《会饮篇》V：爱首先是感受自己的贫乏

是。1。大家好，欢迎收听新一期的饭店special，我们继续会影片的内容，我是李厚辰，这个呢是我们会影片的第五期听，这一期呢你应该至少要听过三和四，不然的话呢听起来会比较麻烦，ok，那我们今天一点废话都没有，我们马上开始，然后最近的氛围呢非常非常糟糕，一片这个腥风血雨，各个环境几乎全是烂事儿。所以这个呢来讲今天的内容呢确实恰逢其实因为为什么呢？我们还是稍微讲一讲，这个会影片是关于一个爱的问题，但是呢他肯定不仅仅是关于谈恋爱的问题，他是把人的爱欲问题呢与政治问题等等有一个大的贯通的问题。所以我们停下来看看我们今天所发生的诸种状况，很多人都会声称，他要当一个普通人，他没有什么追求，他没有野心，他不想赚大钱，但不想要大的影响力，这些都是真的。就人在现代社会生活呢是可以摆脱这些的，他摆脱对于金钱的巨大欲望，他摆脱巨大的政治野心等等是可能的，但是人可以摆脱爱欲这个东西吗？不管是日常生活中对于一个人的爱与对于他人的爱与还是爱一个群体，爱一个受害者爱，以至于爱一个城邦，爱一个国家等等等等，可以逃避碍于问题吗？甚至可以说这些我都不爱，但很可能你也逃不过爱自己，你可以说我连自己都不爱，我连自爱都没有，可能你也逃不过爱众生等等等等这样的问题。那为什么要谈这些问题呢？首先，如果爱欲真是一个人逃脱不了的问题，每个人在生活之中呢都会产生爱欲，从爱钱，爱民生到爱人，爱国家等等等等这些事情，那么我们就会发现我们回到刚才说的那个问题，最近一片腥风血雨，那么请问这些腥风血雨的背后是不是都。我不能说都吧，或者绝大部分都能找到一个爱欲作为动因而产生，不管是爱一个群体，爱一个人，爱一个城邦，爱一个国家或者等等等等等，也就是说今天有多少伤害和痛苦背后是爱欲，对吧？所以说会影片如此重要的一个原因就是因为会影片探讨的这个问题，不是我们可以通过这个东西问题不我不管这个领域我放弃就可以逃避的问题，因为今天很多问题可以靠这个来放弃，就普通人三个字，就是对这些问题很大的一个放弃，但是会影片所谈到这个问题是一个人真的很难真正逃避的问题，而这个问题的不自知这个问题没有得到一个清晰的认识呢，就是今天诸多混乱和伤害的来源，所以说会影片很重要，那么整个会影片我们能得到什么呢？





难道我们读完之后就能够完完全全复述出来，原来爱就是什么什么样或者获得一个技术性的操作手段，就是原来爱就是这样这样这样去做，是这样的一些人吗？不是，所以会影片能实现什么呢？会影片能够让你得到一个更高的视角，或者说一个很更深的视角，就是爱是什么这样一个问题。因此到你到达那个视角呢回头来，很多这些更低视角的或者更多谬误性的爱欲呢，你就能够得到克服。所以说可以说会影片本身是一个提升，我们也说了会影片一共七个人就有问题发言，他本身就是一个不断提升的过程，而当我们对他的认识提升，当我们能够把碍于问题跟更多问题放到一起来看的时候呢，我们就能够获得一个对于爱意问题更好的中观，以至于我们能够摆脱那些非常基础的问题所带来的痛苦和伤害。





好，大概会影片就是这么一个问题，而讲到今天这期呢我们就讲到了其中最精华的部分，因为今天我们要讲的就是苏格拉底要谈的内容，你看我们第三期一口气讲了三个人的第四期呢一口气讲了两个人的，而今天这一期我们都讲不完这一个人的，我们应该会有两期来讲苏格拉底在会影片之中的发言，而这个发言呢当然非常非常重要，这样一段关于爱的前前后后的发言，不仅对于会影片很重要，因为会影片在柏拉图哲学中的这个重要地位，可以说我们今天要学习的苏格拉底关于爱的问题的发言，可以说是人类思想史上的一次非常重要的内容，当然我更愿意把它归功给柏拉图，而不是归功给苏格拉底，因为总的来说只是柏拉图所撰写的一篇对话录，而柏拉图跟苏拉的年龄之差呢可以说整理的苏格拉底的这个对话呢，其实这个这个发言呢其实主要是柏拉图在讲了。好，我们今天就来讲讲第五次我们来讲会影片，我们正式进入会影片的真正高潮和精华的部分，苏格拉底的发言我们还是做一个简单的回溯会影片呢是关于爱这个问题的会影片呢跟柏拉图的理想国有非常重要的对应关系，其中一个非常重要的区分呢就是《理想国》是关于最最佳政体关于理事的关于什么是最好的这么一个简单来说这么一个阴然问题，而会影片是关于实然问题，是通过爱的问题来讲美与善如何实现，怎么实现这么一个问题，所以会影片本身呢是非常非常惊艳性的，非常非常实际的讲一个实然问题的这么一个内容。所以说我觉得对于今天这么一个大家知识普遍过剩的时代，其实会影片讲的东西是蛮重要的，那么爱呢在会影片前面五个人的发言之中呢，爱与其他事物的关系呢都有很多普通的谈法，比如说谈爱于功利与利益的关系，这个谈爱于法律传统的关系，eric谈爱与技术的关系，这是第一就是第三期我们讲的三个人的这个谈法。那上一期呢我们主要讲了两个和其中这个就是著名的喜剧诗人，他讲的内容呢除了苏格拉底以外是最重要的，也是水平最高的，而苏格拉底讲的东西呢可以说是另外一个版本，一个更高明的版本，那你看前面三个人说在谈爱其实都没有谈爱，他们都在谈爱怎么获得合理性，爱通过利益获得合理性，爱通过法律获得一种合法性承包的合法性，爱通过技术获得一种像医学一样的精密的操纵，而爱为什么这么这么为什么这么重要呢？





上期我们讲了是里面第一个提出这个爱本身的目的是啥的这么一个人，因为前三个人都说爱是为了合法性，爱是为了功利等等等等，这包括爱是为了和谐，finance讲的爱是为了什么呢，就是我们今天著名的一个提法，爱是为了找到另一个自己，因此呢如果你还记得讲了一个神话，关于人最开始长这个两两个脑袋，四手四脚是怎么被这个宙斯一切为二的这么一个神话？所以爱欲本身呢不仅讲了爱本身的目的，还讲了一个非常重要的东西，爱是从丑陋中来的，爱是对人本身丑陋本性的一种克服，因为人被宙斯一切为二，因此呢人就迫切的需要重新跟原来的那个人结为一体，当然其实还包括碍于礼法与制度，礼法本身的张力等等等等这么一个问题，在里面呢都讲了很多，如果你感兴趣就可以去听听上期的内容。当然我觉得如果你现在已经完全脑子里不记得了，完全不记得讲了什么呀？我建议你还是可以去先听听第四期，因为可能跟今天的内容还挺有关系的这么一个东西。好，那接着接下来就是讲了一个比较重要的东西，因为讲的东西里面有一个问题，问题呢就是他讲人需要找到自己的另一半，某种程度上呢更像是一种爱自己他这么一个问题。所以说在这里呢爱玉失去了之前从第一个人就提到那个接续问题，就低级的爱和高级的爱，尤其在这个里面讲到了就是所谓的柏拉图之爱，就我们今天这个提法来自就说呢这个爱肉体是一个低级之爱，爱灵魂是一个高级挚爱，之后的人呢都在讲这种低级挚爱、高级之爱的区分，但是到这里呢从爱自己这点上，这个低级爱、高级爱的区分慢慢慢慢在其中瓦解，那么呢重新复兴了这么一个问题，阿甘就讲了这个这个爱神它本身的一个性质，他关联了一个非常重要的话题，也是今天苏格拉底会接下来讲的话题就是美的这个问题，讲这个人不是爱自己，他爱什么呢？他爱美，因为爱神本身是美的，爱神本身是最柔软最美的神，所以说爱本身呢其实是有方向的，因此越美的东西呢就代表一种越高级的爱欲，而不美的东西呢是一种比较低级的爱欲，通过对美的这个阐述，爱的又获得了这么一种区分度吧。但是我们也知道这暧昧怎么叫美呢？对吧？





这个问题才是这里面最关键的问题，所以的部分呢在整个里面算是一个承上启下，上次没讲到他其实篇幅非常非常的短，因为它本身是纯粹浪漫主义的，在阿关于所谓爱就是爱美这个问题之上的，他的论述本身失去了实现的要素，失去了那种就是在会影片之中非常重要的，就是爱是某种实现，而不是一种理智，不是一种理念论的这么一个非常重要的一个面向。所以说上一期我们讲这个和他们呢留下了一些问题，到这个苏格拉底的部分，好，我们简述了一下前五个人讲的问题，那我们就开始讲苏格拉底这个会影片最关键的部分，他说了什么？





讲苏格拉底的时候呢，我们先回到慧影的最开始为什么会有这么一场关于爱的谈话呢？原因就是跟这个阿颂有关，这个阿颂呢是一个悲剧诗人刚刚得了悲剧桂冠诗人的称号这个是个大喜事儿，因为这个原因呢大家其实这个聚会是为了庆祝，庆祝呢是为了狂欢，但是有苏格拉底参加的这个聚会和狂欢，已经是第二场了，这是阿松得桂冠诗人的第二天他得桂冠是第一天，大家已经狂欢过一轮了，大家这个真的是疯狂的喝酒，也就是说会影的最开始是大家狂欢之后已经无法再狂欢了，就回到最的影的最开始，苏格拉底还没来，大家都在讨论，今天我们还喝不喝那么多的问题，因为绝大多数人已经喝到无法再喝了，也是快感在这个时候已经彻底耗尽了，人已经无法再接受任何一点点的快感了，在这个时候呢，人们转向对于爱神的颂赞这么一个问题，所以说最开始这个爱玉对爱玉的探求和反思的引入就与这个快感的初期有很大的关系。会议的最开始大家正是因为无法再喝产生对于爱神的颂赞，那么这个送赞就是不喝酒，是大家达成了一个共识，共识之后谁提出来要来赞颂爱神呢？是转述，因为他们是一组情人的关系，是曾经给他说过，是说人们如此重视这类东西，就是重视爱，但是至今却无人有勇气歌颂爱神应得的赞歌，这岂不是很荒唐吗？他是一位如此伟大的神，却被忽略到如此的地步。法德罗斯认为爱很伟大，爱神也非常伟大，但是却没有人有勇气来歌颂爱神这个东西很关键，就是这歌颂爱神要什么勇气，对吧，歌颂爱神有什么可勇不勇敢的可说呢？但歌颂爱神其实非常勇敢，是因为苏格拉底被处死，很大程度上就是因为他歌颂爱神，在古希腊城邦之中呢，有那些合法可以歌颂的神，比如说宙斯，比如说阿波罗，比如说跟苏拉底非常有关系的德尔菲神庙，就是一个供奉阿波罗的神庙，而在城邦时代呢，确实并不供奉，并不供奉爱神艾若斯，所以说其实艾若斯并不是一个城邦神，艾若斯是一个新神，而苏格拉底一个非常重要的罪名就是引进新神而引进的这个新神呢？





虽然在这个《申辩篇》并没有说引进的新神是什么，但在柏拉图的对话之中，苏格拉底引入过了心神就是爱神，所以而而而且就其实之前我们也讲过，就是会影片的这些主人公基本上都没有善终，很多人都因为就是跟城邦的崇拜不一样，崇拜心神，或者崇拜其他的东西，得到了很大的处罚。所以说在这个情况之下赞颂爱神确实是一个需要勇气的事情，所以这这跟我们今天的想象是不一样的，今天我们赞颂爱这个东西好像跟勇敢没有什么关系，所以说慧影就开始对爱的赞颂，本身就带有了对城邦教条反抗这么一个非常非常重要的特点，所以爱本身是一个反教条的东西，这个我们之后还会再提到。那么在慧影最开始还有一个细节，今天我们要再讲来引入苏格拉底的话，当时苏格拉底已经来了当来讲，要不然我们今天就来赞颂爱神，这个时候苏格拉底当时我们讲过，苏格拉底是非常激动而独裁的，开始了他的谈话，你说最开始，大家为什么决定不要喝酒，这是一个民主的决定，因为当时在问所有人，你能喝吗？你能喝吗？你能喝吗？你能喝吗？每个人都说我喝不了等等等等等，但是当说要不然我们今天就来送赞爱神吧，好不好，这时候并不是逐一问所有人行不行行不行，而是苏格拉里跳出来说行，好，而且他带其他人发言，他说和他们肯定没有理由拒绝，因为他们写这个喜剧跟悲剧的嘛，他们就是受到这个爱神，阿弗洛迪特的这个促进，等等等等，就是他越俎代庖的替很多人发言，说他没有理由拒绝，他也没有理由拒绝他也没有理由拒绝他也没有理由拒绝，我们就来聊爱神太好了，一直在火影的最开始是苏格拉底兴冲冲的，一定要聊爱神的好，我们就介绍了，他们是按照座位的座次顺序来聊爱神，依次聊聊聊聊，聊聊到苏格拉底了，现在呢，他却失去了最初的性质，苏格拉底在这里失去了，最初兴冲冲的觉得一定要聊爱神的性质，好，我们就从这里开始，今天的内容，今天呢我们讲三个内容，就是我们把苏格拉底从他发言开始，把它分成三个小段来讲，这个小段呢我们先讲第一段，第一段就是我们来讲苏格拉底的性质没了，在正式开始他对于爱神的描述和颂赞之前，他先对之前所有这些人的颂赞做了一个非常狂妄的评价，我们就从这个狂妄的评价和他失去这个性质开始。





好，现在轮到苏格拉底发言了。苏格拉底首先对阿甘的宋词做了一个评价，苏格拉底认为，阿甘呢，做的很不错，而且，因为阿甘做的太不错了，我都没什么可说的了，就我现在已经哑口无言了。听上去很恭维，很谦虚，对吧？在这里还一点都不张狂。但这里面呢，值得讲一点点，本身是个悲剧诗人，一个悲剧诗人的宋词是如何做到令人愉悦的？就说阿甘的精彩发言令人愉悦，我已经难以为继了。按理说，喜剧令人愉悦，悲剧应该使人悲伤，不是的，这里恰恰你看！阿卡之前发言的是一个喜剧诗人，但喜剧诗人呈现的却是沉重的爱欲，本身与这个城邦法规之间的张力爱欲本身带有强烈的反叛属性，因此虽然是喜剧诗人，但却揭露了一个沉重的现实。当时我们不是讲了吗，有一个非常复杂的辩证，从爱玉本身的反抗性开始，到最后落到爱玉需要前程和前进这么一步，所以他讲出了爱的悲剧性。所以虽然是喜剧诗人，但它的内容是真正严肃的呢，就是说了一套漂亮话上来说爱爱最美了，爱这儿也好，那儿也好，这也对，那也对，虽然是悲剧式，却令人愉悦这个跟我们今天这个时代的很多东西都很像，看上去严肃的东西实际上是令人愉悦，实际上就是让人爽的。好，这里苏格拉底要讲什么？苏格拉底要讲一个和爱玉有关的非常非常重要的问题，就是你看他们这些人聚到一起是干嘛呢？是来歌颂爱神苏格拉里在这里引入了一些非常关键的问题，歌颂的真实性的问题，好看，苏格拉底说了一个关键的发言，他说，我现在意识到了，我如果加入你们，我们一起歌颂爱神，宣称，我自己在爱情方面有所专长，如果我还这么想，我就是愚弄自己了，实际上我对歌颂某物包含什么内容一无所知，我非常天真，你看他说啥，他说我非常天真，我竟然以为你们会讲讲歌颂这个主题的真相，我认为这个是基础，然后从中选出最出色的特点，也能呈现主题的方式进行阐述，也就是说苏格拉底说我以为你们会好好按规矩来，没想到你们都胡言乱语，也就说苏格拉底以为我们会从这个歌颂的特点来真实的歌颂，没想到你们根本没有想真实的歌颂，你们都想说漂亮话，但这里在否定前面的所有人，在前面所有人里面和他最像的呢是其他人确实漂亮化的成分非常非常多。好在这里我们要说苏格拉底，其实苏格拉底想说的这个赞颂歌颂本身的特点是什么呢？





以及这个歌颂与爱欲的关系是什么呢？你就看歌颂一个东西，就不是为了求真，对吧？求真呢你就把它的好处坏处一起讲，但歌颂一个玩意儿呢主要还是讲它的好处。爱也是一样，爱很大程度上是为了获得快乐或者说获得幸福，所以爱于本身并不去欲求痛苦。因此赞颂、歌颂与爱欲都是对一个事物或者一种生活好的这一面的呈现和追求。





爱欲与赞颂本身并不愿意把一个东西的全貌呈现出来，也不是要把全貌呈现出来，这是对的，这是好的，不是说由于没有全貌是坏的，但是这里有个非常重要的问题，因为它本身具有偏颇的属性，所以说怎么样才会让这种偏颇更加接近真实呢？比如说它它不是求真，但它至少不是纯粹假的东西，当像阿甘那样，用一套浪漫主义的方式把一切和好，把一切好的东西，不管怎么样，全部一股脑堆给爱这东西是假的，而且假到底了，里面几乎没有任何的真实性。





就像苏格拉底讲，他说事实上你们刚才做的并不是赞美事物的正确方式，你应该宣称你的主题有最伟大最出色的品质，不管他是否真的有，如果你说的不是真的，也没什么关系，现在你们做的似乎我们每个人就是要装出去赞美爱神的样子，并不是说我们真的应当如此做，你们其余人找到任何可说的事物，把它全部归因于爱，说他像这样又要对那个事情也负责，使他看起来尽可能的出色，优秀就是这个原因，你们显然是对无知者这样做的，你们的歌颂当然都非常优美，令人印象非常深刻。你看，苏格拉底非常不客气，这个地方他其实是在说，他说你们根本做的不是歌颂，你们是装出歌颂的样子，也就是说苏格拉底在这里区分什么呢？区分真正的歌颂和歌颂的样子，也就是说其他人歌颂本身就是一个有偏颇性的东西，这不是问题，这就像爱欲一样，它不是生活的全貌，但是也不能是因为它是有偏颇的，它不完全是求真，我们就装样子，而装样子的特点，装样子的核心是什么呢？我们怎么去区分哪个是装样子，哪个是有真东西呢？请注意，其实苏拉里从一开始就在讲这个揭示的问题。所以我们可以说苏格拉底从一开始他就区分了一种坏的颂赞和好的颂赞，就像他们在区分坏的爱欲和好的爱欲一样，因为颂赞本身和爱欲都有这种一定偏颇的特征，所以这点从最开始就很重要了。好，接下来这点也很重要，为什么这些人是装出赞美爱神的样子呢？因为他们把听众当无知的人，他们把听众当做没有分辨力的人，或者把听众当做在这个时候不愿意去分辨的人，这是一种共谋的假。因此，不管是称颂还是爱欲本身如何对待这个听者，这个对象非常重要。





好，我举几个生活中的例子，你看我们的朋友，假设我有一个朋友，他被人甩了，让我去安慰他，如果这个时候我把他当无知者，我把他当没有分辨能力，或者我把他当他现在根本就不想分辨的人，我就陪着他一起骂那个人呗，谁甩了他我就骂谁呗，我把那个人说的一无是处，当我这么说的时候呢，我就是在把他当无知者，所以这个时候我确实没有批判甩了他的那个人，而是装作在批判，因为我自己知道我说的是假的，对吧，我们在网上批判的时候，很多时候也是这样，网上大多数的网报和批判说话的人和听话的人，说话的人根本没有把听话的人当有知者看，或者他把听话人也当做，反正我们今天就是想骂我们，今天也没有人在意这事儿是真是假，骂的是真有道理还是假有道理。所以这个时候呢我们并没有以有一点点真的态度去对待，你看，很多时候我们回到爱欲问题，很多时候在追求一个人的时候，我们也会说，嗨，这个人嘛就是爱听好话，所以你要追求一个人呢你就得会夸他当我们这么看待爱欲的时候呢，我们就没有把人当有知者看待，我们还是把人当无知者看待，包括有时候人与人之间起了冲突，我们就是嗨哄哄就过去了，这种时候就是要哄一哄，那当我们这么说的时候呢，我们也是在把人当做无知者看待，所以说这张很重要，尤其像阿那样的宋词认为这个爱呀真好，这儿好那儿好，说的非常漂亮，但苏格拉底非常不客气的说这种说法就是把我们当无知者看待，那么怎么样把人当有知者看待，还能够送赞呢？对吧？你看，是颂赞，不是全面的看待爱与问题，我们今天是来歌颂爱神的，如何歌颂爱神，却把人当有志者看待了，也就是说你的称赞方式，必定是他以前没有想到的，或者以前他没有感受到这个区分，他以前没有感觉到这居然是好的等等等等的问题。所以说一个懂得真正颂赞的人，必定要以多种不同的方式接近那个事实。所以好的歌颂是一种什么样的歌颂，是一种以别人过去不知道的视角的方式去歌颂，也就是说你的歌颂是一种真的歌颂，而且这个视角，听者以前可能没想到经你这么一说，他知道，原来这方面还真是不错，当然它本身是偏颇的，偏颇之处呢，就是第一它也是一个视角而已，有很多视角你也就说了一个视角而已。





第二，你确实也没有说一个事情坏的部分爱欲也是如此，我们在这个生活中我们当然可以说就是在一个求爱的过程之中，追求的过程之中夸奖对方是很重要的，你这个时候对对方的评价并不是真实，但是他如果不是胡夸，他本身呢也是提供了一种视角，因此一个懂得夸赞的人，一个懂得真正夸赞的人，实际上呢对他所要夸赞的对象其实是更了解的、更知道的。所以说一个懂得爱欲的人也是一样，对他所爱的对象呢他其实是更了解、更知道的，所以说爱欲和颂赞就是会影片的这个主题和会影片的这个行为有一种很大的相似之处。相似之处呢就是他们都是偏颇的，但他们都是重要的，而他们的真正的方式破帧的方式都是一种视角之争，这东西非常非常关键，苏格拉底在最开始这个部分非常的张狂，他就开始说，我现在能接下来讲，但是我不能像我最开始在会影片最开始一样，承诺跟你们一起送葬爱神了，如果你们送赞是这个送赞法我就不说了，他就在逼问他说我现在得告诉你们关于爱玉的真相这个东西，不想跟你们这些发言做竞争了，你说我还是否有进行这种发言的必要？你说吧，有没有发生的必要？然后当然其他人苏格拉底吧，既然说戴上行行行行行你说有必要，你说你看在这里呢苏格拉底与是有很大的相似之处的，最开始其实也有一点点张狂，在进行他的说话之前是这样讲的。在他发言的最开始，他说我打算用一种与你和就是发言不同的方式，我认为你们完全没有认识到爱神的力量，也就是说他在最开始依然在做一个非常大的区分，他在尝试说你们那个方法根本就是错的，你们根本不应该那样去讲，跟苏格拉底采用的方式比较像，而且他们两个说法真正贴近了一定的真实性，就是一个实现的问题。这个实现的问题是什么呢？你看讲，爱是从丑中来，这个逻辑，苏格拉底今天我们也会提到，但苏格拉底超越了这个逻辑，其他人都在讲爱神真伟大，爱神真厉害，爱神是最古老的神，或者说爱神是最新的神，只有和苏格拉底在讲，这玩意儿是跟丑陋有关的，因此这是真正的勇气所在。为什么说颂赞爱神或者爱欲本身是需要勇气的，勇气是什么呢？勇气是其实碍于这个事儿不是看好的部分，而是去面向问题。





宋赞本身就一定具有某种张狂和尴尬的特征，也就说，如果我们真的有意做一种好的送赞，这个送赞本身为什么那么好，就是因为有一个问题如此直糟糕，被夸的东西才那么好，而夸一个人也是一样。也就是说，假设现在有一个人，他真的非常的有品德，他真的非常有品德，可能有一种非常尴尬的夸法，就说，即便你长成这样，我都愿意和你在一起。





正是在这样的对照之中，那个品格的重要性才呈现出来。因此，送葬和爱欲本身虽然是具有片面性的，但这个片面性不代表他并不付出代价。阿颂的颂赞是没有代价的，颂赞一切都好，一切美妙的东西都归于爱神，这个是没有任何的意义。而真正的颂赞和爱欲本身是有代价的，它是片面的，但是它本身是有张狂，是有尴尬的，就像和苏格拉底的对话一样。所以好，你看，我们今天讲第一部分，苏格拉底一上来就对前面五个人的发言做了非常张狂的批判，他又在说，你们根本就是在装出赞美爱神，你们是装着赞美，根本不是一个真正的赞美。好，这里面就已经体现出了很多和爱与相关的东西，也体现出了苏格拉底接下来发言本身的特征。好，这是苏格拉底发言的第一部分，第一部分呢是对于何谓称颂和你们这些人并没有勇气称颂，你们做的不是一个有勇气的称颂本身的一个评价。好。





第二部分，他与上一个发言者进行了一个对话，这个呢是会影片进展到现在为止唯一的一个有多轮的一个对话，当然采用这就是所谓的苏格拉底的结论法，这个对话呢非常重要，这个对话本身在以更尴尬的方式瓦解阿嘎最开始那个浪漫主义的对爱的颂赞，而在这个颂赞之中呢，苏格拉底要挖掘出一个非常非常重要的与爱欲相关的主题。好，你看，我们现在回到on的最开始，阿甘是怎么开始他的发言的？





阿甘上的发言呢很有条理，他说，我现在开始赞美爱神了，我先说一下，我认为应该怎么说，然后呢，我再开始讲，你们之前的人，并不是真的称赞爱神，而是称赞我们从爱神那里能得到啥，但我们并没有谈论爱神的自然本性，所以他说我们今天称重爱神嘛，我们正确的方法就是赞美爱神的性质，然后再去赞美他的天赋，他就开始了，爱神是最年轻的，最柔软的，这娜娜说了好多，所以你看阿刚从最开始呢就在说，我们夸爱神从夸他的性质，夸他的天赋开始好，苏格拉底就问阿甘，他说阿甘，我认为你的发言有一个很好的开头，你说，我们应该先说出爱的品性，然后才去说它产生的效果。你看，苏格拉底认同一半，以这种方式开头是对的，好，他马上开始问，那么我现在问你，他问一个很关键的问题，爱本身的性质是有对象的爱还是没有对象的爱，这个问题很关键，eros本身要不要一定有对象，有没有不附带任何对象？





空谈的爱当然是没有的。所以这里呢已经开始引入一个非常重要的问题了，就是爱欲的本身，爱欲本身是一种关系，是一种关系，就是要与什么什么有关这么一个非常非常重要的问题，因此你看这是并不涉及的，就是一一个劲儿在说爱神要这样，爱神要那样。为什么与什么什么有关，这个话题非常重要，你看，阿松在说什么呢？说爱美那么与什么有关才跟没有关系呢？并没有回答，这要不回答会落入一个巨大的问题，什么问题呢？就是那个问题就是与数几之物相关的问题，因为是与什么相关，阿甘就说呢是美，如果不去做分辨，那就是所谓的禀赋效应了，我有什么什么就美呗，我是哪个身份的人？这个身份的人就美呗，包括今天我们说多元的美，其实说白了就是自己，每个人都很美，就会录入到这样的东西里面来，这样的东西很可怕，我们一会儿会说的好，我们接着来说对话，也就是说苏格拉底接下来立即用对话瓦解了数己之美，苏格拉底用一种结论的方式来说明美，如果一个人爱美的话，他自己肯定不美这么一个问题，当然这个问题我不用把这个他们俩的对话完全的讲出来，他们前前后后前前后后说了很多很多很多很多，之所以这这里面比较核心的呢就是在说，如果一个人渴望一个爱的对象，那很有可能那个品质他现在所没有，尤其是当下他就爱这个玩意儿，当下对他具有紧迫性，他很有可能现在是没有的，比如说我们可以想象一个人爱钱，但说很有钱的人爱不爱钱呢？当然也爱钱，但是很有钱的人爱钱，这个爱钱对他当下其实并不具备很强的紧迫性，比如说当他就在已经在消费，就刚买了一个很贵的东西的时候，这个时候他对于钱的爱并没有那个紧迫性，他爱的是什么呢？爱的是他买的那个新玩意儿，假设一个人很没有钱，那这个时候他可能对钱还会很爱，所以说苏大姐说就说人们爱的是他缺少的不拥有的东西，就算人爱的是他现在有的东西，他爱的是啥呢？他也在爱将来继续拥有，他现在有了这个东西，所以他也是对这个东西丧失的某种恐惧，所以人如果爱他爱的就是人不拥有缺少的需要的东西。因此他在问阿格颂爱是爱美吗？





当然是了，对吧？但如果爱是爱美的话，那本身肯定就不美，那else本身他可不就是自己就是丑陋的吗？他爱的东西是他不拥有的东西，因此他再去问阿颂，当我们说到这里，我们说爱是与什么东西相关，而一个人迫切的暧昧呢？很有可能就是因为他自己不美，因此在这个情况之下，我们还要假定本身一定是最美的吗？因为阿松一再再说，本身最年轻，最柔软、最美，所以如果如果美是爱的对象，而本身呢爱美那本身应该就不那么美，所以说他就问你家，你现在依然要坚持是美的吗？





说苏格拉底，我似乎并不知道刚才自己说了些什么，你看这是典型的结论法，他从你的结论入手，问到与你结论相反之处，所以对话到这里呢，他其实已经驳斥了on的发言驳斥的《阿甘颂》认为具有美的性质的发言在这里呢仿佛一切要奔着这个角度去了，说我不打嗝了，因为我刚才疯狂咳嗽，所以我不打嗝了，所以爱的这个秩序也是从丑陋中来的。你看苏来这里也讲，你说爱是美的，但是爱如果追求美，他自己应该就不咋美，所以可能爱本身也是丑陋的，只是可能一会儿会把这个问题再往前推进，因此说到这里那里瓦解了on的发言。好，这是一个很重要的起点，但是呢更重要的是在阿格松已经承认说苏格拉底，我确实似乎不知道刚才我自己说了些啥，之后苏格拉底问了一个很奇怪的问题，俗话说呀，你别这么讲，你刚才做的呢依然是很精彩的发言了，他说不过请再回答一个小问题，你看，一般来讲这种one more thing一定是最关键最关键的问题，这里确实是one more thing，特别关键。他说你请再回答一个小问题吧，你认为好的事物同时也是美的事物吗？阿甘说，我是这样认为的，然后所以说，ok，那么如果爱需要美的东西，好的东西本身呢也是美的，那爱eros他也会去需要那些好的东西吧，我们这里把好翻译成善也可以，美与善的关系，所以我们再来进行这个对话，就苏拉里问，你认为善的事物本身是美的吗？阿甘说是的。苏大说，那么如果欲求美善的东西是美的，那肯定也欲求善了，对吧？这是个简单的逻辑吧？阿克说，我无法反驳，你说来就ok，那我们就从这儿开始吧，你看，这个问题之所以这么问，那就是说明善与美是有非常巨大张力的关键问题，对不对？在我们的生活中其实也是一样的呀，善与美总不是那么高度的类似的爱情中就一样，我们爱一个很美很美的人，但很美的人真的未必很善良，对吧，这这是这是很多人在做这个就是亲密关系选择中遇到了一个非常非常重要的问题，就是你能不能放弃对外表的需要，对吧？





很多人外表真的很好看，也可以说是美的，但是他真的未必很善良，就是他比如他的其他方面未必那么好，是吧？我们看了之后，就是跟苏格拉底产生关系和矛盾，那个阿西比亚德斯最典型，阿西比亚德斯是古希腊最俊美就是希腊城邦最俊美的少年，但他善吗？他不善，对吧？所以说不光这里有，我们要去回答美与丑的关系，还要去回答善与恶或者好与不好的关系，这个在碍于问题之中呢都非常重要，我不能我们不能简单的说美的东西就是善的好，所以你看这里不仅不美了，可能呢还不善了，而这两个问题呢还是两个不一样的问题，所以在讨论爱与问题的时候呢，既要考虑美的问题，同时呢也要考虑善的问题。





好，你看在苏格拉底长篇大论之前，他先说了两个东西，第一，他说了你们刚才送赞的方式就不对，你们在装作送赞，这根本就不是有勇气的颂赞，因为这种装作颂赞你们把人当无知者在说你们的言谈之中并没有真正有启示的东西。第二，他与阿怂对话瓦解了，阿怂用浪漫主义的方式把一切美好事物归在爱神身上，《因为爱神》爱美，那爱神自己呢多半就不美那这么一个问题，所以到现在为止呢，阿克松讲这两个东西，第一你们的不真实，你们就是靠骗，你们根本就没有什么勇气，我来说点真的，第二iOS本身不可能是美的，因为不美呢才会欲求美的东西，不然呢不然是什么样呢？不然就是自己爱自己了，对吧？不然就变成的问题了。所以你看现在我们留下了什么呢？我们留下了两个问题，你比如说说到现在苏格拉底博士了之后呢，苏格拉底要接下来的长篇大论要解决两个重要的问题，我管他叫问题和问题，aristotle finish的问题是说到底人因为什么而爱呀？因为人不是爱自己，对吧？这被驳斥了，这是有问题的，对吧？因为就说嘛，这个人们就是找到另一半，找到另一半呢，你的另一半就是你从你身上切下来的跟你一模一样的另一个人，就是爱自己嘛，但是不是爱自己，如果人不是爱自己问的很好，爱玉本身是有目的，爱玉本身的目的是啥？好，这是苏格拉里必须回答的问题，爱与本身的问题，不是爱自己是爱什么呢？





第二，他回答阿宋的问题，就是阿总说爱是什么呢？是爱美，那就要回答美在这里如何理解什么是美以及苏格拉底做的另外一个重要的区分，什么又是善呢？美与善的关系又是什么呢？所以说爱本身有目的，但不是爱自己，爱呢本身是与没有赡养关系的，但没与善是什么呢？这是苏拉里接下来要通过他的长篇大论要去回应的问题，但是在我们讲苏回应之前，我先来讲这两个问题的反面，也就是说我们在这期节目的最开始说爱是很危险的，因为人呢并不能逃脱爱与在人不能逃脱爱的情况之下呢，如果这爱欲有问题，他会带来极大的伤害，会带来极大的麻烦，而麻烦恰恰就在问题和问题之中，如果不用苏拉底的方式去解决它，而把这两个前提全部接受下来，爱欲是什么样的呢？爱欲是这样的，爱是什么呢？爱自己，爱美，什么是美的呢？当然是自己就是美的了，自己的身体，自己的想法，自己所在的身份，自己所在的城邦，所以说我们今天的问题就是funniest的问题和问题都没有得到分辨的这个大麻烦，也就是说我们就爱自己，我们不光爱自己，我们还以自己所拥有的东西为天然的美来看待，所以这个是今天真正需要克服的问题，即使碍于问题也是政治问题，所以苏格拉底的发言变得非常重要。而我接着说，最近我们会会会讲到就是对拉康的批判什么什么的，可能是接下来的一个话题。然后在拉康齐泽克的话语之中呢一直有个玩意儿他们特别强调意识形态，在他们看来一切都是意识形态的，因为有某种根本锻炼，我们到时候再说，当然意识形态本身是存在的，这个词语是有价值的，我们经常也在说什么是意识形态呢？那我们从这个角度来看，什么是意识形态呢？不加分辨的以为自己拥有的东西是美的，然后给这个美来构造理由，就是意识形态。一周你看，不管是认为每个人的身体都各有美感，不管是不加分辨的认为我所在的身份，不管是一种职业，一种性别，认为什么他天然的具有某种合理性和他的处境天然具有合理性，也包括对自己所在的城邦国家认为他肯定他，他肯定好，用各种方式来为他找理由证明他好，这本身就是意识形态，那什么不是意识形态的呢？





这就是我们接下来要解决的问题，就是人不是爱自己是爱啥美，和善是啥呢？真正来回答这个问题，就是所谓的问题嘛，就是良好生活的问题嘛，所以这个这个词就是指这个这welfare就是美善良好等等那个词，而跳出爱自己和自己唯美的意识形态，这就在我的看来，这就是非意识形态的，这是良好生活问题，因此碍于问题就是良好生活问题，这两个问题呢是一个问题，而今天我们所遭遇的巨大问题呢就是我们既接受的结论，人就是要爱自己也接受的结论，爱的东西一定是美的，那就是自己一定是美的，凡与我有关的一定是好的这么一个问题，这就是意识形态的问题，就是今天我们遭遇最大问题，好，这问题当然很困难，很困难，就不爱自己，爱傻和何为美善，这肯定是最关键、最难最难的问题了。这个问题呢因为会影片是一个颂赞，所以它也是一个视角的针，但这个视角真的很重要，为什么重要呢？因为他并没有贪理念之中什么是美，什么是善？他谈的是什么呢？他谈的是实现之中如何实现没雨上的问题，因此这个问题重要性就在这个地方，他就是从美与善的实现的角度在送葬爱神，但这个对于今天呢就很重要了。好，我们现在就开始我们今天讲的苏拉蒂讲的第三部分，第一部分苏格里讲，你们这些人在装作颂赞。





第二部分，苏拉蒂与阿格颂对话瓦解他的这种浪漫主义的爱的爱就是美，而说明爱很可能不是美的。第三，苏格拉底终于开始他的长篇大论，他说，现在我让你喘口气就是阿甘，我来尝试向你复述我曾经听到的关于爱的故事，很神奇，前面所有人讲的都是他们自己对爱的看法，到苏格拉底这里要讲一个真正重要的东西。在它分辨完之后，接下来的部分完全不是苏格拉底自己的看法，他要向他们复述一个他曾经听到过的关于爱的故事。这个是曼提尼亚，一个叫欧提玛的女人告诉我的，她对这以及很多事情都非常了解，有一次他告诉雅典人供奉哪些祭祀，从而把瘟疫推迟了十年，他是那个教导我爱的方式的人，我将汇报他所说的话，把他作为我和阿得出结论的基础，这就是我尽力就是尽力付出他的话而已。所以你看很有意思，苏格拉底要讲的东西呢，一点儿都不是他的想法，而是这个叫骑马的人的想法，这东西这个地方本来就很有意思，你看会影片是一帮雅典男人在讲什么是爱的问题，其中很多人对于什么是爱都提到了关于这个雅典这个同性恋本身的捍卫，对吧，这本身就有强烈的爱自己，爱属己之物的特征。但苏格拉底在一帮雅典男人谈爱的现场，讲一个外邦女人对爱的看法，并把这个看法当做今天最重要的看法，本身就非常有趣。





好，最开始，你看他们之前说这个艾若斯是新神是旧神，然后阿甘说这艾若斯我们要谈它的性质，他柔软他美，他年轻，苏格拉底完全换了个别的问题，他没有说艾若斯的性质是啥，他最开始的问题是这个艾若斯是谁呀？就是艾若斯是谁的问题，而不是艾若斯的本质的问题，这个探究非常有趣，对吧？怎么看呢？我们完全可以说这个是艾若斯的哲学问题和艾若斯的或者说艾若斯的形而上学问题和艾若斯的人类学问题的差异。比如说我们说艾瑞斯的本质是啥呢？它柔它最柔软，它最美，他最年轻，这是一个形而上学的问题。但如果我们是谁是艾罗斯，这本身虽然看上去是一个更浅的问题，他不是一个对本质的探究，他是个人类学问题，他爸是谁他妈是谁呀？但正是从这种人类学的探究或者是一种偏重尼采的谱系学的探究的方式，我们比起阿甘那种空谈本质的方式将更接近的本质好，我们来看这个是谁的问题，是如何引进来的。最开始呢，苏格拉底说，他与欧提马的对话，在当时苏格拉底和阿甘的想法很像，认为这个是个神呐，肯定巨美，肯定非常美，起码用了类似的方式去问苏拉底，得到了相似的结果。





苏格拉底在他复述的对话之中，他就问嘛，他说，你是什么意思？丢码？那么爱本身是丑陋是坏的喽，你看，在这里丑与坏就是美与善的反面，还是被并列在他的。骑马就说你这个话真是亵渎神明，你认为任何不美的事物必然是丑陋的吗？所以说，是，当然是，又骑马说，那么不智慧的事物必然是无知的吗？你难道没有意识到某种介于智慧和无知之间的事物吗？你看这里，苏格拉底说，苏格拉底和艾斯的想法也是一样，你看苏莱最开始和阿甘的想法一样，爱是美的。迪玛告诉他，这个爱呀，他要是追求的东西，他自己肯定不美。那苏格拉底现在和艾瑞斯的想法一样，那他就是丑的咯，骑马促使他相信，不美的事物难道就是丑的吗？苏拉底认为是，起码接着问，不智慧的事物必然是无知的吗？好，苏拉里理解不了了。他说，那，那难道智慧和无知中间还有啥吗？好，第六题嘛，非常直率的回答，这回答非常重要，就是一种中。作为中道的艾罗斯，智慧和无知之间是正确的，见解虽然正确，但不能够说明这些见解的具体理由。第二句话说，难道你没有意识到，这不就是一种所知吗？因为必须能给出理由才是真正的知识。你现在给不出理由，但是他也不是无知，因为无知是不可能知道真理的，所以说正确的观点就具有这种特点，他在智慧和无知之间，你看最简单的回溯，古希腊人把认识分为两种，一种叫真理，一种叫意见。





真理和意见的区别是啥呢？真理具有绝对的普遍性与这个理念的永恒不变的理念世界联系在一起，真理呢是那个唯一的不变的东西，而意见呢就是我的看法嘛，我的意见、意见呢有时候也会是真的呀，对吧？比如意见跟真理有一种类似是一种真理的分有，但是呢人完全可以有一种正确的意见，但是如果你问他为什么呢？他说不出来，诶，当然有，我们生活中也这样，比如说有人是有这个伦理判断力的，他说这个事儿肯定是错的呀，但你问他为什么错了呢？他说不太知道这个东西很重要，骑马就是从这里开始讲，不美与丑的中间就是美与丑的间是什么？智慧与无知的中间是什么？因此要引出非常非常重要的特征，恰恰就是这样的一种中道。你看，我们讲了那么多维特根斯坦的，你在这里应该有看法，应该有个非常重要的勾连了，不仅具有这样的特征，难道在维特根斯坦的诗句里面，我们人有任何东西不是意见而是真理吗？不用维斯塔康德那里也是一样，什么叫限制知识？为信仰留有余地？难道在康德那里我们的所有知识不都混合了我们的一点点这个鲜艳范畴导致他不是真正的真理吗？它都必然不可避免的带有一种我们的视角，尼采的视角主义也是这么一个看法，为什么要研究谱系学呢？就说你现在的看法，难道有任何可能性能够通达某种唯物的真理，而不带有你自己的视角吗？不可能，因此人其实是不可能达到那种绝对的智慧状态的，人充其量能够有的就是正确的意见，那就已经很好了，已经很好了。





而关于这个正确的意见，我们是不可能给出完整的见解或者完整的理由来解释它为什么正确这么一回事儿，这个维格斯坦的部分我们讲过很多了，所以说在这里呢好一个非常重要的认识论话题被引入进来了。就是这种认识的中道，好，我们就来好好讲讲这个问题。好好。





你看一边是阿讲的这个爱欲就是美，另外一边是讲的爱欲就是丑在这个地方呢。保持了一种张力，因为爱欲是从丑中来，所以爱欲本身在生存和法则之间存在一种张力，这个张力呢也能理解吧？但是就感觉没有那么好理解，这个张力本身还挺难理解的。那么在苏格拉底所描述这种中间状态之中呢，爱欲的面相能够有一种更好的理解，你看，所以说爱欲不是丑这个张力也不用从法则上去构想，该怎么理解呢？爱与是对美的缺乏的认识，好，这么说还是有点抽象，我举上次我们举过的一个例子，你就更明白了，我们说这个从犹太教到基督教本身有一个跨越，这个犹太教呢更多的是对惩罚本身的恐惧，是有这个律法，这个律法要你做这个做那个，不能做这个不能做那个，你要是违反律法你就有罪，有罪呢就要下地狱，因此犹太人很虔诚，但这这这只是从这个律法书的角度来来来来解，这犹太人当然也有他们生活的这个丰富和丰沛的一面，我们就说律法的这一面，这个犹太人的前进是一种虔诚，是对于律法的虔诚，这个对律法的前者呢是对于最本身的某种恐惧，我们上次讲到这个基督教想法不太一样，这个基督教呢是说这些这个律法好像没有那么要紧，最关键的是什么？最关键是爱就跟爱有关了，但是爱是指什么呢？爱是指这个圣爱，但人都知道这个是很爱，我肯定做不到，我真没有那么无私，也没有那么能够包容一切，忍耐一切。所以说你在这里看到的是一种美的缺乏，那就是你你自己身上的美的缺乏，因此你在这里生出一种虔诚，一种前进，好，这种前程和前进的后者比前者就更像是马所讲的这个中间状态，也就是说爱的反面不是恐惧，不是恨，就是中间有一个状态，但是爱的反面可以是恨，是恐惧，但是他们中间是有个中间状态的，中间状态呢是爱的缺乏或者美的缺乏，这个地方是大有文章可做的，而人就是这么一种缺乏的状态。所以你看，匹马提到了一种正确的意见是一种正确的意见，但是呢没有办法说明理由。好，这时候问题来了，哼，理由都说不出来，你怎么知道他是正确的意见，对吧？





你看这今天我们在网上讨论和争论的核心，就你说你那个队凭什么？对吧？科学主义者就会认为，我这是有科学道理，当然是对的，但对于人间事物真的很难得到完整的捍卫，不可能让这个矛盾和分歧消除的。但你看其实会影片从一开始，每个人本质上或者根本上就是在回答我这个意见为什么是真的？比如说讲为什么爱这么好，我的意见为什么真的因为对别人有好处，因为爱能够促使我们甚至做到为他人牺牲的地步，你说爱好不好？对吧？





他把爱变成了一个其他人能够经验、能够感受的东西来证明他的好，因此是真的尼亚是为什么是好？因为它可以形成立法呀，能形成我们的共识呀，能进入我们的传统呀，它当然是好的了，对吧？讲为什么我说的是真的呢？因为它是个技术，它像医学一样，他最后不仅能是医学，还能够直达占卜学，你是说为什么我说这个东西是正确的呢？它就像今天的di测试或者一个更细节的准确的爱情测试一样，你跟这样的人你这个性格跟这种性格待在一起就是很幸福呀，他是有技术加以保证的呀，你有没有发现？所以第一我们说会影片前面的人的发言不是错的，而是一个不断上升的过程，而前面三个人怎么论证我的这个正确的意见正确之原因呢？哇，这点超重要，你看他们三个人一点儿没有说一个知识的问题，而在说什么呢？而在说与他人达到共识的承认问题爱，为什么我对爱的意见是对的呢？因为对你有好处，为什么我对爱的意见是对的呢？因为能够进入我们的共识、法律和传统，为什么我对爱的意见是对的呢？因为能够形成我们共同可用的共同所认可的一个技术标准。你有没有发现技术有一个很重要的特征，就是人与人之间共同认可，从度量衡的技术到心理测试的技术，到很多技术，技术呢就是一套技术标准，技术标准的特征就是大家的承认和共同的使用。





因此前三个人怎么论证他们意见的正确呢？怎么去解释他们意见的正确呢？承认，因为我这个角度更能够取得他人的承认，因此正确的见解、正确的意见不是一个知识问题，而是一个承认问题。这个成人问题呢当然就从这种知识论纳入到了威斯坦的共识论，因此这就是维特根斯坦的所有的观点围绕起来很大程度上都在说这个问题我们怎么能知道对错，我们怎么能产生一种认识的确定性，怎么能呢？共识我们无法得到一种逻辑性的知识，认为因为有逻辑性，任何人只要不承认这个逻辑，他非蠢即坏，没有这个玩意儿，它本身呢就是共识，而这就是马所讲这个中间状态我们有一种正确的意见，我们怎么知道是正确的呢？因为他在我们之中达成了一个共识，但共识就可以改，共识就可以变，共识永远达不到理念世界跃上世界的永恒不变之物，所以说正确的意见呢就必然永远处于这么样一种中间的状态。





好，所以匹马所提出的这么一个美的缺乏的中间状态，这个中间状态，不管是爱欲还是什么东西的确定性，它的美与善不是一个知识问题，不是一个逻辑问题，不是一个实质问题，是什么问题呢？是承认问题，是这个承认问题，我们之前也讲过，是黑格尔讲的最重要的一个东西，所以黑格尔这个见解是对的，承认问题是一个非常非常关键和重要的问题。





好，我们现在从这个角度我们知道了，所以我们现在到一个比较高的视角了，我先重述一下，我们现在要解决两个问题，第一个问题是问题，不爱自己爱啥？什么才是爱本身的目的。好，第二个问题，阿甘所说爱是美，那什么是美？好，我们现在至少这里对于什么是美以及不爱自己爱什么，取得了一点点这个进展了，就什么是美呢？是不可能有一个逻辑永恒的标准的，什么是美和我们大家所拥有的一种共识高度相关，而正是因为美与善就是要牵扯到共识，就是要牵扯到他人的承认，所以你是不能够爱属己之物的。你你如果只爱属己之物，你认为反正我有的就是美，或者我就是美，你最后只能跟他人打一架，你最后只能靠暴力靠其他方式解决。如果你要靠共识解决呢，你要的就是共识，你要的不是数己之物，你要的不是我，你要的是我们，那这就是一个很重要的问题了，所以爱欲必然与这样一种中道状态高度相关。好，我们接下来就要看这个美与善的关系，就美与善还不是一回事儿，这个美与善呢是个很复杂的问题，今天我们就要进展到对他稍有分析，这期就要结束。欧提马对苏格拉底说，那么呢不要因此我们知道这个中间状态了，我明白了，所以你不要以为不美的事物就必然是丑的，不善的事物就必然是坏的，同样你自己也同意爱既不好也不美，因此呢也不要认为他必然是丑陋且坏的，就要介于这两者之间的关键特征就是介于这两者之间，而美与善还有一种张力。





好，我们就来回答那个关于艾若斯的非形而上学问题，而是人类学问题是谁？你看，之前所有人都在说是神，是最年老的神到阿甘，这里是最年轻的神到苏格拉底这里不是深作为神的的神格一再降低，从最古老的神到最年轻的神到根本不是神，但是的重要性和地位呢却在一再提高，这就是苏拉迪本身反叛性的部分，也是他重要的部分，也是需要勇气的部分，那不是神是啥呢？那就要问iris的来源了，s怎么来的好，苏格拉底也讲了一个神话，你看他跟阿一样，也讲了一个神话，但是他转述的是马讲的神话，马给他说，咋来的？它是有爸有妈的，咋来的呢？阿芙罗蒂特，爱神，美艳美之神，不是爱神。





美神阿芙罗蒂特出生的这一天，请其他神来吃宴席，其中包括了创造神的儿子，丰饶之神。当他们把这些宴席吃完之后，贫乏神前来乞讨，像其他人在宴席上做的一样。他站立在门口，丰饶之神喝仙酒喝多了，走到了宙斯的花园，醉者就睡着了。这时，贫乏之神想了一个计划，通过怀有丰饶神的孩子来减轻自己的贫乏，因此他就与他睡到一起了，他就怀上了艾若斯。这个平发神是女性，丰饶神是男性。你你你这个女性追的心里可能还觉得这个东西太侮辱女性了。不不不，这非但不是侮辱，这是一个夸赞，我们到之后再说。因此呢，艾洛斯之所以成为阿弗洛迪特的追随者和随从，就是因为正是在阿弗洛迪特美神出生那天怀上的，所以说艾斯天生爱美，因为阿弗洛迪特是美神，因为他是丰饶神和贫乏神的儿子。爱s的处境也像这样。首先，它总是贫乏，它既不柔软也不漂亮。他很坚。他很强硬，有坚强的皮肤，没有鞋子，没有家。他总是露宿，没有床，躺在露天的门廊和路边，特别像犬儒主义者。





他与他母亲贫乏神的本性一样，总是生活在贫乏的状态之中。但另一方面，他与他的父亲很像谋划得到美和好的东西。他勇敢、冲动、热情，是为令人敬畏的猎人。他总是耍花招，他还渴望知识，并有足够的智谋得到他。他爱智慧，擅长使用音乐，药物和诡辩，究其本性而言，他既非神，也非凡人。他成功的时候好几次在这个情人节突然闯入人们的生活死去，然后像他的父亲丰饶神一样，总是能够复活，他获得的资源会不断的枯竭，因此既不是没有资源，但他本身也不富有，他处于智慧与无知之间，情况确实如此。没有一位神是爱智慧或者变得有智慧的欲望，因为神都很有智慧了。所以已知智慧的人不爱智慧，无知者也不爱智慧，他也没有变得有智慧的欲望，因为无知者的问题在于他们不好，不聪明，但是已经能令他自己满意了，但我我这里加一注就是爱自己嘛，已经爱自己了，所以如果某人认为自己不需要某物，就不可能渴望自己认为不需要的东西了。所以你看的人类学解释呢是根本就不是神，这里边是一个被称为精灵吧，我们就这么这么翻译，就damon这个词精灵就这么一玩意儿，这个是这个是苏格拉底的一个罪名，在这个《申辩篇》就有苏格拉底不信神而信这些精怪，这是苏格拉底的罪名，这个罪名当然与会影片中的这个的解释大关系，既不是凡人，也不是神，arc是一个精怪。马也说过，这个精怪是干嘛的呢？他们传递人与神和神与人的消息，他们来传达人的祈祷与祭祀，传达神的命令和礼品作为祭祀的回报呢？这个精怪就是这两者的媒介，填补了神与人之间的空缺，使宇宙形成一个相互连接的整体。他们是所有占卜活动的媒介，在祭祀疑似符咒、预言和巫术方面具有特殊的专场，神并不与人直接接触，他们完全通过这种精怪作为媒介与人交流和沟通，具有这方面智慧的人就是这种受精怪感召的人，而具有其他领域专长和记忆的人呢却只是技术而已，有许多不同种类的精怪，其中一个就是这你看，越解释越解释，地位越来越低，夸到这儿，iOS连神都不是了，但是却变得非常重要，iOS变成了什么呢？





Eros变成了一个关系和过程。好，你看，我依然举一个基督教的例子比较好来理解这个精怪与这个神人对待他们的区别是什么？他很像这个圣父、圣子，圣灵的关系，就是圣父，圣子呢很像神，而圣灵呢很像一种spirit，因此基督徒会问一个问题，圣灵是什么？





圣灵是如何运作起作用的？但没有人会问圣子是什么，圣子是如何起作用的，圣子不圣子起作用，甚至都是现成作用，就你只要求什么？他直接给你起现成的作用，但我们总认为，森林好像得以某种特殊的方式起作用吧？因此精怪很像这个关系，不是一个直接的完成者，不是现成的，我们无法现成的求得到任何东西是过程，是纽带，因此是什么呢？是真正存在真正起作用的东西不是b，而是coming，不是试，而是试起来的过程这个与后来的什么尼采海德格，包括启动和威利根斯坦之产生了巨大的关系。Eros不是神，而是精怪，不是b，而是becoming是过程，是纽带，是人的这个路途。而这个路途的过程呢就是对这种中道本身的理解。这个中道的理解呢就是我们就是美与善的缺乏，你必须在美与善的缺乏以及这种缺乏和他人的共识承认之中试起来，这个过程和纽带就是没关系，讲到这里依然非常的抽象，我们还会往后接着讲，好，我们先回到阿甘的错误，阿甘总认为爱神最年轻，最柔软，最美欧骑马说爱神不是爱神，不是神，这个精怪总是贫乏，他既不柔软也不美，它很强硬又坚硬的皮肤。好，这个区别非常关键。爱本身并不美好，我们生活中爱也一样，爱本身并不美好，爱恰恰是美好的，缺乏你意识到某种美好的缺乏，你才有爱，你享受不了爱这个玩意儿的爱不是一个可享受的东西，但是爱也不是一个需要忍受的东西。爱不是痛苦，也不是快乐，而是这个过程和纽带，它通达的是美与善，但它本身并不美，也不善。好，这是一个非常重要的东西，那么它是什么呢？好，我们就开始从苏格拉底接下来从马这里得到的这个智慧开始了什么智慧呢？就是与之的关系与智慧的关系，你看是过程是纽带哇，这依然很抽象什么呢？你看我们经常说，这个爱与爱与爱是欲望，但是我们之前也说过，如果我们老这么想的话，我们就把爱里面努斯这个理智的部分完全拿掉了。爱当然有欲望一面，但很大程度上爱有努斯的这一面，爱努斯的理智这面怎么样来理解呢？





我们就从爱智慧这一点来理解，因为苏格拉底讲我们讲我们哲学就是爱智慧，那么在骑马的论述之中呢，最后也说到了智慧，你看他说两个东西，有两类人不爱智慧，第一神不爱智慧，因为神已经很有智慧了，有智慧的人不爱智慧，第二类人不爱智慧，无知者不爱智慧。他虽然没智没智慧，他觉得挺好呀，他不认为智慧的缺乏是个问题，他爱自己，所以他也不爱智慧，所以但人是不可能像神一样很有智慧的。所以人呢，要么爱智慧，要么什么呢，要么无知，这你会发现，第一说我们说到与这个汁的关系了，爱首先是啥？





爱绝对不会自足，你看人在贫乏之中，因为是贫乏的后代。在平凡中，人确实是有两种特征的，第一种，在平凡之中认识和感受到贫乏。第二种，在贫乏之中感到自足，感到不挺好吗？在苏格拉底的论述之中，很明显，在这一点上，像他妈不像他爸对于自己这个中间状态的意识，像他的母亲一样感受到这个贫乏，而不会像他的父亲丰饶神一样感到满足。而我必须要说，在这一点上，确实我感觉有一点点男女有别，就女性在平凡之中更容易体验到这种贫乏，而这个男的呀，更容易在平凡之中觉得挺好，就是这个状态才好呢，这才叫好，你们所有比这个状态好的都是一种恶，所以说我们今《今天》有时候也会非常粗俗，粗鄙的时候爱就是自足，所以这么讲，但很明显，爱与自足不仅没有关系，爱与自足是个完全相反的东西。爱就是感到自我的贫乏，如果你感受不到自我的贫乏，就不是爱。所以今天所有那什么接纳自己，爱自己的东西，其实都与艾若斯真正的爱这个东西完全背道而驰。





因此，苏格拉底进一步向马发问，什么叫爱智慧？谁爱智慧？马给他说，苏格拉底，你对爱持有原来的观点其实并不奇怪，你看，从你的判断我看出来了，看出来啥呢？我觉得你把爱看做爱的对象而不是示爱者了，这就是你把爱想象的非常美的原因。但实际上，美丽、优雅、完美、幸福是爱的对象的特征，而施爱者的本性与之非常迥异。好，你看我们刚才讲了是什么呢？是过程，是纽带，是是试起来，是那个过程。而阿甘的错误从哪儿来的？错误就是海德格尔讲的那个错误，就是5000年西方文明时遗忘了存在只记得存在者的问题，而我们今天讲爱也是我们今天讲爱，爱自己，接纳自我，爱什么爱国等等的，我们今天都在把爱当做爱的对象看待，而爱的对象与爱完全不是一回事儿。爱本是什么呢？爱本身的特点是施爱者，示爱者并不美丽，并不优雅，并不完美，他想象中那个爱的对象是谁写的，而爱不是这个，因此什么是爱？





智慧，什么是哲学？爱智慧，什么是爱？若斯与之的关系，艾罗斯的知性特征是什么？因此我们先从哲学来讲，什么是哲学？你看我就跟斯坦说哲学是什么？哲学不就是分辨概念嘛，所以哲学和懂很多没有关系，哲学不等于知识，哲学本身不占据知识，所以你看我们这样说，哲学的哲学肯定得产出一套理论，产出一套知识，至少怎么着也得产出一个方法吧。那维尼克斯为什么说做做哲学就是做这个做这个语法辨析、概念辨析呢？因为哲学本身不是智慧，哲学是爱智慧，爱智慧并不占有那个知识与那个知识无关，在吗？





语速那里说的话里面就是我们搞混的是什么？是beloved的and loving的区别。我们误以为爱艾若斯是beloved的，但不是爱本身是loving，就是存在着与存在的关系，真正存在的是那个过程，是那个loving，而不是那个beloved的。所以说与之的关系首先就要意识到。知性本身不是对于知识的复述和对知识本身的占有，爱的知性本身不是对爱的对象的确证和对爱的方式的技术性把握的知识发明，而是什么呢？而是与sophia爱智慧本身和威利。根斯坦所讲的那个过程本身的一种投入，是你意识到自己并不智慧而又需要智慧这个事儿本身在我这根散就翻译为你意识到自己不得不使用语言，而对于语言本身又有诸多哲学病，有诸多问题本身的理解和认识，而且你认识到这个东西的解释分辨是没有尽头的，这样仪式的认识，这是与之的关系，是那个中间状态很壮的一点，这就是为什么智慧者不爱智慧，无知者不爱智慧，而无知者本身与阿和阿尔托讲那个以以以自己为美，爱自己有很大的关系。就无知者，就是那种以自己为美，也很爱自己的人，他们不会爱智慧，而真正与质的关系就是知道，就是把自己看作示爱者，并意识到自己身上那种不可能脱去的智慧与善、美与善、与智慧的缺乏。在这个过程之中呢，人才会真的有爱，这个是一个很重要的过程，eros是过程，是纽带。





因此在这样的一个人的身上，他不会认为在他身边发生的问题和他生活中的问题是由别人造成的。这个社会的问题取决于对别人的解决和克服，不永远起初和起点是对于自己的解决和克服，是对于自己的改变。因此他不想盖别人。他首先想改自己，因为他绝对不会认为自己掌握了任何一种真理。这个是的知性要素的开始也是为什么必须有努斯的要素。爱不是一个欲望，不是一个本能，他本身是有知的要素的，他首先就要知道不以自己为美，不爱自己。其次，他要知道自己身上缺乏他要像else的母亲一样感受到贫乏，而不是像else的父亲一样感受到自足。这种对于贫乏的把握是else的根本来源。好，今天的篇幅蛮长了，今天我们先讲到这儿，而接下来呢，提马会进一步的向苏格拉底来讲，这个中间过程是什么样，这个爱欲的自然本性以及这个贫乏的体认与我们获得政权等等等等到底有什么样的关系？而且从这里我们就会发现柏拉图绝对不是个理念论者，就柏拉图主义可能是理念论的，但是柏拉图自己绝对不是柏拉图是一个非常非常明白柏拉图语亚斯多德的关系差距并没有那么大，他们很像很像好，所以接下来部分就很重要了，但希望今天今天这期实际上是把苏格拉底的问题意识讲出来，我们今天讲的苏格拉底在今天我们说苏拉底的他说了三个问题。





第一个问题是说你们这些人就是装送赞，你们不是真送赞，第二个与的对话去瓦解阿颂。第三个呢是苏格拉底来讲的人类学探究是谁是咋来的这么一个问题。所以核心的问题意思就是苏格拉底要去解释，就被我们称为问题和问题的两个问题，就是第一，爱是有目的的，不是为了功利，不是为了这个城邦的传统，也不是为了技术，爱本身是有目的，但却不是找到另一半，不是爱自己，爱的目的是啥？





第二，爱确实与美与善是有关系的，但爱本身不是美与善的，爱本身不是，而且爱恰恰是对他的缺乏，所以到底什么是美，什么是善就已经很重要。所以我们讲到了美善本身与承认与共识必然的关系和爱就是示爱者而不是爱的对象，爱本身是贫乏，是对于自己贫乏的感受，中间有很多例子，ok，那我们这期节目就讲到这里，希望能够对你对这个爱以及很多很多问题的勾脸能产生一些启发，那我们很快来讲，我们我应该会蛮快，因为准备都准备完了，我们很快我把下一篇录出来，就是在这个基础之上，苏格拉底问题意识的基础之上，苏格拉里讲的部分对于这个东西到底有什么样的回应，当然其中有一个很重要的部分就是永恒性，在生活中的投影以及实现是什么样的这么一个问题，这个问题对于人其实非常重要，因为这对于对于人克服死是一个非常关键的问题。好，我们很快来讲到下一篇就会影片的第六期，我们来看苏格拉底下的这部分，ok，那今天节目到此结束，我们下期节目再见，大家觉得敢去相信。我。因为。不。爱。我。1。



