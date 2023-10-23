悼念科比•布莱恩特 | 体育对我们意味着什么

我是一名凯尔特人的球迷，从NBA历史上看，其实是科比球队的死对头。我很难想象我今天会如此悲伤，科比一定触动了一些很深的情感。

按理说，我并不该喜欢科比，他单打独斗，个性偏执狂傲，与凯尔特人的低调坚韧，团结防守恰恰相反。但即便作为对手的球迷，也无法否定，他极端勤勉，在比赛中有难以置信的专注，终于将自己锤炼为无可阻挡的篮球机器，为了胜利他无所不用其极。

他擅长在极其勉强的状态下投篮，所谓“好的投篮时机”对他而言似乎不是一个问题，他可以在任何防守条件下找到投篮机会并命中。他在防守时粗鲁大胆，小动作极多，但这也让他成为防守最好的球员之一。

他也许并不是一个谦和的好队友，他的队友奥尼尔，霍华德，都与他有巨大的矛盾。他多次在队内训练时挑衅和辱骂所有队友，斥责他们懒散，不够强硬。他作为队球队领袖的方式确实令人不敢恭维。

我知道很多憎恨科比的人，都还总是希望提起他的令一桩丑闻，但这在今天显然是不合适的。

1 一位古典英雄

科比就是这样的一位，若要总结，他的技术精湛无与伦比，意志强大，但品格乖戾，为人诟病。其实他像极了古典的英雄。

想到他，我总是想到阿喀琉斯，荷马在描述他时，提到他带着一股“遭诅咒的怒气”。阿喀琉斯不是一位我们今天叙事里美国队长一样的“正义英雄”，他刚愎自用，杀人如麻。极端重视自己的荣誉，在他认为自己的荣誉被希腊联军窃取时，拒绝作战，他甚至向宙斯祈祷特洛伊人可以获胜，以便自己可以重获荣誉。科比在这方面像极了阿喀琉斯，在比赛时，科比极容易和对手冲突，这不是一些城府的球员，故意激怒对手作为比赛策略，科比总像是带着一股与生俱来的傲气和怒气在比赛。

但科比更甚，他的傲气并非天生。阿喀琉斯是一位半神，因为身体在冥河中浸泡而刀枪不入。但科比的天份也许并不如阿喀琉斯，在星光璀璨的1996年NBA选秀中，科比仅仅被第13位选中，在他职业生涯的前两个赛季，他都作为替补登场，还并没有展现出历史级的天赋和实力，这时，是1998年。

但其实从1994年开始，科比就遇到了他职业生涯中一直陪伴他的训练师乔•卡波恩（Joe Carbone），从那时开始，他就坚持了名为6-6-6（每天6小时，每次6阶段，每周6天）的训练，他的生活几乎都高强度地在训练馆中度过，即便是休赛期，其他球员都在享受悠长假期时，科比依然在训练馆中挥汗如雨，这样的训练科比坚持了8年之久。前NBA球星柯里•马盖蒂（Corey Maggette） 在得知科比的训练后惊讶的说，科比一年的训练量是普通球员四年之多。那么科比坚持的8年高强度训练，就是普通球员32年的训练量之多，这已远远超出任何人的职业生涯。

新秀时期科比体重200磅（约90公斤），在NBA稍显纤瘦，在接下来的4个赛季，其中包括湖人王朝的三连冠，科比就稳定而准确的将自己的体重维持在210磅（约95公斤）。到2002年，为了适应更高强度的对抗，科比又连续数年将自己的体重维持在稳定的220磅（约100公斤）。他一直以最高的要求和强度，将自己的身体维持在完美的状态。

科比是一个象征，证明了最高的卓越可以在相对平凡的天资中产生，他也许破除了我们对天才的迷信，雄辩地证明了在极端的勤勉中，普通的材料也可锤炼出最卓越的品质。

我每每在自己最勤勉的日子里，都会不由自主的想起他。科比的吉祥物不是什么可爱或威猛的动物，而是致命的毒蛇曼巴，而科比的自传名为《曼巴精神（The Mamba Mentality）》，这是一股像阿喀琉斯般带着敌意和怨恨的强大意志。

在书中他说“我不胆怯，不畏缩，不逃跑。我忍耐并胜利，停止可怜你自己，抓住一线曙光并带着信念去工作，永远保持这样的动机和定性。”这就是他的“曼巴精神”，这是在今天已经罕见的对“卓越”的执念。

这是科比留给我们的不竭激励。希望这不仅仅停留在他去世的这一天。

2 体育对我们意味着什么

在这个体育作为一种娱乐和商业甚嚣尘上的年代里，体育对于我们意味着什么呢？我们都知道，那是一场巨大的商业盛会，是娱乐，赛场上百万富翁，千万富翁们你争我夺，并不带来癌症的攻克，战争的结束，不解决虚无主义，消费主义的问题，很多时候也许还助长他们。体育赛事不像战争，大家文明的在规则下竞技，并不以命相博。这难道不仅仅是现代文明塑造的一种麻醉剂吗？

但也许正如古希腊人对于奥林匹克的热爱那样，我们在体育中发现美，这些属于人的美感与音乐和绘画类似，是对至高理念的模仿，是卓越的照耀他人的光芒。

那么科比在其中，便会是最耀眼的一道光芒，他数十年如一日维持的完美的身体，在赛场飘逸的跳投，全神贯注的愤怒，那些不讲理的英雄主义，不可思议的技术。是人类可以欣赏的一种美，他赛场下的努力自制，更是每个人可以感受的美德。

我想这也许是体育赛事在今天可以带给我们的，不是球迷间的咒骂，夸夸其谈的球场新闻，而是剥离一切浮华的商业和消费之后，能够看到充盈在其中的，支撑着这个巨大体系的，是人的美和他们的美德。

感谢科比给予我们的这份美感。

我身上有一处纹身，是2017年超级碗的决赛，超级碗当然是美国最大商业价值和虚华的盛会，广告价值一秒浅金，衍生产业不计其数。但在当年，新英格兰爱国者队在三节过半时以3:28落后，这相当于足球比赛还有20分钟结束，0:5落后，由于橄榄球的攻防转换规则，实际上可以说是足球比赛还有10分钟结束，0:5落后。在那漫长的一节半之中，爱国者队几乎完成了所有“理论上”的攻防最佳目标，在最后一节得到19分，首次将超级碗拖入加时，并金球致胜。

这就是抛开商业和消费，体育呈现的美和美德。

这是在绝境处，凭借mentality创造奇迹的确据，就在你眼前发生，我想没有人会不为之深深动容，并感受着这不仅仅是一场比赛，这证明着不管我们在什么样的绝境中，即便绝境的破除需要我们以“理论上的完美”来达成目标，作为“人”这个物种，我们依然可以凭借意志实现这样的卓越时刻。

我想这就是体育给予我们的，在今天的价值。

悼念

我想今天是一代人的心碎，不管是湖人的球迷，凯尔特人的球迷，NBA的球迷，所有体育迷，甚至所有哪怕是关心流行文化的人。

让我们悼念科比•布莱恩特，在篮球这项体育上最卓越的球员，20年的职业生涯： •5届NBA总冠军 •2届NBA总决赛MVP •1届NBA常规赛MVP •18次NBA全明星 •4次NBA全明星MVP •11次入选NBA当年第一阵容 •2次入选NBA当年第二阵容 •2次入选NBA当年第三阵容 •9次入选NBA当年防守第一阵容 •2次入选NBA当年防守第二阵容

他本应该在今年亲自参加加冕NBA名人堂的仪式，和加内特与邓肯一起，跻身万圣殿。但可惜他无法亲自前去了，不过我想很多传奇故事，最后是要有一点遗憾。

科比已逝，但曼巴精神永存。