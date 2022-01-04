即使冷得齿战，也比崇拜偶像强！——和我同类的人如是意欲。尤其是我怨恨一切烟雾蒸腾的火神。

——尼采《查拉图斯特拉如是说》

什么是今日的偶像崇拜，是少男少女们荷尔蒙宣泄的一场迷梦吗？是我们隔岸观火，可以轻松嘲笑或揶揄的对象吗？

还是要看到那最深处，看看我们每个人身上的“偶像崇拜”。

PART ONE一场花木兰的争议

豆瓣“鹅组”，前身为豆瓣“八卦来了”小组。在众豆瓣小组中，是流量上无可匹敌的那个庞然大物，但也是我这个12年“豆龄”的老用户几乎从未关注过的地方。如果豆瓣是一个大房间，鹅组就是这个房间中那些自诩为最“豆瓣”的人，都绕开与选择性无视的一头巨象，站在房间中央越来越大，直到我们都只能侧身而过。

最近越来越多来自“鹅组”的帖子被转发到我的时间线，让我不得不开始关注，并承认，这里可能才是豆瓣这个文艺网站的核心。

事情是迪士尼的中国题材新片《花木兰》的宣传预告片，来自“鹅组”各种不同的对这部预告片的担忧和微词开始被我注意到。或无法接受一个中国人的故事，剧中人物都说英文的事实；或无法接受外国人其实不懂得这个故事的中国精神，却在看这个预告片时大呼小叫，“装作”激动（国外有一类reaction视频很火，即录下一些人在观看某些内容时的夸张反应）；或无法接受里面角色的妆容，认为那种妆容过于日本；或无法接受一个北方故事中出现了福建土楼。当然，更加担忧，可能孝悌之意在电影中全无，被替换为西方的女性主义。

我当然没有穷举组员对预告片的质疑，我也不可能穷举，在这个小组搜索花木兰，可以搜到多达1445个帖子。当然，这里面还包括很多对刘亦菲的质疑，和随后刘亦菲的粉丝的反击辟谣。

这个预告片仅仅1分31秒，可算中规中矩，无甚新意。但就是这样的1分31秒，竟然可以被挖掘出如此多的视角去讨论和质疑。在这个大家可能习以为常的地方，我逐渐嗅到一丝怪异的味道。

千万别觉得我大惊小怪，在这些质疑中，已经完全不是传统饭圈粉丝们的互相攻伐，几乎每一个视角，都联系着一些巨大的话题，他们自己个人的尊严，通过《花木兰》这样一部作品，和某些巨大的东西联系着。

PART TWO 鹅组的立场

《花木兰》的争议，大概是对主创团队“品格”的质疑，质疑他们“西方中心主义”，质疑他们“辱华”，质疑他们对中国文化“心有不诚”。

在过去我们对当代的批判中，所谓”道德虚无主义“总是相当核心的话题，而容易被认为最是虚无的，往往是年轻人。但吊诡的是，在年轻人典型文化的鹅组，和他代表的饭圈文化中，又对道德最敏感，最在意。想想他们不管是捍卫一位明星，还是攻击一位明星，大概其事项都与“道德品质”相关。

其实个中道理并不难理解，也有点残酷，明星往好了做不能拯救世界，往坏了做亦干不出纳粹的恶行，现在的流量明星们往往业务水平也都是中等。粉丝们喜欢这些明星大多是因为其面貌可人，但不免又要互相竞争起来，争个流量的高下。因此粉丝们进入一个处境，没有大功大过可供点评，水平也都相差无几，在这个背景下要展开竞争，确实只能诉诸“品格”。

所以在鹅组，你能看到最多的内容，其实这也是过去组名中“八卦”的由来，就是明星的“品格污点”。

不过”品格污点“又何止是娱乐明星呢？科学家、商人、政客，哪怕是经济纠纷中的爆料，情感冲突中展示出的微信聊天记录。捕风捉影的寻找”品格污点“，早已经是公共领域中最炙手可热的话题。

是不是与娱乐明星的问题结构相似，这世界好亦不足力挽狂澜，烂亦不足状若地狱，整体的状况也是万马齐喑，中庸平常，但又不免在各个领域交相争利。不管是对别人，还是我们自己，如果还要证明合理性，恐怕也只能诉诸”品格“了，要么凭借”品格“上位，要么爆出”品格污点“摔下来。

所以莫笑鹅组肤浅狭隘，鹅组不过是大环境的缩影。

PART THREE 讲品格的动机

在尼采和伯纳德•威廉斯做道德批判的时代，还没有如此多的素材，能够显示出谈论”品格“已经成为一件多么荒唐危险的事情。围绕着娱乐明星的文化，一面是那些令人眼花缭乱的身体和花花世界，硬币的另一面，是毫不留情面冷酷的”品格法庭“，这简直是一件最讽刺的事了。

我不是要搞道德虚无主义，而是警惕以这个方式谈品格，就没有品格了。

在上一篇文章中，我就提到过，语言的误用会让一个词汇腐败，进而让整个价值丧失。那么饭圈对“品格”的痴迷也是一样。在前两个月，突然刮起一股大吹特吹基努•里维斯的品格的风潮，各路人等纷纷出来证明，他是全世界最善意的人。他的礼貌低调，在地铁让座等行为被大家津津乐道。但在接受访谈时，基努•里维斯对这样的恭维显得尴尬和不快，这不是因为他谦逊。道理非常简单，基努特别用力的成为了几乎最有个性而特立独行的人，但竟然被彻底裹挟进了一场塑造”亲民偶像“的品格狂欢。这就像是乔丹，如果因为”尊重裁判“被人们记住和歌颂般荒唐。

但这非常真实，我们对真正的才华和贡献视而不见，却就是对”品格“有异乎寻常的痴迷。最讽刺的便是在豆瓣鹅组，也奇怪的对袁隆平投入了非常大的关注。质疑他的，质疑他竟然对豪车感兴趣，捍卫他的，说他四十度高温依然坚持在田间研究。不知所云。

脱离这些肤浅的品格形成对一个人的公共评价，我们已经不会了。

这样谈论品格和道德究竟问题何在？威廉斯在《伦理学与哲学的限度》中批判道德时用了“道德运气”这个概念，大概意思是说，一件事是否能够真的实现，里面有好多“运气”的要素，让其扑朔迷离，也难以把握。但是道德的世界是不同的，仅仅凭借动机就可以定义一个人的好坏，就此免疫了“世俗运气”，形成了一种有十足把握的“道德运气”。

地铁让座，对人礼貌，就可以成为一个“好人”，当然比努力提升演技和活得精彩要容易得多，但是基努•里维斯付出了苦功，自然不希望“道德运气”压抑了他的努力。

诉诸品格的是个平庸世界，偶像崇拜是平庸世界的玩物，是平庸人对另一群人扭曲的欲望。平庸人甚至不敢去承认和欣赏偶像真正的伟大，而是诉诸一些细小的品格。仿佛这个世界里的一切成就才华都不再重要，偶像是我们大家捧出来的，他值得欣赏之处除了颜值，就是那些我们自己也能做到的无足轻重的品格，我们与偶像在人格上平等了。

这让我们一窥偶像崇拜的实质，虽然粉丝对偶像的狂热看上去是一种人格不对等的游戏，但里面的小把戏就是，通过“品格”，所有崇拜者反而在获得一种，我我们与偶像其实人格平等的幻境。

PART FOUR 造神还是弑神

品格可以令我们崇拜一个人，品格污点也可以令我们唾弃一个人，但后者明显要多得多。在鹅组，后者绝对前者的百倍不止。这可能深藏于人的本性之中，“八卦”这个词，绝大多数都不会是其好品格的事迹，而是一些鸡毛蒜皮的不良记录。

人们在网上造神少，弑神多。

喜欢看他人遭殃，谁说这不是平庸时代的又一个特征，站在井底的人，最喜欢的景观就是看人从高处跌落。在饭圈这是最寻常的现象，像侦探一样在网上寻找艺人品格败坏的蛛丝马迹，然后“爆出黑料”来，随后就是一场可怕的狂欢。

这仅仅出现在文艺偶像的领域吗？这也绝对不是中国的特有现象，在没有真正功绩的平庸之处，一切都退化为“宣传”，而在一切都仅仅只是“宣传”的地方，人们能诉诸的仅仅是“品格”。但从来都是，谁能借宣传依靠品格被崇拜，谁就会依品格的污点而被人从神坛上拉下来唾弃，这个现象的学名叫做“人设崩塌”。

”人设“的涨跌，都仅仅是”宣传现象“，与个人几乎无关，有时候是明星团队故意为之，有时候根本就是粉丝先一厢情愿，而明星团队半推半就。”人设“与“人设崩塌”的决定权不在明星手中，全凭借看客们的阐释和推波助澜。就在这里，”鹅组“的现象推进到关键的位置，看上去，鹅组像是仅仅被动响应，在偶像产业的大潮中被人操纵着贡献自己的关注和金钱。在造神时兴许如此，但在以”品格污点“弑神时，观看者却是真的拿起了屠刀，站在了闻着血腥，溅着血液的位置。

而只要这股血腥冲动一直存在，崩塌的偶像就会源源不断。因为推动偶像具有品格人设的，和砸碎偶像品格人设的，就是同一批人。

自产自用，一个稳健的循环。

PART FIVE “吃瓜”之兽

在鹅组，“瓜”是个核心的“梗”，意谓着明星的黑料，但慢慢的，仅仅意味着和明星有关的“事件”了，因为事件中是否有可被阐释的品格污点和黑料，这是粉丝说了算的。例如没什么特别之处的《花木兰》电影预告片，就活生生的变成了又一枚“瓜”。

在网友自嘲是“吃瓜群众”的时候，这看上去是个无奈的自嘲，但他们是真的谦虚。观看在这里真的是力量，他们就一边自嘲着“吃瓜”，吃着吃着，手里的瓜就换成了人。吃瓜群众并未在旁边远远张望，而总是积极的跳入中央，把一个人生吞活剥。

这就是“吃瓜”的可怖之处，其实明星都心知肚明，新的偶像们纷纷服帖地表示自己的成功全是粉丝的功劳，离开粉丝自己什么都不是，这不是客气话，这是惨烈的真相。“吃瓜”是对他人命运悠哉悠哉操控的快感，这在社交媒体的时代变得不仅可行，而且高效。凭借其分布式的寻瓜能力，和极其高效的传播，甚至已经形成了产业，我好像都不必加上甚至。

“吃瓜”是我们这个时代诸多诡异事的一个，这里面有一点点命运色彩，有一些自嘲，却又力量强大，更多的，还有东德斯塔西的味道。“吃瓜”是我们一窥后现代那荒唐可怕的窗口，在一切分崩离析的时候，世界呈现出的意志和样貌。

像很多神话中展示的那样，无数人卑微渺小的怨念，集聚在一起，变成一只破坏力巨大的恶兽。那这样的恶兽我们已经拥有很多，这种以平庸灵魂集聚的恶兽以”品格“为食，我开始以为它至少要捍卫些什么，起码捍卫自家偶像。后来才慢慢明白其实这头恶兽什么也不捍卫，它就是想要吞吃道德污点，包装的义愤填膺的也行，揶揄讽刺的也行，深明大义的也行，悲惨嚎啕的也行。

留给人们两个选择，你要么放弃一切投身进去，要么你就站在“吃瓜”的对面，被这头巨兽审视打量，看哪天成为他的猎物。

PART SIX 不仅是粉丝，是我们身上的鹅组人

从“八卦来了”到“豆瓣鹅组”的改名转换，也是这个小组话题关注范围不断扩大的过程，不管是“为袁隆平爷爷祈福”，到全国各地的离奇案件，北大杀刺猬女生，普京在G20的讲话。

不知道是先有饭圈的攻伐，还有先有我们整个社会对品格污点的痴迷，我想是后者吧。这是为何我读着这个小组的内容，慢慢读出来一些别的东西。我起初认为鹅组是”最不豆瓣“的豆瓣小组，后来我看得多了，发现其实豆瓣哪里都和鹅组一样，也充斥着”品格污点“的审判，只是更精致些了，话说得更漂亮。

只是话题变了，不变的是对“品格“的敏感，对负面新闻的嗜血冲动，除了明星和社会公共事件，更多普通的个人也被卷入到这场运动中，也以通过同样的模式被暴露出来，变成一颗”瓜“。鹅组的模式最终成为社会宣传运动的范式。

看来这只巨兽，在饥不择食的时候，还把自己的内脏吐出来吃。

这是一场在嬉笑怒骂中令社会土崩瓦解的运动，拿捕风捉影的照片和看上去言之凿凿的聊天记录做证据，把平庸的本质替换成各色的品格，把社会变成一场大秀，在里面做什么不重要，以什么姿态做最重要，做到什么不重要，避免露出马脚最重要。

鹅组成为一种堕落的模式，像是豆瓣的堕落，以书影音起家，以”作品长评“为主的豆瓣，成为以消费明星绯闻，品格和姿态审判的豆瓣。更蔓延成为整体的趣味，我写文章这天的微博热搜，是一位闻所未闻的明星，被质疑整容过了度。再成为一种时代的精神，爬上商业广告的自我宣告，甚至成为政治领域的灵丹妙药。

往这个一往无前的时代深处张望，在所有腐坏的地方，我们都看到一样的令人不再成为人的机制和尝试，我特别讨厌自己一遍一遍地说着这些丧气的话，不过我得坦率的说这是真的。我在教育里面看到了，在经济体系里面看到了，在我们对自然的态度里看到了，在鹅组这般的宣传运动中，也看到了。在我们将一切简单的辅助一些肤浅的品格后，令粉丝与偶像人之为人的东西，也一并埋没。这便是基努•里维斯感到尴尬和遗憾的地方吧。

这便是我们甘于平庸之后，放弃为人，向”宣传“缴械投降的标志，整个豆瓣就会成为一个鹅组，微博会成为鹅组，政治会成为鹅组，任何公共领域都会成为鹅组。偶像崇拜幼稚可笑吗？但恐怕偶像崇拜的内核，早已经成为你我认识世界的方法。