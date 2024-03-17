突破网络讨论困境：洞察原地转圈的语言游戏

问题意识： 在网络讨论，乃至骂战中，我们总是感叹人们“反智”或“偏见”，但每每到这个概括，其实也就是束手无策之处。通过对于“言说方式”角度的反思，可以供我们打开新的思路。

我们刚刚进行了维特根斯坦《哲学研究》句读第二部分的学习，在这其中，有一个点，我尤其想分享出来。

当我们认为一个人的“观点错误”之时，我们总认为是其“观点之错”，甚至认为是“立场的偏见”。而不是“语言用错”，因为语言用错，我们总觉的换个说法就行。

这依然是认为，“语言”是“心里思想”的外包装，外包装可以是纸做的，也可以换成金属的。我们要争论的是“心里思想”，而非纠结于“包装”。

但维特根斯坦可能指出的关键，就是没有纯粹的“心里思想”，思想即语言。我们束手无策的“观点”、“立场”、“偏见”问题，都可以在语言的层面得到分析和瓦解。这便是维特根斯坦哲学的厉害之处了。

一、语言突破“立场”的例子

我举两个例子。

a 工业党的同语反复

工业党被看作持有物质决定论、技术决定论的观点，这似乎是一种“信念”，因而很难驳斥和反思。

但我们看一个典型的表述，即：

“发展的问题靠发展解决”

有时被进一步表述为：

“切蛋糕的问题靠做大蛋糕解决”

这听上去很有道理吧，但是其中“发展的问题”对“切蛋糕的问题”，“发展”对“做大蛋糕”，这个粗浅的比喻中确实容纳了太多的“指物”特征。

即通过将“概念”连接一个“实际存在物”（名义上和想象中的），似乎这个表述就获得了充分且实在的的内涵。谈论“蛋糕”，比起谈论“正义”、“道德”等概念，要实事求是得多。

更重要的，“切蛋糕的问题靠做大蛋糕解决”，果真如此吗？其实这句话在说“蛋糕不够的问题靠更多蛋糕解决”，“不够靠更多解决”，这句话仅仅具有语义上的重复而已。所以“切蛋糕的问题靠做大蛋糕解决”，不过是一个同语反复而已。

随便想想，若切蛋糕的问题是一个人独吞所有蛋糕，那不管如何做大，也都毫无可能。

同样的语言问题也在他们的“技术决定论”中出现，例如“电影靠技术决定，因为若最初没有胶片放映技术，就不可能出现电影”。但我们现在也明白，电影的“涵义”可能就含有“最初由胶片放映而成的动态影像”。因此这句话就是在说“若没有胶片放映的动态影像基础，就不会有胶片放映的动态影像。”基本是一句废话。

在这里我们可以发现，“切蛋糕的问题靠做大蛋糕解决”，“若最初没有胶片放映技术，就不可能出现电影。”这两句话看上去在描述“实际存在的物”，仿佛里面每个概念都被“物”所保证。但其实这两句话都是同语反复，其中不包含任何内容。

b 心理学的主体臆想

另一个更加明显，就是在Know Yourself等奇怪的所谓“心理学”公众号上，被频繁使用的“自我”，我们太喜欢谈“自我”了。

“自我探索”、“坚持自我”、“自我觉察”、连Know Yourself的Slogan都叫做“关注自我和内心”。

什么是自我，什么是内心啊？

维特根斯坦在《哲学研究》36节说得好：

我们这儿的法正像我们在大量类似情形下的做法样:因为没有单独一种身体动作我们可以举出来称之为指向形状(例如相对于指向色而言),我们于是就说和这话相应的是一种精神活动。 每当我们的语言让我们揣测该有个实体而那里却并没有实体,我们就想说:那里有个精怪（Geist）。

“自我”或者“内心”，绝大多数时候不过是我们在找不到实际可供言谈的“对象”的时候，随口编出来的一个概念。这些概念没有“意谓”对象，就是说我们无法进一步说“如此这般…属于我自我的部分”，因而“自我”绝大多数时候就像是一个漂浮的能指，它哪里也去不了。

当然心理学也是同语反复的重灾区，例如为何你无法谈恋爱呢？——回答，因为我“爱无能”。无爱因为爱无能，就像一个语词当着你的面儿转了一圈360度似的，什么也没说。

二 哲学病的结构

这样的一些言说方式和其背后的意识形态，被维特根斯坦称作“哲学病”。我认为哲学病大概有两个部分构成，一是冲动，二是语言谬误。

不管是工业党还是心理学鼓吹者，并非仅仅因为“愚蠢”而玩这些语言游戏，大家玩得开心，总是因为有些冲动。

对工业党来说，当然是“物质主义”，因为“物质主义”才可以消解一切价值的、文化的、正义的、道德的指控。从“物”上获得完整的“正当性”。所以在这些语言游戏里绕啊绕，不过是想绕几圈消解掉所有和“意识”相关的一切。

因而，他们的语言中必然具有强烈的“指物概念”倾向，最好是一切概念都必须依靠一个“物”才是真正有意义的概念，这正中他们的下怀，一切“意识”相关的概念即自然消解。

而对心理学鼓吹者来说，当然在迎合人们今天的“相对主义”和“消极自由”的倾向，在现代社会中，人总是感觉到来自理性体制的压迫性，因而有一种反抗的冲动。

这成为了心理学中无所意谓的“自我”言谈，正因为“无所意谓”，这个概念才足够自由，围绕在其上的建构才足够的抵抗社会、他人、自然必然性的搅扰。

因而，他们的语言必然善于发明“无所意谓”的概念，如“自我”、“精神”、“灵性”，在这种谈论的语言游戏中，人们仿佛获得一个费希特意义上的“本初的，绝对的自我”。

因此，应当说没有人是因为笨而误用了语言，“哲学病”的误用都是一种“心甘情愿”，为了完成自己的“冲动”，可以说这个“冲动”就是我们之前束手无策的“偏见”，而这个“偏见”在其孪生的兄弟，语言误用上，将会呈现。

我最要说的，还是对我们自己呈现。

三 解决哲学病的入手点

是的，在使用和论述时，对自己的表述或自己阅读的表述保持“求真意志”，不要“看上去似乎有理”，苛刻一点。

我为大家演绎一个：

因为（不足）所以（不足）。 因为（叙事不足）所以（叙事不足）。 因为（叙事获得的支撑不足）所以（支撑叙事效果的叙事不足）。 因为（叙事获得人物弧光的支撑不足）所以（支撑人物弧光的叙事不足） 因为（先验于叙事的人物弧光导致叙事不足）所以（人物弧光不不足）。

最终的表述是：因为故事采用了先验于叙事的人物弧光，所以导致最终的人物弧光不可信。是不是还挺唬人的。

以上的话来自自媒体“触乐”在这场全网批判TLOU2之中一篇煞有介事的文章，其第一段“先验于叙事的人物弧光”，如果你打心底里想批判这部游戏，我相信这篇文章给你的印象是“专业”、“深刻”。就像此次无数自媒体像食人鱼一般涌上来的疯狂撕咬一样。每一个都在和持有偏见的玩家玩着并不精妙的语言游戏。

我想我们都可能拥有各式各样的偏见，但如果不沉溺在令人迷醉的语言游戏中，而是对这一切拥有足够的敏感和“求真精神”。

我们就能够发现绝大多数文章中明显的语言问题，他们就像“无爱因为爱无能”，只是不只转了一圈，可能原地转了足足二十分钟，但如果你真的细心，且勇于洞悉这些问题，你也能清楚的发现。

这一切，不过还是一场原地转圈罢了。

学习维特根斯坦并识别语言谬误愉快。