在下面的部分選中一段文本，點擊左邊的icon就可以就某一條進行評論。

美国和印度联合声明

2023 年 6 月 22 日

美国华盛顿



1. 拜登总统和莫迪总理今天确认了美国和印度作为世界上最亲密的伙伴之一的愿景 —— 一种民主国家带着希望、雄心和信赖展望 21 世纪的伙伴关系。美印全面全球战略伙伴关系建立在新水平的信任和相互理解之上，并因将我们两国紧密联系在一起的家庭和友谊温暖纽带而更加丰富。我们将共同建立一个更加强大、多样化的美印伙伴关系，以实现我们人民对建立在尊重人权和 民主、自由和法治共同原则基础上的光明繁荣未来的愿望。我们的合作将有利于全球利益，因为我们通过一系列多边和区域集团，特别是四方集团，为建立一个自由、开放、包容和有韧性的印太地区做出贡献。人类事业没有任何角落不受我们两个伟大国家之间跨越海洋直至星空的伙伴关系的影响。

规划面向未来的技术合作伙伴关系



2. 拜登总统和莫迪总理确认，技术将在深化我们的伙伴关系中发挥决定性作用。领导人称赞 2023 年 1 月关键和新兴技术倡议（iCET）的启动是美印关系的一个重要里程碑。我们呼吁我们的政府、企业和学术机构实现我们对战略技术伙伴关系的共同愿景。领导人再次承诺，美国和印度将在相互信任的基础上，建立一个开放、可访问和安全的技术生态系统，以加强我们的共同价值观和民主制度。



3. 拜登总统和莫迪总理确定了在太空合作的各个领域达到新境界的路线。两国领导人赞扬了我们在地球和空间科学以及空间技术方面日益加强的合作。我们欢迎美国国家航空航天局（NASA）和印度空间研究组织（ISRO）决定在 2023 年底前制定载人航天合作战略框架。领导人对 NASA 宣布在德克萨斯州休斯顿的约翰逊航天中心为印度宇航员提供高级培训表示欢迎，目标是在 2024 年向国际空间站发起联合努力。两国领导人祝贺 NASA-ISRO 合成孔径雷达（NISAR）卫星交付给位于印度班加罗尔的 ISRO 的 U.R.Rao 卫星中心，并期待着 NISAR 2024 年从印度发射。领导人对印度 2023 年的太空政策表示欢迎，呼吁加强美国和印度私营部门在太空经济整个价值链中的商业合作，解决出口管制问题，促进技术转让。拜登总统对印度签署《阿尔忒弥斯协议》（是 NASA 与日英澳加意、印度、卢森堡、阿联酋航天机构签署的有关探索月球的协定）深表赞赏，该协议为全人类的利益推进了太空探索的共同愿景。



4. 拜登总统和莫迪总理承诺，两国政府将推动政策和法规调整，以促进美国和印度工业、政府和学术机构之间更多的技术共享、共同开发和共同生产机会。两国领导人欢迎于 2023 年 6 月启动由机构间牵头的战略贸易对话，并指示双方定期努力解决出口管制问题，探索加强高科技商业的方法，促进两国之间的技术转让。



5. 拜登总统和莫迪总理称赞签署《半导体供应链与创新伙伴关系谅解备忘录》是协调两国半导体激励计划的重要一步。这将促进商业机会、研究、人才和技能发展。领导人欢迎美光科技股份有限公司宣布在印度政府的支持下，投资高达 8.25 亿美元在印度建立一个新的半导体组装和测试设施。总投资价值 27.5 亿美元，将在未来五年创造多达 5000 个新的直接就业机会和 15000 个社区就业机会。领导人还欢迎泛林集团提议通过其 Semiverse Solution 虚拟制造平台培训 60000 名印度工程师，以加速印度的半导体教育和劳动力发展目标，并欢迎应用材料公司宣布投资 4 亿美元在印度建立一个合作工程中心。



6. 拜登总统和莫迪总理有着共同的愿景，即创建安全可靠的电信、有弹性的供应链，并实现全球数字包容性。为了实现这一愿景，两国领导人成立了两个先进电信联合工作组，重点关注开放式无线网络和 5G/6G 技术的研发。供应商和运营商之间的公私合作将由印度的巴拉特 6G 联盟和美国的 Next G 联盟牵头。在美国国际发展金融公司（DFC）的融资支持下，我们正在这两个国家与这两个市场的运营商和供应商合作进行开放式 RAN 现场试验和推广，包括大规模部署。领导人欢迎印度公司参与美国的翻新和更换计划。我们赞同 6G 网络的宏伟愿景，包括标准合作、促进系统开发芯片组的使用，以及建立联合研发项目。拜登总统和莫迪总理还强调了建立 “可信网络 / 可信信源” 双边框架的必要性。



7. 拜登总统和莫迪总理欢迎建立印美联合量子协调机制，以促进工业界、学术界和政府之间的合作，并欢迎我们为达成全面的量子信息科学与技术协议所做的工作。美国欢迎印度参与量子纠缠交换和量子经济发展联盟，以促进与志同道合的领先量子国家的专家和商业交流。美国和印度将维持和发展量子培训和交流项目，并努力减少美印研究合作的障碍。领导人欢迎在美国 - 印度科学技术捐赠基金下启动一项 200 万美元的赠款计划，用于人工智能和量子技术的联合开发和商业化，并鼓励公私合作在印度开发高性能计算设施。拜登总统还重申，他的政府承诺与美国国会合作，降低美国向印度出口 HPC 技术和源代码的壁垒。美方承诺将尽最大努力支持印度高级计算发展中心（C-DAC）加入美国加速数据分析与计算研究所（ADAC）。



8. 领导人欢迎美国国家科学基金会（NSF）和印度科学技术部（DST）资助的 35 项新兴技术创新联合研究合作。根据 NSF 和 DST 之间的新实施安排，双方将资助计算机和信息科学与工程、网络物理系统以及安全可靠的网络空间的联合研究项目。此外，NSF 和印度电子和信息技术部将为半导体、下一代通信、网络安全、可持续性和绿色技术以及智能交通系统等应用研究领域的联合项目带来新的资金。



9. 拜登总统和莫迪总理都承认人工智能带来的深刻机遇和重大风险。因此，我们承诺在值得信赖和负责任的人工智能（包括生成型人工智能）方面开展联合和国际合作，以推进人工智能教育和劳动力举措，促进商业机会，减少歧视和偏见。美国还支持印度作为全球人工智能伙伴关系主席的领导地位（注：印度任 2022--2023 年人工智能全球伙伴关系理事会主席）。领导人对谷歌通过其 100 亿美元的印度数字化基金继续投资的意图表示赞赏，包括对印度早期初创公司的投资。通过其在印度的人工智能研究中心，谷歌正在构建支持 100 多种印度语言的模型。

10. 拜登总统和莫迪总理对我们在尖端科学基础设施方面深化双边合作表示欢迎，包括印度原子能部向美国能源部费米国家实验室提供 1.4 亿美元的实物捐助，用于合作开发质子改进计划 II 加速器，长基线中微子设施是美国境内第一个也是最大的国际研究设施。我们还欢迎印度开始建造激光干涉仪引力波天文台。领导人呼吁我们的政府将这些伙伴关系扩展到先进的生物技术和生物制造，并加强生物安全和生物安保创新、实践和规范。



推动下一代防务伙伴关系



11. 美印重大防务伙伴关系已成为全球和平与安全的支柱。通过联合演习、加强防务产业合作、年度 “2+2” 部长级对话等磋商机制，我们在建立两军在各个领域密切协调的先进全面防务伙伴关系方面取得了实质性进展。两国领导人赞赏双方牢固的军事联系、相互的后勤支持以及为简化基本协议的执行所做的努力。我们指出，信息共享和在对方军事组织中派驻联络官将促进联合军种合作。我们还重申决心加强海上安全合作，包括通过提高对水下领域的认识。领导人欢迎在包括太空和人工智能在内的新国防领域展开对话，这将加强能力建设、知识和专业知识。



12. 两国领导人表达了加快国防工业合作的愿望，欢迎通过《国防工业合作路线图》，该路线图将为国防工业提供政策方向，使先进国防系统的联合生产以及项目的合作研究、测试和原型设计成为可能。双方致力于解决国防工业合作的任何监管障碍。领导人还注意到印度国防部和美国国防部决定开始谈判，以达成供应安全安排，并开始讨论互惠国防采购协议。

13. 拜登总统和莫迪总理对通用电气和印度斯坦航空有限公司签署谅解备忘录表示欢迎，该谅解备忘录具有里程碑意义，旨在为印度斯坦航空公司轻型战斗机 Mk 2 在印度制造通用电气 F-414 喷气发动机。这项在印度制造 F-414 发动机的开创性举措将使美国喷气发动机技术的转让比以往任何时候都大。领导人承诺，我们的政府将迅速合作，支持推进这一前所未有的联合生产和技术转让提案。



14. 拜登总统和莫迪总理还欢迎印度成为美国海军前沿部署资产的维护和维修中心，并欢迎与印度造船厂签订主船维修协议。这将使美国海军能够加快中期航行和紧急维修的合同程序。根据《国防工业路线图》的设想，两国同意共同努力，为印度的飞机和船只建立物流、维修和维护基础设施。



15. 两国领导人欢迎美印国防加速生态系统（INDUS-X）的建立和启动（注：6 月 21 日，美印宣布在华盛顿启动《印美防卫加速生态体系》）。作为一个由大学、初创公司、工业和智库组成的网络，INDUS-X 将促进两国各自工业之间的联合国防技术创新和先进国防技术的共同生产。美国国防部太空军与印度初创企业 114 AI 和 3rdiTech 签署了第一份国际合作研发协议。两家公司都将与通用原子公司合作，分别使用人工智能和半导体领域的尖端技术共同开发组件。



16. 拜登总统和莫迪总理欢迎印度采购通用原子公司 MQ-9B HALE 无人机的计划（注：MQ-9B 无人机为通用原子公司制造的海上大型巡逻无人机，印度原计划 30 亿美元采购 30 架）。MQ-9B 将在印度组装，将增强印度武装部队跨领域的 ISR 能力（注：侦察能力与监视能力）。作为该计划的一部分，通用原子公司还将在印度建立一个全面的全球 MRO 设施（注：维护维修运行设施），以支持印度提高本土防御能力的长期目标。

促进清洁能源转型



17. 作为气候行动和清洁能源的领导者，美国和印度有着共同而雄心勃勃的愿景，即迅速大规模部署清洁能源，建设经济繁荣，并帮助实现全球气候目标。我们认识到美国《通胀削减法案》和印度雄心勃勃的与生产挂钩的尖端清洁和可再生技术激励计划的关键作用。领导人强调，美印 2030 年气候与清洁能源议程伙伴关系和战略清洁能源伙伴关系（SCEP）反映了这一承诺。领导人欢迎共同努力开发和部署储能技术，包括在 SCEP 下成立一个新的工作队。两国领导人欢迎美国和印度新能源和新兴可再生能源技术行动平台的启动，该平台将加快在绿色氢气、海上和陆上风电以及其他新兴技术方面的合作。我们将合作实现各自的国家目标，根据印度的国家绿色氢气任务和美国氢能地球计划降低绿色 / 清洁氢气的成本。美国欢迎印度决定共同领导多边氢能突破议程。鉴于碳在减少排放方面的作用，两国领导人呼吁在碳捕获、利用和储存方面开展共同努力。领导人欢迎印度 VSK Energy LLC 宣布投资高达 15 亿美元在美国开发一个新的垂直集成太阳能电池板制造业务，以及印度 JSW Steel USA 计划在其俄亥俄州明戈枢纽钢铁厂投资 1.2 亿美元，以更好地服务于可再生能源和基础设施行业不断增长的市场。



18. 拜登总统和莫迪总理强调了交通部门脱碳的重要性，包括加快部署零排放汽车，继续合作促进电动交通的公共和私人融资，以及开发包括可持续航空燃料在内的生物燃料。为此，两国领导人赞扬了全球生物燃料联盟的创建和发展，该联盟将于 2023 年 7 月启动，美国是其创始成员。两国领导人欢迎签署一项谅解备忘录，根据该谅解备忘录，美国国际开发署将支持印度铁路公司到 2030 年成为 “净零” 碳排放的宏伟目标。美国和印度还宣布计划建立一个支付安全机制，为在印度部署 1 万辆印度制造的电动巴士提供便利，加强印度在减少温室气体排放、改善公共卫生和全球供应链多样化方面的重点努力。



19. 印度和美国致力于创建创新的投资平台，有效降低资本成本，吸引大规模的国际私人融资，以加快在印度部署绿色可再生能源、电池存储和新兴绿色技术项目。美国和印度将努力开发首个价值数十亿美元的投资平台，旨在为此类项目提供催化资本和降低风险的支持。



20. 拜登总统和莫迪总理重申支持国际能源署的使命，拜登总统承诺根据《国际能源计划协定》的规定，继续与印度政府、国际能源署成员、国际能源机构秘书处和其他相关利益攸关方合作，争取印度加入国际能源署。



21. 拜登总统和莫迪总理申明，两国政府作为值得信赖的合作伙伴，打算共同努力，确保我们各自的市场能够获得实现我们的气候、经济和战略技术合作目标所需的关键矿产。领导人承诺加快双边合作，通过加强技术援助和更大的商业合作，并在必要时探索更多的联合框架，确保具有弹性的关键矿产供应链。美国热烈欢迎印度成为矿产安全伙伴关系（MSP）的最新合作伙伴，以加快全球多样化和可持续的关键能源矿产供应链的发展，同时同意 MSP 的原则，包括环境、社会和治理标准。领导人赞扬了印度 Epsilon Carbon 公司宣布的向美国绿地电动汽车电池组件工厂投资 6.5 亿美元的计划。



22. 拜登总统和莫迪总理强调了核能在全球脱碳努力中发挥的重要作用，并确认核能是满足我们国家气候、能源转型和能源安全需求的必要资源。领导人指出，印度核电有限公司（NPCIL）和西屋电气公司（WEC）正在就在印度建造六座核反应堆进行谈判。我们欢迎美国能源部和印度 DAE（注：印度原子能部）加强磋商，为 WEC 为 Kovvada 的核项目开发技术商业报价提供便利。我们还注意到正在进行的关于以合作模式为国内市场和出口开发下一代小型模块化反应堆技术的讨论。美国重申支持印度加入核供应国集团，并承诺继续与志同道合的伙伴接触，以推进这一目标。



23. 两国领导人认识到，解决可持续消费和生产问题是实现《2030 年可持续发展议程》和可持续发展目标的发展、环境和气候目标的关键组成部分。在这方面，拜登总统欢迎莫迪总理的 “生活方式促进环境” 倡议，认为这是应对气候变化、生物多样性丧失、荒漠化和土地退化影响的成功国家模式，并决心共同努力实施 G20 关于生活方式促进可持续发展的高级别原则。



深化战略融合



24. 美国和印度作为全球伙伴，申明必须尊重以规则为基础的国际秩序。我们强调，当代全球秩序建立在《联合国宪章》原则、国际法以及尊重各国主权和领土完整的基础上。



25. 拜登总统和莫迪总理对乌克兰冲突深表关切，并对其可怕和悲惨的人道主义后果表示哀悼。领导人强调了战争对全球经济体系的严重和日益严重的影响，包括对粮食、燃料和能源安全以及关键供应链的影响。我们呼吁作出更大努力，减轻战争的后果，特别是在发展中国家。两国还承诺继续向乌克兰人民提供人道主义援助。我们呼吁尊重国际法、联合国宪章原则以及领土完整和主权。两国都同意乌克兰冲突后重建的重要性。



26. 美国和印度重申决心打击任何单方面破坏多边体系的企图。两国领导人强调，必须加强和改革多边体系，使其能够更好地反映当代现实。在这方面，双方仍然致力于联合国全面改革议程，包括扩大联合国安理会常任理事国和非常任理事国类别。拜登总统赞同全球治理必须更具包容性和代表性的观点，重申美国支持印度成为改革后的联合国安理会常任理事国。在这方面，鉴于印度对联合国系统的重大贡献和对多边主义的承诺，以及印度积极和建设性地参与安全理事会改革的政府间谈判进程，拜登总统欢迎印度竞选 2028-29 年联合国安理会非常任理事国，其总体目标是使联合国安理会更有效、更具代表性和更可信。



27. 拜登总统和莫迪总理再次承诺赋予四方会谈权力，使其成为全球利益的伙伴关系。两位领导人欢迎上个月四个海上民主国家在广岛峰会上取得的进展，以进一步推进印太和平与繁荣的积极和建设性议程。领导人欢迎印太海洋领域意识伙伴关系取得进展，四方合作伙伴通过该伙伴关系提供印度洋、东南亚和太平洋地区的海洋领域数据。2024 年将在印度举行的四方会谈将是继续对话和巩固合作的又一次机会。两国领导人承诺继续与环印度洋联盟、印太海洋倡议和东盟等区域平台合作，以实现印太地区的共同愿望，应对共同挑战。莫迪总理欢迎美国加入印太海洋倡议，拜登总统欢迎印度继续作为观察员参与蓝太平洋伙伴关系。



28. 两国领导人还欢迎两国政府就南亚、印太和东亚等地区问题加强磋商的深度和速度，并期待两国政府在 2023 年举行首届印度洋对话。



29. 拜登总统和莫迪总理重申了我们对建立一个自由、开放、包容、和平与繁荣的印度 - 太平洋地区的持久承诺，尊重领土完整和主权以及国际法。两位领导人都对胁迫行动和不断加剧的紧张局势表示关切，并强烈反对试图通过武力改变现状的破坏稳定或单方面行动。双方强调了遵守国际法，特别是《联合国海洋法公约》所反映的国际法，以及维护航行和飞越自由的重要性，以应对包括东海和南海在内的基于海洋规则的秩序所面临的挑战。



30. 两国领导人对缅甸不断恶化的局势深表关切，并呼吁释放所有被任意拘留的人，建立建设性对话，并使缅甸向包容性的联邦民主制度过渡。



31. 两国领导人还谴责朝鲜民主主义人民共和国发射破坏稳定的弹道导弹，这违反了联合国安全理事会的有关决议，对国际和平与安全构成严重威胁。我们重申了对朝鲜半岛完全无核化的承诺，并敦促朝鲜履行这些决议规定的义务，进行实质性对话。我们强调，必须解决有关朝鲜与大规模毁灭性武器及其运载工具以及该区域内外相关材料和技术扩散的关切。



32. 美国和印度站在一起打击全球恐怖主义，毫不含糊地谴责一切形式和表现的恐怖主义和暴力极端主义。拜登总统和莫迪总理再次呼吁对联合国列出的所有恐怖组织采取一致行动，包括基地组织、伊斯兰国 / 达伊什、虔诚军、穆罕默德军和伊斯兰圣战组织。我们强烈谴责跨境恐怖主义和使用恐怖主义代理人，并呼吁巴基斯坦立即采取行动，确保其控制下的任何领土都不会被用来发动恐怖袭击。我们呼吁将 26/11 孟买和帕坦科特袭击事件（注：指 2008 年 11 月 26 日，孟买当晚发生恐怖袭击事件）的肇事者绳之以法。我们关切地注意到，全球越来越多地将无人机以及信息和通信技术用于恐怖主义目的，并重申共同努力打击这种滥用的重要性。我们欢迎我们两国政府在反恐和国土安全合作方面的合作，包括情报共享和执法合作，并呼吁金融行动特别工作组进一步开展工作，确定如何改进其打击洗钱和资助恐怖主义标准的全球实施。



33. 两国领导人重申，我们坚决支持建立一个和平、安全、稳定的阿富汗。我们讨论了当前的人道主义局势，一致认为有必要继续向阿富汗人民提供即时人道主义援助。领导人敦促塔利班遵守联合国安理会第 2593 号决议，该决议要求阿富汗领土永远不应被用来威胁或袭击任何国家，庇护或训练恐怖分子，或策划或资助恐怖袭击。领导人承诺继续就阿富汗局势进行密切磋商，强调建立包容性政治结构的重要性，并呼吁塔利班尊重包括妇女和女孩在内的所有阿富汗人的人权，尊重行动自由。



34. 拜登总统和莫迪总理期待着加强印度、以色列、阿联酋和美国等 I2U2 国家之间的长期战略伙伴关系，以利用市场建立更具创新性、包容性和科学性的解决方案，加强粮食和能源安全，改善人员和货物在半球之间的流动，以及提高可持续性和复原力。



35. 拜登总统和莫迪总理重申，两国致力于建立一个开放、安全、包容、安全、可互操作和可靠的互联网，并在一系列网络安全问题上继续合作，包括预防和应对网络威胁，促进网络安全教育和意识，以及建立有弹性的网络基础设施的措施。美国和印度都致力于分享有关网络威胁和漏洞的信息，并共同调查和应对网络事件。



36. 美国和印度重申并接受其自由、民主、人权、包容、多元化和所有公民机会平等的共同价值观。这两个国家都有承认其国家所代表的多样性并庆祝所有公民所做贡献的传统。我们重申，民主、自由和法治是全球和平与可持续发展的共同价值观。本着不让任何人掉队的精神，两位领导人都致力于确保经济增长和福祉的成果惠及弱势群体。我们还承诺实施促进妇女主导的发展的方案和举措，使所有妇女和女孩生活在没有基于性别的暴力和虐待的环境中。拜登总统强调，他赞赏印度参与 ×× 峰会进程，并赞赏印度为与其他国家的选举管理机构分享知识、技术专长和经验所做的努力。两国领导人还欢迎重新启动全球问题论坛，该论坛将在适当时候举行下一次会议。



推动全球增长



37. 作为世界上最大的两个 ×× 经济体，美国和印度是促进全球繁荣和建立自由、公平和基于规则的经济秩序的不可或缺的伙伴。拜登总统强调了莫迪总理对七国集团广岛峰会的有力参与，并期待着 9 月在新德里举行的 G20 峰会。他赞扬印度在担任 G20 轮值主席国期间发挥的领导作用，这使印度重新关注加强多边机构和国际合作，以应对气候变化、流行病、脆弱性和冲突等全球挑战，并努力加快实现联合国可持续发展目标，以及包容性增长。



38. 拜登总统和莫迪总理决心利用 G20 落实 G20 峰会的共同优先事项，包括改善主权债务重组进程；推进多边开发银行发展议程，包括在世界银行调动新的优惠融资，以支持所有发展中国家；以及提高动员私营部门投资建设高质量、可持续和有弹性的基础设施的雄心，包括通过全球基础设施和投资伙伴关系。美国期待着在 2026 年担任 G20 轮值主席国，这距离在匹兹堡举行的首次全面 G20 峰会已经过去了近 20 年。



39. 美国和印度认识到数字公共基础设施（ DPI）在实现开放和包容性数字经济方面的潜力。拜登总统和莫迪总理打算共同努力，为 DPI 的建造提供全球领导，以促进包容性发展、竞争性市场和保护个人权利。在这方面，美国和印度将探讨如何共同合作，协调我们的努力，推动强大的 DPI 的开发和部署，包括保护隐私、数据安全和知识产权的适当保障。我们将探索建立美印全球数字发展伙伴关系，该伙伴关系将汇集两国的技术和资源，使 DPI 能够在发展中国家开发和部署。



40. 两国领导人致力于作出雄心勃勃的努力，加强多边开发银行，以应对 21 世纪共同的全球挑战。在这方面，我们强调多边开发银行需要全面努力，发展其愿景、激励结构、运营方法和财务能力，以便更好地应对广泛的可持续发展目标和跨境挑战，包括气候变化、流行病、冲突和脆弱性。两国领导人认识到这一领域的多边努力，承认在印度担任 G20 主席期间正在进行的加强多边发展银行的工作，包括 G20 加强多边发展机构专家组的报告。在新德里举行的 G20 领导人峰会上，美国和印度将共同努力，确保 G20 承诺在世界银行建立一个新的主要专项资金池，以部署应对全球挑战的优惠贷款，并加强对国际开发协会受援国应对危机的支持。



41. 两国领导人重申，印太经济框架（IPEF）是我们集体合作努力的重要支柱，旨在通过反腐败努力、高效的税务行政实践和能力建设措施，在供应链中建立韧性，利用清洁能源转型，加快我们经济的进步。领导人对拟议的 IPEF 供应链协议谈判的实质性结束表示欢迎，并承诺与其他合作伙伴迅速合作，在清洁经济和公平经济支柱下完成协议谈判，以提供具体利益，增强印太地区国家的经济竞争力和繁荣。拜登总统邀请印度作为东道主嘉宾出席 2023 年 11 月在旧金山举行的亚太经合组织峰会。



42. 美印贸易和投资伙伴关系是全球增长的引擎，2022 年双边贸易额超过 1910 亿美元，比 2014 年几乎翻了一番。领导人对 3 月份在新德里重新召开的美印商业对话和首席执行官论坛表示欢迎。我们鼓励各自的行业根据首席执行官的建议采取行动，加强参与和技术合作，为新兴技术、清洁能源技术和制药建立有弹性的供应链；促进创新型数字经济；降低贸易和投资壁垒；在可行的情况下统一标准和条例；努力提高我们员工的技能。领导人支持美国财政部和印度财政部在经济和金融伙伴关系对话下继续积极接触。我们鼓励美国联邦保险办公室和印度保险监管与发展局在其现有谅解备忘录框架下推进保险行业的共同利益领域。



43. 美国和印度还采取措施深化双边合作，以加强我们的经济关系，包括贸易关系。两国领导人强调了两国在解决贸易问题方面的意愿和信任，欢迎两国通过共同商定的解决方案解决了六个悬而未决的世贸组织争端，并就对双边贸易关系具有重要意义的某些产品的市场准入达成了谅解。我们还期待着在 2023 年底前重新召开印美贸易政策论坛，通过解决贸易问题和确定进一步的接触领域，进一步加强双边贸易关系。印度强调有兴趣恢复其在美国普遍优惠制计划下的地位，该计划可根据美国国会确定的资格标准进行考虑。两国领导人支持加紧工作，推动在资格标准相关问题上取得进展。莫迪总理还表示，印度有兴趣被美国承认为《贸易协定法》指定的国家，以进一步加强两国经济的一体化，并进一步促进两国之间的贸易和投资。在这方面，两国领导人欢迎双方开始就双边政府采购相关问题进行正式讨论。



44. 两国领导人欢迎在重新启动的美印商业对话下为扩大人才、创新和包容性增长领域的合作所做的重点努力。拜登总统对参加美国 - 印度首席执行官论坛的几家印度公司为提高超过 25 万名员工的技能和促进美国当地社区的 STEM（注：科学、技术、工程、数学）学习所做的重大劳动力发展努力表示赞赏。两位领导人都对商业对话下的 “创新握手” 概念表示赞赏，这将提升和连接双方充满活力的创业生态系统，解决合作的具体监管障碍，并促进进一步的创新和就业增长，特别是在新兴技术方面。创新握手表明，双方决心进一步加强战略技术伙伴关系的共同愿景，利用各自私营部门的力量和独创性来确定新的创新，并将其与 iCET 框架下确定的优先部门的行业要求相匹配。



45. 认识到中小微企业在促进包容性增长、扩大出口和促进我们各自城市、城镇和农村地区的就业方面发挥的重要作用，领导人欢迎商业对话计划组织一个论坛，以促进中小微企业在双边贸易中的作用和范围，并组织一个数字商业展示会，以加强女性企业主企业，尤其是农村企业的参与。我们赞扬了美国小企业管理局和印度中小微企业部的工作，我们正在寻求加强合作，并打算通过一项支持企业家和中小微企业的谅解备忘录使我们的工作正式化。

46. 拜登总统和莫迪总理再次欢迎印度航空公司与波音公司达成收购 200 多架美国制造飞机的历史性协议。此次收购将为美国 44 个州的 100 多万个工作岗位提供支持，并有助于印度民航业现代化的持续努力。波音公司宣布在印度的基础设施和飞行员培训项目上投资 1 亿美元，以支持印度未来 20 年对 31000 名新飞行员的需求。领导人还欢迎波音公司宣布完成一个用于 MRO（注：维护维修运行设施）的 C-17 售后支持设施，并在印度建立一个新的零部件物流中心，以获取国防和民航之间未来的协同效应。



为子孙后代赋权

保护我们人民的健康



47. 拜登总统和总理对美国和印度之间日益增长的双边教育伙伴关系表示欢迎。印度学生有望很快成为美国最大的外国学生群体，仅去年一年，在美国学习的印度学生就增加了近 20%。领导人欢迎美国大学协会和包括印度理工学院在内的印度主要教育机构成立新的联合工作组，并提名双方的理事会，并注意到我们关于扩大两国研究和大学伙伴关系的临时建议。我们还欢迎成立印度 - 美国全球挑战研究所，以促进美国和印度在半导体、可持续农业、清洁能源、卫生和流行病防备以及新兴技术方面的一系列不同机构之间更深入的研究伙伴关系和人文交流。





48. 两国领导人欢迎美国国务院宣布，将在今年晚些时候启动一项试点，对某些申请临时工作签证的续签进行裁定，包括对印度国民的续签，目的是在 2024 年为扩大的 H1B 和 L 签证持有者实施这项计划，并最终将该计划扩大到包括其他符合条件的类别。



49. 两国领导人申明，专业技术工人、学生、投资者和商务旅行者在两国之间的流动为加强双边经济和技术伙伴关系作出了巨大贡献。我们承认为加强签证申请的处理而采取了重要步骤，但同时指出迫切需要进一步加快这一进程。领导人还指示官员们确定其他机制，以促进两国之间的商务旅行、旅游以及专业和技术交流。



50. 随着我们的战略伙伴关系和旅游需求的快速增长，双方都打算在对方国家开设新的领事馆。美国打算启动在印度班加罗尔和艾哈迈达巴德开设两个新领事馆的进程。印度将于今年晚些时候采取措施，在西雅图启用其新领事馆，并在其它两个商定的地方开设新的驻美领事馆。



51. 两国领导人认识到社会保障总额协定在保护跨境工人利益方面的作用，并重申打算继续就两国缔结双边社会保障总额协议所需的要素进行讨论。



52. 拜登总统和莫迪总理庆祝我们各自卫生部门的历史性积极合作。我们欢迎有机会进行更深入的合作，以确保药品供应链的安全。领导人鼓励我们的政府在流行病学培训的支持下，继续在流行病防备方面进行强有力的合作；加强实验室和入境点监测；以及食品安全和监管。领导人赞扬两国研究机构在负担得起的癌症技术项目上的合作，包括开发人工智能诊断和预后预测工具，以及糖尿病研究。两国领导人承诺举行由拜登总统的《癌症 "登月计划"》主办的美国 - 印度癌症对话，将两国专家聚集在一起，确定具体合作领域，以加快癌症防治进展速度。我们还呼吁扩大在数字健康平台上的合作，包括负责任地使用人工智能等尖端技术，并探索在研究和使用传统医学方面的合作。拜登总统赞扬了莫迪总理到 2025 年在印度消除结核病的计划，比联合国可持续发展目标设定的目标提前了五年，称赞这是向前迈出的一大步，将激励其他国家采取行动。



53. 拜登总统和莫迪总理欢迎有机会进行更深入的合作，以确保、降低风险和加强药品供应链，重点关注活性药物成分、关键起始材料和关键疫苗投入材料。我们还强调，有必要加强医疗对策、疫苗、治疗和诊断方面的全球研发合作网络，以促进以负担得起的方式获得安全、有效和创新的医疗产品。



54. 拜登总统和莫迪总理致力于为 21 世纪建立更广泛、更深入的双边毒品政策框架。在这一框架下，两国都渴望扩大合作与协作，以打击非法药物的非法生产和国际贩运，包括芬太尼和苯丙胺类兴奋剂等合成药物及其前体的非法使用。为此，我们致力于建立全面的公共卫生伙伴关系，以预防和治疗非法药物使用，解决劳动力短缺和技能要求，并将安全、有弹性、可靠和不断增长的药品供应链展示为世界的典范。



55. 莫迪总理对美国将文物送回印度深表感谢。双方都表示有兴趣迅速达成《文化财产协议》，该协议将有助于防止非法贩运印度文化财产，并加强在保护和合法交换文化财产方面的合作。



56. 两国领导人欢迎在休斯顿大学设立泰米尔语研究主席，并恢复芝加哥大学的维韦卡南达研究主席，以进一步研究和教授印度的历史和文化。



57. 莫迪总理期待拜登总统访问 2023 年 9 月在新德里举行的 G20 峰会。



58. 两国领导人今天共同申明，这份文件的广度和深度是我们双边关系历史上最广泛、最全面的进步愿景。尽管如此，我们的雄心是达到更高的高度，我们的政府和人民现在和未来都致力于这一努力。