《会饮篇》VIII：拉康误读《会饮》幻象之幻象

阿达。My。不开。你。我爱你。大家好，欢迎收听新一期的发展电台，我是李晨，这个车是饭店special会影片的第八期节目，也是会影片的最后一期节目。这个节目，我们取了一个很拉康化的名字，我们管它叫对构造的幻象。没关系，我现在就把它趣味，只是为了艳遇一下拉坑而已啊。这个对于构造的幻象的意思呢，就是说拉康总认为有一个幻象需要去戳破。我们必须戳破那个幻象语言中的幻象，我们才能去接近，都不能说到达。





我们才能通过精神分析去接近背后的真实，我们的真正的欲望我就说这玩意儿是个幻想，没有这个幻想需要去戳破。我们在幻想我们有个敌人就要去fight啊，我先买区妹，然后我们接着来说。那么这些其实上一期，我们已经讲完了所有要讲的东西了，我们阿尔西比亚德斯对于里的宋词部分也讲完了。所以说整个《爱的阶梯》的构成，从爱欲对身体之美开始，到对于美的纵观在再到纵观中回到身体性回到生活。从中对于数己之物的客服。也就是说走向孕育，为什么一定要走向孕育，而不是自己的名声和自己的作品呢？因为只有孕育之物才是真正对于数己之物的超越，因为孕育之物之中的并不蕴含数己之物，对吧？比如说你生我，我把它变成一个白话。就你生的孩子你控制不了它的，对你走在他前面，所以他到底长成什么样你是控制不了的，所以他无法成为一个真正的熟悉之物等等的问题。那么最后一期，为什么我们还要延续讲一期呢？我们再讲讲拉康。





因为拉康确实非常隆重的讲过这个会。影片。在他1960~1961年第八集研讨班。这个研讨班主要是关于怡情这个问题的时候，拉康非常重的使用了会影片作为素材讨论怡情这个问题。它是用怡情来代替爱欲。对于拉康的视角之中，爱欲本身就是一种怡情，也就是从标题来讲，它就是一种幻象。那为什么要谈拉康呢？第一栏，因为拉康现在是超级火，本来拉康和齐泽克就很火了，但是最近由于各式各样的原因啊，拉康就是越来越火。那么因此这些节目，某主持，也是要回答为什么拉康会这么火这样的一个问题。当然这个问题的导向非常简单，今天我们要探讨的就是对于一种困境。因为不短，各种各样的理论，你听会影片是为了解决困境。很多人学习拉康也是为了解决生活中的困境。





今天我们要回答的就是对于生活困境方法，到底我就问出这个问题，生活困境的解法的知识浓度到底高吗？也就是说对于我们生活困境的解决，到底是不是需要一个特别长链条的分析？需要特别大量的知识，需要特别复杂的理论才能够通达那个东西。生活解法本身到底是一个知识密集型的事儿，还是一个视角密集型的事儿？当然不是说没有知识密集型他就变得很简单，他就随手就可以解决，不是它到底是知识密集型的，还是视角密集型的问题。当然我对刚才那个问题答案，其实也很明显，也就说今天，我们依然没有克服认识论中心主义。意思是说我们依然认为知识越密集，理论越复杂，越精致，那么它很有可能就越能解决我们的生活困境。我认为拉康为什么这么火。拉康是人文领域，做了科学化的形式主义之后，形式主义就是说他长得像科学，非常非常复杂的一个体系。这个体系本身的复杂性术语之多是导致这个体系今天这么火的原因。这么火的原因就是我们老是觉得长得像这么样的一个玩意儿，和从它桌面产生的解释，应该对我们的生活会很有帮助吧。其实，未必，我们就从拉康如何解读会影片，尤其是如何解读阿西比德斯来看待这个问题。当然要去解释拉康是非常非常困难的。我相信，我这些节目一出，真正相信拉康的人一定会说，你之所以这么讲，所以你不懂，所以你根本不懂拉康，你才会这么讲。那么我阔的一句拉坑的话，你就知道懂拉康有多复杂了，这是别人记载拉康啊拉开，这应该是另外一个。拉康接受采访或怎么样，我不知道这段话的这个来源是来源研讨班或怎么样啊，反而拉克拉，说什么呢？1974年4月9号，拉康说啊，就他说他自己，他说拉康这个人到底发明了什么呢？他发明的不过是课题小a，因为大家注意些的话，因为课题小a至少和欲望图相连，它也存在于所谓的l图中，存在于前几年的词说的四集中。然后需要询问的是它也处在现在很著名的量词公式中的x位置上。今早我起来我做了一些笔记，称之为性化公式。哇塞，这个拉康，如果大家去看一看，这个拉康发明了多少各种各样不同的术语概念，引入了多少不同的术语和概念。





因为在网上很多人会抱怨说，你这个翻转电台，太爱讲术语了。但真的我说句实话，在对思想史的讨论之中，我已经是由于。而且由于我非常崇拜陈佳宇老师，能够用相对自然语言来言说这些东西。所以我自己一直在这路子上走。我已经非常少使用术语了。如果你去看，因为刚出版的一本书，拉康精神分析的介绍性词典你就会。而且这个词典可能还并没有真正去概括掉他所有的术语。它的术语量之大，各种各样神奇术语的引入。





就在刚才这段简单的话中。这么少一点儿字里面就有课题，小a欲望图、l图词说的4级量词公式，x位置性化公式等等等这些词。当然那么一定会有拉坑你，给你跟你说所有这些词里面，刚才我念的所有这些词里面，我只知道什么是客体小a当然我认为知道什么是客体小a，就对于理解拉康路数，就拉康想干嘛？其实就蛮够的了。当然拉康主义者会认为说你这些都不懂，你凭什么谈拉康，对吧？我们经常说一个问题，你说有问题，你因为没有深入了解他。当然如果一个理论搞成那样的，就会让这个理论特别容易self defense，对吧？你把它复杂到这个程度，任何对他的批判那肯定是因为不懂，对。而且我也认为，其实很多时候拉康使用这些概念还是生搬硬套，比如说最基础最最典型的一个就是拉康大规模的引入了它的时代比较前沿的形式逻辑的理论和比如说来自数学和物理学的一些概念。其中可能用的最多就是拓普学。那拉康经常容易讲拓扑关系。但是数学的人就会知道啊拉康，拉康拉康其实对数学的什么叫拓扑学其实根本不懂，那就是一个修辞的使用而已。你就把拓普学换成关系。对于理解拉康一点问题也没有，就是拉康的那个东西跟拓普没有什么关系。拉康讲的拓普关系，你就把拓普直接干掉，关系就行了。当然拉康主义者也会说啊，你之所以这么说呢，是因为你既不懂拓普学，你也不懂拉康，你才会认为拉康拓普学没有关系。但你要在网上搜文章，一定会搜到他们为什么有伟大的关系之类的文章。





Anyway，那今天这期节目，也是讲给那些，不明白了，当然你明白了，康更好，你可以说你可以听听。对于课题，小叶，我说的对不对？那么今天的节目，你即使不懂拉康，你也一样可以听我，我会给你说站在我的角度，拉康是一个什么样的路数。这么一个问题。好，anyway，所以今天我们是要透过会影片来贾康拉康，从而我们也可以对会影片有更深的认识。





首先我们就要来讲拉康视野中的会影片到底是什么样。我们刚才讲了，拉康提到会影片是在他的第八期研讨班上第八季研讨班讲的是怡情这个话题。你现在不知道什么是移情，没关系，你就知道心理学，精神分析，有这么一个词儿叫怡情。拉康呢？为什么拿会影片来谈怡情呢？在拉康的想象之中啊，爱欲、爱情本质上都是一种移情，是一种什么怡情呢？可以简单的说都是一种自恋的移情，本质上，它都会是一种自恋。那么为什么拉康认为会影片如此重要呢？就是在会影片最后阿尔西比亚德斯与苏格拉底的那组对话之中，在拉康来看，苏格拉底厉害之处就在于苏格拉底用无知。因为我们知道苏格拉底自觉是一个无知者，苏格拉底是用无知逃离了这种移情的陷阱。所以说在拉康的视野之下，苏拉也是很厉害的。





他非但没有犯错误，他还用无知的说辞和这个态度逃离了爱情和爱欲的幻象。这个爱情和爱欲的幻象是什么呢？就是怡情。这个什么是怡情？我们之后会接着说，拉坑呢，他就在这个研讨班上讲，他就要以阿尔西比亚德斯作为分析的核心来阐明柏拉图的这个主题，说明爱与怡情的关系。他不仅自己如此理解，他还认为柏拉图写最后这一段其实与他心有戚戚焉。要来说明苏格拉底是如何抵御这种移情关系的。好，我们就用这个东西，正式来理解拉康是什么意思，以及用这个例子来理解拉康路数有一种什么样的特点。好，我们刚才说了拉康人会影片的中心问题，就是怡情。那么怡情？在拉康的角度之上，他认为怡情是被澄清的一种爱的本质，爱本身就是一个怡情，这个怡情你很好理解啊，把对于自己的一种关切移到对别人的一种关切上去。比如说我们经常容易听到的怡情的特点？就是这个我们做心理咨询的时候，一个病人或者自觉有心理问题的人。对心理咨询师的移情。也就是说你在咨询过程中会产生对于心理咨询师的一个爱欲。他为什么是怡情呢？因为其实你关心的是你自己，你是带着自己的问题去找他，你以为他能解决你的问题，你其实是自恋，但是你认为对方知道你的问题的解法，你自恋就移到了他的身上。比较简单的来说，这就是一种移情。移情当然是弗洛伊德精神分析的一个理论。这个理论被用到了拉康这里。以后我们也会说说拉康和弗洛伊德对于基本这个人的精神问题的构成有什么不同的一个想象。所以说你听到这里，你一听，原来怡情是一个和自恋相关的东西，你就开始想，跟柏拉图说的确实有一点相似，因为我们之前不是讲吗？





柏拉图讲，这个碍于问题有一个非常重要的问题，就是要克服爱熟己之物。你就说这个好爱与坏爱与爱与阶梯的攀登里面要登的是啥呢？最难登的是啥？就是灯。不要爱自己它的著名的找到另一半，就是人的爱欲，就是要找到自己另一半这么一个神话呢。找到自己的另一半就是一个爱自己的神话。而苏格拉底认为自己使用知识攀登了《爱的阶梯》。最后，我们在他与二西比亚德斯关系里面发现了他还是没有超出对于熟己之物之爱。他还是爱自己，他爱自己的真理，爱自己的知识。





因此，虽然听上去拉康关注这个问题跟自恋相关，好像与会影片的核心话题属己之物有关系啊。但我必须指出，不仅没有关系，而且完全相反。为什么呢？因为从克服属己之物的视角来看，苏格拉底是一个坏例子。但是在拉康这里，从怡情、克服自恋来看，苏格拉底是一个好例子。苏格拉底用无知就已经克服了自恋，而这个无知，彻底让他摆脱了疫情的陷阱，对吧？我认为苏格拉底在会影片中是坏例子的这一点啊。我觉得上一篇我们已经说的足够清楚了，在柏拉图的笔法之下，很难相信苏拉底。而且在这个会影片本身对于爱玉的颂赞不断上升的逻辑关系之中，很难想象。苏格拉底的最后一篇里面，他是以好例子的角度出现的。所以说拉康在这里一定搞错了些什么，才把苏格里当做一个好例子来看。好，这里我们就给了一个最基础的框架，就是拉康看会影片呢，认为是怡情，怡情呢，与某种自恋的幻象有关。但这里，他一定搞错了一些什么，我们就来看看。在讲到苏格拉底与阿尔西比亚德斯之前，拉康呢，对于会影片之前的其他诸位也有了一些他的看法。我这部分讲快一点，他对这些人看法有什么问题。这部分，我们也可以简单来回溯一下这个爱欲的攀登阶梯。





第一位find是法德罗斯，发言就是说这个爱玉是爱神，是最古老的神，这个神非常伟大。这个神伟大呢，因为它能带给人最好的东西，他很能好到什么地步呢？它能让人为他人牺牲，你说他好不好？对。这在这个情况之下，拉康就认为，说，你看。因此，这在提出一种爱欲的神学话语，因为他讲到了牺牲，这讲到了爱欲的神性效果。我是觉得这个观点本身有点荒唐。因为会影片撰写的年代啊，是前基督教时代，牺牲本身具有这么大的神学价值。这一点，至少在希腊文明之中，还没有出现牺牲这个事儿。在城邦传统之中，并没有特别强的神学意义。实际上这部分讲的是啥，讲的非常重要，而典型就是功利的问题。





在英文版的会影片之中呢，讲的非常简单，爱鱼为什么伟大呢？因为爱鱼可以带来the greatest good，它能带来最伟大的好啊。因此对爱与动战中啊确实体现出了一个矛盾，矛盾是什么呢？就碍于如此伟大给人带来了这个good，但是被爱者在其中是坐享其成，对吧？也就是说谁因为这是个牺牲关系，谁为对方牺牲，被牺牲那个人就完了。为了牺牲目的的那个对象，他就得到了the greatest good，这很不公平啊！对吧？





这不公平，你能想到什么呢？这不就是阿尔西比亚德斯所构造的不公平吗？你就说阿西比亚德斯说，苏拉，你这么伟大，我好想获得你的。我觉得我如果要变得更好，就只能通过你。所以说你能不能跟我拿我的美貌去换你的智慧呢？苏格拉底不就说吗？你这不就以铜换金吗？言下之意不就是说这个关系中。那你是得到了the greatest good，但我没有，这不公平！所以阿西比亚德斯在最后，依然是一个坐享其成的被爱者，也就是说在爱与关系之中，虽然有这个功力在其中，sometimes也对。但是本身其实是不公平的，这个不公平本身是一个需要被解决的问题这是第一个发的宋词所提出的问题，这个问题与最后阿西比亚德斯的实际困境实际上还是高度相容的。





我就认为，在这个地方拉康对的解读解读到什么？神学话语，其实还不是特别有道理。好，没关系，这是拉康提了一句，更重要的是第二个拉康认为啊，这里面有一个辩证关系了，辩证关系是什么呢？是因为father说了这个之后，提到了三位重要的与爱与牺牲相关的人。第一位是一个女性的示爱者，是阿尔克提斯的神话啊，这个神话就不复述了，你可以去听那一期。另一位她就是希腊神话中一个女性为了爱欲做出了伟大的牺牲，牺牲了自己的生命。第二个，萨德鲁斯提到了一个男性的示爱者俄尔普斯。那俄尔普斯就是半推半就，他要牺牲，牺牲的不彻底，最后导致还出了问题。第三个，好重要就是第三位了。第三位大家都认识，提到了一个男性的被爱者阿基里斯，阿基里斯在特洛伊战争中也做出了牺牲。因此，拉康就认为你看法鲁斯为什么要提到阿基里斯这个被爱者。因为阿基里斯是最俊美的，又是比较年轻的，在他的这个关系之中。因此，在结构中他是个被爱者，为什么被爱者会为别人牺牲呢？拉康就会认为，你看这正是爱欲让被爱者变成了施爱者。这个地方很重要，重要的在于哪儿呢？首先，我要指出，这个地方绝对没有这么简单，就a或者说提及a就说明他是一个被爱者，他变成了示爱者了。





为什么呢？我们都知道，在这里面这个是这个医生marcus的情人，他是这个被爱者。因此在他提出爱欲可以带来the greatest good里面，他其实就把自己放在了坐享其成的那个位置上。因此他后续的陈述就不想把自己放在坐享其成的位置上。因此，他提到了三个例子。其中两位示爱者都不是典型的古希腊的那种男性示爱者，一个是女性的示爱者阿尔克提斯，一个是男性的被爱者阿基里斯。在他所引出的神话之中啊，男性的示爱者俄尔普斯反而不是一个非常非常完美的示爱者。因此我们可以说是在用一种修辞的方式让自己的实际角色变得正当。而且我们也发现，在上期我们就讲了，在最后一个故事之中，虽然阿尔西比亚德斯看起来像是一个示爱者了，他反过来追求苏格拉底了，但我们发现他并不是一个真正的示爱者，对吧？第一，他没有摆脱对熟悉植物的迷恋，他还是想让自己变得更优秀，还是想得到自己的东西。第二，最后他不还是说吗，要交给斯格拉底，因为你知道怎么对我们俩最好。所以阿西。





阿西比亚德斯并没有变成示爱者，这个碍于过程，追求过程，让被爱者变《失爱者》这玩意儿可没有那么简单。但是，我们在这里更重要的是要讲拉康，这是拉康会很容易敏感和关注的东西，也就是说被爱者便施爱者，施爱者变被爱者这种对子，一组对子中关系的转换变化，这个是拉康的思想武器。就拉康的精神分析在这样的关系之中的分析。这个东西被称为辩证法。虽然很多时候，我也认为他和黑格尔说这个辩证法吧，关系也还不是那么像。有时候在对子之中的word play在我来讲，就有点像我最开始这个标题，幻象，就是对。就拉康的这个精神分析，很多时候就是这种对于对子的workplace，这个他认为他是在继承和使用黑格尔的辩证法。这个是拉康式精神分析的一个视角。好一会儿我们来说为什么这个对子这种辩证对拉康这么重要？我们在这里就可以先提一下精神分析，会有一种典型的视角和句式，也就说你以为的不是你以为的那样的那就我们说的更明白了，你以为这个事儿其实这个事儿是你以为与其实是之间的差异怎么来的呢？在这个辩证法的关系中得来的。比如说你以为你现在是一个示爱者，不，你是个被爱者，或者你以为你是个被爱者吗？





不，你是一个失爱者。你是说很多时候精神分析前后的转向是靠这种你发现一个对子，这个对子里面，你以为是a。不，你是非a，通过这种方式来构造的。所以拉坑，对这种二元对立的东西非常非常的敏感。一会儿我们在之后还会还会发现别的例子，他是很爱玩这种play，并在work play中完成它本身的分析的。当然我说他是一个play，我对于他的判断也就是包含在里面的，因为这是第一个对的。然后第二个，对，讲柏拉图之爱，就这个肉体之爱，精神之爱的那位拉康在这里的看法就是，这个psi犯了一个很大的错误，他的错误是他认为爱是一种交换，是智慧换美德，对吧？因为菩萨讲，这个男童恋老少恋嘛，老少恋就是一边有美德，一边有身体，身体换美德。所以说拉康就会认为呢pas的错误，就认为他认为爱整个成了一种叫价交换行为。因为真正的爱是不可度量，也无法像私有财物一样被占有和获得的。但我们进一步发现，这个PS的观点呢，恰恰是阿尔西比亚德斯的观点。就阿尔西比亚斯不就说吗？苏格拉底，我知道你爱这个美少年，我是美少年，然后我又爱智慧，你有智慧，那么这样我们美少年换智慧好不好？你看萨亚斯讲的其实就是阿尔比西比亚德斯向苏拉里提出的那个问题。而第二段pas的关键之处并不在于提出要从比较低级的肉体之爱走向比较高级的智慧与精神之爱。PS的关键其实一直在说怎么实现的问题，对吧。就是理法的问题，所以psi一直论证的观点，观点呢，就是，这个爱欲就是不平等的，可不就是美德换美少年，对吧？





关键在于怎么样是美德换美少年，别是权利换美少年，财产换美少年，谎言换美少年，对吧？因为本来，在希腊这个过程，这个同性恋过程，有道德教化的作用和功能的。所以说比较年长的人能够透过这个过程，对这个年轻人是以道德教化，本来就是人要的东西。因此这个时候我们要解决的是我们就让他就是这个交换。但是很多时候他甚至不是这个交换，他换的压根儿就是别的东西，就是财产，就是享乐，就是权利，甚至就是谎言的交换。所以PS讲的是怎么样改进礼法，以让这种交换可以实现。因此PS其实举了很多城邦的限制，美少年可不可以来满足这个这个追求者？也就说菩萨是已经在里面明确的提出了几种东西的失败。第一，努斯靠人自觉是无法完成爱欲的。你看，其实在PS这里，已经预言了苏格拉底的失败，苏格拉底绝对是一个有努斯的人，靠努斯本身是无法完成爱语的。





第二，像那些完全没有任何限制的城邦，靠纯粹的自由也无法完成爱欲。所以理法的道德教育属性完成爱欲我们也知道，我们一直在重复。在每一个开篇的重复会，影片是可以是一个关于如何实现的问题，而不是关于什么是理想之爱的问题，而是爱欲如何可以实现，它是一个关于实现的问题。





因此作为实现的爱于问题，PS讲的部分是有一部分有合理性的。也就是说人的社会不是一个乌托邦，人的社会不可能我们怎么解决。碍于问题。那人与人互相尊重，互相平等，不可能我们无法达成一种理想上的完美的平等。意思也就是说爱与过程就是一个不平等的过程。好，请注意，这里我要再次来引出拉康。拉康同样对这个问题的想法至少和菩萨也是和柏拉图是一样的。拉康也认为爱欲不是一个平等关系，爱玉里面隐藏着一种非常明显的非对等。





当然我认为说隐藏都说夸张了，不，没有必要隐藏。爱玉当然就是很多时候都是非对等的。但你会发现，拉康与pa的秩序却完全不同，也意识到了爱与关系是一个不对等的关系。而且萨尼亚斯敏锐的意识到了，靠纯粹的自由，靠努斯都没有办法很好的平衡这个不对等。所以该怎么解决这个不对等呢？用立法，用立法来解决，这个不对等。但拉康认为怎么解决这个不对等呢？靠识破幻象、突破幻象来解决这个不对等，靠意识到爱与理解中的幻象来解决这个不对等。好，大家在这里可以做一个你们自己的判断，对吧？爱欲当然是一个具有不对等的问题，但是这个不对等，是不是变成了我们脑子里面非要去构造的幻象。是真有这个幻象吗？所以说这个不对等是不是一定变成幻象，要靠从认识上突破。幻象解决还是我们就事论事一点，我们用外部规制理法解决不对等的问题，哪个要更合理一些，或者说哪个要更就事论事一些这样一个问题？





好，这是第二位。第三位是就那位医生，拉康讲讲最少。但我觉得拉康恰恰应该多讲讲marcus，因为在讲marcus我们就讲过，他主张用技术的方式来控制爱欲。我当时就说了，这个技术控制待遇的现代方法就是心理学。精神分析，当然就是这样的意识形态其中非常重要的一个。因此，在当时提到的marcus的问题，在精神分析上其实都有，当时我们就说，不管是还是pos都提到了爱欲接续的问题。那么在这里面，《爱的阶梯》就消失了，因为《爱的阶梯》是这个会影片非常重要的一个内涵和一个异味吧。但这个异味在marcus这里是消失的，因为在这里爱欲变成了一个像物理学一样的动力。因探究了讲究了这个平衡，所以这个高音低音没有高低之分，他们只要和谐就可以。实际上拉康的精神分析也是一样，我就认为，它其实是从课题小a出发的一套动力学的解释那样的一个辩证过程。精神分析的辩证法过程其实上非常像一个动力学的过程。因此在这个过程之中，我们会发现确实在拉康的市场之中，爱欲本身是并不具备崇高属性的课题。小a本身也并不具备崇高属性。很多崇高属性都是由这个能指链，就是由这个语言构造出来的幻象而已。所以在拉康那个地方，他其实对爱欲我们很难说，他简简单单只是一个否定的态度，但是他其实更在关注爱与本身的幻象属性这么一点。所以从拉康那里呢，确实我们发现在技术性介入之后，这个《爱的阶梯》，爱欲本身的阶梯属性在这里就很大的消失了。在当时我们讲也在讲技术性，一旦介入控制爱欲一定在技术统治之下，它会有两个特点，第一钻牛角尖的，第二放纵的钻牛角尖的。我认为在拉康精神分析里面其实非常多，拉康看什么问题，或者拉康主义者看什么问题，都是幻象、错字等等等等的。





只要开口说话，幻象错字有问题，突破这个幻想，找到里面的问题上，从能指链上诉啊，找到真正出问题的部分这个是一种钻牛角尖视的技术方式。第二会导致放纵，因为在这个条件之下，用传统道德的方式去控制快感并不重要了。拉克的伦理学其中非常重要的就是要朝向这个元乐袁乐本身就是说你你真正的问题就是你真正的欲望不是你的爱欲。你爱欲是真正欲望的一种幻象。但这个幻象过程中包含了对袁乐的一种指向元乐本身跟性是有极大的关系的。所以在拉康这里完全没有对于这个的节制，而拉康伦理学很大程度上他的伦理学只去就是要朝向袁乐，对袁乐本身的享受和释放是这个拉康伦理学非常重要的一部分。所以我们会发现拉康对于爱意的问题呢，包括其实整个后现代对于爱意的问题，都会呈现出一种放纵式的态度。放纵式的态度是我觉得后现代比较共享的一个方面。但是同样拉康这个方式由于是个超级技术式的方式，它也呈现出了钻牛角尖的问题，所以说我不知道他为什么我待会我就不猜忌他为什么不弹。但我认为他应该多谈，因为marcus跟他是很像的。我们可以说，拉康对于爱意的理解就上升到max的地步了，还没有到能够去问爱的目的的地步。





就这套东西是典型的非常的东西。对。Ok，接下来拉开来讲一讲对于这个的理解，他对他的敏感又来了。我们刚才说他特别敏感，有一个对子，这个太好玩了。之前的对子，就是说你看有这个施爱者，爱是不平等的，有施爱者，有被爱者，你以为你是被爱者吧？你是施爱者，但你示爱的过程，你又强化了你被爱的属性，这是精神分析，喜欢这个辩证。拉抗一刀找到了另外一个对子，喜剧，悲剧，这个aa是喜剧诗人，但是他的故事又是最悲剧的故事。阿格是个悲剧诗人，但他的故事呢却最喜剧，他找到了这个对子，就是comedy和我看了个法语也是两个词。但实际上但在汉语里面悲喜也是一个对子，但实际上在古希腊这两个东西不是一个对子。悲剧这个词的古希腊词源要我们今天直译过来啊，就是公羊之歌喜剧，直译过来就是《沉迷之歌》。我觉得有一个中文翻译来翻这个东西，翻的蛮好的。斜距和数据，把喜剧翻译为喜剧，诙谐的谐，把悲剧翻译为数据，严肃的肃。





也就是说这两个东西，没有一个根本的对子关系，悲喜的关系，而是一个气质的差异，就是斜距和数据。诙谐的严肃的是一个气质的差异。所以在气质的差异之上，并不是一个内涵的差异，在这个角度，其实并不构成那样的一个对子的关系。我这里想说的呢，拉坑非常敏感。对于这种对子和对子的辩证关系，阿尔斯特虽然是喜剧诗人呢，但内容最悲剧呢，虽然是悲剧诗人的内容最喜剧，就这个东西，还是来源于他对于古希腊悲喜剧，或者数据喜剧的了解还不够多，才会把这个当做对子来看待。当然我们当时讲，也讲过，他的故事呢，有一个斜剧的外壳，但是其内核，有一个数据的内核的，这个话意思相似。但这里，没有任何对应性关系aaron的那个东西，是数据外壳的，但没有斜距内核那个东西没什么内核，那就是个同一反复而已。所以它并不形成这么一组对子的关系。





当然拉拉康，在这里还在解释那个宙斯对于人的切割关系，你也能发现他的那种六经注我式的钻就简单态度吧。因为我们知道。当时不是说宙斯把人一劈为二，因此这个人，才可以找到自己另一半，两个人抱在一起不分开。拉康就说宙斯的切割还暗示着爱的发生离不开对于生殖的某种操作。那就是说这就来说，那就是说主体必须接受某种象征性的阉割，才能建立起爱的关系，才能在爱的行为中实施对存在之间却的补偿。就是典型。特别六经注，我的就是把一切都要拉进到那么一个对应关系到他自己的结构之中去完成这个结构主义的问题。我们到之后会详细来说。但实际上，我们回溯一下那章讲的是啥，他其实讲了个特别重要的问题，他讲的就是爱欲的实现。





我想我们再次说会，影片是爱欲实现与这个限制的关系，也就是说你看在人最开始，啥都挺好的时候，他没有爱欲，只有人被切开之后，才有爱欲。而且人那会儿有爱玉，他们抱着就不撒手，这个人成片的死亡。所以神得不到人的供奉。所以神又对人做一些别的改造，导致这个人就能够把爱欲用性的方式释放出去。因此，他们又能够繁殖，又能够生产了。所以但是那种释放本身，却是导致人失去了对神的那种强烈的进攻欲望和他那种放肆之心。所以这里在讲的是一种张力，也就说爱欲的实现与限制的必然关系。也就是说人如果没有限制，你就理解不了爱欲，如果人进入到一种什么不缺的永生状态的爱欲随之消失。我们必然是在匮乏和死亡的背景之下，在这样的一种有限性的情况之下，爱与才能获得理解。所以在当时我们就讲过携具与自然论的关系，自然哲学的关系。





你看，这个自然哲学是什么呢？我们知道这个形而上学，亚里士多德的那本《形而上学》，如果直译过来就是后自然哲学，那自然哲学就是关于事物生发的道理。自然哲学不从构造宇宙论开始构造宇宙论啊是形而上学的东西，拉坑，当然是构造宇宙论的三界理论。想象界、实在界、符号界。但是什么是自然论呢？是从讨论人的自然本性开始。你看我们之前讲过很多讨论人自然本性的东西，比如阿托斯的东西，其实也是自然法学士的。比如霍布斯人的自然本性呢，是无休止的征战，包括卢梭，包括洛克。因此我们有一套制度，以外部性的方式来解决人的自然本性的问题。阿托斯的讲讲法就是这么一个讲法，人有某种自然本性，自然本性是对爱欲的无休止的使用。因此，爱欲有一种权力的限制，在这个权利限制下的人才能够必须的繁衍与生产。





因此，我们这里，你看每次他每讲一个人，我们就要讲一讲拉康跟其他的认识论的区别是什么？你看，一个事物的实现，三二年他经常使用这个词，它的内部，总是有一种张力。张力啊，就是说一个问题不可能得到根本的解决，但为什么不跟不能，不能得到根本的解决呢？在描述的爱欲之中，就是人的生存与爱与激情之中的张力。这两位本身都很正常，都是必然会发生的，但他们俩呢，有时候就会发生矛盾，在很多对世界的认识中都有这种巨大的张力。比如说我们说私密问题，以分工的方式实现财富的发展与同情心。在财富过程中，在这个经济社会运转中必要性之间的张力。这两个东西都很好，都很重要，但是，他们如何调和是一个大问题。卢梭也是独立自爱与甚至完全放弃自己的自由结合成为社会契约之间的张力。康德的张力完全以知性范畴理解一个具有自然必然性的世界与用实践理性理解一个完全自由的道德王国之间的张力。你看经常在各种认识之中，我们认为，这个社会，确实存在着一种张力。在社会现实问题之中，当然也存在着这样的张力了。比如说我们上次提到企业的社会责任的问题，那企业社会责任当然有个很大的张力了，这个仗义就在于企业通过就是企业社会责任的真正实际关切。可企业透过社会责任得到的声誉。这个声誉对于企业本身商业的影响和增长之间的张力这东西是很没有那么容易调和的。这两个东西都是重要的东西。





拉康的精神分析，也有张力，但你看这与我们刚才那种两个视角都合理，都可行，但是，一定会在实现中发生碰撞的。张力不同，拉康要的张力，拉康是精神分析要的张力可不是这样的。拉康是精神分析的张力，更像是那个陈词滥调。就我们经常爱说的，这个真理，是无法直接通达的，我们只能无限接近真理。但是，却不能真正的了解真理，它更像是这样的一种张力。这个张力，就是小a课题，深深的张力。什么是小a课题。我们一会儿细说。大大大概就是说有一种必然存在的裂缝。





一旦你使用语言，使用语言理解世界，那么在语言构造中，在符号界中形成的世界就与实在界之中有一个必然的裂缝。这个裂缝，有一点点像康德的在知性范畴中形成的经验与物子的裂缝。但这个裂缝在康德那里根本不重要，在康德那里这个裂缝不会造成问题。我们就按照这个经验范畴构成的知识来使用是没有问题的。但在拉康这里，这个东西有很大的问题，这个小a课题的问题，这构成了他的一个张力。所以说我们大家要理解这两种张力。当然我这里的意思很明白，就那种什么就是不可知论的张力认识与现实的根本矛盾一点儿都不重要，从来没有这个东西，这东西从来不会对生活造成麻烦。对生活造成的真正麻烦是两害相权，两利相权，这个才是生活的真正张力，是一些根本问题之上。两个视角都可行，单一都不足以解决问题。但两者的调和和平衡就是非常非常麻烦。这些才是真正的张力。不可知论的张力从来都是一个更肤浅的张力啊，这是我对于20的拉开那部分一个简单的描述。





好拉康，接下来再说这个阿甘。阿甘这部分，我觉得拉康好像他没有完全读懂。他说，这个阿甘的部分，隐藏着一种在阿甘的雄辩之上隐藏着知识性逻辑的两难，爱是对美善的追求。所以爱缺乏美善。这个不是阿甘雄辩的逻辑两难吧。这是苏格拉底指出的阿嘎的问题。所以苏格拉里要回到爱玉的自然必然性，就从匮乏在一起，因为从丑陋开始这么一个问题。所以说拉康就说，他为了夸苏格拉底，他就说苏格拉底赶到了这个两难。它表明啊爱的问题是纯粹知识或纯粹逻辑话语无法解决的，必须用另一个话语来解开这个谜题。我觉得这里不仅没有说出苏拉里为法伟大啊，还恰恰把苏拉里的缺点当优点。这苏拉里当然出的问题就是知识性的，就是知，我们上次的原话就是用他的知识、性格才是他真正的问题。好，我们就来说回苏格拉底这部分，看拉康是怎么来讲。苏格拉底讲二西比亚德斯这部分的。在苏格拉底这部分，拉康讲了一个，他对苏格拉底讲的那个神话做了一个解释。苏拉里不是讲那个爱的精灵是怎么来的吗？他不是匮乏神与丰饶神生下的孩子吗？





在这里，拉康你看啊，如果你听懂刚才部分，你就发现拉康肯定会在匮乏和丰饶上做文章。当然，当拉康发现一个对子的时候，拉康就要扑上去，在这个二元对立中做文章。拉康就说，这里已经说的很清楚了。





事实是，一方面，可欲望的乃是男性，就是丰饶神，而女性是主动的。爱诞生时刻的情形至少可以说明这一点。爱就是给予某人所并不拥有的。很显然，这里所说的意思就是贫乏之神。实际上恰恰没有任何东西可以给予，除了他构成性的贫乏以外，贫乏之神在主动给予丰饶神东西，但他什么也给不了，除了他构成性的贫乏以外，这绝对是六经注我性质的。第一，希腊的这些神，可没有这么简单，这平发神能给了很多，那孩子是平发神生下的，对吧？





水平发生，至少给了丰饶生身体关系和这个孩子。但是我要说另外一种，精神分析的执迷，精神分析对这个可能得了黑格尔辩证法的问题，对构造出空这个概念非常执迷。这nothing less，这个nothing我如果没有记错的话，齐泽克有一本很有名的书，就是这个nothing less，no，我记错了，它这个书叫做少于五less than nothing。那ok，anyway啊，这战争是我没读过，不知道写啥。但是为什么这个辩证法对于nothing这么关注？黑格尔辩证法从有无之辩就是这么开始的，黑格尔首先说有，但是立马就发现有什么呢？有一个无，你看构成了一个矛盾，因此你看我们都是一个马哲了，是我们最熟了，有矛盾的才有动力，因此才会往下发展。Nothing less，less than nothing这些东西讲的都与有关。所以辩证法特别希望在请注意在语义上构造出一个基于nothing的矛盾，并认为这个矛盾可以将问题推向下一步。也就是在这里，匮乏神能给什么呢？给不了什么。





除了它构成性的匮乏以外，馈乏神主动的给予给什么呢？给nothing。一个精神分析学派的相信者就会认为，这个nothing里面有了不得的东西。爱玉本身就是对这种空属性的克服，或者对于这种空属性的某种操作，他们就会认为这是一个好有意思的解释。但我真的认为还好吧，对吧？因此就到苏格拉底这里我们也能发现，就精神分析是一种极其六经注我式的阅读书籍和理解实际的方法。有了这个结构主义的框子，二元对立的辩证法的，对于空的敏感的框子。看啥都是结构主义的，看啥都想从里面分析出一个空，都想从里面分析某种对子矛盾和对立的关系。这种方式我觉得错过了非常多。刚才我们已经听了这个拉康对于PS，marcus，一直到苏格拉底的这些屏住。我觉得很明显。拉康对于会影片的评述，错过了会影片的历史性历史背景。错过了会影片的政治性，错过了会影片与柏拉图其他文本与申辩与裴德洛的关系。错过了最大的就是在古希腊传统之中，与古希腊自然学观念论努斯、男同性恋等等等等的相关问题。





因此我们会发现我所认为合理的理解方式啊，是一种多视角的、广泛性的勾连。一个文本本身要广泛的与其历史、与其构、与其同时代的其他言论等等产生勾连。当然这也是我们来做中国历史、中国思想史的路径。但是精神分析是一种什么样的勾连呢？精神分析是一种特殊性的勾连，那勾连的方式，框框已经框在那儿了，要把什么东西都套在那个框框里面去勾连。好，什么叫做套进框框勾连。刚好我为什么要先说这个，再讲这个阿尔西比亚德斯？我们就来看看拉康到底觉得这个怡情是啥意思，苏格拉底是怎么在这里面克服了疫情这个问题的。





拉康对于爱玉啊，有一个这样的解释，我先把这个解释这个辩证关系告诉大家。拉克拉的解释，人的爱欲，始于一种根本性的匮乏。这个根本性的匮乏，与那个客体小a有很大的关系。也就说人的主体构成，是从这个根本性的匮乏中出来的。人类主体就经历了这个符号界与现实界与实在界，不是现实界、符号界与实在界之间的断裂。人的主体性就是从这个断裂处出现的。因此人的主体性之中存在着这种根本性的匮乏。Bear with me please，ok。人有一种强烈的填补这个缝隙的欲求。但是由于这种欲求是如此之深，而根本，所以说人根本不知道自己要啥，人根本不知道自己要什么，所以说而人在日常生活中构成见解的又都是由语言或者说由符号构成的。在这点上跟维特根斯坦的想法倒是挺接近的。就是拉康也会认为，这个世界上没有脱去语言naked的经验都在语言与符号之中，但是与威力跟斯坦非常不一样。我就想说这挺好的。





在拉康来看，正因为如此，就都是幻象。好，你看我们开始了人的有一种主体性的根本匮乏，根本匮乏导致了袁乐的存在。袁乐就是对这个根本匮乏的某种满足，但是根本是不可能的。所以原来的满足了一定是不断去必须循环往复的去满足的。欲望就是这么一个不可能被根本满足，一种根本性的障碍，这种很有舒缓华的气质。好，马上开始，因为人产生了这样的一种满足娱乐的欲望，但这个原来欲望的满足是需要在真实生活中有一个客体去满足的。因此它有一个爱欲对象就是一个人。然后他就认为，由于这是爱于对象吗？是他满足娱乐的一个对象吗？他就认为对方拥有他所缺乏之物，但由于他缺乏的是什么呢？他缺乏的是他根本不知道他要什么，所以对方拥有的不仅是对这个欲望本身的填充，并且知道他欲求的是什么这么一个问题。好，你看，这我们说疫情马上要开始了，他从自己不知道变成什么呢？变成在这里他认为别人知道他能够要什么，透过这个关系本身能够填充他的缺乏。





因此他由于想要拥有对方，他就开始想啥呢？开始去想对方想要什么，这不是我们追求别人，就要去想对方想要什么。然后，然后他为了追求对方，提供给对方一些东西，提供的是什么东西呢？提供的是自己想象中对方需要的东西。好，谈到这里，i精神分析要的荒唐性呼之欲出了。一个人，不知道自己要什么，最后重点是什么呢？胡乱的给予自己以为对方需要的东西，到最后他也没有能回答自己要什么，还在猜测别人要什么，并把提供给对方。这么想起来，爱与荒不荒唐啊。当然就很荒唐了，对吧？你要非把它修辞成这样，当然是很荒唐的。而且，在今天，如果一个人对爱情持有悲观态度。也就是说如果你认为好的待遇不可能，你也认为人与人理解不可能的情况之下，你要小心哦。这样的一种解释对你非常有诱惑力一会儿我们会讲这种解释诱惑力的来源。我刚才那个话，我相信好多人听完之后会觉得，哇，我听会影片这么多期，没有听到这么有动见性的观点啊。对于爱情根本问题的动见性，不要沉迷于这种快感之中，不是快啊，这就是真是学拉康学多了学的这些糟糕的说法。不要沉迷在这么一种爽感之中啊，这么一种对于这个悲观主义的爽感的论证之中。这个荒唐性，不是真实世界的荒唐，是用语言构造出来的荒唐，是逻辑笔画出来的荒唐。因此，在这个角度之上，拉康怎么来夸这个阿尔西比尔德斯跟苏拉底，尤其夸苏格拉底，他不夸尔西比亚德斯啊。你看阿尔基比亚德斯呢，他有一个根本的匮乏。他想拥有苏拉迪，而且开始设想苏拉里知道他想要什么。然后他追求苏阿里，要提供给苏格拉底自己想象中对方需要的东西，就是美少年。因此，苏格拉底的回答说，我不知道算是无知者打破了这么一种移情，打破了这么一种阿西比亚德斯对于这个怡情产生的荒唐。而这个对拉康来讲，正像是这个需要接受精神治疗的人。与分析师的关系。





你看，假设一个人认为自己有问题，他就找到分析师，他为他为什么会容易对分析师产生感情？所以他自恋。这个自恋怎么会对分析师产生感情呢？是因为他认为他自己不知道的那个玩意儿，分析师知道，所以分析师知道他真的要啥分析师呢。可以完成他的自恋。语义上这么来讲是荒唐的，在实际生活中完全不是。比如说我认为所有移情现象都有一个更直接的解释，你会喜欢一个关心你的人。当一个人在关心你的时候，不管这个关系是付费的还是不付费的，你喜欢一个人关心你，这是一种爱。熟己之物就是一种自私。我们都抛除影片的话，就人有一种自私或者一种贪图，你会贪图一个关心你的人，我觉得拿这个来解释就足够了，根本不需要。





我以为他有我所不知道的我要什么的知识，不需要这么复杂的东西来构造出这个荒唐，就是要，你并不是要说，原来他也不知道我要啥，那你去给他付钱干嘛呢？对吧？如果心理咨询师也不知道你要啥的话，我们说他可以像柏拉图一样有一个技术和方法来知道我要啥。这个情况之下，你看这恰恰就是柏拉图说他无知的问题。你看，古希腊文明的轴心突破是一个知识论，柏拉图没有知识，但有什么呢？有摧残知识的技术。柏拉图是一个知识的催生催产师，催生婆。但从认识论是一个罗格斯的一个构成来讲。如果柏拉图具有一个催生知识的技术，他就可以几乎说拥有了所有的知识，这个是没有什么大问题的。所以在这个情况之下，怎么能说柏拉图是一个无知者呢？同样，我们说精神分析师，不知道你想要什么。但精神分析师有一套方法，可以透过这个方法帮助你一起分析出你想要什么如果是这个情况之后的话，精神分析师就是知道你想要什么，他那个无知是一个虚伪的无知。就像我们上次说的，知道自己无知和相信自己无知是两个不同的事儿如果你认为自己掌握了某种特殊的技术，你其实就不无知，你这个时候的无知是虚伪的，你只有必然相信这个技术。即使我有个技术，这个技术只能解决世界上很小一部分问题，你才是一种真正的无知。好，其实你看，拉康就是在这里面找到了苏格拉底与阿尔西比亚德斯，在这里苏格拉底就像是一位精神分析师。阿尔西比亚德斯就像是一个分析对象，找到了这么一种对异性关系的操作。所以你看，拉康的这个时候到底看出了啥呢？他看出了爱欲是一种不对等的关系，因此，他就开始了一套语义的操作。





操作什么呢？你看，被爱者主动的将自己放在一个被动的位置，无知者有之的把自己放在一个无知的位置，缺乏者在想象中填补对方的缺乏。这些话语的错误和荒谬性啊，是语义的。被动者无法主动，被动者主动的就很荒唐了。被动者主动的将自己放在被动的位置，主动的放在被动的位置又更荒唐。因此在爱欲中，被动者主动的将自己放在被动的位置。这句话是一个纯粹有语义逻辑构造出的一个双重的荒唐。只有对于亲密关系悲观到极点的人，我认为才会需要这么一种语义上的extreme，一种极端的荒唐性来填补自己对于这个爱情的悲观啊。我觉得可能是这样的。所以，精神分析，就是非常擅长于在对子性的词汇之中，认为这是一种辩证化方式，构造出一种荒唐的语境。比如说拉坑，就是说，主体的位置，在爱欲中发生了翻转。





爱的主体因爱的激情把自己变成了被爱对象，把自己投射到了被爱的位置。于是我爱你变成了，变成了什么呢？我爱处在被爱位置的我真是够绕的啊。所以我爱的呢，只是我自己爱呢，总是自恋性的，就是拉康的意思。爱。为什么爱一定是怡情啊，只能是自恋性的。换句话说，我爱你这个爱的话语中呢？我和你都是两个虚拟的形象，每一个都是作为他人的镜子而发挥功能，是它的镜像理论。所谓的爱呢，不过是主体间差异性的伪装假面，是对于主体、对于位置的一种误认。这是一种典型的精神分析式的话语。这种精神分析的话语，我们发现它在非常明显的用语意构造矛盾，所以说拉康接着说，爱的一种隐喻，那个就我们来当文学来审美。因此爱的关系总是呈现出一种似乎的对称性，主体迷失于对称系中，以爱的幻象或假面来弥合主体间的差异。因为能指的差异性运作而带来那个非对称的结构性缺口，这就是爱的隐喻。其实说起来跟我们平时的一个什么话有点像，我们经常听到一个话，一个话说什么我爱你与你无关，听过这个话吧。看上去我爱你与你无关呢。是不是就跳出了这种爱的隐喻和跳出了爱的这种怡情的位置呢？是一种拒绝移情的关系呢？怎么会发现啊，根本上啊怡情的爱的这套解释话语是用来干嘛呢？是用来否定爱的根本上呢。是来否定爱的。这还没到最夸张呢。我再给大家念一段话，拉康在里面，还对爱做了一个神话学的模型，特逗，这话这么说的，他说什么是爱呢？想象有一只手啊，正伸向果子玫瑰，或不时冒着火星的原木。





他那快要触及到果子正在摘取玫瑰或煽动火苗的姿势，与果子的成熟，花朵的美丽和火苗的颤动是紧密关联的。但是如果这一曲靖的运动中手伸的足够远，如果从果子、花朵和原木那里有另一只手伸出来，且与你的手相碰。在这个时刻，你的手就凝固在了成熟的果子。花朵的开合凝固在了发出火光的爆裂中。此时此刻，那所发生的就是爱。其实我有点儿不知道他写这个神话啥意义，其实大概不就是要说我们要的其实还是果子玫瑰和原木。但是我们在这个药的过程之中，总是看到另外一只手。我们就把我们手触及到的玫瑰果子和火苗移到了被看到的这一只手上。我们把对于果子玫瑰火苗状态的爱挪到了这个手上。





你知道吗？就读这些东西非常的疲惫，疲惫点并不在于它真的有多大的智力要素在其中，PV点在于我从头至尾都觉得没有必要。我觉得很神奇啊，就是呃会影片里面有很多的神话，但古希腊人说着神话却实际想着非常现实的东西。比如说a fence讲的。那么一种人类被宙斯切开的神话，实际上讲的是爱欲的激情与生存繁衍之间所构成的那种自然性的关系。但是拉康已经20世纪了，讲的是很现实的东西，三届，还有13届的，对吧？讲的是我们的符号与实在之中，实存的那么一种巨大的裂隙。但实际上构造的是神话，实际上这套玩意儿我认为最后搞出来的是神话，所以在这个基础之上，他还不如我真觉得还不如。两千多年之前，我们虽然在说神话实际上是要揭示很现实的东西。这些玩意儿，虽然要搞现实，最后却给人构造出一个神话。我认为，这种若有似无的辩证关系，其实你要想构成，你不用拉杆的方式，你用好的别的方式也可以构成。我们看到我以前有一本小杂志，叫这个不叫《意林》，叫格言。这格言杂志不是每次最开始都是把一个歇后语用反向的方式去说，对吧？反向的方式一说，我们就觉得，有点儿意思啊，好像一些全新的意味在里面呈现了。这就是维特根斯坦说的语法问题存在语法笑话拥有一种哲学深度，这个哲学当然是假的，这不是真正的哲学深度。也就是说一旦我们构成一个语法差异在，语法差异就构成了一种似乎可以分析的倾向，在这个语法差异构成的空间之中，似乎有好多意味可以放在其中。





就像他构造这个神话，一个手伸向果子，手与果子的摘取产生了关系。但是这个无限趋近的过程中产生另外一个手与你的手相碰，这个东西就凝固在就是这样的东西构成一种图示。这个图是让我们以为里边儿有个玩意儿，但是当然是我这只能说未必有，其实我觉得就是没有。Ok，我们就要来说这个诱惑性，这种东西的诱惑之处在于哪里呢？你们说，一旦我们发现一个问题我好难啊，我们就开始觉得嗯一切自然解释都不足以揭示出这个问题之难。就像今天的人面对生活问题，面对工作的问题，我们就要想，如果一个人说你知道当下现在社会的问题是什么吗？问题是你越努力你得到的就越少，相反一个人让自己每天工作时间越少，实际上你赚的就越多，对吧？很多财经金融的骗局都是从这里开始的，为什么会让人相信呢？你就会认为这个问题困难到他的解决方法必须依靠悖论撕扯的空间才能够完成了。你虚弱到你soft and weak enough来认为今天我们的问题已经不能够用正常的方式去解决了。这就像到我们空间似的，你越想解决一个问题，就会越陷入到这个问题之中。





一种形式逻辑式的终极解法，我们认为问题的解决只能出现在被论式的运作之中，悖论式的运作才是问题解决的真正出路啊。在这个时候，我就我们可以不断的向自己重复维根斯坦的一个教诲，我们必须回到非常粗糙的表面上来才可以了。而不要总认为我们在面对一个结构性的问题，没有很多问题是结构性的，问题的。不管是碍于的问题，经济的问题、政治的问题、历史的问题和社会的问题。没有很多问题是大的、结构性的，在结构悖论中才可以呈现的问题。这个悖论当然张力是存在的，永远问题的最深处都是那个张力。但张力体会出的绝对不会形成语义的悖论，而是两个有非常实质的东西。比如说在卢梭那里就是个体自足和社会契约。在私密那里就是分工体系和同情心。在康德那里就是自然必然性和道德自由性。





总是在这样的张力之中，而不在语义悖论之中好。因此，拉康就会认为，苏格拉底，就是靠说自己无知，打破了这个疫情的辩证法。他说苏拉里，就没有陷入提问者想象的移情陷阱，没有把自己设定在能治的主体位置，告诉对方你要的是这个或那个。而是在确认自知无知的前提下告诫对方要认识你自己等等等等。我就不多说了，我觉得他对这个会影片的这部分理解是很大很大错误的。Ok，所以说我们来说一下一个更深的问题，也就是说我们如何来理解这种拉康式的探究方式本身的问题，你说拉康式的探究想对应的是什么？拉康的基本问题意识是什么？拉坑的基本问题是在于认为一切现象都是假的，尤其是包含了语言的现象是假的。拉康认为啊，你可以这么想象，拉康体系的基本问题是和基本世界观有一个问题永恒的存在。这个问题就是那个对象小a的问题，就对象小a是激发出我们一切欲望的对象，而这个对欲望的对象的激发，其实来源于一种本质上的匮乏，这个匮乏是什么呢？是我们本体性构成上的一个困乏。什么意思呢？这话有点绕。迪卡尔认为人的本体性构成是什么呢？是怀疑，对吧？是探索到具有完备性的知识。拉康认为人的本体性构成是什么呢？就是个小a客体的裂缝，就是意识到小a客体的存在，我们的本体性就来自于这个小a客体的存在。来自于什么呢？来自于实在界与符号界中间这个巨大的裂隙。





因此，你看这说到底还是一个真假问题，真假问题，当然是事实存在的。我们来看看，他要的是啥？真假问题非常非常的重要。我们都说过，一根筷子插进水里，我们看到筷子弯了，不假的，筷子其实是折是直的。Wonder是一个折射的现象，你看我，我们看一样的话，你认为你是爱他吗？不，你是自恋，你认为筷子是one，不，筷子是直的，去伪存真啊。把一种明显的呈现出来的假现象破除，找出背后的真东西，这个当然是一直以来非常非常重要的观点。人的理性的运作有很大一部分就是在做这样的东西，这东西对生活很重要，对吧？很多疾病症状一样，但背后的病却完全不同。那么医学知识呢，要找你看这个症状一样吗？不，其实你得的是这个病。所以科学知识，就像这样，以这个mechanism的方式来还原这个真实。所以说构造出一个mechanism在其中能够分辨真假的基本视野很多理论的起点。医学理论就是说你看到的不是你以为的人的身体感觉到的，不是你以为的相同的感觉，背后可以是完全不同的疾病。那么既然感知可以这样感受，是不是也可以这样呢？这就是弗洛伊德的问题意识，弗洛伊德发明了一个mechanism，就是这个潜意识，你以为是你现在和你老公的问题，不是你和你妈妈的问题，对吧？也就是说弗雷德发明了一个mechanism，这个mechanism就是导致了真假。假的呢。是我们看到的问题表象，真正的是潜意识运作机制之中的东西。好，拉康呢。跟随了弗洛伊德，什么意思呢？拉康分辨的依然是我们感知的东西是假的，你以为是你跟你女朋友的问题，不是你自己的问题。





什么问题呢？是个语言的问题。什么是语言问题呢？也就是说你所以为的那个问题，为什么不是真实的问题呢？它是被能指链条构造出来的问题，它的虚假性来源于语言和观念的构造，或者说用奇德克的话，是吧。来源于意识形态打破了，他才能找到这个问题。弗洛伊德的潜意识在这里变成了语言，而语言在这里，跟潜意识当然是有关系的。因为人对于语言能指链条的滑动，是一个无意识的操作，你要探究无意识的操作，才能发现背后的真实。你非要说的话，相似的东西的维特根斯坦也有。比如维克会认为，你可不要认为语言都是植物的哦。也就是说我们可以模仿精神分析说，人认为语言总是植物的呢，其实也是一个无意识操作。比如说维特根就会让你知道不是严肃对象都存在哦。我们经常说自尊，但你要认为人脑子里真有一个自尊机制的话，你就搞错了哟。





这个东西跟拉康是不是有类似呢？有一点点类似更大的是不相似。不相似在哪里？好，我们就来看。刚才，我们说了拉康这个本质上还是要分真假，他跟我们很多意识观念中分真假是一样的，我们当然很需要分真假。但是真假世界与爱欲的关系是什么呢？我们平时当然会给很多人说你的爱欲是假的，这个时候我们什么理论都不用。比如说我们经常会跟人说，你根本都不是爱他，你就是爱他，爱你们俩的一个物质生活，我们也可以说，你那哪是爱你女朋友，你就是想争过那个男的，你就是不想输，对吧？我们也可以说，其实你不要跟他分手，你是爱他的，你就是自尊心太强了我们说你别分手。你其实爱他的你们俩现在投入太不对等了，对吧？我们经常也会给人说你爱的感觉是假的，或者你不爱了的感觉是假的。那这个与拉康的精神分析区别是啥呢？拉康不也是就要告诉你这个幻象，那个幻象吗？你看根本的区别就在于，我们平时有很多日常生活的理性也在分辨真假，这个理性的分辨指甲来源于哪儿呢？当然来源我们的经验，因为我们见过或者我们自己曾经比如说你做个男性，你可能年轻的年轻时候都会有，那真的是一个sexual attraction，你误以为你特别爱他，后来发现在一起之后，根本不是那么回事儿。那长大之后，你同样在面对一个年轻人，你可以给他说，你那个哪是爱，你那就是个性冲动而已，这种东西当然存在。但这背后不靠理论，这靠的就是我们的经验，靠的是经验和很多其他问题的勾连。我们为什么能说你其实爱他的你们的问题？就你们俩投入太不对等了，是我们平时体验过在其他地方算计不公平的感觉是如何毁掉了人的其他关系。我们也明白他当然可以毁掉这个爱的关系了，对吧？也就是说我们平时自然理性会依附和勾连很多别的经验问题来做生活的解释。





我们从来不靠搭一个架子来理解意识的问题。也就是说在这里，我们没有解释根本的问题来自于语言和实在界的裂隙。根本的问题产生来自于人对于语言、对于能指链条的无意识使用产生的问题。有时候我们会说，比如说一个自尊心问题，这是克服哲学病，而不是要用另外一个架子去搭他。我们拆架子，但不见新的架子，这是维利。根斯坦非常非常重要的。至少威利。根斯坦的哲学研究中非常非常重要的一个思路，反理论、反本质就是要拆架子。在拆架子过程中，我们从来不搭新的架子，我们拆掉这个架子是为了看出更多的可能性。在拆掉架子的过程之后，我们并不需要根本解释，我们不需要一个复杂的根本解释来理解生活中的问题。我们恰恰要依靠的就是刚才所说的那些生活理性。你会发现，你靠这个问题劝不住他吧，你就换个视角劝他。换个视角劝不住吧，你还得再靠换不同的视角去劝他，而不是洞悉事情的本质来解决一个问题。而精神分析，当然是搭了一个巨大的架子。拉康这个东西当然是有一个世界观在背后的。比如三界的区分，比如说镜像理论，比如说小a课题等等等等。比如说其实这个符号世界没有任何确实性，语言的使用必然带来裂缝，必然与时代界产生裂隙的。这个想法与韦勒克斯坦就完全不同。维雷克斯坦当然有个语言使用有很强的确实性啊，《论确实性》这篇重要的遗作，可不就是在说情境与具体的语用。在实用的角度，在生活中已经给予了极其完整的确实性这么一点。所以就是确实性的确立，让维根斯坦告诫我们，不用再搭别的架子了，用好这些东西生活就足够。反过来，正是拉康要构建一个世界观，在这个世界观之中具有一种根本性的匮乏，在这个困乏之上才要搭那么多的架子。这个价值的构成的问题是什么呢？就会像正如拉康看会影片一样。他的问题呢，就是会六经注我。





你拿着辩证法、能指链条、错字的认识，看什么都是反的，看什么你都忍不住要说一句，你以为是实际是。但因为你以为你就会接着你还因此你相信什么东西你都想套到这里边儿来，在这个框架里面给予一个解释。但实际上这个框架本身的存在就是一个极其神话式的东西。他错过了什么呢？他错过了。就像拉康在对会影片的理解中，错过了真正与古希腊环境、柏拉图的写作背景等等的勾连一样。





这种六斤柱的方式恰恰错过了很多真正重要的多元化的视角，它导致你看什么问题都在以单一的视角来看待。所以最后，我们要说，问题的解决，这是今天一个很大的问题啊。今天所谓的认识论、中心主义，我先把问题说出来。认识论中心主义，认为问题越复杂，解决问题的知识密度越高，论理讨论，论理的逻辑链条就要越长，问题越尖锐。解决问题的路子，叫越骑越难以构成。正是因为这样的认识论中心主义，我们才最后走向这些复杂的理论与知识，走向这种术语的堆砌。当然，否定性的知识是有很大害处的。当一切都变成哇。他大他者的虚假的言说都是错字的，都是有根本的缝隙。





一切对话都是象征。秩序本身在说话，不是主体在说话。一切成型的东西都是大他者的。一切生活现象都是悖论性的。这套玩意儿当然是苏格拉底的长处。正如苏格拉底告诉阿尔西比亚德斯啊，如果我的都是假的呢？我们这个交换就是我骗你。如果我的东西是真的呢？我们这个交换就是以铜换金，你占便宜，构成悖论，构成否定，一切都有问题，这正是苏格拉底的长处。而高知识密度常论的链条就是擅长构成这些东西，而这种知识性格，他是真正扼杀爱欲，扼杀我们多角度看待问题的可能性。所以说任何问题的解决，再复杂的问题宁愿要20个看上去挺简单的不同视角，也不要一个长链条的知识密度。报告的解释，知识密度高浓度解释并不解决生活问题，多元化视角纵观才是生活问题解决的根本。因此，正如蒂尔提马的教诲，我们要的是在很多不同的东西里面看出美来。





我们要的是锻炼我们的世界，多看看出更多来，而不是看透幻象，看穿幻象。这里没有什么幻象要我们去看穿，没有什么东西是假的，一切东西都是真的。只是你看的越多单一的东西就越片面，越简单，它本身并不假，只是它太不够分配了。因此事件给予我们的是要看出更丰沛的东西，而从来不是要靠复杂的知识密度去看穿幻象。





当我们把简单的东西搞复杂，搞出一个很复杂的技术和程序来解决问题的时候？不好说，我们是要真面对问题，还是要靠这样程序和问题去避免、去逃避我们的问题。好，这个就是我们这个会影片的最后一期节目，我们来讲拉康的对于影片的解释。从中也在看现在这么火的精神分析，我对他的理解是什么，以及他的问题是什么，以及我们该怎么做。Ok，希望今天的内容对你能够有所启发。而且今天问题讲完之后，我有点儿不确定我是不是还要再做一个这个拉康的专题了，或者精神分析的专题了。





这个我再想想吧。我有点儿觉得好像好像我想说的在今天已经说的蛮清楚的了，我们如何用事件去反对幻象？我们要的只是事件要的不是看透幻象，没有什么幻象需要去看透这么一点。好，ok，那我们今天的节目就到这里结束，我们大家记得赶紧去相信，拜拜。



