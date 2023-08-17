不能“停在石头那儿”

我相信你的朋友圈已经多次出现这部现象级电影了。今年A24出品的奇幻电影《瞬息全宇宙》，当然更符合这部电影气质的中文译名并没有这么“文诌诌”，是《妈的多重宇宙》。

这部电影的评价高度两极化，在豆瓣，它已经跌破8分。喜欢的人，会起码给这部电影“年度电影”的赞誉程度甚至更高（包括我）；不喜欢的人，认为其从形式到内核都极其陈旧老套。

但有一点双方似乎可以达成共识，即不管是对这部电影赞誉有加的人，还是对其厌恶的人，都对其中的一幕戏有深刻印象，甚至很多人觉得遗憾，认为电影后半段流于庸俗和无趣，

这个共识就是“如果停在石头那儿就好了”。

石头一幕戏出现在电影1小时39分，距离电影结束还有整整40分钟。很明显电影创作人员完全没有想“停在石头那儿”，相反，按照剧作原理和节奏，在电影70%处的出现的重大事件，不会是电影的“结束”，反而是剧情的“最大危机”。可见石头不仅不能结束，而是最需要突破的核心困境。

当然，石头背后的意谓并不隐晦，即“虚无主义”。不过这个词汇被提及得太多，已经失去了任何惊异感，“克服虚无主义”好像有点太老调重谈了。

不如今天借着“石头”和这部电影，来展示虚无主义的一个特殊面相，就是“宇宙论的虚无主义”或称“毁灭主义”的这一种特殊的形态吧。

一、不同的虚无主义

我想先回溯一下在石头那一幕戏剧中人物的台词：

Evelyn: Joy, 我们在哪儿？ Joy: 一个不适合生命形成的宇宙，其实大多数宇宙都是这样。 Evelyn: 真漂亮。 Joy:是啊，你只需要坐在这里，一起都是那么…遥远。 Evelyn: Joy，我很抱歉搞砸了一切。 Joy:嘘…在这里你不用担心那个，只需要好好做一块石头。 Evelyn: 我只是觉得很蠢…

然后是其中重要的一句。

Joy:上帝啊！拜托，我们都很蠢！渺小而愚蠢，人类也就是这样了。历史上很长一段时间，我们吧地球看作宇宙的中心，杀戮，折磨那些持反对意见的人。直到我们发现，地球其实围着太阳转，而这个太阳也只是上万亿个太阳中的一个而已。再看现在的我们，竭尽全力处理一个宇宙中存在的事情，而天知道有多少个这样的宇宙。 每一个新发现对我们都是只是一个提醒，我们到底有多么的渺小和愚蠢。 而谁又知道，这个让我们觉得自己狗屎不如（small piece of shit）的这发现，又会被什么新的发现所颠覆呢？

然后是两个人关于脏话的一个玩笑。

希望停在“石头”这里的，大致是希望停在Joy这句话所张开的空间里。对于中国人，这是一个很熟悉和容易接受的结论，这样的结论与庄子在《齐物论》中的整体态度款曲相通：

“古之人，其知有所至矣。恶乎至？有以为未始有物者，至矣，尽矣，不可以加矣！其次以为有物矣，而未始有封也。其次以为有封焉，而未始有是非也。是非之彰也，道之所以亏也。道之所以亏，爱之所以成。”

这句话是说：古时候的人，他们的智识有个究极。究极在哪里？有人认为宇宙初始并不存在万物，这便是知识的究极，到达尽头了，不能再增加了。次一等的人，认为宇宙初始是存在万物的，只是万物之间并不严分界域。再次一等的人，认为宇宙初始不仅存在万物，并且事物之间有分界，只是不计较是非。是非的造作，道就有了亏损。道的亏损，是由于偏私所形成。

我们对庄子哲学的亲近和熟悉，让我们接受起“宇宙论虚无主义”毫不费力，上面Joy和庄子的话，可以被分为下面的一些命题：

1 人与其他生物的区分并无必要，万物有灵，我们和一块石头之间没有高低之别，都拥有意识； 2 因为情感、人际带来的困扰和区分并不重要，在更高的尺度上，他们都无足轻重； 3 世俗知识带来好坏、善恶、成功与否的判断并不重要，在更高的尺度上，他们都无足轻重； 4 人的生活情感，被更高的道（宇宙）所支配着，和这个更高的道相比，人的语言和知识是渺小的； 5 因而人的语言和知识构成的一些追求，婚姻的必要和持续、家庭的美满和和解、成就的取得与影响力、对他人的责任和劝说，与道或宇宙相较，也是一些狭隘的执念； 5 与这个更高的道或宇宙的关联的，比起知识，不如说是美感（你也可以想到《心灵奇旅》的结局和那些审美的物件）

这种大智慧与豁达是“宇宙论虚无主义”或“毁灭主义”的典型特征。很明显这与其他类型的虚无主义是不同的，例如社会达尔文主义也是一种虚无主义，是被称为“生机论的虚无主义”，即将一切道德和社会共识，都化约为最简单的生机发展，用生存与竞争作为一切的解释，对他们而言，人的语言与知识依然不重要。你经常听社会达尔文主义者说，一旦我们的社会发展进入下一个阶段，例如我们摆脱能源的稀缺与资源的稀缺，我们的道德观和价值观就会立即更新，所谓“发展的问题靠发展解决”。

这与喜欢“石头”这个结局的人的气质非常不同，“生机论虚无主义者”们昂扬向上，斗气十足，充满着一股子乐观的精神，他们并不多愁善感，相反却杀伐果断，没有负担。可以说，很多人被逼上“宇宙论虚无主义”，还就是这些“生机论虚无主义”者下的手。

二、停在石头那里失去了什么

如上所述，“宇宙论虚无主义”与“生机论虚无主义”如此不同，一个悲观无依，一个乐观昂扬，怎么还都能被称为“虚无主义”？他们的共性在何处呢？也就是说，“虚无”到底指什么？它肯定不是指“气虚”和”丧“。

我在上面已经尝试造了这个句子，即：认为语言与知识并不重要，把道德和社会共识过程解释为虚假、低劣、非本质的，因而漠视与放弃。这就是为何要“停在石头那儿”而放弃后四十分钟和解的原因。

这是一种在今天非常普遍的态度，也是很多人喜爱《瑞克和莫蒂》胜过这部电影的原因，前者在虚无上要坚决地多。那虚无有什么问题，到底失去了什么呢？为理解这个问题，我们可以尝试把我们的生活世界分成三个层次来理解。

第一个层次是我们的具体的生活，你的房贷房租，工作收入，父母老板，这些你持有什么价值观，虚无不虚无，都很难改变的东西，也是生活最大的实质。饥饿就是饥饿，疼痛就是疼痛，就算你相信一种价值观，饥饿和疼痛的身体痛苦是一种修习，痛苦还是痛苦的。

你相信“生机论的虚无主义”，如果自己处于被压迫或欺侮的地位，虽然可以解释为“弱肉强食”，但难受还是难受的；你接受“宇宙论的虚无主义”，笃信人类与石头没什么两样，万物有灵，不妨碍你得住在钢筋混凝土的高楼里面，如果没有什么特别怪异的问题，一般你不与墙壁共情，我们与绝美盛景中的卵石共情，但承重墙显然不在此列。

所以说到身体感受快乐疼痛，社会的实际功能劳动金钱，无法逃避的人际关系，如家庭，这些都是我们不得不面对的现实，在这个层面上，信念帮不上什么忙。第一层次的问题要么需要被面对，要么就只能消极放弃。

而虚无主义运作的层面，是第三个层面，就是相对终极的信念支点，例如上述的虚无主义。还包括康德想要解决的，休谟那种怀疑论的虚无主义，他相信的是一种“认识论”；科学实在论的那种虚无主义，他相信我们一切想法不过是脑电波和化学递质，一切都是力学支配的。或者不是虚无主义的也行，你相信善恶有报，有个神在让恶人遭殃，好人得福报；或者你相信有个咒语，只要念诵就可以消自己的业，诸如此类。

当然就还有中间那层，第二个层次，是由语言和共识构成。例如你老板想让你相信的，你们公司有个使命，做的事情对社会有巨大的价值；古希腊的人彼此间相信的，荣誉的重要性，谁是最荣耀的人，咱们就都得听他的；孔子想达成的，人际责任是双向的，以礼相待，其他人就会回报以礼；或者我们在爱情中需要相信的，人和人有一种承诺，会让他们对一种共同生活持续投入，互相体谅。或者还可以是更宏观的一些，我们之前在节目里说的，我们都相信市场，相信每个人按自己理性在市场机制中自由行动，是不可能被替代和影响的社会进程。

这是一种中间尺度，一切我们在与他人交往过程中，对他人的要求和期待，当然也包括反过来他人对我们的要求和期待。我们在这一层上搞出了公序良序、传统、道德、社会学、政治学等等复杂的东西。

但宇宙论的虚无主义，或其他虚无主义都反对这个中间尺度，或是对其保持高度质疑。例如同样源于物理学的想象，所谓的“多维空间”理论就在说，作为一种三维空间的生物，我们的文明水平很低，我们一切自以为是的文明和学问，面对“高维文明”都不值一提，《三体》和《星际穿越》都表达了这样的观点与态度。

既然第三层的虚无主义促使我们相信语言、知识、共识都靠不住，而第一层的各种苦楚抑郁，生活中的各种问题都无法避免。那人们还能指望什么呢？所以那句流行语“毁灭吧，累了”的出处就在于此，这也是为什么“宇宙论的虚无主义”又被称为“毁灭主义”的原因。深陷困境又自我判决问题不可解决，当然诉求毁灭。

这是为什么有人说《搏击俱乐部》在刻画虚无主义上远比《妈的多重宇宙》深刻。因为给予了携手造就毁灭的大结局。

停在石头那儿，就是停在了第三层，停在了毁灭主义。在这里我们可以勾连一系列表述背后的庞大家族，“多重空间”、“高维宇宙”、“毁灭吧”、“活在当下”、“沟通不可能”、“人与人的悲欢并不相通”、“改变他人是不可能的”、”道德只能律己，不能律人“、”每个人管好自己，不要对他人抱有期望“等等等等。这些流行的，被广泛接受的说法并不是彼此独立存在的，他们与”毁灭主义“紧紧相连。

三、寻回中间尺度

《妈的多重宇宙》这部电影的珍贵之处，在于其提供了一种”中间尺度“复兴的可能和信念。其秘密就在出现石头这一幕后。

马上发生了些什么呢？女儿表达了通过进入贝果寻求毁灭的意愿，并同母亲携手进入。但母亲Evelyn的注意力回到洗衣店的宇宙，自己的丈夫主动示弱，为报税争取到多一个礼拜。并在多个宇宙展现出自己”软弱“的另一面，这是剧情”最大危机“的解决方式。因此这部电影不是关于”石头“的虚无主义，而是关于其克服，当然很多人觉得这一部分是败笔，是说教，或者回到了老套的”爱拯救一切“的机械降神主题。

不过，电影还真不是关于爱，而是一个指向真实困境的结构。

我们可以回到真实世界中，其实驱使很多人进入”毁灭主义“的，是一个死循环。我们为何对他人，不管是身边的父母和亲密关系，或是宏观的他人都失去信心呢？当然是因为过去不良的经历，走到”毁灭主义”的人不是一张白纸，而是一个遍体鳞伤的人，至少他自己是这样想的。

这时，这样一个人对外大多是一种无望和消极，甚至敌对的状态。所以死循环之处在于，因为过去的痛苦而失望，因而只能消极的对待他人，如果不能被他人良好对待以寻回信心，就不太可能改变。但正因为消极甚至敌对的态度，就更不容易被他人良好对待。更有甚者，在真实的生活中，当两个，或两群这样的人沟通碰撞时，他们还更可能进入互相激烈提防、猜忌、伤害（想想你生活中和互联网上的事情）。因而我们就对中间尺度的一切愈发失望，进而更深地拥抱“毁灭主义”。

在这里，人们就像是一盏盏被熄灭的灯。我们可以称呼这样的时代为“礼崩乐坏”的时代吧。这种时候，失序的社会使得人们格外容易互相猜忌和伤害。这是我们一种真实的失望和遁入毁灭主义的情景，因此电影不仅覆盖了”毁灭主义“，还包含其“现实情境”。

好，在这个背景下，我们来看看紧跟着石头的这一幕，来看电影如何回应这个问题，Evelyn的丈夫说了什么。

“求求你们，我们能不能不打了… (切换王家卫宇宙)你说过，这是很残酷的世界，我们在里面绕圈子，这我明白… (切换打斗宇宙)我知道我们对抗是因为我们害怕又困惑，我也同样困惑，每一天都是如此，我根本不知道这是怎么了，但是，不知为何，我总感觉这是我的错… （切换王家卫宇宙）我总是看到事情好的一面，那不是因为我天真，而是必要和需要，这也就是我的生存之道… (切换打斗宇宙)我很多事情都不明白，我只知道，如果我们be kind善意一点（转向Evelyn），求你了，善意一点，尤其是当我们非常迷茫的时候 （切换王家卫宇宙）我理解到你不是一个服输的人，我又何尝不是，只是我们选择处理的方式不一样”

电影这个时候给了两个选择，也是问给我们所有人，在一个礼崩乐坏环境中，我们可以踏足的两条道路。她女儿诱惑地说：你现在还来得及，转身离开，逃过这一切。她的丈夫带着哭腔哀求：求你了，善意一点。

对我们也一样，接受宇宙论虚无主义，“停在石头那儿”，拒绝一切，期待毁灭；或是面对我们第一层生活不可逃避的痛苦和人际关系，在迷茫中赌一下，选择善意一点，反正我们是迷茫的，其实对抗敌对，我们也不确定会有好结果。

当然也不是说善意就能善意的，连电影中的Evelyn都回应她丈夫说“太迟了”，她丈夫再哀求“求你别这么说”，然后Evelyn回忆起很多美好的东西，一些善意的动因从中发生，在这里，她学会了一个最关键的东西，也是丈夫之前提到的一件事——“看到事情好的一面”，或者说，找到好的可能性。

随后电影在她给予每个敌人以美好和和解中继续。

进而最后没有受到拯救的只剩Joy，她大喊“请你放过我吧”。在阿尔法宇宙中，就是Evelyn对Joy的逼迫式的“虎妈”教育使得Joy破碎。在一般电影中的预期中，这就是主人公学会“let go”的时刻了。不过Evelyn在回答“好吧”后又反悔，追上去说教女儿挽回她。这个情节让很多人生厌，将其看作“东亚家庭压迫式的爱”的胜利。不过我想这里依然要在be kind的电影主题下理解这一幕。

面对“let go”的请求，可以选择放弃和继续负责下去。你可以回去看看上面我们所言说的那个“宇宙论虚无主义”的家族，其中一条就是”每个人管好自己，不要对他人抱有期望“。在这种意识中，我们都有摆脱他人的桎梏，获得绝对消极自由的愿望，希望他人对我们“let go”，这是我们今天对let go亲近的原因，但在这里，只有切割的可能，没有“好的可能”。

但我们要意识到，“let go”并没有这么美妙，我猜有很多在亲密关系中主动寻求分手的人，在面对对方挽留的时候，用“我们要学会let go”作为理由拒绝对方。“let go”当然是个咒语般的关系解离术，如果我们将其作为人际交往的至尊原则，我们又如何面对其他人轻巧地告诉我们“你要学会let go”，以解除和我们的关系呢？

因此回到电影中Evelyn拒绝响应女儿的let go请求，其实是顺应着之前be kind的电影主题，持续寻找“好的可能性”，走向“毁灭主义”的反面，不断以“自我归责”和“善意”重建生活的中间尺度，人与人的关系和共识。

在我看来，这是极其令人动容的尝试。“好的可能性”，是我们每个人都要学会的，从我们与他人对话的字斟句酌，到相处方式，从细节到心态的整体修炼。

END

这是我认为可以理解电影的主轴和抉择，对于观众，也像是一个选择题，选择“停在石头那儿”和“接受后40分钟”。也就是选择继续今日甚嚣尘上的“宇宙论虚无主义”，或接受一种重构生活的中间尺度的尝试。

电影精确的描述了今天时代的问题的不同方面。形同多重宇宙无限可能一般的社交网络景观，和来自多重宇宙物理学理论构成的宇宙论虚无主义，以及普遍破碎而“礼崩乐坏”的人际状态，和我们面对这幅处境的默认状态：消极、远离、放弃、对抗，当然，还有一种全面的迷茫。这是一个21世纪的时代主题。

这充实了我们今天爱讲的一句话，即“爱具体的人”。但具体的人，有的在远方，新闻中悲情悲惨的人物，有的在眼前，父母爱人。爱远方的具体的人容易，因为我们不为他们的好结果负责，表达关心同情，愤怒足矣。

爱身边的具体的人则难得多，我们为这段关系负责，若没有“好的可能性”，我们的每一个言行，都是双方的折磨和疼痛。因此面对身边的具体的人，我们很多时候巴不得赶快切割，或一起毁灭。不过这些身边的人事物才是构成我们第一层最直接生活的要素，现在能够直面这个问题，并提出解决方式的电影不多了。《妈的多重宇宙》指引了爱身边的且具体的人的一个路径。既然我们确实深深迷茫，不如念着过去的好，善意一点，练习“好的可能”。

尤其如我过去几篇文章所展示的。在这样一个大秩序土崩瓦解之时，很多人已经意识到，一个良好的邻里关系，小区的人际关系，在现在有多么重要，在这样一个小区内其实也容易爆发猜忌敌对，一个人人迷茫不知明日会如何的疲惫之时。这也是一个格外紧迫的呼召吧。