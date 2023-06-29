在这个不断”反转“的时代，重新学会看待互联网上的真诚性

互联网没有记忆，但互联网确有一种面相。

人与事来了又走，但他们关涉的东西总是类似。在网上事情发生，随后是强烈的道德判断，强烈的反转，再反转。我很多时候分不清这是一种折磨，还是一种游乐。但对涉事者本人，却毫无疑问是一种折磨。

在这些来了又走的互联网面相中，有一个东西站在争论的中央，成为争论的核心，那就是——“真诚性”。到每个具体事件中，我们如何面对个人或者企业的对他们言行与动机的“表达”，在很早的文章中我们就提到互联网强烈的“猜忌”属性，而“猜忌”本身就是对“真诚性”的反动。

可以说，互联网交锋与批判的面相，就是关于真诚性的交锋与批判。在过去的一篇文章中，我已经谈及一次“公共言谈”真诚的重要，那篇文章的意思是说，我们不可以太轻易断定一切都不“真诚”，并对发言者没有任何真诚的要求。

因为一旦如此，我们面对互联网上他人的发言，就直接跳过对他发言“本意”的讨论，而直接进入“言外之意”和“背后利益”的猜忌和构陷，这我们已经见得太多了。

而在那些少有的我们认为其具有“真诚性”的人与事后，我们的视线又突然面对新的简单事实的冲击和模糊，这种“真诚”判断一再剧变，则进入”剧情反转“的模式。

可见面对互联网，更好地理解”真诚“，成为一个紧迫的问题。

1 互联网：无真诚根基

谁是真诚的？谁的话可信？在互联网，最粗暴的方式是依据于立场，凡我支持的都真诚，凡我支持之敌人都是骗子。这个结论看上去粗暴，但在一个前提下就显得可以接受。即人的言论必然是包含偏见和价值判断，纯“价值无涉”的客观事实并不存在，因此真诚性问题就是一个敌我问题。

从这个看法入手，是看出真诚性决不简单的是一个“事实符合”问题这一点，很多的前提假设决定着我们看待真诚问题，而这的就是今天我们要一起探讨的。

真诚和真相是非常不同的两件事。昨天有没有下雨，是一个真相，调集昨天的气象记录就可以证明。桌上有个苹果，到底谁吃了这个苹果，只要有监控，就一目了然。

但一个人告诉你他昨晚做的梦呢？我们该如何知道他昨晚是不是真的做了这个梦？同样，一个人告诉你他的心绪、情感、动机，这些事情与他告诉你他的梦类似，而很不像他说他昨晚吃了什么样的晚饭。

我最近讨论互联网的文章一再把互联网与现实生活对比，这种对比中的综观大多时候都会帮我们一窥互联网的特殊之处。

我们当然在现实生活中也考虑真诚性问题，判断的方式并不复杂。

例如言论的互相证明。例如一个你的朋友喜欢了另一个人，他也许三番五次地和你表达过这种喜欢，或这个喜欢带来的衍生情绪，我们一般会认为这样的表达是真诚的。请注意，表达的重复数量在这里不是唯一的重点。现实表达和网络上的表达是非常不同的，现实表达有语境，有表情动作，例如某次，你们几个朋友完全在聊与谈恋爱不相干的问题，但这位朋友总要把话题影响他的爱慕之情；又一次，在你们谈起其他人亲密关系的时候，他表达出强烈的羡慕；还一次，也许他争取到一次约会的机会，他就如何能好好进行这个约会和你长时间地讨论。

这不是同一种喜欢重复了三次，而是你以三种不同的视角目睹了这个喜欢，这当然比一个人只每日把喜欢提在嘴上要真诚地多。但这种对话的产生需要大量的语境作为基础，这是互联网所不具备的。

除了言论的互相证明外，现实生活我们也判断一个人整体的可信度，例如你的朋友在之前的情感生活中总是始乱终弃，则这次他不管表达得多么真诚，你都会在心里打下问号。当然没有人会被自己的过去决定，有时候面对我们的朋友，我们也作出”这次好像不一样“的判断，这是过去与今天对比的结果。

还有更简单的方法，则是一种现实的信任参考，一个人，如果受到你信赖之人的信赖，你对他的真诚性也就会多一份信心。

不仅是这样一个”喜欢“的例子，现实生活人与人的承诺、请求、保证、甚至情感的展露，我们都会进行”真诚性“的判断。但与网络非常不同，现实的”真诚性“嵌入到我们的整个社会生活中，我们从来不是单一的言论或行为的互相印证，或是时间线的梳理猜测，来”逻辑地“分析一个人是不是真诚。可以说，我们越是了解一个人，越和他有更多的交道，越和他有更多的生活交集，我们就越可以有把握地判断一个人真诚与否。

我们必须首先承认，面对一个互联网公共事件，我们对其中的主人公则完全不具备这样的”背景“，我们不了解其过去和为人，不和他直接打交道，和他没有生活交集。在这个意义上，我们并无判断其”是否真诚“的能力，不管是感动地判断其真诚，还是气愤地认为被其欺骗，这种真诚判断都是缺乏依据的。

但我绝对不是要说，公共事件的真诚性，对我们只能是个迷。首先，互联网的”真诚“与生活的”真诚“，是两种完全不同的真诚，我们得获得判断互联网真诚的视角。

2 互联网式的真诚判断

但在这之前，已经有人开始说了，互联网上就没有真诚的人。

他们说，我们的愤怒，来源于我们最初的轻信，如果最开始大家不那么感动，现在也就不会这么愤怒。所以以后面对任何网络事件，对一切都保持一种”普遍怀疑“就好。这在过去很多所谓”反转“的公共事件中，都有人表达这样的看法。

以至于他们总是像智者一样品评着：让子弹飞一会儿。一种轻浮的油腻感。

人来这个世界上，不是来当法官的，生活的目的不是分辨真假，我们不是世界的观察品评者，而是世界的参与者。在这个意义上，探讨一种互联网”真诚性“的新伦理，不可能接受普遍的”不真诚“。

可以说，这是社会的全新考验，即通过互联网手段，大规模参与到其他人的生活中，并就其他人的言行进行真诚性评价。可以说，直到现在，我们对待这种事件的方式大多为”不耽以最坏的恶意推测“，面对互联网时代这样一种介入他人生活的方式，以微博为代表的互联网平台，已经几乎被对立者骑劫，每次的对应方式，皆是推至”最坏的恶意“。

简单举例，什么叫做我们来着世界上，不是来分辨真假的。现在路上若有一个人倒在地上，向周围呼救，如果我们的生活实质是分辨真假，我们现在就应该盯住他，判断他的动机，然后作出或真，或假的判断，然后离开。但生活赫然不是如此，当我们看到这样一位，我们或自己给予帮助，或帮助他寻求周围他人的帮助，这个原因非常简单，人是个与其他人发生真实交互的人，而不是个对其他人给予评价的人。

而”最坏的恶意“，就是近乎每次在路上遇到呼救求助者，都上去揪住衣领，并向周围人展示并大喊”假的，看，假的。“这更是和我们的生活目的南辕北辙。

我们远未学会在互联网上共存，这件事，还需要反复练习。

3 互联网真诚的非对称

我们在互联网上普遍地怀疑一切人的真诚吗？其实也没有，有一类言论和观点，我们是不怀疑其真诚性的。在这样一种非对称里，我们可以开始理解一种互联网的共存。

这就是破坏性的意见，归罪、谩骂、指出虚伪、毫不留情、瓦解一切。而反过来的，积极情感、自我诉求、平权主张、调解与宽容，都会遭遇激烈的“真诚性指责”。

这方面的典型人物是已经坐拥过千万粉丝的红人“留几手”，以毒舌点评他人照片起家，嘲弄一切，瓦解一切，尤其瓦解一切体面与价值。作为一个“真小人”，我们从来不质疑他的“真诚性”。

例如对于最近的网络事件，他就颇为“智慧”地总结道：

我现在算是看透了，手博士建议大家以后上网看到啥事儿，比如谁家死人了，谁让人摸屁股了，就当个八卦算了，千万别动感情了。

别为陌生人付出太多的爱，他值不值得你爱，还真不好说，把多余的爱留给自己和家人吧。

也不要去恨别人，别人再坏，也没伤害到你，恨半天把自己给气够呛，有啥用？

有人说，你不关心别人，等你有事了，就没人关心你了。

你可拉倒吧，你想让别人关心你，可你有林爸爸的演技吗？有敲锣女的魄力吗？

你没有这些，谁能搭理你？

如果这就是互联网的真正“底色”与终点，那么互联网就是一个只能瓦解与破坏人的生活，不能树立与帮助人的生活的场域，那除了在瓦解与憎恨中靠流量与广告赚得盆满钵满的人之外。互联网对所有普通人都是一种厄运。不管你有所主张，或是需要帮助，你能得到的只是更大的嘲弄和厄运。

我一点没有要说留几手们在蛊惑受众，恰恰相反，这种“瓦解者”最无自己的主见，最迎合，最谄媚，最谨小慎微。他们提供的，都是受众渴望的，在这个真诚性的非对称后面，还有一个更深的缘由——厌世。

先有厌世，认为一切美好都不可能，放弃一切后，投身唯一的真诚：放弃的真诚，否定的真诚，讽刺的真诚，麻木的真诚。

这些甚至不能被称为真诚，坏是好的劣化与匮乏。因此，只有真钞与伪钞，这是一张真的伪钞，这本身就是一句荒唐的话。

破除这种厌世没有简单的方式，不过倒有个关键视角，刚好与互联网的真诚性相关——我们对道德态度的转变。

4 “绝对道德”与“道德运气”

厌世总是因为我们殷切希望的一再落空。

所以人们总说，没有希望就没有失望。我倒觉得这句话得改改，没有错误的希望，就没有失望。

这个道理不深奥，生活中也总说：要求放低一点，就不会那么失望。但这里稍微复杂一些的是，这不是个单向度的高低问题，而是个多视角的希望问题。也就是说，更综观我们的希望，让我们可以希望更好的方向。

从“完美受害者”这个方向出发吧，我们已经三番五次的在不同事件中呼吁，不要发明和期待完美受害者。也就是，不要因为受害者自己的瑕疵，就质疑其“真诚性”。“完美受害者”当然是个与“真诚性”高度具有张力的概念。

在与我们同一身份的人中，我们不要求“完美受害者”，但只要移步换景，这个主张立马就被遗忘，说明我们有些重要的东西没看清。

这个视角就是“绝对道德”与“道理运气”。我们就是因着“绝对道德”的期待，才失望并导致厌世，现在要把道德评判转向一个带有”道德运气”的视角。我举两个例子。

A：捏造自己生病的事实，提出自己治病需要50万，成功筹到50万，用于自己改善生活。

B：确实得了大病，医生评估治病需要100万，自己加码成功筹到150万，最后确实100万治好了自己的病，多的50万用于自己改善生活。

我们可以说，这两个人同样“骗”了50万吗？常识上后者都比前者的行为更可以理解。另举两个例子。

A：醉驾肇事，撞伤一个年轻小伙子，致其左脚面骨折。

B：开车时低头看手机，当着一对父母的面，撞死他们的孩子和狗。

后者比前者的内疚和憾恨恐怕要大一万倍，但我们应该觉得后者比前者更不道德吗？这两个例子，是为了说明，运气要素在道德中非常重要的构成。而我们对“完美受害者”的诉求，则是希望排除一切运气要素，希望这个人可以靠他自己的意志“自由”地排除一切瑕疵，来保证他的动机“纯洁无暇”，或他的处境”无可指摘“。

在最初的论述中，我提到“真诚性”问题与前提假设高度相关，我们需要找到并克服这个假设，这就是“绝对道德”的假设，我们需要学会一种“道德运气”。

对于道德动机偏执狂一般的要求，带来这种病态的道德判断。我们要学会接受运气在道德判断中的重要性，这对互联网真诚性有非常巨大的价值。因为在互联网上取得我们关注的事件，大多具有强烈的“运气”要素，要么这个人承担了巨大的厄运，要么这个事情本身的发酵有强烈的外部“运气”要素。

例如很多人在“水滴筹”大病筹款，却被发现家境并不特别困难，这被看作不道德。这就是一种典型的“绝对道德”思路，缘由是这些人挤占了大家的善心，没有让这些钱被更困难的人获得。但仔细想想，你确定最困难的人你可以在”水滴筹“上看到吗？那些连互联网熟练操作都无法承担的人。

如果我们的所有善意都需要给予”最苦难的人“，不然就是一种伪善，这是不是99%的公益项目都可以被斥为伪善。我们也确实如此做，我们谴责帮助城市野生动物的公益组织，认为还有很多偏远农村人的问题尚未解决，你们却把钱花在动物上。但我们要意识到，道德行为具有明显的”运气构成”，受到行为者自己的视野与遭遇的限制，你的视野和遭遇，是改良这种道德行为的意见，而不是对其的否定。

同样，一个遭遇厄运的人，厄运本身已经成为我们对他给予帮助的足够理由。他是否炒作他的厄运，他是否一直维持着自己的厄运，他是不是“足够惨”并依然“足够惨”，这种损失“绝对道德”纯洁性的强迫症，不应该成为我们对他人“真诚性”质疑的理由。

确实有人因为厄运获得关注，反而从中获得了更多的利益和好处，比曾经同情他的人的生活要好上千百倍，但这不是他的钻营，而是他厄运的补偿，也是一种运气。也就是说如果有一位神给我们一个选择，我们可以遭受和他同样的厄运，得到更大的好处，我们愿意吗？这个答案已经包含了一种道德和真诚性的评价。

因此，在这个损失了日常生活情境的互联网之上，独立和抽象的事件和个人，确实容易将我们逼入“绝对道德”的病态语言游戏中，这甚至成为大量炒作否定文化与仇恨的媒体，攻击他人与牟利的温床。

尊重道德构成中的运气要素，将成为我们在互联网判断他人真诚性的一个实用视角。这个世界上没有完美的人，我们接受好运而不完美的人，不对他们报以怨气，我们同情遭到厄运而不完美的人，不对他们吹毛求疵。

END 在更大的层面上理解运气

运气要素在生活中的作用，不仅仅作用于我们对其他人真诚性的判断。

想想那些中彩票的人，你会不会这样想。这些人其实在生活中反而不是很勉力或作出贡献的人，很多人甚至是职业彩民，他们靠这样的“歪门邪道”，就可以赚得你一生都无法积累的财富。而你是一个不依赖这些飞来横财，兢兢业业生活的人，却只能艰难维持生活，是不是很不公平？

即使你不主张要直接夺取他的钱财，你会不会想我们可以大幅提高靠前奖项的税金，让他们最多只能拿到奖金的20%，其他钱都要还给社会？

想想那些早年买房的人，你会不会这样想。这些人只是虚长几岁，就可以因为好运而坐享不动产的增殖，而你面对高企的房价束手无策，甚至还租住着这些人的房子，每月把工资的一大部分交给他们。你会不会想，我们最好强制让长期非自住房屋强制收回，直接摇号分配给无房的人。

你会不会觉得一些商人凭什么可以赚那么多钱，明星凭什么仅靠长相就可以锦衣玉食。以上这些全不是我的脑中臆想，而是一种逐渐升温的情绪。在一种简单的“绝对道德”支配下，没有什么禁得起“凭什么”的拷问。

然后我们让好运成为厄运，让厄运的救济成为如履薄冰的集体审视，稍有闪失，我们就给予更大的厄运。我们将极大的权力和判断交予“厄运的代理人们”，让炒作仇恨者发明打碎美好的游乐园。我们不相信合作与调节，不相信共识和同情，只对绝望与残忍，对丑恶和不公，抱有巨大的信念。

这是我们所有人在互联网共存15年左右，所形成的面相。希望下一个15年，我们不要如此。