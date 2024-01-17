互联网的厕所难题和我们的精神修养，两种奇迹法

《人物》公众号最近持续关注着劳动者的艰辛，当然是管提出问题，而不管问题后续的。在年度爆款文章《外卖骑手，困在系统里》之后，他们相继关注过淘宝主播，农业电商从业者，银行工作的年轻人，工厂打工者，底层程序员，抖音草根网红。

然后他们推出了价值499元一位的非虚构写作课，不知他们是否会关注这些二本院校毕业，参与着他们的高价写作课，但大多要写作梦碎的人们。

在昨天，他们又关心起了百万富翁的膀胱，一篇《互联网大厂的厕所难题》刷爆了朋友圈，轻松斩获10万加。

在下文行进前，我敢说，外卖送餐员的膀胱，将比这些互联网富翁们更加辛苦。

一、辛苦这个懒惰的总结

这篇文章是一个以小见大的思路，从拼多多、快手、360、字节跳动、阿里、百度等互联网大厂的办公楼厕所制度，来说明效率对互联网企业员工的异化和压迫。依然是沿着996制度的逻辑而来，说明一种“劳动者之苦”。

文章落脚到互联网企业扩张速度对年轻人们的压迫，写道：就在十几天前，刘潇然路过会议室还看到，一群年轻的面孔正等待入职拼多多。门外，2021年的校招海报在走廊里，上面有五个大字：「无拼不青春」。

互联网、效率、员工的辛苦，这实在是个太懒惰的逻辑，把对厕所的侵占当作互联网对员工侵占的一种“极端状态”，将如厕的尊严当作一种底限的生存需要和终极尊严看待，当然过于身体主义。企业远可以在更多地方激烈侵占员工的权益，“厕所制度”在这里仅有奇观效果。

让我十分怀疑这篇文章的真诚性。它是要分析问题多一点，还是写出一个困苦奇观，来追求一个读者“苦”的共鸣要多一点？

在当下，人们对“辛苦”的描述非常敏感，我当然也说过了，对于辛苦的实际原因，人们兴趣索然。但对辛苦中自怨自艾的姿势，大家兴趣倒是浓厚。不过如果“辛苦”真是一个我们需要解决的问题，那就快速厌倦辛苦的“奇观”，转向对辛苦细节和具体的关切吧。

二、不同的膀胱，不同的辛苦

工作侵占如厕的权利，是一种极其广泛的现象，我当然一点不想因为广泛而为这种现象而开脱。我只是说，如果我们真的要面对这个问题，我们就不能将如厕权利的侵占过于简单的理解为一种统一的“效率侵占生活”。

今年初我们就遭遇到一种无法自由如厕的辛苦，疫情期间在医院工作的医护人员，穿着全副隔绝的防护服，穿脱难度都很大，自然无法自由如厕，只能尽量减少喝水。这就不被看作一种“资本主义文化”的侵袭，而是一种纯技术带来的不便。

与此类似的还有高标准的食品加工企业的工人，他们很多着成人纸尿裤保持工作时间完全不如厕，是为了避免细菌的感染。

而作为密集为人服务的行业，医护人员即便在平时，当班的时候也是尽量减少如厕时间的。与此类似的还有银行柜员，饭店高峰时段的服务员等，因为一直有源源不断的需求在列队等待着，且都是较短时间完成，自然也无法自由如厕。

富士康的工人也无法自由如厕，其相关制度甚至比互联网企业还要复杂。有如厕需求首先需要向监督员举手，请示通过后领出入证，在规定时间内返回，如果超出时间，出入证就会失效，导致无法返回，扣除大量工资。这是由于流水线需要高强度序列操作，一个人如厕离开，就会导致流水线工作中断，无法衔接。因此有人如厕离开，就需要马上有人顶上，代替他的工作，这需要严密的制度保证。

因此，流水线的逻辑导致人们无法自由离开，与服务行业，就有很大的不同。其背后揭示的问题，也大相径庭。

当然还有很多不同的原因，例如建筑工地，塔吊的驾驶员无法自由如厕，大概形同医生的防护服，是如厕的成本太高。但还有另一种，即大型工地的巨大器械操作，如大型的挖掘机，整个工程和工地的效率都由这台器械保障，则驾驶员一般有严格的如厕要求，因为机器停顿的5分钟，可能对应老板不小的经济损失，这才是我们第一个与硬效率相关的例子。

当然效率也不是仅有一种，不同的效率有很大区别，效率不等于剥削。金融市场的高频交易操盘手，依然是一个要尽量避免交易时间如厕的工种，5分钟回来，也许错误了好几个买进卖出的窗口，但这种更像是交易员自己的选择。

近日我还听说，贾樟柯在片场为了避免如厕，仅靠黄瓜维持着基础的水份和热量摄入，这当然谈不上剥削，乃是因为导演在现场要进行大量的决策，他离开座位，很多事情就要停下来。我想这和战争时前线的指挥官是类似的，一个人需要即时向很多人下达命令时，他也无法自由如厕。

如果要绘声绘色的描述上述任何一种如厕的障碍，或为这些障碍发明一个浅显的批判和敌人，那都会非常简单，当然也无甚新意，更不会带来任何改变。

三、一种互联网式的如厕制度

分辨上述如厕制度和阻碍，是为了看出，互联网大厂的和他们有多大不同，因而我们可以发现，简单的使用“效率”来解释，遮蔽了一个很大的问题。

显然，这些互联网大厂的如厕制度和上述内容都不同。不是他们的职业设备导致如厕成本过高，不是他们处于严密的生产线链条，不是他们需要立即处理依然排队的短期客户需求，不是他们在操作持续运行的大型设备，也不是他们需要对很多人发号施令。

这恰恰是互联网大厂的如厕规矩显得不合常理，显得奇怪的原因。表面上看，限制如厕时间是为了效率。但只要问一个简单的问题，就会发现这样的制度与效率有根本区别。

既然互联网工作大多是项目制，有比较明确的交付标准，且不是绩效工资。如果希望能够提升效率，何不直接提出较高的绩效，只要员工完成绩效即可？为何各个大厂在绩效之上，还闹出如此多节外生枝的规范？

可见，使用一种“效率”的压迫看待这个问题，是把这个问题看得太简单了。

那么该以什么视角看待这个问题呢？我们可以聚焦在测试如厕计时制度的快手，这家短视频行业的先行者于2019年落后于竞争对手抖音，终于令其在2019下半年夙兴夜寐，CEO宣布公司进入“守护未来的战斗模式”，并希望在2020年春节将日活跃用户提升至3亿，追上抖音。

距离快手的雄心壮志又快一年过去，这一年抖音日活跃用户已经突破6亿，而快手已经不再强调自己的日活跃用户，转而发布所谓“直播日活”或“电商日活”，和任何领域一样，定语越多，气度越虚。

今年6月24日，快手内部一名任职已逾五年的老员工在快手内部论坛发表帖子《谈谈我司的病》，直言企业内部林立的管理制度难以落地，空降各种领导人浮于事，组织结构大调导致员工不清楚企业要干嘛，这样非常典型而广泛的企业病。

我愿意将如厕制度的繁杂与这些问题放在一起看待。

一个例子诸位就全明白了，如果你了解竞技体育，你就会知道，凡哪只夺冠大热门，尤其球星云集的，大家好谈他们的硬实力，夺冠就依靠这些人实实在在的技术就行。但那些挑战者，就得纷纷依靠些别的，什么“球队底蕴”，什么“赢球文化”。

同样，战争残酷，技术、人数、战备都占优的一方，一般都可以实实在在的看待自己，靠这些实际的东西取胜。但全面落后的一方，就开始找各式各样的精神来支撑。

“狼性文化”不是稳住优势，在从容不迫时提出的，而恰恰是在落后，而实在难以找到合理优势时，发明出来的奇迹法。这简直像是一种天人感应了，是一种奇迹。

不过在我们的近代史中，充满了此种“精神奇迹”的叙事，只要精神到位，有的是反败为胜，后来居上的奇迹叙事，在这样的大文化下，不怪企业在这种时候脑子一热，孤注一掷些花样繁多的奇迹法。管理艺术，空降领导，狼性文化，奋斗精神，不一而足。

不让人舒服从容的如厕，并非是那省出来的5分钟能创造出了不得的效率，而是任何一种企业文化和精神总要有实际事务的载体，企业紧张氛围总得找些奇观搞得人心惶惶。在这一点上，企业规章的制定者倒是和前述文章撰写者是一个逻辑，搞个显性奇观，这个紧张氛围才可深入骨髓。

四、我们身上的奇迹法

看着快手这两年奇招频出的姿态，当然令人唏嘘，企业家的宏大野心，一半是成就感，一半是巨量财富。让他们相信各式各样的奇迹，盲目地往企业里招呼。

我之所以提出这个视角，乃是因为这套奇迹法，在个人身上，同样是巨大的现代信念。例如畅销书《高效能人士的七个习惯》，这和企业如厕制度如出一辙。他们还编出了顺口溜，思想决定行为，行为决定习惯，习惯决定性格，性格决定命运。

因此只要读完这个书，思想一变，命运随着改变。好大的一个魔术。

精神、文化、价值观。笃信这些东西改变人生的，大略也是生活中的Under Dog（形容体育赛事中处于下风的竞争者）。做销售职业的人最好提这些说法，激励着他们生活中奇迹的发生。这与企业何其相似。

这是一个很悲观绝望的心态，转到实际的事务，人们什么都不信，只相信赌。在企业经营上，管这个叫“风口”和“赛道”，在个人生活中，管这个叫“机遇”。就这两个字，几乎构成所有现代骗术的信念核心。这与企业何其相似。

因此，企业从如厕制度上要成功有多荒唐，每个人从那一点点长跑，那一点点读书上，要生活的转机，就是同样的荒唐。

在一个“上帝死了”的时代，人们从他们软弱的幽暗处，又发明这些新玩意儿。这最早可以上溯到德国浪漫主义，小到一个德国人，大到德意志在20世纪的邪恶与悲惨，也都是这种“奇迹法”的苦果。想不到100年过去，我们仍然没有摆脱对文化、精神、性格、人格的崇拜。

尾声 精神的存在

当然，我绝不否定精神的存在，但这需要合理的语境。

一个人能够显著搬动超出他日常体能的重物，这当然需要某种精神的韧劲来支撑，不过这个精神并不意味着他可以对其他事情抱有同样的韧劲，他可能待人接物耐性极差，怨天尤人。

当然一个员工能够管住自己的膀胱，或者超长时间的加班，也需要某种精神，对房贷断供的恐惧，或者对企业上市期权变现的渴望。这也不代表他会对企业管理者有同样的恐惧言听计从，或者为了年终奖就变得对任何事情唯唯诺诺。

精神不是我们内在的一种不变的客体，像是一块肌肉似的，仿佛练好这块肌肉，就可以放之四海而皆准，从中发明奇迹。精神是我们面临不同处境，做出不同抉择时，内在归因时，找的一个概念和词汇罢了，他在不同的句子和处境下，说的是全然不同的东西。

什么是狼性文化呢？那是各式各样不同的东西，大多数情况下那就是人心惶惶。

什么是一个人的精神呢？那你得先把自己放在具体的事情和抉择里面，在事情和抉择中呈现。那个蕴含在长跑瑜伽和画展知识付费中的整体精神，就如同互联网大厂的如厕制度，不过是我们自欺欺人的障眼法。

说回我们的关怀，对于这些互联网大厂做着财富梦想的百万富翁或未来百万富翁的膀胱们，我怕是实在提不起太多的共情，虽然从阶层和生活方式上，他们都和我更加接近。但流水线的工人，网约车的司机，外卖送餐员，医护人员，工地机械的操控者们，在他们的处境解决前，我还不想关心些自怨自艾的事情。