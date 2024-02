《会饮篇》III：爱的幸福、规则和技术

大家好,欢迎收听新一期的饭店special,我是李佑晨,那这个呢,我们继续来讲会影片,呃,因为最近其实花了很多的时间在准备会影片的内容,然后读了hopes bomb的书,读了斯特劳斯的书,然后因为确实这个文本虽然篇幅不长,但是值得讲的东西真的是非常非常多,你知道今天就这么一个小系列啊,绝对不可能挖掘竟会影片所有可以阐述的部分,而且呢,其实我自己也在他的详略和难易之间做一个取舍,因为如果把它的扩展的太宽,或者把里面值得挖的东西挖得太深,好多内容呢其实门槛也挺高的,我觉得大家也未必能够最有兴趣,所以我还是在慢慢慢慢找到一个比较好的平衡点,就能够还是从爱就是从今天的亲密关系的角度出发,然后能够把会影片的内容讲得最清楚,那么这个呢是会影片的第三个内容,上期内容呢,我们非常呃神奇的只讲了会影片非常非常短的这个开篇,从开篇中呢,我们可以得到什么东西,那在开篇结束之后呢,里面有很多的内容啊,但今天呢,我们就拿住其中的一个话头,往下来讲,这个话头呢,就是我们说的会影片的开篇与《理想国》开篇的区别,在那个开篇之中呢,我们就说明白了,爱艾峪这个话题啊在柏拉图的笔下并不是一个纯粹的理想,而是一种实现理想国讲的是最佳政体的问题,但会影片讲的绝对不是合适什么东西是最佳的爱的问题,而是讲的爱如何实现的问题,你就说呢,唉,被当做一种实现的方式,而不是一个纯粹的理念去追求呃或者怎,那我们现在就需要去探索另一个问题了,就是这里讲的这个爱的实现指的是什么,我们举几个例子来看啊,呃怎么去,我们怎么去养植物,很多人可能有着自己氧化的经验,即便你没有呢,那你在城市里也会看到这个城市里有很多绿化,有很多树,那一只一棵树呢,本身也是需要来实现的,对吧,但如果你养过植物呢,你就知道啊,这个养殖户,尤其城市里很多外面的树,呃,如果不是春天杀杀虫的,冬天薄保暖在一些相对南方的城市里面啊,这个数是很大程度上不需要去做过多介入的,把这个树种下去,它只要土壤得当的话,平时风吹日晒,下雨,自然的这株树就可以成长起来。但如果我们说到一株树的实现呢,把一株树养好实现,其实人要去做的是一个很次要的工作,人要去做的是一个很少的工作,其他部分呢,一棵树自然就长成了。那么鱼养鱼株树相对的呢是建造一座房子,假设我们要从一个地基上搭一个房子,就算个最简单的,不要搭个木房子,你去伐木处理这些木材,把已定的结构搭到一起,从前到后这个创造物呢,都是一个人慢慢慢慢要去一步一步做出来的,那么我们就可以说啊,一株树是可以自然生长的,而一栋房子呢,却从头到尾都是一个人造物,那么我们以一株树作为最佳作为最子不是最佳跟最佳,没关系,我们把一株树作为一个最自然的东西,把一个房子呢做一个最人为的东西,那爱是什么东西呢?爱,当然在这期间,但这个位置在哪儿呢?





其实挺难去分辨的,我们可以想想如何建立一个公司呢?今天啊我们很多这个企业的成功理论会认为,尤其是小米系的公司啊,它会促使,就是所谓的那句很有名的话嘛,就是遇到风口的猪都可以飞,言下之意呢就是说啊,计免人为的部分呢,只有选对赛道啊,我很讨厌他们这些黑话,但是就是我们为了以这个反讽的方式来讲,就拿这个嗨话来讲,只要选对赛道,赌对行业剩下的部分呢,就像一株树一样,是自然生长的,对吧,只要你把事儿选对了,它可以像自然生长一样建立起来,但实际上去做呢,你会发现当然不是这样了,当然也有很多公司管理啊,比如说一个老板就会认为这个最高级的管理啊,就这个老板越做越少,最好这个老板呢定好规章制度,然后这个企业呢在规章制度之下就会自然运转,这里面的人造物呢,似乎只有规章制度这个规章制度啊,就像一个江神一样,将这些自然物紧紧地拽住,引领了这个自然物前进的方向,你会发现公司呢在这样一个意义之上,是一株树和一座房子,中间的东西当然还会有些东西呢,远在这些之外,你就说是不是我们一旦有了一株树,为一个房子,人世间的一切东西啊,爱情啊,公司啊,都可以放在这这这中间的,其实也不能比如说啊一个人怎么实现一种宗教上的救赎呢?就如果我们这种宗教救赎指的就是亚伯拉罕宗教,就是犹太教,基督教,伊斯兰教,就亚伯拉罕诸教的人如何获得一种宗教意义上的救赎,它更像造房子,还是更像养一株树呢?实际上都不太像,对吧,它依靠的是一种超然的,超自然的一种力量和物件,其实爱情很多时候我们也认为爱情需要一种超自然意义上的东西啊,就比如说不管你是因缘观,命运冠等等等等啊,他都不像一株树的自然纹理,也不像一个人的一个造物,某种程度上呢我们认为这是需要命运的,那一旦需要命运的加入呢,这又使变得有点复杂,是另外个东西了,但是今天后面一个地方我们是在看人是怎么去掌握命运的,呃,当然呃我我我越来越讲会意识到啊,在节目里面不要卖那种特别长的管子,就你可以卖一个很长的关子,但是在最初收到的时候呢,你还是应该大致提一下这地方,你大概到大致意思是啥,就比如说啊,我们的某一种世界观呢,确实是有方式去解释一切命运的,就比如说物理决定论,或者相信人并没有自由意志,就是神经系统决定论,在这种决定论之下呢,实际上整个命运都被及利润锁锁定了,被决定论锁定之后呢,我们相当于是用削减命运的方式消解了这样一个问题,因此啊呃我们人做很多事情都会意识到,啊,这个事情本身是如果说的世俗一点要靠运气,说的不那么世俗呢,要靠命,但是呢,我们也有很多方法去消解这个运气和命的部分,比如说消解了运气要素呢,我们很多人就会认为只要反复去世,就能够将这个运气的要素降到最低,就在爱情里面,当然也一样啊,对吧?





今天很多人会认为遇到一个很合适的人很困难,但有一个方法可以去把这个运气的要素降低啊,就是你频繁的去认识很多的人,所以有挺多人会在他想要去结婚的时候啊非常频繁的参与相亲活动,因此你可以去筛选,去见很多很多的人,在这个程度之上呢,兴许我们就可以来调整我们的命运,把这个属于超自然的要素呢降低,你看这又是里面的一个要素等等等等的。因此说了这些呢,关于什么是爱的实现,因为如果不油这些例子来切进的话,这个所谓爱的实现听上去是个特别虚的东西。当然有这些例子之后呢,我们大概明白了,那么爱着实现呢,其实某种程度上是在说爱这个东西啊,它的自然要素是什么样的,因为我们有时候会认为两个人的亲密关系之中啊是有这个自然成长的部分的,比如说我们很多时候都会认为呢,只要两个人在一起的时间够长,很多问题都会自动解决,对吧,我们就会认为这爱最需要的是耐心,只要你耐心做到了客服里面的一些问题,他爱本身的变好啊,沉淀啊是个自然过程,不需要你额外做什么,这个人呢是他的自然部分,很多人也特别相信这个爱的像企业一样啊,这个人造物的部分对吧?





比如他认为爱就像经营要经营一段爱是他人造不人造物的部分,但是很容易相信这种命运的部分啊等等等等等等的问题。那么你看啊,我们现在稍微把这个会影片的这个主题或或影片探讨的问题稍微往外讲一点,往外讲点呢,能够让我们看到爱与问题和更大问题的关联,这个东西呢也会碍于问题的理解本身投下一个光照,爱是在两个人之间,我们就说亲密关系的爱是在两个人之间形成一个合意的过程,就是我们两人之间达成一个一致,这里面一致呢是挺重要的,那么扩散到更大的共同体之中呢,我们依然有很多方法来达成一致,对吧,那比如说就联系到这个理想国的问题,那在一个政治共同体之中呢,我们也有很多方式可以达成一致,我们靠民主制达成一致,寡头贵族,王志等等等的有很多方式呢可以达成一致,那这些方式和两个人之间爱与的方式有什么相似和什么不同呢?它实际上某种程度上是有很大相似的,就比如今天我们要讲到的对爱神的赞美之中啊,就有一个人就是泡bow,porcelain us personnel讲的东西里面呢有非常非常多将爱欲与政治,尤其是与立法高度相关的部分,就会认为在爱中形成合意,两个人彼此的合意与政治中形成合意的方法非常像,他靠的是什么呢,他靠的是习俗与法律,当然今天在很大程度上,我们也在依靠习俗与法律来形成爱的合意。说个最简单的大家不喜欢的例子啊,就比如说今天呢,执政者就认为啊,这个爱的问题,爱的自然方式呢是冲动的,所以当两个人要离婚的时候呢,我们就必须给他很麻烦的冷静期,我们认为只要这个冷静期的制度实施下去呢,他们两个人呢就能够形成合意,那这个东西呢,它就变成了一种和这种政治共同体之间比较相似的一种技术,或者比较相似一种制度安排,就比如在其他法律调解之中呢,也会有调解周期,这个调解周期呢就行如冷静弃养,包括这边,就算是国际政治中啊两个国家产生了这个矛盾和冲突,这个矛盾冲突啊,一个国家给另一个国家下个最后通牒,或者要制裁他,很多时候这个通牒和制裁呢,也会包含一个可以调节和双方可以回到谈判桌上的周期,就像是冷静期一样,那这个东西就变成一种非常类似的制度,所以说刚才这个例子啊,只是说柏拉图写这个会影片,当然但太太在探讨爱,实际上呢也在探讨政治问题,我们平时去理解爱呢,某种程度上呢,也在以政治问题的方式去理解她,她与政治问题当然具有非常天然的亲缘性,因为政治呢是协调人与人之间形成秩序的,那爱玉呢,就是一种非常特殊的在亲密关系的爱与啊,就是一种非常特殊的在两个人之间形成的一种秩序。今天呢,有很多社会理论告诉你啊,这个政治问题是亲密关系的第一问题,不管这个政治问题是个阶级的问题啊,还是个性别政治问题啊或怎么样,他们都促使你相信啊,实际上政治问题是你们这个亲密关系问题的一个根本的大背景,是不可能逃脱的,那是不是这样啊,也是我们要去探索的一个问题,好,因此呢在整个会影片之中会影片是一个神奇的文本,它可以从各种各样的角度去谈谈,但是首先,在我们进入具体大家对爱神的赞美之前,我们就要说一个问题,柏拉图所选择的这个路径啊谈的是爱的实现,而且这个爱的实现呢,不是光在谈爱欲的问题,而是他是一个中观,他把爱欲放在人与人,放在陈帮里面,来达成这样的一种宗关。这个综观对于我们今天的生活其实非常重要,因为今天在我们的生活之中,我们也在以某种片面综观的方式想象爱,比如今天我们认为呃没有钱就没有爱,呃有时候会这么想,对吧,爱必须建立在物质基础之上,这个呢其实也是在把爱的关系与这个消费社会广泛的联系在一起来看待,对吧?





像刚才很多观点认为,比如说爱与关系,首先他必须以性别政治作为背景,那这也是再把爱的问题与更广泛的社会问题形成一种中观,那同样会影片本身呢,也是这样一种综观,当然有很多爱玉的理论了,是不搞这个中观的,尤其我们平时所接触到很多啊很多爱与理论,比如说我猜绝大多数人都听说过一个爱的三英论吧,就是爱呢是由什么构成的呢,是由激情,亲密和承诺构成的,很多人都听说这个理论啊,像这个理论呢,就并没有想走一个更更广泛的问题的中观,他就是在看爱,爱本身对吧,一个好的爱情呢,是由激情亲密承诺构成的,在我看来呢,这种爱情理论啊,空话的性质就比较大,对吧,我们都知道这个激情,亲密承诺,这应该是我们在爱里面的某种感受或某种行为,对吧,你做出承诺或信守承诺,你感受到激情,感受到亲密,但是这种理论很麻烦,就是你当然经常可以拿它来判断你这个爱好不好啊,你会觉得,唉,我跟他的关系缺点儿现,现在啊时间长了,缺点,激情,或者说让这爱情刚开始的激情特多,好像缺点承诺,但难就难在你们要发现这爱情时间长,缺点,激情怎么才能有激情呢,怎么才能有承诺呢?这种解释能够给予的指引就非常少,非常少的原因呢就在于这种解释,他没有把爱放在一个大的环境中来做一个中观,他就很难去谈他到底如何实现,对吧,因为这个爱的实现,那可不就是在一个具体的社会环境之中,在一个具体的人的身上去实现吗?所以这种就爱谈爱的理论呢,实际上空话的成分会非常大,比如说我就觉得这种三议论啊,激情,亲密,承诺,其实除了让你觉得哎呦,我这个感情好像就老是缺一块儿之外啊,能够给予人的启发呢,确实非常非常的少好,我们回到会影片会影片就不是这样的,会影片的就是在对爱有一种综观,这个综观既有把它放在真实社会环境之类的综观,也有将爱放在一个人个体命运上的一种综观啊,这个综观这两种,纵观这两种非常伟大的宗关啊,能够给予我们非常非常多的启发,而我们上次就说了,这个会影片呢,是关于这帮人坐到一起赞美爱神的这么一个讨论,但实际上啊,他本身的又一又是一次毒神的行为,为什么是毒神的行为呢?





就是因为会影片在做讨论的所有人都是雅典的知识分子,今天我们一旦深入到他们的谈话之中,我们就会发现这话的由头是赞美爱神,但实际上大家几乎都没有再说爱神的问题,大家没有在以爱神的意志来谈的问题,都在谈实际的社会,谈纯帮,谈制度等等等等的。





因此呢,按照我们之前的说法,这个呢就已经是轴心时代之后的知识分子的问题的谈论了,虽然他们还有时候非要借神话的方式谈,但实际上啊,他们更多的把爱当做一种人士来看待,当做人士来看待啊,在我们刚才那个数与建筑这两个事儿之上,也就是说呢,在他们的看法之中,爱情更像树的那一面,其实都会少一点,但我们也知道,在古希腊传统之中啊,自然物是最好的,所有人造物呢,都是对自然的模仿,那不管他们怎么谈爱,有很多人造的成分,那这个人造成分呢,其实也是要以自然模仿自然,或者以自然作为基础,因此为什么他是一个毒神的一个讨论呢,因为啊呃我一这这这背后关于毒神这点都很值得说很多很多啊,但他对于我们今天的讨论没有那么重要,我就简单说两点,苏格拉底被处死的原因就是因为毒神对吧,他教导年轻人不幸沉没的旧神而发明新神明,我们看到苏格拉底一部分就会发现了。





第二,当时这个阿尔西比亚德斯就苏格拉底苏格拉底这个恋人啊,他就是远赴西西里啊,为什么要叛逃呢?就是他的城邦被定罪了,定了什么罪呢?定的是毒神罪,这里面被判毒神醉的可不止阿尔西比亚德斯,里面还有好几位,后来都背叛了独生罪,在绘影这个讨讨论之中啊我们已经发现了这些经历,轴心时代的古希腊知识分子基本上都已经没有办法就那么去相信城邦的神了,就没有办法那么像陈邦神了。





因此,让他们的讨论呢与我们今天人的心灵其实更接近,在他们基础之上的爱,更大程度上是一个人造物是一个必须在人的认识和理解基础之上去做的事情,他不是靠求神可以去完成的,好,这就是说一个背景啊说一个说我们说啊,爱不是纯理想,而是一个实现,我们该怎么去理解这个实现呢?这是我们接下去看他们每个人赞美爱神这个话,我们要去理解的方向,那么绘影呢就在开始了,绘影开始就有一个非常非常重要的东西会影是这样的,我先大概给大家介绍一下他,首先你有一个开始,我们上次介绍的呢,是在什么机缘之下,阿波罗多洛斯和人谈到这个会引得好那部分我就不谈了,我们就说这个会议现场,会议现场的有一个开始,就大家今天为什么来赞美爱神呢?这是一个开始啊,这是一小截,这一小节之后呢,是六个人来发表了对于爱神的赞美,其实不止六个人,就是被记录到绘影中的16个人,这六个人呢分别是陪着洛斯鲍萨尼亚斯,奥丽克西马库,阿里斯托芬,阿伽松和苏格拉底在接下来呢,苏亚里的同性恋人阿尔西比亚德斯到了阿尔西比亚德斯呢,并没有赞美爱神,而是赞美苏格拉底,所以发言的一共有七位,有六位呢赞美了爱神,今天呢,我们讲前三位,下次呢我们讲后三位,这个前三位后三位,这不是为了一次讲一半来划分的,而是他们确实有一个巨大的转向,他们从不以爱为目的之爱转向以爱为目的之爱。我们可以说啊,这六个人谈爱丛培的落实,到巴萨尼亚斯道尔力克西伯利克西,马库是一种弹法,到二十多份阿胶送到苏格拉底又是一个弹法,而且这个弹法本身呢是一种逐渐上升的过程,因此部影片这个文章啊写的是非常之好,因此我们来看这个过程呢也很有帮助,我们就是看对于爱的理解是怎么一步一步上升的这么一个过程啊。好,我们就来说说今天我们先说这个绘影的开始,然后说陪着洛斯鲍萨尼亚斯和赫尔利克西马库他们三个对爱神的赞美来看,我们今天能得到什么样的启发。先说这个会议的开始,上次我们已经讲了这个绘影的开始呢,大家不是一来我们就是为了来谈爱神聚集起来的,为什么会有这场会影呢?





是悲剧诗人阿伽松获得桂冠诗人称号,获得桂冠诗人称号之后呢?第一天晚上他们疯狂的饮酒庆祝,第二天晚上呢,大家已经喝不动酒了,因此啊,实际上在真正大家赞美爱神之前,经历了两次讨论,第一个讨论是医生恶劣,西马库建议大家不要再喝酒了,因为第一天大家喝太多了,所以可不可以今晚大家就不要再喝了,不要喝酒这个问题啊,其实是一个民主的表决,因为说完这话之后是每个人一个一个发言说我我觉得也可以别喝了啊,我确实喝多了,我本来就不胜酒力,今天就别喝了,等等等等,大家依次发言来说自己要不要喝酒,但是呢,好这个议题结束了,今天呢,我们不以喝酒为主,我们就大家能喝多少喝多少,绝不劝酒,这是第一个决议,紧接着来了第二个决议。





第二个决议呢,是谁提出的呢?是第一个发言的陪着洛斯提出的,他就说啊,我们今天我们不喝酒了,但是我们也应该干个事儿,干了什么事儿呢?我们来赞美爱神,但很奇怪的赔的洛斯说完这话之后,并不是大家一一表决,一个一个发表意见,我觉得怎么样,我觉得怎么样,这个时候有一个人跳出来发言了,谁发言了呢?苏格拉底跳出来发言了,苏格拉底在这个时候替大家做了决定,苏格兰也说了什么呢,说来说这个提议好第一,所以说爱是我唯一可以声称自己懂得的事情,这句话就很了不得啊。我们都知道苏格拉底说他比别人强强在何处呢,他知道自己无知,别人不知道,因此苏格拉底对自己的评价是无知,但是爱是我唯一声称懂得的东西,好这部分到底该怎么理解啊,当然,这部分与爱智慧高度相关了,这部分呢我们就放在苏格拉底的部分去细讲。接着苏格拉底非常霸道的替其他人猜大家的决定,他虽然说啊阿伽松和bosnia's他们肯定不会拒绝的,阿里斯托芬也不会拒绝,他的整个事业都是集中于狄俄尼索斯和阿佛洛狄忒阿佛洛狄忒就是一个爱神啊,其他人呢应该也不会拒绝。





在饮酒的问题之上,大家都为自己做决定,我觉得我能不能喝,我觉得我想不想喝,但讨论爱的问题之上,苏格拉底替所有人做了决定,他这么说之后呢,大家就OK,我们就开始谈爱,这个问题很重要啊,柏拉图写这么两段肯定不是白写的,这里第一呢,苏格拉底啊,其实在这个地方是很张狂的,在这么一个高朋满座、众星云集的这么一个会影之上,它突然跳出来替其他人做决定来谈爱是很张狂的。当然,苏格拉底之后发表的意见,以及他面对阿尔西比亚德斯依然是很张狂的,他没有用一个谦逊的性格来处理这个问题,在爱里面其实也是一样,上一期我们已经讲过了,古希腊的这个男童关系呢分,这个失败者也被爱着,就是追求者与被追求者,实际上追求者本身呢也是非常张狂的,这个张狂啊,大家以这个中性偏褒义的方式去理解,放肆张狂,为什么一定要用放肆张狂而不有勇敢的,就是因为他跟勇敢还真是不是特别一样,就是放肆张狂这种放肆端口呢?我们用中性偏褒义的方式去理解他会好一点,这个本身就是爱玉本身非常重要的一个特征,爱玉不是谦卑的,不是谨慎的,爱欲是有点张狂和放肆的,这种这个方面呢体现出苏格拉底不仅懂爱啊,苏格拉底本身其实是一个饱含爱欲的人,当然他的爱与也是有,也是有一定问题的,这个也从另一个角度来否定了我们今天的一种心态,今天啊,我们特别推崇一种完全平等的爱,什么尊重对方完整的人格呀,不要想改变他人啊,尊重他人的判断啊,凡事商量啊,但其实我们知道不可能不可能,对吧,两个人有共同生活,那一定有一些共同决策做了这共同决定怎么办呢?当然有个办法,我们就认为找到三观一致的人啊,就不会有分歧啊,不可能,对吧,怎么可能呢?而且在爱的环境之中啊另外一种形式上的平等也是不可能的,你看这里我们就要涉及为什么写这个理想国,还要再回来写这个会影片了,就是爱的环境之中啊,连追求形式平等的,不能在政治环境之中,我们怎么追求形式上的平等的,就是民主制,对吧,就是大家意见各不相同,但是我们少数服从多数,每个人呢都一票形式上的是平等的,但爱的环境连这都搞不了,为什么搞不了呢?





因为至少啊在古希腊,我们这里谈的爱与关系里面是一对一的,两个人的环境是搞不了民主制的,因为一人一票嘛,不就顶着了吗?所以,爱的合一的集结攻城集结过程,就是这个一致意见的集结过程,和政治环境非常非常不同,而这个问题恰恰是爱的问题里面最关键的问题,你就说爱着实现的问题和解决这个爱环境之中不可能追求完整的形式,平等和完全平等这个事儿有非常非常大的关系,因此会影片提到谈爱这个起点就是一个不平等的起点,是一个苏格拉底张狂的替所有人做了决定的这么一个起点,好,这个很有意思啊,我们现在既知道啊爱是实现,而不是一种纯理想,而爱的实现过程中呢非常重要的就是看这个爱的自然部分和爱的人造部分,爱作为人造的部分和爱的自然部分非常重要,那我们对于这个id自然部分呢,我们就明白有个前提条件啊,它当然不可能是它的起点,包括过程中都不可能是完全平等的,因为我们经常说两个人互相一见钟情,这种情况还是少啊,一般的都会有个追求关系,这个追求关系的两个人也不是完全平等的。





好,我们就来开始说说今天我们要讲这三个人,佩德洛斯豹,三菱亚斯和这个厄拉克西马库,呃,因为他们这个发言啊,是按照这个座位顺序发言,就陪着洛斯纤体,就从他开始按照他们的做次发言,按照他们作词发言呢,就中间只有一个地方出了点小岔子,就是呃力克西马库和阿里斯托芬,因为阿里斯托芬本来是坐在阿里克西马库前面的,当鲍萨尼亚斯输完之后呢就应该二十多分发言,但阿里斯阿里斯托芬当时在打嗝儿,他打着嗝呢,他就说我现在还暂时收不了,要么呢这呃力克西马库,他先说我再说要么尼奥利客,西马库是个医生,他就一次性把我的打嗝儿解决了,我就说这个立刻骑马裤,就说那我就两个都做,我记在你之前说我也教你怎么停止打嗝,他就先说了他们这个座次调换其实也很有的可说这个部分我们在阿里斯托芬的部分去说,呃,因为这个就构成了奥列克西马库说的内容,和阿里斯托芬做所说的内容之间巨大的相似和巨大的转变,一个彻底的扭转在他们两个这个上下尺寸之间。好,我们就来看前三位发言者赔的洛斯鲍萨尼亚斯四盒,奥利克西马库好培德洛斯第一个发言陪着洛斯发言呢,是歌颂爱神,他歌颂爱情的方向和策略是什么呢?他是这么说的,他其实从前到后说了两段话,说了两个理由来歌颂爱神,第一个呢,他说啊,这个爱神是最古老的神,他却画了原影子,巴门尼德就是古希腊的著名哲学家巴门尼德帕帕尼的,就是说万物唯一的那个人就是呃永恒之物,是万物都是永恒的,就存在啊,在思想和语言中存在,它是不动的,就这么一个阿玛尼的呢,就说这个爱神是最古老的神,就最最最古老城市创生吗?genesis创生创的第一个呢就是爱神,所以爱呢是最古老的是这个呢,是希腊人当时的一个传统啊,认为最古老的神最重要,最伟大,但这个我们今天作为神话时代之后的人,暂时不必那么去管它,接着呢,培德罗斯就说,爱是这个德性的起因,爱神为什么这么伟大呢,是因为我们的所有品德都是从爱里边儿来的,为什么这么说呢?





为什么爱跟品德这么大关系呢?他是这么讲的,他说啊我们已处于热恋中的人为例,他被发现做不光彩的事或经历可耻的事,他受他人凌辱而不敢反抗,在这个情况之下,被他的爱人看见,会比他父母,朋友或看见给他带来任何更多的痛苦。对于爱人呢,也是同样的情景,也就说,他认为人为什么爱是这个德性的起因呢,就是因为人不愿意在自己的爱人面前丢人,这话当然有道理啊,你就说人是不愿意就是人可以在父母,朋友面前丢人,也可以在自己爱的人面前师德丢人,但某种程度上呢人最不愿意在爱的人面前师德丢人,所以他能有什么德性的就是勇气,这个陪着洛斯基的时候啊,如果有机制能创建由爱人,由施爱者和被爱者组成的军队,没有比这更好的社会组织,他们一定会阻止一切不光彩的事,为彼此眼中的荣誉而竞争。即使一小部分人这样并肩作战,他们都几乎可以打败整个人类,就是施爱者从战线退缩或丢弃自己的武器的时候啊,最不容忍被他的被爱者看到,相反他宁愿死千百惠,至于抛弃自己的被爱者,或没能在危险中帮到他,没有人会这样懦弱的没有人不能从爱中激发出勇气,与天生就很勇敢的人相匹敌,你这是陪着洛斯认为啊,如果一个人,即便他天生不勇敢,他都能够因为怕爱人的目光成为一个勇敢的人,这样的话并不是没有道理啊。孔子其实我们上次说孔子也讲君子慎独,也就说呢,君子在一个人的时候啊,呃人在一个人与自己相处啊,就跟自己待在一起的时候是挺危险的,在这个情况之下,你很容易做出师德的事情,但是有他人在你旁边呢,在这个目光之下很容易能保证的品德,这话是有道理的,呃,爱能带来勇气呢,也不是没有道理,但这个发言非常有意思,因为他说的这个情况啊,就是爱人施爱者与被爱者在战争中的情况,恰恰就是阿尔西比亚德斯后来讲的内容,你看他这么说的时候,阿尔希表德斯还没在之后,阿尔西比亚德斯分享了苏格拉底在战场上的勇敢,苏格拉底在战场之上非常勇敢,但是在阿尔西比亚德斯那里说的时候呢,我们明显能知道苏格拉底这么勇敢,绝对不是因为怕在阿尔西比亚德斯面前丢脸,对吧,所以说这个故事啊,在二西比亚德斯那里呢,就相当于被他举了个反例,就说你说这个可能有点儿道理啊,但苏格拉底的勇敢可不是因为这样的原因,其实我们在我们的日常生活中也能想到很多返利,你可别觉得赔的,洛斯这个是个高,是个讲高调啊,其实这个东西非常非常的实际,勇气的对象确实不一定是好的东西啊,就是其实如果你知道的话,这个夫妻共同犯罪是很多的,有很多犯罪是夫妻共同犯罪,而夫妻共同犯罪呢很大程度之上都有这个夫妻彼此教唆犯罪的可能性,而夫妻之间为什么可以容易教唆犯罪,共同犯罪的和夫妻之间不愿被另外一方看扁,就是呃认为没有对这段感情投入啊是一个不光彩的,有羞耻的事儿,其实是高度相关的,也就说人确实会因为羞耻去做很多事儿,这里面呢也可能会激起人的勇气,但是啊,他未必激起的是好的事情,而苏格拉底的那个勇气啊,不是被羞耻感激发的,更有可能呢能为这个勇气找到好的方向,你能说唉,为什么是德性的原因呢?





这里面有个非常重要的东西在陪着洛斯看来啊,跟孔子的看法比较类似,就这个君子慎独,人的自然本性是比较懦弱的,在这个自然本性之下,人是需要在外部的框架之下去做好事儿,去有勇气,这个外部的框架是什么呢?是羞耻感,羞耻感呢是一个德性非常重要的起因,这个呢有道理在一个公共环境之中尤其如此,但是呢,我们现实生活中我们也知道啊,人到底为什么东西羞耻,这玩意儿可挺难讲,对吧?比如说如果在一个非常糟糕的环境里面啊,比如说今天在一个高校里面,一个男孩儿呃给想追求一个女孩儿,他们老师啊今天在课堂上说了些话,他可能会把这个report这个老师啊当做一种勇气之行去做,并且向这个女孩儿表明,我是个勇敢的有担当的人,你看我这report,我老师呢,对吧,这当然就不是一个好事儿,因此呢,我们就会发现,因为羞耻感来做的事情未必是好事儿,那么人还会在什么情况之下有勇气呢?啊,当然有,有罚就有奖,人当然也可以靠荣誉去做好事儿,在整个绘影的故事中,谁是荣誉驱动的呢?阿尔西比亚德斯对吧,苏格拉底的猎人阿尔西比亚德斯是典型的为荣誉驱动的人,比如说在这奥林匹亚大会之上,他一个人派出四个马车队去参与,分别夺下第一第二和第七,对吧,就是他已经有钱到这个地步了,能够铺张到这个地步,为他自己赢得荣誉,在雅典的人们就会认为这样的人啊,如果这么铺张啊,他可能是要把民主制改成建筑,是这样的人。所以说,靠荣誉是不是一定能让他做出好事呢?其实也不一定,所以这里面至少在会议中我们有三种可能,一个是培德洛斯奖的人的自然天性是懦弱,因此羞耻感可以促使他们做出勇敢的行为,第二个呢,人的自然天性的示爱荣誉,因此呢,像二比阿尔西比亚德斯一样,他们能做出勇敢的行为,但这两种东西都有问题,那还有什么就是苏格拉底的,就苏格拉底是在什么爱与的驱动之下,能做出勇敢的事情的,这个呢就是另外一个非常重要的事情,好以上部分呢,是陪着洛斯歌颂爱神的第一部分就是爱,爱这玩意儿为什么这么重要呢,就是因为他能够是德性的起因,他为什么是德性的起因呢?





因为我们不愿意在爱人面前丢人好,他接着再说啊,他们不是说她的对爱情的颂赞分两部分呢,第二部分跟第一部分相关,也就是说培德洛斯主要在讲啊爱跟什么德性香味呢,跟勇气相关。当然我们也说啊,人有各种各样的原因可以拥有勇气。佩德洛斯这里主要在讲啊,爱能带来一种最大的勇气,这个人身上至高的勇气,只有爱能带来这个志高的勇气和德行是什么呢?就是爱可以让人自我牺牲,他在这里举了三个例子,都是来自古希腊悲剧。





第一个呢是阿尔克提斯,阿尔克迪斯呢是欧里庇得斯的一个悲剧,就阿尔克提斯呢是古希腊一个王国国王的妻子,他呢就是为了带自己的丈夫受罪而自我牺牲的啊,这个是因为爱与第二个呢,他举了俄尔普斯的例子,尔普斯就是那个天琴座俄尔普斯,我们知道这俄尔普斯呢,他的妻子死了,俄尔普斯很厉害啊,就他弹琴啊,就是草木石头都会为之动容,因此俄尔普斯呢就打动了冥王,这个冥王就说,你就是带着你的妻子可以走回人间,但是呢,你钱你们俩千万别往回看,往回看就要出事儿,俄尔普斯就一直走,但忍不住要看妻子有没有跟上,回头一看,妻子变成石头了嘛,就是俄尔普斯尔普斯呢,在这个例子里面就当做不够有牺牲,为什么呢?你看啊,如果俄尔普斯的爱欲真的旺盛的话,自己的妻子死了,那就陪他去死呗,对吧,两个人双双进入冥界,不也能在一起吗?





那俄尔普斯还有个方法就是妻子死了,你就用你的情深表达哀思就行了,唱唱哀歌,你不用去也不会受罚,什么情况之下会受到这样的责法呢?就是你勇气不够,你进入冥界,但是呢,你又想逃避死亡,但你看阿尔克提斯就并不逃避死亡,对吧,真正伟大的爱欲可以让人不逃避死亡,然后啊这个赔的洛斯又举了阿基里斯的例子,就战胜阿基里斯,这个在我们看到的那个好莱坞大片《特洛伊》里面描写了,但特洛伊里面呢,把阿基里斯回来作战啊,描写为他弟弟带他去死了。实际上,在原著故事《伊利亚特》里面啊带他去死的并不是他的弟弟,因为今天的人可能接受不了这个同性恋情节了,是阿基里斯的同性恋人,帕特罗,克罗斯,旧帕特罗,克罗斯穿了他的铠甲上去被杀死了,而阿基里斯知道有神谕吗,就他要去打他就会死,但是呢,阿基里斯依然有勇气为了他这个爱人去出征,而且最后就是死了。所以说,这个地方陪着洛斯再讲一个非常重要的东西是什么呢?爱不仅可以带来德性爱,还可以带来一个最高的德性状态,就是爱能够让人克服死亡,爱呢能够让人自我牺牲,当然这个在现实生活中呢也是如此,很多人确实呃兴许现代文明社会,很多人不必再为爱付出生命了,但是做很多自我牺牲呢,也是为在我们看来啊是爱一个非常非常重要的美德,所以陪着洛斯讲的这些啊,并不是完完全全没有道理,对吧,就是爱为什么这么重要呢,因为爱能够带来德性,这个德性呢,有时候还会进入他至高的状态,就他能让客服死亡,能够能让人自我牺牲,所以爱为什么这么中这么重要,爱为什么这么伟大呢?因为爱可以让我们为对方牺牲施爱者给予被爱者一个非常重要的利益,但培德洛斯举的故事里面第三个故事最耐人寻味,就是阿基里斯和帕特洛克洛斯,在这两组人的关系中啊阿基里斯其实是被爱者,因为帕特洛克罗斯比,他年纪大,而且阿基里斯是一句美味呃最重要的特征吧。所以阿基里斯在这个关系之中并不是失败者,而是被爱者。这个培德洛斯是想说啊,在这样爱的关系中,因为被爱者是得到好处的那个嘛,但即便被爱者都能够为爱做出自我牺牲,所以这更逐渐爱的伟大。当然培德洛斯这么去讲啊,就是因为他自己在爱的关系之中,他就是个被爱者,这是很重要的事情。





所以说我们总结一下,裴德洛斯说了这么一大痛,他其实是在说个啥呢,他在说一个很重要的东西,这点我们今天也相当的相信,今天很多人看待爱情也是这么看的,比如说啊,很多人就会问你怎么知道对方爱不爱你的,我们就说啊,那你就看他对你好不好喽,他愿不愿为你付出了,这话经常听,对吧,所以说我们刚才听培的螺丝啊,你可能听会觉得这太奇怪了,什么什么,哎呀,美得呀,自我牺牲啊,这他哪儿跟哪儿啊,但我一说这个例子,你会发现啊,说的就是我们今天这种想法,你怎么知道对方爱不爱你呢,看能不能为你付出了,对你好不好了,所以爱呢就是施爱者给予被爱者的一个利益,今天很多人就是这样来辨别爱的,所以说佩特洛斯自己也总结啊,他说,这就是我为什么说爱神是最古老的神,最受人的尊敬,因为他对激发人们获得勇气和幸福方面最有效果,不管对生还是死来说都一样,也就说,一个人要获得幸福,最好的方式就是找一个爱你的人啊。今天的很多人也这样想,对吧,男男女女不都这样想吗?就是怎么样才能获得最大的幸福呢?找一个爱你的人,他对你好,你就获得最大的幸福,对吧,今天我们也认为这是个美德,就是你爱别人对他好,这单是个美德,但问题是在于啊这种想法有一个非常巨大的困境,也就是说这这是一种功利主义的爱情观,功利主义的爱情观有一个困境啊,比如你看我如果爱别人,那我就要对他好,就要为他做出一定的牺牲,那对方也爱我,对吧,因为爱是个好的品德嘛,我当然希望对方有好的品德了,那他也要为我牺牲,那转移过来啊,就说我希望别人为我牺牲,这话特奇怪,因为你要爱对方,你当然希望对方别为你牺牲了对方能得到好处,对吧,但如果对方不为你牺牲呢,对方就没有爱,那你就希望对方在一个无爱状态,这就很奇怪,所以如果按一定是牺牲的话,他就会遭遇这个悖论,当然当然今天人很聪明啊,就会说刚才你说这个悖论啊,未必是一个悖论,在一个实际的爱中啊,两个人当然可以在不同的方面对对为对方付出了,对吧?





我在这a、b、c方面对你付出,你在d一f方面对我付出,找一个这个互补的恋人,两个人为对方付出不就行了吗,对吧,唉,这么说呢,某种程度上也合理,但是如果这么来想爱就会有一个非常重要的问题,什么问题呢,就是今天人另外一个非常实际的选择,如果爱就是找人对我好,所有这些东西靠消费也行啊,对吧,我就不谈恋爱呗,我把钱赚多点儿,我在爱中要得到的一切幸福,我靠消费的方式让别人满足不就完了嘛,不管是别人照顾我,不管是别人生活起居的照顾,一起的玩伴,甚至是性都可以用消费解决啊对吧,在这个情况下,还还不用去接受爱的好多其他的危险啊。当然,就今天我们越是说你要想幸福,就找一个爱你的人,你怎么知道知道一个人爱不爱你呢?就看他要不要对你好,你最后就会发现,与其盼望别人因为爱着你好,不如盼望别人用钱对你好,对吧,因此啊,在陪着洛斯的想象之下啊,人的自然状态当然会认为为他人付出是一个负担了爱呢,让人甘愿承受这个负担,因此爱的伟大特征呢在于爱能够克服这种功利的负担,当然这个东西我们会发现它既有量的悖论,在今天的社会呢也会出现一个别的问题,那你就让钱不就完了吗?根本不需要使用爱,对吧,所以这个呢是陪着洛斯这个想法的问题,这是一个起点啊,第一个发言的人说爱有这么伟大,因为能够让我们为他人牺牲,这里面是有问题的,然后紧接着find呢,是鲍萨尼亚斯,鲍萨尼亚斯就来说了,在最开始的我们就要说说啊这个鲍萨尼亚斯,他的身份跟赔的落实是非常不同的。培德洛斯呢在捍卫爱,能够为他人带来好处,原因是因为他自己是一个年轻的悲哀者,他是一个被爱者,因此他才会拒绝阿基里斯的例子,因为被爱者在城邦中被看做从他人那里获得好处的人。因此,培德洛斯会说,真正伟大的爱欲不是让人获得好处的,它是能够让人为他人带来好处的,甚至像阿基里斯一样,虽然是一个被爱者,他甚至能为他人去死,所以说,陪着洛斯来捍卫爱神的方式啊与捍卫她自己是有密切的关系的,那在抱萨尼亚斯身上也是一样。报萨尼亚斯的特点是什么呢?





鲍萨尼亚斯的爱人啊,正式汇演的主人公阿嘎送这位新任的桂冠诗人,他们俩的这个爱呀,在城邦里面是不被规矩所允许的,因为陈邦里面要求啊这个男同性恋是老少配,也就说当这个被爱者长出胡子一般成年16岁之后,这个爱的关系就应该断绝,但是包萨尼亚斯和阿尕怂都超过了这个年纪,所以他们的爱情呢,其实是不受到这个城邦规矩的允许的,所以巴萨尼亚斯本身呢,是一个年长的不符合规矩的爱者好,这里面很重要啊。裴德洛斯,捍卫爱神的方式与他自己的身份相关,报萨尼亚斯赞美爱神的方式与他自己的身份相关,不因为这个原因,他们变得虚伪,不仅不虚伪,而且这与柏拉图的观点非常相关,当然这与我们最近讲的我就跟反向的问题也很相关啊,就说这个人怎么可能没有任何自己的目的,无自我的去谈纯粹的爱呢?如果一个人自己没有任何目的,他都应该没有任何兴趣去谈爱,没有任何兴趣的赞美爱,因此一个人在赞美爱神的时候,一边在买爱神,一边在合理化自己的处境,这太正常了,关键不在于无自我,关键在于分辨自我处境的时候,你这个视角高不高,你这个视角深不深,因此我们今天的人也一样,对爱的探索绝对不是在探索爱是什么,这样的问题不重要,重要的是我们要爱干嘛呀?我们在爱里的缺乏是什么?培德洛斯在爱里的缺乏是缺乏他自己在爱里的合理性,因此他会说到,被爱者本人都能够被爱激发出最大的德性就是勇气去牺牲自我。鲍萨尼亚斯在爱里缺乏的是什么呢,是他与阿伽松的爱被其他人认可的属性,他必须证明这个东西才是真正的美德。这些说法都有偏颇,在柏拉图看来呢都是有问题的,或者说在反应爱的问题之上都是假的。但是啊,就像我们昨天举过例子,假钞与真钞的问题一样,没有真钱就没有假钱,你必须仿造真钱做假钱。因此陪着洛斯和鲍萨尼亚斯所讲的东西,虽然是假的,是有问题的,但不代表完全没有任何价值,因为这些假的东西都是以真的东西作为前提的,因此培德洛讲的爱人在关系之中会为他人牺牲,当然是啊,当然是,但是就说明他不是为了给他人带来福祉才做出的牺牲的,他在结点上看错了,那包萨尼亚斯会认为爱需要有某种习俗或外部环境,当然是啊,但是他弄出的是爱的德性呢,并不由这个来得出好,我们就来看看报萨尼亚斯说了啥,奥萨尼亚斯说的这一段呢很重要,我们今天所讲的柏拉图之爱其实就是来自鲍萨尼亚斯所讲的这段,他并不是柏拉图讲了,也不是柏拉图借苏格拉底之口讲的是后人看到会影片曝萨尼亚斯这段来提炼的,柏拉图之爱啊叫柏拉图在的原因仅仅是因为会影片是柏拉图写的,但实际上叫包萨尼亚斯之爱会更合理一些,因为这压根儿不是柏拉图写这个会影片非常重要的一个观点啊,什么叫柏拉图之爱呢?





我们今天都知道啊,就是精神恋爱,而非肉体恋爱,暴萨尼亚斯也是这样说的,他先否定的陪着洛斯就说,难道一切爱与都会带来德性嘛,他会认为不是啊,因此呢,鲍萨尼亚斯就说,啊,其实啊,爱欲这个东西能不能带来德性呢,得看你爱的方式对不对,行为本身可好可坏,但是呢你必须以好的方式,以高贵的方式去做才会好,他是这个意思。因此呢,报萨尼亚斯做了一个区分,有在古希腊神话传统里有两位爱神暑天的阿芙罗狄忒与署名的阿芙洛狄忒,因此呢他他就会认为啊应该有两种爱欲,两种爱若斯属天的爱若斯与署名的爱若斯,当然呃这个报萨尼亚斯在里边儿还说啊,这个那会儿古希腊的传统啊,说这个署名的《爱若斯尼》是男人爱女人的,属天的爱若斯啊,是男人爱男人的眼下之眼,她就是在说,人应该去爱更强壮更理智的人,而不应该爱身体,这个区分就是这么来的啊呃原因,我们今天人也能理解啊,就是对身体的机型是容易消退的,而身体也会衰老啊,但一个人的智慧真的美得是长存的,那美得哼歌是永恒的呢,对吧,就是爱这种更强壮,更理智,更有美德的人才,是一种更长期持续的爱,而身体的激情之爱可能是很短期的,这个我们今天的人也能理解,因此呢,他就说啊,什么叫高贵的爱,什么叫爱与行为的高贵特征呢,就是去爱那些更理智的,更强壮的人啊,当然言下之意呢就是我,唉,阿嘎松,为什么我不是爱一个小孩儿,我要爱爱阿克苏呢,就是啊,嘎松,作为成年人,它是一个更强壮更理智的,我对他的爱呢延续的时间更长,而不是像爱一个小孩儿一样去爱一具身体,他实际上想说的是这样的一个东西,但这个东西也有一个非常强烈的悖论,因为这个小孩儿本身啊也是得爱这个更强壮,有理智有美德的人的,这个悖论就是什么呢?就是巴萨尼亚斯也会认为啊,这个有德性的爱呢,就是一个俊美的少年,得去爱这个有强壮,有理智有德行的人,但是这个有强壮,有里子有德性的人呢,却来爱这个少年,很奇怪啊,这个悖论呢,就是吴志辉的仁爱智慧,对吧,这个吴智慧的少年的爱,有智慧的这个老男,有智慧的人的爱,身体非常奇怪啊,也不急吧,就今天就是我们我我们也有这样的传统啊,比如窈窕淑女,君子好逑,甚至有的人去追求那种非常漂亮的人啊,他也说啊,就是他可能也会拿出去蛊惑别人,说呃你不要去,不要仅仅关注这个人的这个身体,你要关注他这个人的智慧和美德,这蛮奇怪的啊,然后他又不关注人的智慧美德,他要去关注人身体去了,所以这个包萨尼亚斯这个呢,构成一个非常非常强烈的悖论,那按照鲍萨尼亚斯这个说法,就所有人都爱苏格拉底不就完了吗,对吧,因为苏格拉底是这个又有智慧又强壮又理智的人啊,那按照拌砂浆这个说法呢,这个年轻人就不应该有人去爱,就每个人都必须涨到大概三四十岁,有智慧之后才值得被人爱。当然可见这个爱玉的情况不是这样的,古希腊传统也不是这样的,这个事儿其实报萨尼亚斯自己也知道,这又回到那个问题啊,在培德洛斯哪个地方呢?





人的自然天性是懦弱的,得在爱欲之中,靠羞耻感去激发他的勇气,报萨尼亚斯之力也一样,人的自然天性是爱身体的,因此怎么让人去爱智慧呢?传统和法律就说,爱玉的德性并不是自然的,我们需要靠一套制度和法律来让人在这里面拥有一种德性,比如说他在里面举了很多城邦转筒啊,他就认为陈邦就应该去建立这样的传统,站在传统之中呢就能够帮助人去更好的爱,比如说什么样的传统呢?在一个城邦的规矩之中啊,鼓励这个是爱者去追求被爱者,但是呢,鼓励这个被爱者去拒绝他,你就说别人追求你,你多拒绝把时间拉长,为什么呢?是因为别人追求你,很可能最开始啊,他是以这个钱财追求你,你拒绝他,他以这个权利追求你,你拒绝他,他以美貌追求你,你拒绝他到最后呢,因为这些都是可以消失的吗?他不得不用美德来追求你,好用美的追求你的一直说你用一直拒绝他,迫使对方用美德来追求你,当然这不是完全没有道理啊。第二呢,他也强调啊,这个爱与的关系,在城邦里面最好是公开的月在公开的情况之下呢,才能保证其他人的监督,能够看到这个事情到底是本乎于德性还是本会身体等等等等,所以包萨尼亚斯不同于培的洛斯在歌颂勇气,包萨尼亚斯,你看我,我跟他说啊,她们每个人其实都没有在歌颂爱神阿培德勒森在歌搜勇气这个美德报萨尼亚斯在歌颂什么呢?报萨尼亚斯在各种传统和法律转筒和法律是调整爱育非常重要的事情。





言下之意他就说雅典城邦当然应该调整他自己的传统和法律,来接受他与阿嘎松这样的爱好,这问题就来啦,那谁来立这样的法呢,对吧,也就是说啊,看成帮里面有这么多失败者,这失败者怎么会去立一个限制自己的法呢?这个社会规则里面关于爱与的规则为什么这么难,就是这么难,就包括我们今天也一样,我们最开始已经举了例子啊,今天其实有很多关于爱与的规则,就比如说啊,你这个离婚要搞这个冷静期,还包括这个彩礼,聘金制度等等等等,也是这样的,我们就在说,如果一个人拿不出这样一笔钱,怎么能证明他爱你呢,就怎么能够来完成,或者怎么来完成你们俩结合之后对一些东西的约束呢,对吧,很多时候我们也会认为爱欲本身呢需要传统和法律来作为基础,但是谁来例证法呢力这样规矩的人啊,当然是本着自己的目的,本着自己的好处去力量,而且这里面有个非常重要的东西啊,与我们今天的生活高度相关,在鲍萨尼亚斯利这个法理啊,这个爱的美多风俗主要是谁在维护呢,是被爱者在维护,对吧,是用被爱者的拒绝和分辨力在维护着这个爱的美德,按理说这个失败者追求者是岁数更大更有德行的那个,他呢只有一个条件,他们做啥呢?他们只去取悦那些值得被爱的人,除此之外,这个的维护是由被爱者来维护的,这事儿很奇怪,被爱者怎么有能力来维护这个事儿呢?这里面也有一个非常重要的天性的假设,他假设施爱者本身是没有自然单的,就是爱者,为了追求一个人,他是不可能老老实实的追求一个人呢,他是不可能不夸大其词,不以速度,效率为代价来追求一个人的,这本身呢是鲍萨尼亚斯软弱的一面,就是我们之前说的染的是啥?





在鲍萨尼亚斯自我怀疑的一面,他怀疑自己是不道德的,因此在这个条件之下呢他会认为被爱者是维系这样爱的风俗和法律规矩的一个非常重要的人,他甚至在里面说啊,这个被爱者可以做金钱金钱的奴隶可以做权利的奴隶,如果你选择追随金钱和权利,但你发现这个失败者骗你,他根本没那么多钱,他没那么多权利,你也是应该要被责备的。但如果是爱者,假装自己很有美得,你以为他真的很有美德,和他在一起发现他没有那样的美德,你自己呢都不必去承担这个责任,你看在这里面报萨尼亚斯,再说一个爱欲与政治高度相关的内容,我们会发现啊这个柏拉图在《理想国》里面就有一个非常重要的论断,就这个noble line就说,即便是最佳正题啊,这个最佳是你的维持,可能都需要高贵的谎言,当然言下之意不是说不好的政体本身不需要谎言啊就不好的政体就更不好的谎言了,这就像包萨尼亚斯所说啊,那个有美德的人啊,他有个noble line,他至少撒谎啊是在撒自己有美德的黄好过于沙,自己钱特别多撒自己这个呃可能特别爱你,特别能对你好或者仨自己特别有权利的慌。





这是鲍萨尼亚斯,他意识到了一点,报萨尼亚斯似乎意识到啊这个在一个爱与或者人与人的关系之中,这个奴性和欺骗是必然的事情,正是因为这个奴性或欺骗之必然,因此这个被爱者在维护这个秩序,他必须让自己即使被骗也被美得片而不被别的东西骗,所以这个赋予了被爱者一种极大的自由,就被爱者的自由呢就是被爱者其实是主动的,就是我最后反正接不接受别人的追求是我的事儿,我呢最好能做得性的奴隶,这点上特别像啥,这点上不是特别像这个民主制里面的选民吗?这个民主治理的选民拥有一种政治自由,它可以自由做选择,他这个选择呢,最好是做德性的选择,因此即便他被这个就是候选人片也还好,对吧,他至少是瘦了德性的片,做了德性的奴隶,下次可以再换一个吗?换一个不骗人就行,因此整个鲍萨尼亚斯的想法非常强烈的,再把这个爱欲问题与公共政治问题高度相关,他看到了爱与问题与公共问题相似的一面,但是由于他自己的爱欲问题啊是一个公共问题,是遭遇到的一个公共问题,因此他在这里强烈的把爱欲问题与公共问题做了过重的绑定,为什么呢?是这样的,这个部分呢稍微难一点儿,大家看跟不跟得上啊,我我我我慢一点把它讲的很清楚,民主政治有一个非常重要的问题,就是智慧和同意不可能两全,这话啥意思啊,你这民主政体里,如果每个人都超级智慧,那根本不需要选举,对吧,我们应该能够通过某种商业程序得到一个根本的共识,大家都认可这个根本共识,一旦大家有这个根本共识啊,我们都明白,只要投票可是全票通过,那自然这样就不用投票了吗?为什么要投票,就是我们知道没有达成共识,没有达成共识,而且为什么要投票呢?我们就知道,如果不投票啊,哪边多哪边少很难讲对吧,因为你明显知道谁人多也不用投票了,因此,既然投票就有一种可能,就是就有种可能是什么呢?你认为错误的那边票数多啊,比如美国大选,双方都会认为对方错误啊票数多,因此这就叫做智慧与同意,不可能两全,也就说也就说什么呢,智慧不可能取得完整的同意,人与人之间不可能达成基于智慧的完整共识,因此才需要民主制,但我们在最开始又论证了爱里面不可能有民主制,因为只有两个人怎么投票,这是1:1而智慧呢,又不可能达成两全,《那该怎么办》好,这是包萨尼亚斯所忽略的第一个问题,就是爱与民主制是不同的,爱与民主制是非常非常不同的这么一个问题,巴萨尼亚斯还忽略了一个问题,就是爱与的私人属性和公共属性,他希望啊这个爱与在城邦之中具有一定的公共属性,这个感情的公开化要不今天也是一样,比如比如说今天人也其实也相信这套,就比如两个人谈恋爱了,很多人就希望能够在朋友圈公开恋情,对吧,公开之后呢,感觉有一个约束,包括公开恋情,你很可能就不太好意思公开,你爱上了一个比说其他人认为呃没有德行的人或大家都很不喜欢的一个人,你就不好意思公开吗?





今天呢,我们当然也会有这样的问题,但是呢,这跟政治问题不同,爱欲问题或者私人关系问题,他本来就不可能完成了公开,这也是亚里士多德区分家政和政治的区别,家政跟政治很像,但有很多不像的部分,有个不像的部分呢,就是这个家政是不可能完全公开的,对家政具有其本身的属性,这是我们之前谈到过的一个问题啊,之前有一期我们已经谈到过了,就是希望亲密关系所有的矛盾纠纷法律化不现实,对那期我讲到过啊,就是我当然认可我们有家暴法,我当然认可,对于家暴的执法比现在更严格,但是如果你会认为家暴执法必须违法必究,只要报警,绝对要去刑拘他,展开调查不可能的就是不可能执法,做到这一步不可能执法。做到这一步的原因就是因为爱欲是我没有取得完整公开的可能性,既然没有取得完整公开可能性,整个调查取证和认识事业就不可能做到那一步。





比如说爱与的问题不可能完全法律化,不可能完全规则化,这是鲍萨尼亚斯搞错了另外一面。还有一个非常重要的问题,你就说一切规则和制度能不能直接导向善,这是个非常重要的问题啊,尤其对我们今天这个时代是一个非常值得讨论的问题,我们能不能设置一个规则,这个规则就是规则本身就是善,比如说我们说在网上不能说这话,你说这话不好,必须说那个话,一说那个话就一定好,鲍萨尼亚斯不就这个意思嘛,他就认为我们只要用了这个制度就一定会好,我们也一样,我们觉得只要啊这个离婚,冷静对双方就一定好,不能,这是一个非常重要的公共制度的目标的问题,公共制度的目标是善吗?





不是,公共制度的目标是安宁和和平,因为人在安宁和和平,在无恐惧的情况之下更容易自我向善,如果你认为公共法律和秩序可以直接导向善,就不可能,这个一定会带来巨大的呃,呃,这个等到《理想国》我们可以再详细说,但是我相信就是我们对这个问题应该有呃最强烈的身体感受了,也是说公共秩序直接向上好还是公共秩序向安宁和和平好像少恐惧好。当然,政治自由和法律通宵的应该是最恐惧的免除,因为人在恐惧免除情况之下,更容易自由向善,而不应该通过公共法律和规则直接向善,这是不可能的事情啊。所以说鲍萨尼亚斯他所赞美爱神的问题呢,就是因为他自己是在谈一个不伦之爱吗?就他们是两个已经成年人的挚爱,是不伦之爱,是不符合这个承包法律的,因此他一面赞颂与爱相关的法律一面的在想办法调整雅典的法律,在他看来呢,唉,就是习俗或立法,佩特洛斯在关注已然结合的人怎么样为对方牺牲爆塞涅阿斯在冠绿,在关注人该怎么样结合,才是一种好的结合,而他把这种好的结合和善的结合呢,完全当做一个规则看待,当作一个法则看待,而且是一个道德的规则和法则看待这个呢,当然我们也说他是不对的,但他是有一定的背景的,就是一个好的爱与关系,对于公共领域呢,一定也是起到一个积极的效果,他跟公共规则之间会有关系,但他一定不可能被公共规则决定。任何公共规则,以为自己可以完全主导一种爱的善恶,当然也是一种非常非常愚蠢的看法,爱欲是不可能完全公共画的好,我们已经说两个人了。





第一个人呢是把爱功利化,认为爱是来满足幸福,第二个人呢是把爱法则化,法律化,因为爱本身呢是一套导向善的道德法律,这两个东西呢都有一点点道理,但是本质上呢还是带来的误解更大,而今天呢,我们也可不就是在这两者之中呢,要么我认为爱与功力最大相关,所以爱呢就是从别人的得到好,或者我怎么能能证明我爱他就是我对他好。第二个呢,我们也认为好的爱啊,就是一套公共法律,不管是基于传统婚俗的法律,还是基于婚姻法的法律,还是基于减除爱中暴力的等等的法律,我们认为最好的方法就是靠这个公共立法的方式来让爱曲的秩序,我今天我们有很多人这样想法,这个想法,刚才的问题我没讲了,好。





第三个人呃利克西马库,这个阿列克西马库讲的东西呢,跟我们今天的生活也有非常非常的乖,非常非常大的关联。这个阿利克西马库啊,他是谁呢?他是一个医生,因此呢,他提出了一种观点啊,我把这个观点称为科学化的爱欲,他首先呢认可这个爆塞尼亚斯的区分,他说,是的,有高贵的爱欲,有低贱的爱欲。他话锋一转啊就说啊,这跟医生做的事情其实非常类似,他说,医学呢就是关于填满和排空身体之爱各种形式的知识。





医生最重要的就是区分这些过程中正确和错误的爱好的医生呢引起好的改变,身体就获得高贵的爱,而不是另一种,当一种爱不在那里,而应该在那里的时候呢,他就知道如何灌输而排出那种低劣的爱。所以奥利斯马库会认为,OK,你说哪个队有高贵和低贱,但是呢,在恶劣客西马库来看啊,这东西不是靠法律来推动的,而是靠什么呢?靠技术,奥利克西马库立马排出了三种技术,他认为有三种技术是很像的,医学、体育、农业,这个体育就可能像健身,强身健体吧,这三个东西有什么一样呢?想想医学是对应什么呢?人的身体,体育是对于什么的,人的身体,农业是对应什么呢,植物对吧,这三个呢,就很像我们这一开始所讲的一个植树的实现,这三个呢都是针对自然物的记忆,针对自然物的记忆是来干嘛呢?在二力克西马库来看啊,这就是一种和谐一致的技术,他立马呢认为爱欲一方面呢跟医学,体育,农业一样,是人身上的东西啊,是一种自然记忆。第二方面呢,爱欲或音乐特别香阿里克西马库说,音乐的技术呢,就是通过一致性替换高音和低音之间的分歧来创造一个和谐好,你看啊,在这里呢,他已经走了一大步了,在巴萨尼亚斯那里啊,有明显的高贵之爱和低俗自爱的区分。阿利克西马库最开始用医学做比喻的时候还在讲这个高贵之爱和低俗之爱,但一讲到音乐这个地方啊,就是说通过一致性替换高音和低音的分歧了。所以说爱的技术呢不是去剔除低级的爱和低俗的爱,而是让高级的爱和低级代之间的取得一种和谐,因此他不像赔的络丝再引述巴门尼德奥丽克西马库在这里呢引述的是赫拉克利特,这是一切皆流,一切皆变化的那位赫拉克利特。因此,在这里呢当然没有永恒不变的高贵和低贱,只有自然的和谐,而自然本性的是不和谐的。人造之物怎么促使自然本性导致和谐呢?就是靠技术,技术来导致和谐,因此在报萨尼亚斯那里啊这种高贵啊来自一种分辨或去除,在俄历克西马库,这里呢来自一种调和,这种调和啊导致医学成为一种最有解释力的一技术。但我们其实也发现啊这里医学产生了一个问题,就是在医学之下呢爱玉已经失去了第一件和高贵的区分,只有不同,因为对于音乐来讲啊,我们很难说高音特别高贵,低音特别低贱,但我们确实只有一个区分,就是他和谐不和谐,对吧,这高音,低音不和谐,很难听,和谐了呢,就很好听,所以到呃力克西马库这里呢,其实没有什么高贵的,爱提现的爱人确实有不同的爱,有这个肉欲的爱,有精神的爱,重要的呢是他们的调和,而他们的调和依靠的是什么呢?





依靠的呢就是这个技术,而在这个技术之中呢,实际上很快,奥利克西马库先是从医学,体育,农业引入,又引向了音乐,最后呢引向了占卜术,他说,啊,各种祭祀和占卜活动也在于维持一个爱,消除另一种。当人们为满足尊重,把活动中的首要位置让给秩序井然的爱,时而对另外一些爱做这些,那就会常常出现对自己,父母或神的不尊敬。预言有一个职责,留意那些错误的爱并将其消除,这里他说,消除错误的爱不是说报萨尼亚斯的那个意思啊,这里说井然有序的爱不就是被调和的爱和未被调和的爱嘛。所以这里再说祭祀和占卜呢,也是发现那些被调和的,而不是那些未被调和的,为什么这里引入祭祀和占卜这么重要,就是因为最开始我们提到啊,这个碍于的问题,有一部分是自然物的问题,有一部分呢是人造物的问题,还有很大一部分是机缘的问题,是命运的问题,今天啊我们在爱尚很大程度上有一部分呢也相信命运,但是呢,今天我们用什么方式去去除命运呢?刚才我们说了一个用一种统计学的技术,你多谈多碰见,很快我们今天发明了第二种技术,人格测试,我们使用人格测试来发现被调和的两个人最简单的方式是星座,我们说这个星座和哪个星座比较配,这两个星座比较不配,这就像是一种祭祀和占卜活动,当然我们也说mb ti里面这两个人格组合比较般配,我们也认为呢,透过这种人格测试啊我们获得了一种占卜术在今天的引入,所以很明显,今天呃利息《马裤》所讲的这种技术的爱在今天是一个特别大的门类,在呃利息马库的时代呢,它主要是祭祀和占卜,在今天的时代呢,主要是社会科学或心理学,在一个医生看来啊,记忆永远是站在至高的位置了,而自然性本身呢是被贬低的,就在今天的更是如此,在今天的三位里面啊都以各种各样的方式特别贴近今天的时代精神与时代问题。佩德洛斯贴近我们对功利主义的诉求,鲍萨尼亚斯贴近我们对于外部规章的依赖和崇拜,而奥列克西马库呢贴几我们对于技术和专家的崇拜在奥利克西马库这里呢,自然性获得了比前两者更大的贬低,自然性的前置的贬低,只是说陪着洛斯某种程度上认为就是人在没有爱的自然条件之下是懦弱的。





鲍萨尼亚斯认为,爱本身啊是很容易去走向对于身体的爱,而不是灵魂的爱的,而俄拉克西马库亚哥就认为这个自然是能够被记忆所控制,被记忆所预言的就是自然物是中立的,只有人才分好坏,在奥利克西马库引述音乐的时候,已经非常强烈的体现出了这一点,对吧,就所有自然物好不好,坏不坏嘛,这个取决于人,人是分好坏的,因此人只要用技术去掌控自然,人就能够从自然中拿出好坏来,是他老师在这里批,就是在这里批判乐利客西马库啊批判的话非常有意思,他说啊,奥列克西马库所展现的观点是一种典型的技术观点,这样的技术观点呢,迂腐且淫荡,这个迂腐这个词可能我们今天没那么好理解,换另外一个翻译更好理解啊,就是钻牛角尖,就这种认为技术可以掌控一切,本身是一个很片面的钻牛角尖的看法,而这种钻牛角尖呢,实际上在尝试我们瓦解,对于好或坏的区分,中间带着强烈的放纵气息,可以想象可以去想一想,不是想象,可以想想今天背心理学继承的阿里克西马库的技术是怎么面对人的。爱欲与爱情是生活的关系的,他强调的呢也是一种调和,强调的是一种平衡术,这种平衡术促使我们相信啊,爱本身有它独特的性质,它是一种感觉,它是会变化的,但这种性质本身说不上好,也说不上坏,取决于你用什么技术去对待他,因此爱本身呢产生了各式各样的技术,该这样交往该这样处理关系,该这样应对矛盾等等等等,只要相信了这套心理学的技术,甚至爱情的未来都可以被预测,像之前不是看到一个吗,所谓的一种积极心理学的技术啊,他们说这个心理学技术可以通过一个心理学实验,甚至能够预测他们未来离婚率,对吧?这是之前在那个探月学院的心理学课上,我提到了一个,当然那个东西我后来查阅更多的研究,那美国已经有很多实验推翻了他最开始做出了那样的一个预测,但至少我们发现,今天技术的挚爱特别愿意做出这样的预测,特别愿意像阿里克西马库一样啊认为已经掌握了一种祭祀和占卜的方式。所以说,今天我们发现了三种会影片,前三个人对于爱的讨论,这三个人呢都有他们各自的关注点,佩特洛斯呢关注《爱欲与功利的关系》,这个鲍萨尼亚斯呢关注爱与与法律的关系,而奥列克西马库呢关注爱与技术的关系,当然,今天的听者呢比他们都智慧,今天的听者能够很容易听出来它们三者的错误在于片面性,而不骗你们,方法呢在于,爱呀是一个综合的东西,爱当然既关注于福祉,也依赖于外部的法律,而技术呢也很重要。今天的人特别用细,喜欢用这种穷举啊,或者用这种选言结合的方式来通达某种本质,但万一这些东西得出的论点矛盾了呢,对吧,就比如说这里面如果得出一个论点,认为现在使用这个技术对对方不好呢,对对方的扶植有害,你要怎么去做呢?就所有这些路径之间真的是那么调和的吗?





在面临一个单一选择的时候,他们三者能够给出一个综合性的评价,一个综合性的评分,靠这个分数来做决定嘛,当然不可能。在这里我们就要回答一个问题,而这个问题会将我们引向下一部分,阿嘎松,这个阿里斯托芬和苏格拉底的内容,你看啊,我们对于爱有这么多视角,像我们最初说的他们这些说法是错的,但错的东西呢,是基于一个对的东西在前假的东西呢,是基于真的东西在前,因此爱当然与人的扶持和功力有关。爱当然与习俗,程序,法律相关,爱当然某种程度上与技术相关,但相关为什么我们还说错呢?在我们上上期,维登斯塔里面提到了一个非常重要的观点,什么是重要的,我们就要问what is the point就是它的指距是什么?在裴德洛斯那里爱的只去世谋福祉,再报萨尼,亚瑟,你爱的旨趣是通过爱的纪律与法律得到一个德性的爱,在奥利克西马库那里是通过一个技术得到一种平衡的爱,这是他们三者的秩序,爱是求平衡,融合,爱是通过法律得到德性爱是谋福利,可见这三者的问题,不是说爱没有这个,而在于爱这个东西,碍于这个玩意儿不是为了这个,这不是爱的point,因此他们三者得到的与爱有关,这个东西是爱的次要法则,是爱中非常次要的规则,他尤其不能作为爱的起点来看待。





当然最开始提到什么爱的三英说,激情,亲密,承诺更不是爱的point,就我们爱不是为了要搞激情,搞亲密,搞承诺,因此啊你都不能通过这个反推,也就说你不知道爱的point是什么,爱为了什么,你都不能说在一个丧失激情的爱里面如何寻回激情,对吧,因为如何寻回激情,你就不得不提回答一个问题,为了啥对在今天这个社会呢,其实更容易看到这个爱的目的,消失的问题就是在陪着洛斯那里啊,如果我们真的要谋福利的话,靠消费就完了,干嘛通过爱呢,再报上尼亚斯那里啊,如果我要真的通过一个公共守则去搞德性的话,那干嘛搞亲密关系呢,对吧,今天网上有的是道具,道德游戏啊,道德游戏,举报游戏,批判游戏去玩那些游戏,哪个不比我爱的游戏更好呢?在奥力克西马库那里啊,如果我们要达到一种平衡,今天的人已经用脚投票做出选择,我干嘛在爱里平衡呢?我直接达成我自己的平衡不行吗?我直接靠心理学技术直接完成我的平衡,以某种所谓自爱,某种自尊,某种自我满足、自我接纳的方式达成我的平衡不就完了吗,干嘛达成爱的平衡呢,对吧?





可见这三者都不是爱的point,以他们作为爱的只需一个point呢都会指向一个非常糟糕的方向,因此啊这个会影片前三个人陪着洛斯鲍萨尼亚斯与阿列克西马库和后三个人,阿里斯托芬,阿嘎松和苏格拉底到阿里斯托芬这里啊他们就没有再谈爱作为手段而达到一种别的目的,这三者都在讲爱的目的本身,爱本身是什么?再讲爱本身这么一个重要的问题,而这个问题呢,就是能把前三者对于爱与的讨论啊往前跨一大步。当然,即便完成了苏格拉底的介绍,我们依然不能够就爱得到一个完整的终极的答案,而这个呢,恰恰就是爱或者一切有关于人的问题的一个特点吧,就是当然永远没有一个终极真理,没有一个绝对唯一的真理,这个恰恰呢是这种问题本身的性质之一。这个特点呢,我们讲到二西比亚德斯的部分再讲,就在柏拉图的这个理论论述中啊,苏格拉底已经做出了一个非常重要的论述了,他引述dot码的话来说明爱是什么,但这依然不是真理,因为苏格拉底自己也犯了错误,他与阿尔西比亚德斯的关系中呢能看出她对爱的理解依然并不是终极的和完整的。所以说啊,今天我们接受了裴德洛斯鲍萨尼亚斯,奥列克西马库对爱的观点,而我们会发现啊这个两千多年前的文本,2500年前的文本与我们2400年,其实2400年前的文本与我们今天对于爱的认识依然是如此的契合。到今天,甚至我们都没有在逃脱培德洛斯鲍萨尼亚斯与阿里克西马库对于爱的认识,而这个东西呢,恰恰是今天我们进入无爱时代,放弃爱的一个非常重要的原因。因此下一期我们就来讲二十多分啊,尕怂和苏格拉底如何我们阐述那么站在维利根斯坦角度啊,更深的视角是弹出这种东西的,只去他的point是什么?what is the point of love?





那下次我们就来看阿里斯托芬,阿嘎松,苏格拉底怎么来,把这个问题进一步上升来谈爱本身不是为了功力,不是为了透过某种外在程序习俗、法律通达德性,也不是通过某种制作技艺来达到某种和谐平衡,那么爱到底是为了什么呢?好,那我们下期这个会影片节目再见,大家记得敢去相信