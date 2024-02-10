互联网讨论败坏了？还是我们堕入了犬儒主义？

2个月前，Youtube上有一个非常火的视频，一位名为Mr. Tfue的人，花费了60天时间，一人之力建造了一座泳池宫殿。

在这个全球主要国家进入居家隔离，大家纷纷无所事事的时候，这个视频引发了巨大的心理补偿，且视频上传者无所不能，最后的泳池宫殿可谓鬼斧神工。很快在Youtube斩获超过一亿次的播放。

原视频的评论区中，大家纷纷赞叹表示难以置信，很多人引用Youtube的核心meme“我的世界”（mindcraft），表示此人就是minecraft成精。

当然，这样大流量的视频也会被引入国内，在偏体育向的互联网BBS虎扑上，这个视频引发了大量的浏览和讨论。但讨论话锋一转，纷纷表示，这不可能是真的。做绿化施工的人从专业经验出发，质疑其土方开掘量不可能由一人所为。做建筑的人从专业经验出发，质疑其墙面的规整，不可能是视频中的工具所做。更多人质疑其泳池没有排水换水的设计，唯一的结果就是快速水质变臭。

当然也有人快速将这个视频与李子柒对比，认为他们都是同样的隐去工业的作用，构造虚假的自然主义，不真诚。

如此看来，我之前的文章多虑了，我在文章中呼吁大家对于公共表达要敢于要求其“真诚性”，从这个视频来看，大家对“网络内容”的真诚性，要求还是很高的嘛。

1 熟练而广泛的真诚性批判

确实，如果你仔细回忆，在互联网上，我们对论证他人言论的“不真诚”，其实是非常熟练的。

要么质疑对方是被雇佣发言的，其实内容根本不是他自己的观点，例如“五毛”或“美分”都是这样的逻辑。

要么质疑对方貌似诉诸道义，但背后还是“利”字当头，例如网上污蔑“女权主义”为“女利主义”的说辞。

要么认为对方只要拥有某种人生状态，就必然不可能真诚，例如指出对方为“单身女博士”。

要么认为某类人有不可避免的“偏见”，例如“公知”或“毛左”。或直接失去讨论资格，说明其根本没有足够的能力分辨自己是否”真诚“，例如”反智“。

或者更复杂的阴谋，都可以被我们挖掘。前两天papi酱冠姓权的争议，立即有人找到蛛丝马迹，指出这不过是她自我炒作。

我们敏锐地在网上识别出”软文“，找出背后的商业目的。戳穿自媒体的运作策略，指出知识付费贩卖焦虑的本质。任何”互联网文本“，我们都能找到其缝隙和瑕疵，识别其可能存在的欺骗和错误。

按照这个逻辑，我们应该获得一个虚假无所遁形，真理越辩越明的环境才是。为何今天大家又都热衷于谈论互联网言论环境的败坏，以及互联网”讨论“的不可能呢？

2 真理为何没有“越辩越明”？

对上述问题的流行解释，有一个被叫做”信息茧房（或作信息回音壁）“的理论。大家应该不陌生，指透过可选择的微信好友及互联网算法推荐系统。人们慢慢只能看到他自己想看的东西，因而偏见被一再加深。

因此言下之意，对于上述的矛盾。为何我们拥有如此熟练的”防伪能力“，依然认为互联网公共舆论败坏，可能恰恰因为我们每人都寓居于自己的”信息茧房“和”同温层“中，只看到认可自己价值的言论，因而偏见被一再加深吧。

但是等等。

不管是支持方方还是反对方方的文章，我想你都看过吧？你也许讽刺和否定”粉丝文化“，但粉丝帐号和他们的主张，你应该也见过不少。后浪演讲的受众不管是不是你，这视频你也看过了。

还可以想想，不管你信奉何种价值观，意识形态，对中医西医的态度，宗教的态度等等。你在网上没有看到过和你针锋相对的观点么？如果要问你，在哪里可以快捷地找到和你相似或相左的观点，你能回答吗？

我想大多数人是可以的，经常上网的人，对于什么网站存在何种言论，其实轻车熟路。例如对我而言，要找一些科学还原论的虚无主义观点，就去知乎；要找一些民族主义的壮烈言辞，就去观察者网。

可见其实对于绝大多数人，我们并未存在于“信息茧房”中。

那么是否原因是我们的网络言论不够自由呢？导致”只有一种声音“，因而网络言论是”单向度“的。这方面的因素当然是存在的，但我想除了一些极端敏感的领域，其他地方也还未到达完全无法发言和沟通的境地。

那么是举报成风吗？同样，即便是我，已经算在网上仗义直言的人，其实被删除的内容也并不太多，绝大多数文章和电台节目，依然可以正常发布。

我并非要为现状做任何辩护，只是在说，”信息茧房“，”言论的自由程度“等，似乎都无法解释，为何在如此具有”纠错精神“的互联网上，在如此针锋相对的互联网上，我们依然无法”真理越辩越明“。

3 犬儒主义作为答案

这是一种残酷而歇斯底里的冷静。

这当然是很冷静的，网民聪明到难以被欺骗，难以被煽动，不管其内容是政治的，是娱乐的，还是社会思潮，其中的瑕疵和阴谋总能被发掘出来。

但这些又是玩乐的，反驳大多数时候不以严谨的论理展开，而是讥诮和揶揄。其实这就像是王朔的小说中人物的性格。曾经的文化部长王蒙在评价王朔时说道：首先是生活亵渎了神圣…我们的政治运动一次又一次的与多么神圣的东西——主义、忠诚、党籍、称号直至生命——开了玩笑，……是他们先残酷地”玩“了起来，其次才有了王朔。

这是其歇斯底里之处，人们紧张地反对一切，找出其真诚不足之处，以便快速瓦解其效力。或是干脆斥责其过于极端，非黑即白，对于很多网络言论，我们歇斯底里地消解其价值，认定其为“无效”。

观点即异物，直接宣判世界的复杂，宣判人与人之间理解的不可能，甚至宣判多元文化的不可能，人不仅不能理解他人，还注定会粗暴干涉。

因此我们的网络舆论策略主要是一种免疫系统，有点像白细胞的机制。清除”异物感“从而我们获得平静，可以相信生活的基础没有改变，现在拥有的一切还可持续。

没有人相信可以带来改变，但都担忧着一切都会变得更糟，连最”得势“的人也是如此，他们从不相信，也极少见过，因着网络舆论的原因，任何人的观点发生了改变，被他们说服。

因而带来悲观绝望与玩世不恭。

这让我们对”社会批判“非常敏感，甚至充满激情，一种冷静的激情。因为我们对真诚和改变的激情无处可去，他只能转而毁掉他想要支持的东西。

我们爱看，尤其爱看理论的分析，话题只有一个：一切在以何种方式分崩离析？我们又以何种方式一再失望？

例如针对网络讨论，我们爱看公共性为什么不可避免的丧失了，讨论为何无法进行，极化为何不可避免，言论环境如何一再收紧，普通人的如何的人微言轻，黄金的互联网时代（论坛与长博客）为何不可避免的丧失，而微博客与短视频又如何瓦解着公共舆论。

包括饭圈文化是如何的幼稚畸形，公共精英如何的丧失责任心，个人如何被原子化，年轻人如何被社会挤压。就像”加速“最近又成为了新的流行语汇，但这已经是上世纪六十年代的理论。

一种略显迟钝的犬儒主义，是这个无法达成共识与理解环境的最大共识。

4 我们用互联网在做什么

为了此种”悲观“，我们穷尽努力了吗？当然完全没有，甚至都没有开始努力。我们好像很惋惜“互联网讨论的消失”，但好像我们不怎么关心“互联网讨论”，因为没有相信“讨论”的可能。

我们在用互联网开展”公共理性对话“吗？我看未必，更多人像是在用互联网”构造身份“，一切都像是球迷论坛或是粉丝贴吧。找找同类，看看我们主张的价值观或意识形态在被人以何种方式讨论和捍卫，看看我们”自己人“是如何”批判对手“的。这里面当然没有信息茧房，因为”批判对手“恰恰是”身份构建“的一个关键环节，我们会主动寻找相左或值得批判的内容，以其为对象展开花样百出的批判。

并以为自己在进行”公共理性塑造“，不是的，从头到尾，我们都没有准备过改变些什么，从观点到说法，都没有变化，问题不出在“同温层”，而是我们压根儿就没这个目的。”公共理性“变成了”我们观点“的表演场，不是对话不存在，不是网络暴力或什么别的扼杀了对话。

从我们更想”构造身份“而非“塑造共识”的动机出发，我们压根就没想过“对话”，可能想的只是“观察、引用、批判”罢了。

这尤其体现在互联网上偶尔的短兵相接，大概双方各自撂下一些狠话后各走各路，并且都不约而同的单方面宣布自己胜利，赢得了这次短兵相接。因为我们本来就没有想过可能达成对话和说服，而只是希望尽快结束争执，利用这场争执更好地“构造身份”。

因此我们对互联网舆论的用法，是将其构造为一个张持有度的舆论场，不管是自己喜欢的还是不喜欢的，随时可以点击”关闭“，因而我们与一切言论的距离都被我们精密的掌控着。

这一点不像线下，在街头和人发生争执，有时候还不那么容易脱身。但互联网上，这些都在5次简单的点击之内就可以完成，包括但不限于”取关“、”拉黑“、”退群“、”删除“。

不过要注意，这不是个”互联网批判“，我们批判互联网公司为了巨大商业利益，为保持用户的留存而故意让一切”不快“和”打扰“都可以被轻易消解。埋怨没有负责任的公司，做出符合哈贝马斯”公共理性“的互联网产品来。

那我们的角色呢？如果人都仅仅是条件反射机器，那么批判互联网产品当然是最关键的，但如果加上人的自由意志，这个问题就会有不同的视角。

我明白自由意志是个特别”俗套“的东西，因为这四个字看上去可以解决一切，但也好像终止了讨论，说到”自由意志“也就无法继续说下去了。

不过我想和互联网放在一起，还有很多可说的。

若是自己加入一个陌生人的微信群，其中话不投机，自然退群了事。但如果这个微信群是自己发起的，那就要麻烦得多，毕竟人都要些脸面，半途而废或者讨论无法进行只能解散群组，自然比退群的责任要重大。可见互联网虽然绝大部分时候轻飘飘，但如果想给自己加些重量也不是难事。

发起一个讨论，或构建一个小组，很简单的结构，就可以改变互联网的诸多恶习。观点极化吗？需要你来调节；信息茧房吗？需要你来找到不同的主体。放弃博得满堂彩，耐心的说话，承担过程中的代价。

5 商品交换与观点交换

当然马上一个问题就浮现了。凭什么？凭什么要我来做？这对我有什么好处？

这句话问出了”哈贝马斯“公共理性的核心，当我们说”公共理性“的时候，似乎它应该是一部严丝合缝的机器，在以”公平“和”理性“的原则高效运转，而我们只需要将自己的观点放入，似乎就可以顺利完成”公共舆论“的义务。

公共理性一切ready，等待着我们的智慧。

这像是什么呢？”公共理性“听上去就像是一家公司不是么？企业架构，功能，文化，都由他人现成地提供，我们就像在一个企业工作一样，只用由着性子完成现成的任务，仿佛”公共理性“就得到了完成。

如果不行呢？就是这家企业的问题，要么它的结构不合理，要么它的文化已败坏，我的智慧无法施行，乃不是我的责任。

我想哈贝马斯的意思，恰恰在于说明”公共理性“是一种在个人主义背景下的”私人化“领域，这个私人领域就像是私人化的商品交换市场一样，也遵循一种”交换“的逻辑，只是这种交换不是一种以”金钱“作为衡量的交换，而是一种形如”公共义务“或”荣誉感“之类的东西。

一般来讲，做生意的人，不会由着性子做，要考虑自己的受众，考虑市场的竞争。即便在企业里工作，也不能由着性子干，都要服从于这个企业整体的考虑和目标。

后者就像是饭圈的公共舆论形式，其实纪律严明，分工有度。粉丝尽量不会由着性子发言，而是为了自家明星构造良好的公共形象。而前者，做自己的生意，有点像是做自媒体，也不由着性子说话，而是考虑受众的需求，提供有价值的”信息“。

这两者，当然都不仅仅考虑自己的“智慧”，而是在张罗着很多为着这些“智慧言语”的铺垫，流量、结构、说服、忍耐、调整。

当然前者可能失当，饭圈的公共输出成为一种表演，在这个公共舆论场装出样子来，但背后却全然不这样想，这当然加剧着”犬儒主义“。

后者也当然已经大大失当，尤其当公共舆论还可以具有生意的性质，自媒体的言论也可能成为纯粹的商品，看上去是社会批判，其实是让人发泄的网络爽文。

但我想不管这是多么地”失当“，都好过将公共舆论想象为一台现成的机器或公司，已经为我们准备妥当，等着我们携带智慧进去呼风唤雨，因为真理在握，所以我们的观点应当顺顺利利摧枯拉朽，若非如此，“非战之罪也，此天之亡我”。

随后各自退入犬儒主义，以修辞消解一切。

6 远未穷途

因此下次若再开口抱怨“互联网讨论的消失”，且想想。互联网讨论不是，也不该是一个为我们的智慧准备妥当的大舞台。而所谓“互联网讨论”，当然包含了“搭台”与“唱戏”两个部分。

我想若真有什么导致“互联网讨论的消失”，恐怕比起我们熟练的社会批判的那些陈词滥调，更重要的恰恰是我们不想搭台，就想唱现成的戏。

进而退回来，说服自己搭台已无可能，即便搭台，也于事无补，从而放弃。在空空如也的地方抱怨着“搭台之难”与“拆台的必然”。

当然你可能会觉得我太苛刻了。如此世道，我竟然不大声批判机器和他的鹰犬们，反而来批判我们自己无“搭台”的意志，实在是搞错了重点，有失公正。

那我们在此处再次看到上篇文章中“公正”的害处，它让失去公正的一方借公正的正义之名大大方方地躺倒，微弱批判，失去希望，等待戈多。

这没什么用处。