平均、平权和的巨大问题

1 平权争议频发

基于性别平权和种族平权的争议随社交媒体，在近年都是频发的话题。今年的Black Lives Matters运动发起后，虽然与我们无关，但社交媒体对于此事的争议却不绝于耳，隔岸观火的人们冷嘲热讽，纷纷斥责其为一种任性的动乱和灾难。

前几日，威斯康星州黑人Jacob Blake因为一起家庭纠纷，被前来逮捕他的警察从背后被开七枪致下身瘫痪，这让BLM运动再次被推向一个高潮。NBA因此也发动抗议，短暂三日罢赛。

在国内著名的篮球论坛虎扑，对该事件的最高赞评论是：

“我觉得黑人一点都不值得同情，感觉他们只要没被优待就算被歧。犯罪率这么高，绝大多数黑人多少都有案底。吸毒、抢劫、暴力。就连之间被跪脖子的那个黑人，也曾经用枪指着一个孕妇的肚子威胁对方……”

反驳的逻辑也非常简单：

1 黑人不要求平等而是优待 2 黑人本身不是完美受害者

这与对于女权主义的质疑是一样的，认为她们不是女权而是女利，并在每次事件中证明她们不是完美的受害者。

2 平权与法理平均

平权运动的反对者们提出了一个显著的事实，白人枪杀黑人就闹得很大，黑人枪杀白人就无人问津？同理，男性家暴女性就要上新闻，张雨琦家暴老公就被众人叫好？

确实有这样的情况吗？当然是的，我们确实如此。这难道不是一个明显的双标和不平等吗？是的，确实如此。

平权问题一直以来受到此种质疑和挑战，我想今天可以大大方方的说一句：是的，这个就是双标和不平等。

例如一个城管和一个小贩在街上争执推搡，请问我们现在是要谴责“无证商贩态度恶劣”还是“城管执法不文明”，还是要中立地把这个当作两个纯粹个体的争执？从刑法的角度，当然是将其看作两个纯粹个体的争执，中立评判。但是平权运动不是一种法理的平均。

在城管和小贩的争执上，我们当然就是双标的，我们对小贩的态度宽容，而对城管要挑剔得多，我们如此做，很明显是因为双方权力悬殊，且具有某种结构性的歧视和压迫存在。而这个双标，就是要对这个情况的矫正。

而于欢刺死辱母者案也是如此，我们为何理解于欢，而苛刻对待辱母者，因为暴力催收行业本来就是一股压迫的伤害的力量，在对待暴力催收和欠款者之间，我们就是双标的。

对于种族平权，有色人种确实遭遇一种天然的“有罪推定”，所以在有色人种和警察的矛盾之间，我们就是双标的。因此一个有色人种被警察射击七枪，就敏感得提醒着这种“有罪推定”的问题。而一个白人若被有色人种警察射击七枪，我们就不会这样想。这是双标的，背后的情况有巨大差异，当然双标。

而对于家暴问题，之前的一篇文章已经表明，女性遭遇亲密关系暴力伤害的比例显著地数倍于男性。因而发生丈夫针对妻子的家暴，我们便敏感的认为是丈夫的过度暴力，而发生妻子针对丈夫的家暴，我们更多推定是丈夫错误在先。这当然是双标，背后是家暴统计的显著性作为基础，当然应该双标。

因此，从来没有什么“优待”和“平等”之差，矫正正义的“双标视野”并非诉求优待，而恰恰是提示着背后的那个问题。对于一个法律问题，我们当然应该持“法理平等”的态度，不管是有色人种与白人，或是男性与女性，城管与小贩间的伤害，如果触发法律，所有问题当然应该脱去“平权运动”的视角，来寻求一种绝对平等。但法律并不负责，也不应对结构性的社会失衡的调整，在平权运动的领域，不存在“法理平等”。

希望这样澄清之后，对于平权运动，大家可以大大方方的双标。

3 真双标：温铁军的所谓降维打击

这两天B站上一个视频火了，标题为“温铁军大佬降维打击，怒怼片面性别主义立场名场面”，引得众多男性纷纷加入鼓掌，背后有温铁军大佬撑腰，自己在网上抨击女权好像都硬气了三分。

视频中是一个论坛的提问和温铁军的回答，提问者大概说：农村女青年不愿回乡，是否也有农村男女不平等的问题，如果重建农村秩序如此重要，是否需要解决农村男权问题。

温铁军回：青年不回乡，还是个农村经济地位的问题，如果不能赋予农民在农村的发展，解决财产权问题，农村青年则不可能回乡。

这可是真真的，你给他讲道理，他给你讲法律，你给他讲法律，他给你讲权力。在温大佬这里，就是你给他讲平权，他给你讲利益。

这让我想到了著名的“发展的问题要靠发展解决”视角，说起来就是现在蛋糕100克，你分了10克，另一个人90克。然后你说，不公平，我只有10克蛋糕。对方回答说，这样，你配合我把蛋糕做大，做到1000克，这样你不就有100克蛋糕了，比现在还多呢！

温铁军的逻辑就是如此，农村财产权问题如果得到解决，农村人口可以谋求更好发展（利益更大），因此农村女性人口也有了更大的利益。

这是真正的双标，你说不公平，数量少。在这里，数量少是不公平的一个表象证据，实际上的言说对象是不公平。对方把数量少拿过去，说蛋糕做大数量不就多了么。公平的标准就不再分配正义，而在一种纯粹的功利了。

所以对温铁军也不必迷信，当他心存偏见时也可以口不择言。这不，这已经是一个月内，温大佬第二次出现在翻电内容里了么。

4 男权运动：男性网络名誉战

对与女权的合理性争论还未尘埃落定，对男性权益的争取运动依然开展，虽然他们未必使用”男权“这个词汇，但是在微博，例如围绕在柯洁周围那些以他为精神领袖，并最终导致他无限期停用微博的人们。虎扑与知乎的众多反女权者。

一种”反女权“的男权运动，已然是互联网上的一股巨大的力量。

当然在翻电听众群中，一位女听众以一句简单的话就阐明了这种现象。意思是说，如果男权反对的是基于互联网上对男性的所谓”污名化“，而女权反对的是整个社会中观念的、文化的、身体的、经济的全面歧视。这本身就讽刺性地说明了女性与男性地位的巨大悬殊。

男性可以伤害女性的方式千千万，而女性伤害男性，也就是网上侵犯名誉了。这本身就让这种名誉战显得小肚鸡肠而荒唐。这就像曾经城管已经殴打了小贩，没收了财产，并践踏了他们的尊严。这是小贩不堪屈辱骂了一句，这城管就立即跳出来大喊”你怎么能骂人呢？“

说到这里，很多男同胞也许还有一个辩解，那就是：我一直尊重女性，从来不欺压女性，凭什么骂全部的男性呢？那也是在骂我，不公平。

5 没有旁观者

对于绝大多数男性，对于不管是种族平权，还是性别平权，都认为自己是个”旁观者“。就像我们常说：中国没有欺压其他种族的历史，所以我们没有义务参与种族平权。

男性也可以说，我从来没有欺压过女性，我没有义务支持女权运动。

当然这只是上一句话，一般来说下一句就是：那我有没有资格骂？

我是旁观的中国人，我们没有贩卖黑奴屠杀印第安人，所以我有没有资格说黑人素质差，黑人懒惰犯罪率高？我是旁观的男性，我从来没有欺压女性，所以我有没有资格说女权过分？宣扬仇恨？

诉求自己是”旁观者“地位的，恐怕从来不是事不关己，而是寻求一种，我可以指责的资格。

为什么指责呢？为了说明，这些平权不过是一种”政治正确“，是一种赎罪行动。在他们看来，不平等从来都不是因为恶意，而仅仅是一种”自然结果“。

黑人被歧视，因为有研究表明，他们确实平均智商较低，而有统计数据表明，他们确实犯罪率高，确实素质差，所以不因为欺压史而需要遵循”政治正确“的我们，有资格说这个吧？

女性被歧视，是因为资本主义在积累周期就是更需要体力强健的男性，所以男性是因为对社会贡献和价值更大，才自然获得了更高的经济和权力地位。所以不因为欺压过女性而需要遵循”政治正确“的我们，有资格说这个吧？

在温大佬的视频下面，满是这样的，将女权问题做”经济学还原“的”旁观者“们。更有甚至，还原为女权主义实际上是消费主义的副产物，因为女性更愿意买东西，所以才获得了社会地位，因而女权主义实际上只会让资本获利。

写到这里我们明白了这个”旁观者“的位置是要干嘛，我是旁观者，我没有实际行为的欺压，所以我可以用道理来欺压你们了吧。先不说这些道理本身是否有合理，但从其动机上，都能发现是一种歧视的辩护，他们要争取的发言权，不过是要说歧视是一种必然的自然事实。一切平权运动，都不过是”政治正确“罢了。

当然这些歪理都非常荒唐不值一驳，例如说资本主义选择和身强力壮的男性，那资本主义的时代也是人口和劳动力暴增的时代，而只有女性才能完成生育，按这个歪理，资本主义过程，女性应该取得根本性的社会地位才对。而智商对有色人口的统计，不过能够证明，有色人种普遍数学教育开展得较差罢了。

因此，平权运动理性客观的旁观者们，不过是说，我不做实际的欺压，我来做道理的欺压罢了。当然，他们是否做了实际的欺压，恐怕也只有他们自己知道。

END

当然我也不认为读罢此文，反平权者就可解毒。去知乎虎扑B站上多看几篇文章，他们当然又可以胸有成竹，真理在握。现代人恐怕最不缺乏以歪理画地为牢的能力。

直到他们真的爱上一个曾经遭遇欺压的女人，或是拥有一位有色人种的朋友。