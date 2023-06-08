《会饮篇》VI：思美知善 观善复美

你好。1。然后。大家好，欢迎收听新一期的special，我是李厚辰，那今天呢我们继续来讲会影片，那这个呢是会影片的第六期，那这一期呢我们会把苏格拉底的宋词讲完，剩下最后两期，一期我会讲阿西比亚德斯的部分，另外一期呢讲拉康对于影片的理解，从而呢进入对于拉康齐泽克哲学的一个反思和批判的那个special部分，另一位我们先那个部分抛开不管，我们今天花极大的功夫来讲述会影片宋词中最重要的一个部分，就是苏格拉底宋词的后半部分，上期呢我们讲了前半部分，但其实后半部分呢是苏格拉底宋词真正有一个最完整的对于爱意的理解和解答的部分，而且今天的内容呢与今天的时代冲突非常非常大，因为我们都知道现在这个时代生育意愿非常非常低，我猜很多听众在由于年轻听众为主嘛，所以生育意愿都会非常非常低。而今天苏格拉底谈爱欲与孕育这一点有非常直接的关系，因此在苏格拉底这个在这里，如果没有孕育爱欲的所谓一个良好的爱欲，就很难存在。因此基本上再说今天如果你不打算要孩子呢，这个待遇真的很难，是一个比较良好的状态，所以跟今天的时代性其实冲击非常非常大，很直接相关，但是他为什么会这么讲，为什么孕育这么重要？我们慢慢来了解最简单回溯一下上次我们讲的内容，上次我们讲的呢苏格拉底也谈到了一个关于爱神的神话，我们之前说之前谈到了一个与爱相关的神话，从这里面呢直接诞生了，今天我们谈爱的时候非常重要的一个提法就是找到自己的另一半，在那边呢人寻找自己的另一半，是因为人以前是这个两头四足四臂，是因为这样的原始人呢非常桀骜不驯，他们要反抗奥林匹斯诸神，被宙斯一剑一劈为二，变成两个人变成两个单面双足双手的人，所以他们在这个情况，但是中间还有很多细节，这个细节我们上次讲过不赘述了，在这个情况之下，所以他们要寻找过去的一批为二的自己要找自己的另一遍另一半，这是二十多所提到的神话。而苏格拉底起到一个完全不同的神话就是怎么来的呢？





苏格拉底说根本就不是神，不是一个完美的神，只是一个精灵，它是两个神产下的一个神与人之间的一个中间物，就是一个精灵。他是丰饶神和贫乏神产下的精灵，他的父亲是丰饶之神，他的母亲呢是贫乏之神，这故事很简单粗暴，但这个故事简单粗暴要说明什么呢？要说明自身贫乏却渴望丰饶。





因此，这个小故事这么重要的一点就是我们上一期节目的标题，叫做爱呢，是首先要意识到自己的贫乏爱这一点，就是与苏格拉底这个故事所讲的贫乏神与丰饶神有极大的关系，那么为什么要讲这个这个意识到自己平不平罚，这有什么重要？重要性在于这儿没关系，你没听过之前的就就听这期你也能听得明白，但你最后应该去补一补之前的内容了，因为之前讲过很多东西，好，我们就来讲为什么意识到自己的贫乏这点这么重要，重要就在于我们今天一提爱是什么性质？爱是个什么样的东西呢？一般都会提爱的美德，爱是很美的，爱是善良的，爱是美好的等等等等。这就像苏格拉底之前的那位阿颂讲的宋词，苏格拉底就讲，这本身就是一个很大的混淆，这混淆了什么呢？这混淆了爱这个行为与爱的对象的区别，也就是说我们爱的那个玩意儿，比如说我们爱一件非常精美的艺术品，我们爱一个人，我们所爱的那个人是我们可以说他是很美好，但是很善良的，是是是与我们的幸福相关的，但这个爱这个行为本身，比如说这个失爱者，这个施爱者他不是美的，他不是善的，如果这个施爱者本身已经完全拥有了美，他干嘛要去爱另外一个很美的东西，他爱的自己不行吗？因此苏格拉底的故事就是是贫乏神与丰饶神产下的产下的一个精灵，这个精灵一直贫乏去渴望丰饶，就是在讲这个施爱者本身他有什么重要？这个施爱者他的特点是什么？它的特点呢恰恰是自己的平凡示爱者就是没有爱，没有美、没有善、没有不是没有爱，他就是没有美，没有善他才会去爱美善之物，它本身呢是没有的。所以在这个逻辑之下，我们看今天这些词汇，不管是爱自己还是人，要自足，然而要自我满足，在这个情况之下就非常明显，这种意识形态本身是反对爱的，在这种意识形态就人要先爱自己或者人要先让自己自足，在苏格拉底这个的来源之下，我们就知道这种想法，他不会让我们更好的去爱它只会让我们没有爱好。所以在这个最基础的这个苏格拉底所讲了一个故事之后，我们回头来看之前的两个问题，就是的问题和阿嘎的问题的问题是什么呢？





非常简单，就人该爱什么这个东西，在问题之下呢就是爱自己是最容易想象的，就比如说我是一个喜欢哲学的人，我就爱一个喜欢哲学的人，我是一个爱艺，我是一个喜欢艺术的人，我就爱一个喜欢艺术的人呗，对吧？我是中国人，我就爱个中国人，我是一个很爱健身的人，我就爱个爱健身的人，这是最容易想象的问题，就是如果爱不是爱属己之物，人可以爱傻这么一个问题对你很重要。





第二个问题就是on的问题，说爱是什么呢？我爱拥有一切美好品质，爱是最美的，那on的问题就是什么是美，你说爱是最美的，这这些美跟好基本没什么区别，但你得回答怎么叫美这个问题没有那么容易回答。好，我们来看来要来看，如果这两个问题不能被回答会怎么样呢？这两个问题不能回答，会有两个坏结果，第一层坏结果呢就是人会退化为动物，这是什么意思？比如说的问题说人如果不是爱自己，不是爱属己之物，他能爱什么？如果这个答不出来，那就说明人就只能爱自己，那么我们就必然接受，人不为己天诛地灭，我们就必然接受自爱是具有必然性的，我们就必然接受这个人，除了爱自己之外没有别的选择，对吧？你没什么别的可爱的，你当然要爱自己了。在这个情况之下呢，即便自己不好，人人也有足够的理由来爱自己，对吧？你完全可以接纳所谓的接纳自我嘛，就是说我当然不好了，那不好，我也要爱自己，就是今天人退化为动物这么一个问题，今天的很多意识形态就是因为没有办法回答问题，就是我们不爱自己还能爱啥呢？回答不了就退化为动物。





第二个问题问题回答不了，就是美是什么呢？就会把这两个问题合到一起，这个坏结果是什么呢？坏结果呢就是意识形态战，什么是意识形态战？你看我们的刚才的第一个境况就是人退化动物，意思是说即便自己不好也要自爱，但如果问题回答不了，对这个问题我们就要想，即便自己不好，自己怎么会不好呢？我怎么会不好呢？我当然是好的呀，我们就会认为人必然自爱，而且每个人身上都有他的闪光之处，我们要多元之美，凡是自己的肯定是好的。在更大的政治意识形态之中，我们也在无限的认为，凡属我族群，属我国族的都是最好的东西，我们就会陷入到这种意识形态战之中，不管是一种国别，一种种族、一种性别、一种兴趣爱好等等等等的，你就会先自爱，再找一切理由和办法证明我这个绝对是最好的，而凡与我不一样的才是糟糕的。





因此我会发现问题和阿甘的问题回答不了，不仅对于个人的亲密关系会造成非常巨大的问题，对社会来讲呢也是非常非常巨大的问题的。所以现在我们有什么呢？现在我们到达一个什么位置？就是我们知道现在问题是什么了，就是问题和问题，我们现在有的呢就是所谓的要从认识自己的贫乏开始，这个认识自己的平凡，很有意思，如果大家记得苏格拉底就在他身上著名的那个德尔菲神域，德尔菲神域呢就是有人去问德尔菲神庙里面的阿波罗神，就是这个全雅典最有智慧的人是谁？那个人说是苏格拉底，苏格拉底自己知道之后大惊失色，所以我咋不知道，我怎么没觉得我很有智慧呢？所以苏格拉底到处去问别人，就去看看我到底咋有智慧了，最后苏拉底发现了，原来是因为我知道自己不知道，而你们不知道，你们还以为你们都懂呢。所以苏格拉底呢，他为什么最有智慧？就是因为他知道自己不知道，所以哲学是爱智慧而不是智慧。





从这点上，苏拉蒂本人的身份与爱欲的特征就发生了非常非常近的关联，因为爱呢是了解到自己的贫乏，正如苏格拉底了解到自己的无知而哲学呢，或者探究，希腊精神就是爱智慧，爱这个他自己没有的智慧。而什么是爱呢？就什么是爱，欲呢就是追求自己所没有的美，和善，所以说是爱美，爱善本身不美，也不善与贫乏高度相关。好，在这个情况之下，我们就要继续往下来回答问题和问题了，我们继续，我们继续这部分，其实整个会影片里面苏格拉底的发言都不是他自己的发言，完完全全是转述一帮女先知提马的发言，这个意味着什么，我们上期讲过了，这期先不赘述，我们还是回溯到最开始的问题，意识会影片与理想国不同，《理想国》是关于理想政体的探讨，而会影片是一个关于实现的问题，会影片不是关于什么是好的爱，而是好的爱怎么实现，怎么才可能有好的好的爱欲的问题是这么一个问题，所以他本身呢就是一个从认识论到《实践论》的问题，这话是啥意思呢？好，我马上再说，什么是柚子树和如何种柚子树是两个完全不同的问题。什么是柚子树？我们关心的是柚子树本身的性质，对吧？我们关心的是柚子树的形状，形态，果实，生长周期等等的问题。





如何种出柚子树，我们关系是什么呢？我们关系的是土地、水分、虫害、阳光、温度，所以认识论是对于那个东西本身的一个探究，而《实践论》呢是对于环境本身的一个中观，就人要实践不是要钻到那个东西里边儿去，而是要横向的扩展，看到周围的环境，因此会影片再往下弹到，一定不是去钻爱神是什么？往后的部分基本上很少谈到神了，谈的呢是人与动物的生活，在这种生活环境之中，我们将看到真正实现一个好的爱，一个好的s的阶梯是什么样的？好，在这个基础之上呢，我们就开始今天的内容，第一部分呢对于之前探讨的东西有一个很大的深入，这个深入是什么呢？就是从最开始贫乏与丰饶的关系进一步往前，这个要干嘛？接下来呢帝欧提马向苏格拉底说明了一个非常重要的问题，是的，爱首先是要意识到自己的贫乏，当然你意识到自己疲乏之后，你当然知道美是很好的，你知道善是很好的，就停留在这里吗？不是你会怎么样呢？你是要将美据为己有，也就是说是一种欲望吗？这个欲望是什么呢？是你爱美，你还想占有美，这里说占有美的时候，你千万不要用今天一种很负面的角度去想这个词汇，在这里占有了，你把它想象成中性词，拥有美吧？对，我用拥有这个词，你知道自己不美，知道自己不够善，你要去拥有美，拥有善，这个是爱欲。所以说首先我们开始进入爱欲的目的了，爱欲确实知道自己的贫乏，知道自己贫乏之后怎么样呢？要去拥有美，拥有善。这里丢提马问了苏格拉底一个很有意思的问题，说人拥有美，他可以咋呢？可以怎么样呢？苏凯说，不太知道，不知道人拥有美可以怎么样，然后吗？很有意思，就这样吧。好，那我们改变这个问题，我们把那个美这个字儿换一下，说人拥有善能够怎么样呢，所以说那我这个问题我知道人拥有善之后就可以幸福，对吧？我们拥有了这个之后，就我们就可以幸福就可以幸福，但是这这人很重要，这两个字儿构成今天之后一个非常重要的辩证关系，你就说在阿松那里，美是什么？





根本就没有回答，美是天下一切好的东西的集合，但是在这个地方在迪欧提马对苏格拉底的教诲之中的欧提马，通过这个字儿的转换其实已经向我们揭示出了美与善是不一样的，哪儿不一样呢？首先要第一个很大的不同，拥有善是为了幸福，拥有美能干嘛？我们是真不知道。这个其实跟生活中也很有关系，对吧？





跟我们的亲密关系和爱欲也很有关系，人，总是容易喜欢漂亮的人，我自己也一样，男孩喜欢很漂亮的女生，女孩儿呢会喜欢很英俊的男生，当然也也会有这个homosexual，他们会也是喜欢英俊的男生，喜欢漂亮的女生。但是我们也知道，这个人漂亮和这个人好，和这个亲密关系好，中间并没有直接的关系，甚至可以说这两个事儿和在某些情况之下他可能还有相悖的关系。但如果一个人是一个很善良的人或者是一个很好的人，那么很大程度之上，这个亲密关系或者这个生活是会更幸福的，但是人就是做不到这个，对吧？人就是做不到在美和善之中达到一种圆融的认识和平衡，很多时候你可以说我们肤浅或者怎么样，但这种肤浅就是一种自然本性，在这种自然本性之中，我们真的会对美的东西很倾向，所以为这个到之后我们会做非常复杂，或者说今天我们所有内容就是关于美与善的这个关系本身的一个巨大的分辨，但至少从dot码这个问题这里呢，我们知道美与善是不一样的我们就拿善，我们现在先从善往下讲，从善往下讲呢，就这里有一个问题，拥有善之后呢就可以幸福，确实如此，那怎么知道一个人拥有善呢？怎么才叫一个人拥有善呢？这名起嘛，也问苏格拉底，苏格拉底答不上来，确实，今天我们当然我们怎么知道自己是真友善还是假友善呢？今天好多人都认为自己可可善良了，我们作为旁观者犯，完全不是，我们完全可以以精神胜利法的方式去占友善拥有善，就觉得自己很棒，很多呀，对吧？包括我们说到什么是幸福？为什么拥有善就就会有幸福呢？因为这个病的情况之下你就得得到一个满足的状态嘛，对吧？在这个满足状态之下呢，你当然就进入到了某种幸福，而我们今天经常这样，我们先有结果，再有论证，也就说我们先像说的一样，我们就觉得自己好，我有的东西当然好了，我们不是回答什么是善，我们直接回答为什么我有的是的这当然肯定是错误的，绝对是个错误的方法。因此我们会发现先不说善与美的区别，但至少一个真实拥有的人从来不会问我自己的现状好不好，这不是一个问题，这是一个压抑爱欲反爱欲的问题，所以说某种手上知足常乐是反爱欲的，当然其实在中国语境之下，知足常乐，说的更是对于财富和物质状态知足，在这个情况之下，只有对这个知足，你才去做别的追求。像孔言之乐，你正是对物质生活完全知足，你才有更多的精神追求。比如说孔延之的颜渊跟孔子应该不怎么去问我现在是不是已经最有智慧了这样的问题，爱欲在爱欲之中人了，爱欲充盈的人不会觉得满足这是一个非常跟善相关的一个很重要的问题。但是在这里，苏格阿里依然不知道，这个我不不明白怎么才叫这个善，善是什么东西，而且善我们会觉得善这玩意儿难道是被爱欲独占的吗？





不是呀，对吧？就除了爱之外，没有别的善吗？对吧？道德美德有很多善的东西，诶，匹马在这个时候呢就跟苏大里提出了一个非常重要的问题，在这个问题之中我们找到了爱与幸福一个非常非常核心的关联。在这里，马就问苏格拉底，你看有好多东西，我们都觉得跟我们生活的这个幸福福祉相关，财富本身就是名声，声望也是，健康也是，对吧？我们当然可以希望自己有健康的身体，我们当然可以希望自己有很多财富，我们当然可以希望自己很有名望苏格拉底，嘛，就问苏格拉底，为什么这些东西其实都跟某种有病和满足状态有关，但为什么我们不把这个东西称为爱呢？爱健康、爱财富都有点儿奇怪，你可以说我希望健康、欲求财富，但爱这个东西总是跟人高度相关，也就是看马给苏格拉吉举了一个非常重要的例子，就是你看，确实很多东西跟我们生活中的幸福相关，但是我们独独挑出了一种把整个种类的名字，这个种类都可以叫爱一种欲望嘛，我们单把这些东西就用在这个事儿上，而我们对其他种类的欲求就去使用一个不同的名字，你听到这你会觉得不是很懂，苏格拉底也不懂，苏在这里就让我再给他举个例子，说什么意思没懂。再举个例子，好马又举了个例子，也就是说他给苏拉里说创作这个事儿量非常大，在古希腊语里面呢创作这个词叫代表一切的创作，但是只有诗人独占了这个种类，诗人的古希腊语叫poet，poet就是poet。今天这个poet就词根是一样的，也就是说有各种各样的创作，所有记忆制品都是创作品，陶艺、建筑、美术，音乐全是创作，但为什么只有诗人独占了这个词汇，那爱若斯与爱也是一样，爱这个类别有爱各种各样各种各样各种各样的东西，但只有跟人相关的这个东西独占了这样一个类别，好这个东西就很重要了，重要点在哪里呢？说明本身，就如同诗作诗与作曲与作画与做一个物件本身是有共同之处的，对吧？是有很强的共同之处的创作嘛，本身尤其记忆创作都有共同之处，但是诗本身呢也有特殊之处，比如说诗呢是和音乐韵律相关的一个东西，这个东西叫做诗，而音乐和韵律统治了创作这个大的类别，为什么音乐和韵律对于创作如此重要，当然这个本身与数学就有关系，但因为我们今天主要不是说诗，我们说回到爱，为什么？





也就是说爱一个人与爱健康、爱财富、爱民生是有相似之处的，这些爱本身都有相似之处，但是我们要反过来更重要的问题是艾若斯本身是有特殊之处的，爱欲本身与其他东西有很强烈的特殊之处，这个特殊之处是什么呢？本身的特殊之处当然第一与人相关，第二就是这个sex性这个东西是艾斯非常特殊的东西，而正是他的特殊之处让他统治了幸福这个类别，他与幸福产生了共用一个词汇的原因，就是因为这些的特殊之处。





好这个东西就是在回应我们今天生活中的一个问题。对，今天生活中，我们说今天是个无爱时代，在这个无爱时代之中呢，确实有一种独身主义的想法，独身主义的想法就是说我也追求幸福，我努力工作赚钱，我养好身体，顾好我的事业，顾好我的父母，可能我养个狗，我我不幸福吗？就非得有，这非得有男朋友女朋友结婚有孩子才幸福吗？诶，苏格拉底，促使你想象或者他提出的问题就是很可能确实如此，很可能确实如此，只有用s的方式为什么可以统治幸福这个大类，就是因为s本身是特别的，只有对爱欲对象的幸福追求才被称作爱。你看，这里面有很多特殊之处，我就先说一个特殊之处，钱，健康，名望都是属己之物，我我我爱财富，那总不能爱别人的财富吧，爱的当然是自己获得的财富，健康当然是自己的健康，名望当然是自己的名望，这些对于幸福的追求都是爱自己，但是else的对象却不是自己，而是一个重要的他人。好，这里面还只是提出这个问题，是对于幸福类别的某种统治，为什么可以统治幸福这个类别呢？在这里我们也发现，刚才有一个非常重要的区分和张力，就是于数己之物的张力。





在这里呢马专门提到了这一点，他就说我听说人们提出过这样的观念，爱人呢就是寻找自己的另一半尼玛不是在现场，马是在几十年之前给苏格里说的，所以说这个所引述的这个神话是由来已久，但是马反对这个神话，他说朋友我的观点是，除非结果一定是好的，否则s的指向既不是他既不会是他们自己的另一半，也不会是他们的整体，毕竟如果人们认为自己的手或脚有毛病，他们甚至是可以准备将这些毛病切掉的。我认为我们每个人并不是都眷恋自己的特性，除非你把一切好的说成是他自己属于他的，把坏的都说成是不属于他的哇，这句话前半句反对，后半句反对，当然从根本上他就是在反对人，当然不是眷恋自己的所有特征。所以说这里就提出了一个什么重要的问题呢？你看这里已经尝试在分辨爱与善的关系了，这里已经没有再说美了，这里你看它在分辨好和坏，这当然是一个非常非常重要的区分。所以善理解的重要性呢与高度相关，因为在诸多幸福之中怎么说呢？金钱是善吗？健康是善吗？名望是善吗？兴许有点关系，但为什么可以统治幸福这一类别，就是因为s的对象才是善的对象，对吧？真的是这样，你看，有钱当然可以很幸福，我可以给自己有很多的物质财富，我可以买很多很好的商品供给我的生活，但你说这是不是善，我觉得他可他是某种富足了，是某种丰饶了，但可能跟善没有什么关系，知足常乐，觉得自己很知足，觉得我的要求不高，就是这样，这当然可以很幸福，但你说这是不是一种善的状态呢？其实也还说不上，所以很明显，善这个问题与s的问题与幸福的问题呢就构成一个非常非常核心的一个观点了，所以对于善本身的探索当然是一个很重要的探索。但在说明什么是善之前，由马又在往前跨了一步，你看我们刚才说了善很重要，而且呢不仅是识别善else还要占有善，那这个当然我们也能理解了，对吧？你去看吧，是爱欲吧，欲望总是要拥有善有善丢马还补了一句，不止这一点，还有他们应该永远拥有好的事物，总而言之，爱既是对于永远拥有善的事物的渴望，所以你看现在一下有了三个特点，第一else要通过善来通达，第二通过认识善来通达。





第二else呢需要拥有这个善占有这个善。第三else爱碍于要永久性的占有善，好，这是提出来的点，但这里面当然有一个很奇怪的东西，就是永久拥有，就为什么非要永久占有？因为今天我们这些受了科学时代洗礼，已经完全趣味的人，对于永久这个东西的兴趣其实非常非常淡，但但大家想一想，正是因为我们对永久的兴趣非常淡，所以我们特别希望活在当下，能够维持现实生活，这个是我们生育意愿非常低，采用独生主义生活形式一个非常非常重要的原因，而永远永久不是一个很玄的东西，一会儿我们就会谈到一个问题我也不用卖关子，它最核心的概念跟它相关的说是死亡，对吧？永远当然是一个跟死亡高度相关的概念，正是我们会死，人是有死的，我们才不可能是永久的，跟死亡中间有很大的关系。好，我们回溯一下马提出一个非常重要的问题，就是爱，就是要占有，是占有美，他问苏占有美可以干嘛呢？所以说说不太出来，然后骑马说那我换个词儿吧，占有善可以怎么样呢？虽然说这样善，我懂这样善可以幸福，然后骑马就问他，那为什么只有爱于才幸福呢？虽然说我不知道，然后第二天我告诉他因为不不只有一个幸福，但是统治幸福这个类别的词汇，正如诗人是统治创作这个类别的词汇。为什么可以达成对于幸福类别的统治关系呢？就是s与善的关联，善恰恰是超越对于数己之物眷恋的一个非常重要的特征。所以到现在呢提出了爱欲的三个特点，第一，他就是要通过与善高度相关来获得。第二，他本身要拥有和占有善。第三呢他要永久的拥有和占有善。





好，那我们就来回答了，为什么永久这事儿这么有关以及永久的关系到底跟爱欲和你看现在说上说都在说超级无敌抽象的东西，我们就要回到跟爱与的实现的关系是什么？这样的一个问题了。谢谢你。在。起码这个部分非常有意思，因为按理说说到这里呢，那就说嘛，永久性为什么重要呢？但如果你说永久性为什么重要吧？它又很容易变成一个极其抽象的东西，但这个地方呢丢匹马就回到了s的自然本性，回到了我们每个人都有经验的，就是爱欲产生的时候是什么样？这一点从这里渐渐与永恒建立关联，这东西非常重要，起码在这里就问苏格拉底，他就说ok，本身有个目标，那一般我们是怎么去追求else一旦凸显出来，它本身是什么样呢？所以就说我不知道，我就告诉他这个爱欲呈现出来是什么样的？





是孕育是生育，他说爱的职能是既在身体，也在灵魂中生产美，孕育美，他说所有人在身体和灵魂方面都会生育，当我们到了一定的年纪，我们就会渴望生育。当然了，对吧？因为我们说了跟其他追求幸福的方式有什么不一样呢？我们说他是跟一个对象有关的。第二我们说了本身跟性就是有关系的，这个我们大家饭店听众应该都是这个成年听众，你也明白，对吧？这当然是跟性高度相关的，而性本身呢在有成熟的避孕措施之前就是与生育高度相关的，所以说如果今天这个状态是用非自然状态的话，当然我们可以说他与生育的目的高度相关，这里先插一句，除了跟生育相关之外，其实苏格拉底本人跟生育也高度相关，苏格拉底的母亲是个接生婆，苏格拉底自比，为什么呢？苏格拉底其实也经常自比为一个接生者，他是帮人孕育知识的，但是你看孕育知识的不是苏格拉底，是我们自己，苏格拉底只是帮我们接生而已，怎么接受呢？用结尾的方法，而不是直接传达，为什么不是直接传达呢？因为智慧的孕育是在我们这里发生的，这里很像孔子那个，就如果一个人他没有到那个位置，你就激发不了他。孔子只教那些已经求知若渴的人的那个观点，很像这个东西，就是因为如果你对于智慧没有那样的爱欲，你就不想孕育，你不想孕育其他人，再怎么说也不会有用的。





这当然是一个跟教育高度相关的东西。好，当我们回到真正人与人的爱语上来，在人与人的爱语之中呢，提到韵语，提到信就产生一个非常非常重要的引入了，你看说什么呢？说就是美。提马刚才区分了美与善的关系，说这其实最核心与善相关，这个美被抛离了，对吧？好，我们说的是s的实现，所以这是个非常现实的一个讨论，在这个现实的讨论之中呢，在这个位置在孕育的基础之上，美其实又被引入了，对吧？人要孕育人什么时候会产生孕育的愿望呢？当然是跟美的对象了，就是我们sexual的对象一般来讲是美的对象，而典型的是美的对象，而不是善的对象，这个在动物身上也非常明显，对吧？孔雀非常美，狮子的鬃毛非常美，大猩猩阿尔法体型非常美，所以说美与孕育当然有非常非常直接的关系，即便在动物身上都是如此。但是反过来讲，美与孕育有关，美的人一定能孕育出好的孩子吗？你看孕育孕育，而且对于人来讲，抚育过程非常重要，美的人一定特别会抚育孩子吗，当然不是了，因为我最近为了准备翻天2.0第三章，就是在狂补这个中国古典历史，而且补的比较细致，在补的细致之中呢，我基本现在看到至少这个唐代以前吧，越美的太后，就是皇帝的妃子，太后，一般来讲这样我我我不知道这么说有没有这个女性主义的风险，只是历史是如此记载的，一般来讲呢运营方面有很大的问题都会导致这个王朝不稳，我一点没有想说红颜祸水这个问题，这个也跟当时非常特殊的确实是一种男权社会的历史处境有关，在那种特殊的历史处境之下，我只是想说美与孕育未必是完全一回事儿。你看柏拉图在这里提出的观点是反康德的，康德会认为呢美与善有非常直接的关系，美叫什么？无目的的和目的性，也就是说美起码我们是用美来判断和目的性的，也就是说孕育这个事儿，你只要看美的跟这个孕育本身的目的就会相合，在动物上可能真的有点道理，美的动物呢大概健康健康的动物呢孕育出来大概会不错，对吧？





这个在动物身上真的是如此，但是在人的身上就不一定了，而且在人的身上不一定这一点，可就是最关键最关键的地方了，对吧？人跟动物区别在哪儿？区别就在于动物的善是一个很简单很简单的东西，它基本上就跟健康和生存相关。人的善很多时候不健康反而会更善，很多时候牺牲死亡反而会善，就像第一个讲的，对吧？为什么这么伟大呢？因为可以让人为他人牺牲，这显然是与动物非常不一样的，所以在人这里呢就产生一个很大的分割，这个分割对于爱欲的高低很重要，你看，我不知道大家记不记得这个就是我们今天话语里面柏拉图之恋这个观点的来源，说呢有一种低级的爱欲，有一种高级的爱欲，低级的爱欲爱身体，高级的爱欲、爱灵魂，对吧？我们所谓的柏拉图之恋就是指那种没有肉体关系，完全用这个灵魂沟通，so这样的恋爱，这不就是美与善的区分吗？我们就可以说低级的爱欲爱美，高级的爱欲呢爱善。所以在这里呢柏拉图是一个没有用康德那个方式来理解的，美与善是不同的，但是美在这里很重要，美是什么呢？所以你看美是一种计量，就美与善没有关系，但是呢由于本身与孕育与这个欲求高度相关，本身真的跟没有很大的关系，我们要产生孕育的欲求，还真就是跟美的对象高度相关，所以我们可以说，你看，我这里不卖关子，因为越往后会越复杂，越卖关子会把这个东西搞得越乱，我尽量把它讲的最清楚，会影片是关于如何实现的问题，如果要实现呢？这玩意儿一定不是纸上谈兵，一定不是乌托邦式的爱欲，而是面对现实。如果要面对现实呢，我们就得接受本身有一些与善不相关的部分，那这里就是了。





有一个与善很不相爱的部分，就是本身却是与孕育高度相关而孕育本身我们一直更容易欲求美的对象，而美的对象在这里与善不总是相合的，所以美在这里是一种很难摆脱的自然计量，我们是用这种自然计量来激发人的爱欲的。好，这是这个码引入到这个真实性的部分，就是从爱与孕育的关系以及孕育与美的关系来切入。因此，在这里与阿宋的那个问题意识就产生了一个非常非常大的断裂了。怎么说呢？阿格松说就等于爱美，你看马说不eros不是爱美是什么呢？是美之中的繁殖和诞生。所以你看我们一直在说爱是善，爱是美，听我说不是爱，是在美这种自然剂量之下的繁殖和诞生，我们要的是繁殖和诞生，你可能会觉得不不一定，在我们今天拥有这种比较成熟的这个避孕技术之后，它就不用繁殖和诞生，诶，但你有没有发现当我们这么隔开之后，我们也很难讲，这个过程是爱它就变成一种纯粹的性了，这里面爱的要素确实就少很多了，但我知道这个地方其实我们听起来也没有那么好接受柏拉图真的写作能力超高，就是爱是美中的繁殖和诞生，因为你想想之前说的是啥？之前说爱是功利，之前说爱是好的制度，说爱是一种良好的自然平衡技术，爱是找到另一另一半，爱是美都是很容易接受的观念。在这里突然说爱是什么呢？是美的这种自然伎俩之下的繁殖和诞生。苏格拉底和现在的大家一样觉得扯淡，为什么呢？因为在这当当骑马这么说之后，苏格拉底怎么回答？





苏格拉底回答很可能是这样，但之前苏格拉里一般怎么回答苏格拉里之前的回答一般是，你说的绝对正确，以宙斯之名，我同意，我想是这样的，确实是你说的那样的再不济。最简单的回答也回答，是的，但这个地方苏拉里回答很可能是这样吧，苏格拉底一样，其实并没有真正理解，而这个地方呢就是很难。其实柏拉图再用它非常厉害的笔法把这个断裂之处点出来，因为骑马紧接着他说也说当然是这样，为什么繁殖才是爱的对象呢？对吧？骑马知道在这里是有这个断裂之处的，你看，这其实也是我们所有人的疑惑。这个繁殖和诞生和我的幸福有那么大的关系吗？因为我完全可以养个白眼狼，对我我养一生个孩子，就今天这孩子也不孝顺，跟我一点儿也不亲，这跟我的幸福有啥关系？这个问题在今天真的有格外的现实性，今天为什么生育医院如此之低呢？就是因为繁殖和诞生这个问题，我们今天不看重，我们今天非但不觉得繁殖和诞生与我们的幸福相关，我们以为他无关，我们以为他是我们生活幸福的阻碍，我们的生育意愿在如此之地的，你看这也形成我们与父母的巨大代沟，我们的父母会认为这人要不生孩子想象不出来，想象不了他该怎么获得一个幸福的生活，所以才会催婚催养小孩儿，对吧？好，所以今天我们要尝试来跨越这个代沟和鸿沟，在很有现实考量之下来看待这个繁殖和诞生的问题。为什么爱的对象是在自然之美计量之下的繁殖呢？欧提马说，因为繁殖是凡人能够活着并且不朽的最近的途径了。好在这里马推到了我们之前说的三个问题，爱需要通过善来获得，爱需要占有，善，爱需要永久的占友善好，这里就说为什么繁殖这么重要呢？因为繁殖是凡人能够活着并不朽的最近途径。好在这里，大家依然会觉得我干嘛要不朽，我们慢慢来，慢慢来。





首先我们先不管我们干嘛要不朽这个问题我们先假设我们就是要不朽吧，生育确实跟不朽，对于有死者来讲，对于我们这种不可能永生的人来讲，生育与不朽的关系确实是很近很近的，因为生育和我们子子孙孙的不断生育确实是一种永恒的becoming。因此由于我们会死，当然万一我孩子不孕不育呢，怎么着也断了，所以它是有赌博属性的，它当然是有赌博属性的。这里呢有两个非常巨大的疑问。





第一，我干嘛要不朽，对吧？我们今天可以大大方方的说我是有死之人，我接受这个我们今天这种生育意愿很低，又不信宗教的人完全可以大大方方的说，我们这唯物主义者接受我就只有这辈子，所以才要活在当下，对我接受这个，对吧？你可以这么说，但是这是第一个大疑问，我们干嘛非要不朽？第二不朽跟生育的关系是什么？





你看我们经常说，爱是永恒的，你看我们爱的是对方，我不是爱孩子，如果我爱的是和他生的孩子，听着好像对对方也不是很尊重，就今天现代意义上以男女家庭为主轴的爱，爱的对象呢是对方，你看我们经常说爱怎么永恒呢？就to tear us apart，就如果我们能爱到死的那一刻都还是相爱的，那他基本上也就在死亡，只有死亡可以打断他，那在其他情况之下如果不死的话，那他岂不就是永恒的吗？所以我们会认为不朽也不用通过声誉来达成，我们今天如果爱与跟不朽有任何关系，如果我们还相信什么forever love之类的，这个forever单指的是对对方的关系，指的不是孩子呀，我们先保住这个疑问，慢慢往后探索，但至少我们能看出，爱财富、爱健康跟不管是爱对方还是爱孩子有很大的区别，对吧？除了是属己之物之外呢，还有另外一个就这两个玩意儿呢都是要死的，就是跟死亡是没有办法让财富永恒，也没有办法让健康永恒的好，我们就来回答那两个疑问，就是干嘛不朽和不朽与生育的关系。那么第一呢我们说爱呢是意识到自己的匮乏，那么作为人意识到自己匮乏这个问题，我会认为这种理解和意识呢当然会包括关于死亡的匮乏，因为如果死都不是匮乏的话，人还有啥真正的匮乏呢？我们的很多匮乏都与死亡高度相关，比如说人是不可能通达一切真理的原因呢是因为人的一生是有限的，假设人是岁，岁月是无限的，有没有可能通达那个绝对真理真理呢？其实很难讲，比如说我们说人的某种有限性是这个财富的有限性，那当然也是个人要死有关了。如果人不死的话，你这辈子可以经历的财富其实是无限的，资源是无限的呀，经验和体验是无限的呀，对吧？所以说如果爱玉本身是了解人的匮乏，而这个匮乏，比如说不管是品德的匮乏、财富的匮乏、情绪的某种匮乏，这个匮乏从根基上都与死亡高度相关，因此死亡与爱与理解和理解，爱与和权利高度相关，在爱与与权利的关系是什么呢？





你看人为什么会爱？是因为我们被宙斯一一剑劈成两半，宙斯为什么要把我们一剑劈成两半呢？是因为那种原始人，就是那个两头四足四臂的原始人，心高气傲，让推翻宙斯的统治，所以宙斯可不是凭着仁慈把人一切两半的，宙斯呢是为了他的权利把人一切两半的，所以本身是对于这种权利切开的一种反对，所以s来源于对于权利本身的反对，因此在的想象之中，把权利拿掉，爱欲将无法被理解，我们就无法理解什么是爱欲。这个跟提马的想法非常像，死亡也是一样，因为源于死亡，人的最大匮乏就是死亡，所以本身是对死亡的反对。





抽掉死亡与永生的这种问题，爱与爱也将无法理解，这当然是纯逻辑上的，当然，反正看来死这个问题是无法避免了。而且还有一个很重要的问题，因为如果死与不朽不引入的话，好像爱数己之物，这玩意儿还没有办法避免，因为你看，我们作为唯物主义者，我们也不信宗教人，只有此生我就活在当下，在这个条件之下，你有啥理由不爱自己，有啥理由不爱数己之物呢？你当然只能爱自己，爱数己之物了，因此不把死亡和不朽这个张力引进来吧，爱就熟悉之物之爱也无法避免了，就是因为只有对死亡的超越才是对于必死的自己的超越。好，你会说，好悬，我真的没有这么高的追求，其实你有，你有为什么你有呢？因为如果我们真诚的面对我们的生活，其实人没有我们说的那么豁达，我们是在以别的方式逃避死亡的。有两种方式，两种造神的方式。





一种方式呢是以属己之物造神，我们确实有一种方式，我管它叫做爱欲的政治性创造，就是一种神话政治的状态，这个神话政治不管体现为性别、政治、族群甚至国别政治最简单，一个爱国者可以说我可以死，为什么要为国牺牲呢？对吧？因为我死了国家还在，我因为我的死国家可以更强大，你要为一个族群献身，为一个性别献身都可以，对，我可以为这个性别去死，我死了之后我牺牲之后这个性别的待遇会更好，你看很多人一旦产生这样的一种从熟悉植物往上所构成群体的诉求本质之上，已经进入了对于死亡问题的理解，爱欲是可以通过政治性的创造克服死亡的，这是第一种方法。第二种方法，爱欲也有失信的创造，已克服死亡，朱总，宗教都是这样的方式，不如说这个希伯来文明做轴心突破的方法就是以造成的方式来克服死亡。在希伯来文明之中，不管是犹太教，基督教还是伊斯兰教，都是以这个神的方式来克服死亡的。所以说为什么今天很多政治形势具有强烈的宗教意味呢？当然要有了，也本身呢是对死亡的超越，所以你会发现，我们不是说我就过过独生主义生活为我自己而活，好像我们就远离了对于死亡本身的恐惧，我们就不用面对这个问题了，我们容易把自己投身进入一个族群、一个种族、一个属己，一个属级特征构成的群体，本身也是在以别的造成的方式逃避死亡，有爱欲的政治性创造和爱欲的失信创造的方式逃避死亡，这个在我们生活中呢也大量存在，而且这两个方面都有极其具体的问题。





爱欲的政治性创造会形成什么问题呢？这个大家每天都在经历，应该最熟悉了，这种政治性创造具有强烈的封闭性，这种强烈的封闭性呢导致它虽然是爱欲的创造，但创造出来这个玩意儿一点儿都没有爱，它本身呢就是一个冲突，也就是说最简单的来说，爱欲的政治性创造构成的对象，它最核心的关键是啥呢？想想我刚才说的，不管是对国别、对族群、对性别这种爱与构造正对象关注的第一课题是什么？是报复以受害者角色追求报复，想用第三帝国时期《意志的胜利》，这个纪录片当然是一个强力有爱意的纪录片，这本身它里面的宏大德军的军队制服也可以说是一种美，这种美与幸福和善是冲突的，为什么与幸福和善是冲突的呢？因为它是公正关切的，这个公正关切之中，天字第一号问题永远是报复，从第三帝国到国别、到性别到族群，全是以报复为核心的，对吧？所以说战争性创造是有非常强烈的封闭性，这个封闭性会导致它与善无关，这种克服死亡的方式并不带来幸福。失信创造为什么不行呢？因为失信创造很多时候变成迷信，变成教条，变成一种纯粹逻辑的空集合，这种空集合所产生的教条纪律也与幸福没有关系。但是看样子刚才两个问题第一个还得到了一点点解答，就是两个巨大疑问。





第一个就是我干嘛非要不朽呢？那从爱欲的政治性创造和爱欲的诗性创造来看，这个人这个死亡冲动还是很强烈的，虽然我们可以很大的胆子说，我这样的唯物主义者就是活着一辈子，不考虑别的问题，没有，我们其实要以各种各样的方式去应对死亡，正是因为如此，才有强烈的造神冲动。而且我还可以说，如果你不去做自然的孕育，就更容易加入造神运动。如果你的爱与对象在爱的自然伎俩之下产生了孕育，这种孕育可能才会导致你远离，造成运动。所以说基督教格林多前书13章、13节讲如今长存的有信、有望、有爱，其中最大的是爱，看来这个死亡不朽听着词儿特大，但其实在日常生活中呢还挺普遍，也挺基础的，在这种基础情况之下呢，如果不去正视人的孕育诉求和通过孕育的方式达到不朽，我们总会找各种各样其他怪怪的方法来实现这些怪怪方法呢可能与我们的真正幸福其实是高度相悖的。刀刀。





1。好。好，我们继续往下来讲，讲到这里呢我们至少得到了一些中间的结论，你是说呢什么是爱欲是什么呢？爱欲是以善为对象的爱欲是以占有善为对象的爱欲是以永久的占有善为对象的。为什么非要永久的战友善呢？是因为永久这样善才与死亡对应，为什么要这样善呢？因为这样善呢才与幸福相关，是这样的问题。但在这里你当然没有完全被说服，也不可能，不然后面的部分就不再重要了，在这个情况之下，你依然要去问这个孕育跟善的关系是啥？





凭什么孕育跟幸福相关的？为什么孕育会这么重要呢？所以我们刚才说，爱呢有如果你不以孕育的方式呢，你就会以赎己方式造成以己之物的方式造成就是爱的政治性创造，或者你以美的空洞词汇造成就变成爱的诗性创造。但是，但是，但是由于会影片是《实践论》，不是认识论这两个东西如此基础，所以我们并不直接否定它，我们并不直接否定人会爱数己之物和人会爱空洞词汇，人当然是会爱这些的了，就是人爱属己之物太正常了，对吧？





我们你你给他说你不应该爱属己之物，不能解决他这个问题，所以会影片很负责任，就怎么才可以真正解决这个问题呢？就是接下来非常重要的问的这个推进了，在接下来推进之中，其实可以先说说其实孕育这个事儿本身是很有魅力的，你看今天很多人生育意愿比较低，这个疑惑之中总有个说法是不愿意让孩子来到这样的一个世界上，因为我们今天对于当下状况非常悲观，这个悲观也是有道理的，因为当时状况真的非常糟糕，我们认为不应该让孩子来到这么一个糟糕的状况之中，这是有道理的话，但这个有道理呢也要问两个问题。





第一，孩子会确定的受到世界的坏影响吗？在一个坏世界之中他一定会成为一个坏人嘛，不一定，对吧？其次孩子会确定性的受到父母的影响吗？就如果父母真的比如说拥有善的气质或者品德美德比较少，孩子一定会成为一个美德比较少的人吗？兴许这里面有一些统计学意义上的真实性，我也是承认的，但是呢它只是统计学意义上真实性不是上的真实性。





意思是啥意思是与我们一样，我也是被抛到这个世界上的，在被抛到这个世界上的过程之中，我自己当然也受到过爱欲的政治性创造和爱玉的诗性创造很大的影响。但是到今天呢，我某种程度上也克服了这些影响，正是因为克服了这些影响，我才理解会影片能够来讲会影片。所以你看孕育是什么呢？孕育不是一个远离危险，远离不幸的方式，而是超越危险，超越不幸的机会。这个超越的机会就像我们自己的人生历程一样，那么爱欲本身的《实践论》也是一样，他不是爱玉的乌托邦，我们可以一口气到达那个理想中的爱欲状态，它是一个超越进化，慢慢回到中道的方式，就爱玉本身是一个用火影片里的话说是个卡塔西斯，是一个不断的进化和上升的过程，所以整个系列的名字叫啥？整个系列的名字叫做《爱的阶梯》，那丢码在这里要提出的也是一个阶梯论，我们就是从听上去特别糟糕的爱数己之物与浪漫主义的爱开始的。在这个开始之中有什么力量可以让我们走上一个逐渐上升的过程，这个才是会影片最重要和最核心的内容，也是我们在这里做这个话题的转变，你看之前骑马一直在说好的else是什么，他都讲了它必须永恒相关，它需要与孕育相关等等等等的，那现在就是说凭什么以及怎么才可以实现了？做这样的话题区分不是我的主张，柏拉图也是这里做的话题区分刚才关于孕育生育与不朽的部分呢，柏拉图停笔在那里说，在他笔下，苏格拉底换了一句话，他说起码在与我交谈中告诉我关于爱的方式和所有这些的问题。有一天他问我，你看苏宇这里也提到了，另外一天刚才讲的所有内容是他自己描述的一次欧提玛与他的对话从这里开始呢，他开始描述另一次欧提玛与他的对话，《欧提马》的第一句话就问苏拉底，苏拉底你认为这种爱欲的渴望的原因是什么？好，现在开始新的一个对话了，这个新的对话就是关于爱如何实现的这个关键问题。爱和这种渴望的原因是什么？这样的一个问题当然是回答不知道，就是要知道我还请教你，所以是得需要马帮他回答。好，马开始回答了爱欲和渴望的原因是什么呢？





马同样从动物开始讲，它从动物感受到繁殖欲望，受到爱与刺激，希望彼此交配，哺育幼儿等等。开始他也提到了即使最弱的动物也愿意为了幼崽与其他强的动物搏斗，因此，丢马开始讲这个爱欲的阶梯了。在这个大的阶梯之中，从动物开始其实是很不错的，因为动物是自然习性的开始，是自然必然性的开始，同样作为人我们摆脱不了动物的这种自然习性，这个大家都有经验，对吧？人确实有爱欲的本能，冲动，人至少有两种爱欲的本能冲动，第一性的冲动结合的冲动。





第二人有照料的冲动，你养过狗，养过猫你都知道吧，更不用说养孩子了，你应该见过你身边的孩子身边的朋友，生了孩子之后，对他们孩子能爱到什么地步，觉得他的孩子天下最好，这些就是人的本能冲动嘛，人的自然习性，人有结合的冲动，人有照料的冲动，当然也会有人放弃照料，也会有人包括我们今天广泛采用避孕的方式逃避孕育，这都有，但这是非自然的，我们从自然来讲，人有孕育冲动，人有照料的冲动，所以孕育作为爱欲探索的起点是很好的，而且有没有注意这个地方有一个很有意思的点，动物的这两个冲动其实从最开始的这个自然本性上是摆脱了爱自己的，对吧？人爱的是孕育和产下的这个幼崽，人这里不叫幼崽了，产下这个孩子作为自然本性的起点，其实摆脱了对于属己之物之爱的属己之物，不是一个动物的问题，而是一个人的问题，因此爱欲的自然本性是一种身体性。这个身体性跟谁讲的部分相对吗？是与这个eric这个医生讲的东西相对，eric讲的是什么呢？讲的是爱，欲是一种平衡，是一种技术性，但是这种自然冲动和身体性，马想讲的是爱欲本身有一种忘我的属性，不管是在快感中有一种忘我的属性，还是你看到一个父亲母亲和他孩子在一起的时候，他对于孩子的那种无私，有一种忘我的属性。这里跟身体性高度相关，因为在柏拉图的撰写之中和这一对是两个典型的身体虚弱的人，两个身体虚弱的人不具备某种身体肉体的旺盛，因为不具备这种肉体的旺盛，他们会怎么样呢？他们会摆脱人的自然习性，进入到一种算计之中去算计爱中人对对方能付出多少，能带给对方什么样功利的好处，而去想如何能以技术性的手段去控制爱，达到一个平衡的状态。所以之前我讲托斯维夫斯基的《地下室手机》讲过，里面有一句超级振聋发聩，有启发的话就是爱的反义词不是恨，而是深思熟虑。而这种深思熟虑的技术性呢有很多方式去摆脱它，其中一种方式与骑马的初步探索就有关系，以自然性回溯，对于熟己之物深思熟虑的算计和客服可以靠什么客服呢？靠强健来克服，靠身体强健来克服。





而有匹马认为动物就是这样来摆脱这种技术性的必然的，因为动物不会技术嘛，动物会啥技术，动物，动物有的是啥呢？动物有的就是繁殖和身体强健，但他们身体强健，不能像我们一样用技术去改变，他们就是看靠先天喽和运气喽，他就说如果你相信爱的自然对象就是我们经常赞美的那些东西，你就不应该对这个结论感到意外。关于人的论点也适用于动物，为了永生和不朽，平凡生活会尽最大努力，他们只有通过繁殖才能实现这一点，他们总是留下下一代有新一代去取代老的一代，因此呢，动物也是用爱欲去克服死亡。而且我们知道很多动物生育完了之后呢，很快就会死亡，很多动物或者丧失生育能力之后就会死亡。人是很特别的人，人在丧失丧失生育能力之后还可以活了很久，现在可以越活越久，但在自然素颜之上呢跟跟动物相比，所以说跟这种身体性的强健，用这种强健的身体来反对算计来讲呢，我们就可以看两种造神爱欲的政治性创造和爱欲的诗性创造，实际上都是懦弱和算计的，或者很大程度之上体现为懦弱和算计。所以说这里我们就发现两种不死，就是爱欲造神达成的不死和孕育中实现真正的不死，至少在身体性与幸福相关之上，一种强健的体魄与爱欲是更接近的，而一种强健的体魄是更反对用技术性的方式去控制身体的，当然这赫然是更重要的，当然我们要去看人的特征，因为这毕竟只是动物嘛，这是一个起点。好，我们就来说人跟动物不一样的一点，再看它与孕育的关系了，人跟动物有一点是一样的，就是有死动物是有死的，人是有死的，但人跟动物立马就有一点非常非常的不一样，这是他的智慧，他的智慧在人的特点上体现，为什么呢？体现为人不断变化，但动物也不断变化，但只有人知道这个不断变化，人知道自己是在不断变化的。





人要变，老人的思想在转变，人的社会关系在转变，动物在本能中经历这些变化，人在认识和理解中接近这些变化，这个变化很重要。所以凡俗之物，就是有死且有变化的人是不可能达到不朽的，我们只能在变化中理解不朽，这什么意思呢？假设有一种不朽，人能不能在比如说我现在3、35，我说我35岁，通达不朽了，之后我就一直不朽，我人就不变了，不能人是会变的，人当然可以，今天非常勇敢，明天因为一些生活的变故变得非常怯懦，或者人在今天非常真诚，明天变得非常虚伪，但也可以反过来，今天很糟糕，明天变得很好，所以人是在不断不断的变化的。这个变化性哇，超级重要，这个变化性的重要在哪里呢？苏格拉底听到这个地方，苏格拉底也非常吃惊，听到欧提玛提到这个人本身的变化性，欧提玛说什么呢？他说，凡俗事物保持存在的方式并不像神圣事物一样可以完全一致，因为他们总是会变老消逝，留下同类的新事物。这就是凡俗事物能在生理上及其他方面不朽的一种方式。但不朽的事物是通过与之不同的方式实现的。如果所有各种事物都可以天生珍视自己的后代，你现在也不该感到吃惊了。各种事物展示出的热情正是他们在变化中实现不朽的方式，这个才是爱的本质。





因此为什么一定要以孕育的方式来实现，就是因为人即使不孕育也无法达到任何一种静止的状态，你会发现佛教就开了这么一个支票，是不是空头支票？我们再再再讲，但佛教至少给你开了一个接近永恒性不动点的支票，就你打了一个空的状态，那个状态是个永恒状态，就那种状态是你看他就是讲嘛，就不知世事是无常的吧，你如何能够止息这些达到一个质的状态呢？那个纸的状态是接近那个永恒不变的状态的，但我会倾向于认为这纯粹是逻辑构造而已，并不是一个任何可经验之物，更可经验的呢是骑马讲的这个，因此这个更有可实践性。





善变是人本身的一个特点和变化，在这个善变之中产生一种强烈的关键转变，这个观念转变呢是从美到善的转变。我们刚才说了，善变为什么是人的特征不是动物的特征呢？动物也有生老病死，但是动物并不觉知这些动物并不理解这些，所以说死可以说是一个纯粹身体纯粹本能性的，但是变化本身是一个知识性的东西，马也说，更显著的是我们的知识本身也在改变的这个事实，很多知识在形成，其他的正在消失。所以在知识方面，我们其实从来不是同一个人，每一个条目的知识都经历了同样的过程，之所以学习，就是因为知识在不断的消失，遗忘就是知识的消失，而学习可以将新的信息重新放回到我们的记忆之中，取代消失的部分。所以知识也在一直变化中存在，看起来跟生活是一样的。所以说爱欲去抵抗变化，这部分中间有很大一部分与知识相关，也就是说美可以是一种观看，是一种判断，善一定是一种理解，而善的理解呢对于善变的人来讲，我们也从来没有达到完整的理解，也就说呢我们不掌握真理，那你说人不长这人人也可以求知，但这有个很重要的问题了，人怎么才能求知呢？这里有个非常重要的问题，就人能不能通过读书求知的问题，很多想法是不能的，我觉得古希腊人是觉得不能的，其实在中国人传统中更认为不能就是中国你看我们经常讲道理道理，道跟理是有区别的，道这个词儿是啥意思？就是道路嘛，人可以选择走各种不同的道路，所以道这个东西行之，而成都听过这个话，对吧？





道行之而成理呢是在这个道的过程中慢慢慢慢被人发现，慢慢被人理解的。所以在这种文化传统之中，包括古希腊的传统之中，没有新实践就没有心知，关于善的知识呢是需要在善的实践中得到的这依然抽象，而且这依然没有回应，这个《爱的阶梯》是啥的问题。好，立马第六马就来说了，我们怎么从数己之物上一点点的提升起来。怎么样去应对这种善变呢？人到底是怎么去克服死亡的呢？提马讲的第一个问题，第一个相关的就是人确实爱一种玩意儿，人爱名望，对吧？





爱民生，爱我们今天会说爱惜自己的羽毛，就是爱这个名声，人确实爱民生，而名望本身跟客服死亡关系还挺大的，对吧？你要是死了，青史留名诶，看起来达到了某种不朽，很多人可不就是想这样达到不朽吗？这是很正常的事情。





2爱名声，名声是谁的呢？也是自己的呀，所以如果一个人很有名望这个名望，也是某种属己之物，对吧？但是但是但是这个但是的地方就重要了，这就是这个爱欲提升的部分了。名望这个玩意儿，有个别的特征，他是靠他人的承认来实现的，你得了名望，这个名望确实是你自己的，但其他人对你名望的承认可是他人的，也就是说你是靠他人的承认来得到名望的。所以说在某种程度上呢，这个呢就比数己之物要往前走了一步了，它就不是一个完完全全的数己之物了。而且名望本身很像爱玉，什么意思？你看，今天很多人，你有包括听众，你或者任何人抓住他，你就说你想在社会上取得你的名望吗？绝大多数人当然是不想了，这与平民社会文化也有关系，但是这与本身名望很难取得也有关系，因此在与和高度相关，一个比较体弱的人，他会去算计会算什么呢？他会算得到名望这个事情，难吗？要付出多少？如果中间失败代价有多大，一算就觉得好像确实不太可能，而且代价还挺大的，所以算了吧，所以其实我说句实话在今天的社会，一个普通人想去求取名望是很不理性的，在今天这个社会，所谓那个普通的张力，就大家也很不喜欢，但是没有办法你会意识到你自己不得不是一个普通人，这个这个想法和这个判断是理性的，你非要求取名望是不理性的，但是有没有发现，爱欲旺盛的人，胆子大的人未必是好事儿，未必是好事儿，so far未必是好事儿，会很想去获得名望，很想获得名望。所以说，不管为了名望付出很多，为了名望去死，还是为了爱人去死，都是一个很缺乏算计，很不理性的事儿，但是本身的爱欲旺盛，所以说名望和声誉就是孕育一个孩子，有点儿像名望和孩子呢都像是自己的某种复制和某种影子，都是对于数己之物的某种扩展，而名望本身呢已经二笔记疏解之物拥有了一定的公共性了，但这个公共性不多，为什么呢？是因为你可以在一个封闭的政治共同体中获得名望，也可以在一个极其教条的教会中获得名望，对吧，但是这已经是第一步了，这是从属体之物往前迈出走向德性与善的第一步。也就是说，人就是要获得他人的承认，才能够得到某种不朽的好，这是丢骑马举的第一个例子。人很多时候呢是要通过名望来获得不朽的，这是对于属体之物的某种提升。





第二人也会有另外一种孕育人会孕育孩子，人会孕育自己的名望，起码你说，刚才我们也提到吧，有身体的孕育，有心灵的孕育，他说有的人的心灵的生育能力比头脑更旺盛。你看对于今天所有这些实际生孩子意愿比较低的人，起码指出了另外一条路，就是心灵的孕育。所以说呢，人的智慧、美德，这些所有由诗人和创新精神手艺人诞生的东西，年轻的心灵，就有人会孕育这些美德，他没有伴侣，而且成年之后呢他也会产生这种生产和孕育的欲望。健身会干啥呢？这人会成为教育者，会成为诗人，会成为政治家，其实教育和孕育很像，对吧？





我们也说一日为师，终身为父，这样的话说明师者呢与父母确实很像，而中国也有君子立德立言这个观点，人确实有一种不朽的方式，不是获得名望，而是留下一部作品。今天我们有些诗我们这个诗的作者已经不可考了，有些民间歌谣这个歌谣的作者已经不可考了，但是往往这些歌谣，这些诗作，比他的比很多人的名声更加持久，这些作品留下来，其实也是能够达到某种不朽的方式，包括古罗马《12铜表法》是这个现代大陆法系的基础，对吧？这个《12铜表法》是谁创立的？当然你是查着查得到的，但你看我们就对这个《12铜表法》的认识会大于对这个人的认识，但对于当时创立这个法律人来讲，这可不就是达到了某种不朽吗？第题嘛也讲了，梭伦由于创《立法法》法律为雅典人所敬仰，这个呢也是某种方式，心灵孕育什么呢？心灵孕育作品。好，你看这个新领域作品是不是就一定就至善了呢？也不是。我们今天流行的很多诗作，我觉得其实也就一般，但他至少好过啥？他好过阿那个方式是对于美的一种空泛求取，对于美纯粹的浪漫主义的求取作品起码有一点好，他有一个实体，而且他在社会中呢在一个共同体制中也有一定的公共性，所以你看人要么呢留下名声，要么呢留下作品，这都是两种码举的例子。我相信这两个例子，大家不会有人觉得哇，这个不可能，不仅这个可能，这个例子太多了，直到今天也有很多人在争取自己的名望或者争取留下作品。好。





所以你看这部分我们总结一下，刚才提到了孕育，我们都觉得孕育跟善的关系是什么？甚至我们在想就是我如果就不想孕育，有什么方法可以有一个上升的阶梯呢？在这个部分里面欧提马就提到了名望与作品，而人们呢确实通过名望与作品获得某种不朽名望呢，是从属己之物相公共性的延伸，是把自己变成一个影子，而作品呢是美的实体化，有你对里面你能理解吗？





实体化，某种程度呢向公共性的延伸，所以你看我们如何超越这个最开始讲这个问题和阿的问题以及爱欲如何可能实现呢？至少到现在为止，码已经提出了三个非常重要的方式了，第一个方式是身体性的强健，本能的强健，本能的强健，确实一种身体的强健会让一个人爱欲充盈，在这个情况之下，你的算计就会少一点，因为体弱者才算计。第二，求取他人的承认，获得名望。第三，将你对于美德和德性的理解实体化变成作品。这3点都是对于最基础的自然必然性，就是对于那个必然人很容易去陷入的对于数己之物的迷恋、捍卫和空洞谈美的某种提升。但是我们也必须知道这种提升只是一点点，为什么呢？一个人爱欲强健，渴望获得名望，也愿意把自己对于美善的理解实体化，这不就是阿德的同志吗？对吧？我说我说古往今来一切建筑都具有这样的特征，所以只有这三个特征，实在谈不上什么善。所以说呢这个只是爱欲提升阶梯的第一步而已，就是但这个确实是已经比起那个这个最最初级的状态是一个提升了，在这个基础之上，骑马就要拿出它最关键的内容了，丢骑马开始讲一种完全的最高等级的与爱欲相关的奥秘，他在讲完这些之后，他给苏阿姨说，苏格拉底你可能也接受能够接受我到目前为止描述的爱的方式，如果所有这些方式进行的得体，其目的是要抵达完全和最高等级的奥秘。我不确定你是否能够领会，但我会告诉你，我尽全力讲，你就尽全力的去领会。所以刚才讲的那个不管是名望还是作品已经与某种孕育相关，且是我们在日常生活经验和世界经验之中很实际的东西了。但是呢我们刚才也讲，这不就是建筑品格吗？也就是说我我我多说一句，什么叫建筑品格呢？在马基亚维利那里，这已经是能够实现的最高品格了。但是如果我们比马基亚维利有更高的追求，我们就知道这还不够，还需要一个更高的东西，这更高的东西是什么呢？好，这东西很重要，为什么重要？我先把它重要的东西点出来，再往下讲，你看整个刚才这部分名望作品韵语我们在讲什么呢？我们在讲善最开始我们入手讲了美美是什么呢？美是一种自然的伎俩，这个伎俩干嘛呢？诱惑人产生孕育的冲动之后呢，看上去善替代了美成为了一个最高的东西。我们再讲善，善本是什么呢？是一种理解，对吧？我们说了善本身是知识性的，本身是一种理解，但是骑马回到这个所谓最完全的最高等级的奥秘的位置之上，又在谈美了，就完全没有再谈善了。





在这里，美就从自然孕育欲望本身的一种计量到了一种什么呢？我愿意把它称为到了一种看的艺术，所以爱欲的至高状态是一种看的艺术。我希望你听到这个看的艺术这个地方已经把它和维特根斯坦的哲学产生了很大的联系，所以爱欲是什么呢？爱欲的至高状态是一种中观，这不是我身边一套，你听我往下说，为什么在码这里能够真正指出一条真的非常好的可实现性的爱与提升的途径，而这个途径与维根斯坦中观论有高度的相关性。好，我就来说说这个阶梯，丢嘛一点儿没卖关子，立马开始讲这个阶梯一步一步是怎么来的了。第一步是身体之美的阶梯，身体之美的阶梯有三句话起码是这样讲的，在年轻的时候，他开始接近美的身体，如果能够给他以正确的引导，他应该只爱一个身体，并在那种关系之中产生美的言辞。接下来他应该意识到，任何一个身体的美都与另一个密切相关，如果他要追求这种形式的美，如果他不把所有身体的美看做相同的会非常愚蠢。一旦他明白这一点，他就会热爱所有美的身体，并仅对其中的一个身体释放自己的激情，轻视这种激情，并把它视为微不足道的为什么我说这说特好，这不就是每个人都可以经历的部分吗？我们每个人当然都有贪恋肉体的时候，在贪恋肉体的情况之下，一旦你中间有几次，你就会发现，这过程真是这样的，你贪恋一个肉体你再贪恋一个肉体，他不会停下来，你还会贪恋下一个肉体，所以这种贪恋和激情其实是高度类似的，身体之美真的很有吸引力。如果你不把这些身体之美看作相同的，而认为总有更好的身体之美，你是非常愚蠢的。这话说的非常对，一旦你明白这一点，你就会觉得身体美好。





我热爱身体美，但是我只对一个身体释放这个激情，并且把这个激情视为微不足道的爱欲，本身当然是占有了爱欲之爱，欲占有美爱欲当然要占有身体美，但是我们最低限度的占有身体美，所以你看爱欲阶梯的第一步是对于身体之美的克服。第二步好，这几部其实就是对于会影片之前的总结，所以这个文章写的非常漂亮，第二部第一部讲的是第二部，因为讲的是功利嘛，爱玉的功力很大一部分就是这个身体的快感。第二部分进入部分好，这个天马说什么说之后他就应该把心灵美看得比身体美更有价值。这样，如果某人有美好的心灵，即使形貌不够美，他也会对他感到满足，会爱他，关心他，与他进行内心能够帮助一个人变得更好的交谈。这就是讲的柏拉图之爱的实现，是爱欲进阶的第二步。为什么呢？我举个我举个跟身体美相关的例子。我们当然会爱一些美的身体，但这是美的身体，未必会真正让你感到快乐。





如果一个好的你追求的美的身体让你感到快乐呢？那个人本身也需要有一定的无私，不要那么自私，包括对你的真诚、忠诚，这里面都很重要。也就是说，我们完全可以设想一个很美的女性或者一个很英俊的男性，但这个人性格极差，非常高傲，觉得天下都欠她的，你可以去想得到它，但很可能在过程之中并不会让你感到快乐，因为牛的得到它就需要先让它非常非常快乐，很可能这个过程就已经消磨掉你了，这种事情当然是会发生的。所以你会发现即使发德罗斯讲的那个发讲的那些能够让在爱的关系之中给予另外一个人，不管是快乐还是功利价值的人，本身也有一定的心灵美之后，你就会发现，你就会发现这这这还是很低级的爱，你就会发现一个人身体美，可能比不上他这个人比较无私重要，这是us的意思，这个意思一点都不奇怪，也没什么道德高调，因此呢你就会把美好的心灵看的比这个更重要。所以说我说的最直白，你宁愿对一个可能没有那么漂亮，但是蛮无私蛮无私的人产生爱欲，也不想对一个我真的非常漂亮，但是性格极差极其自私的人产生爱与，对吧？就是这样的，这这这只是第二步而已，这柏拉图之爱的实现第三步是什么呢？迪欧马接着说，好，第三步有个很大的转变，我念完之后再来说，他说在这之后呢他就会被迫观察实践和法则中的美，明白每种美都与其他种类的美密切相关，这样他就越发会把身体之美看做微不足道的事情。





实践之后，他有这样的实践之后，爱的向导必须为他们指引这种知识的形式，这样他会真正明白这个美，这是实现什么呢？这实现是的第二层讲的部分，第一层是与柏拉图之恋相关的，第二层是与法则中的美相关的。什么意思呢？也很简单，也就是当我们发现，确实我们更爱人的心灵美，我们觉得一个人无私会好一点，我们在想他为什么会无私呢？我们发现仓禀时而，我这随便举个例子，仓禀实而知礼节，原来一个人的无私是与法则相关的，是与环境相关的，所以说一个整体社会美好的秩序很多时候跟一个人心灵美是高度相关的，这些才是真正的美。在这个情况之下，纯粹的身体之美真的会成为一个微不足道的事情，但这个我刚才说了到第三步有个很大的转变，转变是什么呢？你看他会被迫观察实践和法则中的美，被迫观察，不是被迫思考，你看前两个部分，关于身体美的部分之中没有提到观察与看在这里看的意向被极大的引入了这个之中，人为什么会被迫观察实践和法则中的美呢？原因很简单，就跟亲密关系之中也高度相关，经纪人也会知道，就是爱一个品格好的人很重要，如果你真要追求一个严肃的关系，品格好不好超重要，这个你怎么知道人品格好不好呢？你当然可看了，你靠怎么看呢？看他跟你说的话吗？不是，你当然是看他在实践和法则中的东西了。比如说你今天比如我跟一个女孩儿约会，这个女孩儿对这个服务员态度极差无比，对他身边的一切人都非常不客气，那当然我会发现，那很可能我无私不到哪儿去，这是所谓的美洲美与其他美密切相关，而越是这样，我我假设她超漂亮，我肯定不会对她产生什么很多的感觉，当然这里需要知识的引导，这是爱欲其身的第三步，你从不得不要离家心灵美更重要，进一步去理解，怎么去判断一个人心灵美呢？你会发现，原来心灵美是把一个人放在环境之中去看的。第四步产生的是什么呢？他说现在呢，他就能从什么上看待美，从总体上看待美，而不是仅仅看个别的例子。他不会像奴隶一样去爱慕身体之美，不会爱慕任何特定人的具体的美，或者某一种具体实践的美，取代这种卑微、心胸狭窄，奴役的是他将转向美的大海，凝视着他，通过对知识无尽之爱，产生很多华美宏伟的对话和思想。你看，在这里呢他已经看到了总体的美了，这是我刚说的中观，所以说中观这里的引入绝对不是我身搬硬套的，也就是说再往上一步，怎么从更进一步呢？在这个地方呢还是在关注社会法则，但再往上你已经不仅仅看待法则了，你有更多的实践经验，各种各样的方式在理解什么是美。





在这个情况之下呢，你产生了更多华美宏伟的对话和思想，从最开始对身体的亲近和从总体上看待美上整个码的前期过程有一个从实践到凝视的转向，这个很重要。这里为什么重要呢？是因为最初人从青春期开始，我们对其他人身体的那种渴望和欲望是某种自然必然性不到凝视的地步的，或者即使你凝视，那不是你的意志要凝视，那是你的本能要凝视最早期对于身体之美的辨析不是一种主动的看你也没有切换任何视角，你就是本能的去追求身体美而已，这是一种最基础的实践。从实践当上面的提升有一个非常重要的东西是什么呢？就是看就是我们在《维特根斯坦》里面讲的一个中观看的是什么呢？看着是个这个东西，看有一个目的，目的来源于你发现，这个心灵美真的比身体美重要，这不是个什么高深的东西，这东西极肤浅，是因为心灵不美的人不会对你好，就这么简单，然后你就会去想怎么判断一个心灵美的，因为身体美你可以看到，心灵美就他看不到，你就学会了总体上去看什么叫心灵美。正是在这样的过程中，你有选择性的对于真正美的东西产生凝视，并在这个凝视之中意识到真正重要的部分，所以提升的过程和爱欲阶梯提升的过程就是这样的，从实践到凝视的过程，好，请注意，这里面还有几点非常重要，这里面数次提到言辞，在身体美的时候，我们就说他应该只爱一个身体，并在那种关系之中产生美的言辞。





他看中心灵美之后呢，他就会去关心关爱有心灵美的人，并与他们进行那些能够帮助年轻人变得更好的交谈。他看到理法之后呢，他为他们指引生活知识的形式，他看到总体美之后呢，他通过对知识的爱产生了华美宏伟的对话和思想。这里面谈到了非常多的言辞，对美的身体也孕育了好的言辞，对美的心灵孕育了好的言辞，对美的纵观产生了华美宏伟的言辞。为什么言辞在这个地方这么重要，以及在言辞这个地方，我已经使用了韵律这个词，已经使用了孕育这个词汇，就是爱欲的理解属性，就是爱与善的那一面，在真正的生活之中，并不是脑子里的想法，它必须变成实际的对话和言辞，就变成生活中的沟通才可以实现。这个东西的重要性是啥呢？这个其实是一种很基础的提升，言辞，具有公共性，言辞本身也是某种作品，所以在碍于过程中对于言辞的强调，其实跟名声和作品的强调是有很大的关系的。所以总结一下嘛，说到这里呢是一个从实践到看的过程，爱欲对象身体美、心灵美是情感的，而观看对象的实践的法则，美的海洋是某种理解的从身体到灵魂到理智这么一个提升的过程，在这个过程中呢爱本身得到了更多的提升，当然当然当然这还没有到最后到最后，铁马还有一局，最后当他以这种方式变得成熟强大之后，他会突然突然怎么了？看到一种特殊的知识，这种对象是我接下来要讲的那种美。话，说的很玄乎，但我觉得最玄乎的时候已经过去了。提马在这里想说的是啥呢？说的就是美的形式，永恒美，你某种城市上在某种特定的情况之下瞥见了永恒美，但是什么叫永恒美？在这个地方确实得好好说一说。我们有两种方式理解永恒美，第一种方式在柏拉图的这个理事的基础之上理解永恒美，永恒美呢就是某种美本身，但说实话就是维特根斯坦之后，我已经一点儿都不理解什么叫它永恒美和美本身了。





我直接讲另外一种理解方式吧，也就是说在某种特殊的情况之下，你看到了美的普遍性好，这话重要了，这话非常重要了，我们怎么看到美的普遍性的？你看我们有很多方式来看，我们先从普遍性来看，有很多种普遍性，有物理意义上的普遍性，对吧？物理上普遍性就是牛顿力学意义上的普遍性，就是有一种规律在背后支配着一切，如果你认为美的规律在背后支配着一切，这是某某种普遍性，但我很怀疑你能看到这种普遍性。第二种普遍性，伽利略区分第一性质和第二性质的普遍性，就是比如说我们这个这个这个你说过无数次，就是冷热是第一性质，温度是第二性质，那在美这个意义上呢，也许maybe黄金分割的图画是第一性质，黄金分割的数学数学公式，那个数学的值是第二性质，但我们能突然从数学里面看到美吗？能，但不是看黄金分割的公式，比如有很多时候书，我们说数学之美，诶，我们看到某种公式本身的简洁性，这个是美的，对吧？也就是说很多时候我们如何在不以美为这个标准对象的地方看到美，以及我们认为在这个语用之中使用美是非常合理的，在这个情况之下你才叫做看到了美的普遍性，我还是翻译用维特根斯坦的方式来翻译，它怎么看到的呢？就是面向闪动，比如说你过去从来不知道何为数学之美，你觉得数学都是挺枯燥也挺难的一个东西，然后你读了一本书，那本叫数学之美的书，在这个书的介绍之下，你在某种公式之上产生那个面相闪动，我这个真的是美的，比如你之前看罗斯克的话，你觉得这不是胡来吗？是不是？这我也能画，然后在别人给你讲解之下面向闪动，你突然意思，美感在这儿，比如你听一个那种噪音音乐，你说这东西这就是纯噪音嘛，在别人给你的讲解和理解之下，你感觉到，没敢在这儿这种面相闪动之中，你发现原来美这个词儿，在这样的情况之下，在对这个对象之下依然是一个可以表述的词汇，这就是这个普遍性的出现。也就是说也就是说什么是与爱欲相关的最高的状态？





就是这种东西的出现，你看，越说到这儿，你越觉得这他妈跟跟亲密关系有什么关系，这跟亲密关系有非常大的关系，跟你孕育孩子也有非常大的关系，跟你愿意孕育一个孩子也有非常大的关系，为什么我们今天不谈恋爱，不结婚，不生孩子，就是因为这些东西不好，不美，为什么这东西东西这些东西不好，不美，是因为在你过去的实践和凝视之中，你没有看出来它好在哪里，你在跟一个人谈恋的时候，你没看出来这个人好在哪里，所以你最后跟他分手了，你看出来好在哪里？你在各种不同的地方看出来各种不同的美在哪里，这才让爱欲本身得到维护和延续，才能够真正实现。而怎么看呢？这个就是刚才我们讲的那个阶梯，从身体美到灵魂，美到理法秩序之美到更多的例子之中，总体看蓝莓的这么一个过程，它需要抑制，需要观看，同时呢也需要很多的知识，所以你看他确实就像爬梯子一样，一阶一阶，从一个身体、两个身体，所有美的身体，从美的身体上升到各种对于美的操持，从操持上升到美的学问，从学问上升到那种对于美的真正的那种学问，就那种终极的学问认识到美本身，但柏拉图会强到美本身我会强调各种不同的美的面向闪动，而你看这里，这里我要说的什么？这必然存在一种对于身体的回归，为什么呢？很简单，因为你看到这里，柏拉图非常强调看，我们从来没有看过灵魂，从来没有看过名声，从来没有看过美德，我们看的就是那些我们可以用眼睛直观的东西，身体在我们最初在爱的最低级阶梯看待一具身体和生活的时候，我们看到一种极端的激情，我们看到一种纯粹的本能爱欲到最高阶段的时候，我们看到对于一个身体的中观式的理解和观看，我们看到了在一个身体不断的实践操持过程中，美的面向闪动，就是这样的过程，导致移动关系可以持续下去，导致导致你认为生一个孩子是合理的，是合适的，你敢你敢去孕育，你看为什么到了这个最高的阶段，玛却不谈善开始谈美了呢？





这点对于今天的人更重要。善是什么呀？我们说了善是一种知识，一种理解是言辞是共识，美是什么呢？美是一个对象，因为如果你仅仅关注善，你就会觉得不需要对象，掌握知识就行了呀，也就是我只用想不用看就可以了，那你不用看了，你就没有爱欲，你可能爱知识，但不是eros，iOS必须有对象，所以这个东西不靠想，而纯靠看，不靠一个人在书斋之中做理论，而靠在实际生活，从操持到主动实践的整个过程，就因为最后必须是可经验的对象，必须是身体性的。因此，欧提马谈到第三阶段才走了，才走了一个从谈美到善到最后再谈美的过程，因此孕育出的也不是虚幻，而是实体。丢尼玛也说，只有到这个情况之下，他才能不仅孕育出美的影像，而且孕育出真正的美，而那些孕育出真正美并对其进行培育的人才，有机会得到爱神的热爱并变得不朽。如果人能够有不朽的话，因此在这里他提到这种孕育本身的重要性，你不管是孕育你的名声，孕育作品，或者孕育在爱语中孕育新的生命，这个东西远远强调过谈爱远远强调过在理论上去理解爱，所以说整个这个爱的过程，这个飞升是什么呢？从对于美的本能接近到对于善的知识性理解，到对于美的凝视和实践，这个被称作净化的过程。卡塔西斯，这个卡塔西斯是啥好，这是最重要的部分，就是我们最后最重要的部分，这卡塔西斯不是一个洋气的过程，不是一个有了后面没前面的部分，不是到了至高的，对于美的最高阶段，你就没有身体美和互相带来好处，就没有心灵美，没有制度，没有知识，不需要名声，不靠作品，就靠天天观看美不是的，这个攀登的阶梯和过程，每个后一步是包含前一步的，你最开始爱一个身体，对他有激情，当你爱心灵美的时候，你对这个身体依然有激情，你依然觉得这个身体是美人，你要向他释放激情。当你理解到爱的立法和制度的时候，你依然觉得一个人的心情美是重要的，这立法和制度与他的心理美相关，并不因此心里美就不美了。在这个情况之下，你依然觉得身体美是很好的呀。你说我就是喜欢身体美了到你认识到一种跟爱的技术知识，就是跟制作相关的时候，你同样觉得理法很重要，你制作的就是理法，你制作的就是制作本身，它产生心灵美，身体美到这个部分都与数己之物相关。我爱身体美，我爱心灵美，我爱一种爱的理法和制度，我掌握一种爱的技术和知识，好在网上进入荣誉的部分。





我开始追求名声在共同体制的名声，不因为追求名声，以上四者就不存在，它依然存在。你为了这个名声开始产生知识和作品的制作公共性的部分，也就说，你看刚才我说到作品，我举的是那些名字已经失散的作品，但我们也知道好多时候名声跟作品是不冲突的，很多时候你获得名胜的方式就是做出作品来，当然也会有别的方式，你可以存靠炒作，存靠这个钻营靠买也是可能的，但也有个方式，你不就是通过作品获得名声，而且不就是更好的方式吗？





更容易得到不朽的方式吗？直到自高的通过孕育和纵观，以前的一切都有，所以爱的这个阶梯攀登，不是有了上面没下面，而是他真的是一个纵观就是这些都包括的过程。正是正是如此，他能从美到善，能回到美，他能从对于单一身体爱欲的极端激情到对于单一身体爱欲的中观理解，他最后要回到身体性，这个回答的原因就是因为它不是阳气，之前的东西它是都有，都要从最开始的身体美，灵魂美等等等等都要一个人一直爱欲本身，我说的俗气点，你完全可以说就是发现美的眼睛发现的美丽眼睛，就是在各种不同的视角和情况之下，发现美丽的，但不是那种浪漫主义式的，你你你。很明显，如果你真的有发现美的眼睛，你就能发现今天的市面上绝大部分绝大多数被弹作美的东西一点儿都不美，而恰恰是人们不以美的方式去形容的东西才是美的好。





说到这里，这就是马将玩的部分，这个部分主要在讲爱与孕育的关系，爱与死亡和不朽的关系，以及我们如何看待孕育，我们如何接受孕育，以及这个阶梯是什么样的，我们怎么样爬这个《爱的阶梯》，能够达到一个更加本真的状态，对他的理解呢又与我们刚刚讲过的维根斯坦的中观有什么样的关系，包括面向闪动等等有什么样的关系，这就是今天部分的内容。今天部分的内容呢我觉得确实已经给了你一个很具有实践性的，不管是理解还是实践它的方式了，包括分辨它的各种视角，什么是一种好的爱语，本身是特别特别好的一个东西，但是会影片还没有结束会，影片还在继续到这里，来来往往的这些人对于爱神的这个送赞就告一段落了，正在他们要想接着聊下去的时候，敲锣打鼓进来了一个人，这个人喝的酩酊大醉，酒气熏天，这个人呢，就是苏格拉底的男朋友和导致雅典灭亡的尔西比亚德斯。阿尔西比亚德斯。人们说，阿尔西比亚斯你也来了，你也赞颂赞颂爱神吧。阿尔西比亚德斯迫带醋意的说，有苏格拉底在的地方，我要赞美别人，苏格拉底都会吃醋，不高兴的，所以有苏格拉底在的地方，我不能赞美爱神，我只能赞美苏格拉底。他随后讲了一系列他如何追求苏格拉底的故事，而柏拉图写的年代我们在第一季就说了，柏拉图写的年代呢阿西比亚德斯已经导致了雅典的灭亡，我们就知道苏格拉底虽然懂爱，虽然已经接受了提马的教诲，但依然在与阿尔西比亚德斯的过程之中失掉了一个爱欲当中最重要的东西，这是这个东西的失，却导致了阿西比亚德斯的堕落，导致了雅典的灭亡。





好，这个是也就是说这个文章写的非常好，到这里呢在一种理论和知识构架上已经非常完整了，就是碍于就是这样的，我们就是要这样去判断它的阶梯，这时候很像柏拉图突然情况下说，one more thing这里面有个最大的危险，就即便你懂这个道理，你肯定会栽到那个坑里，那个坑是个最大的危机，我还得把这个最大的危机告诉你。而这个危机呢就在阿尔西比亚德斯的部分之中，也就是我们下一期的内容。好，那我们下期会影片节目再见，大家要记得感恩，去相信。一天。



