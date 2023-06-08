《会饮篇》IV：“寻找另一半”背后重要的视角

好，是我大家好，欢迎收听新一期的special，我是李厚辰，今天呢是我们special会影片主题的第四期会影片呢，可说是最近我被催跟催的最厉害的一期节目了，在各种各样的节目里面，甚至在集合的节目下面都会有人催跟会，影片会说啊，什么时候跟会影片第四期，呃，这当然是个好现象，是不是大家很关注这个话题，因为正如我们第一期所说啊，我们是在无爱时代在谈爱，因为今天这个时代呢，亲密关系本身有非常非常大的坠落，我们今天进入一个呃生育率，包括婚姻率大幅下跌，离婚率大幅上涨的一个时代，那包括在网络上呢，也有这种非常非常巨大的爱憎纪律之爱呃对于亲密关系和爱本身的虚无主义呢，似乎成为智慧的一个非常重要的象征，今天如果谁啊他出来说啊，爱其实是不存在的，爱其实是一种冲动，噔噔噔噔的东西啊，可能会显得才是活的够清醒，对吧，所以说确实可以说呢，今天是个无爱时代，所以说呢，我们就来继续来谈我们的会影片，简单来回顾一下之前谈的内容啊尤其是第三季的内容，给大家做一个简单的总结，因为会影片本身啊是一个在不同的人啊，是这个公元前这么一场关于爱的谈话，不同的人呢一顺序发言由柏拉图撰写出来，那么柏拉图啊肯定在这里并不是在真实的记录像一个书记员一样记录这么一场发言，有没有这么一场发言是有的，但是里面每个人的说话以及什么样的内容呢，这是柏拉图精心编排的，所以会影片本身呢，其实就是一个对爱的认识不断增强，不断加深，不断上升的一个过程。所以说呢，我们简单回顾一下之前的发言呢，能联系到我们今天的发言本身呢很重要，好，我们其他废话一概不多说，马上进入啊。





第一，我们先重复一下会影片作为与理想国同年写出的作品，同为柏拉图作品之中可能最重要的两部，这两个作品呢本身有一个非常非常重大的区别，我们在第二期里面讲过了，也就是说《理想国》是关于最佳政体的讨论，我们比较粗浅的来讲啊，是一个关于英然的讨论，当然里面不能这么粗浅，里面有很多关于实战的内容，但是会影片却是一个更与实际生活息息相关的会影片并不是在讨论最佳的爱是什么，不如说会影片就是在讨论爱到底如何实现，我们把爱就当做某种实现来看一种善的实现来看待，也就是说善到底是如何实现过出来的这么一个重要的过程，所以说阅读会影片，呃他不是一个关于爱的空谈，关于爱的坐而论道，它就是一个关于爱如何实现的一个特别特别实在的一个发言啊，所以这是他一个最基础的问题，意识在这个问题意识之上呢，我们简单回溯一下，呃前三个人的发言，就是我们第三期的内容，当然如果你，呃，我我建议你还是可以回去先听一下第三期，再来听这一期啊，你能理解的更深，那么最开始三个发言呢，分别是这个和这三个人发言，我今天为什么用英文读这三个人名字呢？就是因为呃之前有人跟我说啊，你那个指的是费德鲁斯吗，是佩德洛吗，是斐德罗吗？





等等等等，因为这个中文翻译我不知道各种不同版本，翻译差距非常非常大，我们就直接说他们的英文名字可能还不不容易那么引起混淆，第一个是的认为啊爱为什么这么厉害，为什么那么伟大，他为什么要送赞爱神，因为爱呢是德性的起因，爱呢爱中能产生人的一切品德，这当然很好了对吧，他怎么论证爱能产生人的品德呢？他说啊，爱欲是产生人品德最有利的要素，因为爱欲啊能够让人不在自己的情人面前丢脸，因此即便是最软弱的人在自己的情人面前都会变得勇敢，而且因为这个原因呢，爱能够让人做到最困难的那种美德和德性，就是为了别人牺牲，人基本上因为爱的原因是最容易为他人牺牲的，这个呢能为他人带来最大的好处，所以说爱呢是德性的起因，这话听着一点都不荒唐，对吧，就是会影片就是这样的会，影片里面没有一个人的发言是荒唐的，而正是从这些听上去就很有道理发言的辨析之中，我们在不断提升我们对爱的认识，因此这个他搞错的地方在哪儿呢？他搞错的地方首先我举一个典型的反例啊，说这个人为什么会变得勇敢呢，是因为啊他不想在爱人面前丢脸，但正是会影片到最后，我们会讲到这个苏格拉底的勇敢，但苏格拉底的勇敢呢，赫然不是因为他怕丢脸。所以说，这个美德德性的起因，不一定是因为不想在情人面前丢脸，这是第一第二呢。还有一个问题啊，他将爱意变成了一个与功利主义相关的问题，爱可以怎么样呢？爱可以给别人好处，甚至以牺牲的方式给别人带来好处，这固然有时候确实如此，但是呢就会导致一个非常重要的悖论，因为啊，越是有爱欲的人越能够为别人牺牲，我们当然也希望我们的情人情伴是拥有爱欲的，但是我们会希望对方为了我们牺牲吗？当然不希望了，因此这个牺牲说或者功利说就会导致互相牺牲和互为功利的悖论，对吧，因为我们当然愿意对别人好，我们我们甚至在某些紧急情况之下，是愿意为别人牺牲的，但你说我也希望别人是一个充满爱意的人，因此满怀期待别人要为了我牺牲一下，那当然不是如此啊。所以说将爱欲看作是德性的起因，其原因呢是，第一怕丢脸，第二能够为他能带来好处，这当然是一个不够正确的看法，好，这是讲的，那第二个呢，我们讲的这个讲的东西是什么呢？





引入了一个在影片之中非常重要的区分，这个区分到后面会一再出现，就第一个在这里面区分了高级的爱语和低级的爱语，我们今天讲很多问题啊，里面所谓的柏拉图之恋就来就来自于的这段对爱神的宋词，在这个宋词之中，那很明显啊，这个身体之爱是一个低级的爱欲，而精神之爱呢，是一个高级的爱欲，但是呢，就正如里面讲啊，这个人有一个自然的天性，是很软弱的，人的自然天性是很软弱的，因此只有爱不丢人，能够让他们刚强起来，变得勇敢，也对人的自然状态有一个看法，会认为呢，人的自然状态呢，充满了奴性与欺骗，因此在这个情况之下呢，我们怎么从一个低级的肉欲肉体的爱走向一个高级的精神之爱呢？这里面重要性呢，就是我们需要引入法律，引入规范法律能够让人追求崇高，也就是说我们最后让人为了追求他人啊，他骗他都用道德去骗，而不是用钱财去骗，用权利去骗。我们能够通过城邦的规范逼一个人使用美德来追求他人，在这个情况之下，即便这个美德是欺骗人，被美德欺骗本身用的话说，啊，这是没有什么可责备对的，但如果你贪图钱财，却被钱财欺骗了，本身是可以责备你的。因此呢，在追求一个爱欲完全的公共化，用法律用规范来让爱啊从一个肉体之爱走向一个精神之爱的一个提升的过程，这本身呢，当然也产生一个非常重要的悖论啊，这个悖论呢，我们当时就提到这个爱与民主制的很大的差异，爱欲本身在两个人之间是不能够变成一种完全公共化的政治问题的依靠，你看啊，整个会影片是关于爱的实现，而爱的实现，妄图完全依靠公共化规范立法解决爱欲的问题是不可能的，正如这个本身是一个软弱的被爱者，他才会会去想牺牲，会想不要丢脸本身作为这个影片主人公阿甘的情伴，而由于他们俩都是已经成年的人啊，所以他们这个感情在这个城邦中其实是不受传统捍卫的，所以本身就具有自我怀疑，正是这个自我怀疑，让他有强烈的冲动要去改变城邦的规范和法律，来认可他的这种爱，而我们今天的生活中，当然也有很多关于爱的法律啊，纪律啊，规范啊，我们妄图完全依靠规范来约束爱是不可能的。





那接下来我们总结一下下一个发言的呢是eric本身呢，是一个医生，这个医生呢，他也在区分，它延续了as区分高级的待遇，低级的待遇，他说啊，这个高级的爱欲呢，是一种和谐的爱，低级的爱欲呢，是一种混杂的爱，因为这个本身是一个医生，所以他呢是从技术的角度来看待这个问题的，他就像高音与低音，什么是一个好的乐曲呢？一个高音，低音和谐的乐曲是一个好的乐曲，一个不和谐的乐曲呢就不是一个好的乐曲，因此你看啊，这里有一个非常非常有意思的点，他看上去延续persons，在区分高爱欲与低爱欲，但是因为爱语本身变成一个平衡调和之物，因此在调和的内容里面有肉体之爱吗？当然要调和进入肉体之爱，它实际上瓦解了肉体之爱和精神之爱的区分，它用和谐不和谐看上去是在延续一个高低爱欲的区分，实际上对这个呢是一个非常非常大的瓦解，同样这个在我们现在生活中也是一样啊，一旦呢我们引入一种这个发展阶段论，或者任何一种技术论，在一种技术论里面呢，其实都是对我们过去接续本身的一种瓦解，比如说今天心理学是的，我们今天当然也和这个一样，用心理学的方式去理解爱，正如他用医学的方式去理解爱一样，比如说我们在这个方式里面怎么来看待人的负面情感，看待人的不节制，看待人本身的愤怒呢？我们会说啊，这个真诚性是爱的技术里面非常重要的一部分，所以你有愤怒，你有不节制，你必须找办法把它释放出来，你靠压抑自己是压抑不了的，这是一种典型的精神分析的方法，当然我把它讲的比较简单了，他心理学会把它这个理论会描述的更加精致一点，因此在这个情况之上呢，他其实是已经把一些不好的东西变为在技术上必要的东西被接受了下来了，所以他的技术性观点依然是这样，也是这样的一种观点，他是让瓦解了高与低外遇，并且呢在这种技术的顶点之上啊，他提出的是占卜术，我们用占卜术来对待爱欲的问题，那今天也是一样，今天我们用新做ti测试三观是不是符合这个那个这个那的方式啊？





因此啊，这种命运的物理学能够完全操控人的运气，成为了爱欲控制技术的顶点，我们希望呢能够用技术的方式啊破解爱欲的一切不确定性，但这本身也会带来非常非常巨大的问题，所带来的问题呢就是钻牛角尖和放纵的问题，钻牛角尖呢就在于它占卜术的这一面，我们对于爱欲本身，就像今天啊我们也有个词汇，我以前其实在各种文章和节目里我都讲过，就是关于match，就关于两个人是不是match，我们今天就结合这个match发明了非常复杂的钻牛角尖的方式，并把它呢看做这个爱欲和一个亲密关系未来可以正常发展的一个基础，或者甚至是最重要的一个基础啊等等，我们有很多方式在确定关系，甚至确定婚姻之前，用各种尝试的方法来看match不match，这第一个钻牛角尖。





第二个呢放纵，因为为什么是放纵呢？因为只有在这种其实技术瓦解了高待遇与低待遇的区分之下，我们会发现放纵好不好也许不好，但是呢它也是爱欲中非常重要的一部分，这个东西你必须直面它，而不能够想办法去消解它，去解决它，对吧，技术性手段呢就是会把这些东西纳入到生活中来，不仅是爱欲中的放纵，社会生活中的放纵，技术性手段都可以当做为了这种不管是社会治理或者什么样啊一种残酷的手段或者不正义的手段，它是一个必要的手段，实际上，必要之恶本身就是一个强烈的技术思路，在这个技术思路之中呢其实为放纵留下了非常非常多的机会和可能性，因此这个虽然说它赞颂爱神的方式是以技术性的方式赞颂爱神，其实在这个技术实践之中，也有非常非常多的悖论在其中，因此啊，我们上期讲过的三个人的和他们分别从功力，美德，从法律与传统，以及从技术的方式去理解爱欲与赞颂爱育，而在这三个方式呢，其实也是我们今天生活中非常非常多的三种理解爱育的方法，而这些理解呢，我们都能看到，它本身呢是有很大的悖论性，本身是有很多并不深刻的视角在其中的，但是也非常明显啊，这三个人的说法不能说他是错的，会影片中没有一个人的看法是荒谬的，是错误的，而是越来越接近对爱的更真实的一个阐述的过程，是一个不断上升的过程，我们今天呢也是在继续这个过程之中，因此啊，在最后一次总结过去三个第一个呢说什么呢？他说爱欲需要利益，美德啊要在利益中实现自己的合理性，这本身呢有一点道理啊，但是其实被缪的部分比较多。





那第二个人说什么呢？他说爱欲需要立法，美德啊要在更高的爱欲共识，在这种城邦共识和新传统之中实现自己的合理性，这本身呢也有一些蛮有道理的地方，但有个最根本的问题没有解决，爱玉本身呢很大程度上是一个非常熟悉的问题，它是很难完全公共化的，第三呢，说哎呀爱玉啊这种共识，一种简单的共识高低在里面呢，要变成一种技术性的平衡，用技术最后呢来控制爱欲，我们会发现，这种被技术控制的爱欲呢，恰恰化解了里面最重要的一个部分就是爱的实现确实有较较低级的爱与较高级的爱的区分，如果这个区分本身不加分辨的话，这个低级和高级的阶梯，正如我们绝大多数人从最年轻的时候靠激情去爱，到之后能够买用intellectual的质性要素去约束自己爱的过程，这个爱还真是有一个非常明显的从低到高的上升过程，如果技术性的手段把这个上升过程抹杀掉呢？实际上他也丢掉了对爱语非常非常重要的理解。





好，这三个人发言结束之后啊，我们就来看后两个人的发言，今天呢我们会讲两个人，这两个人构成了一组非常非常重要的会影片里面的发言，他就是和exo，就是呃大家熟悉一点，就是阿里斯托芬，《阿里阿里》斯托芬，亚里斯托芬是古希腊的喜剧之父本身呢，它与这个悲剧大师欧里彼得斯和苏格拉底啊形成了非常强烈的敌对关系，他在他非常重要的喜剧作品《云》里面呢讽刺了苏格拉底的诡辩术这个东西，柏拉图在《申辩篇》《申辩篇》里面还提到了这一点啊，就苏格拉底最后被判罪与阿里斯托写云呢有非常非常大的关系，而我们就来讲，这个跟他们一个是古希腊最重要的喜剧诗人苏格拉底的劲敌阿甘松呢，是会影片的主角，是刚刚荣获桂冠诗人的悲剧诗人，所以今天这两篇呢，一个是喜剧诗人歌颂爱情，一个是悲剧诗人歌颂爱情，他们将怎么样把这个爱的理解的话题一再身高呢？好，我们就来先讲finance的这一部分，这一部分对我们对于爱的观念呢也非常重要。今天我们另外一个对爱理解的核心观念就来源于这个的部分，我们刚才说了，我们今天讲的柏拉图之爱是as的部分是区分肉体之爱与精神之爱，而这部分呢，是我们今天另外一个观念，就是爱是什么呢？是找到自己的另一半，爱就是找自己的另一半，这个观点呢就来自于会影片在里面讲到了这个神话，一会儿我们回来讲讲啊，那么我们上期其实讲过啊，前三个人的发言可以构成一组看待进入呢，这个对于爱的颂赞和理解啊，升了一级，提升到了一个更高的层面，为什么呢？是因为在整个会影片的七个发言者之中，是第一个谈到爱的来源的，这话是啥意思啊，你看啊，前三个人都在谈人的特点，讲啊人是软弱的，讲啊人是善变和欺骗的，讲啊人，植物，医学，爱都是技术的对象，他们都在谈人的某种特点，而爱能怎么样呢？因为人是软弱的，爱可以让人勇敢，因为人是善变和欺骗的，所以爱的共识和律法可以让人身飞身，因为人是技术的对象，所以爱的技术呢，能够让人得到一种更和谐的爱，所以在所有前三个人的讲法里面啊爱都是某种手段，而不是目的，而他们的问题也在这儿，对吧，什么问题呢？





就这些东西不需要爱解决啊，就是人要勇敢，你非要靠爱欲才可以勇敢啊，不是啊，对吧，就如果人善变和欺骗，只有在爱欲之中才可以遏制他们，不是啊，所以我们不禁要问，如果这个爱欲本身啊，就是为了提供功力，就是为了提供合法性，就是为了提供技术手段的话，那要爱干嘛呢？用别的就行啊，我们在第三期就讲过，对吧，就是因为我们今天其实对爱的看法非常接近这三位的看法，所以其实今天我们就觉得就是没有必要有爱啊，这些东西都可以在生活中别的方式去替代和解决啊，用其他技术的手段对吧，或者用其他游戏去解决，所以说今天的人才没有想去，所以才进入所谓无爱的时代嘛。所以爱本身的目的是啥，这个爱欲从何而来的问题，前三个人都没有谈，就来谈了这个问题，所以说这个呢，就是关于爱神的这个送赞，一个非常巨大的前进，就是在这里啊，我们终于开始谈这个爱本身的目的是啥，爱是拿来干嘛的，为什么爱欲这个事儿有它本身的重要性，而不是他怎么服务于别的事情这回事儿了，好好我们就来进入这个的发言啊，他的发言呢，我们上期说到他是跟交换了发言顺序的，就这位讲爱是技术的医生，本来是第四个发言，而本来应该是第三个发言，他们俩为什么要交换发言呢，是因为轮到发言的时候呢，他打嗝了，他打嗝呢，就不方便说话，因此呢，他就跟他交换了发言的顺序，现在呢，他不打嗝了，他因此而且也说完了，但是呢，他为什么不打嗝，他自己说了一个理由，你看我们就是从这些细节里面获得一些阐释的角度啊，他说啊，我已经不打嗝了，但是啊，它是直到我用打喷嚏的方法才停下来的，他说，这让我怀疑是否我身体中井然有序的部分，想要那种噪音和引起打喷嚏的瘙痒，但无论如何，我一打喷嚏呢嗝就止住了，他在说啥，他说，我身体中井然有序的部分是来源于噪音和瘙痒，这里非常明显，在指向井然有序之物，当然与爱有关，井然有序的爱是不是也可能来源于噪音和瘙痒呢？





也就说井然有序的爱是不是其实啊是在丑陋之中产生的，这是一个很讽刺的事情，对吧，讽刺就对于他来讲就对了，因为是一个喜剧诗人，不是一个悲剧，诗人讽刺是他非常非常重要的手段，好，我们现在看啊，finance已经提出了自己的一个基本论点，爱是从丑陋中产生的，我们就来对比他对于这种自然秩序的论述和对于自然秩序的论述，因为这两个人的观点啊是非常相似的，他们虽然交换顺序，所以他们俩之间的对比很重要，在这里面呢，他怎么论述自然呢？他说自然中的好啊，是一种调和和和谐，只要调和和和谐的这种状态，就被称作是好因此在描述好的一种自然状态，但讲的要更深生在哪里呢？他说，自然的好来自坏，对吧，他说，井然有序的事物来源于噪音和瘙痒，正是因为坏，我们才意识到我们自己对于好的需要，因此这其实表达一种更深的自然性。也就是说，eric在描述一种自然的状态，而在描述一种自然的原因。如果我们要来理解，正如我们说的会影片不同于理想国会，影片是在讲爱，欲是如何实现的，我们当然更要知道好的原因，而不是好的状态。所以说，为什么古希腊有喜剧诗人与悲剧诗人的这个争斗到底谁在更好，而喜剧呢，是展示丑陋的东西，展示值得被嘲笑和讽刺之物，对于来讲啊，这恰恰是喜剧的功能，我在揭露可笑之物，而不像悲剧诗人一样在描绘可敬之物，而恰恰揭露可笑之物，才让人更意识到对于好的需要，而不是像悲剧诗人一样直接描绘那个好的状态是什么，这本身是一个非常非常深的思想啊，也就是说，喜剧诗人对于自己如何通过揭露可笑之物来引发好，而不是像悲剧诗人一样直接描绘可敬之物那个好的状态，到底哪个更能够带来好，这本身是个很深的思想啊。在这个讲他在用打喷嚏的方式治打嗝之后啊，这个医生eric在制止他的玩笑，他说啊，亲爱的，当心你正在做的事情，你一开口都在开玩笑，这让我不得不提防着你的玩笑，不然的话，你的发言就可以不被打扰了。言下之意是说，如果你一再开玩笑的话啊，我们很可能就会在你开玩笑说打断你，打扰你，如果你不要像这个喜剧诗人一样疯狂开玩笑，你呢就能够顺利的讲下去。这本身听上去呢像是一个威胁，对吧？





但重点之处呢？这就像是医生就像是占卜术，这是一种技术，技术想怎么样呢，技术啊想以预测的方式来排除一切异常技术，对于什么是异常状态，是有他自己的一套标准的，就是marcus会认为啊，你开玩笑，这是个异常状态，你开玩笑，我们就不得不来打断你，所以最好别开玩笑，你别开玩笑呢，你就可以接着往下讲了，但是你看啊，本身就是个医生。





接下来说了这么一句话，就是针对医生讲的，他就在说他要怎么来描绘和送葬爱神，他说，他比其他任何神都更爱人类，他是这些其他神的助手，是疾病的医治者，那些疾病的治愈构成了人类最大的幸福，我会试着把他的力量解释给你们听，你们再把这些传授给其他人。所以说eric在讲什么呢？在讲爱是一种医疗的技术，在讲是什么呢？在讲爱本身就是医生，他不以技术的方式起效，它本身就是医治，因此在医生这里呢爱的技术与医疗的技术是共通的，爱本身呢还是服从于技术，真正的医生是谁啊，是掌握这个技术的人，谁掌握了爱的技术呢？谁就是医生，爱沉浮于了技术，但是直接回怼，爱神本身就是疾病的医治者，他本身治病而不是医疗的技术，它并不屈服于技术，对爱的本身就在治愈丑陋，而不是像医疗技术一样在爱的过程中被技术性的实现。好这个东西呢，就能看出啊它如何与医生的问题相关，却有比它更高明的部分。





当然我们这就要知道为什么爱本身就是医治了，所以说你看啊，我们总结一下啊，爱克服丑陋之前的人说什么呢，之前人说啊，这个人是不是需要美德啊，爱呢可以带来美德，人是不是需要利益啊，爱呢可以带来利益，人是不是需要认可啊，爱呢可以带来认可，人是不是需要一种和谐啊，爱呢可以带来和谐，而会尝试告诉你啊，人就是需要爱本身，人就是需要爱，而不是这些东西，这就叫做爱，是对丑陋本身的一致好，为什么会这么讲，为什么会这么讲，因为讲了一个神话，这这这是个神话啊，这个神话呢，当然就是一个非常讽刺的东西啊，大家不把它当真看，也不会把它当真看的，这是一个喜剧神话，但其中呢包含了他对于为什么爱是医治以致爱，如何抑制丑陋一个非常深刻的见解，我先把这个神话简单讲给大家，而且这个神话呢，其实就包含了我们今天的那句话，爱是找到自己的另一半这么一个观点，这个就说啊，在很久很久的时间以前，其实人啊，不是今天这个样子的人都是球形的，是与这个天体是很像的，人都是一个一个的球体，这个球体呢有两张脸，四个手，四个脚啊，你你你就想象是把两个人拼到一起，但是是个完全的球形吧，这本身就很滑稽啊。这种球形的原初人类呢分为三个性别，有这个男人，女人和阴阳人，就是一半男，一半女，这三种性别，这个呢是最初人类的样子，这个最初的人类啊，精力旺盛，思想高贵，非常野蛮，像奥林匹斯众神发起进攻要抢夺神的位置，但是奥林匹斯诸神啊，就非常的就是很难处理，这帮人，你要像消灭泰坦一样吧，你完全给这些人类都歼灭了奥林匹斯诸神呢，又需要人类的供奉和崇拜来维持住，但如果不解决他们吧，任由他们这么发展下去啊，他们可能连神都杀掉了，就就诸神了。所以说啊，宙斯想到了一个好办法，宙斯说啊，我们想个办法让这些人虚弱一点，不就既让他们继续供奉和崇拜，又消除他们的威胁吗？





怎么让这种球形原出人类虚弱点呢，我们就拿刀给他，一切为二，给他切开不就完了吗，对吧，而且他们如果再不听话，再切一刀，一个人单脚跳啊，原话就是我们就这么给他们切，切到他们虚弱到没有办法再来攻击我们就行了，好就执行啊把世界上每个人夸夸夸一切就分成两半了，分成两半之后呢，人就产生了一个非常强烈的欲望，就是一个爱欲，每个人啊都在思念自己的另一半，就这就来了，人，找到另一半就来了啊，希望呢能与另一半在一起，所以被切开的这些人啊就疯狂的在地上寻找自己的另一半，他们一旦找到之后啊，又就用胳膊拥抱着，彼此交织在一起，就想要形成一个单独的个体，所以说，这种强烈的爱欲让他们死于饥饿和这种静止不动，因为他们太想找到自己另一半了，一旦找到之后，他们就抱在一起，再也不分开，他们就死于饥饿和这种禁止，因为他们完全不想离开彼此，你看啊，在这个地方呢，爱玉已经出现了，爱玉的出现呢是因为人被切成两半，因此要找自己的另一半，但现在呢，出现了一个问题，对吧，这样呢，地上的人啊，就这么成片成片的，死去，这个神呢，也就没有人来供奉了，宙斯在这个时候啊，既觉得这事儿真麻烦，又很怜悯人类，他就做了一个新的改动，这个新的改动呢，但接下来部分稍微有一点点18禁啊，但我会说的非常的不露骨，他本来说的也不露骨，但是可能有点点18禁吧，就是宙斯为了怜悯人类搞了个啥呢？他本来这个人类的生殖器啊是在它的背面的，他把这人类生殖器扭到前面来了，扭到前面有什么好处呢？就人们在彼此拥抱的时候也可以平息情欲，平息情欲之后呢，诶，他们就能够至少有一点点释放，这个释放之后呢，他们就没有那么强烈的爱欲，非要黏在一起了，他们呢至少就可以去工作，至少呢就可以完成他们的生活，而且呢，他们还可以繁衍，因此啊，就这个情况之下呢，人们终于没有成片死去了，而且因为这个原因呢，男性和女性的结合还能够繁衍，其他人呢，也因着这个情绪的平息啊，能够开始做别的事情。因此从远古时代呢，我们就产生了这样的一种内在的渴望，它就吸引我们啊能够找到另一半合二为一来治愈我们之前被剖开的伤口，我们每个人啊就是要匹配的，那另一半我们被一分为二，好，这个就是所讲的这么一个神话，这是个很浪漫的故事啊。这个浪漫故事其实是为了说明以下这些问题，这个故事本身其实是很复杂的，在这个复杂的故事之中，我们得以在故事的框架之下来理解，刚才我们讲到那个非常重要的问题就是爱欲本身的目的是什么？人为什么就是需要爱好，我们已经有个最简单的回答了，因为人想找到自己的另一半，ok，什么叫做找到自己的另一半，这里面的复杂性是什么呢？好。





我们来细细的分辨这个故事啊，第一呀，他说了，起初人像大地一样，他们是球形的，他们精力旺盛，有高傲的思想，他们呢开始进攻神明，他们怎么变得像现在这个人一样，变得像奥林匹斯诸神一样呢，是因为宙斯把他一分为二，宙斯把他们一分为二，如果他们再不听话，还要一分为四，宙斯这么做是为了他们好吗？不是宙斯这么做，是为了自己的私利，宙斯这么做呢，是为了让他们不要威胁到诸神，而且能够让他们继续崇拜和供奉。所以说，这种文明的特征，人不再有那么旺盛的精力和攻击性，并不是宙斯为了人的利益这么做的，宙斯是为了他自己的私利这么做的，这个呢是古希腊思想里面一个非常非常深的一个张力，就是法律本身的合法性，是因为它正义，还是因为法律是一个强加给我们的东西啊，这东西一点不奇怪啊，20世纪马尔库塞写的那本《爱欲与文明》，从弗洛伊德的角度讲了一个一模一样的故事，在马尔库塞的爱与文明里面呢，就把文明的一切要素，包括文明，法律，社会规范，都当做是对于人本性的一种压抑，而爱欲本身就是来冲破这样的压抑的，嗯，这个当然有更深的道理，而且在这个神话故事里面确实如此，宙斯是本着奥林匹斯诸神的私立这么去做的，你看之前我们说在想啊，这个人啊，有他本身的欺骗性，所以爱欲怎么样好呢，靠立法，对吧，当时我们就说了，他谁来立这个法，对吧，既然啊这个年长的人可以靠欺骗的方式去欺骗这些美少年，难道你指望他们立法吗？他们有什么动机去立一个限制他们自己的法对，因此很明显，这个地方至少从起初对于这个法义的理解啊，就比这个要高得多，这里面呢，就带来了类似于马尔库塞《爱与文明》里面的一个张力。好我们就要说了，那是不是在说啊，这个爱欲就是要去反抗爱欲，就像马尔库塞讲的，爱欲就是自由，冲破文明的压抑，我们会发现啊几千年前柏拉图笔下的比马尔库塞的看法还要复杂而高明，这就是观点真正的厉害之处。





我们讲了会影片是关于爱的实现，而不是关于爱的理想，不是关于所谓想象中的完美之爱是什么样，而是能够实现的爱是怎么样，所以马尔库塞的一个想法未免太幼稚而理想化，而早在会影片里面，这里面就包含了更深的思想，好，这个更深，市场在哪里呢？春送爱神的结尾结在哪里啊，你看这个故事已经知道了，是神基于他们的私欲，像人强加了这样的规范，在这个规范之中呢，人产生了这样的爱欲，按理说这个人跟神啊是仇恨关系，对吧，但是送的结尾是前程，他说，所以每个人都应该鼓励他人对神灵显出全部应有的尊敬，这样呢我们就可以既避免一种惩罚，就是一切为四啊而还可以实现另一种结果，我们要将爱神作为我们的领袖和将领，没有人应该违背爱神站在错误的神的一边呢，就是违背爱神，如果我们是神的朋友，并把爱神拉到我们这一边，我们就应该能做到现在几乎无人做到的事，找到真正属于我们的爱人，并与之亲近。所以看这里，我们已经我已经提示出一个巨大的空隙了，一会儿呢，我们就是要把这个空隙来填上，这个空隙呢就是故事的开始是说啊，我们跟神是敌人，神是本着他们自己的私欲给我们一切开，导致我们产生爱欲了，但是怎么到了最后，我们为了完成这个爱欲啊，找到真正属于我们的爱人，必与之亲近，相反是要对爱神虔诚的，这是为什么，对吧，这中间呢就要说明，而这里面呢，包含了它比马尔库塞更进一步的部分，包含了爱的实现的部分。好，我们先把这个前程的结尾啊与这个的结尾来做一个对比，max的结尾结在哪里呢？我们刚才说了结在占卜术，因为mars是个医生嘛，他对于阿姨的想法是技术性的，而技术性的顶点呢，就是对于命运的命定的技术占卜术，他当时说，各种祭祀和占卜活动，这些神与人类互相交流的方式其实都在维持一种爱，而消除另一种，当然就是维持和谐的爱，消灭不和谐的爱了。他说，当人们为满足尊重或把活动中的首要位置让给那种井然有序的爱，而对另一种无序的爱做这些的时候呢，那就会常常会出现对父母或者神的不尊重。预言本身，预言和占卜有一个职责，留意错误的爱将其消除，你看，就像他要消除的玩笑一样，他说，他还有一个职责，就是通过理解人类生命中爱的运作到底是怎么影响我们的正确行为和虔诚之心，在神和人类之中产生友谊的。所以你看，我做个很明显的对比啊，非常强调我们应该掌握爱的知识，而非常强调我们应该掌握爱的信念，虔诚和占卜的区别，对吧，所以这种技术论呢很像啊，爱的知识特重要，只要知识充实了就能实现，我们发现啊这个知识充实呢，要么钻牛角尖，要么放纵，而说这个知识本身没有那么要紧啊，但当然他没有提知识这事儿对爱的前程很要紧哎，在这点上呢的这个结尾处很像康德，但这个前程怎么来的好，我们就来把刚才我们想这个空隙填上啊，就怎么从神，因为其私欲把人砍开，我们本来应该恨他们，到现在呢，我们应该保持前程，是怎么把中间这步填上的，是这样的，首先爱欲确实是纯反抗性的，在很多层面之上，爱欲是纯反抗性的，我们在第一期还是第二期就讲过啊，我们当时讲参与会影片，这些人最后的结局是什么，当时我们在说啊，这里面基本没有善终的人，这里面几乎所有人都因为不敬神而被审判，而整个会影片讲的是什么呢？





讲的是我们要尝试来称颂爱神，但在雅典城邦里面啊，其实没有什么人称颂爱神的，你看iris的结尾中有一个非常恐怖的结尾，一个很不正确的结尾，他说，没有人应该违背爱神站在错误的神的一边呢，即是违背爱神这个错误的神是什么神呢？当然就是城邦现在要求大家崇敬的那些神，什么阿波罗啊之类的那些神，所以说啊，你看会影片参与会影片的几乎所有人，最后都因为不禁审被审判了，会影片的起点就是要来重进一个非城邦神，我们管它叫哲学神吧，艾罗斯，他本身就是对城邦传统一个巨大的反叛，所以爱玉本身就是有反抗性的，爱玉本身具有强烈的反抗性，所以在这里呢我们先找到了两种状态，第一种状态呢就是没有理由的前进，我们就是对城邦神保持前程，这时候根本不需要爱神作为中介，这是完全的服从。





第二呢就是马尔库塞爱欲反文明，由于爱欲就是反文明，根本谈不上前程，所以说我们从人的自然状态中推出的这位爱欲之神艾若斯，他与城邦之神之间啊产生了巨大的张力，这是什么张力呢？其实就是法理学与成文法之间的永恒张力，就是已经既定的规范与规范，来源教条与教条背后道理之间的永恒张力，因此，爱欲首先就带有这个张力，好，这是前三个人啊绝对没有走到的地方，这个走到这里了，但是你你你说到这里会觉得，诶，等等等等等等一下啊，你在之前说啊会影片，我们就focus在个体生活上来讲，这里说什么法理学与成文法的永恒张力，怎么感觉还是个纯政治哲学对象，这跟我们的个人生活有啥关系啊？好，我们从这里往个人生活来说，当然是有关系的，好，现在我们这个张力懂啊，就是整个影片的张力就很强大，是要去赞颂这位艾若斯跟陈邦神的巨大张力，在这里呢，在这个张力之中，我们还没有看到虔诚的来源，接下来这个讲了什么呢？他在讲啊，爱神不是一个古老的神，爱神不是一个最古老的神，爱神是一个比较新的神，哎，这话是咋来的啊，这话呢是反驳之前一个人的观点，是这个的观点是第一个发第一个发言那位就说这个爱玉带来德性啊，就让人不要在情伴面前不勇敢不好意思啊什么之类的，他说啊，这个爱神是最古老的神，因为最古老的神呢，他统御一切，因为万，所以万物才有爱，所以说在那边呢，因为爱是最古老的神，因此爱就是自然，爱就是一种纯粹的自然，是自然本身，但是在这里呢，爱是一个新神，爱不是一位旧神，爱是一位新神，因此在这里爱是什么东西呢？这个概念我没说，今天在这儿完全展开讲啊，这个可能你得听过一些饭店你才知道这是什么意思，这个你可以在个人主义平民社会找到两期跟他相关的节目，以及在店2.0第一章康德那一章找到一期，专门讲这个节目你看在那里啊，爱是最古老的神，因此爱就是自然本身，而在这里呢，爱是一位新神，所以爱是什么呢？





爱是自然法，好，我简单讲讲自然法是什么东西啊，我我觉得还是有必要稍微讲一下，我就举霍布斯和卢梭两个人的例子来讲，什么是自然，什么是自然法，卢梭认为啊卢梭认为啊人的自然状态是什么呢？人的自然状态呢是高贵的野蛮人，完全自给自足的高贵野蛮人状态，而现在人怎么样呢？人从那个状态堕落了人现在已经没有办法像一个高贵的野蛮人那样子自足生活了，所以你看，纯粹自然呢是高贵，隐瞒的状态，自然法是什么呢，是《社会契约论》，因为人脱离了那样一个状态，所以人必须以集体的方式实现自足，所以说呢我们需要社会契约，社会契约是自然法，而高贵野蛮人呢是纯粹自然，好。我们再举霍布斯的例子啊，霍布斯说，人的自然状态是什么呢？是永无休止的征战，因为人跟人之间啊就是永远干下去，所以在这个情况下，人又不想干下去，人怎么办呢？因此啊人需要把自己的一部分权利交托给一个利维坦，有这个利维坦呢来帮助他们化解他们的纷争，来给予他们一个安全的环境，所以这个利维坦是自然法人与人间的永恒征战呢，是纯粹自然在那里呢，爱是纯粹自然，在这个地方的爱是自然法啊，你你你你你你你现在应该大概明白什么是纯粹自然，什么是自然法啊，我再套回这个会影片的purpose来讲啊，人是生活在人与人之间交往的环境之中的，我们之前说过，爱有纯粹自然的要素，爱有人为的要素，如果我们现在在谈爱的实现的话，其实如果大家扪心自问的话，爱的实现是一个和人为非常有关系的事情，因为我们是在一个人的环境与真实的社会之中来完成与满足爱欲的，所以爱欲与人造之物的关系非常非常大，因此，如果真的要讨论爱究竟能怎么实现，把爱当做自然法来讨论，绝对把比爱当做纯粹自然起点来讨论，要高明的多。所以你看在这个这里呢，纯粹自然是人的球形状态，被剑劈开之后，爱是一个心神，爱呢是自然法，首先我们我们我们来填这个大的空隙空隙啊，爱玉本身呢有一种强烈的反教化的倾向，你看原处的教化是宙斯把人砍开，爱欲什么反教化呢？





碍于是想合一，就像这个神话故事最开始啊，这个人啊抱在一起就不撒手了，他因为饥饿和静止不动啊，人开始成片死亡，因此爱玉本身是反对这个砍开的，我们把人砍开了，但是人还是想合一，就非常像弗洛伊德在《图腾与禁忌》这本书里面所讲到，那种原初人为什么要有乱伦禁忌的产生，其实他也非常非常像圣经，最开始，亚当因为爱意的原因背叛上帝，对爱欲本身起初就有强烈的反教化的倾向，但是呢，这种反教化和反抗倾向啊，在这个故事里面可不是因为绝对美好出现的，哇，反教化反教真美好，没有啊，这里有一个张力，有个很大的张力，因为啊这种爱欲反抗了，导致人成片的死亡，就人跟人结合之后呢，拥抱了之后不撒手，都死了，这肯定不是一个好事儿，对吧，因此呢，这个时候产生了第二步的规范和文明化，就是宙斯怜悯之后的改变，就是性行为的引入，他让人在性行为方面呢变得更像诸神了，我们洗去这个神话的一面啊，就在这个故事里面到底改变了啥呢？改变了三个东西。





第一，人的延续性，因为这样的原因呢，人这个种群啊可以延续下去了，男性和女性这样有这个结合之后呢，可以繁衍了第二人从这个过程中得到了满足，就是人终于可以像诸神一样，在性的过程中得到满足，第三，人终于可以劳作了，人在这个欲望止息平息之后，人可以去做点儿别的了，人没有想抱着不撒手好，所以说，在这个地方呢，人的生活形式有了一种性的面相，也就是说，爱与理性的面相是有一种必然的文明和教化的特征的，它就像宙斯对于人的改变一样，它起码有几个最基础的教化，这个东西为了人的延续，这个东西为了人的满足，这个东西窒息之后人的劳作，人应该在这个东西止息之后去劳作，所以爱欲本身呢在理法之中获得了一个张力，从最初的那种啊抱着不撒手要导致人的毁灭的那种纯粹反教化的倾向，成为了另外一种因为拥有了一种实质性的生活形式，人的延续，人的满足和人的劳劳作，爱，欲本身具有了一种理法的性质，这就像孔夫子说的发乎情，止乎礼，其实东西方的爱欲方面都有同样的看法，孔子也认为爱欲呢就是发乎情，止乎礼，所以我们就用理来讲啊，礼对于爱欲不是外在性的，也就是说，从最开始那种啊抱着不撒手的爱欲来讲理是纯粹外在性的。在这个故事的第二阶段，宙斯将性的行为引入了爱欲之中之后，就是完成了人的延续，人的满足和人的劳作之后呢，理对于爱欲行为呢，就不是外在性的他行诉了爱欲本身，言下之意是说，20世纪那种浪漫的纯粹毁灭性的欲望实际上并非自然之物，它是我们回到一种更幼稚的状态，而爱欲本身是包含了理的因素的，也就是说，爱欲与爱欲的限制是同时被我们理解的，我们理解爱欲是连同爱欲与爱欲的限制同时被理解的，你可见说到这个地方啊，我们发现，如果我们理解的观点仅仅理解到哦，他讲啥，他就是讲要寻找你的另一半嘛，这对这个问题是个多么巨大的简化，寻找另一半只说明了最基础这个冲动的存在，也就说他只说明了，ok，不像前面三个人所说啊，爱欲是一种手段，爱欲本身就是目的，什么目的呢是对另一个人的需要，但是进一步更重要的是，爱欲是一种自由，它是对于礼法本身的一种反抗，但是呢，这种反抗又在反抗进一步所产生的规范和人的生活需要中被理解，因为人从宙斯改变之后，就不再在世上仅仅为爱欲而活，他也为延续为满足，为劳作而活，在这个情况之下，延续满足，劳作成了另外一种非常需要理解的规范。所以说这个理解其实非常深，他理解了人的一种双重自然的属性。





第一，虫人被切开了，要回到一起，但活不了，第二种人能够活了，但存活本身生存，繁衍，满足，劳作又成为了对爱欲必然性的一种冲撞，因此在这里爱欲产生了两个必然性，第一个就是要返礼法，就是要在一起第二个维护的生存，繁衍，满足和劳作，因此啊你看我们今天爱的丧尸，今天无爱时代，实际上很大程度上是为了什么，是我们不想冲撞理法了吗？不是，是我们开始否定爱欲的第二重自然性，你说今天我们是人类繁衍，跟我有啥关系啊，或者在爱中满足，不用啊，我想用别的方式满足或者劳作，我不想劳作，我想躺平，因此正是在这个情况之下，我们无爱的。所以说，我们对比今天为什么进入无爱时代和来理解的人的第二重自然，我们就能理解绝绝对对是真正触到了一些非常非常重要的东西的，也就是说，离开生存，繁衍，满足和劳作爱欲无法被理解，在无法被理解情况之下呢，我们就要去选择一个无爱的生活，因此今天这个生活怎么能够让人重新产生这种爱欲呢？其中非常重要的就是对于生存，繁衍，满足和劳作的重新理解，当然绝对不是咱们现在这个方式啊减少你的这个抚育成本，跟这个没有关系，跟这个没有任何关系，而且在这里面呢，我们会发现爱与友情啊真的有非常大的区别，你看啊，友情这个事儿呢，人在跟朋友离开之后啊，好像没有那种强烈的要抱在一起不撒手的需要，因此友情是一个可以很好控制距离的东西，但爱情确实有一点，尤其这个爱的浓烈的时候啊，人们想要黏在一起，但是呢又不可能，所以说这是什么意思呢？友情是一个可以实现的感情，当两个人友谊建立诶，这个君子之交淡如水，这个友情就实现了，但爱欲是什么呢？爱欲永远处于暂时实现之中，因此爱的永恒就来源于爱，永远无法真正实现这个陈江英老师啊在讲这个霍布斯鲍姆的时候，讲了一个非常重要的观点啊，就有死啊跟爱的价值非常关系，如果你想象人永生了啊爱就没有价值了，对，因为如果人永生了，那人还真就能够一直在一起了，人要能一直在一起啊就失去了在自然必然性之中，实际上我们已经不能像最原初的那个生物一样抱在一起不撒手了，就是因为实现不了这种非实现性，这种不可实现是我们理解爱欲的一个基础，所以，理解爱欲，必须基于有死的生活才能理解爱欲，因此我们我们在这里又会发现，爱欲与情爱是不同的，情爱就是这个长期拥抱的需要，就是在拥抱的时候的一体性，是这个情爱，而爱欲本身恰恰是其解决第一，我们不可能长期拥抱。





第二，我们还有生存，繁衍，满足劳作，如何把这些结合中关到一起，其本身呢其实才是爱欲啊，明白了你我们应该能明白这个地方啊跟爱的实现的关系，那大了去了，所以说iris在这里真正触及到了一个非常重要的东西，而我们就要来说了，正是这个东西和他最后要落脚的前程有关。因此啊，我们会发现，讲到这里啊，这个爱欲非常危险，因为它是一种永久无法完全实现的欲望，因此呢，它是一种非常危险的诱惑，正向着一种永恒的不满足，它就像坦塔罗斯在地狱里面，只要想喝水啊，这个水就要散开，只要想吃果子啊就要被风吹走，那个东西永远在那儿，你永远得不到。所以说在这个情况之下，我们发现的爱根本得不到得不到的情况之下会怎么样，得不到情况之下，我们就会觉得要设想一种绝对状态，我们之前其实讲过啊，就20世纪有很多这种奇怪的爱与理论，马尔库塞的《爱与文明》，萨特的《存在与虚无》列，维纳斯的总体无限，巴迪欧的《爱的多重奏》，我之前在看理想，写过一篇文章谈这个，比如说我们在这里想啊，人怎么才能实现爱呢？我们必须想象一种彻底主体性的丧失与他者融为一体的一个过程，你看，这就是放弃一切真实生活的张力，在一种理想状态之下，妄图一次性跨越这个坦塔罗斯的危险的诱惑，就我们想象怎么能够让主体性丧失与他者融为一体，这个当然不是一个可以去期望的状态了，而正是因为中间具有这样的一个张力，爱欲本身是一个无法完全实现的欲望，为什么无法完全实现呢？不是因为说不出来的原因，是因为说的出来的原因就是这两两层自然，第一层自然人不能完全天天抱在一起会死的，第二层自然人本身呢，还是有这个生存繁衍，满足劳作需要作为爱欲的实现去完成，因此呢，我们绝对不可能永永永久的实现，因此什么呢？因此，这里需要一种前进前程就是的前程就从这里来的。这里有两种前程啊，第一种前程，就是你这个反抗被宙斯一刀切开，你为了避免进一步的惩罚，避免为了切成四份你就可以前程了，但这是一种低级的前程，另外一种高级的前程啊，你意识到爱欲的实现既不能够永远拥抱在一起，又有生活的必然性，需要平衡这个爱欲的背景，因此呢，我们有一种危险的诱惑和永恒的不满足，这种弥补呢，需要前程，这很像什么啊，我给大家举个例子啊，你一听，哇，这个东西太复杂，理解不了，我一说你就理解了，你看这特像一种基督教的气质，所以说基督教希腊化是很容易的啊，像什么呢？





第一重前程啊，就像我们说啊，这个亚当背叛了神，你要不信上帝，你就下地狱，对吧，你为了避免下地狱，你要前程，这很像第一重前程，你为了避免被一切四份，你要前程，但是这个前程不是真前程啊，要这是真前村，就没有这个基督教，犹太教的区别了，真前春来啥呢，你认识到了我们作为罪人，我们有爱的必要性，就是基督教的爱德，但是光靠人自己啊根本实现不了爱的人，这种有罪的生物是没有办法实现出那种深爱的，因此你感受到了一种爱的缺乏，在这个爱的缺乏之中呢，你希望那种前进，所以这就是20讲啊，他说这样呢，我们可以避免一种惩罚，就是就像是这个避免被神意切为四，或者像避免下地狱一样实现另一种结果，这个实现的结果呢，就是我们在生活中能够将碍于反抗的张力弥合，或者像基督教，他实现了人通过前程和前进真正接触的那种深爱的方式，因此把《爱神》作为我们的领袖和将领啊，所以说啊，因此确实比前三者要高明的多，他将我们对爱的需要和理解推到了这么一个非常重要的问题上来，而这个地方呢，我们确实能够看到啊一种无爱的社会本身确实非常非常恐怖，第一呢，爱欲本身有强烈的冲破文明的冲动，因此一种偏颇的爱啊会导致对于文明和秩序的否定，第二呢，失去爱欲也就失去了这种生存张力，它会导致无法生存是什么呢？就是我们最近极其关注的主题啊，它会导致一种几乎必然的厌世，对，所以人本身是无法实现完美爱的啊，ok，所以说啊，因此这里很有意思啊，是一个喜剧诗人，但是呢，它触及到深刻之点，恰恰在于他讲出了爱本身一种悖谬性，就爱本身是不可能像一样能够获得一种绝对知识完全掌控爱的，正是因为爱在其反抗合计规范之中具有悖谬性，所以爱需要一点信念，需要一点前程，因此啊，这是一个喜剧诗人说出了爱本身的某种悲剧性啊，所以这是本身很厉害的一点啊，而且在这在这点呢，其实我们可以看出，其实柏拉图的这个心胸是挺宽阔的啊，这个在他的作品里面这么去戏谑苏格拉底，而且还有苏格拉底的审判有关，但柏拉图并没有把他在影片中写成一个丑角儿，反而呢写出了他的某种很厉害的特征，实际上我们一会儿讲阿讲不了这么多，因为犯了更明显的错误，在苏格拉底之前说的最好的就是好，你看说到这里啊，我们觉得挺好的呀，这还能怎么上升呢，还能怎么产生对爱更深的认识呢？





我们就要讲了，刚才我们讲了说的漂亮，对爱神的这个送葬啊确实推进到了一个非常了不得得的禁地，但是这里有一个非常非常深的问题，非常非常重大的，有极其重大影响的问题，你看我们之前说到了，引入了一个非常重要的区分，就这个爱欲本身是有等级的，是有好的爱和坏一点的爱，就像在他那里，所谓的柏拉图之恋，就是肉体之爱，是一个比较低层级的爱，精神之爱是一个比较高层级的爱，在这里呢，不和谐的爱是一个比较低级的爱，比较和谐的爱呢，是一个高级的爱爱本身呢，这个划分很重要，好，那我们就要问，在这里有这样的一个划分呢，有在哪里呢？因为我们知道啊，这个古希腊有这个呃同性恋的传统，尤其是男同性恋的传统，所以说在的这个节气划分之中，我们记得啊，他最开始把这个圆球型的人分为三个性别，男人，女人和阴阳人，因此被宙斯一刀切开男性的圆球人呢，就分成两个男性，他们呢就会爱慕男子这个女性，这个球星人一刀切开分为两个女性，他们呢就会爱慕互相彼此爱慕女子，而阴阳人被一刀切开一男一女，他们呢就形成了异性恋，在所有这些种种恋爱之中啊，这个当然跟城邦一样嘛，这个男同性恋是具有优先性的，因此在这里依然拥有一种接续，这个接续呢，就是男同性恋本身的优先性，好，这个东西和今天同性恋好不好，坏不坏没有关系啊，这是根本两两种截然不同的传统和问题，而且昨天晚上很多同性恋账号被封啊，这本身也非常可怕，这两个问题没有关系啊，在今天的异性恋里面，我们所谓的找到另一半一样，有一个问题，我们先来讲这个接续划分的问题是啥啊？这个接续划分的问题是实际上啊，你看因为这个爱欲的张力的原因，我们根本不知道什么是另一半的自己，对吧，因为这需要点信念和前程嘛，所以我们怎么知道谁是真正另一半，自己现在全世界70亿人，比起城邦时代那范围大多了，你现在随便生活，这个大城市，上千万人哪里去找另一半自己，而且根据finance的这个接续啊，实际上我们找的是啥呢？





就像这个男同性恋的优先性，我们找的是就今天异性恋一样在找这个，我们找的是与自己相似的人，因此在接续之中，一种更高级的爱欲是爱与自己相似的人，这里失去了一种非常重要的分辨，我不卖关子，就是和苏格拉底都要进一步讨论的，爱不是爱与自己相似的人是爱美，与自己相似，没有那么重要，美比较重要，或者善比较重要，因为如果爱与自己相似，有什么害处呢？那我觉得如果你听饭量听的多，你应该已经能感受到了，它会导致身份正直之爱，这种爱实际上失去了爱，爱与最重要的东西，他让爱变成了爱自己，当然人是不可能爱自己的啊，没有爱自己这回事儿，那爱是什么呢？就是爱和自己相似的，在今天的实际生活中呢，它就变成了身份政治挚爱，他导致人会认为啊，爱这个玩意儿啊，没有道理可讲，就是谁跟你相爱谁，我们每个人只能爱跟自己相似的人，如果你要跟我讲道理，没有道理可讲，这个呢来源于错过了那个重要的区分，而找到另一半自己和自己相似就有这样的问题，这个问题的危险是啥，这个危险啊，就是它导致这个爱的整全性产生了很很大的问题，你看啊，如果爱相似性呢，其实就是生活全性的瓦解，因为生活的整全性和纵观与爱欲的关系也非常非常大，但如果碍于就是爱相似的人呢，这恰恰是对于整全性的巨大瓦解，因此他由于是一个这个喜剧诗人，他是看不起哲学的，他觉得哲学或者思辨努斯扯淡的东西，这自信是没有的，因此他的前进确实产生了对于努斯的排除，对于努斯的排除会有一个很大的问题，这种失去自信和分辨力的前进，它非常容易变成教条。因此，这种对于爱的前进之理，会变成对于爱相似之人的教条。我们会认为爱里面没有道理可讲，就是谁哪个哪个性别，爱哪个性别，哪个族群，爱哪个族群，哪个国别爱哪个国，哪个阶级卖，爱哪个阶级什么样，就是我们是一个小圈子，同样的兴趣爱好，我们就爱自己，跟别人对抗，这也是一种前进，对于身份，对于相似之人的前进，这个东西啊实际上就是一种爱与的消失，我们会发现这成为了我们我们说了另外一个问题啊，我们说今天人为什么会失去爱呢？





我们之前讲过一期啊，是因为群体界限的消失，群体张力的消失在这里呢，其实也出现群体张力为什么消失呢？因为你已经教条性的将与自己相似，某种身份当做了绝对的爱的纪律看待了，因此我们在这里啊明明是有所谓张力的，但我们呢却找到了一种抽象的，永恒，抽象的绝对正确，就是基于相似性和身份的绝对正确，在这个时候，你根本不认为有一种在个体层面上的具体实践，对立法的反叛，你已经全盘接受立法了，就我们这个身份的人，就爱自己身份的人，没什么别的可说，因此这种爱欲就失去了所一直讲了这么久想维持住的那个张力。所以你看，其实又带来了另外一种很深很深的悖论，就是他所要求的前进，最后带来了盲性，而这个盲性恰恰扼杀了爱欲的反叛特征，因为他扼杀了反叛特征，其实他本身也扼杀了爱欲，所以说这种不加分辨，没有努斯的前进，否认了完全机运的存在，否认了所要的那个机运的存在，他想在某种浪漫主义中成就一种完整终极的爱，所以这个呢就是他本身很大很大的问题，因此啊，我们回溯一下，没有去问我们怎么爱谁啊，对我们爱的目的知道了啊，因为一砍为二，所以我们有一种冲动，爱谁呢，另一半自己怎么去，另一半自己的特征是啥呢？在他这里，这个特征是相似，是与自己的相似性，而不是《阿宋与苏格拉底》讲的美与善，因此我们不爱美与善而爱相似性这个东西呢，就成为了最后对爱欲本身的排除，这一点是不是极其具有现实特征，极其具有现实价值和意义，所以说我们能找到这种张力，也能找到这种张力是如何丧失的，因此啊，因此讲的很好啊，他讲了爱欲的实现是一种自然法，不是像讲的，他就是绝对的自然，最后呢他把它落实到了这种张力的解决，是一种非质性的前进，没有努力的前进，所以说啊这个张力快速闭合了，打开的这个张力非常快速的闭合，这个闭合就与后现代这些与他者融合啊浪漫主义的方法是一样一样的，这种前进导致这种张力快速的闭合了，所以说这里的关键就问出了一个新的问题，就是爱的目的我们明白了，但爱的对象是什么呢，要么完全和自己相似，要么完全放弃自我，达到某种与他指的合一，这都是不对的。当然你看啊与自己相似，这事儿不是没有道理的，因为我们认为好的东西啊，当然是跟自己的经验有关的东西了，我们当然很难超出我们的经验去认可一个我们完全没有经历过的好，所以你看这里纵观变得非常非常重要啊，纵观让我们超出那种禀赋效应，就是我觉得反我有的都是好反，我没有的都是不好，所以与自己相似，因此我还是要说，就犯这个错误不是一个愚蠢的错误，就人要去爱与自己相似的东西，不是一个愚蠢的错误，因为与自己相似的经验性当然与我们判断好坏高度相关，但是如何突破这种视角的狭隘啊，就跟我们最近讲的中观大有大有关系啊，但所谓那种完全放弃自我与他者合一啊才是真正不可经验的那种信念，ok，anyway，因此啊，爱的反叛性的张力爱需要去衡量爱，保持在一种永不可终极完成的状态，以及衡量刚才的生活设计的目标，以及对于立法的反叛性本身的张力啊，是非常非常重要的，但这不是理解爱的问题的全部好。接下来呢，我们就来讲下一位，就是之后来讲的这位我





我们讲不了这么久了，因为是之前讲的最好的，而呢其实就是一个过渡，他提出一个问题，然后把这个问题给予一个糟糕的无以复加的答案，但这个答案与我们今天犯的错误也很像啊。然后我们就到苏格拉底看苏格拉底怎么讲，阿宋呢是会影片的主人公是新科桂冠诗人是悲剧诗人啊，因此呢，他确实有能力将finance的话题再次升华。但是呢，他所解答的方式是完完全全虚假的，他的解答方式是一个标准的斯坦批判的那种伦理学与美学空谈，因此这是一种巨大的言谈陷阱，阿甘松的方式啊，我们就来看阿甘是如何升华了的论题，但是却走向了一个完全虚假的空洞。





首先呢是这个形式论证非常强的，他怎么说呢，他最开始有一段话，他说啊，我首先要说一下，我认为应该怎么说，然后呢，再开始讲，我认为之前所有人的发言啊，都不是赞美神灵，而是赞美人类从神明那里可以得到的幸福，没有人谈论给予我们这些东西的神灵，自身的本性就是爱神的本性，不管话题是什么，做颂赞词只有一种正确的方式，就是要去定义送赞主题的性质以及这个主题产生的效果，所以说就爱神来说，正确的做法是要去赞美它的性质，再去赞美他的天赋，就是这个哲学病味道十足的一个这个开端啊，所以就是一个规规矩矩的本性论证，他就做这么一个规规矩矩的本性论证啊，开始啊，他先说啊，这个是最年轻的神，哎，你看这里有个很有意思的东西啊，说啊，艾若斯是最古老的神，艾斯托斯说，艾若斯是新神，阿甘说，艾若斯啊不仅是比较新的神，艾若斯是最新的神，最年轻的神，一会儿到苏格拉底啊，苏格拉底还要说艾若斯压根就不是神，艾若斯连神都不是，所以你看这个艾若斯在神谱上的地位啊在一再降低，从最古老的神啊，最后变得连神都不是，但是呢，对他的颂赞却在不断的升高，这个我们讲到苏格拉里再来细节的去说啊，然后这个阿克继续说啊，你看他是最年轻的神，最美的神，他克服了命令，而且非常的柔软，他说既年轻又柔软，但必须像河马那样的诗人才能说出他有多柔软。河马把她说成一位女神，她的脚很柔软，她说，啊，对大地来讲，她的脚非常柔嫩，她从不靠近人类，而是行走在他们的头上，这个地方很有意思啊，因为河马史诗这里面描述的这位神是阿太阿神阿铁神不是阿铁神是个什么神呢？阿神是一位复仇伤害之神，呃，可能复仇的意味比较少，就是伤害神是哪种伤害神呢，就是人的鲁莽，鱼形导致死亡的，因此在他是一位很旧的神，这位神过去经常做什么事情呢，也就是啊哪位英雄哪天要犯傻，做了一个极其激动而鲁莽的行为，导致这个英雄走向毁灭，这个背后就是阿神在起作用，因此artist是一种鲁莽的鱼形，会导致人走向毁灭。他是一位伤害神，在河马的描述中，这位就非常的柔软，但是在这里啊，神的伤害被美化了，这种激情或者这种鲁莽本身的伤害性变成了一种柔软的特征，它变得变得既柔软又美轮美奂，这里面很重要，重要在哪儿呢？





你看啊，我们都知道，爱呢有时候确实让人挺盲目的，有时候让人有一股激情，但我们完全可以以亚里士多德在尼格马可伦理学里面的那种方式，这种中道观来讲，绝对理智的爱，深思熟虑的爱绝对不好，但完全一点不思考啊，就直接就热血上头，就这么鲁莽去做的爱呢，肯定也不好，所以爱呢，要在这个深思熟虑和完全不思虑的鲁莽之间取得一个中道，所以说，如果在这个问题之上有一种更高贵的爱和一种更低贱的爱，那这个高贵和低贱啊，还就是在神和的区别之中得到的，我们如何可以不做出鲁莽旅行导致死亡，如何不去鲁莽是真正的而不是，但阿峰在这里呢，把这个阿特神直接讲成是实际上就是取消了他们之间的区分，他在这里，在这里，你看，在已经这么多人谈了的高贵和低贱的时候，在阿宋这里突然失去了高贵与低贱之爱的区分，而这个东西啊正是对于爱该如何实现非常非常重要的一个问题，所以在阿宋这里啊，就是根本就没有考虑到爱的实现性，它进一步说啊，面容较好啊，这些都不用多说了，更重要的是呢他说啊，这个爱神啊，不仅这个年轻柔软，面容姣好，这个爱神还有很多的美德，这个美德才是他阿冯说的最很奇怪而且荒谬的地方，他讲了好多美德啊，他说。





第一，爱神在神，或在与人或与神交往的时候，他既不会做不公正的事情，他自己呢也从来没有遭受过不公正。我当时读到这儿，我觉得哇，这个爱神是全天下核算之神，最核算之神，他自己呢不会去做不公正的事情，他呢也没有遭受不公正，哪有这么好的事情啊。对哦，我们看最后阿尔西比亚德斯的故事，那苏格拉底和他之间爱与的张力，那给阿尔西比亚德斯遭了遭受了多大的不公正啊，才会导致他那么去做，对吧？所以说爱神就能够这么恰恰好，他既不做不公正的事儿，也没有遭受不公正，不可能好。第一句话，这是一个空话，第二句话他说，当爱神做事儿的时候，他也从不使用武力，因为每个人都赞成爱的所有命令，任何双方同意的事情就是城邦的主宰，即法律规定为正义的事儿，这句话我把它翻译成现代版本啊，爱若斯是什么呢？就是你情我愿，因为你情我愿，我们就能达到，所有人都赞成是不使用武力的，因此呢特别像法律，但是很明显没有区分立法的你情我愿与司法的完全对抗，对啊我们也知道，ok，确实有时候立法的过程啊，还真是你情我愿多方都同意，但是我敢说啊，世界上知乎任何一个司法最后那个判决，几乎都是针锋相对的，这就是阿甘完全丢掉的那个张力的部分，也就是说这个张力啊在那个地方就很强烈，很强烈了，对，但是在这里呢又丢掉了，因此他第二点啊空洞的第3点，他说跟正义一样，爱神呢还很节制，因为人们普遍认为啊节制在掌管的欢愉和欲望，没有任何欢愉能比爱的欢愉更大，所以说，如果欢愉比爱弱呢，那必定是受爱的掌控，是他们的主人了，如果爱呢还在掌控欢愉和欲望呢，他肯定非常节制啊，这个如果理解维特根斯坦啊，就能读到这句话呢，是个循环论证对吧，这个循环论证是个空话，没有道理的。他接着说，勇敢，他说爱玉还很勇敢，爱神，为什么呢，因为阿瑞斯也敌不过爱神，不是阿瑞斯，艾瑞斯就是古侠战神啊，不是阿瑞斯俘获了爱，而是爱啊俘获了阿瑞斯，这指的是阿瑞斯和阿芙罗蒂特的这个婚外情，是阿弗罗蒂特俘获了阿瑞斯嘛，因为阿芙罗蒂特也是爱神，所以俘获者呢掌控着被俘获者，就因为阿弗罗蒂特爱神俘获了阿瑞斯，所以说呢，阿弗罗蒂特肯定也很勇敢，爱欲的勇敢在于爱与占有的勇敢，这纯粹造句啊，这也是空话，好，这些空话还好啊，最麻烦的是怎么去讲爱神智慧，这个问题，你看啊，他说，我已经说了爱神的公正、节制和勇气，还需要说的呢是爱神的智慧，前面这些啊都是一些空话而已，但是on讲爱神的智慧，这点，却再次把这个问题推到了一个更大更大的麻烦之上，而这个麻烦就是这个麻烦解决不了，我们就理解不了阿尔西比亚德斯的爱语，他说，为什么爱神一定有智慧呢，爱神为什么超级有智慧呢，因为爱神是全天下所有技术和记忆的激发者，就全天下所有，因为技术嘛，肯定有智慧啊，这些有技术的人呢，都得受到爱神的激发，他说啊，关于在艺术或工艺方面的专门技术我们不是都知道吗，那些受到爱神教导的人最后都声名显赫，而那些没有被他触动的人都默默无闻，因此你被爱神触动，你才能够声名显赫，这里彰显了爱神的智慧，靠你看啊，阿峰讲了这么多，讲了这么多东西啊，好像呢前面都是一堆空话，什么逃避不易啊，你情我愿啊，节制啊，勇敢啊，这些都是一些空话，但就智慧这一点，证明其智慧嗯说到了一个很重要但是很糟糕的事儿，为什么爱神是智慧之神呢？





因为有智慧的人都怎么样呢？在他的论述里面啊，因为他是刚得了这个桂冠诗人的爱民生，你看啊，受爱生教导的人最后都声名显赫，没被他触动的人呢都默默无闻，因此在这里啊，为什么爱神是各门各类记忆的激发者，因为各门各类记忆的激发者，如果不爱名声的话，他就没有办法获得智慧，这东西听着荒唐啊，但没有那么荒唐。我们我们以前讲过，在古希腊城邦展示出一个人的卓越很重要，而展示出卓越呢，很大程度上就是要被其他人承认你的卓越，如果其他人承认你的卓越呢，你当然就是获得了一些名声，所以今天我们一提名声，难免觉得这个有孤名，钓誉之嫌，但确实在古希腊这个沽名钓誉的色彩要淡的多得多，因此呢，阿尔西比亚德斯就我们最后要讲那个人啊，那就如果你，如果你这个人，你觉得啊是是是为什么今天第一次提这个人完全不知道，你听听第二期啊，第一期，第二期都有讲，阿西比亚德斯可不就是混淆了爱欲和爱民生的问题吗？因此这个混淆啊，我们今天人会觉得这有什么可混淆的，我们都知道，人不能爱民生，没有那么容易，可没有那么容易啊。爱欲与爱民生的区别是一个很难区分的事情，而恰恰在这里以植树的方式阐述了这种混淆，在这里爱智慧sophia，哲学与爱民生几乎是一回事儿，你想想今天那些在这个面上跳来跳去的那些国师们，不就是混淆了爱之会与爱名胜吗？混淆了智慧的彰显和智慧的阐释与民生彰显本身的区别，这东西区别真的没有想象中那么容易，因此这东西不区分的坏处是啥，坏处非常明显，在这里啊对民生的爱带来智慧，带来对美的追求，但在实际生活经验之中，当然不是啊。爱民生的人会爱很丑陋，很丑陋的东西，愿意在公共环境中获得关注，获得名声的人，很多时候会呈现的非常非常丑陋，这个在各行各业领域，各种地方都非常非常明显，而为什么会认为名声一定与美相关呢？这可不是一个很奇怪的所有毫无道理的想法，这个想法就是进步主义，也就是说世界一定是进步的，因此在当下的环境之中，被认可的东西一定有它的道理，你看啊，我们在最开始讲到这个里面，我们说他的想法和马尔库塞有点像，《爱欲与文明》是相对的，但在这里，《爱欲与文明》的张力是消失的，《爱欲与文明》是完全一致的，凡是在文明体系中能够获得名声的，一定与爱与相符，一定是美善的，今天最爱追求民生的人，实际上也是最明显的进步主义者，因此啊把爱智慧爱等同于爱民生，这个背后的进步主义并不如他看上去那么明显，那么荒唐。当然，我们明白，在这个问题之上呢，阿松的见解其实远低于在爱与文明张力的问题之上，在爱与文明的张力上的理解是很深的，比马尔库塞更深，而这种爱与我们完全一致的想法，其实是一个很浅很浅的想法，所以说，整个所所讲啊，艾若斯成为美善的源头，就是他最开始讲的这个它的升华呀，本身各种各样的好处啊，全是空话，成为了一个空谈，因此的言论完全丧失了爱的实现性，丧失了会影片最重要最重要的主题，所以在整个发言中是最短的。柏拉图花了最少的笔墨写它，就是因为它只是一个铺垫连接，最重要的两个论述就是和苏格拉底的论述，因此最后我们会发现，阿甘的宋词是唯一以他自己写了一首诗作为结尾的，现场吟诗一首，表达对爱神的赞美，说爱神为什么伟大呢？





因为人类的和平，大海的风平浪静，狂风的平息，痛苦的既然长眠都要靠爱神，因此在他看来啊爱欲可以消灭人的激情，让人如爱欲本身一样匀称而柔软。但是在他混淆爱与爱民生之中，我们发现啊，恰恰相反，对名声越大的爱与带来了什么呢纷争，激情，冲突，所以说，aris的爱欲问题是没有去讲爱玉的方向是什么，在他那里呢爱玉就是爱相似，性爱相似性马上带来了很大的悖论，但说了啊不是爱相似啊是爱美，但是一点儿没有解决暧昧的问题，爱美变成了爱民生，不仅没有解决阿嘎松的问题，反而通过这种虚伪加强了这种纷争对抗，因此啊这就是爱欲的浪漫主义危机嘛阿是很明显的一大套浪漫主义想法，因此啊，简单总结一下啊，他的进步呢是除了谈人的自然状态，还谈了爱的自然状态，因此爱呢从那边的纯粹自然变成了自然法啊，这个深度就一下增加了一种更深的认识，但是他的问题呢就是他最后的前程，因为没有区分爱的方向，该爱谁带来一种盲性，这个盲性呢就扼杀了爱欲的反叛特征啊，也就扼杀了爱欲本身，那阿峰呢更进一步谈到了爱的所谓本性，就是爱要爱什么呢？爱不是爱，相似的人是爱美善，但是关键就是什么是美善呢，在这个问题之上啊，完全陷入了浪漫主义，变成了一大套空谈这个空谈，最后美善唯一的经验要素就是名胜，空谈走向了爱智慧，爱美善变成了爱名声，这个呢就完全走向一种混淆和反面，这个混淆反面不仅没有解决的问题，相反呢，让这个问题更加的爆发出来，可以说阿甘的问题就是阿尔西比亚德斯的问题，我们到时候就说啊，因此好相信啊，透过这个这么多的辨析啊，我们对爱的理解，对爱的理解，又有很多的进展，但是呢，接下来就是在这个接续之上，如何越来越难，谈了，就是美善到底是啥，美善跟爱的关系是什么，为什么我们需要美善一定需要爱呢，对吧，这是今天人很疑惑的问题，今天你需要美善直接搞艺术不好吗，对吧，直接去搞这个哲学不好吗？





跟爱有什么关系呢，跟爱语的关系非常大，所以终于我们就进展到了苏格拉底，所以我我本来想一期把三个人都讲了，但我觉得你看一小时四十多分钟还是讲不了啊，因为这期呢很有意思啊，我们讲了一个喜剧诗人，一个悲剧诗人和他们的这个关系和他们的对于爱神的颂赞，那下一期呢，我们就来讲苏格拉底，苏格拉底怎么在提马给他的启发基础之上，真正把会影片对于爱的理解推到一个最高的层次，以及最后一期我们将阿西比尔德斯怎么体现出苏格拉底的理解啊，还有进一步上扬的空间，它仍然不是一个完美的，当然我们也可不可能达到对爱的一个完全完美的理解，它永远爱本身，爱实现，爱的实现就是一个不断上扬的过程，好，那我们这期会影片的第四期将和这期呢就结束了，希望能够对大家的生活不仅是自己的私人生活，还是对于对于社会问题的理解能够有所帮助，因为这期其实勾连性非常强，然后finance的部分呢其实也没有那么简单，如果你听一遍可能没有太熟的话呢，我会在这个呃简介文件里面标出时间节点，你可以去再听听那个部分，好希望能对有所帮助。那我们来期待一下会影片的第五期，苏格拉底到底如何回应这个问题的，我们下期节目再见大家的感觉，相信



