CHAPTER 2 俄日的平民主義運動

今天我们进行的是年度主题个人主义与平民社会的第二期，那么在上一期节目里面，那么我们大概先对这个话题做了一个开题，大概描述一下为什么要讲这个话题，然后对于个人主义做了一些简单的介绍，然后在个人主义介绍的背后的最后，我们受到了宗教改革，尤其是陆德宗与加尔文宗，就提到了这两个宗教改革的思想与整个社会的平等有什么样的关系，而平等本身呢恰恰是平民社会里面一个非常重要的关切。

所以说我们在这一期的节目里面就把视角的重点转向平民社会这么一个话题，因为在上一期的节目里面，可能很多人对于到底什么是平民社会，你讲的平民社会是什么意思？这一点会更关心，或者对于这一点不理解，会更影响对于整个话题的理解。因为确实对于什么是个人主义，我觉得直观的感觉直观的知识要多一点，但对于什么是平民社会，直观的感觉和知识相对要少一些，所以说我们可能会花比个人主义篇幅更大的篇幅来介绍平民社会。

我们马上从现在开始介绍这个话题，首先这个词汇的中文很容易引起非常多的歧义，因为构成平民社会的两个词语，平民和社会都不是中国词语，这两个词语都是和谐汉语，合智汉语对于中文的影响，我们今天还会再设计一些，但是当何至汉语最开始翻译原始英文或者德文文本的时候，如果他翻的不太好，尤其是跟古典中国的汉语的情况和使用方法有很大差异的时候，通过何知汉语的路径进入到文言文，会相当的影响我们理解。

所以平民主义确实是一个单从名字上比较难把握，其实质可能大概能明白是什么意思，但对于平民主义到底是什么意涵比较难把握的一个词汇，所以我们还是用平民主义经常能够被返回去翻译的两个英文词来把握一下。那么其中一个词是democracy就是民主，另外一个词是populism。Pop pop的有时候被翻译成平民主义，有时候被翻译成民粹主义，但为什么不直接用民主或者用民粹主义这个词呢？一方面是因为民主本身是一个政治制度，并不是一个社会观念，民主这个政治制度跟平民主义的关系，到底是先有鸡还是先有蛋，这个也很有值得一说。

第二个为什么不用民粹主义而用平民主义呢？所以民粹主义这个词在今天第一他已经极其强烈的拥有了一个比较先天的贬义色彩在里面，虽然这个词你看翠精粹国粹这个词最开始绝对是一个褒义词来的，但在今天民粹主义，尤其是在相对于知识分子和相对于城市人的嘴里，它已经是一个贬义词了。

所以如果我直接使用民粹主义，可能还会引起更大的误解，所以我必须使用平民主义一个词，但是确实平民主义这个词在最早期几乎是可以和民粹主义换用的，不过没关系。

我们今天就从democracy和populous这两个词开始去看，从英文上这两词是什么意思，所以说平民主义汉语就当做是个符号就罢了。这个符号的背后到底代表是什么意思？我们分别从democracy以后pop类似两个词的词根上去看一下。那么democracy这个词是民主，它是有两个，它最开始的源头是希腊词，詹姆斯克拉提亚，戴姆斯克拉蒂亚这两个词的词根分别demos本身是人民people的意思。克拉提亚本身是力量的意思，democracy最初的意思就是人民的力量，但这个词分成人民还往前走了一步事。

实上詹姆斯在古希腊语里面是多数的意思，它是一个与少数相对的词汇，就是说多数的就是demos克拉提亚力量，那本身民主的意思就是多数人的力量，或者我们引申一下的政治意味，就是由多数人来统治。

因此本身 democracy它的主要的一个词跟demos就是多数的意思，但是在引申为人民的时候，还可以去关注另外一个词，虽然并没有在 demo快色 demos词根里面，但是还很值得一说跟我们上一个专题还有点关系。

不知道大家还记不记得在上一个专题里面，俄狄普斯的父亲名字叫拉伊俄斯拉伊斯。 Yes，直接来源于希腊语词汇拉斯拉斯跟阿cos是相对的词汇，拉克斯经常也被翻译成人名，阿克斯被翻译成主人master。

但最开始拉奥斯这个词其实是我们的部落，这个词就是我们是拉斯，我们的部落是劳斯，对方的部落是阿克斯，为什么我要引阿cos和拉奥斯这个词汇非常重要，我们其实也知道早期人类其实是在不断的部落兼并过程之中的不断的部落兼并，小的部落，弱的部落被大的部落兼并，兼并之后大的部落的人沈其形成早期的贵族，小的部落的人形成早期的奴隶或自由民。

因此而且，一般来讲，早期社会是一个有较为强力的狩猎部落，去奴役或者去统治那些采摘或农耕部落的过程，他们的人数是较少的，所以较多的詹姆斯与我们的部落劳斯确实是有对应关系的，也就是说戴默斯从古希腊来讲就不总是最强力的一方。

我想说的是之所以democracy这词在古希腊值得一说，值得提出来说单有一个方式是由多数人来统治，其意义恰恰是因为在大多数情况之下是少数人来统治的，是由少数阿克斯master来统治我们这个部落劳斯的。因此在雅典这个独特的城邦由多数人来统治，才是一个值得一说的事儿，democracy。因此的平民主义其中一定有一个意涵是多数人的统治，多数人的力量来统治democracy，但同时我们也必须从阿克斯和拉奥斯这个词来明白，多数人的统治在即便是他的起初，本身也不是一个自然的状态，更自然的状态其实是少数人的统治。

因此即便在古希腊语里也有一个和詹姆斯克拉提亚相对的词汇，就是用克拉提亚这个词的被动式，克拉特尔戴姆斯克拉特尔来说那种人民有一种自己在统治的幻觉，但其实是被统治的一个反讽的词，这个词在古希腊词里面就有了，因此平民主义到底是真正的是由多数人统治，还是多数人的统治是一个幻象，就这里面的这层意思和可能是我认为戴默克拉提这个词最具有陷阱意味，最值得去深思的一点，也是这个词本身可能最有张力点，恰恰就是在戴默克拉提亚和德莫克拉特奥这两个词之中是真正由多数人来统治，还是多数人的统治是一个幻觉。

好，这是平民主义一方面的意涵，多数人的统治，我们现在转向populous来看，那么populous这个词是来源于古罗马词，pop布鲁斯，帕普勒斯这个词你都已经能发现pop什么跟people这个词根是很像的，就是人民的意思，它人民也是隐身意，帕布鲁斯的原因是parts，就是部分组成的部分，就是最普遍的部分parts，就是帕布鲁斯，它的反义词是elite，就是elite现在这个词是精英的意思，但精英和人民都是隐身意，elite的原意是筛选，也就是说经过筛选的是Alice，未经过筛选的那种最原始的组成部分的parts，就是populace，这populism本身其实指的就是未经筛选的，因此帕布鲁斯这个词最开始的意思就是那种未经筛选的状态被引申为人民。

所以说从pop弟子们这个词的意识之上，你看这就是跟非常不一样的部分和 democracy不一样的部分。

Democracy的意思是多数人而populous populace这个词在最根本的意思上更有未经筛选这个过程的意味，而populism本身也与统治的意义没有多大的关系，也就是说这种未经筛选的，他本质的意思是说这样的东西是好的，但是不是要由他们来统治，这是不一定的一件事情。

所以populism指的就是这种未经筛选的原初状态是好的，是正当的这么一层意思。因此平民主义的另外一个意涵就是指这种未经筛选的这种原初的状态，非静音的状态是好的。

所以从这两个词我们大概可以看出平民主义这个词，如果我们要去理解它可以从这两个角度理解。第一，它相对必然的会倒向一种多数人的统治democracy。第二，它相对必然的在说一种未经筛选的那种原初的非晶莹的状态是好的的这么一层意思。那么从这两个词之后，我们来主要今天介绍的就是俄国的平民主义或者叫民粹主义运动，和日本明治时期的平民主义、或叫、民粹主义运动。

从这两个运动进一步的来看，到底什么是平民主义，以及通过他们俩的来看，平民主义跟我们的关系，为什么选择他们俩可以说我觉得可以说是不言而喻，了啊。

那么基本上通过这两个词汇的，我们就可以看到平民主义内核的一个意味，大概就是导向多数的统治和这种未经筛选的原初的非精英的状态是好的这么一层意思。

那么接下来我们就今天主要介绍两个，一个是俄国的平民主义，一个是日本的明治时期的平民主义运动，通过这两个来进一步的看平民主义本身的意味，以及平民主义和我们之间的关系。那么为什么要选择这两个国家？我觉得答案应该是比较明显的。第一，俄国的平民主义运动最后直接催生了10月革命催生了苏联，催生了也可以说是共产国际最初的一种状态的延伸，尤其是共产国际实际获得政权的延伸，所以我们本身革命和建国的道路与俄国平民主义路线有很大的关系。

第二点，日本为什么日本明治时期的平民主义，我们也要着重介绍，第一我在最初讲了何至汉语与我们本身有很大的关系，我们今天汉语绝大多数的论理词，什么叫论理词？就不是日常使用的词汇，而是理论词汇，经济、政治、制度、警察帮我们建设的平民主义、制度、民主动词都是从日本翻译，西方着作的合智汉语在54时候被引到中国汉语使用的，更不必说日本在近代史上跟我们这么针锋相对的一个关系，而且之后我们会发现其实如果非要说俄国19世纪的平民主义和日本明治时期也是19世，也是19世纪的平民主义，哪个对中国影响更大，我觉得是日本的平民主义对中国影响很大。

所以我们今天就来介绍这两个，透过这个东西我们来好好理解一下什么是平民主义，以及看我们今天这个社会是在什么样的过程和思潮之下被影响的，这就是我们第一期说找到今天的制度和文化与历史的关系，我们就是要从生存中的角度来看这两种平民主义是一种什么样的生存论视角能够帮助我们启发我们自己与历史过程之间的关系。

好，我们就先来说一下苏俄也或者说19世纪还那会，还不是苏俄沙俄时期的民粹主义平民主义运动，我们刚才说了，populous的意味就是那种未经干涉和筛选的，什么样的过程是经过干涉和筛选的，所以我们就可以来看看民粹主义运动的起源，就是俄国的民粹主义。

我们知道19世纪之前欧洲发展得很快，整个在工业革命之中，沙俄作为东方的一个巨大的国家。当时也面临很多的改变。那么19世纪有欧洲的民族之春运动，在民族之春运动之中，欧洲各个国家相继发生歧义，来反抗他们的君主制政权。俄国在1825年也发生了12月党人起义，那么12月党人起义是一个由俄国的军官贵族阶层发起的一个体育运动，是一个贵族的体育运动，与19世纪的欧洲之欧洲之春是相应的，当时的情况非常明显，就是资本主义制度遇到了很大的问题，在欧洲的各个国家之中，尤其是那些早期比较早的采取这种工商业资本主义君主立宪制度的国家，都纷纷爆发出了一些问题，尤其是爆发出了，整个阶级的问题就是马克思所揭示出来这种阶级的问题，就是获得工商业权利，获得资产的阶级与贵族的延续性和民族意识兴起之后民族之间的矛盾。

因此包括马克思在内，在那个时候都在考虑一个问题，就是怎么样能够解决资本主义的问题。当然在马克斯特那套唯物辩证法之中，你没得解决就是封建主义需要走向资本主义，再由资本主义走向社会主义的过程，它是不应该被跳过的。但是我们也知道，不管是苏联还是我们所走的路径，都是一个尝试跳过资本主义，直接走向马克思所说的社会主义路线的一个过程，当然实际情况远远不如落在纸面上的某个主义这么简单，不管是和苏联，还是我们当时走的，都绝对不是一个马克思口中所言的社会主义这样的路线。

而我们来看，19世纪俄国的民粹主义运动恰恰是找出到底俄国当时走的是一条什么样的路，这么一个问题对于我们也很重要。

那么反正当时的基础就是说在整个西欧爆发的与资本主义相关的革命，让很多后进国家，因为沙俄在现代化过程中算是一个后进，国家开始考虑一个问题，我们有没有可能避免走上资本主义道路，走出一条新的路子，能够避免发生西欧那样的问题。那么这场运动不是由12月党人起义中的军官阶层和贵族阶层引领，而是由来自平民的知识分子引领。就是最早赫尔岑与车尔凝雪夫斯基这样的知识分子引领的运动就被称为民粹主义运动，帕比勒森的运动。

首先在那个时候这个词绝对对是一个百%的褒义词，其实最初我们翻译为民粹的时候也是褒义词，国粹精粹民粹主义这个词最初的意思呢就是说属于人民的，属于这种非贵族非精英的，才是真正的好的东西，当然他们绝对不会这么简单轻而易举的就这么说，一定是有其实指的。

那么在当时的沙尔来讲，实指是什么呢？其实也与后期有很大很大的关系，我们就来看当时他们所谓好的是什么东西，这里面有几个东西很值得很值得考虑。

第一个这篇文章叫做至青年一代，意思是说赫尔岑这篇文章所书写的对象是写给新的青年人的，是要说服新的青年人接受一个观点。而我们在54期间，陈独秀他们办的杂志叫新青年，我们一会介绍日本，明治中期之后平民主义运动也会发现他们当时最初的言说对象都是青年，也就是说所有平民主义运动，也不能讲所有的至少这三场日本的我们的俄国的平民主义运动，最初的受众都不约而同的指向了青年，当然他们也有一个共同的结果，指向青年的这样宣传的最后都失败了，也不能说最终获得了彻底的失败，因为如果你要看对观念的改变的那是巨大的，但只能说他们当时希望动员青年的目的基本上可以说是失败了。

那么在赫尔岑的对话里，在这段话里面还有一个值得我们注意的就是他提到的村舍，他说欧洲没有村舍，不存在农民村社，不存在土地共同的所有权制度，他们就想通过村社去避免欧洲的可怜命运。当时他们发起一场运动，这个运动叫做到民间去，到民间剧的运动就是这些知识分子拿着宣传印着单页走向沙俄农村的村社，去动员农民参与这么一场民粹主义运动。

村舍是一个这样的组织，我们知道沙俄在很晚期还实行农奴制，就是跟欧洲这种封建制下的农民不一样，农民还是有一定私产的，有的农民也有自己的产业，但农奴制是没有，但农奴制也绝对没有奴隶制那么悲惨，基本上就是一个长期的电农。

很多时候一个地主或者一个贵族的地是有很多电农一起来种的，而这些重一个贵族大面积地的电容就形成一个村舍，所以村舍是一个脱胎于农奴制的制度，但俄国的情况虽然是农奴制的村社，听着挺没地位的，但其实不太一样，是因为我们知道俄罗斯和苏联的面积非常大，苏俄的贵族拥有的土地是很大的，因此当一个贵族拥有如此大的土地的时候，他对于土地上东西真是一点都不想管。

其实苏俄的农村村社某种程度上拥有这个土地相当完整的所有使用权，可土地上相当大的收益权。

虽然是农奴制，由农奴和长期电农构成了村舍，但实际上他们对这片地的权力其实还挺大的，而且在当时有黑死并且席卷很多时候，当这个贵族比如说全家死了，因为战乱的原因或者因为其他政治的原因，他们家没了，其实农民还有点像获得了土地的所有权一样，村色的所有人，因此当时确实有一些这种土地所有制公有制的基础，当然我要提示一点，就是在在沙俄最开始赫尔岑他们的想象里面，想象中的民粹主义是毫无个人主义色彩，而且他还是与世俗个人主义完全背道而驰的。

我们之前说到平民主义与个人主义是有很大的矛盾的，我们恰恰要去发现的今天为什么这条矛盾没了，而矛盾没了才是真正糟糕的部分，所以我们在这里会提示一些矛盾，就说最开始这个想象是与尤其是世俗个人主义之中的财产私有制背道而驰的，它是在一种公有制土地所有制公有情况下的一个想象，这是赫尔岑最初的想象。我们就要引入一些视角主义的角度来看了，为什么会有动机来做这个事情。

那么俄国民粹主义当时主要有三个动机，第一个动机是统治的合法性，就是叫做官方的人民性这么一个概念。这个理论创始人叫乌瓦洛夫乌瓦洛夫，瓦洛夫就希望沙皇与人民能够通过宗教就东正教直接联系起来，将东正教概念，专制制度和人民性作为俄国政治的一个根基，作为沙俄新的统治的根基来看待。

因为在当时的沙俄绝大部分的人都是农民，都是农奴，就是这种村舍之下农奴村舍确实是涵盖人口最多的一个结构，统治的合法性丝毫不奇怪，在最初的起源我们在上期讲到过一点，其实在法国大革命的时候，法王就已经开始来想跟人民，因为我们知道巴黎在法国有多重要，尤其是巴黎人民脸绑定在一起，让法王不成为贵族的代表，而让法王成为人民的代表。

这话你说起来容易，但实际怎么做呢？实际做法跟这里要讲的第二第二条一样，我先介绍法国的做法，在法国的时候他们发明一个概念，发明种族的概念，认为法王与绝大多数法国人都是高卢，民族的后代。

我们知道其实当时在法国啊是在西罗马帝国灭亡之后，法兰克王国等等在那边建立起来了，其实他们很多人是日耳曼人的后代，但是日尔曼人大概当时欧洲版图上更像是神圣罗马帝国，尤其是普鲁士这样新的国家的民族主要构成，而高鲁我们都知道是罗马帝国时期，法国原住民当时蛮人的民族的名称，但是当时法王就这么用，就说我们其实是高卢，民族的后代，来让法王能够跟人民有一定的基础，因此在法国这种与人民国王与人民专制制度与人民的直接联系是通过民族来构成的。

在俄国民粹主义这里是想通过东正教来构成，因为东正教东西罗马帝国分裂之后东西教廷分裂，东方是东正教主要是在沙俄中最壮大。

第二个就是本土主义，我们也说了1848年欧洲的叫民族之村，民族之春，就是各个欧洲的国家希望能够建立新的以民族认同为基础的国家，而不是传统以贵族家族所有的私人国家，我们在欧洲近代史和近代思想来讲的已经很多了，那么同样在沙俄这边也开始形成了新的民族认同，就是斯拉夫民族，所以有斯拉夫派追求俄国不同于西方的发展道路，需要有他们独特的发展道路，认为在斯拉夫民族的历史和天性中，就已经蕴含了未来社会发展的动力，就是当你听到这个话的时候，你有没有觉得特别的耳熟。你有没有。觉得跟我们这边其实非常像？

第三点就更像了马克思主义，因为这种新的道路还是需要有它的理论来源，马克思主义当时在欧洲的震动和影响力非常大，所以说在沙俄也形成了各种的土地、平分社，各种各样跟马克思主义相关，以土地公有制代表为主的小组。

因此专制统治的合法性，斯拉夫民族的种族主义和马克思主义这三个动机，共同构成了村社运动，以村社运动为基础的这种民粹主义的一个典型代表。

这种民粹主义跟后面我们要介绍的，日本民粹主义有一个很大的区别，就是民粹主义极端的关注农民，把它见机在以农民的基础之上，农民的话题我们一会还要好好说一下，但我在这里先提一点，大家有没有发现今时今日的民粹主义其实与农民的关系也非常大，比如说现在美国其实正在由特朗普刮起了这股民粹主义的风浪，而特朗普的主要票仓都来源于农业人口，虽然农业人口在美国总人口里面只占10%，但10%在很多州，因为很多州主要是农业州，在这些农业州里面农业人口占的数量就比较多，尤其是一些比较重的共和党票仓，农业人口就相当多。

因此即便是在美国这种城市化和工业化非常完善的国家，新的民粹主义依然以农民为其基础，所以说农民阶层与民粹主义其实有非常直观的关系，所以其实很多现代的民粹主义，包括南美洲的民粹主义，都与农民阶级有很大关系。

事实上我想说的是我们的民粹主义和平民主义也与农民有很大关系。一会我们就要说很多人虽然并没有从事直接的农业工作，所以它不是一个狭义的农民，但是在基础的心智状态上，我认为它是一种广义上的农民状态。这话是什么意思？我们以后讲到那再说现在我们从俄国民粹主义的动机，就来讲讲俄国民粹主义几个想法的发展。

那么俄国民粹主义由着，不同的思想家往下在延续这个想法，中间经历了很多发展，但是不三只是这三个，我会觉得它比较有特点，我把它总结出来，一个是赫尔岑的斯拉夫春色运动，一个是巴克林巴林我们可能大家更熟悉一下，因为巴克林的列跟列宁的关系更近，对我们这边影响更大。

巴库，林的无政府主义运动和拉夫罗夫的自由主义运动，赫尔诚的运动我每个都把它简单来说，就赫尔岑的斯拉夫春色运动，它一个主要是什么想法来做一个民粹主义，他希望能够由村社结成土地共同占有级分配的一个组织，由村社内部直接来由村社的绝大多数人做一个democracy的管理，因此能够带来农民的解放和自由，再由村社自由联合来形成一个斯拉夫的联邦。

这个想法里既包含了populism，春设就是这么一个未经选举，未经筛选自然形成的一个整体，也包含了村社内部的政治结构，以村社内部的民主管理democracy为基础知名管理制度，但是这个想法出的问题在于村社自由联合形成斯拉夫联邦的这部分，村社之间到底以什么结构能够形成一个斯拉夫联邦？

这可是很难讲的啊，尤其是建立在已有一个沙俄政府的情况之下，怎么来形成这个村社自治形成的辛斯拉夫联邦呢？这一点是赫尔成这里面想的最有缺陷的一步。那么巴库林恰恰是想到了意识到了赫尔岑路线的问题，因此巴坤宁直接在赫尔岑的基础之上提出了一个无政府主义的观点，也觉得巴库已经发现，确实当有这个村社自治不同的村社之后，为什么非要形成斯拉夫联邦，形成斯拉夫联邦的必要性在哪？

好像是不太必要，所以巴库宁是很早的一个无政府主义的先驱，他就直接说那不完了吗？劳动者自由劳动，自由发展都平等的，你们自主的结成村村社就行了，我们就不需要国家跟权力就完了，就这么着就行了。

巴古林的无政府主义直到今天还受到很多人的吹捧，就是两位俄国先驱，一个是巴林，一个是克鲁帕特金，巴林和克鲁帕洛金都有这种比较早期的无政府主义观点。今天很多人还在想用各种方式去实践它，但是时间的这种无政府主义观点会遇到一个非常大的问题，就是两个问题，一个阴然的问题，一个食安的问题，我们先说食安的问题，食安的问题就是权力就是存在，你怎么去摧毁整体的国家权力，形成无政府主义，这是一个在实然上很难去实现的问题。

还有一个因然的问题，就是资本主义规模效应的问题，就资本主义规模效应确实非常高效，那么在如此高效的情况之下，如果我们不形成一个巨大共同体，就无法享受这种超大规模所带来的效率，因此这种村社本身它就是更低效的。

当然我也必须提醒一句，低效不一定就不好，高效不一定就一定好，这话听起来特别奇怪对吧？高校居然什么时候还比低效要要坏，你很难想出来，但其实在很多时候是有的，比如说你去谈恋爱，你可以很高效，我们你跟你的女朋友和男朋友两三下，你们就该达成的喜一致就达成一致了，他就结束，立马你们俩就开始过日子，你可能还不乐意对吧？

有很多其他事情也未必一定是高校是好，高校好是一个非常现代一个非常世俗个人主义的观点，关于高效的问题，我们在之后的主题之中还会再细讲，但是这里我要说虽然在应然上是具有规模效应和效率的问题，但规模效应和效率是不是一定好，这个东西也不能就这么天然的觉得好像它是个常识就一定好，也不是。

那么到第三代拉夫罗夫其实就是在解决巴库林的实然的问题，已经有这个国家你怎么去瓦解的，这不可能的对吧？

所以在巴库林之中就建立一种以弱势群体为视角的自由主义政治，他吸收了一些特别是我认为它吸收一些类似英国的传统，像洛克和休谟的传统，像边境的传统，拉夫罗夫拉夫罗夫提出了一个还是以春色为基础，以这种处于弱势的农民的村社为优先考虑和基础，锁定我们以弱势群体为出发点的一种政治，那么社会来保证强弱之间来做这种自愿理智有保障的交换，当然理智其中一个非常重要的就是他去照顾弱势，就是说还是一种合法改良主义，就是很像恩格斯的后期路线，以这个方式来扩大政治的参与范围和频率，逐渐让弱势群体能够被纳入到决策范围中来，以这个视角完成一个自由主义政治。

到拉夫罗夫式的自由主义就很像很多时候在很多国家，至少这些国家嘴上说的那种，他们的政治体制就很像是拉夫罗夫式的自由主义体制，所以俄国民粹主义运动就经历了这三代的发展，从赫尔曾到巴库宁到拉夫罗夫，有这些思潮的转变，而所有这些思潮的转变我们都能发现，其实尤其是在我们国家的近代史之中，都对他有非常强烈的回应和照应关系。

我们现在就来说说农民这个话题，就明确运动本身其实复杂性就很高，你还不能把它仅仅当一个简单的democracy或者popular来看待它，其中有诸多细节，其中一个关键细节的就是农民的问题。

当时的一位、思想家也是民粹主义，俄罗斯思想家特卡乔夫说，将在俄国发生的革命，绝不会按照西方的方式进行，因而不能套用马克思主义，资本主义不发展正是社会主义革命的有利条件。俄国沿着民粹派的道路，走下去不会成为资产阶级立宪国家，这是本身能够逃脱资本主义路径的方法。列宁本身称10月革命的就是说这是一种农民式的革命，是一种农民式的大民主。

在这个路线上面，他已经马克思最初讲的这种工人阶级领导的革命有很大的不同了，为什么在这些国家是以农民组成的，实际上在我们这也是一样，从原因上有三层，第一层，因为农民就是民族的主体组成部分，当一个民族形成民族识别的时候，农民就能够成为它最主要的一个组成部分。

很多时候作为组成部分，农民所爆发出来的能量也是挺大的，如果大家要记得德意志在宗教改革之后的农民战争的时候，其实组织起来也是很强烈的。

第二，在马克思的意义之上，农民也是在生产关系中一个特别特殊的社会阶层，尤其是对于这种工业化程度不高的国家，在工业化程度较高的国家，在生产关系之中，你会很自然的去看向工人阶级，但这种面积很大，生产关系以农村的这种自由经自然经济为主的国家里面，你能看到的符合马克思主义生产的生产关系的社会阶层恰恰是农民。

第三，在population这么一个对应关系之中，在城市化较高的地方，像法国跟第一阶级教室，第二阶级贵族对应的政治身份是第三阶级城市自由名，但在俄国这种农奴之电农国家没有那么多城市自由民的，他的反贵族的政治身份恰恰就是农民与我们的比如建国之后的状态也非常像，就在那个时候我们主要的政治身份跟过去相应的政治身份不是工人最多的，而是农民。

因此在这个情况之下，民粹主义运动选择了与农民相关的道路，而在南美的现在的民粹主义运动实际上还是这样，因为南美现在农民是他们民族的主体组成部分，在经济上是一个经济上很大的阶层，在南美这些国家反资产阶级的主要身份也不是工人，而是农民。

所以说所有带有populism意味的民粹主义运动之中，都会有一个特别重要的细节参与阶层，他们对于农民和农业问题的关注，那么你可能会乱，美国这个明显是一个高度工业化和高度，包括美国的农业都是超级算是规模化农业的样板。

在这种地方为什么农民还是美国今天民粹主义运动之中这么重要的一个标志性的阶级呢？那么我们就可以逐渐开始理解农民阶级，广义的农民阶级他与这种长期整体的生存状态高度相关。

比如说我列举了三种可能性，一种就是农民以基于土地的自然劳作而形成的这种生存状态，那么还有一种生存状态像是日耳曼人、维京海盗，以劫掠战斗战争为生存手段的这种民族，就是瑞尔曼人最早7个围巾海盗是高度相似的，他们都不是，他们后来进入欧洲有殖民地之后，慢慢开始适应农业生活，被农业文化同化，但实际上本身最早期都是以劫掠以战斗为主的，从捕猎捕鱼直接转劫掠为生存手中的民族。

那么还有一种生存状态的点就是阿拉伯的生存状态，以商贸为主作为生存手段的民族，那么这种长达几千年的基于土地的自然劳作，基于运输的商贸，包括希腊，古希腊本身也是个商贸的城邦，古希腊诸城邦大多数人都是商贸城邦，或者以这种劫掠手段的长期形成的生存状态，就会凝结成非常多的传统。

比如说你们看世界杯上冰岛队参加的时候，还有北欧海盗的战后对吧？其实很多北欧国家本身虽然也是现代化资本主义国家，但社会传统上还凝结了很多与生存状态相关的一些特点。

我大概总结了一下这些特点是什么样的这个总结非常的粗糙，只是给大家指出几个可能的方向，就是列举一下可能是会有这样的生存状态。

具体如何去理解这种广义的农民，我们之后会一定会再细说的，比如说农业与什么样的一种文化相关，计划与管理对吧？因为农业是一个典型的高度计划的高度程序性的事情，农历的发明、耕种方式、耕种流程等等，所以农业是非常强调计划和管理的，劫掠强调什么？以劫掠为生存手段的民族强调什么呢？欧洲后来发展出那种骑士精神的关键，强调品格与气度，比如说北欧海盗点心的这种瓦尔，哈拉崇拜就是北欧崇拜里面所讲的死了之后要去英灵殿，女武神要来招你经营店，为什么他在他们这种北欧战士在上战场之前嗑药喝酒，然后它的装备，包括它的作战的防护都比欧洲本土的罗马帝国要差，但是打起仗来不要命，就是他们非常强调这种品格与气度，因为只有品格和气度能够保证这种劫掠的效率，劫掠的秩序不能叫效率，因为一讲效率就为了这个社会生物学演化论的意味，我们先把这演化意味着剥除了。

但是我可能这么一说，你也没太理解这怎么就演化论意味了，我们之后再说，反正我就先不用效率这个词，我先用秩序这个词在维持一个竭力的团队和团体所需要的互相的那种承诺和秩序，就这种品格和气度，而与商业为生存手段的民族在意什么？在意沟通与交流，商业民族在意沟通与交流，在意罗格斯，而沟通与交流最终会形成抽象原则，规则法对，这是商业民族非常在意的东西。

对这三个非常粗糙，就是随便列了一下，所以大家要能够去感受一下，这确实在几千年的时间之中，各个不同的地区的人，我们现在可能把叫民族之前，我们就就叫人各个不同地区的人在采取非常不同的生存方式，而这种生存方式所凝结下来的传统是具有非常强烈的生命力的，就这么一两百年的工业化，我们这边更短，就这么几十年的工业化和现代性，根本无法磨灭这些传统因此。

美国中部这些具有长期农业传统，从做英国来的这种具有长期农业传统的白人，虽然今天可能是城市居民了，但其本身心态传统与文化上依然可以当做农民阶级看待，广义的农民阶级，所以今时今日的民粹主义本身有非常强烈的农业民粹主义population的特征，包括我国的也一样，我国虽然你别看我我们现在在城市里，包括我自己的身上都有强烈的这种农民相信传统，相信自然发展而来，这种东西为好的观点在里面以后我们还会细说，其实我身上都有很强烈的populous，跟这种农业文明相关的偏好在里面。

对我们最后会说到这种农民阶级的感受和它的主要特征是什么，而今天席卷世界的民粹主义就是这么一种东西所影响的，是一种都可以说是一种基于土地而自然劳作形成的生产和生存状态的延续。其实某种程度上这种基于土地自然劳作和今天这种雇佣制的官僚阶级的生存状态，其实是很大的相似点的。好我们不过多纠缠于这一点，因为这点我们之后肯定还会单独拿出一大块来讲，我们记得沿着俄国的 pop的什么革命和运动往下讲好，这里要说一个典型的特点了。在这个特点之中，我们要发现其中有一个非常有意思的点，就是赫尔成赫策尔凝雪，夫斯基可不是农民，不是农奴，不是一个店农，是正经的城市知识分子精英。

因此这种民粹主义虽然他们觉得村社好，但是觉得村社好，农民好，但其本质上是一种精英，对于群盲的领导，在这个运动中会有很多对于农村好村社好的宣传，但是其实在这些人的心里，不是认为这种未经筛选的反基因主义是好的，比如说特卡乔夫就说革命就是把少数人的意志强加在习惯在黑暗中生活的群盲身上。最早期的民粹主义运动领导彻尔尼雪夫斯基也说，革命成功后，如果人民还需要沙皇的话，我们就再造一个沙皇，所以早期这种民粹主义可不是说像今天的平民主义一样，那么反精英的，因为它本质上是一个精英领导起来运动，但我们要开始说另外一个更有意思的东西，列宁他们最早的这些政党就是这种认为自己是马克思主义者的，在他们革命的开始可不是像列宁评价10月革命说这是一场农民式的运动，在最开始他们是反对这种民粹主义运动的，最早的布尔什维克会认为，政治自由政治民主是真假马克思主义的试金石，民粹派扭曲个人的独立价值，扼杀个人精神的自由并不亚于沙皇，所以他们最初是极其反对民粹主义的，所以他们总结出了早期民粹派的5大特点。

第一，啊你听听这5个特点。第一，俄国特殊论，认为俄国比起西欧是特殊的，应该发展一个自己的道路。第二，政治上的人民专制，就是它其实还是集中起来对人民实行专制的。第三经济上的村社，社会主义第四手段是为目的，服务的意思是说如果能够实现春色自治，什么手段都行，即使现在某些暴力手段都行。

第五，黑社会式的精英政党，就最早期的民粹党都是这样的特征，所以早期布尔什维克对这个是极端厌恶，完全划清界限的，而且公开宣称他们是像是西欧文化论者，在当时苏俄的文化论战中是西方派，是我们要在俄国建立这种西方式的社会主义。

早期俄国社会主义运动的一个领袖普雷汉诺夫就说，特殊论是停滞和反动的同义词，俄国的进步力量都凝聚在西欧主义的大旗下，我们是自由主义之友，民粹主义之敌，这是民粹主义运动的另外一个特点，我们就在日日本就看到在我们这也能看到，所有的平民主义运动都包含着西欧化与本土化之间的巨大张力之中。

如果再多总结民粹主义几个特点，我们再抽象一层啊，第一就是反对资本主义制度和生产秩序。第二，强调这种自然的农民制度与农民文化的优越。第三，这个框架需要在一个民族的范围内，而不是世界民族的范围内。他最根本的动机就是对资本主义制度这种社会分配不均等带来了新的恐惧。这种社会分配的不均等，不只是那个时候民粹主义运动的恐惧，也是后来日本的恐惧，是我们的恐惧，是美国的恐惧，是南美的恐惧，是欧洲现在的恐惧，所有的恐惧都来源于社会分配的不均等。

这里还要说一个跟个人主义高度相关的，马克思原始的马克思主义本身是有极强的个人主义特点的，因为马克思意义上社会主义的集体，马克思自己把它称为自由人的联合体，但这种东西居然被他们逻辑思维拿去用什么自由人的自由联合，这种东西真是太侮辱经典了。

但不管怎么说，但马刺中也有因然和使然的问题，但至少在马克思的世欲之下，这种新的社会是自由人的自由联合体，它本身就不具备民粹的特征，我不是说在马克思势力之内，平民主义竟然跟个人主义融合了，在马克思的誓语之内就不存在popular的平民主义，绝不存在对于资本主义本质的反反对，不存在强调自然制度与农民的优越感，更不存在，必须在一个民族范围之内对吧？

他就是最早期布尔什维克那些主张，但在民粹派来看，它恰恰是要消除个人主义的民粹派，认为只要革命消除了个人主义，深藏在农民和每个人身上，那种社会主义集体主义的本性就会显露出来，再加一整合就能够走向一种集体经济。

也就是说在他们看来，人的自然本性是集体主义的，是社会主义的，这是一个非常卢梭的观点。只要消除后来科学、社会制度、文化艺术所产生的这种个人主义，我们就能够回到社会主义。你千万别听着觉得这个挺奇怪的，认为人的自然状态是集体主义的，一点不是一个愚昧的想法，他或许是个太简单的想法，但不是个愚昧的想法。

第二，认为消除后天社会家族的个人主义，就可以回归到一个过去更好的状态，这可绝不是一个少见的想法啊，不管是极端的基督教运动，还是我们这边的新儒家运动，或者某种社会主义运动，某种民粹主义运动非常多，都在想我们消除现代化带来的痕迹，就可以回到过去的某种状态，这个是我极其反对的，但在今天他可能嘴上没有这么说，或者没有这么直白的表达出来，你也知道现在社会上可能言必称利，他都说有什么好处，本质上的这套逻辑和想法没表达出来，但是如果你仔细观察的话，会发现很多这样的例子，所以俄国明粹派的这一面是非常成问题的，但这面的问题我也说它绝不是俄国民粹派的问题，它是深藏在很多路线之中的问题。

我们现在就要提供最重要的现象了，俄国从布尔什维克最初的反民粹运动最终走向了民粹运动。列宁有一本名着叫俄国资本主义发展，这个名着有两版，一个是它的原版版本是1899年的版本，在那个版本里面这句话叫村社对农民的危害很大。

过了9年19 08年版本解散村社，对农民的危害很大，因此布尔什维克最初的反民粹主义运动最终走向了民粹主义运动，这个是俄国10月革命中非常重要的一点，也就是说俄国的尤其是社会主义的布尔什维克的思想转变，如何从反民粹主义走向民粹主义，这是一个什么样的心路历程，是个什么样的过程？

对于理解我们当下非常重要。

但这讲今天我们就把这个现象提出来，对这个现象的分析就是很多的反民粹主义运动为何最终走向民粹主义运动，这是我们第三讲个人主义与民粹主与民粹主义合谋，那个部分要细讲了，但今天我们把它提出来，这可能是大主题年度专题在比较早的内容里边特别核心的一个观点就是看民粹运动，反民粹运动以及它的走向，变动过程其实才是最关键，主要要去体会和把握的，尤其是你把变动与我们社会所处的很多变动能够联系到一起想的话，就一下子会明白很多的问题，也就是说我们不光要观其言，还要看其行，要从行为中想办法去反推他的动机，他的心路历程和状态，但这是很困难的，我们一起来去做探索。

我们大概介绍了俄国的民粹主义运动，从最初赫尔岑他们的到民间去，这种纯粹的民粹主义运动，走向最后相对的自由主义的政治运动，到布尔什维克对他的反对，到布尔什维克最终走向民粹运动的过程，包括里面农民在里面做一个核心决策的重点来看待这么一个过程。

那么这个相信大家对于什么是平民主义以及平民主义的一些特点有了一些认识。

现在我们就转向今天的第二个例子，就是日本的平民主义运动，基本上近现代中国的道路原创性非常弱，我不得不这么说，我们的原创性非常弱。

近现代中国就是由俄国的平民主义运动和日本的平民主义运动共同塑造起来的。那么当时主要受俄国影响的比如说陈独秀、瞿秋白、季羡林、蒋经国、邵飘萍等等，他们要么是共产国际还任职的，比如说陈独秀，比如说还有很多是去留俄的，他们回来之后，他们的思想和路线受到俄国平民主义运动影响很大，那更不是说更多人是留日的，梁启超、孙中山、李大钊、郭沫若、秋瑾、李叔同、鲁迅、钱玄同、张子平等等的都是留日的，那他们更受到了日本平民主义和民粹运动的影响，是因为这两个国家的平民主义运动跟我们有很共同的背景，俄国和我们像的是农民阶级的广大生产方式，经济发展，日本和我们像的是整体文化，因此这两个东西又比我们各自早了50~60年的时间。

比如说当陈独秀、梁启超、孙中山他们在日本去学习的时候，俄国和日本已经走向了他平民主义运动，瓜熟蒂落，结果的时候，就是俄国已经形成了一个在马克思的理论之下的一个社会主义样本了，就是苏联。而日本也已经明治维新成功成为了一个非常强大的国家，因此当他们去的时候，这两个平民主义运动到那个时候都瓜熟蒂落了。

而还有一个非常重要的东西来看，日本和俄国到底如何影响我们，就是当时去日本和俄国的途径，留学去日本的大多数都是自费的，这些人的身世都不弱，都是当时社会城市里的主流的人，包括鲁迅，在绍兴就是大户人家对吧？梁启超也是大户人家，因此自费留日的这帮人基本上都是主流的社会人。

而当时留法留俄的人都是为了适应共产主义运动，由俄国资助，当时在上海办补习班的，因此正直和经济地位比去日本留学的人要少得多，他们大多都跟草根社会的关系要密切的多，所以他们处于社会的边缘，他们有更强烈的反叛体制，反叛主流的动机。

所以在理解俄国路线对我们的影响和日本路线对我们的影响的时候，其实也要从这两个不同的留讹群体和留日群体中讲，如果我比较粗暴的把它总结一下，我就会认为刘娥影响了这些反叛体制，反叛主流的在塑造中国的制度。

而留日的这帮人，孙中山、梁启超、郭沫若、鲁迅他们在塑造中国的文化，但这个说法也非常粗暴，还是要去看他们各自写的东西来，或者从一些文化现象上去慢慢揣摩，因为我现在越来越认为，尤其说在我准备专题的过程中，我越来认为如果我们真的懂了俄国的平民主义运动，日本的平民主义运动的全过程，我们就一定能对中国的近代社会有多得多得多的理解。

而这两个东西其实现在真正往这方面下功夫去想的人好像还不是那么多，尤其是对照来想，那么日本的平民主义运动缘起与俄国非常不同，但在很多层面上跟我们也有相当相似的部分，尤其是我会认为俄国的部分很像，我们从顶格之后顶格大，我不知道你们可能不熟这个词，顶格就是1949年的意思，俄国的状况更像顶格之后到1980年的中国，而日本的状况更像1980年到今天的中国。

我说的今天指的就是今时今日的状况，所以我认为了解俄国的平民主义就能够有助于很大程度上有助于理解1949年到1980年的中国，而了解日本的平民主义运动，就有助于了解1980年到今时今日的中国。所以我们就来了解一下日本平民主义的起源，首先起源就是明治维新，从1868年开始的日本明治维新，在明治中期的情况跟现代中国前期的状况是很类似的，不是逐条类似，我可以说一下。

首先明治维新的时候，日本正式废除了原始的武士和大明的制度，也就是日本终于摆脱了封建制度，走向了君主立宪制度，而君主立宪制度是全盘西化的，所以日本当时快速壮大了官僚机构的体系和人口，很快日本就仿效西方，建立了现代的社会政治制度，我们知道我们这边的政府教育警察制度都是从日本输入的啊，因此日本很快就有很完善的现代化官僚机构，现代化官僚机构跟过去不一样，是很耗费人口的，所以说在明治中期，日本的城市化率就有10%左右了，人口这是，人口的意思。

在明治后期，日本城市化比如到1900年的样子，日本的城市化率就大概有20%的样子了，我们状况什么样？

我们在1953年城市化率是12.84，我们在1982年城市化率是20.43%，比如说我们到1982年的时候，城市化率跟日本的1900年是几乎类似的。当然日本城市化率较高的原因也跟日本过去是一个封建制的制度社会，因此每个大明都有自己的城户城市规模也不大，有自己的城户和跟城户相关的城市阶级与城市人口，所以这方面会稍微多一点点。

而明治中期之后的城市大明和武士的阶级在城市人口中内的结构是快速衰落，很多武士大名可能还挺有钱的，保持过于贵族生活就玩了很多5，你也需要加入现代社会，进入官僚等等，而他们原来就在城市里面，所以他们在分配上也有一些优势，所以在明治中期在名字初期所使用全盘西化那种不公平的分配已经开始凸显了，因此和俄国这种知识分子与农民高度关联的，这种民粹主义不一样，日本的平民主义运动与新的城市阶级关系非常大，所以日本明治中期的平民主义更像是一种新的城市阶级意识的觉醒，与现代中国这种平民主义运动的相似性就会高得多。

然后我们也来看看跟俄国不同的这种路线，它是一种什么样的状态，它有一些什么样新的特点？首先要说一个基本的常识框架，法国大革命之后，类似法国大革命中提出的自由、民主、平等，当然对俄国也有影响，但俄国还算是在整个欧洲大陆的思想框架的严格之内，也就是说在法规的法国大革命之前，古典哲学对俄国当然有影响，中世纪经院哲学对俄国有影响，古罗马古希腊对俄国有很强的影响，因此俄国接受法国大革命传来的这些东西是在延续性的欧洲大陆的谱系之中，至少对知识分子来讲是这么接受的。

但我们这边东亚接受西方思想的是从头来的。因此在这个时候我们要来看看东亚开始接触西方思想的时候，它的一个常识框架总是被忽略。也就是说当法国大革命的自由民主平等等框架被引入到日本的时候，因为我们更晚我们基本上就是从日本传过来的，它是伴随着启蒙时代后期的一系列价值观被同时引入的，自由这个词本身在欧洲大陆的传统之中，当然与基督教是一个密不可分的词汇。

Freedom这个词的本意，菲特姆这个词本身当然就是跟神高度相关的这种，比如说康德的时间理性批判，自由这个词，你都甚至可以说自由、意志、神、善这三个词就是一个意思的三个表达而已，但是在传进东亚的时候完全是没有这一层意思的。

传进东亚的意思，自由、民主、平等就是跟经济世俗功利主义一起传入进来的。因此当东亚社会去理解自由民主平等的时候，就是以世俗的功利的经济的意义去理解这三个词汇的，日本最初也是这么去接受的。

因此整个东亚接受启蒙运动思想，其实只接受了启蒙运动思想非常片面的那一部分，接受了启蒙运动思想，非常英国的经济学的功利主义的那一面，因此整个东亚的人在理解现代社会概念的时候，恰恰就是用这套世俗的功利的角度去理解的，所以导致我们再去理解当代欧洲一些价值的时候会非常难以理解，我们觉得就是白做那是一套虚伪的东西，这是我们的狭隘。

而这本身就是恰恰尼采所批判的，我们今天讲尼采讲过很多次了，尼采批判经验主义后期将具有深厚历史和哲学传统中的世俗化，平民化，而得以让平民去理解的这个东西。

尼采当然是最反对平民主义的，尼采当然反对自由、民主、平等这些东西，转入一种世俗的经济意义上的理解，而尼采他的眼睛尖，他的洞察深，他的厉害也就厉害在这，因为尼采是1900年死的，所以尼采的所活跃的时代大概就是平民主义运动，风起云涌，民粹主义运动风起云涌的时代。

在那个时候大家都觉得挺好的时候，尼采看出来了，你们这么去理解是要出问题的。

而同样整个东亚文化在接触平民主义民粹主义的时候，很难看到从赫尔岑到haku，您土炮特金等等这样的理论沿革和变化，整个东亚以东亚的平民主运动就是的从日本人涉及日本人形成一个式，这套范式没有俄国和欧洲那样的思考，系统性的思考和理论，它更偏向社会学一面的阐释和政治学一面的实践，他并不具备以马克思这个线索下来的理论深度和理论阐释，所以从东亚接触这种东西的出发点就已经很不一样很不一样了。

好，我们来看看在日本是怎么样启蒙起来的，在东亚国家平民主义的兴起与印刷术都有非常大的关系，所以我们在东亚国家经常会听到什么？第一份近代报纸，第一份近代杂志，这样的话，所以说随着印刷术和随着商贸带来了现代印刷术，现代印刷术在东亚国家生根落地，就会催生出一种东亚国家在城市人群之中与现代媒体就报纸杂志媒体相关的一种平民主义的形态。

而在日本就是这位非常著名的日本学者福泽虞姬，福泽虞姬了不得，日元最大面额就是1万日元，1万日元上没有应日本历史上某个著名大名没有应德川家康之前姓常，现代政治我没有印的就是这位福泽虞姬，那么福泽虞姬在1882年就创刊了，日本很早应该不是第一份，但也是非常早的一份近代的报纸叫时事新报。

我们知道就往后推10多20年，也就是中国新的报纸和杂志频高发的年代，就是20世纪之初，比如说我的曾祖父，我的曾祖父李华堂，也就是留日的，他是一个大资产阶级后代，然后他早年是自费留日的，刘日回来之后，他基本就创建了中国最早的报纸之一，在1912年4月20号创办国民新报，所以在整个东亚都在学习日本的这种平民主义兴起的模式，它与印刷术的引入了高度相关。

所以这种新的观念推进就是靠这种生活方式的转变与日常传媒观念的转变，是连启蒙带平民主义一次性完成的，在欧洲早就启蒙了，特别对知识分子，但在东亚欧洲式的启蒙与平民主义是一次性来的，那么福泽虞姬在日本就扮演启蒙的角色，但是启蒙在日本的接受方式很不一样。

我们在讲欧洲历史与欧洲近代思想史的时候讲过，在欧洲启蒙运动对应的是经院哲学，就启蒙运动的对应物是经院哲学、经院，哲学导致是什么？是宗教的纷争。各个启蒙思想家是要解决天主教在衰落和天主教的腐朽过程中引发的宗教纷争和战争，那种以宗教观念形成的杀戮来想一些新的方法，因此在经院哲学的对面来进行一种新的启蒙。

但在亚洲我们没有天主教运动，没有宗教战争，没有惊人哲学，在我们这里对于启蒙的基础基本感受，启蒙的对应物是传统，传统所导致什么是国格的丧尸，也就在我们这里这种新的东西的对应物就是整个亚洲的文化传统，而在全盘接受这种新东西的时候，对于亚洲原来的人来讲是一种国格民族的丧尸，是对这个东西的一种恐惧，这恐惧直到今天可能还是笼罩在我们社会上一个非常强烈的恐惧。

那么福泽虞姬有两次访美的经历，然后写了很多的书，其中一本著名的就是西洋事情，我把它称作福泽虞姬的哲学通信。

我们知道哲学通信是伏尔泰在流亡英国的时候，介绍英国的哲学和社会状况，给法国的一本书哲学通信，福泽虞姬的西洋事情在东亚就形同伏尔泰的哲学通信，所以比如说网上就有人说我们太高估福泽虞姬了，福泽虞姬可能没那么大影响，我觉得还不能这么说。

因为我们知道伏尔泰在思想深度上比卢梭那是差远了，如果我们写一本思想史的话，可能还不会怎么写伏尔泰，但是一定会浓墨重彩的写卢梭。但在法国人的心目中，伏尔泰跟卢梭可是在先贤词里面并驾齐驱的人，是因为其实对一个社会来讲，把一个新的思想传入进来，这个人其实也会非常的重要伟大。福泽虞姬就是对于日本来讲，或者对东亚来讲就是东亚的伏尔泰。

那么除了哲学通信之外，他最有名的两本书就叫劝学篇与文明论之概率也叫文明论概略。

这两本书的非常重要，很早就有中国中文译本，最早的商务艺术版的汉艺名著系列发的时候就有劝学篇和文明论概略，这劝学片和文明论概略都不是那种亚洲人是不写康德式的系统著作的，里边就是一篇篇的文章，比如文明中概率就是17篇文章，劝学篇的篇书要多一点，大家都可以去看这个书看直到今天看你都会觉得还不算太过时。

在当时日本的城市化浪潮之中，城市人劝学篇和文明论之概略，尤其是文明认知概率几乎在当时的日本是人手一本，这个书的主要内容就是吸血，自由和平等的思想。

那么在东亚启蒙心态中，福泽虞姬有一篇名篇，这不是一本书，这是发表在他自己报纸上的一个文章，叫托亚论。我念里面的一小段处当今之世于文明之风，熟视无睹，始于掩耳盗铃，无意然锦建文尚不足以动人心，盖英雄守旧，实为人之常情。若论新旧之争必罚，所谓之儒教旗号虽称仁义礼，智实徒具其表，无分毫真知灼见，如无耻之徒，傲然尚不自省，予以为彼二国者。于今闻名东渐之际，保全疆土尚力有未戴，若非凸起，智者异事，效法我朝，革旧必聚，民心则不出数年，必定国将不国自列歧途，以供文明诸强分而食之。

这篇文章主要就在讲当时的清朝和朝鲜，就当时的中国和朝鲜在福泽虞姬来看，如果清朝和朝鲜再不摆脱传统的儒教和传统文明，一定就会成为一个殖民地。因此这篇文章最后是这样的，比如林庄之人皆无法无天，愚昧残暴，偶有一二品行端庄者，亦不免受其累也，如私利也。

金之比二国与我有百爱而无一利，此乃我国之大不幸也，为今之计我当决断，与其坐在比等昌明共心亚洲，若莫早托其列，携手西洋诸国代彼二国，则如昔人即可子，不闻近墨者黑乎事故。

我国势必据此东方之恶灵于心念也，这就是脱亚论的意思了，意思是说我们现在就不应该把我们自己在世界之国之前，例如跟这两个国家是一路子的，我们就应当把我们自己弄得像一个西方国家一样，西方国家怎么对待他们俩，我们也就怎么对待他们俩，就清朝和朝鲜这篇文章基本上奠定了近代东亚国家在现代化过程中对于传统的看法。

也就是说首先他有一个非常重要的判断，认为东亚三国是唇亡齿寒，就是中国朝鲜和日本这三个国家其实处于唇亡齿寒的关系，朝鲜与中国如果不改变就会成为殖民地，所以日本对待朝鲜和中国就应该像一个西洋国家，对待朝鲜和中国一样，其后东亚诸国哪个国家完成现代化，对于非完成现代的国家基本上也在采取一样的态度。

比如说我国今日之国民对东南亚诸国的态度，基本上虽然没说跟托亚论的态度其实也差不太多，所以这篇文章基本上奠定了东亚现代化的路子，什么路子？就是全盘西化之路，就福极于泽，福泽于吉，几乎奠定了东亚国家全盘西化的道路。整个东亚国家不仅是制度上的细化，也是文化上的细化。我应该说这么三层不仅是器物上的细化，就像满清的西化，洋枪洋炮洋船，也不仅是制度上的西化，就是君主立宪制，而是文化上彻彻底底的西化。

所以说福泽虞姬还是要说回平民主义，所以东亚平民主义的思想基础与俄国的状态是截然不同的，东亚平民主义的思想基础起码有这4层很不同的一点。第一点是对于家国的关注，我还没有用国家这个词，因为后面才有国家这个概念。那个时候应该是我觉得用家国这个词应该更合理，就东亚的知识分子在思考平民主义问题之上，绝对不会出现像库鲁帕特金和巴库林这样的无政府主义，东亚本身对于家国的关注和敏感是非常强烈的，这一会会倒向东亚的平民主义，可能必然滑向了一个跟俄国平民主义不一样的路子，就是因为它总是在家国的框架之下想这个问题。

第二，当启蒙思想和别启蒙思想19世纪末20世纪初的时候，十几十九世纪中叶到二世纪之初的时候，东亚的国家确实非常弱，这种很弱的地方你就更容易接受这种斯宾赛的社会达尔文主义。就是我们之前讲欧洲讲过斯宾赛，就是东亚国家容易形成一种对于社会形态的粗浅认识，用社会达尔文主义的方法去接受自己的落后，也就是说自己的落后是因为自己在一种全面落后的状态，需要靠改变社会整体样貌，而不是自然渐进发展，让他进入到一种更高级的状态，所以东亚的民族和文化之中更容易接受状态之分。

有闭关锁国是一种不好的状态，开放是一种好的状态，封建是一种不好的状态，资本主义是好的状态，社会主义是更好的状态，容易还有东亚也是从日本福泽虞姬开始，容易受托克维尔的托克维尔式的自由主义的影响。怎么理解托克维尔式的自由主义就是一种对于传统的限制的，对就对于传统限制的反对。就在托克维尔的自由主义中，比如说旧制度与大革命，这本书还有包括论美国的民主，这些书里面都体现出了新的资产阶级自由主义，对于社会传统仍然在对社会施加限制的一种论述。

在欧洲这种传统延续性很强的社会里面，你这么讲是不会有偏颇的看法的。但在当时的东亚很容易形成一种极端的对于社会传统的切割，比如说在我们早期一些比较早的算中国早期的启蒙者，尤其是类似于胡适，鲁迅这样的对于传统文化基本上是持全盘否定态度的。

东亚还容易的就是穆勒式的功利主义，穆勒式的功利主义跟边境功利主义的区别，我在这就不完全细说了，基本上穆勒的功利主人就是一种全体的最大幸福，而这种全体的最大幸福是很容易与家国的东西挂钩的，如何实现社会的总体最大幸福，那就需要在家国的框架之内实现这个国家的最大利益。

因此在我看来，东亚的平民主义思想有这么几个特点，第一它有更浅薄的理论深度，就是它不像欧洲那边处在欧洲文化和思想和理论的一个传统里面，本来东亚文明就不具备这种理论化思考的传统，但是这不一定坏，只是特点而已，所以说在理论深度上的东亚的文明很浅。

第二，他对于平民主义的接受有更适合于实用的视角。第三的功利，他更接受功利主义且与国家挂钩。第四，他一定会进入到一个是不是要与传统做极端的完全切割的敏感话题之中，我这个话题直到今天依然存在，而且似乎对于东亚国家的现代性肚子跟没什么别的路子，我们知道在普鲁士的现代化过程中，依然有对于普鲁士传统的切割和对普鲁士传统的改变，但它本身的烈度和其根本性的颠覆程度跟我们是没法比的。

而且东亚国家都要经历一个从闭关锁国到改变社会形态的历史叙事之中，就日本在明治中后期的历史叙事，对于他们国家历史叙事的表述，我们今天历史课本上，我们对于我们国家历史叙事的表述，就你把5000年文明这个一世界第一，长江皇和珠穆朗玛峰这一拿掉，剩下的部分基本上就是日本明治中后期对于他们国家的叙事。

上面讲福泽虞姬其实还讲的是平民主义在东亚的一些基础，真正平民主义进入日本和在日本推行平民主义的是这位德富苏峰，他是日本的梁启超，实际上最开始是梁启超称自己为中国的德富苏风而得富，苏峰是个挺谦虚的人害，他自认的就他的学识和才华不及梁启超，所以他说不应该说你是中国的德弗苏风，而应该说我是日本梁启超，这可能是客气话，德芙松风活的时间也蛮长，活到1957年，他对日本的影响很大，大到什么地步？

他是二战的甲级战犯嫌犯，但后来没有审判他，但他是甲级战犯嫌犯，甲级战犯就是很高等级的战犯了。对，他就只是个思想家而已，一个思想家当甲级战犯也不是很容易。你看海德格尔有没有当甲级战犯，那么基本上得富苏峰就接棒福泽虞姬，继续在塑造的日本和东亚的近代文化，所以其实我们今天更要说的就是德芙苏风对于平民主义在日本的一些塑造和德复苏风本人的转向。

德富苏风平民主义在日本最初的形态就是城市民间阶级对于全盘西化的既得利益者的反感，其中首要其冲的就是当时日本的内阁主理大臣伊藤博文，这位德富苏峰也是做自己的刊物的，他做这个刊物叫国民之友，是仿效当时美国的一本平民主义杂志，叫国民之友的第一期，就攻击伊藤博文和其他的日本内阁，在衣食住行方面完全照搬欧美的这种奢侈生活，因此当时日本民间就有这种全盘西化与传统之间撕裂形成的张力，而平民主义站在了传统的一边，也就是说我就说当时在日本的平民主义情况，就是精英掌握新潮流，而平民掌握传统平民主义本身与对传统的捍卫紧紧的绑定在一起，这个是 exactly今天中国的情况。

好，我们来看第二期，国民之有第一期讲伊藤博文及其内阁全盘西化了奢侈生活，国民之友的第二期在日本当时举国关注的对于马关条约的修改之上，就是三国干涉还辽我们一会细说，因此这个德德富苏峰指出，日本的问题，外交的患难不在国外，而在国内对这个东西就完完全全击中了当时日本平民的兴奋点。

对于全盘西化的这些已经的既得利益者的反对情绪，完全宣泄在对于这种日本当时的来修改马关条约的这个基础之上了，听着有没有特别熟悉的感觉。

第三个也是非常重要的，就是德芙苏风提出这种改良平民主义斯宾赛对于社会阶段有一个划分，就是从武力生产贵族平民的对应关系。在斯宾塞看来，武力和贵族是绑定起来的一个社会阶级和社会活动，是一个比较低级的，而平民与生产是比较高级的，高级的平民它是跟新的更高级的生产绑定的，因此稳定非真非战争状态的生产状态，是比战争状态一种更高级的状态，就得副素质。

德富苏峰就接受斯宾塞这种社会阶段划分，并引入日本，所以德弗松并不希望在日本国内进行一场改革，一场革命，让日本的城市平民能够干掉伊藤博文，脱离天皇掌权，没有认为日本只需要改变全盘西化的错误，来从事日本的传统，让社会能够更公平平等的发展，专注在生产和经济上，日本就会更好，这个东西在当时日本得到极大的认可，这个东西在今天的中国也得到极大的认可。

就为什么这个路径对于东亚的人听着这么高兴，就这么好接受，就觉得真是鱼与熊掌可以兼得，你新发展的好，重新正视吸纳传统，也可能认为可能这是一种非常典型的农民心态的问题，所以说如果你觉得听着挺有道理的，说明你的农民心态可能比我还重，但这可未必是坏事，我之前说了平民主义也不是坏事儿，个人主义也不是坏事，都是人类发展中靠不懈的努力争取来的新局面。

甚至这种农民心态，农民文明、农业文明，不用农民农业心态和农业文明也不是坏事。

好，这是德弗，苏风另外一个比较重要的平民主义思想，一种改良式的平民主义，一种以生产和平非战争状态为主的改良是平民主义。德富苏风的平民主义思想在他中年的时候还有一个转变，德夫斯风早期的言说对象跟胡适的新青年和赫尔岑早期一样，是面对日本的青年言说的。

就梁启超有著名的少年中国说其实是一篇仿效德富苏风的一本叫做未来日本青年的这篇文章，就是德弗斯风先有未来日本青年在先，然后梁启超有少年中国说在后，因此早期他们都是面向青年演说的，但德夫斯风中年将平民主义的主要对象从青年人转变为了田舍绅士，就是一种独特的，日本的也不是特别独特，好多国家也有，就是一种以农业生产秩序为主的一个士绅阶层。

因为在德芙松看来，日本现在的农民是纯粹的生产者，而城市的官僚和西化贵族是纯粹的消费者，在这个秩序中应该找到一个中间阶层来驱动他们，而田舍绅士在社会在实际影响力中，他既是一个生产者，他自己有田租住给电农，他也是一个消费者，因此他会成为一个主导阶层。

因此德、富苏风还开启了一个我认为东亚平民主义的范式，就是在这种国家里面实际需要被动员和应当被动员的，不是像俄国的平民主义革命那样去动员社会的最底层。

而在东亚平民主义运动中，平民主义思想的载体和主力是社会的中间层，这个与现在的、美国、俄国和拉美的状况都非常不同。

在东亚我们会认为平民主义是从中间层开始动员的，但这个与东亚这种差序格局的社会本身有很大的关系，因为在这样差距格局的社会之中，社会中间层本身就是社会上层下起的一个重要的阶层，在现在中国也是一样，这个路线比较重要，我们在说个人主义的时候会细说，恰恰是这个路线会容易去走向一个个人主义的特点。

好，这里其实还会引出一个更深的争执，这个真挚真的可能有些同学听不太明白，我会把它说得简略一点，所以这块你听不太明白，你可以暂时把它跳过它，而且我在之后也会再详细说，但今天我把这点提出来，让那种他可能平时了解的稍微多一点人可以沿这个往下想。

就是德富苏风从青年人转向成田舍绅士这个部分，有一个非常重要的二分法的矛盾在里面，就是重农主义与重商主义的矛盾。

首先我们之前说了，东亚的平民主义是更实用的，更经济学的更偏英美的。因此这个问题从因为重商主义和重农主义是两个，可以说财政上的早期经济学在古典经济学之前，财政经济学方面的两个主张，因此在东亚来看这个问题，我觉得从这个角度切入会更重要。

重商主义重农主义经济学大概是这么一个主张，可以简单的说一下，重商主义直接承接亚当斯密的国富论，认为一个国家财富的积累是依靠贸易顺差，因为贸易顺差的不断存在，因此一个国家可以逐渐积累财富，因此呢一个国家就应该鼓励出口，并且限制进口，采用贸易保护主义的方式来做，因此国家的财富过程就会在这个过程中逐渐积累。

那么国家该如何去鼓励出口限制进口，国家就应该增加可出口的货品，就应该增加货币量，来扩大自己的制造业，让制造业壮大起来，因此可以更多的出口，以顺差的方式来获取，但这个重商主义虽然是很早的，但这个基础的思维路径也并不奇怪，现在要打的贸易战就是两个重商主义国家之间的争夺。而重农主义是法国当时大呃，法国大革命之前法国的一个。经济学方法。这边农业才是真正经济增长的源泉。

所有的东西都是从自然生长的农业之上衍生出来的，国家应该强力的发展农业，以农业制成品去换取国外的工业制成。品贸易上更强调自由主义，更看重劳动者本身的权益和地位。因此马克思在写资本论的时候是非常大篇幅大家引用重农学派的观点，而今天的世界上的国家你也不好说它就是重商学派或者重农主义学派。当然在一个国家，尤其是大国这么复杂的经济政策之上，一定是兼而有之，但我们在这里要说的是平民主义心态之中，对于重商主义和重农主义的一个看法。这个看法为什么重要呢？是因为重伤和重农主义之中囊括了个人对于整体经济和国家看法在其中，所以这个视角是能够从个人角度去剖析的一个很好的视角。

那么重商主义和重农主义虽然是一整套经济学理论，但其背后有各自的一个认识论的基础。在重商主义看来，这个世界的运转是经验主义的，是不断改变的，是没有本质的。而在重农主义者看来，这个世界是自然主义的，是有一个本质的。因此实际上我想说的是什么？我想说的是在中就是东亚的平民主义本身的认识论基础，对于经济和国家的看法是相当重农主义的，就我们对于整体的国家对，经济干涉是不喜欢的，对于贸易保护主义是不喜欢的，对于农业等等自然生产状态的保持和延续，这种秩序是非常强烈的。

这个东西当然我们就会细说，不管在农业秩序里面，在当代的。知识社会。跟什么知识付费有关系，呃彼得德鲁克所言的知识社会之中也有很强的延续作用，只是今天我们如何看待企业，你也在以重农主义的心态看待一个企业。

另外我这个话题我先说到这意思，是我们之后还会细说，意思是说重商主义和重农主义的切入点，跟人们认识论的观点和平民主义的文化中，对于全球经济对于国家的看法是一个很重要的切入点，而这个在东亚跟其他国家可能是不一样的。

我们现在要说更重要的东西了，就德夫苏风观点更重要的改变的原因其实就是当时的英国与中国。当时重商主义在英国大规模的崛起，英国变成了一个外向型的工业化的国家，19世纪就便号称英国的世纪，因为英国在当时的全球是日不落帝国，它的殖民地覆盖每一个市区，而英国又是所有现代化国家路线的一个范本和模板。

当时全球最强的国家是英国，大家都按照英国的模式来，因此我们刚才说了，东亚的平民主义本身有重农主义的色彩，但是英国的重商主义高度崛起，现代国家范式本身的走入帝国主义，这让德苏德德富、苏峰本身比较偏重农主义的观点，其实就跟这个世界大势就矛盾了。第二个就是中国对日本的影响，因为当时日本面临与中国开战的危险就是甲午战争。

在甲午战争之前，其实日本还并不确定自己跟中国谁打的赢，当时日本几乎也是举全国之力与清朝一战。

因此在这个情况之下一，东亚国家的家国情怀被激发出来了，德富苏风在后来他的相当于自传里面会写到，甲午战争是他自己的观点发生改变非常重要的一年，就是在甲午战争的时候得复苏，风非常受到震撼，并且开始反思自己过去很多平民主义的路线和观点。而甲午战争打胜更是强化这样的观点，德富斯风标志着其平民主义观点转向的一篇重要文章，叫做大日本膨胀论。也在这时候写出意思说日本过去是一个不断收缩收敛的文明，从这战之后，日本应该走向一个不断膨胀的文明，走向帝国主义与军国主义。

因此对当时的日本更有震动的事件，就是三国干涉还辽，就是日本在甲午战争中打赢了中国，在马关条约中我们把辽宁割让给日本，不是辽宁不胡说八道了，我们把辽东半岛割让给日本，而当时俄罗斯、德国和法国三个老牌资本主义帝国，就为了他们各自的利益，以友善劝告为借口，最后确实促使日本把辽东半岛交还给了中国。我们跟日本桥签了中日辽南条约，就是我们以赎回的方式买回了辽东半岛，但是最后直接导致了日本与沙俄的日俄战争。

日本先干掉了他在亚洲的最大的邻国清朝。

随后在我念一下赫尔岑在他的一篇文章叫做至青年一代中的一段话，他说1848年的失败，如果说明能证明什么的话，那就是只能证明一点，其这次尝试对于欧洲是失败的，但并不能说明在我们这里在俄国不可能建立其他的制度，难道欧洲的经济条件和土地条件与我们的相同吗？难道他们有农民村社吗？他们可能存在农民村社吗？难道他们的每一个农民和每一个公民能成为土地的所有者吗不，而我们则能我们完全可以避免当代欧洲的可怜命运。

本来传统平民主义是比是与日本传统的方法，就是各个藩军阀财阀相对的一种具有自治意味的平民。但是现在为了国家，为了迎合世界大势，为了迎合英国的这种重商主义的崛起和应对，日本要在其他国家之的阻挠之下成为一个强国，因此必须仰仗这些新的西化贵族，所有平民成为国家的一群群盲。

所以说家国的感情与社会达尔文主义两个东西一结合，就促成了平民主义的负面，或者说促成了平民主义的转向。

在这个转向的初期，德弗苏风是受到了很多的批评的，人们批评德福苏风已经向藩阀投降了，放弃了人民，出卖了他的政治道德，是一个便捷的人。但后来萨马由又获得大家极大的认可，当然因为日本军国主义的侵略战争节节胜利，所以说家国主义与社会达尔文主义在东亚国家的平民主义进程之中，也会扮演一个非常重要的内心动机与叙事。听到这你是不是又觉得很耳熟呢？

对于我总结日本的平民主义，我管它叫起于世界衰鱼世界。平民主义的兴起起源于福泽虞姬的托亚论，其实是日本顺应世界大势，接受西方启蒙的产物，应该接受西方启蒙对于人的平等自由的观点，走向一个平民主义的社会，这是一个世界大势，是西方文明是启蒙的世界大势，而平民主义的衰落依然是忠于世界大事，忠于大日本膨胀论是要顺应世界的变化，应对国家的挑战。

因此第一个世界大势，西方启蒙是人类精神发展的世界大势。

第二，国家挑战是人类当下冲突的世界大势，因此日本的平民主义新曲新起于人类精神发展的世界大势，而衰落于人类当下冲突的世界大势。而在东亚总有人会让你意味到人类当下的冲突太过于激烈了，人类精神的发展呢必须让位于他们当下的冲突，就人类精神的发展需要向人类当下的冲突作出妥协，这是在东亚平民主义运动中非常重要的一个特点，听到这里是不是又觉得很耳熟呢？

而在今天我们其实也在迎来一场席卷全球的平民主义或民粹主义的风潮，南美诸国，美国、欧洲的意大利、匈牙利、德国的一半，然后瑞典的民粹主义势力，法国的勒庞，英国的等等都具有民粹主义的倾向。

意思是说我们今天的新民粹主义是一种去启蒙一维的民粹主义，当然我们在今天不细讲，我只是要从俄国与日本的民粹主义运动联系到今天，今天其实我们也是一种巨大的民粹主义运动的国家，因此这是一种中产阶级平民主义，它可左可右，他左派平民主义就像是美国的桑德斯，右派平民主义就像是美国的特朗普，在一个国家之内都能够形成左右两种，因为他已经失去了启蒙的意味，失去了价值的关怀，成为了一种可以与个人主义河流的最糟糕的一种新思潮，就是这种去启蒙意味的个人主义、平民主义。

这个个人主义和平民主义本身都失去了启蒙的传统，失去了价值的关怀，当然这不是我们今天的重点。

我是简单的来说一下今天我们这个问题为什么重要，为什么要在今天来谈个人主义平民社会？今天我们正在遭遇一场席卷全球的平民社会运动，当然我还必须说一句，我们今天在遭遇一场已经席卷到政治领域的平民主义运动，而在社会中的平民主义运动，从90年代初到现在一直就没有停过，已经非常成熟了。

现在我们只是看到这组这股平民主义和民粹主义的风，在西方的主要国家刮到政治领域而已。在这之前在全世界的民间领域，文化领域和全世界的其他非西方发达国家，早就是平民主义和民粹主义的国家了，而且是一种如此糟糕的平民主义加民粹主义这10，所以这是我们来讲这个主题具有时代性的一个很重要的原因，也是我们需要去关注的。

因此平民主义是一种典型的在对立之中形成的一个思潮和文化。

比如说俄国就是双重对立，斯拉夫民族与西欧的对立，贵族与农民的对立，在日本大和民族与西方的对立，贵族方法与平民的对立，在社会达尔文的阶梯之上，先进与落后的对立，当代欧洲的平民主义移民与西欧本地居民的对立，特朗普美国的右派，美国与中国的对立，有时候也是美国与全世界的对立，那桑德斯美国左派就美国平民华尔街的对立，因此平民主义民粹主义是一种典型的必须在对立中产生的思潮。

当然尼采为什么绝对不会喜欢这个，这可不就是尼采说的奴隶的道德，尼采在道德的谱系之中讲了奴隶的道德，但是今天已经超时了，我就不在这再介绍一遍什么是你阐述的奴隶道德了，你感兴趣可以回去听。

而平民主义还有一个特点，比如说俄国平民主义必然有一个斯拉夫民族的优越论，包括到今天俄罗斯这个国家虽然经济状况都不怎么地，但对俄罗斯民族的优越感还是在这大和民族舆论当然也是存在的。

因此平民主义他的基础动机是一种对于利益和财富分配不均等的恐惧，但是当它形成一个文化和思潮的基础之上，它绝不仅仅是对表面上的经济地位分配方式，文化习惯差异的论述，它的内核一定是一个本体论的差异，也就是说平民主义者相信平民的优越一定是它本质的优越。

比如说在卢梭就提供了这么一个高贵的野蛮人，没有经过科学与文明洗礼的人，他就是有一种本质上的优越。

而斯拉夫民族大和民族中华民族也认为自己具有某种本质上的优越，比如说我们自己就找了无数的东西来佐证他，因为我们的历史很悠久，我们一第一也好也好，就我自己对这种东西是一丝一毫也不相信你，而这种本质优越就最可能源于这种自然状态，我们有某种自然状态上的优越性，所以为了辅助这种自然状态的优越性，我们还必须证明我们不是从非洲走出来的一只，我们是在这里进化出来的一只单，这个东西我可能还稍微细一点，我们确实不是20万年前，或者不纯粹是20万年前，从非洲走出来那一只人的后裔，他是在考古上是有可能的，但是对于是不是一个民族需要某种本体论上的优越性，我是不相信的，或者某个阶层，因为某种生产方式和传统具有某种本体对称的优越性，这是会我是不相信的。

但是任何接受平民主义思想的人，在他的心底里都有这种本体论上的优越性。比如说在今天的中国，人们应该就会相信平民本质上比娱乐明星比商人具有某种道德在本体论上的优越性，那种天生愿意做娱乐明星，天生愿意做商人的人，在其本性上是更卑劣的更低劣的。包括很多人真的会对身边更具有进取心的人，具有一种本体论意义上的优越感，认为那些人是左右逢源的，是钻营的，会容易这么去想，这不是中国的问题， Happen everywhere。

但这个情绪很复杂，一它一一般来讲是一边幽默中本体上的优越感和批判，在另一边上他又真感兴趣，他就真羡慕，而羡慕之后，他不会认为自己需要从本体上改变，他认为自己需要去掌握他们的那套技术，当然在技术社会的一个章节，我们会进一步细讲，就等于你去任何那种什么sy那种 pua论坛上大把就是你能看到我说的这种本体论意义上的优越感什么意思？或者反过来这种技术上的追求是什么意思？矛盾心态。

因此从19世纪到21世纪，平民主义也接受了很大的转变。

从人类精神发展的世界大势到世界各国竞争的世界大势，从最初希望削减国家权力，到今天的平民主义，拥抱国家权力，从最初自然获得优势，到财富和技术获得优势，到最初平民主义，相信单一主义，到今天的平民主义都相信多元价值好奇心，从最初的平民主义是反制的，反对理性思想的，到今天平民主义追求批判性思维，独立思考，你们可能听到我批判所谓的批判性思维和独立思考都会觉得奇怪，因为在今天无论如何听起来，独立思考能力和批判性思维能力是好的，不？

这两个东西就是一种最新的愚蠢，如果相信一个人要获得所谓的独立思考和批判性思维，是一种新愚蠢在新愚蠢的一个章节，我们再来慢慢说，你今天可能这太离经叛道了，但到时候你肯定会认可的说法就真的是相信其实相信个人的思考或者精神状态，就是一种特别糟糕的平民主义加个人主义的思想了。

所以说它是一种从19是一种比较自然的平民主义，走向今天这种特别拧巴的特别矛盾，内在矛盾特别多的平民主义这种观念，因此才会爆发这么严重的问题和神经症。

其实也只有在今天的平民主义里面，平民主义才与接受平庸和平常结合到一起。

今天的平民主义信赖者、信信赖者，还需要说服自己去相信，平常是美，平庸是美，平平常常是人生最大的考验，像是相信这些鬼话，你说这人怎么能活得不拧巴？这恰恰是平民主义从19世纪到21世纪转变，它丢失了很多，他为自己从个人主义方面来找了一堆的矛盾，形成一组内在的矛盾来之中，来造成今天这种比较糟糕和异化的心灵状态。

当然从19世纪到21世纪有一点是从来没变的，就是我们之前说的古希腊那个词，demo科大tale，平民社会从来没变，就是平民是一群被动的被定义的，而不是主动去定义自己的改良派。

从根本来讲，平民就是一种不断被动员的社会力量，被俄国的精英动员，被布尔什维克动员，被日本落寞贵族动员，被国家动员，这恰恰是平民主义特别讽刺力量。他从一个可以获得一定自主性和自治的群体，从头到尾都是一个不断被动员被利用的群体和团体，所以这是平民主义非常悲惨的一点。 Ok今天超时了一些都没关系，所以因为好多人可能还挺希望超时的，我们今天大概就讲这些，今天我们把平民主义，尤其是俄国平民主义与日本平民主义好好介绍一下。

那么下一期我们最开始来讲一讲平民主义与，个人主义从最初这种自然状态之下，他的矛盾为什么最初自然主义就不能囊括平民主义，平民主义也不能囊括自然主义？

然后下期我们再反过来讲一讲，在个人主义来临之前和平民主义来临之前的社会，一种等级制社会和更古老的希腊社会到底是个什么状态？因为今天的人我们很难去理解和想象一个等级社会和古希腊那种自由民社会是什么样的，因此我们读一些等级社会的故事和古希腊故事，其实是站在今天个人主义和平民主义的角度下去读的，在这种赌法里你根本没有理解是什么意思，所以我为大家好好介绍一下等级社会，古夏那种自由民的城邦社会是什么样的，让我们来找到一种另外的可能？

除了我们今天觉得天经地义的，如果不说你都无法反省的平民主义和个人主义之外，还有什么样的可能？好，我们今天的所有的节目就到这里结束了，我们下次再见。