《会饮篇》VII：如果上一期你感到很胡扯

我。大家好，欢迎收听新一期的special，我是李厚晨啊。希望最近的这个社会没有让你感觉无法接受啊。但如果你觉得无法接受，我也完全可以理解，因为这些如果有可能，我们肯定还会在节目里去做回应。今天，我们还是先把会影片继续下去，这是我们会影片的第七期节目。





第七期节目，我们将会讲完会影片的过程，这是我们倒数第二期，你下一期是会影片与拉康的一个结合。所以今天我们就先把会影片讲完。就如你在标题所看到的这期节目的标题叫做如果上一期对你而言是胡扯，你就来听这一期。





是的，上一期讲的过程，就是苏格拉底真正重要的与马转述提马关于爱欲的真正的神秘之处，爱与孕育的关系。那个部分，让很多人特别特别难以接受，特别胡扯。特别我也理解，因为上期的内容其实听上去并不特别的知识，听上去并不特别的逻辑。如果你平时经常熟读社会学书籍，熟读哲学论断的话，你会发现上一期节目的内容呢，很不哲学。在一种比较成系统的论述之上，它有很多的问题。





对。那这个问题，我们这一期需要去处理的。而且我会在这里这么说，你现在可能很难接受，但最后我觉得你会接受的上期内容造成这样的感觉啊。这是柏拉图故意的。也就是说这不是一个谋篇布局的问题。上一期你读的时候，包括我讲的时候，我也能知道它有一点点绕，它有点点没有那么严丝合缝紧紧咬合到一起的知识。这是柏拉图友谊的。而且友谊的属性，因为这本身就是知识的一个问题。所以今天我们就通过爱与知识的关系来讲，我相信这期能够把上期带来的那种模糊的疑团最终给予一个更清晰的形象。而这个更清晰的形象，希望能够对你的生活有更大的启发。好，我们就来看看，为什么这个千古名篇会影片在苏格拉底完成讲述之后还没有结束？这个会影片之后还有一个人需要出来讲，而他的宋词才是会影片真正最终的宋词。所以说上期那个东西本身有点问题是自然的。那么关于它的问题其实最大的是关于孕育的部分，也就是说爱欲和孕育为什么有关。那孕育在诸种孕育之中，跟爱欲最有关系的当然是对于后代的孕育，对于孩子的孕育。在上一期丢骑马在里面其实很强烈的在讲，其实很多同学也在问，这是个催生孩子的节目吗？他不是个催生孩子的节目，但是我必须说他确实与生育具有很大很大的关系。那么我们作为现代的人，当然很容易就会产生这个怀疑，就为什么一定是孩子呢？为什么不可以是其他人呢？就是我的亲密关系对象，我的男朋友、女朋友，我的妻子的丈夫，为什么不可以，为什么就不可以是两个人之间。你看，这个我们跳出会影，实际上现代婚姻或现代亲密关系也更多的具有这样的一种特点。那么今天超低的生育率本身也在显示这么一个问题，生孩子在今天是一个特别特别大的负担。而一定要生孩子呢，甚至在今天被当做一种压迫性的机制。现代的爱情啊，现代的爱欲就是在男女之间，在核心家庭之中完成的。而且在核心家庭之中呢，他越来越超婚姻，越来越超出声誉。爱与就是在男女之间基于现实进行的一种关系，当然这是很现代的事情，对吧。尤其是孩子在其中，孩子和婚姻的抛出啊，几乎可以说是20世纪后半夜到今天慢慢才有的事情。但我也希望大家在里，在这里可以意识到，这确实是我们现在非常熟悉的现代爱玉的机制，但同样的，这跟随着这个周期本身也是爱欲大幅度消退的一个周期。所以爱欲消退会不会跟这种现代爱情的进展和现代爱情的转变有点关系，对吧？





当然从理论上来讲，爱与当然可以跟孩子无关，他就是就是男女之间的，或者说homosexual也是可行的，也是可能的。两个人之间的事情没有必要一定要牵扯他。那么孩子，而且从理论上，还在今天来看更可想象，更可行。那么爱欲本身这种非孕育性这个东西，我们也明白这是很现代的东西，也就是说这是现代避孕的技术非常成熟之后才出现的一个很新的情况。也就是说跟爱欲高度相关的一个东西。





就今天你可能认为爱欲会与孩子无关，但你也会认为爱欲总跟sex、跟性欲会有点关系。这个节目我觉得应该不会不一定要是个18禁的节目。因为本身要讲的关于这方面的细节非常少，只是提到这个事儿而已。Anyway，也就说在现代避孕技术很成熟的应用到我们的生活之前。跟爱与高度相关的性和性的事物是跟孩子有非常非常直接的关系的。那么快感能够成为一种纯粹两人的快感呢，这是与避孕的技术高度相关的。而这本身带来一个很大的转变，也是在今天我们认为这个碍于就是两人之间是可行的，是什么呢？也就是说正是因为你看第一成熟的避孕技术导致他也跟孩子无关。第二现代社会分工，也让两个人的生活跟钱没有关系。第三流动性社会，也让两个人的关系跟他们所存在的社区可以没有关系。第四流动性的社会，也可以让他们跟两个人的家庭，甚至都可以没有太大的关系，对吧。你看过去，我们其实在很多节目举过这个例子。在一个传统的单位或者厂矿之上，两个人的婚姻，旁边有非常非常巨大的家庭要素，单位要素，社区的要素等等等等。但在今天你可以设想在大城市中的一男一女，他们的生活可以是非他们两个人的结合。尤其如果不是婚姻就是谈恋爱的话，真的可以粹，两个人的结合。





而这两个人的结合，我们如果非要总结一下，我们就可以说它是一种精神世界的共融，对吧？所以我们才要看他们的品味是不是match。他们的三观是不是麦琪。等等等等。也就是说我们今天认为爱玉跟孩子有啥关系，他为什么不可以是纯粹两人之间的呢？我这个问题当然值得问了，这个问题问的也好，但我们必须明白这个问题的背景跟爱欲本身有没有关系，我们可以先不谈，但这个问题本身一定与现代性高度相关，就是爱欲可以成为一种精神世界的纯粹，两人的共融。这个绝对不是柏拉图时代的情况，这是一个非常现代的情况。而且非常现代的情况其实是一种很特别的和带来很多问题的情况，就是爱欲成为一种纯粹精神的共荣。我们之前讲亲密关系的节目其实也讲到过。那么你看，今天会今天的人会认为呢，爱本身是一个精神事物，是一个纯粹两人的精神世界的事物。那么在丢提马讲到啊爱玉，最后也还必须是一个身体事物，他从对身体的欲望开始，回到对身体美的感触结束。那么从日常生活来讲，当然爱欲还得是一个生活事物，好，我们就从生活开始，精神、身体都挺好理解的。生活这个词在这里反而比较难理解，也就是说生活本身是什么？什么是生活在一个爱与关系的生活实质是什么？好，我们就要来看直面这个非常重要的问题，你可以想象如果没有孩子的孕育，今日的现代感情的两个人的生活和一个人的生活和与朋友的生活有什么本质的区别吗？那这个问题真的是一个很严肃的问题。因为正是因为对于生育和孕育的排除。确实你发现今天人们在传统这个人与人的爱欲关系中的很多需要可以被替代，可以被独生的生活替代。可以被所谓开放关系替代，可以被更加开放的新型的两性关系替代。这也是今天很多人在探讨的一个主题。比如说传统婚姻是不是还有必要。如果不是传统婚姻，我们是不是要进入到一种多对多的开放关系的这么一种情况之下。而我觉得如果你稍微有一点点真诚，你会发现这种新的探索方式，那就是让爱欲快速消退的一个状态。所以说大家真的要去想想。如果我们把爱还原到生活形式上来看。如果这个心生活形式不包含孩子的话。他到底与一个人的生活，与朋友的生活，与人们现在设想的后婚姻状态的生活到底还有没有什么大的区别？如果没有什么大的区别，它本身该怎么维持等等等等，这都是非常非常重要的问题。当然我们不是要现在回答一会儿，我们再这个阿尔西比亚德斯的这个讲述中去更加细节的回答。





好，你看为什么爱与一定与英语相关。这是上期节目结束之后，很多人会提出了一个问题。那么很多人会提出了第二个问题，也是一个很值得问的问题，孕育竟然和不朽相关，这个太让人难以接受了。因为今天的人真的是很，怎么说呢。活在当下或者现实性，他追求一个现实生活，你说他有没有不朽，他会觉得这东西跟客服死亡有什么关系。为什么我要克服死亡。为什么我要不朽？为什么爱欲不就是关于此生的幸福感、美感或生活，为什么一定要是不朽呢？对，这个问题当然也很值得问，不朽，或者我们，我换个词儿说超越性。





在我再换个词儿就更容易说了去魅在现代生活也是一个非常非常重要的一个特征。但我反过来说一个别的，就是雅斯贝尔斯有一个非常重要的观念，就是轴心文明。轴心文明，指的就是犹太、中国、印度、希腊这四个文明的所谓轴心突破，其本身，都是对于死亡本身的克服，一个希腊人用知识的方式，用知识的洞察和沉思克服死亡。中国人靠伦理、秩序、道德克服死亡，印度人靠轮回观克服死亡，犹太人靠信仰克服死亡，也是死亡问题。是轴心文明特别特别关键的一个事情。你可以设想，你可以从理论上设想，我的生活只需要现实幸福感和美感，我的生活跟死亡一点儿关系也没有。但是这个问题远远没有你想的这么简单。我举一个例子，我举我们中国的例子，而且这个跟接下来要讲的3点2.0第三章高度相关，所以这是个很好的例子。





我们经常听说在中国传统之中实际上是外儒内法。而且内部也有很多说法，说是法道其实互补如在里面，根本就没有起到什么重要的作用。而且如果我们真正看中国历史的话，你也会发现这个说法是有道理的。如果你跳出中国思想史，单独中国历史的话，你根本看不到儒家在里面起了任何一点点的作用。那么就有一个很有意思的问题，确实从中国现实来看，从一种现实主义的政治和历史观来看，这个历史就是一个，如果从跟中国思想传统相关的话，它就是一个法家和道学佛，甚至是从汉朝进入中国的。佛教一直在影响着这么一个传统。我们就要说了，既然现实如此维系，儒家传统在社会表层的那个玩意儿是什么呢？到底什么东西在维系着儒家传统，甚至可以超越如此强烈的法道互补的社会，一直到今天那个玩意儿还在？那个玩意儿为什么在那个玩意儿的生命力在哪里？





雅斯贝尔斯有一个很重要的洞察，那东西生命力。就在于轴心文明厉害，轴心文明为什么呢？可以延绵不绝，轴心文明厉害之处就在于它解决了根本的问题，就超越性的问题。超越性的问题呢，跟死亡或者说不朽高度相关的问题。也就是说超越性让人的生活拥有了合理性。这合理性是你学会或者接近了轴心文明之后，你生活抛不开的东西，你生活就是由合理性支撑的。而合理性本身就是与超越性与不朽相关。而今天虽然是一个趣味的环境，但这个东西，第一是不是能去得了。第二他是不是要换一个方法继续存在。





就像上次我们讲到就是这个爱欲的政治性构建，属己之物的政治性构建，他可能还是必须用那种方式去做，对吧？所以说当你听到不朽，你可能作为一个科学主义者或唯物主义者，你会觉得这玩意儿根本无稽之谈。就谈不朽，谈与死亡的关系。无稽之谈我们每个人能感受到就是当下。所以爱欲本身与他有关的就是当下的幸福感，或者对现实生活的一种指望和设想。那我就要说你想的有点简单。因为任何人与人之间承认以及合理性的部分，它都不仅仅是与现实相关，它不如说更多的是与传统相关。而传统之中，这种超越性的要素是非常非常重要的。也就是说我们会认为，你会认为，上期提到不朽，这个太扯淡了，活好这一生就行。但是没有死亡就没有这一生。死亡不是一个可以逃避的问题，虽然他很多时候迫近到你面前。超越性问题不是以你一定要接触永恒和不朽这两个字的方式来形成的。





当你在接触、合法性问题的时候，背后的标准就已然是一个与永恒和不朽相关的事情了。所以说，当然我也理解，因为正如马克思韦伯所说，这是一个趣味社会。在一个区美社会谈到这些问题，总会觉得有点儿过或者有点脱离生活现实。但是你真正多想想的话，其实这个问题并没有那么的奇怪。好，所以上期结束之后，大家有很多很多，大家有很多很多不理解的部分。其中可能最核心的两个不理解就是第一，为什么一定是孕育。第二，为什么竟然会跟不朽有关？





我就先回应，回应在这里都没有完整回答，只是把这个问题再扩一扩而已。我们就来进入今天的部分。我今天确实是怀着特别巨大的敬佩来讲这一部分，敬佩的原因就是今天讲完这部分，你就能意识到柏拉图是一个多么伟大的作家。他的伟大之处在于这种谋篇布局的能力，层层深入的能力。不仅是一种哲学能力，也是一种文学能力，文学能力非常非常强，而是这个太精彩了，最后这部分的升华非常的精彩。那么我们上两期讲的就是苏格拉底转述丢提马关于爱欲的阐述。第六题网关于爱的阐述，旁征博引，引输到了各种观的问题，最终落脚点在《爱的阶梯》性增长和孕育的这个问题之上。那么丢体码的部分，当然里面是由苏格拉底转述，这部分里面蕴含了很多关于爱与特别深刻的认识。





和我们今天要接触了。do7w的部分，也展示出了一种特别巨大的困境，这个困境就将由苏格拉底呈现。而这个苏格拉底的困境是我们今天所有人的困境。不是说我们都可以像苏格拉底一样伟大，而是与尼采所说的一点很像。尼采在最早的作品《悲剧的诞生》里面就提到苏格拉底促使雅典酒神文化，酒神艺术悲剧，艺术文化消亡，而进入到一种日神状态。而日神状态是一种知识状态，这个知识状态透过整个现代性，我们的教育体系，逻辑学等等等等。也就是我之前在主义和平民社会有一期节目讲，人人都是知识分子的时代，就与这个有关。你比如说苏格拉底身上那种知识、性格与我们今天每一个人都有关。我们今天你可以知识掌握的很少，但你依然有一种知识性格，你依然在通过知识做判断。以知识作为一个事儿，合理的基础判断，也正是因为你以知识作为一个事儿合理的基础。上期节目的内容在你听起来似乎不具有那种知识的清晰和完备性，他理解起来会有点困难，或者你会觉得他有点胡扯，这都是很正常的。而这种知识性格就与苏格拉底本人的性格高度相关。所以这是我们与苏格拉底共享的一种困难。这个困难本身被展示为知识的某种精彩和某种知识。在论述爱欲问题之上的有一点点吃力，苏格拉底转述丢起码内容，让大家感觉有点像胡扯的这种吃力。这个吃力将由阿尔西比亚德斯的宋词更加明显的呈现出来。





在说之前我们来说下的问题是啥，因为这个理解起来没那么容易，所以我就一点儿的关注都不卖，我就把它讲的最清楚。你看在苏格拉底最开始他的宋词之前，他非常不客气的说，之前所有人赞美爱神，很精彩，但是都是假的。你们的宋词根本不真实，尤其是在他之前，阿嘎颂讲的宋词根本不真实。为什么不真实呢？阿格索那个就是浪漫主义吧，说的就是漂亮话，不过就是人爱听的而已，你根本没有真的在谈爱玉，你谈的内容跟爱玉没有关系。那这个问题在苏格拉底转述第二匹马的内容之中获得了客服。确实苏格拉底讲的是真的，苏格拉底真的是在讲语，跟外语有关的事情。在这点上，它的宋词很像arises阿fan讲的那个神话，苏拉里也讲了一个神话。这两个神话虽然讲的是神话，但本身，比aaron以及之前的人都更贴近爱玉本身。因为，他们都像是某种喜剧，具有某种喜剧的色彩，具有喜剧色彩呢，它本身没有完全歌颂美的东西。他在说丑的东西，就像在阿尔多斯那里，他在讲人的那种与神相斗争的放肆状态和人容易死亡的那个状态。而在苏格拉底这里，他在讲评贫乏神，就是爱欲本身是贫乏神与丰饶神诞下的孩子，而且他的性格等等的更像贫乏神。他来源于平凡，他本身不美，他本身既不美也不善，他才会有爱欲。这些的讲述，比起之前很多人讲述都更接近爱欲的本质。但是我在这里要丝毫不卖关子，讲的问题就是苏格拉底的宋词依然不是真的。他谈的是爱玉吗？是爱玉。他谈的是爱玉的真实状态吗？是他谈的内容最接近爱玉。那么苏格拉底的不争在哪里呢？苏拉里。不能在于苏拉里对爱玉不感兴趣，他谈爱语，觉得自己懂爱语。





他确实也谈到了爱语。但是，他其实对爱语没有兴趣从知识的角度我们都能理解，我们当然可以懂一个东西，但是对它没有兴趣。你可以理解一个玩意儿，但对他没有兴趣，但这个兴趣在此地如此的重要。有没有兴趣啊？在这地方超级无敌重要。为什么重要？我们就要从最后压轴出场的阿尔西比尔德斯谈到。因此在所有宋词之中，从最开始的一直到苏格拉底是一个不断上升的过程。而上升到苏格拉底这里依然有他不感兴趣，他讲的都是真的，但是他一点兴趣也没有，所以在这个角度上他依然不够真。





而最后亚洲出场的阿尔西比亚德斯，可以说是所有宋词之中最真实的那个。他有爱欲，他想谈，他赞颂苏格拉底，他谈的内容也都是真的。因此我们要从这里看出苏格拉底的问题是什么。而苏格拉底的问题比起柏拉图撰写的年代，在今天，这个问题更加突出。因为在柏拉图撰写的年代，城邦神与知识之间依然充充斥着巨大的张力，而在今天是一个已经被苏格拉底式的知识、性格完全统治的时代。所以在今天我们应该更好的来看阿尔西比亚德斯的内容是如何对苏格拉底的内容有一个映照。因此我们能意识到我们的知识、性格本身存在什么问题，尤其这个问题与爱欲相关，与关系相关的问题是什么？





好，我们就来谈谈阿尔西比亚德斯的宋词，阿尔西比亚德斯实际上是会影片的真正主角，整个这个作品关于他。为什么呢？我们在第一期其实已经讲到过这个作品，中间有两个时间。作品的开篇是格劳孔与阿波罗多罗斯在街头的一个谈话，这个时间被柏拉图写，他们这个谈话发生在公元前407年。格劳孔与阿波罗多罗斯谈的是这个会影。因此会影啊是阿波罗多罗斯在公元前4007年讲给格劳孔听的，这个会议的时间是公元前416年。也就是说，它是在整个谈话的九年前。而这两个时间，都与阿尔西比亚德斯高度相关。公元前407年正是雅典要从波斯赢回阿尔西比亚德斯这个曾经背叛雅典的罪人，但由于他如此的光彩夺目，如此的就是雅典人民对阿西比亚德斯有如此强烈的爱欲，所以公元前407年，葛老孔到处打听这场会赢。想听的不是别的，想听的正是与阿西比亚德斯有关的内容。因为公元前407年人们对阿尔西比亚德斯是个什么样的人。阿西比亚德斯到底说过什么话非常感兴趣。所以407年格劳孔与阿波罗多罗斯，为什么阿波罗多罗斯要向格劳孔转述会影片，因为他们想了解阿西比亚德斯。而慧影发生这一年。公元前416年与阿尔西比亚德斯有脱不开的关系，因为一年之后阿尔西比亚德斯就要毁灭雅典在会影，会影发生啊。是正是这个波罗奔尼撒战争在休战周期，休战周期，雅典重新得到了休养生息和恢复，重新走向巅峰的时候。但就在第二年，正因为阿西比亚德斯的过度轻率，充满着对荣耀的爱欲，率军远征西西里。而正是远征西西里。这种好大喜功的失败，导致雅典走了一个巨大的小下坡路，在伯罗奔尼撒战争中完全败给斯巴达，导致雅典的毁灭。所以说整个会影片的真正主角并不是苏格拉底，而是阿西比尔德斯。





我，我，我想说另一个东西啊，你走在这个层面之上，我讲到这里，我就想到那句话说我爱我师，我更爱真理。这是亚里士多德讲给柏拉图听的，对吧？但我会觉得如果你读会影片，你会看。柏拉图也是这样，我爱50，我更爱真理。就柏拉图整个会影片中，苏格拉底但不是个坏人啊。但确实柏拉图在会影片之中非常非常鲜明的指出了苏格拉底的错误。而就在这个地方我们就能知道，所谓我们认为柏拉图很遵从理事，柏拉图认为知识idol就是这个是最高的东西，是不对的，是不对的。柏拉图本人当然知道知识的问题，知道理事本身的问题，而这个东西就在会影片中可以得到解答。好，所以你看，我们最后要讲的这位阿西比亚德斯是会影片的真正主角，因为整个这个玩意儿就是写他的。而这里面，就有两个问题现在呼之欲出。





第一，阿尔西比亚德斯的这个毁灭，对雅典的毁灭等等等等，与爱欲这个问题有关系吗？柏拉图写这个会回答这个问题吗？阿尔西比亚德斯，不管是雅典人民对他的爱与还是阿尔西比亚德斯对于荣誉的爱与他的问题出在哪里好，这是一个问题。





第二个问题，阿尔西比亚德斯既然是苏格拉底的爱人。那么阿西比亚德斯与爱欲相关的这个问题和他与苏格拉底的关系有什么关系？也就是说，如果爱玉本身那么重要的话，那么苏格拉底在阿尔西比亚德斯的这个错误中有没有扮演什么角色？而重要的就是苏格拉底犯的这个错误和他转述迪尔提马的内容有没有什么关系？苏格拉底到底搞错了什么？好，你看，之前所有人赞颂爱神都在以爱谈爱，因此，才可以谈的空洞，才可以呢，不感兴趣能谈。但是到阿尔西比亚德斯这里，至少我们开始接触两个最真实的东西了。





第一，这是第一次我们在谈具体人与人的关系。虽然会影片在场，很多人彼此之间是情人关系，但是在他们的宋词之中没有提这个。但在阿西比亚德斯的宋词和这个处理的问题之上，我们今天扎扎实实在谈一段真正的relationship，他与苏格拉底的关系。





第二，我们真正在谈毁灭。因为之前大家谈到的爱有这个好处，那个好处，爱有这个危险，那个危险都是虚的，都是想象中的好处和危险。而在这里我们处理的是真正的问题，正是于苏格拉底与阿尔西比亚德斯碍于的问题，导致了雅典的毁灭。所以说在最后这一段，我们不仅在谈真正的关系，也在谈真正的影响。好，我们就从这儿开始，整个这里面讲了很多东西，我们要抓住一个线索，这个线索是什么呢？苏格拉底真的是一个示爱者吗？对吧？





对你很重要。因为苏格拉伊转述第二题码的内容之中，其中非常关键的就是在谈示爱者。所谓那个示爱者，就是正如平发神与丰饶神生下的那个精灵一样，他自感贫乏，因此他要孕育下属于他自己的美好的东西。因此他示爱的原因就是因为他知道自己不美，他知道，他知道自己并不丰饶，所以他是一个示爱者。而苏格拉底在著名的知识论断之中，苏格里也说他有智慧。为什么呢？因为他知道他无知。正是因为苏格拉底知道自己无知，所以苏格拉底在智慧之上也是一个帮他人接生的形象。苏格拉也是个示爱者，而且这很重要。在苏格拉底转述第二匹马的过程之中，如果苏格拉底本人都不是一个失爱者，他有什么资格谈爱呢？对吧？在苏格拉底转述的内容之中，所有爱欲本身是凝结在施爱者这个角色，而不是被爱者这个角色之上的。所以说你当然得是他自己，就本身得是一个示爱者，他才能真正的谈好爱这个问题。而斯埃里的年纪和他与阿尔西比亚德斯的关系中，他当然也应该是一个示爱者。他作为一个长辈，他作为一个全牙链最有智慧的人，他当然有资格，他的也应该作为一个示爱者。但是他为什么？当然这里答案当然就呼之欲出了，就苏拉有问题，就说他不是，他不是个示爱者，这就是他的问题，他为什么不是。这是我们一会儿要去探索的。





你看，我们刚才说了，轴心文化，希腊，中国，印度和犹太或者两个流域文明，它们各有不同的方式，而希腊的方式与知识有非常非常大的关系。你看刚才有一个问题，如果你逻辑够好的话，你应该觉得很奇怪。我们说如果苏格拉底不是一个失败者，他有什么资格谈爱？你会觉得，等等等等等等一下。知识是一种理解和把握，我可以不感兴趣，但我也可以懂，我懂了我就可以弹，而且我弹出来的是对的，对吧？一个人当然可以学了很多物理知识，精通的数学与物理，但依然不感兴趣，但不感兴趣他也可以谈谈的呢，也是真的，这个东西与知识当然就有很大的关系了。你看，我说个别的假设，类似中国这样的传统，我们是一个道德传统。





道德传统的意思呢，就是说如果你要讲人，你要谈什么叫仁慈，什么叫忠恕，你当然自己得先做到才行。你要做不到，我们就会认为你当然没有资格来谈仁慈和综述，因为你肯定不懂。也就是说道德是靠道德实践冲来理解的。也就是说中国的德性问题，他当然是依靠一个人有德性实践，你才能真正有资格来谈的问题。所以在中国文化传统之下，像卢梭那样抛弃自己所有孩子写艾米尔在我们看来是一个很奇怪的事情。你有什么资格谈育儿的问题。





你怎么可能懂育儿。但在希腊传统之中当然是可能懂的，因为教育本身知识，知识本身是有很多收获和探知的途径的。比如对希腊来讲，知识最高的探究途径是沉思，沉思是非实践性的，我们今天当然也会这样认可，而且不是假的。很多知识你当然不是要亲身体验过才能知道的，对吧？因为今天我们是个和平社会，但我们对战争一点儿感觉都没有吗？你看过电影，你看过文学，听过转述，你也从道理上知道战争，你读过历史，你当然对战争有所了解了，对吧？你当然可以谈战争了，你可以很讨厌战争，我完全没有经历过战争，你可以谈战争的。对于知识来讲，你不必你感兴趣，你不必是一个失爱者，你可以对爱一毛钱兴趣也没有，但你依然可以谈一谈爱，这是没问题的。至少从知识的角度来讲，这是没问题的。但是我们今天要看就是爱欲问题。是这样吗？爱欲问题是一个可以变成知识问题的问题吗？这是部分非常重要的一个内容。





好，我们进一步问。我们说苏格拉底如果对黛玉没有兴趣，他不是个示爱者，他还能谈爱吗？好，我们进一步问。我们再逼问苏格里布，如果苏格拉底不仅不是一个施爱者，他还是一个四处索取爱的被爱者，他还能谈失爱吗？好，你看这，这是一个更破真的问题了啊。也就是说苏格拉底你，你可以说苏拉底有拥有知识，他对爱没有兴趣，他可不可以谈爱？ok，但如果是苏格拉底不仅不是一个示爱者，他还是个四处索取爱的被爱者，他还有资格谈爱吗？这个问题。而这个问题，我一点儿关子不卖啊，这个问题不仅没有在说苏格拉底这个问题，在说什么呢？这个问题再说一种知识性格，也就是说知识性格有没有可能会让人成为一个被爱者，而不是一个示爱者。





如果你真的认为知识是最重要的东西，你可能就会成为被爱者的问题。这个情况之下会不会阻碍爱语这个问题？所以说会影片呢，就可以看作是柏拉图对于希腊传统知识问题的一个反思，这个反思正是他自己。也就是说我们可以看，因为苏格拉底书而不做，所以说苏格拉底的发言，就像影片一样，都是柏拉图记录下来的。所以如果苏格拉底是这种雅典轴心文明突破。以这个知识，或者我们之前《维特根斯坦》节目讲过以这个认识论作为核心的这么一脉的开端？那这个开端与其说是苏格拉利打下的，不如说是柏拉图打下的，因为这都是柏拉图写的。所以柏拉图，当然我们这里绝对不是说知识无用论和认识论无用论，只是说认识论不可唯一。而这正是柏拉图自己就已经意识到的。也就是说，这也是我们最开始说理想国与会影片的巨大差别。因为《理想国》讲的是最佳政体问题，这种探索当然是一个罗格斯和努斯的探索，而会影片不是理想问题，而是实现问题。在一个实现问题之上，柏拉图自己都知道，以为知识作为中心是有很大很大问题的，所以说这本身就是柏拉图本身对他自己开启的知识传统的一种反思，所以我觉得这是正是柏拉图厉害的之处啊。好，我们话不多说，我们就开始。





那上次我们讲到苏格拉底讲完了第二匹马对他启示的关于爱意的内容，那么苏格拉底就发言结束了。法院结束之后，这个赞扬者，大家就赞扬说说来说的好。但赞扬的氛围并没有阿多，而且在赞扬之中呢，结束啊arises要回应也正在大家赞扬之中，鼓掌，可能喝彩，iris没有喝彩。I想要说话，因为很明显，我们说苏格拉底描述第二版的内容是要解决两个问题。我们之前反复讲，一个是fan的问题，一个是阿卡的问题，其中的问题就是爱，如果不是爱数己之物还能爱啥？这么一个关键的问题。那么，因为苏拉底，很明显，苏拉迪的整个宋词更针对这个属植物的问题，所以就想回应他。但他正要说话，被阿尔西比亚德斯打断了。那布拉图为什么要这么写呢？这个还蛮明显的，想要指出这个问题。在阿尔西比亚德斯那里得到了一种反驳，而且是一个更高的反驳，也就是属己之物这个问题。苏格拉底讲的那一套，有没有克服真正属己之物的问题呢？当然就是没有。为什么没有呢？不由这个话，不由阿尔斯来说，由柏拉图安排阿尔西比亚德斯来讲。





好，这为什么是个问题。我们先简单给大家说一说，因为在苏格拉底那里啊，最后通过暗语达成的是什么呢？达成的是不朽。你可能觉得这事儿有点儿怪啊，不朽。那以后我们再说，你就先听下来，因为他确实说的是通过孕育达成自己的不朽。而这个不朽，是在一种不断变化善变的人的生命历程之中。因此这个不朽，不是人真正可以惊艳的东西，就人可以可能某种时候惊鸿一瞥，都已经说到最浪漫的程度了。这不是人可以惊艳的东西。尤其是最后要的那个美本身已经脱离了他人的承认，脱离了名望，成为了对于美本身的一种把握。而对美本身的把握，当然是一种知识和认识的把握。这里的问题很简单，这不还是个数己之物吗。不管你中间通过什么过程，通过这那过程去实现。好像最后凝结下来这个知识还是一个数己之物，还是一个靠自己的理解、体验和经验去构成的东西。所以这里是不是说出一种永恒的属己性，还是说有什么别的问题？当然就是有别的问题。这别的问题呢，就是阿西比亚德斯来讲的。通过阿西比亚德斯，我们会发现苏格拉里的路径！其实没有真正克服属己之物，而且是把自己困在了一个更大的属己之物之中。这就是苏格拉底的问题，也是我们今天的问题。





那为什么这个问题要由阿尔西比亚德斯而不是由finance来回答呢？跟我们最开始说的相关，因为阿西比亚德斯是苏格拉底的爱人。由阿西比亚德斯来回答，就不由形而上学的探究来回答，而由真实生活来回答，由政治学来回答。所以我们就开始。索拉里发言结束，众人赞扬iris想发言反驳他，但这时候他的发言意图被打断了。打断，大家掺进来一个人，阿尔西比亚德斯来的时候已经喝到酩酊大醉，是被人掺进来的。掺进来这里。有一句话说的非常重要，因为他在门口，嗨嗨。还说我能进来吗？你要不要进来。所以大家让他进来，然后就众人引他进入。我这是一个他的独特之处。哪里独特之处呢？也就说这个会影。苏格拉底和另外一位人到场的时候，是他们自己受《阿颂》的邀请来的，这是个私人的场所。





而阿尔西比亚德斯是不请自来的，是众人引他进来的。而在雅典生活之中啊，众人是一个非常非常重要的东西，因为雅典不管是审判，公民大会，都是由众人来代行的来行的。而建筑政治，这个建筑也正是由众人推举的，阿西比亚德斯就是个典型的建筑。所以说，包括之后也有一处。柏拉图写过另外一个关于苏格拉里的东西，叫《申辩篇》，《申辩》本身是对苏拉里的审判。在《申辩篇》中，苏格拉底还算是没有犯下真正的错误，只是体现了一种知识生活与城邦生活的巨大张力。而实际上会影片本身，会影片，我觉得是一个隐秘的《申辩篇》。





这里面阿尔西比亚德斯由众人引入，这个会议现场，包括他讲的内容包括最后他直接说在座各位你们要来评评理，你们要当法官来看看苏格拉底是不是有问题，这个是对苏拉底真正的审判。也就是说写到这里，包括之后柏拉图的意图已经很明显了，在身边那里很难说苏格拉底有错。但在这个地方，在二西比亚德斯的审判之中，苏格拉底，是有错的好爱希表德斯要由众人引入。





引入之后，他就要给这个阿颂来献他的花冠，他自己是带着花冠和丝带进场的。然后他就说，他就坐在阿嘎颂边，就说你昨天刚刚因为整个会议的原因，就是阿嘎刚得了桂冠诗人。就说你得了桂冠诗人，你就是全场最有智慧的人。所以，我要把我这个桂冠和丝带献给你。然后那个阿哥就说，谢谢。谢谢。那你，就我们三个就一起做吧。然后二级比的就是我们三个一起做，怎么会有我们三个人呢？他回头一看，我靠，苏格拉底，怎么你在这儿。你看他马上说你为什么在这里。你为什么选择坐在这儿？我看出来了，你没有选择坐在阿或其他喜剧诗人的旁边，你总是啊坐在屋子里最有魅力的人的旁边。随后，他们俩有一段打情骂俏，我就不细说了，这打情骂俏就是说，这个苏拉底，自从他爱我之后，我跟谁都不行，我只要跟别的帅哥坐在一起，他就吃醋，他就要揍我。然后苏格拉底说，你快闭嘴吧，别别别，别这么说，别说了。然后阿西表达说，你为什么不让我讲，反正有这样打情骂俏，我就不说了，这个打西巴俏之中。阿尔西比亚德斯啊，就拿了已经献给阿嘎松的一些丝带，就一定要分一点儿给苏格拉底，就是苏拉一个人，见不得我夸别人，我要夸别人，他就受不了。所以说我不能光把我的赞誉给阿峰，所以我必须分一点给苏牙里。所以这是打情骂俏。就不说了，是真打情骂俏，大家可以去读，就不说了。好，这个打情报结束之后，马上是阿尔西比亚德斯的一段劝酒，因为我们知道会影片，他叫sep会饮。但实际上最开始他没有喝酒，因为这已经是《阿甘颂》夺得桂冠生日第二天晚上了。第一天大家喝到酩酊大醉，喝到已经无法再喝了。因此第二天呢，大家才以这个谈爱神，赞颂爱神作为今天的主题，而不是饮酒。阿尔西比亚德斯进来就马上劝酒，他说，先生们，我看你们都很清醒啊，这不行，你们得喝。这是我们事先同意过的。我们选个司仪，负责监督大家喝酒，直到大家全部喝醉吧，我选我自己，我来当这个司仪。你看，这地方很有意思。这个细节我们在最开始讲过，最开始会影这一天大家是怎么达成一致条件不喝酒的呢？





是每个人说我也不想喝了，我也不想喝了，我也不想喝，每个人都表达自己意见，我不喝了才不喝酒的。所以其实大家决定不喝酒是以民主的方式决定的。那大家怎么会聊爱玉呢？是苏格拉底逼着大家聊的，应该是eric marcus讲。我们不喝酒总得干点儿啥，要不然聊爱语吧。怎么样。所以说聊爱玉好啊，你看我觉得聊爱玉好，这是我唯一懂的东西。其他人你看他跟他，他就说阿尔托和另外一个人说他们俩的工作，跟这个阿弗洛狄特和狄俄尼索斯相关。他们是没有理由不聊爱玉的。你看阿嘎松，对，就是阿索。阿卡索。所以另外一些人，你看他们也都是这个有情人，他们也是不可能不聊爱语的，我们就聊爱语。比如聊爱语这个事儿，是苏格拉底替大家决定的，是苏来说，我知道你们所有人都想聊爱玉，我们来聊爱玉吧。所以说聊爱玉这个事儿是以建筑制的方式来定的，跟喝酒不一样。而在这里，阿尔西比亚德斯建劝酒也是建筑师的，他说，我看你们都很清醒，这可不行啊，我们得继续喝。这也是我们事先同意的。没有事先的同意是不喝酒，这是我们事先同意的，是阿西比达斯强加给大家的，这是建筑式的。这就像苏格拉底强加给大家要聊爱语一样。所以在这个细节之上，那柏拉图文笔极好，也很会布局。所以这个地方其实是在说，苏格拉底跟阿尔西比亚德斯非常像，他们俩非常像，像在哪里呢？很多方面都像他们俩都有一点点建筑性格。还有呢，他们其实都不是一个示爱者。好，这是劝酒的细节，好劝酒之后。然后，这个时候eric marcus，他呢，就来重申这个主题，就说，不，其实我没有想喝酒。我们是轮流来赞颂爱神的，要不然你赞颂爱神吧，你赞颂爱神了，然后我们再按另外一个顺序，我们再聊天儿，聊着聊着喝。也就是说你今天要加入的话，你就必须也得赞颂爱神。然后阿尔西比亚德斯就说，行，我可以来赞颂。但是，我不能赞颂爱神。





为什么呢？因为如果有苏格拉底在场的时候，我赞美其他人，不管是神还是人，而不是赞美他，苏拉里都会生气。苏拉里说，你别说了，别说了，说明这是真的。苏拉里就是这么一个人。你就说当二西比亚德斯在场，苏格拉底总是希望二西比尔的是赞美他，而不是赞美其他人或爱神。首先，这说明，在身边篇讲苏格拉底的罪名，是苏格拉底不敬神。这当然是真的。苏格拉底确实认为自己有某种更高之处，这是他的放肆。而苏来，你爱智慧并不爱神，这也是真的。这也说明苏格拉底在转速低额提马的话，赞美爱神，赞美爱的精灵啊，本身所有的那种不真诚。因为说到底，苏格拉底想赞美的是智慧，而智慧，是他自己所用的东西，他是雅典城最有智慧的人。





好，你看这是知识本身。知识。你看我们今天一再强调，我们现在在谈一种知识性格。知识性格确实是有某种遮蔽属性的，知识性格会把知识的高低对错，或去遮蔽情感本身的虚假性。这会出很大的问题啊。这就是苏拉底和阿西比亚德斯之间的问题。所以说，阿尔西比亚德斯最终决定送赞苏格拉底，就在这个决定之中，他就已经超越了苏格拉底。因为苏格拉底纵散赞颂艾若斯是假的，内容是真的，情感是假的。他并不爱神，他只是爱智慧而已，他透过爱神讲的也都是爱智慧的话。但阿尔西比亚德斯没有赞颂爱神，而是赞颂苏格拉底是真的，因为他真的还爱苏格拉底。所以就这一点上，他就已经超越了苏格拉底。而且他是绝对真实的。





因为他马上就说，我先说明啊！他就给苏拉底说，如果我说了任何不真实的事，如果你愿意随时打断我，指出我说的是假的，我不想说任何假的事情。但到结尾，阿尔西比亚德斯一直在描述他与苏格拉底之间发生的事情。苏格拉底从来没有打断过他，说明阿尔西比亚德斯不仅开头这个情感是真的，说的事儿也是真的。好。这里的真呢，我们就发现确实有两种真实，一种是知识的真实，一种是关系的真实。我管它叫啥呢？这很重要，大家可以听一听，我们完全可以管它叫无人之真和有人之真。知识的真实是一种无人之真。知识的真实是不关乎于人的，因为它是超出人的生活和现象，也就是在柏拉图那里，知识之真是一种理事。





我们今天也一样，我们今天科学之争，它就是一种理事。所以科学之争很多时候才会被认为它是中立的，它价值无赦等等等等。这种无人之争。而关系之争总是一种有人之争。什么意思？我简单说一下，我们经常会听说，比如说有一对情侣发生了争执b埋怨a说我根本不觉得你关心我，a说我怎么不关心你，我为你做了这个我当然关心你。但我们作为旁观者，我们有时候就会给a说，他觉得你关不关心他，这事儿他说了算。比如说如果你没有以他真正需要的方式，而仅仅是以你自己觉得好的方式关心他的话，这很可能不叫关心。这个是一种关系中的真，也是一种有人之真，也就是说真假的判断标准不是逻辑，不是知识，而是另外一个人的感受。





这玩意儿什么重要，这玩意儿哪里重要，这玩意儿超级无敌重要，无敌重要在哪儿呢？如果你一直把握住了会影片我们要套探讨了一个核心问题。只有到这一步，他才超出了书记职务，这个真实是超出书记职务的。而知识的真啊，永远是熟悉之物，只要你把握住了知识的道理、理论，它就是你自己的真实。所以知识是一种无人之争关系，是一种有人之争。爱欲的真当然是一个有人之争。想一想尼采在《悲剧的诞生》中对苏格拉底的批判，不就是说苏格拉底的日神的知识。是的真实替代了酒神的艺术的狄俄尼索斯。是的真实吗？在刚才的判断中，不如我们就可以说，苏格拉底之后知识之争、无人之争替代了有人之争，这个是一种问题。而阿尔西比亚德斯啊，在场所有人全部清醒，阿尔西比亚德斯是烂醉着被人掺进来的，狄俄尼索斯是酒神。所以这个地方，可以将阿尔西比亚德斯看作是狄俄尼索斯的那种代表，而他身上这种真实并不高明，没有苏那么厉害，那么厉害的知识。但是却有一种敌人，你所设施的坦率，而这种坦率，这种有人之真正是爱欲的关键，而不是这种无人之争好，他就开始讲了。





他跟苏拉里约法三章，我只要讲假的，你就打断。我指出，但是说他没有打断他，他就开始讲了。他就说，我讲苏格拉底，我这个是个宋词，我要赞颂苏格拉底，苏格拉底很难赞颂，所以我可能得用比喻的方式来赞颂苏格拉底。他就说，苏格拉底，外表像希勒努斯。希勒努斯呢，是酒神狄俄尼索斯的伴侣和导师。刚好不就是他跟苏拉底的关系吗？他今天大罪进入代表狄俄尼索斯。苏格拉底。那就是希勒鲁斯。希勒努斯呢，形象就是一个秃顶后唇的老人。而这个秃顶后唇老人呢，在古希腊的神话中，希勒努斯就是猥琐好色，整个就是一个猥琐好色。所以说苏格拉底向西勒鲁斯，是从外表到性格都像，就苏格拉底，这个也是个秃顶厚唇的一个老人形象。而且阿尔西比亚德斯说苏格拉底猥琐好色，你看着希腊的帅小伙儿，你就走不动道，你就要上去跟别人聊天搭讪。这是他们之前打情骂俏里面提到的。所以外表，他说苏格拉底像希拉努斯，他说像这种吸毒的神像。这个神像你打开，里边儿还有一雕了，一小神像，这里边儿雕的是谁呢？是马尔苏亚的萨托尔，萨托尔神马尔苏亚的萨托尔神，这个马苏亚萨托尔神是啥呢？可能大家不太不太清楚，他就有一个典型的故事，他很放肆，很自大，他觉得自己吹笛天下无敌，是最能打动人的。所以他胆敢挑战阿波罗。他说我跟你打赌，我这个吹笛声更厉害，你那个弹琴不行，然后他们俩就鄙视，而他比输了。





比输之后，被阿波罗施以酷刑。但萨特本人吹笛确实很厉害啊，具有蛊惑人心的作用。所以你看他怎么赞颂苏格拉底呢？你外表像西勒努斯，是一个猥琐好色的森林之神，一个老头。但实际上，你就像放肆的萨托尔，你确实蛊惑人心，而且你非常放肆。对。我们也之前我们就发现索尔真的很放肆，包括他一开始以建组织的方式决定我们今天就要聊爱神。我相信你们都不会反对的。





第二，在所有人聊完之后，他极其不客气的说，早知道就不跟你们聊了，你们都是假的说假话，你们根本没有好好聊爱神，你们根本没有以真的放弃了爱人，他真的很无理，非常的放肆。为什么会这么放肆。这是个性格问题吗？或者这是一个人的性格的问题吗？





不是，这是什么性格问题，这是知识性格的问题，知识性格的问题是什么问题？我读到这里，我就想起陈佳颖老师之前说了一个很有意思的观点，这个观点不仅有意思，这个观点很值得琢磨。也就是说我们知道苏格拉底的方式是诘问法，诘问法，就苏格拉底从来没有一个他的看法，而是他用提问的方式引导着你去发现一个看法。但陈嘉译老师啊，因为他学过维特根斯坦，所以他对提问本身有很大的一个洞察。这个洞察很重要啊，从这个洞察中，我们能够发现知识本身的放肆，这是什么放肆呢？比如说，我们就说这个犹太人和穆斯林，我们知道犹太人和穆斯林都是不食猪肉的，我们当然可以问。如果苏大姐会问，你们为什么不吃猪肉呢？当然他们会有一套传统。你还可以接着问，这个传统是真的吗？也就是说，陈江燕老师说，每当我们以知识探究的方式来问你们为什么实际上都已经假设了，反面的可能性都已经假设了。





其实你们也可以。就这么一个问题。而维利根斯坦说过一个非常重要的东西，理由是要到头的，对吧？也就是说，不是所有事情都有解释，并非所有东西都有解释。如果我们一直质问一个东西的理由和来源，最后的结果是啥呢？最后结果很大的可能性就是这些东西被结构，我们发现好像没有那么有道理。这个之前很多节目我们都讲过，这个世界上有没有什么东西是经得起问问到源头还是屹立不倒的。连科学都没有，对吧？这本身就是一种知识的放肆。是什么呢？不管是传统他人的观点，一切已然在另外一种认识之中，成型的东西，知识都有能力可以反对和挑战。而这种反对和挑战呢，总是能指出那个已然成型的东西本身的错误。当然我们就要问了，难道知识不该如此吗？也该正是因为有这个东西，我们能够认识到今天这个地步。很多知识，因为知识本身的结构性，我们才不断的发明新的范式，不断能做新的开拓。这当然也是柏拉图本身为什么希腊传统以知识的方式来达到超越性，对吧？它本身就是非常powerful的东西。但是我们不得不说，不因为这种结构性，它就没有任何问题。





而今天我们在爱欲问题之中就要去洞察他的问题。他的问题首先是什么呢？是他的放肆，知识本身就具有某种放肆的特征。怎么个放肆法呢？因为他对于不管是传统他人的看法，对于一切已然诚信的东西，他都可以去反对和挑战，这本身就是一个放肆。好，这个放肆进一步会有什么影响呢？会有很大的影响。也就是说，当我们用知识的方式去挑战，也就是说当苏格拉底提出了另外一种视角，一个更高明的知识之后，对错高低在知识呈现的过程之中就已经非常清楚、明显了。也就是说知识有一种重要的特征，知识是不能在隐秘之处运行的。比如说我们可以在隐秘之中做好事儿，做完这个好事儿。我放弃自己的荣耀，这个东西不是我的，就是反，反正别人不知道，但知识不行。知识的运转总是以自己的荣耀来作为基础。就不管是你引述转述别人的知识也行，因为你转述别人的知识不像转述别人的钱。





比如说，《假设》我是一个这个慈善机构，如果有一天早上出门哇，发现地上有20万巨款，然后我拿，当然可能会。你看我的贫穷，限制我的想象力啊，20万算什么？巨款，有200万的巨款，那200万堆在一起有点大。





我们不管这细节，有200万的巨款。我把这200万拿回机构，我给大家说，你看我在门口捡了200万。这是一个不知名的善人，给我们这个钱，我们可以来支配他。你看在这里，那个人不知名，可以放弃他的荣耀。但说到知识，比如说我讲维特根斯坦，即便我已经告诉你了，这是维特根斯坦，这是维特根斯坦哲学研究。这里面我讲的都是维特根斯坦的意思，没有我的意思，但我一样在转述中得到了我的荣耀。为什么呢？是因为我转别人的钱，那钱不是我的钱，但一旦我转别人的知识，那就是我的知识。就我能讲威利。根斯坦的知识，他就已经成为了我的知识，而我把它讲出来能够有启发，那就已经是我能得到的荣耀了。就知识本身就有这样的特征，知识一旦讲出来，就能得到他自己的荣耀，他自己的关注。





这事儿很重要，这个很重要。第一，知识是有对错高低之分的，在某个语境之下。第二，知识本身是一种鲜明的特征的或叫这个greatness，就知识本身跟virtue有很大的相关性。就为什么雅典人强调这种美德对其他人的影响？这与知识真的有关，因为知识对其他人产生的影响就是鲜明的，你就是能得到其他人的敬佩。





这不完全是错误的。但是这不就或者说这不是问题，这是好事情。但在爱欲中这会是问题。什么问题呢？好，我们就看回到苏拉底。所以说在这个过程中，二西巴尔德斯就描述苏格拉底到底在什么地方向这个马尔苏亚的萨托尔，第一。苏格拉底像萨托尔一样，萨托尔靠笛声可以蛊惑人心，但他说，苏阿迪仅用语言就能产生同样的效果。阿西比亚德斯说，我曾经听过很多伟大的人的演讲，包括雅典的伯利克里，因为伯利克里是他的养父。这些人演讲非常精彩，但几乎对我们产生不了什么巨大的影响。但是每当有人听到苏格拉底说话，或者很重要！或者哪怕是听到其他人转述苏格拉底的话，不管是男女老少都会如痴如醉，就像被施了符咒一样。你看，即便转述苏格拉里的话，也有一样的魔力，这是我说的，知识的运行有这么明显的影响。而这个东西让阿西比亚德斯产生了什么感觉呢？产生了这样的一个感觉，他说他扰乱了我的整体人格，让我对自己生命的奴役性质感到不满，让我认为我自己的生活不值得过。而且他说，你不能说这不是真的。也就是说苏格拉底的知识让阿尔西比亚德斯产生一种对自我的厌弃。意识到了他自己的奴性的性质，意识到了他的生活其实是不值得过的。而且这是真的。阿西比亚德斯不说这是假的。所以请注意，整个阿西尔德斯说的，其实我觉得3/4还是对苏格里的赞颂，25%不是。但我们在这里要发现一个非常重要的问题，你看，整个这个部分，其中非常需要去挑战的就是属己之物的问题。在这里我们发现知识可以起作用什么呢？知识确实可以帮助他人，抵御他人，爱熟己之物。也就是说，透过苏格拉底的知识，阿尔西比亚德斯无法爱数己之物了，因为他认识到了他自己的生活不值得过。但是，但是，整个碍于问题在说施爱者是在说施爱者如何不要爱熟记之物。但以知识作为施爱对象的人，他总是让其他人不爱熟记之物，但对他自己不起作用。比如说，当他自己已经掌握这个知识之后，他就已经很好了。他能用这个知识到处让其他人意识到，我们生活有好大问题，但他怎么去意识到他自己的问题呢？这其实是苏格拉底那句，知道自己的无知本身有一个很大的张力。





如果你真的知道自己无知的话，你还无知吗？对吧？我们发现，凡无知的人，那是真不知道，如果他能知道他无知啊，其实他多多少少比真无知那个人知识要多的多对。所以人能不能知道自己无知，是个很重要的问题。所以说在这里我想给出一个区分，知道自己无知和相信自己无知是两个非常不同的事儿。好，我们最后来说这个两个区别，但苏格拉底当然是知道自己无知，而不是相信自己无知，这是他的一个问题。所以你看知识本身一种起重的方式就是知识的放肆。性知识的放肆性确实附带了一种对其他既有生活的消解和结构。这种消解和结构对于其他人能起到很大的作用，能够让其他人不要爱熟解之物，但却不能影响这个知识传播者本身。知识让其他人对生活有一种罪感，这是真的，当然这是真知识。我知道大家能举出反例啊，很多鸡汤不是让大家更爱自己的生活吗？那个就是我们，我们要说甚至不是知识，是一种假知识，甚至不是真正的知识。真正的知识就是像苏丹你这样起作用的。所以我们在这里发现，知识的运行和运转总是能够呈现出一种否定性。好在这里，你看阿西比亚德斯在讲苏拉底的放肆，在讲知识的否定。





接下来一部分，阿尔西比亚德斯在讲苏格拉底的另外一个性质就是苏格拉底的节制。也就是说他就说苏格拉底外在言语放肆，但实际上非常的节制。怎么个节制法呢？他就说你看，说来总是要受这个美少年的吸引啊，要跟他们一起消磨时间，就给人这个印象非常好色。就跟希罗努斯一样，他就说，这仅仅是他的外表。但如果你能把苏雷打开看，你无法想象苏格拉底有多节制。他根本不在乎人是否漂亮，他对于人的漂亮有难以置信的蔑视，富有也一样，或普通人视为其优势的任何方面。他把所有这些看的毫无价值，他也把我们在座的这些人其实看的一文不值。相信我，苏格拉底整个一生都在伪装，在玩弄人。





好，你看到了，他说苏拉姐非常节制，他外表像希罗努斯一样爱这些美少年，爱他们的美貌。但如果你真的靠近他，你会发现他根本不爱他觉得这些都是扯淡，这东西一文不值，这是你看这怎么是节制呢？你觉得这不还是一种放肆吗？对，这种方式是以节制的方式呈现，这是，这是真正很厉害的部分。你看苏格拉底表现的像爱美少年，但实际上却不爱这个呢。这不就是一种现代的困境吗？说白了也就是今天。大多数人，不，不，我，我先不说，大多数人很多至少听饭店的大多数人会对于现实生活的状况都把他们看作是糟糕的。但是，由于大家的情商，实际上，大家社会化都不错，大家在公司也能够认可，公司管理层互相夸夸，朋友之间都行。也就说我们跟苏格拉底一样，我们看上去爱工作，爱事业，爱这爱那。但如果有人能把我们打开啊，就会发现我们觉得这些毫无价值，一文不值。





比如今天的很，今天很火的脱口秀啊。其实我觉得今天很多脱口秀的讽刺之处，不就是把这一面展现出来吗？把我们内外不一致的这一面展现出来。我们表面上看上去很社会化，但实际上我们的内核对，他们全是蔑视脱口秀不是就是把这面展现出来。因此好笑吗？或者这是一种疏解，一种释放。苏格拉底也展现出来了，展现给谁呢？展现给阿西比尔德斯，阿西尔德斯，后面，讲了蛮多，他如何去勾引苏格拉底，但都失败。在这个过程中，发现苏格拉底其实根本不在乎他帅这个事儿，这细节我就不讲了。也就是说，我们在这里看到了苏格拉底，他在第俄提马的那个部分，假的东西在哪儿？你看，苏格拉底说，我们首先看到了身体之美，其次，我们看到了身体之间共有的美。再次呢，我们看到了美本身，但你看到了美本身，你回看身体之美，当然还是美的。不，阿西比亚都是指出，苏格拉底可能真的看到了美本身，他看没看，他看到美本身再回来看身体之美啊！他觉得一点儿都不美，他觉得身体之美已经一文不值了。当他看到了美本身之后，回头看身体之美已经一文不值了。所以说苏拉也是妨碍欲的，因为苏拉也对身体已经失去了欲望，他为什么对身体失去了欲望呢？好，我们刚刚看到一种知识对外的瓦解性，让其他人意识到他们的生活不值得过。





知识对内也有一种瓦解性，知识可以瓦解人与人之间承认的问题。怎么瓦解呢？非常简单，我为什么需要一个糟糕的人的承认，就要收垃圾。我为什么需要阿尔西比亚德斯的承认。对吧？哈尔西比亚德斯的美貌没什么呀，那就是一种肉体之美很快就消失了。我爱这个东西干嘛？我干嘛要承认他？我干嘛要获得他的承认？哲学对内不仅没有瓦解他自己的熟悉之物，还瓦解了他对其他人的需要。这是苏拉里的问题。这不仅是苏拉里的问题，尼采也认为哲学家结不了婚，原因就是因为跟这个很类似。而确实很多哲学家都不能结婚。哲学本身或者哲学式的生活知识的性格是有瓦解性的。





这东西当然不仅出现在大哲学家身上，具有知识性格的人即使所知甚少，这种瓦解性也非常非常多。这把点是什么呢？我们一直讲的厌世，厌世的人就是节制的人。比如说日本的食草族低欲望生活，那种低欲望本身是不是节制。当然是节制，为什么节制？因为厌世。为什么厌世？因为很多知识呈现出了对于世俗生活和生活本身的很多否定和不可能。在这种否定和不可能之下，你当然有理由说你。你可以说，因为我读了叔本华，叔本华说了，一切欲望的满足就带来巨大的空虚。所以为什么还要满足他？对吧？我们知道虚无主义都是由知识构建起来的，很多虚无主义都是知识构建起来的。一旦知识构建出虚无主义，你就会进入到一种节制。但如果你不真诚，你还可以放纵，真诚的话你就进入到一种节制。在这个节日之中呢，你就像苏格拉底一样，你是反爱欲的，你觉得根本没必要，你就可以去过一种低欲望的生活。所以说二西比亚德斯，在苏格拉底的这种冷漠和节制之下，他就特别想去探索。我靠。这苏格拉底到底为什么这么厉害





你看在这里二七表达是自己也意识到了，他说搞了半天我本来以为是苏大爷追求我，结果呢，变成我在追求她了。怎么每天到晚是一天到晚是我在追她呀？这点上看起来很不错诶。这苏那里不是完全的教育吗？因为你看古希腊的教育，就是个老少恋，有一个很重要的东西，就是让年轻人成为一个被爱者变成一个示爱者。你看这阿尔西比尔德斯现在不已经变成一个示爱者了吗？他已经开始爱苏格拉底了，这不挺好的吗？他开始追求他了，这不好。这为什么不好呢？你看这我就用我们现实生活，大家都能碰到例子来举例，我们都知道有一种办法，就是追求人的办法叫欲擒故纵。我们现在不管配合是不是有pa或者怎么样。就是欲擒故纵。它不是一个真理，但它是有道理的，你欲擒故纵的时候，确实有时候会更容易抓住对方的注意力。迫使对方不管是我们把它描述为吧，对方要证明自己从而开始追求你都是可能的，对吧？





我们就明白这种方式引发出来的对方对你的兴趣和追求，并不是因为对方是一个示爱者，那是一种别的机制。当然那个机制是不是存在。我们在说，我们现在可以把描述一个机制，但那个机制跟爱的理解无关，那个机制更像是自我证明或者怎么样的东西。所以阿西比尔德斯在这里也就是形成了这个机制。





阿尔西比亚德斯要的还是自我证明，或者说要的是一种爱欲的很初级的玩意儿。我们上期讲的爱欲刚刚起点那个部分，他要的还是荣耀。他最后无法从苏格拉底这里要，就像全雅典药得不到苏格拉底的，就要去发兵攻打西西里。所以这不是一个真正的示爱者。他也就是说说到这里，阿尔西比亚德斯和苏拉里很像，他对爱玉也没有很大的兴趣。他本来有很大的兴趣，但被苏格拉底逼得他也对荣誉和成人有兴趣，而不是对爱欲有兴趣了。因此，阿尔西表达是自己也知道自己现在进入一种迷狂的状态，就给他讲了他真正的那种羞辱。





他就说，我的经历，我跟苏格拉底在一起的经历就像被蛇咬了一样。这种经历，只有那些同样被蛇咬过的人明白，只有他们才会懂它。不像被蛇咬，它是被更痛苦的东西咬的，被咬的每一口在心灵上都极端的痛苦。阿尔西比亚德斯说，我受到的是哲学的撞击和撕咬。当他抓住一个年轻天才灵魂之时，就会比蛇更猛更猛烈的攀附，使其说和做各种各样的事情。因此来说，在座的各位所有人，你们都有哲学的疯狂和醉酒般的狂热，所以你们跟我是一样的。我们都是被哲学咬过的人。被哲学咬过的人引发出一种什么呢？引发出一种哲学的迷狂。





这个迷狂是什么样的呢？你看这个迷狂已经导致了阿尔西比亚德斯一个反弹了。这个迷狂是什么呢？当阿尔西比亚德斯体验到了苏格拉底形如这个马尔斯一样的伟大，萨托尔一样的伟大力量之后，他也想拥有这个力量。他发现知识是真厉害，知识对人的伤害就像被蛇咬一样，很痛苦。但知识很powerful，知识当然很powerful。在这个情况之下，你看这个迷狂，其实在会影片的最开始阿波罗多罗斯身上也有，当时葛老孔就说，哇。阿波罗多罗斯，我真的不知道人们为什么会叫你软蛋，对吧？当你攻击起人们，包括你自己，你是如此不留情面，否定他们生活的一切，他们怎么会叫你软蛋呢？可见阿波罗多罗斯身上也有这样一种迷狂，一种哲学的迷狂，对于一切那种巨大否定的狂热和透过这种否定过程获得权利的狂热。因此，在说哲学啃咬之后，阿尔西比亚德斯直接对在场的人坦露，他就是想最厉害的勾引苏格拉底的一次。





他就直接跟苏拉底最坦率的表露自己的心意。他说，对我来说，没有什么能比成为优秀的人更重要的了。我认为如果我要实现这个目的，没有人能比你给予我更有力的帮助，这个你就是苏拉底。如果我不能够满足你的需要，其他人会怎么看我。





我会很羞愧的。阿尔西比亚德斯呢，最开始是挺爱苏格拉底的，但是被苏拉里三番五次拒绝之后啊，阿尔西比亚德斯现在呢。已经为什么爱苏格拉底呢？为了更优秀，你会发现他以为自己是施爱者了，他不是，他不是一个示爱者，他还是为了自己的功力，为了更优秀。好，这个没那么重要。这地方真正重要的是苏格拉底的回复，苏格拉底做了一个知识的无懈可击的回复，就回复的特别好。他说，亲爱的阿西比亚德斯，如果你关于我的话都是真的。如果我确实能让你变成更好的人啊，你跟我这么交换，让我帮你啊。当然好，我们用一种美交换另一种美，就是用我的智慧的美和你身体的美交换。





其实你从我身上大大赚一笔，对吧？你简直就是在以铜换金。你看书管理，这里是一种知识分辨，知识分辨讲的非常好。如果我没有你想的那么好，我这个智慧没那么有用，我就是占了你的便宜。如果我就像你想的那么好，那么美的话，你就占了我的便宜，就你用外表换换智慧，你就占我的便宜。所以说今天，如果我答应了你啊，答应了你的引诱的话，无论如何要么我占你的便宜，要么你占我的便宜。从某种知识的角度，苏格拉底说的是对的，而且苏格拉底，确实某种程度上揭露了古希腊老少恋的虚伪。这个虚伪我们在这个pose那边讲过，说，这个年轻人，应该去爱年长者的智慧。他们应该拒绝他的钱财的财富，爱他的智慧。当时我们就说，这个希腊传统真是奇怪啊，有智慧的人爱肉体，没智慧的人有肉体的人要去爱智慧，好奇怪，对吧？苏格拉里在这里进一步揭露了他。如果那些人没有智慧呢，就是占年轻人便宜。那些人如果真有智慧呢，就年轻人占他的便宜。





无论如何，古希腊式的爱欲都不公平，都不正义。也就是说，苏拉里在这里用一种正义观拒绝了阿尔西比亚德斯，而且他说的是真的。但是这里有一个跟爱与高度相关的问题，苏格拉底为什么就不愿意吃一吃亏了？苏格拉底为什么就不愿意让阿尔西比亚德斯占一占他的便宜呢？而且你知道吗？说到这里，阿尔西比亚德斯没有理解，因为苏格拉底说了以铜换金之后，阿尔西比亚德斯还以为他答应了呢。





阿尔西比亚德斯说，依我看，确实如你所说，那么我们就这样，现在由你来决定怎么样对我们来说是更好的。然后苏来只说好这一点，至少你说的对。将来，我要考虑对我们来说最好的事儿，包括这方面的，也包括其他的。然后21表的是认为说是这么说了，那肯定搞定了，结果没有搞定。他说苏格拉底的那天，像兄长一样和他睡了一起就什么也没有发生，然后就和狗血我们就不说了。最后他师妹没有要到。所以说，在这里阿尔西比亚德斯最后得到了什么呢？从他自己来讲，他得到的就是羞辱。他觉得他自己所有的那个东西，他原来属己之物，他不仅不能爱自己的属己之物了，他原来那个属己之物啊，彻彻底底是一种羞辱，也是我们会发现在这里苏格拉底真的很节制。苏格里面对全雅典最俊美的少年，像兄长一样和他度过了一夜。而最开始，我们就会发现苏格拉底既有一种表演。





你看就像阿尔西比亚德斯所说，苏格拉底对这些美少年都很有兴趣上去跟他们攀谈不管是表演社会化，还是就是初级欲望，第二天马甲那种初级的欲望，都有可能。第一个起码也说，这个欲望在上升过程中，看到美本身，看到更高级的美。但在知识人这里，《欲望》通过知识性的上升却成为了对欲望本身的否定。





这种否定产生了他自己对于欲望本身的节制，而这个节制对其他人，却是羞辱性的。你就是第二题，往那里讲，身体的东西最重要回归身体性。但在苏拉这里回不去，在这里一旦上升之后，对身体性是彻底的否定。所以在这里节制所产生的伤害与知识的放肆的伤害同样显著。苏格拉底知识放肆性的伤害是透过言语产生的，他可以直言不讳的讲这是错的，这是错的。这个传统没必要，你的这个想法错了，你生活不值得过，他同样会产生这种知识性格，同样产生一种巨大的隐性伤害。节制、拒绝，反应到阿尔西比亚德斯的身上是什么呢？阿西比亚德斯受到了羞辱，在羞辱中，产生了这种自卑。自卑之后？报复。因此阿西比亚德斯同样在这里面，他只想成为优秀的人了。





什么叫优秀的人呢？摆脱这个被羞辱的状态，怎么样变得这么优秀呢？好，我在你苏拉这里得不到这样的认可，我就要通过建立功绩来获得认可。所以我们会发现，在这个过程中，在阿西比亚德斯要去引诱苏格拉底的过程之中，苏格拉底在关注什么呀？苏格拉底关注的不是感情本身，不是爱欲，而是知识构造下的正义问题。我们不能说这是错误的问题，苏格拉底指出的古希腊老少恋的问题是真实的问题。老商店本身就是有这样的虚伪，苏格拉底关注这样的虚伪与否。而在这样的虚伪之中，苏格拉底就是要去戳穿这个虚伪，放弃这个东西，产生这种节制。所以你看这其实本身是个困境，我觉得这是教育的某种特殊性。我们有各种方式去关心他人，比如说你照料一个老年人，或你照料一个小孩儿，你是以承认他的方式对他好，对吧。你夸赞他，你奖励他，你服务于他的功力。但教育者不是。教育者，以知识教育人，我们恰恰是以不承认的方式对他人好。我们是以指出他人生活中问题的方式对他人好，这不是假的，这不是坏事儿。这不是一个问题。这恰恰也是教育伟大之处，教育有用而伟大之处，而且指数问题之中当然包含了一个正义，包含的还是很高级的正义。但是，这种玩意儿真的与爱欲是相悖的。当然，我不是说因为这个原因，我们要践行鼓励式教育，就夸那更差的even worse，这跟鸡汤一样。甚至他空有知识的架势，他连知识都不是，他连知识都是假的，才是一个更初级的状态，是阿甘的状态。对，但教育本身就是这个困境。教育是以不承认的方式对他人好，这本身是很大问题的，这可以说是这种知识型本身所产生的张力，而这种张力在爱意问题之上呢，我们就会发现，就像苏格拉底身上一样，人会产生一种相当糟糕的节制。我把它分成两个，你看我们刚才分过有人之争和无人之争，这里我们把它分成否定性的节制和肯定性的节制。什么是肯定性的节制呢？





比如今天是我们吃个大餐还是吃到我们吃的时候？少吃点，不要吃撑。什么是否定式的节制呢？不要不做，比如说还是举刚才那个例子，比如日常日本食草族低欲望生活就是一种否定式的节制，我就不要跟他人的关系。那么这个本身，如果而且你看，一旦厌世虚无主义，你说知识带来的是肯定式的节制，还是否定式的节制，那毫无疑问。但是否定式的节制，所以碍于这个东西，里面当然包含着节制和神圣。但是这种神圣，它是必须在生活中呈现，而不是在理论中呈现的。什么叫理论中呈现？虚无主义的审慎和节制，苏格拉底式的审慎和节制。最后节制是在大脑中完成的，是在想法中完成的，是在想法中彻底否定他，对他彻底的抛弃之中去完成的。而我们说爱欲本身不是理想国，爱欲是个实现问题。爱欲是从身体的自然必然性上诞生的。离开和放弃这个自然必然性，谈不上爱欲中的神圣，就像离开实际的人，离开实际的影响，谈不上神圣。所以说在这里苏格拉底的知识、性格引向他走向这种否定式的节制和神圣，这不是爱欲中的神圣，这是一种糟糕的神圣。而爱欲中的神圣是一种还是在自然必然性的基础之上接纳他之后的某种神圣。如果我们要去理解这种神圣呢？我们可以理解苏格拉底的神圣，更像是英文那个endure，忍耐这个意思。比如说我有没有欲望。有欲望，但我忍，我不要，我不需要这个东西，他是挺痛苦的，但是他挺困难的，但我就是可以忍住，但是这种积极的节制肯定是的节制，更像prudent就是prudent这种审慎。这种审慎是基于对未来的预测。





你在预测我行为产生的结果，因此你让他尽量偏向好的结果，而不是坏的结果，但你还是要去做，不然就没有结果。所以说因为中文这两词儿都有点儿像。但在英文ending和prudent这两次的差异还是非常非常大的，知识性的性格很容易对世俗事物对于在世的生活产生一种ending的态度。比如说世间事情是没有价值的，是没有意义的，我们活在这里，既然没有自杀，留下的就是忍耐，但不是一种更有生活目的的方式。对生活的理解不是这样的，它是一种prudent，它是一种这样的肯定式的神圣。所以说到底，我们可以说苏格拉底并没有真正的实现德性，在苏格拉底这里，知识实现不了道德和德性，知识是什么呢？是一种德性的想象和模仿。就低的提马是提到了一个上升，但低的骑马提到这种《爱的阶梯》上升里面不完全依靠知识，因为如果一旦依靠知识在知识中成型，这种上升是一种想象的上升，是对于德性本身的模仿。像画画一样。就像你说两个人为什么一定要小孩，两个人当然可以互相尊重，互相尊敬。





今天这个社会就是要两个灵魂的靠近，这是一种对德性的想象和模仿。所以知识的作用，确实能够得到一种非现实生活非常清晰道理上的全胜。就像苏格拉底回绝阿西比亚德斯一样，就要么是我占你便宜，要么是你占我便宜，对吧。很清楚，而且真的很正确，也真的非常的放肆，有非常大的伤害。所以回到这个的问题，知识最后克服数几只爱了吗？没有。知识是能够克服属己之物，但不是他自己的，克服的是别人的，一旦你有了知识，你自己都变得很棒了。所以苏格拉底爱智慧，爱来爱去真的是他自己的智慧。因为知识，我们可以说知识真是向来我属，你只要爱智慧，智慧最后就是你的智慧。所以知识本身是不能够克服自己对于主体之物之爱的。这可能也是阿斯托斯想讲的，就是我们柏拉图不靠埃斯托斯，直接用阿尔西比亚德斯来讲。所以回到最初，伐德鲁斯讲过，这个爱玉有很厉害，爱玉可以带来好处。所以你看苏格拉底这种知识型的爱欲，确实给他自己得到了很多非常非常大的好处。因此他远以滴油提马讲的关于爱玉的知识啊，这种知识性的探究，却消磨了他自己对于爱意的兴趣。因此，苏格拉底在当场讲帝俄提玛的这段话，不是为了澄清爱语，而是为了指出之前阿宋和的错误。他是在用知识明确清晰来掩盖他自己的虚假。





因此在这个基础之上，苏格拉底，我，我不知道大家听到前面有没有感觉一个很神奇的东西，就会觉得对。我们不是说这个会影片是个不断上升的过程吗？但阿卡那段也太糟糕了吧。他有什么资格排在a的后面，成为苏格拉底前面的那一段的？我们在这里发现它为什么能排在苏格拉底的前面，因为苏格拉底跟阿是很相似的，虽然他们俩看上去毫无相似。阿卡索那个是很纯很低级的，但是那个有点儿低级是他与苏格拉底仅有的区别。他们俩的内容都是美好的，对生活大有便宜的和假的。也就是说，这正像我们跟苏格拉底的区别，如果我们有某种知识、性格，我们的知识水平比苏格拉底和柏拉图那是差的，天差地别。但是我们一样可以向他人提供美的、看上去有益处的和假的东西。那个假是假在哪儿啊？甲，在那种知识的探究和清晰性磨灭了我们本身情感上的虚假和目的上的虚假，导致我们也可以提供美好的，看上去很有益处的。但是虚假的东西，我毫不避讳啊。这很大程度上在说我们今天对于生育，对于关系，本身的很多反对，对于自爱的强调。这个东西非常美好，很现实，很有智慧，很有益处。但是情感是假的。所以说，柏拉图真的在批驳苏拉底吗？





当然是在阿尔比亚，阿尔西比亚德斯啊，发言结束之后，大家都从他的发言中得到很多乐趣，因为很明显他还爱着苏格拉底，在最后，苏格拉底还用他的知识做了最后的一件事情，在这里这个地方如此明显的看出这种知识的虚假性和糟糕之处。我认为柏拉图最后写这个细节也很厉害，他就是让人千万不要读不懂。我在这里就是在说知识是坏的，我根本没有说知识是好的。





因为在二期表示讲完之后，苏拉你没有打断他，没有说他是错的。中间有很多讲苏拉里节制，跟战争有关的，我现在略过了。不是他这一不重要，只是可能跟爱玉，跟我们今天的主题没有那么紧密的关系。我就没有讲那些结束之后。苏格拉底说，我认为你很清醒啊，你根本没喝醉。阿西比亚德斯，你的发言，你在隐藏你的动机。你其实讲话就是为了离间我和阿，因为你认为我只应该爱你一个人，而不是其他人。





而阿格松呢，也只能够被你所爱，而不是被其他人所爱。当然，苏格，这里说的是不是真的是有可能的，但这还不是他的知识，他知识是这样的。然后阿甘松就说，我知道苏拉里你说的是对的，他坐在我们俩中间，把我们俩分开，真是别有用心。他不得逞，我却坐在你旁边。阿西比亚德就说，我真是受够苏格拉底了，他总是认为他能够胜得过我。然后阿嘎松提出了另外一个方法，说，这样吧，既然你觉得我是这样，让阿甘坐在我们俩中间好不好？这样不就是我们俩。不是你都想跟阿甘做吗？他做我们俩中间不就好了吗？苏格拉底，你知道他怎么苏格拉底到这一步都没有让阿甘坐他们俩中间，而是坐在他那边。





他怎么实现的呢？他说那不可能，因为按照刚才eric marcus讲的规则，你已经赞美过我了，现在该我赞美右边的人了。如果阿嘎送往我们俩中间一坐，现在他就得赞美我，而不是受到我的赞美了。而这个年轻人，现在我必须要好好赞美他一番，而不是让他赞美我一番。所以阿哥一听，好，就是说阿西比亚德斯。我必须要换位置了。让苏格拉底来赞美我。





阿西比亚德斯就说，你看总是老样子，苏格拉底只要在别人就休想接近有魅力的人。你看他多么机智的找到了一个貌似有理的借口来说明这个人应该坐在他旁边。这很有意思啊。这写的足够明白了，苏格拉底用一个小聪明，知识上卖了一个小聪明来作为结束。而这个小聪明，真的是为了赢，赢过了阿西比亚德斯的愿望。你说苏拉底是不是那么喜欢阿格菘？那当然不是了，因为阿迪阿尔西比亚德斯已经自己也戳穿了苏格拉底。大家要记住，苏格拉底发言的最开始就是把阿嘎从博的面目全非，也就苏拉里的虚假在这里非常明显，苏拉里怎么可能有赞颂《阿嘎颂》的愿望啊。那苏拉里最开始给阿嘎松问的哑口无言，他怎么会喜欢阿嘎松呢？他现在就是要赢过阿西比亚德斯，用他的知识来赢，而且他很明显是一个小聪明，所以说苏格拉底在最后小聪明上赢了。但在柏拉图的笔下，在这个爱意的对话之中他却失败了。最后这个审判在阿尔西比亚德斯克斯和苏格拉底关系之中，我们都很明显的知道。阿尔西比亚德斯最后问题是苏格拉底的知识性格导致了放四和这种错误的节制，导致了阿尔西比亚德斯的毁灭和雅典的毁灭。好，所以说你看，整个阿尔西比亚的这一段是最真实的，情感是真实的。他确实爱苏格拉底，他对爱语也有兴趣，他也讲的内容都是真的。这个真实的过程是能看到苏格拉底这种知识性的性格是如何一波一波歪曲了阿尔西比亚德斯对于爱玉的判断的。所以说我们最后能发现。第二匹马的内容是以知识的方式呈现的，但是爱欲这个东西，是不可以凝结在知识反思中，而必须在关系中的。所以在这里，柏拉图其实在挑战由他自己所讲的希腊话的超越性之中，至高的生活方式就是沉思。





沉思让人通过知识的方式能够通达一种最高的状态，但这种沉思的状态是有巨大的危机和张力的。什么张力呢？如果一个地方的人真正都在个体的知识探索之中，达到那种所谓与知识呈现超越的状态，这种生活就会带来巨大的现实生活风险，一种生活的政治风险。这就当然就是我们现在所经历的事情。所以说有两个东西大家可以去考虑，一个是生活本身的精神化，一个是精神本身的生活化。后者比前者要重要的多，说到底要的是生活越来越丰富，是要生活化，而不是生活作为质料去构造我们的精神。回到精神化的部分，这个问题是可以去想的，这个问题大家与我的伞也有很大的关联。所以说，为什么讲到上一期的内容啊。为什么爱与同你的幸福这个门类。因为无爱欲而有知识的生活，不仅不幸福，还会造成政治性的危机。幸福本身是透过爱欲本身的生活化来实现的，当然这对有知识者是很困难的。我们能发现知识，探究性格，就是有强烈的瓦解和反碍于的特征。这既是尼采对苏格拉底的批判，也是尼采自己甚至都难以逃过的命运。当然尼采不是完全的爱与没兴趣啊，他好像是一个很不顺利吧。而且之后身体有样，所以确实他可能就没有办法再投入一段感情生活中了，这是跟他的身体有关系的。





而我们看现代爱情啊，我们这种现代典型的人与人灵魂的这个爱情，所谓的我们认为什么三观融合，品味相似。我们就会发现现代爱情有很强的理解和知识要素。我们对于爱情的判断是从生活中取材，形成精神化的认知。如果再介入心理学的意识形态啊，他更变成了一个知识问题和理解问题。而你要发现，现代爱情与现代单身生活的相似性远大于现代爱情与古代爱情的相似性。现代爱情与现代单身生活又高度相似。什么叫做一个人要过好单身生活才能够进入爱情？不就是说在单身生活素材之中，他能够实现那样一种理解，实现那种精神化的要素。他才能在现代爱情中去搞那个精神化吗？但不可能精神化本身知识化、理解化、精神化本身就是反碍于的。所以说如果现在爱情拥有这种强烈的知识要素、理解要素啊，他本身就没有办法在生活中成型，而只能在想法中成型。





而在想法中成型啊，就是一个反现实的东西。所以回到之前我的一个区分，不是知道自己不知道，而是相信自己不知道这俩事儿区别是什么呢？知道自己不知道，不外乎就是要走向陈词滥调，就是真理不可通达，我们每个人只能知道部分真理，我们是只能知道部分真理，但部分真理有也很有用啊。比如说我现在认识的方向肯定是对的，使这个方向我的理解不能穷尽。你还是对自己的判断深信不疑，而相信自己不知道是什么呢。就always another way。也就是说我现在完全不理解我认为这么扯淡的东西。一派胡言的东西之中，很可能有非常重要的东西是我现在根本没有感受到的。相信自己不知道，而不是知道自己不知道这个可能才能够所谓抛弃唯一真理观。如果知道自己不知道，你只是觉得我踩在那个真理的路上了，只是我还没穷尽他而已。





而相信自己不知道，才能够对生活本身产生兴趣。对他人产生兴趣，对爱欲产生兴趣，相信自己不知道非常重要，而相信自己不知道是一个信念问题，而不是个知识问题。所以在你的知识型的生活之外，你必须有一种非知识型的感触的方法，不管他是政治学的，宗教的什么的都行，保守嘴的都行，但不是知识性的。我现在强烈的意识到，激进主义啊，不同的知识统一生活在不同领域所得到的不同清晰的水晶般清晰的生活途径而已。只要是知识性的，就会走向激进主义，各种激进主义而已。所以爱欲与孕育的关系，确实不是从知识上可以最平顺推出的东西。从知识上能够最平顺推出的永远不是孕育孩子，而是孕育作品，孕育知识。因为所有这一切都还是在知识性的构造。自我知识构造自我与作品的关系和理解，为什么我们一说孕育，我们就觉得，君子立言更容易想象。我写个小说，我拍个电影，我做个电台，我写些文章，这些东西也是可以实现永恒的吧。因为这些东西还是书记之物，这东西说到底就是知识性书籍之物而已。





而一个孩子才真正的不是熟悉之物，是身体性的，是非知识的，是你想把他当做熟悉之物看待都不可能的。正像完完全全的另一个人一样，就是另一个人的完整承认，而不是你去理解。我们俩是有矛盾，但是每个人在感情生活中都是独立的，他在感情生活中独立的构造自己，没有这回事儿，这还是知识性、理解性的。所以在这里我不知道大家能不能更多的理解爱欲与孕育本身的关系。《就是爱欲》本身是非知识性的，它是以这种方式来真正克服熟记之物的这么一个重要的东西。好，这期就讲这些。这期我们讲这个二西比亚德斯。而且我们这一路上来，从帝俄提马那边给我们的启示和《给我们的混沌》之中，我们来看柏拉图为什么要把阿尔西比尔？德斯作为最后这一部分。并且从这一部分之中我们发现一个非常重要的反思，而且这个反思对于今天有很强的现实意义，就是苏格拉底的虚假之处，苏格拉底的知识性的性格与爱欲本身的强大反差和矛盾。





这个与我们今天在生活中强大反差和矛盾是完全一个结构的，所以希望这个能跟大家有所启发。那下一期是我们会影片的最后一期。最后一期就是我们会影像拉康的那个部分，因为这个京城飞行线超级无敌火，拉康对于会影片有一个他的理解。因为我们有前七期珠玉在前，因为我们对影片做了这么细节的分析。因此我们相信我们能够更容易的去看拉康是如何理解的，以及你能够做一个对比，精神分析式的理解和这样一种阐释式的理解，它到底区别在哪里？透过对于爱欲这个跟生活直接高度相关的问题，我们就能看到。我想说的就是精神分析的路径为什么依然是一种知识性的？对于熟悉植物的捍卫过程？它依然没有超出苏拉里的问题。好，这个问题我们下期再讲，那么这一期里面有很多很多东西，希望能够对你有所帮助。好，我们这期节目就到这里结束，我们下期节目再见，大家记得赶去相信。哒哒哒。一般。我。好的。在。



