个饮酒之上,他们每个人来赞美爱神做的一次互相轮流的发言,在这个发言之中呢,很多人来春送爱神,表达他们对什么是爱的重要看法呃今天我们现实生活中很多对于爱的看法,包括爱是寻找另一半啊,爱是永恒啊等等等等啊,其实包括柏拉图之爱是精神之爱,而非肉体之爱,都来自于这么一篇著名的对话文本。





当然,还有一个更重要的问题就是会影片的两个主人公,一个是苏格拉底,一个呢是苏格拉底的同性恋人阿尔西比亚德斯其实就是再回头来审视苏格拉底与阿尔西比亚德斯的这段爱到底出了什么问题在双方问题在哪里,因为在柏拉图写这段对话的时候,尼阿尔西比亚德斯已经毁掉了雅典,比如说作为苏格拉底最重要的学生和爱人,竟然都没有从与苏格拉底的爱与智慧的教育之中得到足够多的养分而毁掉了雅典这个问题《回到爱》里面是什么啊?就是这片非常神奇,包罗关于爱的包罗万象,又有如此重要的一段具体之爱的一个文本啊,这个文本,这个文本中可以总结出非常非常多的东西,所以今天呢,我们在上一篇谈论这个文本的背景,以及到底要谈什么之后,我们今天还没有要进入里面的任何一段实际对于爱神的称颂,而是要说一个非常有意思的话题。在说这个话题之前呢,先来夸一夸柏拉图,就是在我读过的这些文本之中啊,柏拉图绝对是最厉害最厉害的作者了。也就是说柏拉图的作品字字珠玑到什么地步,到里面几乎每一句话都可以拿出来阐释的地步,有很多哲学书可以做到这点,比如说我们最近在读的哲学研究,那这个哲学研究写啊,他就是以这个真言及格言集的方式来写的,你这么写可不是写的字字珠玑字字珠玑嘛。但是会影片是当故事来写的,也就说写了一个故事,但这个故事呢却写着字字珠玑,里面很多话听上去在讲这个故事的背景,实则不然。实际上,这些话里面细微末节的词汇都包含了非常丰富的意蕴,这不仅需要一个人的哲学素养和思辨能力之强,也需要这个人的写作能力之强,那柏拉图呢就是其中的佼佼者,这种神奇的写作能力,透过今天的节目,你应该也能有所感受,这么短的文本能讲出这么多的东西是很神奇的,好,我们就来说今天我们会影片第二部分来讲的段落,我们上次说了会影片呢是一个套娃结构,这套娃结构是什么意思呢?这篇文章写于公元前375年,差不多跟柏拉图的最有名的名著《理想国》是在同一年写成写的,并没有直接写公元前416年这场《婚姻的故事》写的却是公元前407年,就是会引发生十年之后,人们在街上打听这场会影的故事,作为开场的今天呢,我们不讲绘影现场发生了什么,今天我们就来讲会影片的开篇,从这个开篇里面我们能得到什么,今天你会很惊讶的发现,从如此短的这一个开篇之中,我们竟然已经可以得到这么多这么多的东西了。好,我们就来看看今天开篇也就说发生在公元前407年,人们在街上打听这场会议怎么打听的,我把今天的段落先念给大家,因为实在是很短。然后我们再来讲讲这个段落里的部分,在念的时候呢,我不会这样逐字逐句的念,我会把比较high light的部分就直接说出来,这部分呢很有意思,好,我就来稍微给大家念念啊,念念念的时候,就应该应该很有意思,最开篇就是有一个冒号,前面就有一个人,这个人叫阿波罗多罗斯这阿波罗多,罗斯就开始说他一开始啊,这个会引得开始,阿波罗多洛斯就是很明显是插叙的方式,他说,实际上我已经准备好回答你的问题了啊,说明在写这个之前,有人已经问了一个问题了,一个不知名的人问了阿波罗多罗斯一个问题,阿波罗多,罗斯第一句回答,就是,你这个问题啊,我已经准备好了,这是他第一次说,准备好之后他还会再说一次,他准备好了,他接着说,前几天我碰巧要从我为语法德鲁姆的家里去城里一个我认识的人从后面看见了我大老远就叫我,他喊道啊,扯着嗓门喊到,嘿,从法勒鲁姆来的人尼阿波罗多洛斯能等我一下吗?





你看阿布洛多斯说,我已经准备好回答你的问题了,而且啊,这问题不光你问,前几天就有人问过我啊,婆罗多斯接下来说,我听了听,等着他,前几天那个人就说呢,阿波罗,多洛斯,我刚才一直在找你,想让你告诉我阿嘎宋家聚会上发生的事情,苏格拉底、阿尔西比亚德斯的人都参加了那次晚宴,他们在关于爱的发言中都说了什么呢?有个人从飞利浦的儿子菲尼克斯那里了解了一些,我听他说了,但他说,你也知道那次晚宴他讲述的内容不够确切,请告诉我你知道的东西吧,苏格拉底是你的朋友,要复出,他的话没人比你更有权利,不过开始之前他补充问我就是前几天问的哪个人啊补充,我说先告诉我你当时在场吗?然后埃尔希比较的是复苏自己的回答,他说你得到的肯定不是精确地复述,你以为这次聚会发生在最近,连我也参加了,好,这是二级,这是不是啊?这是阿波罗多洛斯在讲啊,前几天有人扯住他问慧颖的状况,现在啊故事最开始的那个不知不知道是谁的发问者说话了,是的,我也确实这样认为,你就说,我也认为这个聚会是最近发生的,你阿波罗多洛斯也参加了,他说他是谁呢?好,阿波罗多,罗斯在这里揭晓了这个发问者,他说,你怎么会这样认为呢?格老孔阿嘎松已经很多年不在雅典住了,而我开始和苏格拉底交往吧,追随他的一言一行当作我的职业,还不到三年,你难道不知道这些吗?好,下面是一种很重要啊,之前怎么样呢?那之前我经常漫无目的的闲逛,我自认为在做重要的事,但其实我当时处于最可悲的境地,就像你现在这样认为哲学是我最不应该做的事,就像谁现在这样的像格老孔现在这样认为,哲学是最不应该做的事儿,那就有意思了,格劳孔如果认为哲学是他最不应该做的事儿,他为什么要去问阿甘,从宴会上大家的发言呢,对吧,好,这个门一会儿都会来讲啊,然后格老孔说啊,别取笑我,那你告诉我这个聚会是什么时候举办的吧?阿波罗多洛斯说,那时你和我还都是小孩子呢。Agatha的第一部悲剧得了奖,他和他的伙伴们举行了祭祀盛宴,庆祝他们的成功聚会呢就发生在次日,然后格老孔说,哦,那确实是很久以前了,那是谁告诉你这件事儿呢,是苏格拉底他自己吗?





阿波罗多,罗斯接着说,那当然不是了,和告诉菲尼克斯的是同一个人,是居住在达赛奈乌姆,一个叫阿里斯特多特蒙德摩斯的矮个子,他总是光着脚走来走去,他当时参加了聚会,我想啊,他是苏格拉底最狂热的崇拜者之一,但其实英文这部分啊说的还不是苏格拉底最狂热的崇拜者之一,英文这部分呢,我觉得这个中文翻译翻得有的地方挺奇怪的,其实英文这部分写的蛮露骨的,也不能叫麓谷吧,就写的蛮清楚的,他是怎么描述这个阿里斯托德摩斯的呢?说one of the people most in love with securities at that time就说他是那个时候最与苏格拉底相爱的人之一,中文版来飞翻成最狂热的崇拜者,我觉得已经误解了这个会议的主题啊,这是个问题,好,我给大家澄清一下,就是这个阿里斯托德摩斯,也是当时苏格拉底的恋人之弈语速阿里相爱的人之一,他就是说不过我后来就他告诉我了一些要点,问了苏格拉底,他也证实了他的说法,然后格老孔就迫不及待的说,来吧,把你的这些再给我讲一遍,再去城邦的路上,我们正好可以边走边说,然后呢,这个阿波罗杜勒斯说,于是我们一起走的时候就谈了这些,正如我一开始所说呀,我已经准备好了,那这是他第二次说,我已经准备好了,如果需要给你讲一遍呢,我绝对会那样做,为什么呢?他说,实际上,每当我讨论哲学,或听他人讨论哲学,我都会得到极大的愉悦,更不用说从中受益了。但至于其他的讨论,尤其是像你们这样负伤的讨论,我却感到索然无味,为你和你的朋友感到可惜。





你们自以为在做重要的事儿,其实不然,你可能觉得我是个失败者不中用,我却以为你自以为是,我不仅以为你是个失败者,而且我很确定,你就是你看他在蒋慧颖之前,先把这个格老孔狠狠地撅了一通,这个讲的很不客气啊,但格老孔这个人,他倒是没有埋怨他,他就说,朋友,你总是这样,阿波罗多洛斯,你贬低自己也贬低其他人,似乎除了苏格拉底,其余的人都处于悲惨的境地,首当其冲就是你自己,我实在是不知道你是怎么得到软蛋这个绰号的,在你说话的时候,总是现在这个样子,残酷的攻击你自己和所有人,只有苏格拉底除外,这里面阿波罗多罗斯的软蛋的称号非常重要,我们一会儿会说,啊,那他接着是阿波罗,多洛斯说给对格老孔说,我亲爱的朋友,很明显,如果我对自己和你居然持有这样的看法,我是不是在胡说八道呢?然后跟老孔说,阿布洛多斯,我们现在实在不值得为此事争论,请按我的请求告诉我谈话进展如何吧,好,接下来呢,阿波罗多洛斯就开始为格劳孔讲解会影片的内容了,所以说我们今天能听到会影片在柏拉图的笔下都因为葛老孔在街上拦住阿波罗多洛斯球阿波罗多洛斯奖给他,所以说在之前呢,就写了这么一段,这一段里面啊,跟之后会影片的主轴实际有非常非常大的关系。我们知道会影片最大的组织,我们之前讲过是苏格拉底与阿尔西比亚德斯的关系,这个关系呢是关于爱的一个关系,淡爱的张力其实在最开始这个开篇里面就已经出现了,因此呢,我们就要从这个开篇来把握,让我们之后听到各种不同对爱的理解能够理解的更加完整。今天呢我们就来解析这个开篇,你会非常惊讶的发现,这个开篇你刚才听完之后你都想不到他有多少细节值得拿出来讲好,如果可能的话呢,我会把这个所以开篇啊,这个不常的文本附在节目描述之中,你可以点进去看,如果没有的话呢,其实你在网上找这个会影片也很容易找了,呃,其实没关系啊,就是再听我接下来来讲,如果有文本对着呢当然更好,没有这个文本对着呢你也一定能听懂。好,我们就一个细节,一个细节来说,第一个细节呢,来自于绘影的最开始,阿波罗多罗斯描述啊,不是你和老孔第一个问我,前两天也有人问我,什么时候问我呢,前几天啊,碰巧要从我位于法勒鲁姆的家去城里,这个陈呢,当然指的就是雅典城,之后一句话跟老孔也说,来吧,你把这些再给我讲一遍吧,再去城邦的路上,我们正好可以边走边说,因此不管是前几天问阿波罗多洛斯的人,还是给老孔问,他都是在从成交走向雅典的路上问,这个竟然有什么可以解析的吗?





当然是有这个呢最大的解析啊,就是它与理想国的区别,《理想国》的开篇也是在路上引出了一段对话,在什么路上呢?从雅典下到地方一个港口的路上,因此我们都知道《会饮篇》和理想国都是柏拉图在他最黄金的时期,公元前375年,而且公元前375年伯罗奔尼撒战争已经水落石出的时候写的文本,这两个文本的开篇还刚好跟去到什么地方有关,一定不是偶然如此,这就说明了理想国语汇影片非常强烈的对应关系对应关系是什么呢?《会饮篇》是从地方去到雅典城邦,而理想国是从雅典城邦下到一个港口,因此一个是走向雅典,一个是从《雅典离开》理想国呢是开始人们承诺要请他们吃饭,但这饭都没吃上,被逼聊哲学《会饮篇》呢是吃饱喝足喝到无法在喝了,不得不了哲学这两个都是聊哲学,一个呢是饿着肚子聊,一个是已经喝到无法在喝的时候聊。所以很显然,辉影片的开始和理想国的开始是两个截然不同非常可对比的方向,这个方向呢就是《理想国》,是一个关于阴燃的描述,一个最佳政体是什么样,最佳政体是什么样的,就得啊离着雅典有点儿距离,去到雅典以外的地方,空着肚子,在匮乏的时候聊的一个关于最好的东西应该是什么样的问题,但会影片刚刚相反会,影片不是一个关于乌托邦的问题,而是一个一个关于如何实现的问题,是走向城邦,面向现实,到底如何获得,实现和满足的过程的问题。因此这个爱会影片的主题爱爱是拿来干嘛的呢?爱不是一个追求的终极完美的目的,爱恰恰是那个最终极的目的得以实现的方式,爱不是乌托邦,唉,是理想与现实建立连接的桥梁。所以说在绘影和理想国最开始就能看到柏拉图写这两个东西,它的区别是什么,理想国是关于什么是好的会影片是关于好的东西如何实现的问题,所以就像我们上期讲的,爱是一个有智性直观的东西,所以会引的是努斯,我们之前讲过什么叫努斯努斯是什么东西呢?努斯啊,就是把那个理想之物ideal这个永恒不变的理想之物,跟现实生活能够联系到一起,看到理想之物,实现在实际生活之中长了啥样的一种能力,对吧,比如说比如我们听一首歌,看一幅画,我们说唉,这首歌比那首歌美,这幅画比那幅画美。这种对比里面呢用到的就是努斯那个终极的单,在生活中如何呈现了一种判断力和直观能力,所以会引在谈爱,爱不是什么是好东西,爱是好东西,如何实现的问题是努斯的问题,所以爱的重要性呢就是爱,并不是我们的终极理想,爱呢是没好东西实现的手段,这个其实和之后会影片弹得非常一样会影片呢最开始那位医生提的建议啊是今天我们都喝的不能再喝了,所以我们别喝酒了,我们就以哲学谈话带酒,我们啊今天就来歌颂爱神,因为诸般神明都有人歌颂,但爱神歌颂的人如此之少诶,前面的人都说爱神是一位老神,爱神是一位新神,唯独到苏格拉底这里,苏格拉底说,d区起码告诉我,爱神它不是一个神,他不是不具备神格,他是一个精灵,他是匮乏神与丰饶神深的一个精灵,这条非常重要,因为他们都认为爱神是神在之前发言的人,所以都认为爱是终极目的,苏格拉底恰恰说,爱不是生,而只是一个精灵。





其实苏格拉底的一部分也在说,爱不是目的,爱是手段,因此在今天这个时代背景之下,我们所谓的无爱时代背景之下,那会影片就很重要。因此呢,会影片不是一个谈道德高调的文章,不是谈恋爱有多重要,爱有多好,我们一定生活中要有爱,不是这么一个文章会,影片是谈爱如何实现的文章,这与理想国非常不同,所以从最开始这个法勒卢某这一点,我们就能够明白,在绘影和理想国之间,柏拉图写会影是为了什么,爱是一个关于如何现实实现的问题,好,这是第一个细节啊,很细很细啊,我们来进行进入第二个细节,第二个细节和第三个细节呢,都是关于这个爱欲errors的方向的问题。





第一个细节就是很明显,不是只有一个人在问这个,他一开始就在说啊,不光你和老孔在问,前两天就还有另外一个人在问我呢,因此这么多人在提问,也是这里面一个可以去解释的问题,那么就要问了,为什么这么多人再问,而且这么多人在问柏拉图不光写了,在问柏拉图还打了个括号,再写,这个人怎么问,也就第一句话,前几天我要从法勒鲁姆的家去城里的时候,一个人大老远叫住我,她喊道,打括号这个中文的翻译又翻的非常糟糕,中文翻的是怎么形容这句喊呢?扯着嗓门儿用开玩笑的口吻,我不知道他是怎么喊出这句话的,英文写的非常明白,he said怎么said呢with play for urgency带着愉悦的紧迫性,带着愉悦的紧张感,也就是说这个发问的人啊,是带着play for的心态在问的,他问的方式既紧急又愉快,像什么呢?当然就像一个人热烈的追求另一个人,当一个人带着满怀热切的心追求另一个人的时候,他当然显得既愉悦又紧迫,他巴不得这个人马上和他在一起,所以说很明显,哥老孔在问之前,有一个人在问他们为什么这么问呢,是因为他们这个时候有爱,狱友对于绘影发生的事情有errors,他们是带着arrows在发问的,带着errors问有什么重要呢?带着errors问非常非常重要,因为呃阿尔西比亚德斯对苏格拉底也是带着errors的,苏格拉底对他也带着errors,但是啊,他们else的方向不同,整个会影片里面有一个非常重要的讨论,就是我们要对什么东西有爱欲,我们对什么东西有爱欲,我们就会塑造什么样的生活这么一个重要的观点。因此很明显,在柏拉图写会影片之中,对于人们迫切的在公园407年打听阿尔西比亚德斯的这种爱欲是持否定态度的,也就是说,我们都像格老孔这种人,带着这种旺盛的爱欲,非要知道当天苏格拉底和阿尔西比亚德斯聊了些什么,这个暗语的方向是错的,这个爱雨的方向对错有什么重要,这个爱与的方向对错非常重要,雅典是民主政体,民主政体与爱与的关系非常非常近,而这个呢又与我们今天的社会有极大的关系,为什么这么说呢,民主社会与建筑社会和王志社会有什么大的区别?





其中有一个非常大的区别呢,就是民主政体需要每个人的参与,民主社会呢就系于所有人的参与和关切,我们上次说了公元前407年是雅典人啊,非常希望阿尔西比亚德斯回来的时候,希望二西比亚德斯再次回到雅典,零到雅典的时候,所以很明显他们带着旺盛的爱欲来去问这场婚姻的事情,就是想把它和现在银灰、阿尔西比亚德斯做联系,这与我们现代社会的关系是什么呢?我就认为有了这个社会化媒体和互联网之后啊,现代社会不得不是民主社会,包括我们这个什么意思呢?民主社会一方面体现为一种决策结构,在决策结构之上呢当然差的远,但另外一方面,民主社会有一个非常明确的社会依赖依赖什么呢?依赖公共旅舆论和公共共识,她依赖或需要公众的注意力和公众整体共识的判断,他需要这样基于舆论和判断的参与,未必基于立法或行政的参与,这种社会呢,其实某种程度上也是一个民主的社会,这样民主社会,就像我们现在,现在要求我们恨美国等等的对吧,要求我们爱什么呃都很有啊,这样的社会重要性是什么呢?这样的社会爱欲的方向就在左右整体社会的方向,比如说在这样的社会之中,我们需要所有人有共同的爱与恨,这样的社会维系的关键就在于有没有共同爱的东西,有没有共同恨的东西,这个呢就是民主政体,一个非常重要的核心,民主政体与爱与高度相关,而进入现代媒介社会之后,我们不得不是一个民主政体,因为每个人都可以在网上以你的方式参与,正向雅典城邦隐晦阿尔西比亚德,所以会影片本身啊就是一个关于爱与的必要性和爱与方向的文本,而且最开始格劳孔啊,他们旺盛的像银灰,阿尔西,比亚德斯,而他们爱与的方向与二西比亚德斯是非常类似的,跟老孔这个人啊,再是柏拉图的兄弟,他在柏拉图的笔下呢是很有特点的,他是一个一直想当领袖的人,他在《理想国》里面,我们上次说的在理想国里面呢,他也与苏格拉底去激辩这个美德有啥重要啊,是不是利益最重要啊,美德呢只是我们获取利益的手段,某种程度上啊阿尔阿尔西比亚德斯非常俊美,我们很难把自己代入阿尔西比亚德斯,但一个现代人其实是最好在柏拉图的作品之中把自己代入格劳孔的,很大声地少呢,我们其实特别特别像个老孔,所以说啊,为什么不止一个人在问呢?





这就引出了一个非常重要的东西,当时的就是公元前407年的雅典城邦带,有对阿尔西比亚德斯和二西比亚德斯回归的旺盛爱欲,而这个旺盛爱玉正是柏拉图需要探讨的,就是爱玉与政治哲学的关系,这是整个会影片真的要探讨的,他当然在探讨我们每个人的爱,但他同样在探讨,我们每个人的爱呢,对我们整体的政治环境有非常非常巨大的关系,我相信我说到这儿啊,尤其是最近很最近大半年的时间吧,就是大家就如果你来上网的话,你应该非常清楚明白我在说什么,而且你也能明白了这个问题对于我们今天受的紧迫性,但这里面还有个重要的问题,因此阿格老孔问爱并不是因为给老孔那么在意爱格老孔问爱是因为老孔在意二西比亚德斯,因此我们可以说格老孔问这个问题是不真诚的,因为阁老口红这个问题还是想做领袖,或者谁当领袖还是想赢吗?但是不真诚,贵不真诚,这个阿波罗多洛斯为什么还是要回答他呢?阿波罗多洛斯怎么不给啊说葛老捅啊,因为刚才我们问的过程中,你们应该已经听出来了,这阿波罗多洛斯杜勒斯对格劳孔的评价是非常低的,她说啊,葛老孔现在是一个可悲的境地,以为自己在做重要的事儿,而且说啊格劳孔这种有钱人富商的谈话根本索然无味,但他为什么还要和老孔谈呢?诶,这也是个非常重要的问题啊,就那个就是这么多人在问这么多人都不真诚的问,但是阿波罗多洛斯还要回答,就因为爱欲本身,为什么爱欲本身不是目的,而是过程啊,爱欲恰恰是一个上升的过程,爱玉是从一个匮乏到丰饶的过程,因此格劳孔虽然不真诚,但是当格劳孔发问的时候呢,我们依然可以去说我们某种程度上可以说,爱欲特别像是一个教育的过程,爱与有很强的教育属性就在爱里面,我们有很强的要实现教育的属性,因此被教育者他即使不认真,不真诚或怎么样呢依然可以告诉他,所以这是个非常重要的过程啊。好,我们又回答里面一个细节,就是为什么柏拉图要写要塑造,不只有一个人在问,这些问呢,就呈现出了爱玉是有方向性的,爱与呢是民主社会所有人注意力重点导向方向,这个呢与整体的肤质大大相关,但是还有一个细节,格老孔和那个人都在问格老孔和那个人,除了问之外,他们还有一个共性共性的就是他们都以为这个事儿是最近发生的,他们都以为阿波罗多洛斯亲自参与了这个会影,而这个会议呢,还就是最近发生的一件事儿,他们都搞错了,这里面隐藏了多种可解读的信息。





第一,这个绘影确实是,这是32年前发,大概是32年前发生的绘影了,怎么当时发生的时候大家不关注啊,32年过去,大家开始关注了呢,这本身就一个非常重要的问题,对吧,会引发生,当时阿嘎耸当桂冠诗人苏格拉底,阿尔西比亚德斯在当时啊都是个顶个的人物,怎么当时你们不关心你们不知道,现在三十多年过去了,你们突然关心了,你们还误解以为是最近发生的诶,这个问题很有意思,有意思的在于呢会引上呈现出的问题,如果当时人们就知道就听到就感兴趣,雅典的负面就几乎获得了拯救。最简单的来说,绘影的内容可以明确地向我们指出,在绘影之后的那一年,阿尔西比亚德斯发起的对西西里岛的远程绝对是一件错误的事情,你如果会引发生了当时雅典城邦的人就对这场会赢有这么强烈的爱欲的话,他们就不会出问题,他们就不会同意。二西比尔德斯第二年发起针对《西西里的远征》,但为什么当时大家不感兴趣呢?原因很简单,因为二西比亚德斯当时在场,阿尔西比亚德斯当时在雅典,不仅在雅典,他如日中天,所以这个时候人们对二系表德斯并不在意,在407年,二级表德斯没有在场了,二级医院二级表德斯缺席没有回来。这个时候大家开始很在意阿尔西比亚德斯之前说过什么话,他与苏格拉底是什么关系了,这让我明白啊,这个爱欲发生在匮乏的时候儿,并没有发生在丰饶的时候啊,这是个很重要的东西啊。诶,这有个很重要,这里面有个更重要的原因了,其实也会发现,这些人认为慧颖是最近发生的,是有个明显的事实错误,他们居然不在意,他们居然没发现,因为这个会影啊,是这个桂冠诗人阿嘎送的得桂冠诗人的一个庆祝宴,但这个阿波罗多罗斯明显说,这个阿嘎松已经很多年不在雅典了,你们怎么会认为他是最近发生的事情呢?怎么会认为是最近发生的事情呢?这就要问到人们询问会影的原因,至于我们今天的生活有很大的关系啊,很明显,当时雅典城邦对于阿尔西比尔德斯的回归有旺盛的爱,与人们询问会议的原因是想解释为什么艾西比亚德斯一定要回来,而不是解释阿尔西比亚德斯为什么要背叛,因为阿尔西比亚德斯在率军前往西西里之后是叛变到斯巴达的,没有一个雅典人会不知道这个事儿,对吧,你要在雅典三十多年前,这阿尔西比奥德斯做了一个决定,啊,这个决定是背叛雅典,你怎么可能不知道呢?





所以说只有这个会影发生在最近,这个会影啊,才是来解释二西巴尔德斯为何应一定要回来的。如果大家都知道这个会影发生在阿尔西比亚德斯去西西里之前,他不就是成为一个解释为何阿尔西比亚德斯会叛变的一个黑影了吗,对吧?因此,人们如此轻易地忽略阿嘎松已经离开雅典多年,而非要认为这个绘影就发生在最近,就是因为他们是抱着要去解释为何阿尔西比亚德斯一定要回来的心去探索这个绘影,而不是在想二线比奥德斯为什么会背叛呢?所以啊,不管我们的爱欲,我们的爱浴室有关键点的,像今天我们社会上旺盛的爱欲,也是在解释为什么我们一定会赢,为什么对方一定会输,为什么我们是最厉害的,为什么其他人都没有我们厉害,没有我们道德水平高,为我们能力强,因此爱欲是可以有偏见的,爱欲是可以为了真正的东西真正的匮乏去探求爱欲,也可以为了假的匮乏探求什么匮乏呢?自己还没有赢爱玉是为了证明自己一定会赢,就像在公元前407年,这些人带着旺盛的爱欲,明显的事实都不顾要去将这场会议理解为就在最近发生的事儿一样,这说明一旦人拥有旺盛的爱欲,这个爱与是有方向的,而一旦这个爱与有方向,他们是可以非常简单的歪曲事实来理解一个事物的啊,这个当然是民主社会最明确的,最明显的一个现象,我们所讲的什么后真相啊等等等等后真相背后的一个非常大的冲动和动机,其实呢就是这样的一个问题,所以说对于会影片的了解和学习呢,对于这样的问题呢,也还会有很强烈的光照,所以非常重要啊。所以我们接下来呢,我们刚才说了,我们刚才解释了,为什么不只有一个人来提问,为什么这么多人都提问呢,引出了这个爱欲与民主政体的关系。





第二,我们在回答为什么这么多人都有误解,这个事儿是最近发生的呢,就是他们对于阿尔西比亚德斯的回归,有碍于他们不愿意,这个绘影是解释阿尔西比亚德斯的背叛而一定要解释二七表达式现在必须得回来,因此为了这个呢他们可以制造一种虚假的匮乏,制造一种虚假的事实来理解这个问题。好之前这两个部分呢是极大的关于这个爱与方向的问题,好,我们接着来探索这里面值得去了解的问题啊。接下来的一个问题呢,就是跟这个阿波罗多洛斯的状态和阿布洛德罗斯对于格劳孔的评价有关的问题了。





第一,我们来说为什么阿波罗多罗斯在这个对话中有两次提到我已经准备好要告诉他人了,在对话的最开始来就说阿波罗多罗斯的第一句话就是,实际上我已经准备好回答你的问题了,格老孔在问他的时候呢,他再说了一遍,正如我一开始所说,我已经准备好了,因此柏拉图在这两处着笔墨写准备好了,绝对不是开玩笑的,为什么准备好这事儿这么关键,对吧?这个呢跟爱玉高度相关,上期我们已经有所探索,也就说呢,在古希腊这个同性恋传统之中,这个他们强调这种老少配对吧,一个成年男子配一个年轻人,这个配的过程之中呢,就是要去区分它们两个角色,一个是失败者的角色,一个是被爱者的角色,而失败者的角色是一个准备好了的角色,阿波罗多洛斯就是这样的一个失败者,这个失败者呢已经做好了准备,谁问他他都要去告诉谁,这件事儿为何重要做好,现在这儿啊阿波罗多,罗斯准备好准备好啥呢,准备好或其他人进行关于哲学的谈话,告诉他们关于哲学的谈话是不是一定要谈给谁,没有那么重要,哥老孔问就给葛老孔谈葛老公,之前别人问就谈给别人,因此啊失爱者准备好不是说你自己已经居于完美,对吧,你看啊,呃我,你应该知道这古希腊语啊,这个哲学叫philosophy啊,这个philosophy娅呢,是爱智慧的意思,但最爱智慧的苏格拉底呢,又说自己是个无知的人,对吧,也就说很明显,爱智慧不是已经有智慧,因此在阿波罗,多洛斯说准备好了,这就是一种爱智慧的状态,爱智慧的状态是个什么状态呢?就是我随时准备好要进入到一个哲学谈话过程中的状态,因此一个失败者是随时准备进入到爱的状态,而不是他自己已经非常丰饶了,他自己依然可以处于匮乏,但是比起一个被爱者,失败者的心态就是我已经准备好进入到一段关系进入到了感情之中了。所以errors指的就是这么一种准备好的状态,失败者已经准备好了进入到一段谈话中,正如爱智慧的人已经随时准备好进入到一个哲学谈话的过程之中,一个在亲密关系里的失败者已经准备好了进入到一段人与人的关系之中,所以说这与我们今天所想的一个问题很有很大的关联啊。今天人认为这个爱呢是需要很多前提条件的,我得我得能力足够强,我得有一些经济基础,我得先会爱自己啊等等这种奇怪的说法,但实际上一个在爱中,在爱欲中准备好了一个失败者状态,其实就是你已经准备好随时进入到一个爱的过程,这个过程当然你是匮乏的,你怎么可能不匮乏了?





这个之后再讲这个具体对话,我们会讲这个匮乏匮乏和丰饶的关系啊,他跟爱智慧的关系很像一个月,爱智慧的人越知道自己的无知,自己的无知,一个月懂得施爱的人越懂得自己的匮乏永永远是这样的,所以失败者并不是一个自觉自己已经无所不能的人,相反的,他是知道自己的匮乏,但是呢,他随时准备好进入到一段人与人的关系之中,好,这是我们在讲一个第一个细节啊,阿波罗多洛斯为什么准备好,这是很重要,因为这个准备好就说明了什么叫一个施爱状态,什么叫一个在爱与之中已经准备好的状态,那我们接着说,阿波罗多洛斯啊,还一直在评价格劳孔,而且在他的话说呢,他其实自己之前就是个老孔,比如他说在那之前啊,我经常漫无目的的闲逛,自认为在做重要的事儿,其实我当时处于最可悲的境地,就像你现在这样,也就是说,我的过去和你的现在啊都是一种非常可悲的状态,漫无目的的闲逛,这个可不能说是什么呢,认为哲学是我最不应该做的事儿,你直说,当然,这个只有爱哲学的人听这话爽啊,不爱哲学会觉得哲学这么要紧吗,认为哲学不应该做就是最可悲的处境,那你且听我往下讲,为什么会这么讲啊,这句话很重要啊,这句话既说明了不爱做哲学呢是可悲的,也说明了阿波罗多洛丝以前就是这样,那么阿波罗多,罗斯以前是这样格老孔,现在是这样,还有谁是这样呢?阿尔西比亚德斯是这样色,诺芬是除了柏拉图以外,苏格拉底另外一个学生,色诺芬是写过二西比尔德斯的,孙洛芬是这样写的,他说你给阿尔西比亚德斯两个选择过苏格拉底的生活和去死阿尔西比亚德斯宁愿选择去死,比如说啊哥二系表都是很爱苏格拉底爱苏格拉底的智慧,但是从来没有想过要去过苏格拉底的生活哈,正如亚历山大大帝是亚里士多德的学生,但绝对没有想要去过亚里斯多德的生活,因此阿尔西比亚德斯爱苏格拉底啊并不是爱哲学,并不是想做哲学,而是爱哲学带来的荣耀格老孔,现在呢也是这样,格劳孔或雅典人啊,爱阿尔西比亚德斯127表达式回来不是爱阿尔希表德斯啊,是爱赢爱胜利,对吧,但是他们越爱胜利呢,他们就越是失败者,就像阿波罗多洛斯评价格老孔,他说,我为你和你的朋友感到可惜,因为你们自认为在做重要的事儿,其实不然,可能你觉得我是个失败者不中用,我却认为你自以为是,我不仅认为你是个失败者,而且我知道你就是,所以说这些爱银的格劳孔二,西比亚德斯,阿卜杜勒斯呢,已经判了他们的失败,好,那我们这就已经说到一个很重要的问题了。





呃,其实之前我们有一期节目讲过,就是你讲了陈家瑛老师啊,就是我们也说今天好的年轻人好喜欢陈嘉仪老师啊,喜欢看他的书,我也说,但如果你要知道陈娟老师平时过什么日子,赚多少钱,你还愿意过吗?你不愿意,但我就要说他知道那些东西啊,可不就是她生活里得来的吗,你要不爱那个生活,你却爱这个生活的产出,那你爱的是啥呢,对吧,包括很多人,我我我也在说,如果如果他们知道我的生活状态,知道我每天工作多长时间,能就是这么多的工作量能赚多少钱,他们还会觉得这是一个很有诱惑力或者很值得去过的生活嘛,对吧,但如果你觉得你的生活我不过,但在你说你生活里得到这些启发啊啊,可能对我有用,那你到底爱的是啥呢,对吧,这是一个很值得去反思的问题啊,那么我们现在就要去要去想了,这个准备好和这个哲学怎么叫爱哲学,怎么叫做哲学,是一个应该做的事儿,这当然不是指这种学院哲学研究啊,我们就要去看阿波罗多罗斯的这句话,他说,正如我一开始所说,我已经准备好了,如果需要给你讲一遍,我也会那样做好,他怎么描述呢?实际上,每当我讨论哲学或听他人讨论哲学,我都会得到极大的愉悦,更不用说从中受益。也就是说,阿波罗多洛斯为什么愿意去过一个哲学的生活呢?为什么愿意做哲学呢,是因为可以得到极大的愉悦大于从中受益,当然这就是爱玉,因为碍于的对象呢当然会给人极大的愉悦,很多人爱胜利,爱赢,因为输很不好受,迎可以给人愉悦,那很多人呢,在爱中啊追求肉体之爱的爱信信,当然呢也会给人很大的愉悦,那么也就是说,你看啊,我们都明白,这个姓氏根本目的赢是根本目的,他们是根本目的的原因呢就是他们可以给人愉悦,我们又可以回想到格老孔在《理想国》里面与苏格拉底关于美德的辩论,苏格拉底认为,美德本身就是目的,格老孔认为,美德呢是要服务于这个利益,美德呢是为了得到利益,你优美的就是好名声,你有好名声呢,你就更更容易得到利益,真正给予格老孔愉悦的还是利益。所以说什么叫做应该去做哲学,就是呢你能够从做哲学的过程中得到极大的愉悦,你知道爱智慧这个事儿能够让你得到愉悦,这个很多人会说,这个太容易了,这个我有啊,我每次在探求真理啊,阅读哲学啊,包括我能感受到数学之美啊,得到很大的愉悦,恐怕还不是这种愉悦。既然我们之前把爱欲对于人啊和斐乐,Sophia爱智慧之间做了一个类比关系,那这里呢可能就更要说爱,智慧和爱一个人的区别其实非常非常小,而苏格拉底与阿尔西比亚德斯的关系之中有一个很大的问题就是苏格拉底其实没有从对于人的真正爱中得到很多愉悦,因此呢他才会拒绝二级比尔德死,而导致了2gb尔德斯最终的堕落。那么我们之前也说了,爱智慧的先决条件是什么呢?正如苏格拉底知道自己无知一样。





首先呢是对于缺乏的认知,你感觉自己足够缺乏,才会对一个东西有兴趣,必须感受到自己智慧的缺乏状态,才会愿意去接触社会,才认为哲学是应该做的事儿。这很简单,什么样的人爱钱呢?当然是觉得自己缺钱的人,什么样的人爱信呢?当然是认为自己缺乏性的人,那什么样的人真正的爱一个人呢?当然是认为自己生活中缺乏另一个人的人,那爱智慧的人呢,也是要对自己真正的智慧的,缺乏有这样的认知,而爱智慧和爱人的关系呢比较很小,苏格拉底的问题就在于,他确实意识到自己有智慧的缺乏,因而很爱智慧,但说起爱人啊,他其实究其根本,并没有那么爱人,所以说,在阿波罗,多洛斯啊对于谁是失败者,以及为什么应该去做哲学的状态中间呢,就为我们指向了一个非常重要的问题,爱玉是有方向的,爱与的方向怎么来的呢?你必须认识到自己真正认识到自己的那个匮乏才会产生爱与,而产生这样的爱与呢这个过程才会有愉悦,因此,真正爱美德的人呢,会感受到自己美德的缺乏,爱一个人的人呢,会感受自己对于他人的缺乏爱,智慧的人呢,会感受到自己真正智慧的匮乏啊,这是一个很重要的问题啊,这个感受到智慧的匮乏呢,绝对不是在语言上说,在逻辑上说哦,我知道自己无知,或者在哲学的意义上说,哦,我知道人都需要他者,因为根据镜像理论,我们只有在他者中才能真正认识自己啊,听上去你还是爱自己啊,并不是爱他人,或者用哲学的意味上说,哦啊,现代社会,我们人只有真正的牺牲与放弃自我,才能真正与他者结合,这个是逻辑上的,怎么样才是真正的感受到对于对于他人的一种匮乏,但这个我们需要在之后这个会影片的文本之中去了解,但是阿波罗,多洛斯与格劳孔的这个判断之中,能让我们得到非常非常多好,我们要接下来讲今天最后一个点啊,这最后一点也很有意思,也是阿波罗多洛斯啊在狂怼了一阵格劳孔之后,格劳孔呢就在评价阿波罗多洛斯,他说啊,你总是贬低自己,贬低其他人,你似乎相信,除了苏格拉底,其余的人呢都处于悲惨境地,首当其冲就是你自己接下去就真完了,我不知道你是怎么得到软蛋这个绰号的,你在说话的时候总是这个样子,残酷的攻击你自己和所有人,只有苏格拉底除外。因此啊,阿波罗多洛斯呢是被人当软蛋的,这个地方呢就要引述另外一个非常重要的文本,就是雅典最伟大的领袖伯里克利的阵亡将士纪念日演讲里面就提到了软弱,伯利克里说啊,我们爱美好的东西,但没有因此过于至于奢侈,我们爱智慧,但是没有因此而过于软弱,既然话这么说,那就说明有人认为智慧让人软弱,对吧,也是我们就能明白为什么阿波罗多罗斯会得到软弹的绰号呢?





大概是因为当时在希腊诸城邦之中,可能有一种观点认为,智慧会让人软弱,那智慧为什么会让人软弱呢?啊,其实也听明白的啊,因为我们刚才说怎么能爱智慧呢,要感受到自己的匮乏,你感受到自己的匮乏呢,就会怀疑自己,你怀疑自己的当然就会变成软弱了,对吧,怀疑自己让人软弱,怎么样让人刚强呢,怀疑他让人钢枪,对吧,想想啊,我们今天社会中刚强是如何被表达的,刚强表达为对于他人是如何差,他人的水平如何低,他人的道德水平如何低下,让我们自己自信,让我们自己刚强,今天我们的自信啊来源于对于我们自己的好和他人的坏的洞察啊,其中非常重要的东西来源于他人的坏,所以说啊,这么看起来智慧还真是让人软弱,对吧,智慧让让人感受到自己的匮乏,让人自我怀疑啊,这也不怪为什么阿波罗多罗斯被人称作软蛋了,但是格老孔为什么说阿波罗多罗斯不是软蛋呢?因为阿波罗多罗斯不光贬低自己,还贬低他人,虽然首当其中的是贬低自己,但是它残酷的攻击自己和所有人,虽然是那里除外啊,因此你看阿波罗斯刚才去骂格劳孔的时候啊,那话说的有多刚,而且总是准备好,确实一点儿都不软,所以说我们在这里能够看到一种智慧的刚强和非智慧刚强的区别,一种非智慧的刚强呢总是看到他人的问题,觉得自己特别厉害,因此呢,自觉刚强而智慧的刚强呢,确实看到自己与他人一种共同的匮乏,因此我们发现是啊,我们发现智慧的刚强,其实是一种爱的刚强,因为这种非智慧的刚强啊,觉得自己特厉害,其他人特别差,那当然是上去给他打败了,对吧,那还有什么可说的,像斯巴达人一样,那肯定是要去打败啊,那这个打败呢就自然不是爱的钢枪,只有看到我们自己的匮乏与他人匮乏的共通之处,这个呢才会有爱。所以说,你看我们经常说教师要看到自己有跟学生共享的问题,包括之前呃跟周轶君聊完之后写的文章,也说到现在家长啊必须看到自己跟孩子要共同克服这个时代共同的匮乏,这里面呢才有爱的空间。所以智慧刚才们说啊,爱智慧和爱人很像,很有关,为什么像为什么有关,爱是会认识到自己的无知,往往也会认识到这种无知可不是自己的对吧,苏格拉底认识到自己无知,他也会认识到,其实其它跟他一样无知,所以他才用诘问法去戳穿戳穿其他人的无知嘛。所以在智慧之中呢,我们看到我们与他人共同的匮乏,由于我们与他人都差,是一种共同的匮乏,所以说才能意识到这个共同的问题,用一起去克服这样的匮乏,因此,爱啊其实是一种民主政体的关键爱呢在克服民主政体之中,我们对于其他人的憎恨和恨意能够在意识到我们共同匮乏之中呢,才能在所有人都参与的情况之下,竟然我们没有像霍布斯预言那样打起来。因此,在一个所有人都参与都能说话的环境之中,是非常容易搞成这个丛林社会的,只要我们的刚强是来自于我,一切都好,我可自信了,其他人一切都差,几乎唯一的解决方法就是智慧与爱,认识到这种共通的匮乏,才有共同的解决,所以说哲学与软蛋的关系为什么爱好智慧,但却没有因此过于柔弱,而雅典斯巴达好就在这个地方,就是像阿波罗多洛斯一样,它可以非常贬低自己,也贬低其他人,可以残酷的攻击自己和所有人,而这个的另外一面呢就是他会对其他人和他与其他人交往过程呢真正拥有爱欲好,我相信啊,就光这一期就都还没开始谈绘影的正式内容呢,我们就从这些细节之中啊就这么短短的一小截,就已经能够看到如此如此多的内容了,我希望你能记得我最开始说啊柏拉图是几乎最伟大的作家,因为只有最伟大的,最伟大的作家才能够技巧如此高超的在这么短的文本里面埋藏这么多重要的内容,并且让这些内容和之后会引的内容有如此紧密的联系,一个文章,一个故事,文章可以字字珠玑到这个地步,你说不拉图厉害不厉害,所以说会影片是一个非常非常值得去精读细读的文本,而这个文本呢,确实非常厉害,好,我相信听完这期呢,大家对于之后会影片的内容呢,也会更有期待啊,我会我保证这周起码会再做两期啊,这个内容很快的会做出来,当然现在,现在呢,我们也留下了问题了,呃大概来说呢,这些重要的方向已经有了,爱玉不是理想,爱玉呢恰恰是理想的实现过程,爱玉呢是有方向性的,爱与呢是意识到自己和他人共同的匮乏,错误的爱与呢来自于错误的目的地等等等等的。所以说,既然爱是一个实现,而不是一个理想,那爱在具体的实现中是什么样,以及实现中会遇到的最大挑战,诱惑问题是什么呢?





这些我们对这个问题进一步更深入的理解,就要来自于我们接下来讲的具体会影中各个人的发言,以及苏格拉底与阿西比亚德斯非常重要的对话了,所以说,如果在做两期啊,如果我不把战线拉到太长的话,我可能会e7+2,西班牙德斯到达之前,大家的发言包括苏格拉底的,再用专门的仪器来细细的讲阿尔西比亚德斯与苏格拉底的这个对话,儿媳比亚迪是怎么描述他与苏格拉底这个关系的这么一个过程?好,那我们今天这期finding special就到这里结束啊,那我们期待之后会影片的三期或或影片的第四期啊,大家记得敢去相信,来来来,来来来啊,慢慢来。