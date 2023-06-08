《会饮篇》I：在无爱与自爱时代谈论爱

嗯，好，大家好，欢迎收听信息的翻转电台，我是刘晨，我们呢再开一个小专题，今天呢，我在看理想的专栏上写了一篇文章，是关于会影片的文章，因为会影片其实里面包含的内涵非常非常多，用一篇文章的篇幅呢，肯定没法涵盖下来，所以我觉得呢，还是可以在饭店开个小专题，呃把会影片里里外外好好讲一讲，因为会影片啊是一篇关于爱的演讲录，或者叫《对话录》，是由柏拉图撰写，呃关于苏格拉底关于爱的很多看法的一篇文章，呃，就像在那篇文章里写的，今天我们非常非常多关于爱的基础看法都来自于会影片，比如说柏拉图之恋，意思是说精神恋爱而非肉体恋爱来自于呃这个文章之中报桑尼亚斯的观点，包括我们说爱就是找到世界上的另一半，这个呢，其实阿里斯托芬所讲的一个关于这个古希腊神话，就是宙斯将人一批为二，然后所以说人的命运呢，就是要找到自己另一半这样的想法的一个神话，包括爱是永恒，其实呢是苏格拉底引述第二题码关于爱的很多看法，因此啊就是整个会影片里面呢包含了很多关于爱的非常重要的说法，但是呢，刚才这些描述和总结啊，当然都没有把这面最关键的部分拿出来，呃，当然啊，我既然讲会影片呢，就是因为会影片可以回应我们今天关于爱的困惑和爱的问题，所以我们首先还是先来讲讲这个今天爱的困惑，还的问题是什么，今天呢可以说是一个爱啊爱这样的一种关系，或者这样一种态度呃濒临崩溃的一个时代。今天呢，爱呢演化成了很多不同的方式，也遭到了非常非常多的质疑和怀疑，呃今天两种核心与爱相关的关系，不管是夫妻的关系还是父母子女之间的关系呢在今天的其实都是在很大的崩溃与坠落之中，不管呢是这个呃不结婚的人越来越多，选择不生孩子的人越来越多，然后离婚率不断的攀升啊，不管是在中国还是在其他国家，就是夫妻之爱，包括我们之前文章也写过，在欧洲国家呢现在所谓的民事结合制度开始替代婚姻制度，成为另外一种比较简单的结合制度等等，这些东西呢，都能看出爱在夫妻间的亲密关系之中有很大的坠落，然后第二部分呢，就是父母与子女的关系，一方面体现为今天的人不愿意再去生育子女，第二方面也体现为网上的父母与子女之间的关系非常非常的糟糕，而不管是父母皆祸害上的小组，还是结合心理学，原生家庭理论非常非常多，对于父母，对于子女教养方式的不信任和批判量非常非常大，所以在这个时代呢，呃，不管是这个夫妻亲密关系还是父母子女关系之中呢，整个这个爱的关系啊，都是在遭受极大的批判，不信任与抛弃的过程之中，这个呢只是一个基础现象，在其他方面呢其实还能看到非常非常多，那对于爱的不信任，就比如说在女权主义，就是在我们之前讲到基金，基金，女权看来，整个人类生活，婚姻爱的模式，其实都是包含了一个巨大的性别压迫，所以说对于这个性别压迫的解除呢，就需要对整个这个爱的方式进行一个抛弃。所以说在激进女权看来，任何选择呃继续拥抱这种婚姻方式的女性呢，他们都会都会有一些负面的贬低的词汇来去称呼他们，去批判他们，包括今天呢，其实爱这个东西呢，还用于一种公共环境之中的纪律挚爱，就是这个patriotic，就如果你不这么做呢，就会被他们当做是一个非常非常糟糕的事情，这个纪律之爱当然对于爱本身也是一个非常非常大的遮蔽啊。因此呢，整个来讲啊，今天就是如果谈爱这个问题啊，都是一个看上去有一点点好像挺难为情的问题啊，就是说点这说点正经啊讲爱有什么意义呢？





所以今天整个对于爱的虚无主义想法还是甚嚣尘上，呃，很多人呃不管是面对这个家庭关系，婚姻关系啊，那都认为真正有智慧或者比较面对现实的人呢，这个这个这个肯定不是由爱来维系的这种关系的都是由其他的要素来维系的，今天整体上不相信爱，或者认为爱是虚无的，可能反而还会被当做一种比较智慧的观点来看待，这个是一方面啊，这个一方面能看到在人与人之间或在公共环境之间谈爱，要么呢以教条的以绝对纪律的方式来谈爱其他人，如果不共享这种爱呢，我们就认为这是一种极大的饿，我们就去举报他，我们就去骂他。另外呢，在真正的呃私人生活或家庭生活之中，这种爱的是处于极大的不信任的好与其相对啊，与其相对，反而是一大部分关于爱的神话，也就说刚才我们所讲的是一些实际的现象，反过来在理论之中呢，尤其在整个心理学的意识形态之中呢，爱呢又成为一个巨大的神话，就是爱玉的神话。这个爱玉的神话呢基本来源于弗洛伊德的潜意识理论，在弗洛伊德，在潜意识理论之中呢爱玉作为本我最核心的动能啊，就跟一个东西产生了非常非常大的联系，就是与这个自我和自由产生了非常非常大的联系。在这种情况之下呢，弗洛伊德就认为啊，整个文明就是一种对于爱与本身的压抑，当然这个转发的最明确的呢就是马尔库塞马库赛由本名著叫做《爱欲与文明》，这个爱与文明基本意思就是说呢，整个文明工程啊，就是对于人本能爱与的一个压抑过程，那这个本的压抑过程，那什么马尔库塞他想说的东西当然呼之欲出了，就认为能够保存人的本能。爱欲呃当然是一种追求快乐的本能，爱欲是人的自由，一种非常关键的东西。当然，在马尔库塞看来，这种对爱与的压迫啊很大程度上是一种政治性的压迫，因此对爱欲的解放啊本身也是一种政治层面的解放，所以这个呢就是延续这种弗洛伊德的模式啊，我们把这种爱玉当做一种与自由和解放高度相关的事情，那么这种高度相关啊，就立马会遭遇一个别的问题，那就是人与人爱与爱与之间的对抗。所以在萨特的《存在与虚无》之中呢，其实有很大的篇幅啊在讲这个人爱欲与爱欲之间的争斗，那么这点上跟我们今天很多人的想法也一样，就是亲密关系之爱啊，在这种层面之上体现出一种这种争斗的模式，说白了就是你爱我多一点还是我爱你多一点，这个基本上能看出，是我承认你多一点，还是你承认我多一点啊，我们就发现了爱本身权利的属性，在这种爱的权利属性之下呢，这个爱本身不仅不是一个好事儿，反而呢还变成了一种真逗，这种争斗看上去其实非常好理解啊，因为在弗洛伊德这个地方呢，爱玉作为本我最核心的动能，他看上去和这种生存能力和生存能量非常非常像，所以不管马尔库塞来讲啊，这种东西跟我们的自幼有多大的关系，这个自由呢？





我们很难不去想象他看上去呢像是一种像弱肉强食以上的争斗关系，所以其实今天啊，关于爱这个弱肉强食的争斗关系呢，也是由大家很多人感受非常非常强烈的，这一点呢，其实跟20世纪哲学有很大的关系，那么其实呃，真正走向心理学神话的呢，是接下来向拉康，阿利维纳斯啊和八d区的这样的一系列的构建，在这样的构建之中呢，这个爱玉的整体神话，借这个拉康所谓的他者理论啊，这个他这类人其实蛮简单的，就说我们是通过对于他者的观看和交往来认识自己的啊等等等等，这样这个我们在之后批判拉康的节目里面可以再去细说，但不管怎么说，向利维纳斯的总体无限，总体与无限，这本书里面就对于爱玉这个神话，尤其他的心理学面相给予了非常非常多的描述，那么爱芋泥就作为自我认识，自我身份的一个非常核心的操作，那爱玉是如何作用于人，认识自己，直到人与他人交往，并在这个过程中透过他人实现对于自我的认识和自我身份构建，这部分呢做了非常详细的论述啊，包括巴迪欧在爱的多重奏里面啊也把他呃包围上了一种政治性的构建，因此他们二者呢，与萨特不一样，萨特认为这个爱与呢在人与人之间主要是一个斗争，但在6月纳斯和巴迪欧那里呢，就粘上了一种心理学的神话，成为了一种特别建构性的力量。但是啊，因因为你看在列维纳斯和巴迪欧这里不挺好吗？就是人通过爱欲恶来对象为他人，这个过程呢？以他者作为这个观观看和观察的对象，同样返回了自己能够达成一种对自我的认识和自我的身份。这个玩意儿听上去挺好的，但是为什么在今天这么谈的人很少呢？元也非常简单，就如果你真相信这个，那肯定有一种最简单粗暴的方式啊，就是这种爱玉神话，在心理学里面，那一定会走向一个更直观的东西是啥呢？当然就是爱自己了，对吧，就是自爱人要先爱自己，再爱他人，因为如果啊你真的要用爱欲来树立自己，或达成自我认识和自我身份的话，你非搞他知道有什么意义呢，对吧，你自己爱自己不就完了吗，你这个主，我爱冰我冰，我爱嘱我，不管怎么这个建构绕一圈儿不都行吗？





所以说整个这个无爱时代呢，确实又有另外一个非常重要的东西存在的就是自恋，这个自恋呢，其实还不是一个冲动呃它不仅是一个冲动吧，他更是一个理论的构建，在这个爱的心理学神话之中呢，这个自爱爱自己等等等等啊，就最后成为了呃我我我觉得像马尔库塞，萨特，雷维娜斯，巴迪欧都没有想到的一个终极归宿，就说就如果这个娃儿真的是为了自我的心理学，爱玉的最后目的作用于自我的某种心理学价值，那爱直接爱自己不就完了嘛，就爱别人的意义何在的，所以最后呢，他就走向了一种今天这种直接以自爱为标志的一种行为，其实这个呢，像今天我写的那篇关于会议的文章啊，这个文章的评论里面有一个人就是造了一个这样的句子，这个句子当然我认为因为爱自己这事儿，我本身就认为其实是一个是一个从语法问题上构建出来的话，它其实没有任何实际的意义啊，就就如果你你对这个感兴趣，可以去听这个威力，登斯坦的这个2.0的节目，你看他为什么所谓爱自己，包括自己知道自己感觉等等啊，都是包括自己依赖自己，实际上都是从与病理出来的，那今天呢，呃也就有一个人会讲啊，他怎么来看待这个今天这种无爱的特征呢？他就说他理解的爱无能呢，就是无可自拔的热爱，自己无法分享这份爱给别人啊，听上去是不是还挺有这个逻辑的，对吧，爱无能的就是爱自己，这个爱呢无法分享给别人了啊，这个在这句话里面，这个爱特别像蛋糕，对吧，就是我自己都吃了的，就没法给别人吃，爱别人呢就想把蛋糕给别人吃羊，但是实际上爱当然不是这么回事儿啊，就是爱自己这事儿呢，其实并不存在，但我的意思是说呢，呃，我们刚才最开始说那个无爱时代啊，接纳接纳的在在公共环境，亲密关系重大问题，但确实它的另一面呢，是在心理学神话的背景之下，对于自爱，自我，接纳等等啊一种非常强烈的意识形态，所以这两者呢，我在我看来啊共同构成了我们今天的爱的问题，就今天的爱的问题呢，就可以看作是在整个整个公共环境与他人环境之中，要么呈现为无碍，要么呈现为纯粹的纪律之爱，这种爱的压迫的问题，然后另外方面的呈现为心理学之中旺盛的自恋就这么一个问题，这两者之中其实都存在了一个基本的张力，这个基本的张力呢，萨特把握的是不错的啊，这个萨特的把握其实有更久远的来源，就是爱里面呢确实有一个非常基本的张力，就是人与人的认可和承认问题。如果大家听过这个饭店2.0第一章啊应该还记得我们讲过卢梭的《爱弥尔》，卢梭的《爱弥尔》《爱弥尔》里面就是非常强调自爱的一本书，在这里面强调自爱呢有一个非常基础的假设，就是卢梭认为寻求他人对你的爱是一件非常糟糕的事情，对吧，寻求他人承认和认可是一件非常糟糕的事情，因为在卢梭看来啊在这种情况之下呢，人会不可避免的矫揉造作，或者以欺骗的方式获得他人的认可和承认，你就说确实存在一种思想的源流，尤其是法国思想的源流，在这个法国思想的源流之中，将获得他人的承认和认可问题当作一个比较负面的东西来看待，在这种想法之下呢就是爱，承认，认可会导致人与人之间出现问题，这个东西呢，是一种非常法国的想法，就在这种想法之下，如果我们要获得他人的承认和认可，从卢梭到萨特，其实都某种程度上认为这恰恰会导致自我的丧失。当我们在求得他认可的是过程之中，不管我们是迎合他人，还是使用欺骗等等方式都是不自由的，都是一种自我的丧尸。所以这个层面之上呢，这种爱欲呃就与最开始马尔库塞所想的那个方式呢，是非常非常不同的一个方式，而这个东西呢，其实很强烈的指向，从卢梭那地方就开始啊，就指向某种自爱，这个当然也是今天很大很大的一个问题，就是今天的人确实把获得他人的认可和承认当作一种非常沉重的负担看待，在这个非常沉重的负担之中呢，有很多很多的原因围绕着他，比如说一旦你非常在意他人对你的承认和认可，那当他人不承认，不认可的时候呢，就会有非常大的受伤的可能，对吧？





而且呢，在今天很大程度之上呢，我们会认为这种承认和认可特别像是一种交换的关系，正是在这种交换关系中呢，才会有点认为啊，在一顿按米关系之中，如果谁先开口向对方表白呢？实际上它是存在一个劣势的，这个存在劣势的根本原因就是就相当于啊你可以一手交钱一手交货，你这首先交出去了，那别人可以不交，那别人不交呢，你交出了你对他人的认可和承认，但却换不到他人的认可和承认，这个东西在今天的时候呢，变成了一种非常巨大的不信任和不安全感。也正是在这种不安全感的逼迫之下吧，我觉得人们能在普遍走向这么一种爱自己自爱的这种神话之中，当然对于这种承认和认可呢，历史上也有非常非常多其他不同的看法，并不是像卢梭和萨特一样给予其纯粹负面的解释，就比如说从英国传统里面啊，呃亚当斯，密阿修模啊，到自由主义，密尔等等，我们都知道英国人转筒里面获得他人承认和认可，与这个美德自我控制的关系其实还挺大的。人还就是呃在跟他人的交往过程之中呃透过他人对你的承认和认可，达到一种约束的关系，这是一个路径，包括康德到黑格尔，当然也是一种非常重要的承认的路径，尤其是在黑格尔那地方承认呢，还是与这个人的自我理性规定高度相关的一个事情。当然今天我们再往下讲，尤其我们最后引述到绘影的就是柏拉图的《会饮篇》，还不着重在讲这个康德，黑格尔或修魔密尔，这点我们还是用这个卢梭和萨特的这个角度来讲这个问题，因为卢梭和萨特这个角度跟今天人的困惑和今天人对这个伤害的避免可能有最深最深的关联。所以刚才这个部分呢，我们基本讲了一下爱这个东西在今天的一个问题呃首先，不管在经济学还是社会生物学的视角之下，爱呢都是一个可以被消解的主题，它可以被消解为人对利益的追求和人对于竞争的追求。但是呢，似乎人又很难摆脱这样的观念，不管是与他人的爱或者对自我的爱呢，也是今天人追求的一个事情，包括在诉求公共啊道德之中啊，我们刚才说这种纪律性的爱也是一种非常麻烦的一个问题，所以说这个爱啊，在今天成为一个很大的问题，真是这样的背景呢，让我们有必要来看一看，会影片，来学一下或影片，所以刚才这个部分我们基本就再说，唉，在公共领域的问题是什么，在私人生活这一面，唉，如何借心理学形成一种自爱的神话的，从一种爱欲的解放到这个爱与的解放，干嘛那么费事儿飞却通过什么他者完成的直接爱自己不就完了吗？





的一个过程和这里面今天人恐惧的一个最基础的张力就是爱里面这个承认和爱里面认可人之间彼此承认认可这么一个问题，好，这是在这样的一系列问题之下，我们呢要来谈谈这个会影片今天的第一期，第一期，我们谈的就是会影片的问题，一时也就说柏拉图为什么要写这个东西，以及啊刚才明明有那么多的理论啊，什么马尔库塞《爱欲与文明》，萨特的《存在与虚无》列，维纳斯的总体与无限，巴迪欧的《爱的多重奏》，这些人都是20世纪哲学家站在前人的肩膀之上，能给予我们的启发，还比不上好几千年前两千多年前的一片古希腊的对话嘛，可能对于这个问题呢，还真就是比不上。就古希腊东西的厉害之处啊，就在于对于整体生活的一种圆融的把握和认识。而不管从马尔库塞来自于弗洛伊德还是之后我刚才举的所有文本，就如果你去读这些文本啊你都能感觉到它是一种概念推演，这个概念推演呢，尤其是你弄了维特根斯坦之后啊，你总觉得这些人在搞这个概念游戏确实如此啊，这概念游戏的色彩非常强，而《会饮篇》呢有历史事实，这里面有具体的历史人物，有具体人物的具体遭遇，所以爱的问题落实在这些具体的人身上，例子是非常鲜活的，他就不是一个纯粹的概念推演，而今天呢，我们要说明的就是来回应我们今天这种爱的困境，再会影片之中柏拉图写这个玩意儿的基本问题，意识是什么，因此柏拉图认为这个爱我们能够更好的去理解和实践爱的这个基础是什么，他想把我们影像哪个方向，今天呢就说明白这个问题，这个方向具体怎么着呢？我们之后的节目来说，今天怎么说明白这个问题呢，就是像一个套娃一样，今天我们说明白会影片的一个三层嵌套的关系，这个关系很有意思，呃，大概是这么一个玩意儿会影片啊，说的是这么一场谈话，这个Symposium这个词儿，其实今天的什么学术研讨会都是这个词，这个词呢，就来自于柏拉图写的这个会影片在古希腊这个词最开始的意思就是宴会，但是正是因为柏拉图写了这么一篇著名的文章，在这篇文章之中呢，是讲了这么一个故事，著名的这个悲剧是阿伽松给阿伽松呢夺得了桂冠诗人称号，夺得桂冠诗人称号之后呢，大家就彻夜狂欢宴饮第一天呢，大家喝的酩酊大醉，第二天呢，大家不胜酒力，已经无法再喝了，苏格拉底的刚好受邀前来，这个时候呢，有一位医生的儿子赫拉克斯马库斯，他就提议，今天大家都喝不动了，我是个医生，我也觉得大家不应该再喝了，所以我提个意，今天啊，我们以谈话带酒，我们每个人呢都来轮流赞美爱神，看谁呢赞美的最好，所以说呢，这个酒会变成了一场谈话会，所以这个词汇呢，到今天所有学术研讨会呢，也都是用这个词儿，就是从这篇对话里边儿来的，所以这是这个套娃的核心啊，这个套娃的核心呢就是这场谈话。





关于爱的谈话，但这个爱的谈话之前呢，又包了一层，包了一层啥呢？比如说柏拉图写的这个会影片并不是一上来就在说好，今天阿嘎送刚刚得了这个桂冠诗人的称号，我们来为他庆贺，不，他是从一个街头的询问开始的，这个机头的询问呢，是格老孔，应该是柏拉图的一个兄弟，也在《理想国》里面出现过格老孔在街上啊拉着这个阿波罗多洛斯来问他关于慧颖的事情，也就说套娃外面的一层是很多年以后，多少年以后呢？大概十年之后，这场会引发生十年之后，格老孔在街上拉着阿波罗，多洛斯说，啊，我听说最近发生了一个会影，苏格拉底和他们谈了这个爱的问题，你能给我说说吗？阿波罗多洛斯说，你脑子糊涂了吧，就是真正会引伴的时候啊，我们都还是小时候呢，那是阿嘎松第一部悲剧，得奖的时候，很久很久以前的时候了。好，你看这是这个套娃的外面的一层，就是实际上呢是公元前407年，比如说绘影发生在公元前416年，绘影开篇格劳孔打听关于这个会议的事情呢，发生在公元前407年，套娃的最外面一层是什么呢？最外面一层是公元前375年，就是柏拉图写会影片的时候会，影片大概写于公元前375年，所以说我们从外往里收啊，是柏拉图在公元前375年写公元前407年，格老孔在街上拉着阿波罗，多洛斯向他询问一个公元前416年发生的事情，因此啊，这三个时间可不是闹着玩儿的，之所以这样写，说明元钱375年元钱，407年和圆钳416年是非常非常重要的时间，我们就从外往里说，嗯，这个公元前375年对于雅典非常重要，因为公元前404年雅典在伯罗奔尼撒战争中彻底落败于斯巴达，就成为了斯巴达的一个附庸，就是雅典僭主政治，重新夺权，在雅典替代了雅典民主制。但是呢，大改啊，几十年之后，在公元前375年，雅典呢又重新恢复起来了，在这个时间呢，在整个这个地中海地区啊，雅典似乎又能和这个斯巴达掰掰手腕儿了，是这么一个时间，所以这个时候呢，其实是雅典再次兴盛的时间，在这个时间呢，苏格拉底已经死了，苏格拉底在公元前399年因为这个呃败坏青年罪被处死，因此柏拉图就是在雅典又重新走向辉煌。如何不要在负面的情况之下再写这个对话录？其实不仅是这个对号路，元前375年，柏拉图还完成了另外一个非常重要的作品，就是柏拉图最重要的作品《理想国》。





《理想国》写于原前375年，所以说柏拉图就是在雅典从大败中，从伯罗奔尼撒战争了大败之中，渐渐再次恢复生机的情况之下，探讨什么才是好的体制的情况之下，就是375年、375年写了《理想国》，也洗了会影片，这两个作品呢，中间有非常非常强的对应关系，而这个对应关系呢，其实也是我们理解爱的一个非常核心的线索。这个线索怎么来看呢？我们就可以从理想国里面柏拉图反对诗歌来看爱在会影片里面对应的关系，我们知道啊，柏拉图认为诗人是有害的，理想国并没有诗人的位置，他为什么反对诗歌呢？柏拉图大改在《理想国》里面这么说，他说爱情和愤怒以及心灵的其他各种欲望和苦乐，诗歌在模仿，这些情景对我们起的作用也是这样的，我们在应当让这些情感干枯而死的时候啊，师哥呢却给它们浇水，施肥，在我们应当统治这些情感，以便我们可以生活得更美好，更幸福，而不是更坏更可悲的时候呢，师哥却让他们确立起了对我们的统治。所以说，在柏拉图看来啊，师哥是对于爱情啊，愤怒啊各种欲望的一种模仿，诗歌呢在模仿爱玉诗歌模仿爱玉呢导致爱欲统治我们，所以在这个情况之下呢，诗人不应该在理想国里出现，因此在《理想国》这个作品里面，柏拉图是反对爱情，愤怒以及心灵其他各种欲望和苦乐本身的，他要树立的是什么呢？当然是理性的，这个不消说，但这个关系呢，没有这么简单，但是我们明白一点就行，在《理想国》这个作品之中，在如何建立一种理想的良好生活的过程之中，爱欲并不是一件好事，他为什么不是一件好事，以及怎么才能好，其实就是会影片以及拍的落这两个作品里面讲的非常重要的东西啊，但我们核心来看会影片好，第一层，我们大概明白柏拉图要讲啥了，柏拉图呢，正是在雅典再次恢复生机的时候，来探讨这个非常重要的问题，什么样的公共生活才是一种好的公共生活？那么在理想国里面呢，这种好的生活是不需要诗歌，不需要这种纯粹的爱欲的，我纯粹的爱欲对这种好生活是有害的，好从这个角度之上呢，我们再来拆下一层，公元前407年，公元前407年有什么重要呢？





公元前407年非常非常的重要，因为阿格劳孔啊，在这个宴格劳孔来街上啊抓住这个阿波罗，多洛斯问她关于会议的问题，搁老孔这个人很特殊，格老孔在《理想国》里面呢，也是跟苏格拉底非常重要的一个论辩对象，格老孔在《理想国》里面呢，主要是在说这个正义与利益之间的这个辩论关系，在给老孔看来呀，利益是比正义更实在的东西，如果有十足的利益的情况之下，人为什么要关心正义呢？这里面著名的例子就是格老孔在《理想国》里面提到那个盖吉斯之戒，也就是一个牧羊人捡到一个戒子，就是那个《指环王》里面魔界的原型啊，就盖吉斯之界，一代上就可以隐身，隐身的意思很很，显然就是你做的坏事儿别人都不知道是你做的哈，就是因此给老孔再问，在这个情况之下，这个人为什么还要追求正义呢，对吧，所以说格老孔的形象实际上是实际上是一个什么呢，我们开始慢慢慢慢就入这个会引得语语序啊，是一个爱利益胜过爱正义的人，所以葛老孔啊在街上打听啊，这个打听其实是怀着非常非常强烈的热切的就阿波罗多洛斯在街上呢，是他认识的人，大老远就是扯着嗓门儿来喊他，停下来就说一直在找你，你一定要告诉我这个阿嘎怂家聚会上发生的事情，请把你知道的东西都告诉我吧，等等等等的这么一个情况，所以格老孔是带着极大的热切再打听关于这场会议你的事情，格老孔为什么带着这样的热切再打听这个绘影呢？公元前407年是什么重要的事儿，我们刚才说啊，雅典在公元前404年投降大败，因此公元前407年的时候呢，雅典还没有败给斯巴达，而公元前407年恰恰是会赢，里面一个非常重要的主人公就是苏格拉底的男朋友阿尔西比亚德斯将被召回，就是人们又再一次热烈的想把阿尔西比亚德斯召回雅典的时候，这个阿尔西比亚德斯呢是苏格拉苏格拉底的恋人，他他在这个战争中啊做的事儿大概是这样的一个事儿，我可以给大家稍微念叨念叨，这阿尔西比亚德斯呢，我我其实今天的文章里有也有写啊，这阿尔西比亚德斯呢，是名门之后啊，他们家就是老贵族了，而且他本身呢是雅典最伟大的领袖，伯利克里的杨紫作为雅典最俊美的一个人啊呃演讲家，政治家，军事家，能力相当相当了得。那么阿尔西比亚德斯呢导致了雅典的失败，在伯罗奔尼撒战争的失败，因为他自己啊非常爱荣誉，因此就是这种强烈的爱欲导致他发起了一场荣耀的远征远征西西里，但这个远征失败了，这个具体失败什么原因，咱们之后再说啊，反正的远征西西里失败了，失败过程之中呢是因为他犯了罪，他犯了宗教亵渎罪，这与他的爱与有关，我们就会细说，当时他为了审判他，要把他召回雅典，他直接叛逃了，叛逃到了斯巴达。因为伯罗奔尼撒战争的就是雅典与斯巴达的作战，呃，他叛逃了斯巴达呢，就导致雅典的大败，但中间辗转辗转啊，他在公元前410年呢，又回到了雅典，就曾经雅典的背叛者再次回到雅典，成为雅典的领袖，成为这个领袖之中啊，就是他，他他真的能力非常强，非常厉害，雅典在他的带领之下呢，就结结大圣，就是从他叛逃到斯巴达之后啊，雅典开始走下坡路，从他回到雅典之后呢，雅典又开始慢慢变得好起来，说阿西比亚德斯真的是左右这场事儿命运的人，那么到407年发生了啥呢？





是因为啊打了，打了一些胜仗之后，阿尔西比亚德斯的一个非常有力的这个战争决策并没有被采纳，导致一个战争的失败，这个战争失败之后呢，这个雅典人又把阿尔西比亚德斯流放了，流放之后的雅典，这又开始打不过了，打不过啊，就在元钱407年的时候，整个雅典城邦都怀有对于阿尔西比亚德斯极大的激情与爱，大家都觉得我们要把二西比尔德斯找回来，我们必须把阿尔西比亚德斯找回来，找回来雅典的才可以再次获胜。所以说柏拉图为什么不直接写慧颖儿要写在原前407年格劳孔打听慧影格劳孔呢，就是爱利益甚于爱正义，这个时候呢，代表当时雅典热烈的要把阿尔西比亚德斯招回来的这么一场激情，因此啊，我们就明白整个会影片啊，当然最重要的呢，就是苏格拉底与阿尔西比亚德斯的这么一种关系，让我们回到这个套娃的最里面，这层柏拉图要讲啥呢？就是公元前416年的这么一场讨论，关于爱的讨论这么一场讨论呢，恰在阿尔西比亚德斯怀着激情远征西西里之前，他在这场会议的下一年，公元前415年就发起了这个导致雅典最终毁灭的这场战争，所以你会发现整个这个三层关系啊是非常非常紧密的。柏拉图写了这场公元前416年啊阿尔西比亚德斯参加的会影，在下一年呢，他就导致雅典的毁灭，发起了西西里远征，并且叛逃，叛逃之后呢，他又回来，带来了雅典的一些胜利，到公元前407年的格劳孔，有代表雅典城啊，在打听了这个会影，其实是想知道阿西比亚德斯说了什么，我们好想了解了解阿尔西比亚德斯，我们对他呢充满了爱欲。然后到公元前375年，柏拉图呢在反思这样的爱欲，以反对诗歌反对这个爱欲的视角呢？在反思着公元前416年二西巴尔德斯自己的爱育，以及公元前407年，人们对阿尔西比亚德斯的这种爱与就是在做这么一个事情。





好，我们现在大概明白柏拉图为什么写会影片，以及这个它的基本就是写作背景，以及我们就知道呢，如果要明白会影片的奥秘，这个奥秘的关键呢，当然是苏格拉底与阿尔西比亚德斯，而这个爱芋泥里面当然在说这个爱与政治的关系，这个爱与政治关系非常重要啊，因为今天的人总会觉得这个爱嘛，是个特别特别个人的事情啊，是两个人之间的事情，和政治关系不同，或者认为爱与政治的关系呢，可能理解框架，呃，女权主义提供一个理解框架吧，就是爱是个男权政治里面的一部分啊，但实际上会比这个要多啊，因此整个，呃呃，但其实我们刚才提到一点，你能感受到这个爱与政治的关系啊，就是我们刚才说爱里面有个核心的张力，是个承认和认可，这个陈真和认可不仅在爱里面是个特别重要的事情，在政治里面你也是个非常重要的事情，你想想霍普斯的政治理论啊，卢梭的政治理论啊，等等等等啊，这个爱就是承认关系啊，认可关系在里面都是一个非常非常重要的东西。所以说啊，要理解什么是爱，以及今天我们该如何去爱呃从会影之中的一个非常重要的东西，就是爱的对象，你到底是爱胜利，爱全力，爱财富，还是爱莎在这个爱之中呢？其中有个最核心的张力就是权力这玩意儿挺有意思的，就是对其他人承认你的权利，你才有权利，对吧，你有爱权利，就是没有人承认你，你自然就没有权利，所以承认，认可与权利就是这么有关系啊，如果在场所有人都承认你呢，你就很有权利，所以权利之爱呢你爱权利呢，其实也就是爱其他人对你的承认和认可，所以这里面最核心的一组张力就是我们对他人，对我们承认和认可之爱，到底是真爱是假爱这么一回事儿，这个在今天的生活中当然有啊，我们知道有一些在爱的过程之中啊，这个德性比较差的男性啊，我们我们今天就称呼他为渣男，我们也知道很多渣男呢，其实他爱啥呢，他叫爱女性，对他的青睐就是他爱女人爱他，胜过于他爱任何一个女人，所以说呢，他会不断地换不同的对象，在这个过程中呢，去感受其他人对他的青睐，对吧，这就是一种非常强烈的阿尔西比亚德斯，是的，这种爱认可爱，承认这么一个关系，当然女性也有这样的，有好多女孩儿就是就就今天男生的词汇之后会说还有很多备胎吗，他为什么那么多备胎呢，为什么那么多暧昧关系呢？





就是人其实好的时候好享受，很多人承认你很多人认可你啊，这个事儿呢是是一种强烈的爱欲啊，所以说就是这个呢，可能是爱的虚假心里面非常核心的一个虚假性，所以说整个这个会影片尼就是谈论关于这个问题，好，我们再往前一步说，柏拉图想说啥呢，柏拉图是要在这里面完全取消爱玉吗？其实也不是，因为这个errors一，ROS这个爱欲啊，再古希腊也是一个非常非常原处的冲动，柏拉图实际上是要说啥是要说一个非常重要的东西是iOS与什么的关系呢？与犯人的电台一直在强调一个词，努斯置信直观，其实柏拉图式再说else于努斯的关系，我们如何能培养errors成为努斯就是会影片里面讲的非常非常重要的内容，这个努斯呃他指的是啥呢？呃，我最简单的说指的是人能够做明智选择的能力，就人能够为自己的生活做明智决定，明智选择的能力。而在古希腊人看来啊，这种明智选择不是推理的结果，就不是你像做数学题一样用罗格斯去做推理啊，我因为如此一个三段论，所以我现在应该跟他在一起，还是不应该和她在一起。努斯本身呢有强烈的置信，直观的色彩也是说呢，人具有一种intellectual自信的直观，能够知道什么事情对自己好，什么事你对自己不好，那么再会影片之中这个什么东西好，氛围不好，就是我该爱谁，该不该和他在一起，以及该不该在这种时候就答应他，满足他这么一个今天我们也非常非常操心的问题。今天在很多亲密关系之中，我们都在想该不该爱他，是不是他，以及现在就答应他吗？还是要再考察他一段时间，再被他追求一段时间，就是今天我们非常担操心这类问题呢，也是会影片讨论一个核心，而这个核心呢，就是连着我们刚才所讲的那个关于iOS本身的那个批判与如何将iOS于努斯建立关系的这么一个事儿，我再赢两句理想国里面的话来看，柏拉图到底想说啥，柏拉图的理想国说啊激励，培养和加强心灵低贱的部分，而毁坏理性，就像在一个城邦里啊把政治权利交给坏人啊，如果跟会影片相比呢把政治权利交给坏人指的是啥呢？





指的是把政治权利交给阿尔西，比亚德斯为什么把政治权利交给阿尔西比亚德斯呢？因为我们在激励培养加强心灵里低贱的部分，而不是那些理性的部分，因此在汇影之中呢，也就是说啊，如果人们在爱的关系之中，在爱与之中激励，培养，加强心灵中不好的部分，而不是好的部分呢，就会导致在一个城邦里，我们要把政治权利交给坏人啊，这个当然在今天也是一个非常现实的问题，所以说呢，呃，当然这个时候说好坏人，没有任何实质啊，我们得之后深入到会影片的故事之中去看什么叫心灵中好的部分，什么叫心灵中坏的部分，而且这个心灵中的好坏是如何在爱的过程之中被激励，培养和加强的。





好，这是第一句话，第二句话呢你想过，柏拉图说，模仿的诗人还在每个人的心灵建立起一个呃的政治制度，通过制造一个远离真实的影像，通过讨好那个不能辨别大和小吧，同一事物，一会儿说成大，一会儿又说成小的无理性部分。在阿尔西比亚德斯整个会影片对于苏格拉底的描述之中啊，就是一直说苏格拉底是一个神像。苏格拉底是一个森林之神的神像，一会儿说苏格拉底啊，非常的神圣，圣洁和伟大，一会儿说苏格拉底啊就是个骗子玩弄我们。所以说这句话如果用在会议里面呢，可以就是说诗人的性格在阿尔西比亚德斯的心灵里建立了一个呃的政治制度，制造了一个远离苏格拉底真实的苏格拉底的影像，促使阿尔德西比亚德斯啊并不能辨别大小，把苏格拉底一会儿稍微大，一会儿稍微小啊，这个当然在我们今天的生活中也非常正常，很多人在追求一个人的时候啊，在追求的时候觉得他万般好，百般好，一切都好，一旦发生一点儿矛盾呢，就必须把对方贬的一文不值来追求一个快速的分离啊。今天晚上一样啊，喜欢一个偶像明星冲对他充满爱意的人，把他说的像个圣人一样啊，不喜欢他的人嘛，把他说的像是一个纯粹的恶棍，这个其实是啥啊，我们之前讲过一下，就是孔子说什么叫40不惑，可见啊，这个就是货的很啊，也就是说爱恨交织，爱恨矛盾就是指一个人心灵之祸，所以说从这个角度还还会看到一种不经努斯去控制的errors，这种激烈的爱欲其实是很矛盾的，很多时候呢，他会导致人既爱又恨，所以说啊，这里面看上去柏拉图想说的东西呢，已经呼之欲出了，也就说呢我们在说明一种纯粹享乐似的爱欲的害处，而且这个害处呢，是与政治与政治性的关系，不管人与人之间还是有整整体共同体有极大关联的一个关系啊，这里面有个蛮壮了一点啊，因为人与人之间政治性的部分啊，这个大家听着总是觉得怪怪的，但其实这话没有那么难理解啊，就人与人之间，就即便在一个最基础的关系之间呢也有他的权利要塑这个权利要素，不是说有权力就一定是坏的，呃只是说这个权力要塑，就是这种政治性与整体政治性的权利关系是有很大很大的相似性的，就是我比如说我们刚才已经举过例子了，一个比较粗浅的理解方式，就是认为一切男女关系之中都有一种性别权力的结构，那牛马司的的的的的想法呢，一切这个爱情关系之中呢，都有阶级的结构，当然这两种想法呢，都过于粗浅啊，这个是什么权利关系，我们之后呢会细说，也就说柏拉图让我们必须能够把一种享乐的初级的爱欲上升为一种，也就说他把一种享乐的直观，一种快乐的直观，必须在爱的激励培养，加强为新人的一种智性，直观加强一种努斯，我们获得一种明智的去爱的能力，这个呢其实就是整个会影片想讲的会影片通过讲什么是一种明智的爱，什么是一种从享乐的爱欲上升为一种明智之爱，拥有智性直观之爱的一种方式来说明呢我们应该怎么去爱，以及这个东西呢与理想国的关系是什么啊？





这个就是我们这个小专题要去回答的问题，我们采用这个方式去回答，而不是采用从这个20世纪哲学家什么列维纳斯，马尔库塞，巴迪欧，萨特的方式去说呢，就是因为会影片里面的东西啊，从表面上远远没有今天的理论这么复杂，但实际上呢，他更具体又更复杂，因为它本身包含在雅典城邦的历史，包含在这些人个人人生历程的丰富而具体的例子之中，被我们把握，而不是像这些哲学书里面啊包含在这个演绎法里面包含在这辩证法里面被我们把握，那里面的看上去特别像是一个概念游戏啊，在盖里面绕弯弯，但是在呃这个会影片里面呢，却是一种非常丰富的，具体的历程能够被我们把握，OK，所以今天这期呢，其实就作为我们这个小专题的开篇，这个会影片的开篇就介绍到这里啊，我们主要呢说的就是为什么要来谈会影片和爱的问题，今天我们遭遇的爱的困境是什么，以及会影片这个文本，它基本的问题意识和他的背景是什么，以及柏拉图对于爱这个问题，想教我们的是什么这么一个问题，你只带着这些问题和背景呢，我们再去看，听之后的内容呢，可能就会更加的有的放矢，好，那就是我们这个会影片小专题的第一期啊，那大家去期待期待以后的内容吧，这个小专题呢，我会更新的蛮快，应该就是这周就会更新2~3期，因为我这个准备已经做的差不多了，就会比较快的把它跟出来，所以大家可以听听，我觉得这里面可能也不会很复杂，听上去呢也会比较有意思，因为都是一些例子，都是一些故事，好，那我们这期就到这里结束我们下期节目再见，大家记得敢去相信来，来来来，准备搬家。



