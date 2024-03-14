这是新年的第一篇文章，在这个名为“李想主义”的专栏中，谈谈离“理想”最为遥远的东西吧，今天我们聊一聊“生计”，今天的聊法，在这个年前的日子里，是合适的。

有一天晚上和一个朋友去一间酒吧，生意不多，酒吧中就只有我们两人和酒保。酒保小伙子天性热情，就和他攀谈起来，后来发现是同乡人，他便打开话题说起他自己的生活。很年轻的小伙子，已经结婚，幸运的有可爱的女儿。和妻子同在大都市打拼，而孩子在四川老家，他当然既迷茫也为生计忧虑着，想到买房，想到孩子的教育。他想赚一笔钱，然后回老家做个生意，这个时间的期限，他的设想是十年。

很快他提到了“虚拟货币”，眼里露出一些谨慎的希望，试探性地问着。我们当然立即打消了他的这个念头。这是又一个当代人的财富梦想，一种一举解决“生计忧虑”的捷径，扑灭了这个，也不代表不会再有下一个。

我们劝他兴许可以早点回到老家去，毕竟孩子还小，在父母身边更好，他坚持认为他得赚到一笔钱才可以，当然也理解，在这个时代抚育孩子，他有他的计划和苦衷。

这是一种广泛的忧虑和幻想，这也是我们绝大多数人共通的命运，“生计忧虑”本可以成为我们彼此理解与关怀的机遇，但现在，却成为了我们彼此的竞赛。

一 大赛场

我们是不是太习惯于这种竞赛了。

房间的面积，补习班的水准，国际化的旅行目的地，手机型号。粉丝的数量，收视率，头衔，排行榜。

我当然不会主张诸位过个清心寡欲的生活，我也做不到，城市生活确实提供一整套水涨船高的生活标准。路边餐厅的档次，网红店装修完毕，价格也随之提升，高利润率的服装鞋帽品牌商业上更成功，他们塑造着都市的景观。这套大竞赛不仅仅是人与人之间基于“势利”的竞赛，也是商业间利润率的竞赛，集约的都市，就是这样的大赛场。

大赛场裹挟着移动支付与信贷，不知不觉赛况加剧，账单越来越长，在还谈不上积累的时候，负债便开始了，这让“生计忧虑”的终结更加漫长。

所以，让人在其中不沾染烟火气息，低物欲的生活，对绝大多数人既不可能，兴许也无必要。这其实是在说，大多数读到这篇文章的人，其实已经脱离了“温饱”的忧虑，而进入了一种“充分消费”的忧虑。因此我们的“生计忧虑”，那位开朗酒保的“生计忧虑”，就是一种“充分消费”的忧虑，我并不批判这个，让我们把它接受下来。在今天宣导“孔颜之乐（“饭疏食饮水，曲肱而枕之，乐在其中矣。”论语《述而》）”，或者说，在任何时代宣导“孔颜之乐”都是最严苛标准，我们先不着急一步跳到那里去。

这就是说，今日为“充分消费”而生出“生计忧虑”，是一件必然的事。不过等等，这也不意味着，这场竞赛中的一切，我们都该照单全收，我们在其中接受了好多额外的东西。

肉的涨价，并不会让任何肉突然好吃一点。但不知为什么，衣服的涨价，鞋子的涨价，就会让他们的美感或时尚感成倍增加，更不必说房子的涨价了。

把一双乔丹的限量鞋摆在仓库里，纹丝不动的情况下在炒家手中高速转让，价格一再攀升，是今天我们称为“炒鞋”的全新形态，以至于价格太高，之后的炒家并非买下一整双鞋，而是0.15双，并贷款借钱来炒，这听上去荒唐极了。但如果是0.15个比特币呢？0.0000015个公司呢？这事儿突然就合理起来了。

我明白这有经济学上的解释，成本、预期、心理阈值…Blah Blah，这不过是要说我们都是快感和数字的奴隶，面对这一切我们无法自由选择。

这就是这场大竞赛中的形态，经常被冠以“存在即合理”的说辞，被当作现成的“规则”接受下来，等待人们不断投身其中。

二 入戏

我丝毫不否认自然快感的存在，贵的餐厅比便宜的餐厅好吃，贵的酒店比便宜的酒店舒服，贵的手机比便宜的手机好用，谁要否定这些，也许就太不尊重“经验”了。

但随纯粹价格涨跌而影响我们的感觉，或是发明稀缺，套上金融化的逻辑，以作为这种“生计忧虑”中的衍生游戏，也许是我们“入戏太深”。不过局中人，总是不够自知。

每个人都该有一个经验，深夜去到彩票站，尤其是那种现开型的彩票，静静的凝视里面的人，男女老少，看那里面的人一张一张的刮着，兑奖，再刮，再兑，这是座落于城市赛场边缘的景象，是我们这个时代的震撼教育。

那是生计忧虑到达边缘的产物，混合着绝望与执念，一种短期彻底摆脱生计忧虑的期待。如果你足够诚实，总能从那上面看到一些自己。

彩票竟然有着预测和分析，股票也有，当然因为宏观经济和公司运营的因素，股票的预测含有更多的实质，不过基于技术指标的短期预测，也是一种“统计学归纳”而已。这里面都是对概率和决定论的渴望。

在纯粹概率与决定论的基础上，这与我们的”个人”无关了，不管我们是纯粹试探着自己的运气，或是尝试把握经济世界决定性的规律，这都完全在我们自己的内在世界之外。仔细看着这个“生计忧虑”的世界，他哪里都有点像是一个彩票摊，那里面有很多的运气，也有些模棱两可的规律，你刮出了不少的“再来一张”，就像是你的工资可供你下个月继续如此为“生计忧虑”，直到你……

三 假设

对生活的描述中，常常听到一种假设：“如果我可以不必为生计忧虑，我就可以追求……“，很多人将人生意义的寻找，精神的成长建立在”生计忧虑“彻底解决之后。

也就是说，大多数人也没有他们平时表现得那么虚无或犬儒，某一部分的我们认可还有”追求“这回事，同时也知道这种追求既难也值得。但是，这些需要发生在”生计忧虑“解决之后。这其实让”生计忧虑“的彻底解除成为了最困难的事，我们获得”更高价值“的可能性，被”生计忧虑“扼杀。

这是上面那种”决定论“的自然延伸，”金钱“成为彻底决定着我们生活的要素，在外在的”金钱“问题彻底解决之前，我们的内在世界寸步难行。因此遥遥无期的”财富自由“才成为最共通的梦想，因为那假设着”真正人生“的开始，我们在获得一种“自由”后才有机会谈及幸福。

听出来了吗？这是一个障眼法，”生计忧虑的解除“实际上是比”真正人生“更加困难的目标，反过来，我们依靠想象着一个”真正人生“来摆脱对”生计忧虑“的注视。

如果一个人描述，只要摆脱”生计忧虑“，他就有机会写出”伟大小说“。那么只说明忍耐”生计忧虑“是一个比写出”伟大小说“还要困难的事情，那为何忍耐“生计忧虑”不是一件更有价值的事呢？

是的，如果像我们最开始所说，在水涨船高的大城市中生活，”生计忧虑“不可避免，那么”生计忧虑“就是我们真正需要面对的问题。而非”生计忧虑“解除后，我们臆想中需要实现的某个目标。

四 生计忧虑

但如果我们真的面对，生计忧虑看上去是如此的没有价值，勉力工作不过是为了支付下个月的账单，然后是再下个月的账单，仿佛一切都仅仅是重复，且这个重复中包含着一种”悲惨“，尤其是与今日”消极自由“相冲突。

简单来说，如此不自由的处境，只是为了维持着这种不自由。在这个情况中，”生计忧虑“当然没有任何价值。

我希望能够把这个问题说的足够明白，以便引出我真正要说的东西，面对”生计忧虑“的困境，也许有以下的几种方式，我们能够从中强迫自己找到一些”价值“来： 1 促使自己相信这不仅仅是“维持生计”，在工作中有更高的价值，这是最寻常的方法。之前有一篇谈论企业”使命“的文章，我们已经详尽的分析过了。 2 将”为生计而工作“当作每一个人的义务。

这是一个颇意思的转向，这意味着放弃一种想象，即那种”财务自由“的状态，认为欲望可以被轻松满足，每一个目标都可以充分地展开，每一种突发其想都可以实现。但所有这些想象中的“自由”，仅仅成为一种对当下生活的彻底否定，对一切负担的贬低。试想，如果一个人从来没有产生那种可以迅速获得一切的幻想，从不希望着可以依靠金钱排除一切障碍，兴许”生计忧虑“就从不会是一个如此骇人的东西。

不过这同样很难，因为信息的流通，自媒体炮制的文章一再向我们展示两个信息。首先，这个世界上，很多人确实过着这样的生活，他们依靠金钱获得了一切的自由，依靠购买助长他们的一切”梦想“，这些信息通过专访、纪录片、报道被我们知晓，赤裸裸的展示着这样一种生活的实存。

其次，这种生活似乎还是可期的，彩票、创业、各种各样的投资，地产拆迁，白手起家的普通人获得巨大财富，进入那个我们期待的”自由“。

五 两个世界

因此我们依照”生计忧虑“被分为两个世界，这也许是最重要的世俗划分，一个依然困在”生计忧虑“中的世界，和一个每个人都努力前往的，”财务自由“的世界。

不过我想很多读者也未必真诚地期待”财务自由“，大多人认为那遥不可及，实际上更现实的，像是那位酒保，他应该没有”财务自由“的宏愿。但他也为自己标注了一个想象中的价格，在这个价格之后，他将进入追求”真正人生“的阶段，在那个阶段里，他回到故乡，和他的女儿在一起。

不过我想说的是，真正在所谓”财务自由“后就踏上”真正人生“的人凤毛麟角，大多数人当然在追逐着更高的财富，而很多人在达成了”想象中的价格“后，依然在为一个”更高的价格“奋斗着。

因此我们看清被划分的两个世界，一面是”生计忧虑“的世界，这个世界受到必然的经济定律和纯粹运气的支配，在这个世界里面，除了更多赚钱，我们不应该思索太多别的事情；另一面的世界是”解除生计忧虑“的世界，这个世界烦恼消失，自由因为购买力的足够而降临，人们终于获得了他们自己的意志，可以开始追求他们的”真正人生“。

在你赚到足够的钱之钱，你活在外部的，和自己无关的世界，当你足够有钱之后，你开始过与你自己相关的生活，一个内在的生活。

六 内在考验

”生计忧虑“是个纯粹的外在世界之事吗？如果真是如此，余秀华的诗算是什么呢？胡波的小说和电影又算是什么呢？

一切富有才华之人在”生计忧虑“中，岂不是在一个最”悲惨“的状态中？也许吧，我无法主张在”生计忧虑“中人是幸福的，不过我们恰恰可以看到将这种外在考验转化为内在考验的路径。

当然，是”美学的“，工人能够从流水线的机械和不自然中提炼美感，若要说一种最极端而反复的”生计忧虑“，具有最机械的状态，那就是流水线的生活。但我们已然发现，这种外在考验可以转化为工人的内在考验，成为他们创作的源泉和动力。

从这里面找到“美学”和“意义”是幼稚吗？是过于”浪漫“的吗？反过来想，我们将”财富的“、”权力的“、”美的“、”意义的“都赋予富裕的阶层，这会不会是一种更大的残酷呢？

我并不歌颂”生计忧虑“，也在此处丝毫没有”苦修“的劝导，仅仅是说，既然”生计忧虑“是我们存在于这个世界上不可避免的困境，而又没有人要在这里做”颜回“。那么仅有的方式就是面对这些”生计忧虑“，你要么编造一个”二分世界“的神话，塑造一个”购买的自由“，以便在自由后发展自己的内在世界。

或者，何不就是现在呢？当然你要警惕《寄生虫》或《小丑》这样的叙事，这很容易分辨，在余秀华的诗中，她是悲惨、但也富有尊严和自我的。而在《小丑》和《寄生虫》中，”生计忧虑者“是无能为力而疯狂的，这样的悲惨当然释放了我们的自怨自艾，但这实在不是我们转向内在考验时需要的情绪。我们在内在考验中需要的，是在重复的，看似仅仅维持着”生计忧虑“永续的无意义中，发现的意义，那些我们以为要在”财务自由“后，才会发现的东西。

当然那不一定要是余秀华式的，他也可以展示为一种真诚的自嘲和反思，像是几乎所有卡夫卡的小说。别忘了，卡夫卡是典型的，一边”生计忧虑“，一边进行创作的作家，他那苛刻的父亲甚至为卡夫卡仅够支付账单的工作命名为”Brotberuf（卡夫卡的生计）“，而卡夫卡本人当然蔑视这份工作。他对”生计忧虑“的蔑视，恰恰转化为他内在的考验，与所有对于官僚结构中人的辛辣讽刺。像卡夫卡这样的例子还有很多。

结尾

聊”生计“，最终依然聊到了”理想的“，这对”看理想“的读者兴许是合适的，尤其是那些真正经历着”生计忧虑“的人们，如何不要想象着一个二分世界，并从经济世界的决定论和运气中脱身出来，直接进入那个”自我的世界“。在原来的臆想中，那需要”完成自己的价格“才能开始。

何必呢？现在就追求，不管那是爱情，是婚姻，是子女，是灵性的增长，是精神的强健，是尊严，尤其是尊严，很多的尊严，从日常生活中来的，从对”生计忧虑“的内在考验和审视中得出的，我们最终要的就是尊严不是么？为什么不是现在呢？

关于那位同乡的酒保，我多想能够找到可以和他沟通的方式，让他得以回家和他的女儿在一起，他希望对他的女儿好，那为什么不是现在呢？