一日谈的六期节目结束了，我很想写些什么来总结一下这个节目的准备、播出以及后续的文章、评价和一切涟漪。

“世界还会变好吗？”这个问题从中浮现出来。因为我隐隐约约感觉到，正是认为“城市是必然（第四集：梁鸿）”的生活形式，借由“知识的强化（第一集：梁文道）”，得到一种“世界不会变好（第三集：周轶君）”的结论，因而才如此需要一种“乌托邦的解脱（第五集：陈丹青）”与“讽刺侮辱的快意（第六集：周奇墨）”。

我们可以面对一下这个大问题。

最初的发问者在102年前，1918年，大学者梁漱溟的父亲梁济问他：“这个世界还会变好吗？”梁漱溟回答说“我相信世界是一天一天往好里去的。”

三天后，梁济的尸体在积水潭被发现，梁漱溟的回答他没有相信。

我们又快到一个人们忧心忡忡地询问“这个世界还会变好吗？”的时候，不过但凡我们如此发问，答案都不会好，产生这样的担忧，简简单单的给出“相信”世界会变好，不管包装进多么漂亮的话语，都很难驱散悲观。

所以今天不是要回答这个问题，而是围绕这个问题，我们看这个问题是如何被回答的，是如何提出的，到最后我们没有回答这个问题，而是克服了这个问题。

一、世界不会变好的真理们

在2020年结束后问这个问题是有价值的，因为早在2019年，我们就开始说“过去十年最糟的一年，却是未来十年最好的一年。”

2015年针对欧美国家的一个关于“你认为世界在变得更好吗”的调查，其中持有此信念人口数最高的国家为瑞典，却仅有人口数的10%持有此信念，美国为6%，现在肯定会大幅度降低，德国为4%，法国为3%。

这些是经验性的事实，在经验性的事实之后，我们还依靠符合经验的理论或图景，来向我们论证，未来不会变好。想一想，我们到底发明了多少种理论和图景，来证明这个。

从“阶层固化”到“内卷”到“打工人”的经验，加上一套过于简化的《资本论》叙事，塑造了一个在资本家与商业骗局下的高压社会，这似乎只会随着企业越来越庞大，竞争越来越激烈而恶化。

持续数年公共生活萎缩的经验，加上一套高技术监管社会的叙事，塑造了一个在公共权力与技术资本编织下的高压社会，这似乎只会随着技术越来越发达，智能化水平越来越高而恶化。

在高强度对立的性别冲突中，面临层出不穷的伤害事件，加上一套“父权社会”的简单理论，塑造了一个几千年来被性别差异深度塑造不平等社会，这似乎根本不存在渐进改良的路径，在个体可见的生命内，似乎只能活在一个高度压迫的性别结构中。

每年的气候灾害不断刷新“XX年来最强”，人类生存方式面对传染疾病的脆弱，北极南极冰川快速消失。加上一个“盖亚主义”的理论，环保主义者相信，我们的自然环境正快速坠落，每一年自然的反弹都会更加强烈。

在个体角度，大都市的孤独与人际矛盾的加剧，加上心理学“源生家庭”、“PUA”或其他理论，促使我们相信人与人之间不可能互相理解，因为自己曾经所处的环境，自己一生的厄运已经决定。

而几乎所有发达国家的生育率都在不算走低，我们也站在人口拐点的刀锋之上，生育率的下降折射出人们对未来的信心和盼望，而老龄化社会的问题也会随着生育率下降而激化。“马尔萨斯陷阱”似乎以另一种形式到来，那我们赫然站在了人口缩减的历史周期中，这也是个糟糕的时代。

各个大国央行都在面对市场大防水，08年金融危机后，各个区域性金融危机不断，建立在货币上的剥削和危机月越来月强烈，物价飞速上涨，对比特币等虚拟货币的需求也越来越强，但这又是另一种极不平等的财富分配机制。面临二战后重塑的国际金融和经济秩序崩溃的预期，经济的末日论也被提上日程。

关于“活在系统中”的经验，加上“奇点降临”、“基因改造”、“脑机接口”等理论，就是Elon Musk一直宣扬的世界图景，也预示着一个差距拉大，高技术，低生活的“赛博朋克”世界。

公共规范逐渐崩溃，礼崩乐坏，社会失范的经验，加上诸多宗教对于末世的预言。也让拥有信仰之人好谈我们处在“末法时代”或“敌基督的时代”，进而认为我们已经在人类时代的末尾，一个最糟糕的时候。

如果你的“哲学病”还重一些，兴许还会感兴趣一些更“接近本质”的理论，例如对人本质的失望，物理学的熵的概念，甚至一些民哲类似“物演通论”的概念，进而相信人类甚至世界，都必然走向一个下坡路。

环境的、政治的、经济的、金融的、人口的、技术的、心理学的、宗教的、性别的、阶层的，还有更多，我们有无数的视角和理论来证明，这个世界已经不会变好了。他们都足够终极，足够强烈。如果你反过来想，我们有什么理论，是证明世界一定会好的吗？恐怕不多。

二、以下这些足够你认可世界在变好吗？

站在他们对面的，是以比尔•盖茨为代表的一众人士，纷纷以统计学为基础，论证其实我们的世界正在越来越好。

例如写出《真相（Factfulness）》的Hans Rosling和写作《人性中的善良天使》的Steven Pinker，都列举了人类历程中的诸多进步数据。

例如全球一岁儿童获得疫苗的注射率已经超过80%，过去20年全球极端贫困人口数已经减半，战争的数量已经大大降低，全球的人均寿命已经突破70岁，儿童死亡率已经低于5%，识字率已经高于85%。

这些所有的数字都在近200年内发生了剧变，并在近50年的时间内加速进步。但比尔•盖茨们能够用这样的统计学来对抗上述的诸多理论吗？我觉得挺难的。

因为上述的任何一个危机除了其理论，在个体身上都有实际的经验，他自己的财产，他与他人的关系，他与企业的实际关系。而进步主义者们提供的统计学，如果你不是一个在非洲或东南亚非盈利机构工作的人，恐怕这些“进步”只有历史叙事的意义。

再说，所有这些进步，几乎都可以用“城市化”以一言蔽之。人类整体的城市化水平从1960年的不到30%，到今天已经逼近60%。而进入城市，并不是生活变好，而是说生活远离了一些“基础困境”。比尔•盖茨们一直宣扬的都是人类对“基础困境”的解决，这些每一个都是了不起的进步。但绝不足以支撑我们相信一个好的“市民未来”。

因为旧问题去了，新问题又源源不断。人可以摆脱了暴毙和早夭，但是依然在持续的折磨中度日。

看来，要证明世界会变好，还真不是一件容易的事。而我一向不喜欢轻佻的鼓励言辞，空谈相信人的潜能和所谓“向善的力量”对这个问题更没有帮助。

不过，就算我们认为“世界不会变好”，又怎么样呢？

三、世界不会变好，但依然活得挺起劲

世界会不会变好重要吗？因为如梁济一般自觉活不下去的人是少的，今天的人很能区分“理想”和“现实”，判断“世界不会好了”大概是说“理想世界不可能到来”或者说“理想世界不可能在现实”中产生，但现实生活还是可以维持的。

人们依然可以保住“快感”甚至“快乐”，所有那些不论明天是否到来，我们都能找点儿乐子的东西，在今天最被拥抱。

理想不会降临，人们依然可以保住精神的乌托邦，以缅怀或文化消费的方式，通过迷影，艺术、文学等浪漫主义方式，直接保住自己的精神胜利。

面对一个必然坏下去的世界，人们还可以激烈咒骂，讽刺，让这个世界和令他们变坏的人获得他们应得的惩罚和侮辱，所以报复之风盛行，对于讽刺的权利，大家也尽可能的捍卫。

世界可以变糟，但不代表自己的生活秩序不可能维持，我才知道，“财务自由”这样的老概念又变成了“FIRE(Financially Independent, Retire Early)”，强调极端的省钱和对金融投资的强烈关注和介入，以便尽快通过投资获得被动收入，好与社会切割，过好自己的消费生活。

当然，人们还可以彻底放弃整体生活意义和追求，投入“活在当下”和“生活之美”的神话，相信重要的东西从来就是生活中的片刻，似乎盯住一片落叶，那些烦扰人的问题就消失了。

当然，实际情况是什么呢？实际情况是，在一个悲观的市民身上，他几乎可以拥抱我们上面使用的一切。他一边规划着自己的收入和投资，赌一赌自己骤然翻身的机会，一边激烈咒骂讽刺着他看不惯的一切，或是观察和享受着他人的咒骂和讽刺，他时而投入艺术哲学，豢养自己高贵的精神，时而投入最肤浅的娱乐，购买自己的快感。

这一切当然并不融贯，经常是矛盾，有时他消费太多，则为过分消费而损耗继续和投资而悔恨不堪，有时他自己或所在的群体成为他人迁怒的对象，遭受着他人的咒骂和讽刺，他还得生气并对抗着。有时希望“FIRE”的人太多，导致房价上涨的厉害，他自己炒房的步调大受影响，退休或移民的计划又得推迟。而那个“活在当下”的神话，当然只能给予语义的安慰。

所有的这一切，又成为他人相信世界必然变糟糕的经验组成。

我们就这样一边相信着世界不会变好，一边彼此以对冲的方式互相折磨着。

四、克服唯一真理的兴趣

我们现在对问题的认识稍微清晰一些了，我们拥有着世界变坏的信念，理想崩溃，然后维持着“现实”的路径，而彼此伤害，这又加重了我们认为世界变坏的经验。

我一直在想，所有世界必然变坏的信念，到底是怎么被人们认可的？

当然这里的可能性非常多，也许是因为人们懒惰，所以总是接受非常简单的知识；也许是因为信息爆炸的大环境，所以知识的极化成为一种信息策略；也许因为人们太爱追寻“本质”，所以总觉得生活问题有个终极的解释；也许因为人们喜欢智识上的优越，所以总以比他人更悲观来证明自己更智慧更清醒；也许人们喜欢知识带来的权力，所以都守着一些悲观的信念，以逼迫他人接受自己的秩序（如极端女权主义者和比特币鼓吹者），还有很多很多。

那所有这些可能的本质是什么呢？说到底，是什么在促使人们接受世界不会变好的信念？是否存在一个根本道理和本质，只要克服了这个本质，或者找到世界变好的本质，人们就会一改他们的悲观。

我渐渐觉得没有这回事儿了，没有这么一个可以一举改变人们信念的本质。就像比尔•盖茨阵营的一位科学家，尼古拉斯・克里斯塔基斯（Nicholas A.Christakis）的书籍《蓝图》，则认为人类面向合作和向善的倾向，是直接写在基因中的，这些基因在塑造着我们的社会。当然不会有人因为这个“基因决定论”的结论，就相信世界可以变好。

这便是这个节目要说的，“谈论另一种可能”，我想，不是“另一种”，而是“另一些”可能。

如果没有这个唯一的“本质”，我们该怎么办呢？陈嘉映老师新出版的文集名为《走出唯一真理观》，当然这样的标题总被人当作是“没有真理”或者说“每个人都有偏见”进而继续认为,每个人都只能管好自己不应该干涉他人等奇怪的相对主义想法。

而结论恰恰相反。例如针对这些“世界必然变坏的信念”，不去追寻本质不代表我们失去了那个唯一的，最重要的解决问题的方法。而是我们获得了很多中不同的方法。我们得勉励人的求知，改变互联网的信息爆炸环境，以道理消解人们对本质的兴趣，提供中道的见解以破除极端的“悲观智慧”，提醒人们警惕意识形态的权力性，等等等等。有很多的事情都值得做，也都得去做。

如果非要说“干涉”他人生活，过去我们只以一个本质的方式“干涉”，现在我们以个各种不同的视角，以各种各样的方式，干涉着人们的生活了！

五、克服唯一解法，有的是可以做的事情

想一想，你知道多少群体，符合以下的特征：1 以受害者自居 2 认为与加害者无法达成共识和妥协 3 认为在互联网占据话语权是最重要的。

这便是这种巨大问题的“悲观世界”意识的结果。将个体困境过于简单的链接到整个世界的问题，并将世界问题的整体解决与自己问题的解决挂钩。

例如认为自己具体的996困境的解决依赖着《劳动法》的某种整体动作，自己具体的财务状况的解决依赖着对资本家阶级的整体对抗，自己具体的性别处境的解决依赖着对男性的整体开战，自己具体的教育处境的选择依赖着整体资源分配方式的变革，自己与他人道德秩序的具体问题依赖着世界整体的毁灭和重启。这当然是奇怪的，也绝望的方法。在大多数这样的过程中，不管是呼唤国家级公权力的介入，还是寄望于闹出全互联网的巨大风波，导致人们观念的突然转变，任何问题似乎都是一场“互联网营销战”，一场使用语言符号改变人的心智的大决战。

当然没有这样的事情，没有这样的对抗，没有本质性问题的解决，结构性问题的解决。这绝大多数时候都是语言把戏。

而我们在上面说的，勉励人的求知，改变互联网的信息爆炸环境，以更多复杂的道理和事实消解人们对本质的兴趣，提供中道的见解以破除极端的“悲观智慧”，提醒人们警惕意识形态的权力性，等等，都不是只能解决所谓的“世界变坏”的悲观。不如说，这就是为了解决具体问题，将具体问题呈现的方式。

就像如果你的伴侣在拼多多996，除了让他辞职改行外，你还能帮他做什么具体的事情？除了打赢互联网舆论战之外，可以做的事情还有很多。当然，这里面就不会包括对拼多多的讽刺揶揄，追求生活细节之美，或者让他干得更起劲一些以便尽早退休。

拒绝结构性的根本方法，拒绝置之死地而后生，拒绝不破不立，也拒绝破罐子破摔，犬儒得认为没有办法。摆脱对世界的整体看法，在具体的生活问题上，既然我们都是市民，很多问题远没到世界末日的终极一战。那么对问题的诸多解释和可能性，就都值得一试，并给予耐心。

END 停止思考的暴力

我们都知道人与人伤害的暴力，我也说，讽刺是一种语言的暴力。那么，在这些世界必然败坏的想象中，将自己放置在一个绝对的受害者，发明一种绝对加害者的身份，并将这种单向度的结构当作世界必然变坏的原因，和自己生活困境的本质性解释，这就是一种思考的暴力。

而思考的暴力，便是语言暴力和行动暴力的基础。它伤害的不仅仅是别人，也是我们自己，而发问“世界还会变好吗？”，求得一个本质性的，一次性的解释，就是这种思考暴力的一种发端。

世界能不能变好，谁知道？哪里又是世界呢？我们生活中的问题，一定有解决的方案，可能性绝对不只一种。

所以，我们不光要讨论另一种可能，而是另一些可能，可能性是丰富的。